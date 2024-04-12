กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณไอทีเพื่อการบริหารการเงินที่ดีขึ้น

คุณต้องใช้เงินเพื่อสร้างเงิน
ทุกธุรกิจต้องใช้จ่ายเงินกับบุคลากร พื้นที่สำนักงาน การวิจัย การขาย การตลาด และไอทีทุกปีตามปกติของการดำเนินธุรกิจ แต่ควรใช้จ่ายเท่าไรในแต่ละหมวดหมู่?
ไอทีเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรใด ๆ Gartner คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024 การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้นำมาซึ่งความจำเป็นในการจัดการการลงทุนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ—ซึ่งเป็นงานที่การจัดทำงบประมาณไอทีที่ดีพร้อมที่จะบรรลุผล
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีเพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้นในองค์กรของคุณ
การวางแผนงบประมาณไอทีคืออะไร?
การจัดทำงบประมาณไอทีคือกระบวนการจัดสรรเงินทุนอย่างมีกลยุทธ์ให้กับโครงการไอที, เครื่องมือ, ระบบ, โครงสร้างพื้นฐาน, และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน. ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์, การตีความ, การทำนาย, การจัดสรร, การอนุมัติ, และการตรวจสอบการใช้จ่ายของไอที.
องค์ประกอบสำคัญของงบประมาณไอที
งบประมาณด้านไอทีครอบคลุมทุกสิ่งที่แผนกไอทีต้องการและใช้งาน ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
ฮาร์ดแวร์: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางเทคโนโลยีทางกายภาพ เช่น เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ซอฟต์แวร์และบริการ: ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม. อาจครอบคลุมตั้งแต่ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไปจนถึงโซลูชันสำหรับองค์กรที่เฉพาะเจาะจง และการสมัครสมาชิกบริการบนระบบคลาวด์.
ค่าใช้จ่ายของพนักงานไอที: แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะมาจากงบประมาณของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษา ผู้ขาย การฝึกอบรม ฯลฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณไอที
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทางเทคนิค: ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ การซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ บริการสนับสนุนทางเทคนิค และการรับประกัน
ความปลอดภัยของข้อมูล: การรักษาความปลอดภัยของระบบไอที รวมถึงไฟร์วอลล์และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ระบบตรวจจับการบุกรุก และการตรวจสอบความปลอดภัย
การประมวลผลแบบคลาวด์: บริการคลาวด์และค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ทรัพยากรการประมวลผล แอปพลิเคชัน SaaS และบริการแพลตฟอร์มในรูปแบบบริการ (PaaS)
พื้นฐานของการจัดทำงบประมาณด้านไอที
การจัดทำงบประมาณด้านไอทีเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินด้านไอที (ITFM) ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรในเชิงการเงิน
ITFM มุ่งเน้นการลดของเสีย ประหยัดค่าใช้จ่าย คาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถบรรลุได้ผ่านการจัดทำงบประมาณ
ทำไมการจัดทำงบประมาณไอทีจึงมีความสำคัญ?
ในระดับพื้นฐานที่สุด การจัดทำงบประมาณด้านไอทีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงินที่คุณไม่มี หรือก็คือการใช้จ่ายเกินตัว นอกจากนี้ การจัดทำงบประมาณด้านไอทียังมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกมาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
งบประมาณไอทีที่ดีช่วยให้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์ที่องค์กรใช้จ่ายไปนั้นได้รับผลตอบแทน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการและผู้นำมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีแนวโน้มจะสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังลงทุนในซอฟต์แวร์การขายตั๋ว งบประมาณด้านไอทีที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่คุณคาดหวังได้อย่างชัดเจน ในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของคะแนน TAT หรือ CSAT
การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
งบประมาณด้านไอทีช่วยให้ผู้นำแผนกต่างๆ สามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการเติบโต คุณจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับเครื่องมือสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า เช่น CRM การตลาดผ่านอีเมล การวิเคราะห์การขาย ฯลฯ
มุมมองที่ดีงาม
เมื่อมีการกำหนดงบประมาณด้านไอทีในช่วงต้นปี จำเป็นต้องพิจารณาความต้องการและเป้าหมายของทั้งแผนกอย่างรอบด้าน ซึ่งช่วยให้หัวหน้าฝ่ายไอทีและผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนการทำงานตลอดปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทดลอง
การจัดทำงบประมาณที่ดีช่วยให้คุณสามารถกันเงินไว้เพียงพอสำหรับโครงการทดลอง ซึ่งสามารถช่วยขยายนวัตกรรมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกันเงินไว้ 5% ของงบประมาณด้านไอทีเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนใคร โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ ของคุณ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดนี้ คุณต้องมีคนที่เหมาะสมอยู่ที่โต๊ะของคุณ
ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณด้านไอที?
การจัดทำงบประมาณไอทีที่ดีจำเป็นต้องเป็นแผนที่ร่วมมือกันระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่ายไอที ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
โดยทั่วไปแล้ว CTO/CIO มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและขอจัดสรรงบประมาณด้านไอที ซึ่ง CFO จะทำการวิเคราะห์และอนุมัติ ดังนั้น CIO จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ:
- การสร้างกลยุทธ์ด้านไอทีโดยมีโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- การระบุความต้องการ, การประมาณการค่าใช้จ่าย, และการจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย
- ร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ เพื่อเข้าใจความต้องการด้านไอทีขององค์กร
- การจัดการค่าใช้จ่ายด้านไอที, การออกแบบมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย, และการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
- การวางแผนกำลังการผลิตแบบคล่องตัว และการปรับสมดุลทรัพยากร
- การประเมินและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านไอที รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเกินงบประมาณของโครงการ
ในบางส่วนของกระบวนการนี้ อาจมีแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น แผนกทรัพยากรบุคคลอาจมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างผู้รับเหมาหรือผู้ให้คำปรึกษา ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ของแผนกจัดซื้ออาจรวมถึงการต่อรองราคาที่ดีที่สุดกับผู้ขาย
งบประมาณด้านไอทีมีความเกี่ยวข้องกับรายได้อย่างไร?
การจัดทำงบประมาณด้านไอทีเกี่ยวข้องกับการไหลออกของเงินทุน หรือค่าใช้จ่าย. รายได้จากไอทีคือเงินที่ได้รับ ซึ่งติดตามจำนวนเงินที่บริการหรือสินค้าไอทีสามารถสร้างรายได้. คุณจำเป็นต้องมีความสมดุลที่ดีระหว่างรายได้จากไอทีกับงบประมาณเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร.
งบประมาณ IT เฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญในองค์กรต่างๆ โดยสามารถอยู่ในช่วง2-8% ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างใช้จ่ายประมาณ 1.68% ของรายได้ในด้าน IT ในขณะที่อุตสาหกรรมธนาคารใช้จ่ายเกือบ 8%
เพื่อรักษามาตรฐานนั้นและเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการ มาดูกัน
การสำรวจกระบวนการจัดทำงบประมาณไอที: คู่มือแบบละเอียดขั้นตอนต่อขั้นตอน
การจัดทำงบประมาณเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้หลายส่วน คุณต้องมีกระบวนการที่ดีและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไอทีที่แข็งแกร่งเช่น ClickUpเพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้เราจะพูดถึงทั้งสองอย่าง
1. ประเมินสถานะปัจจุบัน
ก่อนที่คุณจะมองเห็นภาพอนาคตและวางแผนสำหรับมัน คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าคุณอยู่ในจุดใด ตรวจสอบภูมิทัศน์ด้านไอทีปัจจุบันของคุณ รวมถึง:
- โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่ รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และมาตรการรักษาความปลอดภัย
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น เวลาการทำงานของระบบ, เวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์, และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
เป้าหมายคือการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงหรือการลงทุน ตัวอย่างเช่น หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีภาระงานเกินกำลังบ่อยครั้ง แสดงว่ามีความจำเป็นต้องลงทุนในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมหรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของคุณ ปรับแต่งด้วยรายงานที่คุณต้องการและประเมินช่องว่าง
2. กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าใจเป้าหมายของธุรกิจสำหรับปีที่จะมาถึง และกำหนดวิธีที่ไอทีสามารถสนับสนุนได้. ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สนับสนุน.
ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ กลยุทธ์ด้านไอทีจะต้องรวมถึงการสร้างขีดความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ ดังนั้นควรวางแผนสำหรับเรื่องนี้การใช้แม่แบบด้านไอทีหรือแผนที่นำทางเทคโนโลยีสามารถเร่งกระบวนการของคุณได้
หรือเริ่มต้นใหม่บนกระดานเปล่าและระดมความคิดความต้องการของคุณร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ClickUp Whiteboard เชิญให้แสดงความคิดเห็นและแปลงรายการเป็นงานได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ด
3. การคาดการณ์ความต้องการ
ตามกลยุทธ์ด้านไอทีของคุณ ให้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการอย่างละเอียด ครอบคลุมการอัปเกรดเทคโนโลยี การนำระบบใหม่มาใช้ ความต้องการด้านบุคลากร และทรัพยากรไอทีที่จำเป็นอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการขยายการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว คุณอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เอกสารไอทีเพื่อรวมความสามารถในการทำซ้ำเข้าไปในกระบวนการของคุณ
ClickUp Forms เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมความต้องการจากผู้นำโครงการหรือผู้นำด้านหน้าที่ต่างๆ ตั้งค่าแบบฟอร์มและส่งไปยังหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์, ฝ่ายความปลอดภัย, ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน, ฝ่ายข้อมูล ฯลฯ เพื่อรวบรวมความต้องการของพวกเขา
4. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตรงและโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของคุณ คำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ของคุณอาจมีค่าใช้จ่าย $X ต่อเดือนสำหรับการสมัครสมาชิก
นอกจากนี้ คุณจะต้องใช้จ่ายในการดำเนินการ การปรับแต่ง การฝึกอบรมผู้ใช้ การบำรุงรักษา ฯลฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการในคำขอจัดสรรงบประมาณของคุณ
5. จัดลำดับความสำคัญของการลงทุน
คุณอาจไม่ได้รับทุกสิ่งที่คุณวางแผนไว้ ดังนั้น ให้จัดลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุมัติงบประมาณสำหรับโปรแกรมที่สำคัญที่สุด
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องเลือกระหว่างการอัปเกรดระบบ CRM และการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจให้ความสำคัญกับอย่างหลังหากมีการระบุภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเมื่อเร็วๆ นี้
ก่อนที่คุณจะขอเงินงบประมาณ:
- ประเมินผลกระทบทางธุรกิจของแต่ละรายการงบประมาณ
- บันทึกความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของมัน
- คำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ROI) ในแง่ของมูลค่าทางธุรกิจ เช่น การประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิต ฯลฯ
6. พัฒนาแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ให้สร้างการนำเสนอที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงบประมาณของคุณซอฟต์แวร์การจัดการงบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีใด ๆ ก็สามารถช่วยคุณได้
สร้างตารางที่มีรายการค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย ระบุข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้อง จำนวนที่คุณต้องการดำเนินการ งบประมาณที่คุณขอ ความเป็นไปได้ของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และทรัพยากรอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ
ใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้ทันที
7. ขอการอนุมัติ
นำเรื่องนี้ไปเสนอต่อผู้บริหารด้านการเงินและธุรกิจเพื่อขออนุมัติ ในขั้นตอนนี้ กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตอบคำถามและเจรจาต่อรองกับพวกเขา หากคุณใช้ซอฟต์แวร์บริหารงบประมาณโครงการ ก็สามารถดำเนินการแบบไม่พร้อมกันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
8. ดำเนินการและติดตาม
ถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้เงินงบประมาณที่ได้รับและดำเนินกลยุทธ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ตั้งค่าโครงการของคุณบนซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีและติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตการบัญชีของ ClickUpช่วยให้การจัดการกระบวนการนี้เป็นเรื่องง่าย ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันถึงเก้าแบบ เทมเพลตขั้นสูงนี้ทำให้การติดตามบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้เป็นเรื่องง่าย
9. ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจัดทำงบประมาณด้านไอทีจำเป็นต้องเป็นแบบวนซ้ำ จัดทำปฏิทินงบประมาณและทบทวนการใช้จ่ายเป็นประจำ เปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณที่วางแผนไว้เพื่อปรับให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือความเบี่ยงเบนต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการกำกับดูแลด้านไอทีของคุณสอดคล้องกับการใช้งบประมาณ
ขณะที่คุณกำลังทำตามกระบวนการจัดทำงบประมาณข้างต้น นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรคำนึงถึง
แนวทางปฏิบัติและเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการจัดทำงบประมาณด้านไอที
การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน การรวบรวมความต้องการ การประมาณค่าใช้จ่าย การปรับสมดุลความต้องการที่ขัดแย้งกัน และการจัดทำข้อเสนอด้านงบประมาณที่น่าสนใจ อาจเป็นงานที่หนักหนาไม่น้อย เพื่อให้งานเหล่านี้ง่ายขึ้นบ้าง นี่คือคำแนะนำจากผู้นำในวงการนี้
จัดสรรงบประมาณไอทีให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
วิธีที่ดีที่สุดในการให้งบประมาณของคุณได้รับการอนุมัติคือการทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด หากความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน ให้ใช้เวลาในการอธิบายให้เห็นความสำคัญ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลงทุนในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ในขณะที่กลยุทธ์ทางธุรกิจคือการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ในฐานะผู้นำด้านไอที คุณควรนำเสนอเหตุผลว่าโครงการการเรียนรู้ของเครื่องของคุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างไร และเป้าหมายทางธุรกิจใดบ้างที่สามารถบรรลุได้
ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์
ในระหว่างการตรวจสอบของคุณ ให้ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตสักสองสามปี รวบรวมข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบต่างๆ โอกาสในการประหยัด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
หากคุณไม่มีข้อมูล ให้ตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการ ITของ ClickUp เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับอนาคต
ด้วย ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการของคุณได้ รวมถึงเวลาที่ประมาณการไว้, เวลาที่ใช้ไป, ระยะเวลาของวงจรชีวิตของโครงการ, ค่าใช้จ่าย, การชำระเงิน, ผลตอบแทน, เป็นต้น
สื่อสารอย่างโปร่งใส
การจัดทำงบประมาณไอทีที่ดีจำเป็นต้องได้รับความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม ผู้จัดการโครงการ คู่ค้าทางธุรกิจ และทีมการเงินของคุณ. ติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจ.
งานใน ClickUp รวมถึงความคิดเห็นแบบซ้อนเพื่อแชทในบริบทเดียวกัน ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อดูข้อความทั้งหมดของคุณในที่เดียวและตอบกลับเมื่อคุณพร้อม
สร้างความสามารถในการปรับตัว
แม้ว่าการจัดทำงบประมาณจะทำเป็นประจำทุกปี แต่เงินสดที่ตั้งไว้ในงบประมาณไม่ได้ถูกใช้จ่ายทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้น ควรปรับแผนงบประมาณของคุณให้ยืดหยุ่นตลอดทั้งปี
- ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบว่าการไหลออกของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร
- จัดการประชุมรายไตรมาสเพื่อดูว่า งบประมาณและผลการดำเนินงานของโครงการของคุณมีความคืบหน้าอย่างไรในไตรมาสที่ผ่านมา และสิ่งที่คุณต้องการสำหรับไตรมาสที่กำลังจะมาถึง
- พูดคุยกับทีมธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจว่าโปรแกรมไอทีกำลังช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร
- จัดสรรงบประมาณใหม่ตามสิ่งที่คุณเรียนรู้และสิ่งที่คุณต้องการ
- บัญชีสำหรับความเสี่ยงด้านไอที. นี่คือวิธีการ
การจัดการความเสี่ยงและปัจจัยบรรเทาในการจัดทำงบประมาณด้านไอที
ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์, การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์, การรั่วไหลของข้อมูล, การบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น, และข้อผิดพลาดของมนุษย์, ฝ่ายไอทีจึงเต็มไปด้วยความเสี่ยง งบประมาณไอทีจำเป็นต้องรับรู้และคำนึงถึงความเสี่ยงเหล่านี้
นี่คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีที่คุณสามารถลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้
ใช้การวางแผนสถานการณ์เพื่อจัดการความเสี่ยง
เมื่อคุณกำลังคาดการณ์ความต้องการ ให้พิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระบบ CRM ใหม่ คุณอาจสร้างระบบขึ้นมาเอง ซื้อเครื่องมือ SaaS หรือปรับใช้สเปรดชีตที่มีอยู่ให้เหมาะกับการใช้งานนี้
สำรวจแต่ละสถานการณ์เหล่านี้เพื่อค่าใช้จ่าย, ประโยชน์, และความเสี่ยง. วางแผนงบประมาณของคุณเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจของคุณ.
หากคุณเลือกใช้วิธีสเปรดชีต คุณอาจจำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มหรือใช้เวลาในการจัดการด้วยตนเองมากขึ้น กรุณาจัดสรรงบประมาณสำหรับบุคลากรเพิ่มเติมไว้ด้วย
เตรียมตัวรับความเสี่ยงจากการจ้างงานภายนอก
ทีมไอทีใช้ทีมภายนอกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทั่วไป อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของผู้ให้บริการ คุณภาพของบริการ และความเป็นไปได้ในการหยุดชะงักของบริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
- ประเมินผู้จัดจำหน่ายของคุณเพื่อความน่าเชื่อถือ
- จัดทำสัญญาที่แข็งแกร่ง ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องส่งมอบและบทลงโทษอย่างชัดเจน
- พยายามกระจายความเสี่ยงของคุณโดยใช้ผู้ขายหลายราย
- ออกแบบกลยุทธ์การจัดการต้นทุนในกรณีที่คุณเผชิญกับความเสี่ยง
- สร้างกลไกสำรอง
เสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ความเสี่ยงทางไอทีอาจมีค่าใช้จ่ายสูงIBM พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการรั่วไหลของข้อมูลอยู่ที่ 4.45 ล้านดอลลาร์ เมื่อสายการบินบริติชแอร์เวย์สถูกพบว่าละเมิดกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) สหภาพยุโรปได้ปรับสายการบินเป็นเงิน 20 ล้านปอนด์!
วิธีเดียวที่จะก้าวล้ำหน้าความเสี่ยงเหล่านี้คือการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างต่อเนื่องจัดการงบประมาณโครงการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง
ตัดและแบ่งงบประมาณ IT ของคุณด้วย ClickUp
เป็นเรื่องปกติที่ทีมจะมองว่างบประมาณเป็นขีดจำกัดในการใช้จ่าย แต่ในทางตรงกันข้าม งบประมาณที่วางแผนอย่างดีสามารถเป็นเสรีภาพในการดำเนินโครงการที่คุณต้องการได้
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสในกระบวนการจัดทำงบประมาณ รวบรวมข้อมูลและดำเนินโครงการของคุณบน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามรายละเอียดได้อย่างละเอียด ตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน
ให้งบประมาณด้านไอทีปลดปล่อยคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!