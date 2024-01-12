บล็อก ClickUp
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง: คู่มือการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง: คู่มือการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

PMO Team
PMO Team
12 มกราคม 2567

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมักมองหาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์และวัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดหาอยู่เสมอ คุณกำลังติดอยู่ในวงจรเดียวกันหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณด้วยคู่มือนี้ในการติดตาม ตัวชี้วัด KPIของการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามรายงานการวิจัยตลาด ระบุว่า ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นบริการ (Procurement as a Service หรือ PaaS) จะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 6.4ระหว่างปี 2020 ถึง 2027 เนื่องจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สำคัญ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงติดตามตัวชี้วัดการซื้อ (หรือที่เรียกว่า KPI การจัดซื้อจัดจ้าง) อย่างต่อเนื่อง

เราได้รวบรวม KPI ที่สำคัญบางประการที่ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง หยุดวงจรเดิมและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วยคู่มือนี้

การเข้าใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทุกสิ่งที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างของคุณทำเพื่อจัดหาและจัดหาสินค้าและบริการ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการจัดซื้อจัดจ้างคือตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลเพื่อเข้าใจ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของคุณตัวชี้วัดเหล่านี้จะวิเคราะห์วิธีที่บริษัทควบคุมเวลา ต้นทุน และคุณภาพ

เมื่อพูดถึงการกำหนด KPI การจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ คุณต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น:

  • รูปแบบธุรกิจของคุณ
  • ขนาดขององค์กรของคุณ
  • ที่ตั้งขององค์กร
  • ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม
  • งบประมาณของคุณ

การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดยืนของคุณในแต่ละปัจจัยทั้งห้านี้

โปรดจำไว้ว่าไม่มีชุดตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างที่สมบูรณ์แบบ มันไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน แต่ต้องการแนวทางที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ทำไมคุณจึงต้องการตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยหลักสามประการที่ทำให้ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างมีความสำคัญ ได้แก่:

  • การวัดผลการปฏิบัติงาน: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณต้องเริ่มต้นด้วยการวัดผล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ
  • การแบ่งปันข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์: ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างช่วยให้คุณกำหนดและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นกลาง ติดตามเป้าหมายเหล่านี้ในช่วงเวลาที่กำหนดและวางกลยุทธ์ควบคู่ไปกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • ค้นหาคำตอบสำหรับคำถาม: ใช้ KPI การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อค้นหาสิ่งที่ขาดหายไป เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และดูว่าประสิทธิภาพของคุณกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

การวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อมีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจของคุณ:

ระบุโอกาสในการประหยัด: โดยการติดตามตัวชี้วัดเช่นการใช้จ่ายภายใต้การจัดการ, ROI ของการจัดซื้อ, และค่าใช้จ่ายต่อใบแจ้งหนี้, ทีมการจัดซื้อสามารถค้นหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงผลกำไรโดยรวมขององค์กรได้

บริหารความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์: ความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์เป็นความกังวลที่แท้จริงสำหรับผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกแห่ง ความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์อาจเกิดขึ้นในด้านทางการเงิน กฎหมาย การดำเนินงาน หรือแม้แต่ชื่อเสียง ตัวชี้วัดเช่น อัตราข้อบกพร่องของซัพพลายเออร์ ความถูกต้องของใบสั่งซื้อ และอัตราการพร้อมให้บริการของผู้ขาย สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อเสียจากการทำงานกับซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ: การจัดซื้อจัดจ้างอาจกลายเป็นระบบกระจายอำนาจในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยธุรกิจ ในกรณีเช่นนี้ การติดตามตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา อัตราการสั่งซื้อสินค้า และอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนด สามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กรเป็นไปตามกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร: ผู้นำควรติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของทีมสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายขององค์กรคือการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ตัวชี้วัดของทีมจัดซื้อจัดจ้างควรสะท้อนถึงความสำคัญของคุณภาพ แม้ว่าจะหมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายที่น้อยลงก็ตาม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างที่ทุกทีมควรวัด

แม้ว่ากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่เราได้ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่จำเป็นซึ่งทุกทีมจัดซื้อจัดจ้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

1. จำนวนผู้จัดหา

วัดจำนวนซัพพลายเออร์ที่คุณมีและซัพพลายเออร์ที่คุณพึ่งพาอาศัยมากที่สุดโดยใช้ตัวชี้วัดนี้ บางครั้งบริษัทอาจมีจุดขายหลายแห่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ซัพพลายเออร์หลายรายสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน

เทมเพลต KPI ฝ่ายขาย ClickUp
เทมเพลต KPI ฝ่ายขายของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของทีมขายของคุณ

การมีซัพพลายเออร์จำกัดอาจให้ประโยชน์ในรูปแบบของส่วนลดและการจัดการใบเสนอราคาที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาจเพิ่มความพึ่งพาซัพพลายเออร์เหล่านั้น ในทางกลับกัน การมีซัพพลายเออร์หลายรายอาจช่วยลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวได้ แต่ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้น

การเพิ่มจำนวนผู้จัดหาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญ สามารถช่วยลดความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการของตลาดใหม่ได้

2. การจัดอันดับคุณภาพของผู้จัดจำหน่าย

คิดถึง KPI นี้เหมือนกับมาตราส่วนการให้คะแนนผู้จัดหาของคุณ การให้คะแนนคุณภาพผู้จัดหาช่วยคุณระบุความเสี่ยงหรือปัญหา และปรับปรุงคุณภาพผู้จัดหาให้ดีขึ้นตามเวลา มาตราส่วนนี้พิจารณาความเร็วในการส่งมอบ ความไวต่อการตอบสนองของผู้จัดหา ต้นทุน และคุณภาพของบริการ นอกเหนือจากการวัดเชิงปริมาณแล้ว องค์กรยังสามารถใช้การวัดเชิงคุณภาพได้เช่น การตรวจสอบผู้จัดหาและการประเมินการจัดการ

การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้จัดหาอย่างชัดเจนและการติดตามข้อมูลของผู้จัดหาสามารถช่วยให้ทีมการจัดซื้อปรับปรุงคุณภาพของผู้จัดหาและประสิทธิภาพการจัดซื้อได้ในระยะยาว

3. อัตราการปฏิบัติตาม

อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นดัชนีการจัดการจัดซื้อที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของผู้จัดหา. มันช่วยให้คุณทราบว่าผู้จัดหาปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ.

อัตราการปฏิบัติตาม KPI มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการ เนื่องจากการลดลงในที่นี้จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างทางอ้อมที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ การปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางกฎหมายเช่นกัน ในการคำนวณตัวชี้วัดนี้ ให้ระบุสัดส่วนของใบแจ้งหนี้ที่มีข้อพิพาทในจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด และติดตามช่องว่างระหว่างราคาที่เสนอและราคาที่จ่าย

เริ่มต้นด้วย, KPI การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ 50% เป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทขนาดกลาง.

4. ความพร้อมของซัพพลายเออร์

แม้จะมีการวางแผนอย่างละเอียดที่สุด ก็อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นได้เป็นครั้งคราว ซึ่งคุณอาจต้องการสินค้าหรือบริการอย่างเร่งด่วน KPI ตัวนี้บ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถไว้วางใจให้พวกเขาช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ KPI ความพร้อมของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการคำนวณเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนครั้งที่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างเร่งด่วนกับจำนวนครั้งที่เกิดความต้องการเร่งด่วนทั้งหมด

ความพร้อมของซัพพลายเออร์ที่ 90% ขึ้นไปบ่งชี้ว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้และห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. อัตราข้อบกพร่องของผู้จัดจำหน่าย

อัตราการชำรุดของผู้จัดหาเป็นเครื่องมือวัดเพื่อประเมินคุณภาพของผู้จัดหาแต่ละราย. ตัวชี้วัดนี้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแผนกจัดซื้อในการประเมินคุณภาพโดยรวมของสินค้า.

คำนวณอัตราการชำรุดของผู้จัดหาโดยการหารจำนวนสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหมดด้วยจำนวนหน่วยที่ตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งมักจะแสดงเป็นอัตราการชำรุดต่อล้านหน่วย การวัดนี้ช่วยประเมินคุณภาพของสินค้าอย่างกระตือรือร้น และทำให้ผู้จัดหาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ให้แยกอัตราการชำรุดของผู้จัดหาตามประเภทของข้อบกพร่อง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจคุณภาพของผู้จัดหาแต่ละรายได้ดีขึ้น

โดยธรรมชาติแล้ว อัตราข้อบกพร่องของผู้จัดจำหน่ายเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเช่น อวกาศหรือยานยนต์ ซึ่งข้อบกพร่องอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ ไว้วางใจในดัชนีชี้วัดสำคัญนี้เพื่อจัดอันดับผู้ขายของคุณและรับประกันคุณภาพสูงสุดในการส่งมอบสินค้าของคุณ

6. วงจรการสั่งซื้อ

ระยะเวลาของรอบการสั่งซื้อเป็น KPI ที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้. มันเป็นตัวกำหนดว่าผู้จัดหาใดที่เหมาะที่สุดเมื่อคุณอยู่ในภาวะรีบเร่ง.

ตัวชี้วัดนี้ครอบคลุมการเดินทางของการซื้อตั้งแต่การสั่งซื้อและการอนุมัติไปจนถึงการจัดส่ง, ใบแจ้งหนี้, และการชำระเงิน. ระยะเวลาของวงจรการสั่งซื้ออาจแตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน.

จัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ของคุณตามรอบการสั่งซื้อของพวกเขา และทำการสั่งซื้อกับพวกเขาตามนั้น

จัดสรรคำสั่งซื้อที่เร่งด่วนให้กับซัพพลายเออร์ โดยรับประกันว่าวงจรการสั่งซื้อจะสั้นลง และคำสั่งซื้อที่สะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีวงจรการสั่งซื้อที่ค่อนข้างยาวขึ้น การติดตามตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณมีความแข็งแกร่งและแม่นยำ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการหมายถึงระยะเวลาที่ผู้ขายรายหนึ่งใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ คุณวัดระยะเวลาดังกล่าวโดยการตรวจสอบระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อกับบริษัทจนถึงเวลาที่สินค้าถูกจัดส่ง

คณิตศาสตร์เบื้องหลังนั้นค่อนข้างง่าย: เพียงแค่ลบเวลาที่ใช้ในการยอมรับคำสั่งซื้อออกจากเวลาส่งมอบทั้งหมด แล้วคุณก็จะได้คำตอบ! นั่นคือเวลาการนำเข้าของผู้จัดหาของคุณในแบบย่อ

ระยะเวลาการจัดหาของผู้จัดจำหน่าย = ระยะเวลาการจัดส่ง – ระยะเวลาการสั่งซื้อ (การยอมรับใบสั่งซื้อ)

การลดระยะเวลาการดำเนินการโดยไม่ลดคุณภาพสามารถช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจ

8. การซื้อที่ดำเนินการภายในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดนี้บันทึกจำนวนการซื้อที่ตรงตามเวลาภายในงบประมาณที่กำหนด รายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ KPI นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมจัดซื้อว่าทรัพยากรขององค์กรถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เป็น KPI ด้านการปฏิบัติการที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของแผนกจัดซื้อโดยตรง

หากการซื้อของคุณส่วนใหญ่ตรงกับต้นทุนและเวลาที่กำหนดไว้ แสดงว่าประสิทธิภาพในการซื้อของคุณอยู่ในระดับที่ดีมาก ในทางกลับกัน หากการซื้อของคุณเกินเวลาและงบประมาณที่กำหนดบ่อยครั้ง จะทำให้เกิดความกังวลในทีมจัดซื้อ

การติดตามตัวชี้วัดนี้อย่างรอบคอบ และปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของงบประมาณการซื้อและระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

9. ต้นทุนของใบสั่งซื้อ

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพของผู้จัดหาแล้ว ผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังต้องติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนภายในของใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นต้นทุนรวมของการซื้อใบสั่งซื้อ ตั้งแต่การซื้อและการสร้างใบสั่งซื้อไปจนถึงการปิดใบแจ้งหนี้

ปัจจัยที่ประกอบเป็นต้นทุนการซื้ออาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ในขณะที่บางธุรกิจอาจคำนึงถึงทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม บางธุรกิจอาจพิจารณาเฉพาะต้นทุนทางตรงเท่านั้น

หากคุณต้องการสูตรทั่วไปสำหรับ KPI นี้ สามารถคำนวณได้เป็นผลรวมของต้นทุนการซื้อ ต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนการถือครอง

การบันทึกข้อมูลสำหรับ KPI นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน และทำให้ค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดลดลง

10. ค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารหมายถึงร้อยละของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารของบริษัทจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ตัวชี้วัดนี้มีอิทธิพลอย่างมากในการเข้าถึงการประหยัดต้นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ประเมินการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และติดตามสัญญาของผู้จัดจำหน่ายเพื่อระบุขอบเขตที่สามารถปรับปรุงได้ การรวมการจัดซื้อและการให้ส่วนลดตามปริมาณจะช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์กรในที่สุด

11. ผลตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดการจัดซื้อที่สำคัญนี้ติดตามความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกธุรกิจ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและความคุ้มค่าของกลยุทธ์การจัดซื้อ คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในการจัดซื้อโดยการหารการประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีด้วยค่าใช้จ่ายการจัดซื้อรายปี

โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้ภาพที่ถูกต้อง สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรรวมตัวชี้วัดนี้กับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การหลีกเลี่ยงต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์

กำหนดเป้าหมาย ROI ของการซื้อของคุณเป็น 10 เท่าของการลงทุนภายในเพื่อเปิดตัวกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดี

12. อัตราส่วนการจัดซื้อฉุกเฉิน

ต้องการติดตามความถี่ที่บริษัทของคุณต้องการซื้อของฉุกเฉินหรือไม่? นี่คือตัวชี้วัดที่คุณต้องการ

การร้องขอฉุกเฉินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การร้องขอฉุกเฉินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณในทางลบ การจัดซื้อฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณโดยทำให้ต้นทุนการจัดซื้อโดยรวมสูงขึ้น

อัตราส่วนการจัดซื้อฉุกเฉินต่ำช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน ปรับปรุงแผนการจัดซื้อให้คล่องตัว ทำให้บริการไม่หยุดชะงัก และลดความเสี่ยงด้านอุปทาน ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดซื้อ และเป็นพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานในอนาคต

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยขจัดความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อและป้องกันการขาดแคลนสินค้า คำนวณอัตราส่วนการจัดซื้อฉุกเฉินโดยนำจำนวนการจัดซื้อฉุกเฉินหารด้วยจำนวนการจัดซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด

13. อัตราการปฏิเสธผู้ขายและต้นทุน

อัตราการปฏิเสธผู้ขายและตัวชี้วัดต้นทุนเป็นการวัดการจัดการคุณภาพภายในองค์กร สะท้อนถึงความถี่และผลกระทบด้านต้นทุนจากการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเนื่องจากคุณภาพต่ำหรือปัญหาอื่นๆ การเพิ่มขึ้นของปัจจัยทั้งสองนี้จำเป็นต้องมีการดำเนินการจากฝ่ายผู้ซื้อ

การระบุความเบี่ยงเบนและการนำมาตรการแก้ไขมาใช้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

14. การลดต้นทุนการจัดซื้อ

การประหยัดต้นทุนที่จับต้องได้ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทีมจัดซื้อจัดจ้าง การลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาประสิทธิภาพของฟังก์ชันการจัดซื้อจัดจ้าง มันวัดเปอร์เซ็นต์ของการประหยัดต้นทุนในทุกคำสั่งซื้อที่ทำผ่านการเจรจาต่อรองราคา

การประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีผ่านการเจรจาต่อรองราคาและส่วนลด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต้นทุน

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดการลดต้นทุนคือการเปรียบเทียบราคาเก่ากับราคาใหม่สำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน การคำนวณนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจรชีวิตของซัพพลายเออร์และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดต้นทุน ในที่สุด มันจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การจัดการต้นทุนได้

การติดตาม KPI การจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ แม้ว่าเราจะกล่าวถึง KPI การจัดซื้อจัดจ้างที่มักเลือกใช้กันทั่วไปแล้ว แต่ขนาดธุรกิจ ประเภท และลักษณะการทำงานของคุณจะเป็นตัวกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

การติดตามการทำงานของการจัดซื้อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการทำงานของธุรกิจให้เหมาะสม ระบุจุดติดขัด และวางกลยุทธ์เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านั้น เลือกการผสมผสานของตัวชี้วัดเหล่านี้และรวมเข้ากับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างธุรกิจของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

วิธีการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกเหนือจากการระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เหมาะสมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว องค์กรยังจำเป็นต้องเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเพื่อบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมของเราที่ ClickUp ได้คำนึงถึง KPI การจัดซื้อทั้งหมดของคุณไว้ในใจ เมื่อออกแบบเทมเพลตการติดตาม KPI การจัดซื้อของ ClickUp. เทมเพลตนี้พร้อมสรรพที่จะทำให้การติดตามตัวชี้วัด KPI ง่ายขึ้น. คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมัน เช่น วัตถุประสงค์, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, ฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้, และแดชบอร์ด ช่วยให้คุณสามารถติดตาม KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว.

เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUp
เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและจัดการกระบวนการจัดซื้อของคุณ

ติดตามและพิชิตเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วย ClickUp

ด้วยClickUp Goalsคุณสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และแชร์ KPI การจัดซื้อได้อย่างง่ายดาย สำหรับแต่ละ KPI ให้กำหนดเป้าหมายภายในเป้าหมายและระบุความสำเร็จภายในกรอบเวลา จากนั้นปรับแต่งตัวชี้วัดของคุณเพื่อติดตามวัตถุประสงค์ของคุณ:

เป้าหมาย ClickUp
ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, เป้าหมายทางการเงิน, เป้าหมายแบบถูก/ผิด, และเป้าหมายงาน สร้างเป้าหมายสปรินต์, เป้าหมายยอดขายรายสัปดาห์, และอื่นๆ ได้โดยเพิ่มงานจากทีมต่างๆ เข้าไปในเป้าหมายเดียวกัน
  • หมายเลข: กำหนดช่วงหมายเลขและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่า
  • จริง/เท็จ: สร้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่เป้าหมายเฉพาะเสร็จสมบูรณ์
  • สกุลเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินและติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของมูลค่า
  • งาน: ดูแลการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นของงานเดี่ยวหรือรายการงานทั้งหมด

ด้วย ClickUp คุณยังสามารถแสดงการเสร็จสิ้นและความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนผ่านแถบความคืบหน้า กราฟ และแผนภูมิ

นอกจากนี้ ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อรวมเป้าหมายต่าง ๆ ไว้ในภาพรวมเดียว คุณสมบัติของ ClickUp ในแดชบอร์ดช่วยให้คุณ:

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการของคุณ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรับภาพรวมระดับสูงของงานของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ใน ClickUp
  • มองภาพรวม: ใช้มุมมองสรุปเพื่อดูภาพรวมของ KPI การจัดซื้อจัดจ้างของคุณและความคืบหน้า
  • เสริมสร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: สำรวจมุมมอง OKR ของแต่ละแผนกเพื่อปรับ KPI การจัดซื้อจัดจ้างของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวม
  • ติดตามความคืบหน้า: ใช้มุมมองความคืบหน้าเพื่อระบุความก้าวหน้าของทีมและจำกัดขอบเขตของพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • จินตนาการถึงเส้นเวลา: มองผ่านมุมมองเส้นเวลาเพื่อเห็นภาพเส้นเวลาและเหตุการณ์สำคัญที่เป็นไปได้ของ KPI การจัดซื้อจัดจ้าง

มุมมองเหล่านี้ให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ในภาพรวมเพื่อช่วยให้คุณระบุและแก้ไขช่องว่างต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบการจัดซื้อจัดจ้างของ ClickUpจัดหมวดหมู่ KPI ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เสร็จสิ้น, ไม่ตรงตามเป้าหมาย, ตรงตามเป้าหมาย, ยังไม่ได้เริ่ม, และ เสี่ยง เพื่อติดตามความก้าวหน้า

เพิ่มการปรับแต่งเทมเพลตใหม่
การปรับแต่งเทมเพลตของ ClickUp ทำได้ง่าย

ไม่เพียงเท่านี้ แต่คุณสมบัติการรายงานของ ClickUp ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าให้คุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ตัวอย่างของเทมเพลต KPI ของ CickUp
รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับ KPI ใดบ้างที่เสร็จสมบูรณ์ อยู่ในเส้นทาง หรือมีความเสี่ยง ด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์นี้จาก ClickUp

จัดการและวิเคราะห์ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วย ClickUp เพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ และการใช้ผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp

เลือกใช้ ClickUp ทันทีเพื่อทำให้การวัดตัวชี้วัด KPI ของการจัดซื้อเป็นเรื่องง่าย!