10 แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) (ในรูปแบบ Word และ Excel) เพื่อทำให้การจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้น

การจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งรู้สึกเหมือนเขาวงกตที่ซับซ้อน ธุรกิจต้องเดินทางผ่านตัวเลือกมากมายเพื่อไปถึงเส้นชัย นั่นคือ การเลือกผู้ขายที่เหมาะสมที่สุด หากไม่มี แม่แบบ RFQ ผู้ตัดสินใจอาจหลงทางและรู้สึกหนักใจได้อย่างง่ายดาย 😵
แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) ช่วยทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน และช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับการยกย่อง แต่แบบฟอร์มคำขอเสนอราคาก็เป็นส่วนสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและธุรกิจโดยทั่วไป
เพื่อเป็นเกียรติแก่ฮีโร่ผู้ไม่เป็นที่รู้จักเหล่านี้ เราได้คัดสรร 10 อันดับเทมเพลต RFQ ที่เราชื่นชอบที่สุดมาให้ พวกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในวงการ และข่าวดีก็คือ—ส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ฟรี!
⏰ สรุป 60 วินาที
แม่แบบ RFQ ช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้นโดยช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุความต้องการได้อย่างชัดเจนและได้รับการเสนอราคาที่แข่งขันได้จากผู้ขาย—ประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด นี่คือ 10 แม่แบบ RFQ ที่ดีที่สุด:
- เทมเพลตคำขอใบเสนอราคา ClickUp
- เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
- เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp
- แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
- เทมเพลตข้อเสนอโครงการขอรับทุน ClickUp
- เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
- แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
- เทมเพลตคำขอโครงการ ClickUp
- เทมเพลตคำขอเสนอราคา (RFQ) โดย Template.net
- เทมเพลต RFQ ของ Excel โดย Vertex42
อะไรคือแบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ Templates)?
คำขอเสนอราคา (RFQ) หรือคำขอเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบ เป็นกระบวนการที่ธุรกิจต้องการ ราคา, ข้อเสนอ, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จากผู้จัดหาและผู้รับเหมา ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการ. แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) คือเอกสารที่ช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลได้ในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกขึ้น และตัดสินใจได้ง่ายขึ้น.
กระบวนการ RFQ สามารถมีความเฉพาะเจาะจงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท นอกจากใบเสนอราคาแล้ว โดยทั่วไปจะรวมถึงข้อมูลติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลา และข้อกำหนดของโครงการ
พวกเขาเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือขนาดใดก็ตาม แต่พวกเขามีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่ต้องการการจัดหาสินค้าบางประเภทอย่างต่อเนื่อง
เอกสาร RFQ ไม่ควรสับสนกับเอกสาร RFP (คำขอเสนอราคา) แม้ว่าเอกสารทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่เอกสารเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่เอกสาร RFQ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา เอกสาร RFP มักจะรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา เอกสาร RFQ สามารถอยู่ก่อนหรือหลังเอกสาร RFP ก็ได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) ดี?
ไม่มีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกกรณีคำขอใบเสนอราคาหรือแม่แบบการกำหนดราคาที่ดีคือแบบที่สามารถตอบโจทย์งานและช่วยให้การสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แม่แบบ RFQ ควรมีลักษณะดังนี้:
- ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด: ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจน, ข้อมูลการจัดส่ง, และเงื่อนไขและข้อตกลง
- รวมคำแนะนำในการส่ง: กำหนดเวลา, รูปแบบที่ต้องการ, และวิธีการส่ง
- ชัดเจนและกระชับ: พร้อมตารางและองค์ประกอบภาพอื่น ๆ เพื่อช่วยให้อ่านง่าย
- ยืดหยุ่น: ผู้ขายต้องมีช่องว่างในรายชื่อผู้ขายของตนในกรณีที่ต้องการเสนอทางเลือกอื่น
- ดูเป็นมืออาชีพ: สวมใส่ชุดที่เรียบร้อยและดูดี
10 แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา
ทำเพื่อประโยชน์ของคุณเองโดยใช้หนึ่งใน 10 แม่แบบ RFQ ที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ในClickUp, Word หรือ Excel แม่แบบเหล่านี้ให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ แต่ยังช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น, รักษาความสม่ำเสมอ, และนำไปสู่ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างคุณกับผู้ขาย 🤝
โปรดจำไว้ว่า—คุณสามารถปรับเปลี่ยนเทมเพลตได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณเสมอ!
1. แม่แบบคำขอใบเสนอราคา ClickUp
เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpนั้น เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ อย่างที่เทมเพลต RFQ ควรจะเป็น มันสั้นแต่ครอบคลุมทุกแง่มุมสำคัญของ RFQ โดยจัดเรียงอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เมื่อคุณได้ให้เอกสารที่ระบุแผนกลยุทธ์ งบประมาณ และกรอบเวลาของคุณแก่ผู้ขายแล้ว ให้ส่งเอกสาร RFQ นี้ไปให้พวกเขาเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะและประเมินข้อเสนอของพวกเขา
เอกสารใบเสนอราคา ClickUp นี้เริ่มต้นด้วยชื่อบริษัทและโลโก้ของคุณ เพื่อปรับแต่งเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าปก เปลี่ยนแบบอักษร และเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการแสดงได้
ส่วนต่อไปประกอบด้วยข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ วันที่ และหมายเลขลูกค้าและใบเสนอราคา ตามด้วยรายละเอียดของผู้ติดต่อที่รับผิดชอบ วันที่หมดอายุ และข้อมูลของผู้ที่เขียนคำขอ
ในส่วนต่อไปนี้ซึ่งเรียกว่า คำแนะนำพิเศษ คุณสามารถระบุข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ขาย เช่น วิธีการชำระเงินหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ แบบฟอร์มนี้จะสิ้นสุดด้วยตารางสองตาราง:
- สรุปข้อมูลสำคัญที่สุดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง รวมถึงหมายเลข P.O. วันที่จัดส่ง บริษัทขนส่ง และจุด F.O.B.
- รายการที่สองคือรายการของสินค้าที่ขอไว้ รวมถึงจำนวนและราคา
2. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
หากคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามของห่วงโซ่อุปทานและต้องการเทมเพลตเพื่อ รวบรวมและ จัดการคำขอ ของลูกค้าลองดูเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUp ดูสิ มันใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ และเมื่อคุณเปิดใช้งานแล้ว คุณจะได้รับการต้อนรับด้วยคำแนะนำและข้อเสนอแนะโดยละเอียดสำหรับการใช้งาน
เทมเพลตคำขอเสนอราคา (RFQ) ฟรีนี้ประกอบด้วยมุมมองต่างๆ ได้แก่:
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา: แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณ โปรดทราบว่าการแชร์แบบฟอร์มนี้มีให้เฉพาะผู้สมัครแผน Unlimited ขึ้นไปเท่านั้น
- รายการคำขอใบเสนอราคาใหม่: มุมมองพื้นฐานที่แสดงคำขอทั้งหมดและอนุญาตให้คุณจัดกลุ่ม, กรอง, และเรียงลำดับคำขอเหล่านั้นได้ ประกอบด้วยคอลัมน์เช่น ชื่อบริษัท, วันที่ครบกำหนด, สถานะ, และค่าใช้จ่ายของโครงการ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
- บอร์ดกระบวนการสร้างใบเสนอราคา: มุมมองนี้ช่วยให้มองเห็นงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน คุณสามารถจัดกลุ่มและเรียงลำดับงานใหม่ได้ตามความสะดวก
- ตารางคำขอทั้งหมด: หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Excel มุมมองนี้จะรู้สึกคุ้นเคย มันเรียบง่าย รวดเร็ว และอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลจำนวนมากและส่งออกข้อมูลได้
นอกจากมุมมองหลักเหล่านี้แล้ว เทมเพลตยังประกอบด้วยกระดานที่เรียบง่ายแผนภูมิแกนต์และมุมมองปริมาณงาน เพื่อการจัดการเวลาและโครงการที่ง่ายดาย
3. แม่แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp
ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ คุณสามารถ สร้างแบบฟอร์มคำขอของลูกค้าเพื่อควบคุมทุกอย่าง คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการให้ใบเสนอราคาที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มจะแปลงคำขอเป็นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้แม้ในฐานะผู้เยี่ยมชม (หากคุณมีสิทธิ์) แต่คุณต้องสมัครสมาชิกแผน Unlimitedหากคุณต้องการแชร์หรือสร้างแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้น
โดยค่าเริ่มต้นมุมมองแบบฟอร์มจะประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:
- ชื่อและชื่อบริษัท
- บริการที่เลือก
- จำนวนพนักงาน
- วันเริ่มต้น
- ข้อมูลการติดต่อ
คุณสามารถแก้ไขข้อความแนะนำและคำถามแต่ละข้อ รวมถึงเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้โดยการลากและวางจากเมนูทางด้านซ้ายไปยังแบบฟอร์ม หากคุณเลือกใช้แผนธุรกิจ คุณจะสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของแบบฟอร์ม เพิ่มแบรนด์ของคุณ และใส่ความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวได้ 💫
เช่นเดียวกับเทมเพลตการอ้างอิงก่อนหน้าในรายการนี้ มันมีมุมมองอื่น ๆ เช่นรายการและกระดานคัมบัง เพื่อช่วยคุณจัดการคำขอและงาน
4. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
เช่นเดียวกับ RFQ ข้อเสนอด้านงบประมาณเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนโครงการ ทั้งสองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยกัน RFQ ช่วยให้คุณเลือกผู้ขายและรวบรวมข้อมูลราคา ซึ่งจะทำให้คุณสามารถ วางแผนทรัพยากรและสร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง ข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์มเสนอราคาโดย ClickUpนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนทางการเงินที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงหน้าย่อยและส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในกระบวนการขอใบเสนอราคาของคุณ เอกสารนี้สามารถทำหน้าที่เป็นแบบฟอร์มเสนอราคาเพื่อจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ในงบประมาณโครงการของคุณได้
หน้าแรกประกอบด้วยข้อมูลโครงการพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อบริษัท ข้อมูลติดต่อ ชื่อโครงการ คำอธิบาย และวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด หน้าย่อยประกอบด้วย:
- บุคลากร, คือ, ทีมโครงการ/ผู้เข้าร่วม
- วัสดุและอุปกรณ์
- รายละเอียดด้านโลจิสติกส์
- การดำเนินการจัดงาน
แต่ละส่วนมีตารางเฉพาะที่คุณสามารถตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายได้ คุณสามารถแก้ไขทุกองค์ประกอบของเทมเพลตได้ เช่น ข้อความและคอลัมน์ของตาราง รวมถึงเพิ่มองค์ประกอบใหม่ได้
เทมเพลตจะสิ้นสุดด้วยหน้าย่อยสรุป ซึ่งประกอบด้วยส่วนการแจกแจงงบประมาณพร้อมแผนภูมิวงกลม เงื่อนไขและข้อตกลงของข้อตกลง และส่วนที่ผู้เขียนและผู้รับผิดชอบในการอนุมัติสามารถลงนามเพื่อยืนยันการยอมรับข้อเสนอได้
5. แม่แบบข้อเสนอโครงการทุน ClickUp
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนให้กับผู้ขายและผู้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ในงบประมาณของคุณ คุณต้องนำเสนอโครงการและขอรับทุนสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทำเช่นนั้น คุณต้องจัดทำข้อเสนอขอทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ อีกครั้งหนึ่ง ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!
เทมเพลตข้อเสนอขอทุน ClickUpเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อพูดถึงการขอทุน มันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเริ่มต้นด้วยเอกสารคำแนะนำที่ทำหน้าที่เป็นตำนานและอธิบายวิธีการใช้ทุกองค์ประกอบอย่างดีที่สุด
มุมมองรายการคือที่ซึ่งการดำเนินการส่วนใหญ่เกิดขึ้น เป็นฐานข้อมูลสำหรับมุมมองอื่นๆ ทั้งหมดที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของข้อเสนอ ซึ่งจัดกลุ่มไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น ทั่วไป, การกำหนดปัญหา, และงบประมาณ คุณสามารถปรับแต่งกลุ่มเหล่านี้ตามความต้องการของคุณได้
คอลัมน์ประกอบด้วย ผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, ป้ายกำกับความสำคัญ, ค่าใช้จ่ายในปีแรก, และการวัดผลการปฏิบัติงาน แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการบริหารโครงการของคุณเช่นกัน มุมมองอื่น ๆ มีกระดานคัมบัง (Kanbanboard) และมุมมองปฏิทินตารางเวลาโครงการ ซึ่งให้ภาพรวมของไทม์ไลน์ขององค์ประกอบข้อเสนอที่วางแผนไว้
6. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
ในทะเลของข้อเสนอทางธุรกิจ ข้อเสนอของคุณต้องโดดเด่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จและดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม 🎣
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจโดย ClickUpเต็มไปด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติเพื่อทำให้การสร้างข้อเสนอและการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่น เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUp มันเริ่มต้นด้วยเอกสารวิธีการใช้งานที่อธิบายองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดและวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งาน
เทมเพลตนี้มีหลายมุมมอง มุมมองหลักคือรายการขั้นตอนข้อเสนอทางธุรกิจ ซึ่งใช้เป็นเครื่องเตือนความจำและรายการตรวจสอบระหว่างกระบวนการสร้างและเสนอราคา คอลัมน์เริ่มต้นประกอบด้วย:
- สถานะ
- เริ่มต้นและกำหนดส่ง
- ป้ายลำดับความสำคัญ
- ความซับซ้อนของงาน
- ระดับความพยายาม
- ระดับความสำเร็จ
- ความคิดเห็นล่าสุด
โดยการคลิกที่ขั้นตอน/งานแต่ละขั้นตอน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันได้ เช่น งานย่อย, ความเกี่ยวข้อง, และเอกสารแนบ การสร้างกระบวนการเสนอราคาพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในใน ClickUpDocs นั้นง่ายมาก
มุมมองอื่น ๆ รวมถึงรายการลำดับความสำคัญที่จัดกลุ่มงานตามป้ายกำกับความเร่งด่วน, เอกสารแม่แบบอีเมลที่คุณสามารถเก็บอีเมลไว้ใช้ภายหลัง, กระดานงาน, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองปริมาณงาน
ClickUp ช่วยให้สามารถสร้างข้อเสนอและกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ มันจะติดตามความคืบหน้าของงานและอัปเดตคอลัมน์สถานะโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มการดำเนินการอัตโนมัติที่กำหนดเองได้อีกด้วย
7. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
เมื่อคุณขายบริการแทนที่จะขายสินค้า มักจะต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป.แบบฟอร์มข้อเสนอการบริการของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป้าหมายในความสามารถของคุณ ในการแก้ปัญหาของพวกเขา และส่งผลให้ได้สัญญา.
เทมเพลตเริ่มต้นด้วยรายละเอียดการติดต่อของทั้งสองฝ่าย ในส่วนถัดไปสองส่วนคือ คำอธิบายโครงการ และ พื้นหลังของบริษัท คุณสามารถเขียนได้อย่างเต็มที่ โดยอธิบายธุรกิจและโครงการของคุณ รวมถึงที่มาของมัน ✍️
ส่วนต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้ล่วงหน้า, บริการที่เสนอ, และประมาณการเวลาคร่าว ๆ สำหรับแต่ละอย่าง หลังจากนั้น คุณสามารถกำหนดขอบเขตของงานได้, คือ:
- แนวทางและวิธีการ: สิ่งที่ต้องดำเนินการ
- ผลลัพธ์ของโครงการ: ต้องทำปริมาณเท่าใดและเมื่อใด
- ข้อกำหนดที่ต้องพึ่งพา: สิ่งที่ฝ่ายอื่นต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถผลิตได้
ด้านล่างนี้ คุณสามารถระบุค่าธรรมเนียมและราคาของบริการที่เสนอทั้งหมด และรวบรวมลายเซ็นเพื่อสรุปเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มความเป็นตัวคุณเองได้โดยการฝังรูปภาพและเปลี่ยนแบบอักษร
8. แม่แบบคำขอโครงการ ClickUp
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการเชี่ยวชาญเนื่องจากความซับซ้อนของมัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงคุณสมบัติแล้วเทมเพลตคำขอโครงการโดย ClickUpก็เปรียบเสมือนบุฟเฟ่ต์ที่คุณสามารถทานได้ไม่อั้น 🍽️
เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว คุณสามารถทำทุกการวางแผนโครงการของคุณได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว มันช่วยให้คุณรวบรวมและจัดการคำขอ มอบหมายเป็นงาน และติดตามความคืบหน้าได้
เทมเพลตนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรายการสองรายการ ได้แก่ แบบฟอร์มคำขอ & งานค้าง และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในส่วนแรก คุณสามารถพบมุมมองหลายแบบ:
- ส่งแบบฟอร์มคำขอโครงการ: ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
- รายการคำขอ: ให้คุณทราบภาพรวมของคำขอ/งานทั้งหมด โดยจัดกลุ่มตามสถานะ
- บอร์ดคำขอ: ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดเรียงงานในรูปแบบอไจล์ได้
- แกนต์: สร้างไทม์ไลน์ของงานเพื่อให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น
- ปริมาณงาน: แสดงงานจากมุมมองของผู้ได้รับมอบหมายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- แชท: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมทีม
ในรายการโครงการที่ได้รับการอนุมัติ คุณสามารถเลือกและมุ่งเน้นไปที่คำขอเริ่มต้น (หรือคำขอหลายรายการ) ที่พร้อมสำหรับการผลิต และดูโครงการของคุณเติบโตขึ้นเมื่อพวกเขาบรรลุผลสำเร็จ 🌼
9. แม่แบบคำขอเสนอราคา (RFQ) โดย Template.net
หาก Word เป็นอาวุธที่คุณเลือกใช้ ตัวเลือกนี้อาจเหมาะกับคุณ. เทมเพลต RFQ ของ Template.net ในรูปแบบ Word นั้นเรียบง่ายและตรงประเด็น ต้องการความพยายามน้อยทั้งจากทางบริษัทและทางผู้จัดหา.
ประกอบด้วยเพียง 3 ส่วนเท่านั้น—ข้อมูลติดต่อของผู้ส่งและผู้รับ, ข้อมูลพื้นหลัง, และรายละเอียดคำขอ. ข้อมูลพื้นหลังคือคำอธิบายของเอกสาร และมีการกล่าวถึงสินค้าที่ต้องการและกำหนดเวลาอย่างคร่าว ๆ.
ตารางรายละเอียดคำขอช่วยให้คุณสามารถลงลึกในรายละเอียดและแจ้งให้อีกฝ่ายทราบอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร ประกอบด้วยข้อมูลเช่น:
- หมายเลข RFQ
- เจ้าหน้าที่ผู้สั่งการ
- ระยะเวลาการส่ง
- เหตุการณ์สำคัญ
- จำนวนบุคลากรที่ต้องการ
- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกฎหมาย
- คำขอเพิ่มเติม
นอกจาก Word แล้ว เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้งานได้กับ Google Docs และ Apple Pages ด้วย โปรดทราบว่า คุณต้องเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของ Template.net จึงจะสามารถดาวน์โหลดได้
10. แม่แบบ RFQ ใน Excel โดย Vertex42
ใช้เทมเพลต RFQ ฟรีของ Vertex42 ใน Excel หรือ Google Sheets และ สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณ จากธรรมดาไปสู่ยอดเยี่ยม
หากไม่นับรูปแบบแล้ว มันไม่ได้แตกต่างจากเทมเพลตที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้มากนัก มันประกอบด้วยส่วนสำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมถึงรายละเอียดของใบเสนอราคาและคำขอ
ส่วนคำอธิบายให้คุณสามารถระบุรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่คุณต้องการพร้อมราคา และเพิ่มเครื่องหมายเพื่อระบุว่าจำนวนเงินนั้นต้องเสียภาษี หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ Excel คือสามารถคำนวณให้คุณได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด คุณยังสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนสุดท้ายของเทมเพลตคือข้อกำหนดและเงื่อนไข ใช้โอกาสนี้ในการระบุรายละเอียดทางเทคนิคและความต้องการเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นได้เช่นกัน ตามที่ Vertex42 แนะนำ คุณควรส่งออกเป็นไฟล์ PDF ก่อนแจกจ่ายให้กับผู้ขายต่างๆ
10 อันดับแม่แบบ RFQ—ภาพรวม
สำหรับสรุปสั้น ๆ ของเทมเพลตทั้งหมดและสิ่งที่พวกเขามอบให้ โปรดดูตารางต่อไปนี้:
|แม่แบบ
|ข้อได้เปรียบ
|เทมเพลตคำขอใบเสนอราคา ClickUp
|ให้ฐานความรู้ที่มั่นคงแก่ผู้ขายและซัพพลายเออร์ที่ต้องการร่วมมือกับคุณ
|เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
|ให้คุณรวบรวมคำขอใบเสนอราคา (RFQ) เปลี่ยนเป็นงาน และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย
|เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp
|เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้การเสนอราคาสำหรับบริการของคุณถูกต้อง
|แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
|อำนวยความสะดวกในการวางแผนทางการเงินของโครงการและปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|เทมเพลตข้อเสนอโครงการขอรับทุน ClickUp
|ช่วยให้คุณเขียนคำขอที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุนสำหรับโครงการของคุณ
|เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
|ทำหน้าที่เป็นคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการสร้างข้อเสนอทางธุรกิจ ทำให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น
|แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
|สร้างพื้นที่ให้คุณสามารถอธิบายบริการของคุณได้อย่างละเอียดและดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
|เทมเพลตคำขอโครงการ ClickUp
|ให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดการคำขอ เช่น การรวบรวม การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามความคืบหน้า
|เทมเพลตคำขอเสนอราคา (RFQ) โดย Template.net
|ให้บริการแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ง่ายและปรับแต่งได้ใน Microsoft Word
|เทมเพลต RFQ ของ Excel โดย Vertex42
|ให้คุณสร้างใบเสนอราคา RFQ ที่ดูเป็นมืออาชีพใน Excel และคำนวณราคาได้อย่างง่ายดาย
ยกระดับกระบวนการ RFQ ด้วยเทมเพลต—ข้อคิดสุดท้าย
อย่าให้การขอใบเสนอราคาของคุณเป็นเพียงความคิดทีหลัง ใส่ใจในรายละเอียดและคุณจะ เปิดประตูสู่โอกาสจากผู้ขายมากมาย 🚪
โชคดีที่มีเทมเพลต RFQ ที่สะดวกเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและแรงมากในการทำให้ดูเป็นมืออาชีพ คุณเพียงแค่กรอกข้อมูลในช่องว่างและปรับแต่งตามความจำเป็น แค่นั้นเอง—คุณสามารถเพลิดเพลินกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ!