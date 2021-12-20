คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการวางแผนการจัดการความต้องการ

ทุกผลิตภัณฑ์และบริการขับเคลื่อนโดยความต้องการทางธุรกิจและลูกค้าหลายประการที่เรียกว่าข้อกำหนด
แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลลัพธ์สุดท้ายสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้?
ง่าย: ด้วยการวางแผนการจัดการความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจการวางแผนการจัดการความต้องการ เหตุใดจึงมีความสำคัญ และวิธีการสร้างแผนการจัดการความต้องการที่มั่นคง
การวางแผนการจัดการความต้องการคืออะไร?
การวางแผนการจัดการความต้องการ ประกอบด้วยการกำหนดวิธีการที่คุณจะระบุ เอกสาร วิเคราะห์ นำไปใช้ ติดตาม และควบคุมความต้องการของโครงการ
มาลองใช้แผนการที่ไม่มีทางพลาดของศาสตราจารย์จากMoney Heist เพื่อเป็นตัวอย่างกัน
ศาสตราจารย์ จะเป็นผู้วางแผนการจัดการข้อกำหนดของเรา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแผนของเขาในขณะที่ทีมของเขากำลังปล้นธนาคารคือข้อกำหนด ข้อกำหนดเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการ (การปล้น)
ขณะนี้การวางแผนการจัดการความต้องการของเขาจะรวมถึง:
- เขาจะระบุมาตรการที่จำเป็นอย่างไรเพื่อให้แผนการปล้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเขา
- เขาจะวิเคราะห์และนำมาใช้มาตรการเหล่านี้อย่างไร
เขาจะต้องคิดหาวิธีติดตามและควบคุมความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย ขอบคุณคนที่มีความทะเยอทะยานเกินตัวอย่างโตเกียวในทีมของเขา
การวางแผนการจัดการความต้องการเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง โดยเริ่มต้นจากการกำหนดขอบเขตของโครงการและดำเนินต่อไปตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
แต่ ทำไมมันถึงสำคัญ?
แผนการจัดการความต้องการช่วยให้มั่นใจว่าทุกความต้องการได้รับการบันทึก วิเคราะห์ และแก้ไข รวมถึง:
- ป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียการติดตามความต้องการทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อนุญาตให้ทีมควบคุมขอบเขตของโครงการ
- การเอาชนะสาเหตุทั่วไปของความล้มเหลวของโครงการ เช่น การขยายขอบเขตโครงการโดยไม่ตั้งใจ, ความล่าช้าของโครงการ, การเกินงบประมาณ, เป็นต้น
แน่นอน แผนการจัดการความต้องการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการขอบเขตโครงการ
แต่คุณจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
9 ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการความต้องการที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือขั้นตอนสำหรับการวางแผนการจัดการความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตของโครงการประกอบด้วยการกำหนดและบันทึกเป้าหมายของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, งานที่ต้องทำ, ค่าใช้จ่าย, และกำหนดเวลา
โดยปกติแล้วคุณจะระบุขอบเขตของโครงการภายใต้แผนการจัดการขอบเขตในเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการหรือแผนโครงการจากนั้นคุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตรงนั้นได้อย่างง่ายดาย
หากไม่มีแผนการจัดการขอบเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะขาดข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการระบุการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในโครงการ นอกจากนี้ยังจะยากต่อการตัดสินใจว่าคุณควรดำเนินการตามข้อกำหนดที่เสนอหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2: ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
แผนการจัดการของคุณควรระบุถึงมาตรการที่คุณจะดำเนินการเพื่อระบุตัวตนของพวกเขา
เพียงเท่านั้นคุณจึงจะสามารถวางแผนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
คุณสามารถจัดการประชุม, ดำเนินการสัมภาษณ์, หรือระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณได้ คุณสามารถเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนได้ด้วยตนเองหากจำเป็น, เช่นเดียวกับที่ศาสตราจารย์ ทำ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับการจัดการความต้องการ
แผนของคุณควรระบุให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการดำเนินงานด้านการจัดการข้อกำหนดทั้งหมด
มันสามารถเป็นผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมของคุณ
จำได้ไหมว่าศาสตราจารย์มอบหมายให้เบอร์ลินเป็นผู้รับผิดชอบแผนนี้?
เขารับผิดชอบในการรวบรวมความคิดเห็นของทีมและตัดสินใจว่าแนวคิดเหล่านั้นสอดคล้องกับแผนโครงการหรือไม่
ในทำนองเดียวกัน แผนการจัดการของคุณจะกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกระบวนการจัดการข้อกำหนดทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4: จัดการข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน
เป็นเรื่องปกติที่จะมี ข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆ และทีมโครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณอาจต้องการแอปที่ดึงข้อมูลผู้ใช้ 1,000 รายการในคราวเดียว ในขณะที่ทีมพัฒนาอาจพบว่าไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ให้ทำตามคำแนะนำของศาสตราจารย์ เขาคาดการณ์ทุกความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทีมของเขาและตำรวจ และวางแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้า
ในทำนองเดียวกัน คุณจำเป็นต้องระบุในแผนของคุณด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าและทีมพัฒนาเห็นพ้องต้องกันในฟีเจอร์ของแอปที่จะใช้แก้ไขความขัดแย้งในข้อกำหนดนี้
เช่นเดียวกัน คุณและนักวิเคราะห์ของคุณอาจต้องทำการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อระบุความขัดแย้งดังกล่าวและนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสู่ข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 5: วางแผนกลยุทธ์ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ
โครงการที่ซับซ้อนมีข้อกำหนดหลายประการ
นั่นคือเหตุผลที่แผนการจัดการความต้องการของคุณควรกำหนดวิธีการเพื่อ จัดลำดับความสำคัญ ของความต้องการเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงการระบุความต้องการที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักและสิ่งที่คุณสามารถมอบหมายสำหรับสปรินต์ถัดไปได้
ตัวอย่างเช่น การช่วยทีมหนีจากตำรวจเป็นข้อกำหนดที่สำคัญกว่าสำหรับศาสตราจารย์มากกว่าการรวบรวมเงินสดทั้งหมดจากตู้นิรภัยของธนาคาร
ในขณะที่ให้ความสำคัญกับข้อกำหนดของโครงการ คุณควรพิจารณาข้อกำหนดทางเทคนิค อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด
การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด หมายถึง วิธีการที่คุณจะติดตามข้อกำหนดของโครงการตลอดวงจรชีวิตของโครงการ โดยทั่วไปจะทำผ่าน เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับ
เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับเป็นเอกสารที่แสดงแผนที่และติดตามข้อกำหนดของผู้ใช้กับกรณีทดสอบ
ขณะจัดการกับความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด คุณควรมีฐานข้อมูลข้อกำหนดเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าอะไรได้ถูกตกลงกับลูกค้าแล้ว
ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลความต้องการในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแล้วอย่างสมบูรณ์พร้อมชุดคุณสมบัติที่ได้รับการอนุมัติ
ลองดูเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUp!
ขั้นตอนที่ 7: จัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าแผนโครงการของคุณจะละเอียดถี่ถ้วนเพียงใดก็ตาม
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณควรกำหนดระเบียบวิธีในการจัดการ ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง เมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้น
สำหรับเรื่องนี้ แผนการจัดการความต้องการของคุณสามารถมี "กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง" ได้
แม้แต่ศาสตราจารย์ก็มีหนึ่ง ซึ่งเบอร์ลินเป็นคนเดียวที่รู้
แผนนี้จะอธิบายกระบวนการในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งจะรวมถึงประเด็นสำคัญบางประการ เช่น:
- การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเฉพาะ
- เหตุผลในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
- ใครจะเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- ผลกระทบ (ถ้ามี) ที่อาจมีต่อโครงการ
ขั้นตอนที่ 8: สื่อสารข้อกำหนดของโครงการ
การวางแผนการจัดการความต้องการของคุณควรกำหนดกลไกสำหรับการ สื่อสาร ความต้องการของผู้ใช้ไปยังทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วย
ในแผนของคุณ คุณควรระบุ:
- ใครจะแจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง
- ใครควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
- เมื่อพวกเขาต้องการทราบ
- พวกเขาจำเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างไร
ศาสตราจารย์ใช้สายโทรศัพท์ในการสื่อสารกับเบอร์ลินหลังจากบรรลุแต่ละเป้าหมายสำคัญ เบอร์ลินจะแจ้งให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมทราบต่อไป
ขั้นตอนที่ 9: ระบุเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อกำหนด
สุดท้ายนี้ คุณควรอธิบาย เครื่องมือการจัดการความต้องการ ใดๆ ที่คุณจะใช้ในการบันทึก ติดตาม และจัดการความต้องการ
หากคุณต้องการติดตามข้อกำหนดทั้งหมดและดูแลความคืบหน้าของโครงการ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการข้อกำหนดอย่างClickUp!
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกเพื่อจัดการวงจรชีวิตของโครงการและการวางแผนการจัดการความต้องการ
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการความต้องการ มันรวบรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันเพื่อวางแผนและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มาดูกันว่า:
ก. ติดตามความคืบหน้าด้วยการดู
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามโครงการและแผนการจัดการความต้องการตั้งแต่ต้นจนจบด้วย มุมมองหลากหลาย
มองเห็นงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน
คุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบรายการ กระดาน หรือปฏิทินได้
คุณยังสามารถดูงานที่เชื่อมโยงกันหรือขั้นตอนของแผนการจัดการข้อกำหนดในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของเรา และติดตามความคืบหน้าของแผนงานของคุณได้
สำหรับการวางแผนการจัดการความต้องการอย่างง่ายดาย คุณยังได้รับมุมมองอื่น ๆ เช่น:
- มุมมองการแชท: หารือเกี่ยวกับแผนการจัดการความต้องการของคุณกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- มุมมองแบบฝัง: ประหยัดเวลาในกระบวนการจัดการของคุณด้วยการฝังแอปและเว็บไซต์โปรดทั้งหมดของคุณไว้ที่นี่ใน ClickUp
- แผนผังความคิด: วางแผนและจัดระเบียบบทบาทและความรับผิดชอบภายใต้แผนการจัดการข้อกำหนดของคุณด้วยแผนผังความคิดที่ไหลลื่น
- มุมมองปริมาณงาน:จัดการความจุและปริมาณงานของทีมของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้พวกเขารู้ว่ากระบวนการจัดการความต้องการใดที่พวกเขาต้องทำงาน
- มุมมองเอกสาร:สร้างเอกสารการวิเคราะห์ความต้องการ, แผนการจัดการความต้องการ, เอกสารภายในและภายนอก, และอื่น ๆ!
- แม่แบบ: ใช้แม่แบบการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อจัดการความต้องการและกระบวนการ
ข. ไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย
ให้เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อรายการงานขนาดเล็กภายใต้กระบวนการจัดการของคุณด้วย ความคิดเห็นที่มอบหมาย ของ ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างรายการดำเนินการได้โดยตรงภายในความคิดเห็นใด ๆ เพื่อให้สิ่งสำคัญไม่หลุดรอดไป ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถแก้ไขความคิดเห็นเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อดำเนินการแล้ว
C. ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ต้องบริหารจัดการหลายโครงการ ให้ใช้ เทมเพลต ของ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลตแผนการจัดการความต้องการ และนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับโครงการในอนาคตเพื่อประหยัดเวลา
คุณสามารถเข้าถึงศูนย์กลางเทมเพลตได้อย่างง่ายดายจาก Spaces, Folders, Lists หรือ tasks.
สร้างแม่แบบการจัดการข้อกำหนดของคุณเองใน ClickUp หรือใช้แม่แบบที่เตรียมไว้แล้วจากศูนย์แม่แบบ
คุณสามารถสร้างหรือปรับแต่งเทมเพลตของคุณสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณได้
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการโครงการที่หลากหลาย เช่น:
- เอกสาร: เขียนแผนการจัดการของคุณและบันทึกข้อกำหนดทั้งหมดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทีมโครงการของคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากที่เดียว
- งานที่ทำซ้ำ: สร้างงานรายสัปดาห์หรือรายปักษ์เพื่อกำหนดข้อกำหนดให้กับทีมของคุณสำหรับสปรินต์ถัดไป หรือจัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือเกี่ยวกับชุดข้อกำหนดถัดไป
- แดชบอร์ด: ดูภาพรวมของกระบวนการบริหารจัดการและงานที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับความสำคัญ: เมื่อเกิดความขัดแย้ง ให้ใช้ลำดับความสำคัญเพื่อแจ้งให้ทีมของคุณทราบว่ากระบวนการใดที่พวกเขาต้องดำเนินการก่อน
- การพึ่งพาของงาน: กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนในกระบวนการบริหารจัดการของคุณ เพิ่มการพึ่งพาประเภท "ขัดขวาง" หรือ "รอการดำเนินการ" สำหรับข้อกำหนดที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
- ผู้รับมอบหมายหลายคน: สร้างงานร่วมกันและกำหนดความต้องการให้กับสมาชิกในทีมมากกว่าหนึ่งคน
- การผสานรวม: เลือกจากแอปมากกว่า 1,000 รายการเพื่อทำให้กระบวนการจัดการความต้องการของคุณเป็นอัตโนมัติตามที่คุณต้องการ
นอกจากนี้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp ยังรองรับฟีเจอร์อันทรงพลังหลากหลายรูปแบบ เพื่อการวางแผนจัดการความต้องการได้อย่างง่ายดาย
และหากคุณสมบัติเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณตัดสินใจใช้ ClickUp
เมื่อคุณมีแผนการจัดการความต้องการที่มั่นคงแล้ว คุณสามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยปรับแผนตามความจำเป็นเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
ต้องการคำแนะนำในการเขียนแผนการจัดการฉบับแรกของคุณหรือไม่?
ไม่ต้องกังวล เราได้เตรียมแม่แบบที่สะดวกไว้ให้คุณแล้ว
3 แม่แบบแผนการจัดการความต้องการ
นี่คือแม่แบบการวางแผนการจัดการความต้องการสามแบบสำหรับผู้จัดการโครงการ:
1.แม่แบบแผนการจัดการความต้องการ
2.แบบฟอร์มเอกสารการวิเคราะห์ความต้องการ
3.ตัวอย่างแผนการจัดการข้อกำหนด
คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตเหล่านี้เป็นตัวอย่างแผนการจัดการความต้องการสำหรับความต้องการของคุณได้
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณกำลังร่างแผนของคุณ คุณควรระวังข้อผิดพลาดทั่วไปในการวางแผนความต้องการที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
4 ข้อผิดพลาดในการวางแผนการจัดการความต้องการที่ควรหลีกเลี่ยง
การวางแผนการจัดการความต้องการอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับโครงการที่ซับซ้อน เป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ
นี่คือสี่ข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ในฐานะผู้จัดการโครงการ:
1. การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ถูกต้อง
หากคุณไม่ทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณอย่างถูกต้อง ทีมของคุณอาจลงเอยด้วยการทำงานตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอย่างถูกต้องก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความต้องการทางธุรกิจหลายประการจะมาจากพวกเขา
2. ขาดการสื่อสาร
หากคุณไม่สื่อสารกับทีมโครงการ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอย่างดี คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนด
การสื่อสารภายในทีมยังสามารถช่วยให้ปัญหาปรากฏขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรจะพูด ก็ให้พูดว่า "ไม่มีอะไรจะพูด"
อย่าให้ลูกค้าคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโครงการ
3. ไม่ทำให้แผนเป็นแบบวนซ้ำ
เราทราบดีอยู่แล้วว่าข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
หากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้รับการนำมาใช้ ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
อย่างไรก็ตาม หากแผนไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการแบบวนซ้ำ เช่น Agile ทีมโครงการอาจติดอยู่กับเพียงชุดแรกของข้อกำหนดเท่านั้น
4. การใช้ MS Word และ MS Excel สำหรับการวางแผน
Word และ Excel อาจเป็นเครื่องมือที่ทีมใช้บ่อยที่สุดในการบันทึกข้อกำหนด
อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ การจัดการเวอร์ชันเอกสารอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากจริง ๆ
เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับที่สร้างขึ้นในแผ่นงาน Excel สามารถกลายเป็นเครือข่ายของคอลัมน์ที่อ้างอิงถึงเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้เช่นกัน 😰
3 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการข้อกำหนด
นี่คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อกำหนด:
1. อะไรคือข้อกำหนด?
ข้อกำหนด คือสิ่งที่จำเป็นหรือต้องการ
ควรมีความจำเป็น มีความเฉพาะเจาะจง เข้าใจได้ ถูกต้อง เป็นไปได้ และทดสอบได้
ตัวอย่างเช่น หากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสร้างแอปบล็อกเวลา คุณลักษณะการติดตามเวลาอาจเป็นหนึ่งในข้อกำหนด
2. ทำไมฉันควรจัดการความต้องการ?
การจัดการความต้องการไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการและการดำเนินงานของโครงการของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยในการ:
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย
- ลดระยะเวลาการเสร็จสิ้นโครงการ
- ป้องกันการเกินงบประมาณ
- ลดความเสี่ยง
- เปิดใช้งานการจัดการขอบเขตที่มีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการจัดการข้อกำหนดคืออะไร?
กระบวนการจัดการข้อกำหนดประกอบด้วย:
- แบบฟอร์มรวบรวมความต้องการ: รวบรวมข้อเสนอแนะและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การวิเคราะห์: กำหนดว่าข้อกำหนดเชิงหน้าที่ที่เสนอสอดคล้องกับขอบเขตของโครงการหรือไม่
- คำจำกัดความ: กำหนดความต้องการของเอกสารจากมุมมองของผู้ใช้และบันทึกความต้องการเชิงฟังก์ชันหรือทางเทคนิค
- การจัดลำดับความสำคัญ: วางแผนการปล่อยเวอร์ชันหรือสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงและข้อกำหนดที่จำเป็น
- การตรวจสอบความถูกต้องและการบำรุงรักษา: กำหนดสิ่งที่ถือว่า "ความต้องการเสร็จสมบูรณ์" และวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมที่จะ สร้าง แผนการจัดการความต้องการที่แข็งแกร่งหรือไม่?
แน่นอน การเขียนแผนการจัดการความต้องการที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลา ศาสตราจารย์วางแผนการปล้นมาตั้งแต่อายุ 19 ปี และมันกลายเป็นแผนที่ ค่อนข้าง ดี! *😎
ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน แผนการจัดการความต้องการของคุณควรตรวจสอบทุกขั้นตอนที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
เครื่องมือการจัดการความต้องการที่ชาญฉลาดเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณทำได้รวดเร็ว
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขเอกสารข้อกำหนดหรือแผนการจัดการโครงการ จัดเรียงความขัดแย้งของข้อกำหนด และทำให้งานประจำเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
มันคือสุดยอดของทีมเวิร์คที่แท้จริงที่คอยสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าว
ทำไมต้องรอ?
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อสร้างแผนการจัดการความต้องการที่มั่นคงเหมือนกับ อาจารย์ และเราเดิมพันว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณจะมีคำเดียวที่จะพูด...