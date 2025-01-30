10 ซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดในปี 2025

ธุรกิจขนาดเล็กมักเผชิญกับงบประมาณที่จำกัดและทรัพยากรที่จำกัด ทำให้การตัดสินใจทางการเงินทุกครั้งมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าวิธีการจัดทำงบประมาณแบบดั้งเดิมจะช่วยได้ แต่พวกมันช้า มีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด และต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
หากคุณกำลังพิจารณาเปลี่ยนจากการทำบัญชีแบบดั้งเดิมมาใช้ซอฟต์แวร์งบประมาณเฉพาะทาง คุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เครื่องมือวางแผนงบประมาณทางธุรกิจจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณในการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและบรรลุผลกำไรได้เร็วขึ้น มันจะช่วยให้คุณวางแผนงบประมาณธุรกิจขนาดเล็กของคุณเพื่อกำหนดปริมาณการขายที่จะทำให้คุ้มทุน เงินสำรองที่คุณต้องสร้าง และเมื่อใดที่ควรจ้างพนักงานเพิ่ม
เราได้รวบรวมตัวเลือกซอฟต์แวร์งบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด 10 อันดับในวันนี้ พร้อมคุณสมบัติ ราคา และคะแนนรีวิว
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการงบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
มาสำรวจคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์งบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกัน คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องมือนี้ตอบสนองความต้องการของคุณในปัจจุบันและอนาคตได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวก เริ่ม วางแผนกระบวนการที่มีอยู่ให้เป็นภาพเพื่อให้การจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้นโดยไม่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับผู้ใช้เพิ่มขึ้น ติดตามค่าใช้จ่ายใหม่ และจัดการการเงินซับซ้อนได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความสอดคล้องกัน
- การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีรายงานละเอียด แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือแสดงข้อมูลเชิงภาพ เพื่อระบุแนวโน้มและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสอดคล้องกับข้อบังคับเพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน
10 ซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ตอนนี้คุณทราบคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจแล้ว นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. คลิกอัพ
ClickUp รวมฟังก์ชันต่างๆ ของบริษัทคุณทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มองเห็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแดชบอร์ดเดียว: การตลาด การเงิน การจัดการโครงการ หรือทรัพยากรบุคคล และทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
ประหยัดเวลาด้วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีและการเงินของ ClickUpโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์งบประมาณระดับแนวหน้าที่ช่วยให้คุณดำเนินการคำนวณและการวางแผนทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันซอฟต์แวร์นี้ติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ ดูแลบัญชีของคุณ และคำนวณกำไรของคุณ
เทมเพลตของ ClickUp สำหรับการเงินและการบัญชี การติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และซอฟต์แวร์การจัดการงบประมาณแบบร่วมมือ เป็นคุณสมบัติการจัดการงบประมาณที่แข็งแกร่งบางส่วนของมัน มันผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายกับเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่ครอบคลุม
ธุรกิจที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการเลือกใช้ ClickUp เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับรายงานเกี่ยวกับงบประมาณ, การใช้จ่าย, และกำไร
- คำนวณตัวเลขอย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณของ ClickUp
- จัดระเบียบด้วยตัวเตือนสำหรับงานและบิลที่เกิดซ้ำ
- มองเห็นภาพรวมทางการเงินผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณไว้, การใช้จ่าย, ข้อมูลผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน
- ติดตามรายรับและรายจ่ายรายเดือนและรายปีได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการงบประมาณที่เรียบง่ายของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่รายงานว่าพบช่วงการเรียนรู้เมื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
- บางครั้ง เวลาการตอบกลับการสนับสนุนอาจนานขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
2. บัดจี้
Budgyt ทำให้การวางแผนทางการเงินง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลของคุณไว้อย่างละเอียด
แอปพลิเคชันการจัดทำงบประมาณบนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ, และได้รับรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลเชิงลึก
มันช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันการลากและวาง. Budgyt's API ช่วยให้สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีการเงินยอดนิยมได้. ณ ตอนนี้รองรับ Quickbooks, Xero, และ ConnectWise.
คุณสมบัติเด่นของ Budgyt
- เข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผ่านข้อมูลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระดับธุรกรรม
- คำนวณกำไรและขาดทุนตามศูนย์ต้นทุนและช่วงเวลา, เปรียบเทียบกับงบประมาณ, และรายงานที่กำหนดเองอื่น ๆ
- ทำให้การวางแผนงบประมาณกำไรและขาดทุนหลายประเภทง่ายขึ้นผ่านตัวกรองต่าง ๆ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกกิจกรรมที่สามารถกรองได้
- ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยระบบรองรับหลายสกุลเงิน
ข้อจำกัดของบัดจี
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการใช้สูตร
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่าให้ละเอียดมากขึ้น
การกำหนดราคาของ Budgyt
- ง่าย: ราคาที่กำหนดเอง
- เพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- แผน องค์กร: ราคาตามตกลง
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทั้งสี่แผน
ราคาสินค้าเสริม
- การประเมินงบประมาณ: $699–$2,999
- การพัฒนาการนำเสนอ: $1,500–$3,500
คะแนนและรีวิวของ Budgyt
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
3. BudgetPulse
BudgetPulse นำเสนอซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้ฟรีและอยู่บนคลาวด์ เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
BudgetPulse ให้บริการฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลการทำธุรกรรมของตนเองด้วยตนเองเพื่อสร้างแผนภูมิ รายงาน และกราฟที่สามารถพิมพ์ได้ เพื่อช่วยให้เข้าใจค่าใช้จ่ายของตนเองได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ BudgetPulse
- จัดการงบประมาณของคุณด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
- นำเข้าบัญชีธนาคารและส่งออกข้อมูลของคุณไปยังเครื่องมือวางแผนการเงินได้ในไม่กี่ขั้นตอน
- ตั้งการระดมทุนออนไลน์พร้อมเป้าหมายและรับเงินผ่าน PayPal และ Amazon
ข้อจำกัดของ BudgetPulse
- ไม่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อมูลทั้งหมดจำเป็นต้องนำเข้าหรือป้อนด้วยตนเอง
- ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์วางแผนงบประมาณทางธุรกิจอื่น ๆ หรือธนาคาร
ราคาของ BudgetPulse
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ BudgetPulse
- G2: ไม่มีการระบุ
- Capterra: ไม่พบรายการ
4. FreshBooks
FreshBooks ให้บริการใบแจ้งหนี้และรายการค่าใช้จ่ายแบบไม่จำกัด อัตโนมัติ และปรับแต่งได้ตามต้องการ รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์และการโอนเงินผ่านธนาคาร ACHเทมเพลตการตั้งงบประมาณโครงการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก
ด้วยการผสานรวมแอปมากกว่า 100 รายการ FreshBooks ช่วยให้งานออกใบแจ้งหนี้และการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย
ประโยชน์ที่โดดเด่นของแผน Plus คือการลดข้อผิดพลาดทางบัญชีด้วยคุณสมบัติรายงานบัญชีแบบสองรายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks
- ทำให้การตรวจสอบต้นทุนและการจัดทำงบการเงินง่ายขึ้น
- ได้รับประโยชน์จากรายงานโครงการขั้นสูงและคุณสมบัติการติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในการใช้งานครั้งแรก
- ไม่สามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: 204 ดอลลาร์/ปี
- บวก: $360/ปี
- พรีเมียม: $660/ปี
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4300+ รีวิว)
5. QuickBooks
QuickBooks มอบบริการตั้งค่าเริ่มต้นแบบมีผู้แนะนำฟรีสำหรับทุกแผน QuickBooks Online ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การบันทึกใบเสร็จรับเงิน และการรายงานผล
ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนระบบคลาวด์เพื่อติดตามและจัดการทุกอย่างตั้งแต่เวลาและค่าใช้จ่ายไปจนถึงเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
รองรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 700 รายการที่มีอยู่ใน QuickBooks App Store
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- ได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเดียวสำหรับการบัญชีและการบริหารจัดการกำลังคน
- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และความพยายาม โดยการใช้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
- สร้างข้อเสนอประมาณการงบประมาณแบบกำหนดเองจาก แม่แบบข้อเสนอประมาณการงบประมาณ
- จัดการบิลของคุณด้วยการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมธนาคารอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- ท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงิน
- เวอร์ชัน Mac OS มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ราคาของ QuickBooks
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
- บวก: $90/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (3170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6390+ รีวิว)
6. Xero
สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการแบบเรียลไทม์ของธุรกิจที่พึ่งพาคลาวด์ Xero เป็นโซลูชันการบัญชีที่มีฟังก์ชันการจ่ายเงินเดือน การจัดการกำลังคน และการจัดการค่าใช้จ่าย
มันส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมการเข้าสู่ระบบไม่จำกัดสำหรับแต่ละระดับการสมัครสมาชิก
แอปที่เชื่อมต่อกับ Xero กว่า 800 แอป (รวมถึง Square, Constant Contact และ ADP) ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กดำเนินงานและจัดการด้านการเงินได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- ใช้การกระทบยอดบัญชีอัตโนมัติโดยรับข้อมูลจากธนาคารกว่า 21,000 แห่งทั่วโลก
- รับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณผ่านผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อถือได้
- เข้าถึงสกุลเงินมากกว่า 160 สกุล และเรียนรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดสกุลเงินต่างประเทศส่งผลต่อกระแสเงินสดหรือกำไรของคุณอย่างไร
ข้อจำกัดของ Xero
- เทมเพลตและการออกแบบที่จำกัดสำหรับการสร้างรายงานหรือใบแจ้งหนี้
- ต้องการซอฟต์แวร์แยกต่างหากเพื่อเตรียมการยื่นภาษีขาย
ราคาของ Xero
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- มาตรฐาน: $46/เดือน
- พรีเมียม: $62/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Xero
- G2: 4. 3/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2800 รายการ)
7. Zoho Books
ด้วย ระบบอัตโนมัติในการขายที่ใช้งานง่ายและการรองรับ iOS, Android และ Windows Zoho Books ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมของคุณให้เป็นระบบ ติดตามกระแสเงินสด และทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
คุณยังสามารถเชื่อมต่อระบบ CRM, ระบบสินค้าคงคลัง, และระบบสมาชิกที่มีอยู่ของคุณได้ และสามารถสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา
Zoho Books เชื่อมต่อกับธนาคารของคุณและให้คุณดึงรายการธุรกรรมประจำวันได้แบบเรียลไทม์ ดำเนินการแจ้งเตือนการชำระเงิน และกำหนดเวลาการรายงานรวมถึงทริกเกอร์ของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้าง กรณีศึกษาความสำเร็จของลูกค้า ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Books
- ให้ลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา ชำระบิล และให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
- คำนวณภาษีการขายและแบบฟอร์ม 1099 โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณหมดกังวลในฤดูภาษี
- รับการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการดึงรายการธุรกรรมจากบัญชีของคุณอย่างปลอดภัยและจัดเรียงโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Zoho Books
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
- ตัวเลือกการรายงานพื้นฐาน
- การผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Zoho Books
- ฟรี: สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ <50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
- มาตรฐาน: $10/องค์กร ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $20/องค์กรต่อเดือน
- พรีเมียม: $30/องค์กร ต่อเดือน
- ระดับเอลิต: $100/องค์กร ต่อเดือน
- สูงสุด: $200/องค์กรต่อเดือน
Zoho Books คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
8. Scoro
การแยกงบประมาณอย่างละเอียดของ Scoro, การติดตามต้นทุนโครงการ, และความสามารถในการวิเคราะห์ผลกำไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Scoro ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปโดยการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
Scoro เชี่ยวชาญในการให้บริการธุรกิจที่เน้นการให้บริการซึ่งต้องจัดการกับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันจำนวนมากและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลดอัตรากำไรของธุรกิจ
มันช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และช่วยให้คุณจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานจากโซลูชันเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- รับชำระเงินจากทุกที่ด้วยการผสาน Stripe แบบเนทีฟ
- แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้าบางส่วนให้กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ
- จัดการและติดตาม งบประมาณโครงการ ค่าใช้จ่าย คำสั่งซื้อ และการจัดสรรงบประมาณของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว
- ผสานเครื่องมือเช่น Paypal, Salesforce, Trello, และ QuickBooks
ข้อจำกัดของ Scoro
- คุณสมบัติการค้นหาและการจัดเรียงต้องได้รับการปรับปรุง
- แม่แบบ PDF แบบกำหนดเองจำกัดข้อมูลที่สามารถใส่ในใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, หรือใบแจ้งหนี้
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $37/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $63/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
ราคาสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
- การลงทะเบียนด้วยตนเอง: ฟรี
- แสง: $1,699
- พรีเมียม: 3,999 ดอลลาร์
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
9. สเปนเดสก์
Spendesk เป็นแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายที่มอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในการใช้จ่ายของบริษัทคุณ
มันช่วยเพิ่มการมองเห็นการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ของคุณ ควบคุมงบประมาณ และอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวงจรการใช้จ่าย Spendesk รวมและควบคุมกระแสเงินสดและกระบวนการทั้งหมดจากเครื่องมือหลายแหล่งในแหล่งเดียว มอบการควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนทั้งหมดให้คุณ
คุณสมบัติเด่นของ Spendesk
- อัตโนมัติการตรวจจับการฉ้อโกง และใช้บัตรเสมือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยหลายชั้น
- เชื่อมโยงการชำระเงินกับบัญชีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกเมื่อ และสร้างรายงานค่าใช้จ่ายจากเทมเพลตโดยอัตโนมัติ
- ควบคุมศูนย์ต้นทุน ผู้อนุมัติ และกำหนดกฎเกณฑ์การใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Spendesk
- ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจสอบการชำระเงิน
- ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ Word ได้
ราคาของ Spendesk
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สี่คน รวมถึงผู้อนุมัติหนึ่งคน
- สิ่งจำเป็น: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Spendesk
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
10. ลอยตัว
Float เป็นซอฟต์แวร์ทำนายกระแสเงินสดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ทำงานเป็นโครงการ ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การขาดแคลนหรือเกินเงินสดที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า วางแผนสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการติดตามกระแสเงินสดระหว่างโครงการต่าง ๆ
การผสานการทำงานแบบเรียลไทม์ของ Float กับ Xero, Quickbooks Online และ FreeAgent ช่วยให้สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
คุณสมบัติเด่นของ Float
- รับภาพรวมของกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์
- วางแผนกลยุทธ์ผ่านการคาดการณ์กระแสเงินสดแบบทันทีและมองเห็นภาพได้
- ติดตามโครงการและระบุโครงการที่ดึงเงินสดสำรองออกไป
- สร้างสถานการณ์จำลองเพื่อช่วยตอบคำถามและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- มุมมองที่กำหนดเองได้จำกัดสำหรับสถานการณ์
- ไม่รองรับบัญชีหลายสกุลเงิน
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- จำเป็น: $59/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของสินค้า
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
ปล่อยให้กำไรของคุณพุ่งทะยานด้วยเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่เหมาะสม
ความต้องการและความชอบเฉพาะของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการตอบสนองนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซอฟต์แวร์งบประมาณที่ดีที่สุด แม้ว่าการเลือกฟีเจอร์ที่ช่วยในการจัดทำงบประมาณจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การลงทุนในเครื่องมือที่มอบประโยชน์มากกว่านั้นก็คุ้มค่า
ClickUp ดูแลทุกความต้องการด้านการจัดทำงบประมาณของคุณ และเป็นโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความท้าทายหลากหลายที่คุณต้องเผชิญเมื่อธุรกิจเติบโต
ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันมากขึ้นด้วยระบบการทำงานที่เชื่อมต่อกัน เอกสารที่ใช้งานง่าย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติอื่น ๆ แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนี้ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และประหยัดเวลาอันมีค่า
ผู้ใช้ที่มี แผน ClickUp ฟรีตลอดชีพสามารถเข้าถึงเทมเพลต, มุมมอง, และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย พร้อมที่จะลองใช้แล้วหรือยัง? ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!