ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง: คู่มือการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมักมองหาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์และวัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดหาอยู่เสมอ คุณกำลังติดอยู่ในวงจรเดียวกันหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณด้วยคู่มือนี้ในการติดตาม ตัวชี้วัด KPIของการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามรายงานการวิจัยตลาด ระบุว่า ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นบริการ (Procurement as a Service หรือ PaaS) จะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 6.4ระหว่างปี 2020 ถึง 2027 เนื่องจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สำคัญ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงติดตามตัวชี้วัดการซื้อ (หรือที่เรียกว่า KPI การจัดซื้อจัดจ้าง) อย่างต่อเนื่อง
เราได้รวบรวม KPI ที่สำคัญบางประการที่ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง หยุดวงจรเดิมและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วยคู่มือนี้
การเข้าใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทุกสิ่งที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างของคุณทำเพื่อจัดหาและจัดหาสินค้าและบริการ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการจัดซื้อจัดจ้างคือตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลเพื่อเข้าใจ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของคุณตัวชี้วัดเหล่านี้จะวิเคราะห์วิธีที่บริษัทควบคุมเวลา ต้นทุน และคุณภาพ
เมื่อพูดถึงการกำหนด KPI การจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ คุณต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น:
- รูปแบบธุรกิจของคุณ
- ขนาดขององค์กรของคุณ
- ที่ตั้งขององค์กร
- ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม
- งบประมาณของคุณ
การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดยืนของคุณในแต่ละปัจจัยทั้งห้านี้
โปรดจำไว้ว่าไม่มีชุดตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างที่สมบูรณ์แบบ มันไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน แต่ต้องการแนวทางที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ทำไมคุณจึงต้องการตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัจจัยหลักสามประการที่ทำให้ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างมีความสำคัญ ได้แก่:
- การวัดผลการปฏิบัติงาน: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณต้องเริ่มต้นด้วยการวัดผล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ
- การแบ่งปันข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์: ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างช่วยให้คุณกำหนดและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นกลาง ติดตามเป้าหมายเหล่านี้ในช่วงเวลาที่กำหนดและวางกลยุทธ์ควบคู่ไปกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ค้นหาคำตอบสำหรับคำถาม: ใช้ KPI การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อค้นหาสิ่งที่ขาดหายไป เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และดูว่าประสิทธิภาพของคุณกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
การวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อมีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจของคุณ:
ระบุโอกาสในการประหยัด: โดยการติดตามตัวชี้วัดเช่นการใช้จ่ายภายใต้การจัดการ, ROI ของการจัดซื้อ, และค่าใช้จ่ายต่อใบแจ้งหนี้, ทีมการจัดซื้อสามารถค้นหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงผลกำไรโดยรวมขององค์กรได้
บริหารความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์: ความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์เป็นความกังวลที่แท้จริงสำหรับผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกแห่ง ความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์อาจเกิดขึ้นในด้านทางการเงิน กฎหมาย การดำเนินงาน หรือแม้แต่ชื่อเสียง ตัวชี้วัดเช่น อัตราข้อบกพร่องของซัพพลายเออร์ ความถูกต้องของใบสั่งซื้อ และอัตราการพร้อมให้บริการของผู้ขาย สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อเสียจากการทำงานกับซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ: การจัดซื้อจัดจ้างอาจกลายเป็นระบบกระจายอำนาจในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยธุรกิจ ในกรณีเช่นนี้ การติดตามตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา อัตราการสั่งซื้อสินค้า และอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนด สามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กรเป็นไปตามกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร: ผู้นำควรติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของทีมสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายขององค์กรคือการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ตัวชี้วัดของทีมจัดซื้อจัดจ้างควรสะท้อนถึงความสำคัญของคุณภาพ แม้ว่าจะหมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายที่น้อยลงก็ตาม
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างที่ทุกทีมควรวัด
แม้ว่ากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่เราได้ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่จำเป็นซึ่งทุกทีมจัดซื้อจัดจ้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
1. จำนวนผู้จัดหา
วัดจำนวนซัพพลายเออร์ที่คุณมีและซัพพลายเออร์ที่คุณพึ่งพาอาศัยมากที่สุดโดยใช้ตัวชี้วัดนี้ บางครั้งบริษัทอาจมีจุดขายหลายแห่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ซัพพลายเออร์หลายรายสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน
การมีซัพพลายเออร์จำกัดอาจให้ประโยชน์ในรูปแบบของส่วนลดและการจัดการใบเสนอราคาที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาจเพิ่มความพึ่งพาซัพพลายเออร์เหล่านั้น ในทางกลับกัน การมีซัพพลายเออร์หลายรายอาจช่วยลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวได้ แต่ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้น
การเพิ่มจำนวนผู้จัดหาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญ สามารถช่วยลดความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการของตลาดใหม่ได้
2. การจัดอันดับคุณภาพของผู้จัดจำหน่าย
คิดถึง KPI นี้เหมือนกับมาตราส่วนการให้คะแนนผู้จัดหาของคุณ การให้คะแนนคุณภาพผู้จัดหาช่วยคุณระบุความเสี่ยงหรือปัญหา และปรับปรุงคุณภาพผู้จัดหาให้ดีขึ้นตามเวลา มาตราส่วนนี้พิจารณาความเร็วในการส่งมอบ ความไวต่อการตอบสนองของผู้จัดหา ต้นทุน และคุณภาพของบริการ นอกเหนือจากการวัดเชิงปริมาณแล้ว องค์กรยังสามารถใช้การวัดเชิงคุณภาพได้เช่น การตรวจสอบผู้จัดหาและการประเมินการจัดการ
การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้จัดหาอย่างชัดเจนและการติดตามข้อมูลของผู้จัดหาสามารถช่วยให้ทีมการจัดซื้อปรับปรุงคุณภาพของผู้จัดหาและประสิทธิภาพการจัดซื้อได้ในระยะยาว
3. อัตราการปฏิบัติตาม
อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นดัชนีการจัดการจัดซื้อที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของผู้จัดหา. มันช่วยให้คุณทราบว่าผู้จัดหาปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ.
อัตราการปฏิบัติตาม KPI มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการ เนื่องจากการลดลงในที่นี้จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างทางอ้อมที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ การปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางกฎหมายเช่นกัน ในการคำนวณตัวชี้วัดนี้ ให้ระบุสัดส่วนของใบแจ้งหนี้ที่มีข้อพิพาทในจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด และติดตามช่องว่างระหว่างราคาที่เสนอและราคาที่จ่าย
เริ่มต้นด้วย, KPI การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ 50% เป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทขนาดกลาง.
4. ความพร้อมของซัพพลายเออร์
แม้จะมีการวางแผนอย่างละเอียดที่สุด ก็อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นได้เป็นครั้งคราว ซึ่งคุณอาจต้องการสินค้าหรือบริการอย่างเร่งด่วน KPI ตัวนี้บ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถไว้วางใจให้พวกเขาช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ KPI ความพร้อมของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการคำนวณเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนครั้งที่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างเร่งด่วนกับจำนวนครั้งที่เกิดความต้องการเร่งด่วนทั้งหมด
ความพร้อมของซัพพลายเออร์ที่ 90% ขึ้นไปบ่งชี้ว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้และห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. อัตราข้อบกพร่องของผู้จัดจำหน่าย
อัตราการชำรุดของผู้จัดหาเป็นเครื่องมือวัดเพื่อประเมินคุณภาพของผู้จัดหาแต่ละราย. ตัวชี้วัดนี้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแผนกจัดซื้อในการประเมินคุณภาพโดยรวมของสินค้า.
คำนวณอัตราการชำรุดของผู้จัดหาโดยการหารจำนวนสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหมดด้วยจำนวนหน่วยที่ตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งมักจะแสดงเป็นอัตราการชำรุดต่อล้านหน่วย การวัดนี้ช่วยประเมินคุณภาพของสินค้าอย่างกระตือรือร้น และทำให้ผู้จัดหาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ให้แยกอัตราการชำรุดของผู้จัดหาตามประเภทของข้อบกพร่อง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจคุณภาพของผู้จัดหาแต่ละรายได้ดีขึ้น
โดยธรรมชาติแล้ว อัตราข้อบกพร่องของผู้จัดจำหน่ายเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเช่น อวกาศหรือยานยนต์ ซึ่งข้อบกพร่องอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ ไว้วางใจในดัชนีชี้วัดสำคัญนี้เพื่อจัดอันดับผู้ขายของคุณและรับประกันคุณภาพสูงสุดในการส่งมอบสินค้าของคุณ
6. วงจรการสั่งซื้อ
ระยะเวลาของรอบการสั่งซื้อเป็น KPI ที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้. มันเป็นตัวกำหนดว่าผู้จัดหาใดที่เหมาะที่สุดเมื่อคุณอยู่ในภาวะรีบเร่ง.
ตัวชี้วัดนี้ครอบคลุมการเดินทางของการซื้อตั้งแต่การสั่งซื้อและการอนุมัติไปจนถึงการจัดส่ง, ใบแจ้งหนี้, และการชำระเงิน. ระยะเวลาของวงจรการสั่งซื้ออาจแตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน.
จัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ของคุณตามรอบการสั่งซื้อของพวกเขา และทำการสั่งซื้อกับพวกเขาตามนั้น
จัดสรรคำสั่งซื้อที่เร่งด่วนให้กับซัพพลายเออร์ โดยรับประกันว่าวงจรการสั่งซื้อจะสั้นลง และคำสั่งซื้อที่สะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีวงจรการสั่งซื้อที่ค่อนข้างยาวขึ้น การติดตามตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณมีความแข็งแกร่งและแม่นยำ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการหมายถึงระยะเวลาที่ผู้ขายรายหนึ่งใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ คุณวัดระยะเวลาดังกล่าวโดยการตรวจสอบระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อกับบริษัทจนถึงเวลาที่สินค้าถูกจัดส่ง
คณิตศาสตร์เบื้องหลังนั้นค่อนข้างง่าย: เพียงแค่ลบเวลาที่ใช้ในการยอมรับคำสั่งซื้อออกจากเวลาส่งมอบทั้งหมด แล้วคุณก็จะได้คำตอบ! นั่นคือเวลาการนำเข้าของผู้จัดหาของคุณในแบบย่อ
ระยะเวลาการจัดหาของผู้จัดจำหน่าย = ระยะเวลาการจัดส่ง – ระยะเวลาการสั่งซื้อ (การยอมรับใบสั่งซื้อ)
การลดระยะเวลาการดำเนินการโดยไม่ลดคุณภาพสามารถช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจ
8. การซื้อที่ดำเนินการภายในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดนี้บันทึกจำนวนการซื้อที่ตรงตามเวลาภายในงบประมาณที่กำหนด รายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ KPI นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมจัดซื้อว่าทรัพยากรขององค์กรถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เป็น KPI ด้านการปฏิบัติการที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของแผนกจัดซื้อโดยตรง
หากการซื้อของคุณส่วนใหญ่ตรงกับต้นทุนและเวลาที่กำหนดไว้ แสดงว่าประสิทธิภาพในการซื้อของคุณอยู่ในระดับที่ดีมาก ในทางกลับกัน หากการซื้อของคุณเกินเวลาและงบประมาณที่กำหนดบ่อยครั้ง จะทำให้เกิดความกังวลในทีมจัดซื้อ
การติดตามตัวชี้วัดนี้อย่างรอบคอบ และปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของงบประมาณการซื้อและระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้
9. ต้นทุนของใบสั่งซื้อ
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพของผู้จัดหาแล้ว ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังต้องติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนภายในของใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นต้นทุนรวมของการซื้อใบสั่งซื้อ ตั้งแต่การซื้อและการสร้างใบสั่งซื้อไปจนถึงการปิดใบแจ้งหนี้
ปัจจัยที่ประกอบเป็นต้นทุนการซื้ออาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ในขณะที่บางธุรกิจอาจคำนึงถึงทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม บางธุรกิจอาจพิจารณาเฉพาะต้นทุนทางตรงเท่านั้น
หากคุณต้องการสูตรทั่วไปสำหรับ KPI นี้ สามารถคำนวณได้เป็นผลรวมของต้นทุนการซื้อ ต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนการถือครอง
การบันทึกข้อมูลสำหรับ KPI นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน และทำให้ค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดลดลง
10. ค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารหมายถึงร้อยละของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารของบริษัทจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ตัวชี้วัดนี้มีอิทธิพลอย่างมากในการเข้าถึงการประหยัดต้นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ประเมินการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และติดตามสัญญาของผู้จัดจำหน่ายเพื่อระบุขอบเขตที่สามารถปรับปรุงได้ การรวมการจัดซื้อและการให้ส่วนลดตามปริมาณจะช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์กรในที่สุด
11. ผลตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดการจัดซื้อที่สำคัญนี้ติดตามความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกธุรกิจ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและความคุ้มค่าของกลยุทธ์การจัดซื้อ คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในการจัดซื้อโดยการหารการประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีด้วยค่าใช้จ่ายการจัดซื้อรายปี
โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้ภาพที่ถูกต้อง สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรรวมตัวชี้วัดนี้กับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การหลีกเลี่ยงต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์
กำหนดเป้าหมาย ROI ของการซื้อของคุณเป็น 10 เท่าของการลงทุนภายในเพื่อเปิดตัวกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดี
12. อัตราส่วนการจัดซื้อฉุกเฉิน
ต้องการติดตามความถี่ที่บริษัทของคุณต้องการซื้อของฉุกเฉินหรือไม่? นี่คือตัวชี้วัดที่คุณต้องการ
การร้องขอฉุกเฉินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การร้องขอฉุกเฉินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณในทางลบ การจัดซื้อฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณโดยทำให้ต้นทุนการจัดซื้อโดยรวมสูงขึ้น
อัตราส่วนการจัดซื้อฉุกเฉินต่ำช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน ปรับปรุงแผนการจัดซื้อให้คล่องตัว ทำให้บริการไม่หยุดชะงัก และลดความเสี่ยงด้านอุปทาน ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดซื้อ และเป็นพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานในอนาคต
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยขจัดความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อและป้องกันการขาดแคลนสินค้า คำนวณอัตราส่วนการจัดซื้อฉุกเฉินโดยนำจำนวนการจัดซื้อฉุกเฉินหารด้วยจำนวนการจัดซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด
13. อัตราการปฏิเสธผู้ขายและต้นทุน
อัตราการปฏิเสธผู้ขายและตัวชี้วัดต้นทุนเป็นการวัดการจัดการคุณภาพภายในองค์กร สะท้อนถึงความถี่และผลกระทบด้านต้นทุนจากการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเนื่องจากคุณภาพต่ำหรือปัญหาอื่นๆ การเพิ่มขึ้นของปัจจัยทั้งสองนี้จำเป็นต้องมีการดำเนินการจากฝ่ายผู้ซื้อ
การระบุความเบี่ยงเบนและการนำมาตรการแก้ไขมาใช้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
14. การลดต้นทุนการจัดซื้อ
การประหยัดต้นทุนที่จับต้องได้ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทีมจัดซื้อจัดจ้าง การลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาประสิทธิภาพของฟังก์ชันการจัดซื้อจัดจ้าง มันวัดเปอร์เซ็นต์ของการประหยัดต้นทุนในทุกคำสั่งซื้อที่ทำผ่านการเจรจาต่อรองราคา
การประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีผ่านการเจรจาต่อรองราคาและส่วนลด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต้นทุน
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดการลดต้นทุนคือการเปรียบเทียบราคาเก่ากับราคาใหม่สำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน การคำนวณนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจรชีวิตของซัพพลายเออร์และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดต้นทุน ในที่สุด มันจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การจัดการต้นทุนได้
การติดตาม KPI การจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ แม้ว่าเราจะกล่าวถึง KPI การจัดซื้อจัดจ้างที่มักเลือกใช้กันทั่วไปแล้ว แต่ขนาดธุรกิจ ประเภท และลักษณะการทำงานของคุณจะเป็นตัวกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
การติดตามการทำงานของการจัดซื้อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการทำงานของธุรกิจให้เหมาะสม ระบุจุดติดขัด และวางกลยุทธ์เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านั้น เลือกการผสมผสานของตัวชี้วัดเหล่านี้และรวมเข้ากับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างธุรกิจของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
วิธีการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
