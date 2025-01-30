บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
30 มกราคม 2568

ธุรกิจขนาดเล็กมักเผชิญกับงบประมาณที่จำกัดและทรัพยากรที่จำกัด ทำให้การตัดสินใจทางการเงินทุกครั้งมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าวิธีการจัดทำงบประมาณแบบดั้งเดิมจะช่วยได้ แต่พวกมันช้า มีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด และต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น

หากคุณกำลังพิจารณาเปลี่ยนจากการทำบัญชีแบบดั้งเดิมมาใช้ซอฟต์แวร์งบประมาณเฉพาะทาง คุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เครื่องมือวางแผนงบประมาณทางธุรกิจจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณในการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและบรรลุผลกำไรได้เร็วขึ้น มันจะช่วยให้คุณวางแผนงบประมาณธุรกิจขนาดเล็กของคุณเพื่อกำหนดปริมาณการขายที่จะทำให้คุ้มทุน เงินสำรองที่คุณต้องสร้าง และเมื่อใดที่ควรจ้างพนักงานเพิ่ม

เราได้รวบรวมตัวเลือกซอฟต์แวร์งบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด 10 อันดับในวันนี้ พร้อมคุณสมบัติ ราคา และคะแนนรีวิว

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการงบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

มาสำรวจคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์งบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกัน คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องมือนี้ตอบสนองความต้องการของคุณในปัจจุบันและอนาคตได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวก เริ่ม วางแผนกระบวนการที่มีอยู่ให้เป็นภาพเพื่อให้การจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้นโดยไม่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น
  • ความสามารถในการขยายตัว: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับผู้ใช้เพิ่มขึ้น ติดตามค่าใช้จ่ายใหม่ และจัดการการเงินซับซ้อนได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความสอดคล้องกัน
  • การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีรายงานละเอียด แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือแสดงข้อมูลเชิงภาพ เพื่อระบุแนวโน้มและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสอดคล้องกับข้อบังคับเพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน

10 ซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ตอนนี้คุณทราบคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจแล้ว นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์งบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด 10 อันดับ

1. คลิกอัพ

คลิกอัพ สำหรับการบัญชี
ตัวอย่างของพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการใน ClickUp สำหรับสำนักงานบัญชี

ClickUp รวมฟังก์ชันต่างๆ ของบริษัทคุณทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มองเห็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแดชบอร์ดเดียว: การตลาด การเงิน การจัดการโครงการ หรือทรัพยากรบุคคล และทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

ประหยัดเวลาด้วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีและการเงินของ ClickUpโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์งบประมาณระดับแนวหน้าที่ช่วยให้คุณดำเนินการคำนวณและการวางแผนทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันซอฟต์แวร์นี้ติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ ดูแลบัญชีของคุณ และคำนวณกำไรของคุณ

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ของธุรกิจในที่เดียว

เทมเพลตของ ClickUp สำหรับการเงินและการบัญชี การติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และซอฟต์แวร์การจัดการงบประมาณแบบร่วมมือ เป็นคุณสมบัติการจัดการงบประมาณที่แข็งแกร่งบางส่วนของมัน มันผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายกับเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่ครอบคลุม

สลับระหว่างมุมมองที่สะดวกของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ของคุณได้ในไม่กี่วินาที

ธุรกิจที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการเลือกใช้ ClickUp เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มุมมองใน ClickUp
จัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับรายงานเกี่ยวกับงบประมาณ, การใช้จ่าย, และกำไร
  • คำนวณตัวเลขอย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณของ ClickUp
  • จัดระเบียบด้วยตัวเตือนสำหรับงานและบิลที่เกิดซ้ำ
  • มองเห็นภาพรวมทางการเงินผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวนเงินที่ตั้งงบประมาณไว้, การใช้จ่าย, ข้อมูลผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน
  • ติดตามรายรับและรายจ่ายรายเดือนและรายปีได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการงบประมาณที่เรียบง่ายของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่รายงานว่าพบช่วงการเรียนรู้เมื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
  • บางครั้ง เวลาการตอบกลับการสนับสนุนอาจนานขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

2. บัดจี้

บูจี้ท แดชบอร์ด
ผ่านทางBudgyt

Budgyt ทำให้การวางแผนทางการเงินง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลของคุณไว้อย่างละเอียด

แอปพลิเคชันการจัดทำงบประมาณบนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ, และได้รับรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลเชิงลึก

มันช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันการลากและวาง. Budgyt's API ช่วยให้สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีการเงินยอดนิยมได้. ณ ตอนนี้รองรับ Quickbooks, Xero, และ ConnectWise.

คุณสมบัติเด่นของ Budgyt

  • เข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผ่านข้อมูลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระดับธุรกรรม
  • คำนวณกำไรและขาดทุนตามศูนย์ต้นทุนและช่วงเวลา, เปรียบเทียบกับงบประมาณ, และรายงานที่กำหนดเองอื่น ๆ
  • ทำให้การวางแผนงบประมาณกำไรและขาดทุนหลายประเภทง่ายขึ้นผ่านตัวกรองต่าง ๆ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกกิจกรรมที่สามารถกรองได้
  • ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยระบบรองรับหลายสกุลเงิน

ข้อจำกัดของบัดจี

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการใช้สูตร
  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่าให้ละเอียดมากขึ้น

การกำหนดราคาของ Budgyt

  • ง่าย: ราคาที่กำหนดเอง
  • เพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
  • แผน องค์กร: ราคาตามตกลง
  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทั้งสี่แผน

ราคาสินค้าเสริม

  • การประเมินงบประมาณ: $699–$2,999
  • การพัฒนาการนำเสนอ: $1,500–$3,500

คะแนนและรีวิวของ Budgyt

  • G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

3. BudgetPulse

แดชบอร์ดงบประมาณ
ผ่านทางBudgetPulse

BudgetPulse นำเสนอซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้ฟรีและอยู่บนคลาวด์ เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

BudgetPulse ให้บริการฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลการทำธุรกรรมของตนเองด้วยตนเองเพื่อสร้างแผนภูมิ รายงาน และกราฟที่สามารถพิมพ์ได้ เพื่อช่วยให้เข้าใจค่าใช้จ่ายของตนเองได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ BudgetPulse

  • จัดการงบประมาณของคุณด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
  • นำเข้าบัญชีธนาคารและส่งออกข้อมูลของคุณไปยังเครื่องมือวางแผนการเงินได้ในไม่กี่ขั้นตอน
  • ตั้งการระดมทุนออนไลน์พร้อมเป้าหมายและรับเงินผ่าน PayPal และ Amazon

ข้อจำกัดของ BudgetPulse

  • ไม่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ข้อมูลทั้งหมดจำเป็นต้องนำเข้าหรือป้อนด้วยตนเอง
  • ไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์วางแผนงบประมาณทางธุรกิจอื่น ๆ หรือธนาคาร

ราคาของ BudgetPulse

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ BudgetPulse

  • G2: ไม่มีการระบุ
  • Capterra: ไม่พบรายการ

4. FreshBooks

แดชบอร์ด FreshBooks
ผ่านทางFreshBooks

FreshBooks ให้บริการใบแจ้งหนี้และรายการค่าใช้จ่ายแบบไม่จำกัด อัตโนมัติ และปรับแต่งได้ตามต้องการ รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์และการโอนเงินผ่านธนาคาร ACHเทมเพลตการตั้งงบประมาณโครงการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก

ด้วยการผสานรวมแอปมากกว่า 100 รายการ FreshBooks ช่วยให้งานออกใบแจ้งหนี้และการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

ประโยชน์ที่โดดเด่นของแผน Plus คือการลดข้อผิดพลาดทางบัญชีด้วยคุณสมบัติรายงานบัญชีแบบสองรายการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

  • ทำให้การตรวจสอบต้นทุนและการจัดทำงบการเงินง่ายขึ้น
  • ได้รับประโยชน์จากรายงานโครงการขั้นสูงและคุณสมบัติการติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในการใช้งานครั้งแรก
  • ไม่สามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ FreshBooks

  • ไลท์: 204 ดอลลาร์/ปี
  • บวก: $360/ปี
  • พรีเมียม: $660/ปี
  • เลือก: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4300+ รีวิว)

5. QuickBooks

แดชบอร์ด Quickbooks
ผ่านทางQuickbooks

QuickBooks มอบบริการตั้งค่าเริ่มต้นแบบมีผู้แนะนำฟรีสำหรับทุกแผน QuickBooks Online ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การบันทึกใบเสร็จรับเงิน และการรายงานผล

ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนระบบคลาวด์เพื่อติดตามและจัดการทุกอย่างตั้งแต่เวลาและค่าใช้จ่ายไปจนถึงเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน

รองรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 700 รายการที่มีอยู่ใน QuickBooks App Store

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks

  • ได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเดียวสำหรับการบัญชีและการบริหารจัดการกำลังคน
  • ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และความพยายาม โดยการใช้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
  • สร้างข้อเสนอประมาณการงบประมาณแบบกำหนดเองจาก แม่แบบข้อเสนอประมาณการงบประมาณ
  • จัดการบิลของคุณด้วยการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมธนาคารอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ QuickBooks

  • ท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงิน
  • เวอร์ชัน Mac OS มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ราคาของ QuickBooks

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
  • บวก: $90/เดือน
  • ขั้นสูง: $200/เดือน

คะแนนและรีวิว QuickBooks

  • G2: 4. 0/5 (3170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (6390+ รีวิว)

6. Xero

ผ่านทางXero

สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการแบบเรียลไทม์ของธุรกิจที่พึ่งพาคลาวด์ Xero เป็นโซลูชันการบัญชีที่มีฟังก์ชันการจ่ายเงินเดือน การจัดการกำลังคน และการจัดการค่าใช้จ่าย

มันส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมการเข้าสู่ระบบไม่จำกัดสำหรับแต่ละระดับการสมัครสมาชิก

แอปที่เชื่อมต่อกับ Xero กว่า 800 แอป (รวมถึง Square, Constant Contact และ ADP) ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กดำเนินงานและจัดการด้านการเงินได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero

  • ใช้การกระทบยอดบัญชีอัตโนมัติโดยรับข้อมูลจากธนาคารกว่า 21,000 แห่งทั่วโลก
  • รับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของคุณผ่านผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อถือได้
  • เข้าถึงสกุลเงินมากกว่า 160 สกุล และเรียนรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดสกุลเงินต่างประเทศส่งผลต่อกระแสเงินสดหรือกำไรของคุณอย่างไร

ข้อจำกัดของ Xero

  • เทมเพลตและการออกแบบที่จำกัดสำหรับการสร้างรายงานหรือใบแจ้งหนี้
  • ต้องการซอฟต์แวร์แยกต่างหากเพื่อเตรียมการยื่นภาษีขาย

ราคาของ Xero

  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • มาตรฐาน: $46/เดือน
  • พรีเมียม: $62/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Xero

  • G2: 4. 3/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2800 รายการ)

7. Zoho Books

ผ่านทางZoho Books

ด้วย ระบบอัตโนมัติในการขายที่ใช้งานง่ายและการรองรับ iOS, Android และ Windows Zoho Books ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมของคุณให้เป็นระบบ ติดตามกระแสเงินสด และทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ

คุณยังสามารถเชื่อมต่อระบบ CRM, ระบบสินค้าคงคลัง, และระบบสมาชิกที่มีอยู่ของคุณได้ และสามารถสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ได้ตลอดเวลา

Zoho Books เชื่อมต่อกับธนาคารของคุณและให้คุณดึงรายการธุรกรรมประจำวันได้แบบเรียลไทม์ ดำเนินการแจ้งเตือนการชำระเงิน และกำหนดเวลาการรายงานรวมถึงทริกเกอร์ของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้าง กรณีศึกษาความสำเร็จของลูกค้า ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Books

  • ให้ลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา ชำระบิล และให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
  • คำนวณภาษีการขายและแบบฟอร์ม 1099 โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณหมดกังวลในฤดูภาษี
  • รับการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการดึงรายการธุรกรรมจากบัญชีของคุณอย่างปลอดภัยและจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Zoho Books

  • ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
  • ตัวเลือกการรายงานพื้นฐาน
  • การผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Zoho Books

  • ฟรี: สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ <50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
  • มาตรฐาน: $10/องค์กร ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $20/องค์กรต่อเดือน
  • พรีเมียม: $30/องค์กร ต่อเดือน
  • ระดับเอลิต: $100/องค์กร ต่อเดือน
  • สูงสุด: $200/องค์กรต่อเดือน

Zoho Books คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

8. Scoro

Scoro
ผ่านทางScoro

การแยกงบประมาณอย่างละเอียดของ Scoro, การติดตามต้นทุนโครงการ, และความสามารถในการวิเคราะห์ผลกำไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Scoro ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปโดยการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

Scoro เชี่ยวชาญในการให้บริการธุรกิจที่เน้นการให้บริการซึ่งต้องจัดการกับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันจำนวนมากและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลดอัตรากำไรของธุรกิจ

มันช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และช่วยให้คุณจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานจากโซลูชันเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • รับชำระเงินจากทุกที่ด้วยการผสาน Stripe แบบเนทีฟ
  • แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้าบางส่วนให้กับลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ
  • จัดการและติดตาม งบประมาณโครงการ ค่าใช้จ่าย คำสั่งซื้อ และการจัดสรรงบประมาณของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว
  • ผสานเครื่องมือเช่น Paypal, Salesforce, Trello, และ QuickBooks

ข้อจำกัดของ Scoro

  • คุณสมบัติการค้นหาและการจัดเรียงต้องได้รับการปรับปรุง
  • แม่แบบ PDF แบบกำหนดเองจำกัดข้อมูลที่สามารถใส่ในใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, หรือใบแจ้งหนี้

ราคาของ Scoro

  • จำเป็น: $26/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $37/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $63/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

ราคาสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน

  • การลงทะเบียนด้วยตนเอง: ฟรี
  • แสง: $1,699
  • พรีเมียม: 3,999 ดอลลาร์
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)

9. สเปนเดสก์

สเปนเดสก์
ผ่านทางSpendesk

Spendesk เป็นแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายที่มอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในการใช้จ่ายของบริษัทคุณ

มันช่วยเพิ่มการมองเห็นการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ของคุณ ควบคุมงบประมาณ และอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวงจรการใช้จ่าย Spendesk รวมและควบคุมกระแสเงินสดและกระบวนการทั้งหมดจากเครื่องมือหลายแหล่งในแหล่งเดียว มอบการควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนทั้งหมดให้คุณ

คุณสมบัติเด่นของ Spendesk

  • อัตโนมัติการตรวจจับการฉ้อโกง และใช้บัตรเสมือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยหลายชั้น
  • เชื่อมโยงการชำระเงินกับบัญชีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกเมื่อ และสร้างรายงานค่าใช้จ่ายจากเทมเพลตโดยอัตโนมัติ
  • ควบคุมศูนย์ต้นทุน ผู้อนุมัติ และกำหนดกฎเกณฑ์การใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ Spendesk

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจสอบการชำระเงิน
  • ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ Word ได้

ราคาของ Spendesk

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สี่คน รวมถึงผู้อนุมัติหนึ่งคน
  • สิ่งจำเป็น: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
  • ขนาด: ราคาตามความต้องการ
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Spendesk

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

10. ลอยตัว

แดชบอร์ดแบบลอย
ผ่านทางลอยตัว

Float เป็นซอฟต์แวร์ทำนายกระแสเงินสดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ทำงานเป็นโครงการ ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การขาดแคลนหรือเกินเงินสดที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า วางแผนสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยการติดตามกระแสเงินสดระหว่างโครงการต่าง ๆ

การผสานการทำงานแบบเรียลไทม์ของ Float กับ Xero, Quickbooks Online และ FreeAgent ช่วยให้สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • รับภาพรวมของกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์
  • วางแผนกลยุทธ์ผ่านการคาดการณ์กระแสเงินสดแบบทันทีและมองเห็นภาพได้
  • ติดตามโครงการและระบุโครงการที่ดึงเงินสดสำรองออกไป
  • สร้างสถานการณ์จำลองเพื่อช่วยตอบคำถามและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ข้อจำกัดในการลอยตัว

  • มุมมองที่กำหนดเองได้จำกัดสำหรับสถานการณ์
  • ไม่รองรับบัญชีหลายสกุลเงิน

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • จำเป็น: $59/เดือน
  • พรีเมียม: $99/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $199/เดือน

คะแนนและรีวิวของสินค้า

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

ปล่อยให้กำไรของคุณพุ่งทะยานด้วยเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่เหมาะสม

ความต้องการและความชอบเฉพาะของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการตอบสนองนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซอฟต์แวร์งบประมาณที่ดีที่สุด แม้ว่าการเลือกฟีเจอร์ที่ช่วยในการจัดทำงบประมาณจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การลงทุนในเครื่องมือที่มอบประโยชน์มากกว่านั้นก็คุ้มค่า

ClickUp ดูแลทุกความต้องการด้านการจัดทำงบประมาณของคุณ และเป็นโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความท้าทายหลากหลายที่คุณต้องเผชิญเมื่อธุรกิจเติบโต

ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันมากขึ้นด้วยระบบการทำงานที่เชื่อมต่อกัน เอกสารที่ใช้งานง่าย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติอื่น ๆ แพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนี้ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และประหยัดเวลาอันมีค่า

ผู้ใช้ที่มี แผน ClickUp ฟรีตลอดชีพสามารถเข้าถึงเทมเพลต, มุมมอง, และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย พร้อมที่จะลองใช้แล้วหรือยัง? ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!