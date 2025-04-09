12 ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณเคยเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้บ้างหรือไม่?
- การประมาณการงบประมาณโครงการที่ไม่ถูกต้อง โดยข้อผิดพลาดเล็กน้อยสะสมจนกลายเป็นงบประมาณรวมที่สูงเกินจริง
- เฝ้าดูค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกินงบประมาณที่คาดการณ์ไว้
- การใช้จ่ายเกินงบประมาณในทรัพยากรบางประเภทและประสบปัญหาในการหาเงินทุนเพิ่มเติม
หากคำตอบคือใช่ ถึงเวลาแล้วที่จะหาซอฟต์แวร์งบประมาณโครงการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการของคุณต้องช่วยคุณในการจัดการงบประมาณทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่เครียด คุณต้องมีโซลูชันที่ช่วยให้คุณแก้ไขแนวทางเมื่อเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและการเกินต้นทุน และปรับให้เหมาะสม
ข่าวดีก็คือ เราได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว เราได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์บริหารงบประมาณ รวมถึง 12 เครื่องมือยอดนิยมที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือ
มาช่วยคุณเลือกผู้ชนะที่ชัดเจนกันเถอะ
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการ
สิ่งพื้นฐานบางประการที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือจัดการงบประมาณโครงการ ได้แก่:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่ราบรื่นเพื่อทำให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างราบรื่น เช่นการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร และการจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- การร่วมมือข้ามทีม: คุณต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับทีมโครงการเพื่อร่วมมือและติดตามงบประมาณ
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้า
- ความปลอดภัย: ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่มีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย จะปกป้องข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางการเงินและแพลตฟอร์มบัญชีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่ การผสานรวมกับระบบหลังบ้านของคุณ รวมถึงระบบบัญชีและระบบทรัพยากรบุคคล จะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลสองทางสำหรับผู้ร่วมงานด้านงบประมาณในการเข้าถึงข้อมูลล่าสุด
- การรายงานที่แข็งแกร่ง: บริหารงบประมาณโครงการและสร้างรายงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกและช่วยในการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างครอบคลุมและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- แม่แบบงบประมาณ: ก้าวล้ำหน้าผลงานของคุณด้วยแม่แบบงบประมาณโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการที่ดีที่สุด 12 อันดับที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการเครื่องมือประหยัดงบประมาณที่ผู้จัดการโครงการใช้เพื่อติดตามการเงินของโครงการได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติมากมายที่ผู้จัดการโครงการเช่นคุณต้องการ รวมถึงเทมเพลตงบประมาณ, คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง, และความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายด้วยแดชบอร์ดการเงินที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- อัตโนมัติการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันหรือทุกสองสัปดาห์ เช่น การแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึง หรือการเรียกเก็บเงินทรัพยากรโครงการผ่านงานในClickUp
- เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ที่ละเอียดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนการวางแผนกิจกรรมในรูปแบบของกระดานคัมบังและการประมาณต้นทุน
- ผู้ช่วยของClickUp AIสำหรับผู้วางแผนงบประมาณช่วยเขียนรายละเอียดการแบ่งส่วนขอบเขตของโครงการและทำแผนการทำงานประจำวันได้อย่างรวดเร็ว
- ทำการคำนวณระหว่างฟิลด์ตัวเลข วันที่ และเวลา โดยใช้สูตรแบบง่ายหรือขั้นสูง
- เป้าหมายของ ClickUpช่วยให้ติดตามเป้าหมายงบประมาณสำหรับโครงการได้อย่างแม่นยำและแสดงการเติบโตของความคืบหน้าในหลายเป้าหมายในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- Clickup AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ความสามารถในการติดตามกรอบเวลาของโครงการอย่างจำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. การทำงานเป็นทีม
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ง่ายเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณของโครงการ TeamWork ควรเป็นตัวเลือกของคุณ
TeamWork ทำงานเกินความคาดหมายด้วยแดชบอร์ดรายงาน คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินของโครงการ ปริมาณงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องใช้หนึ่งในแผนแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งขึ้นของเครื่องมือ
- บริหารจัดการทรัพยากรและปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามเวลาโดยใช้ตัวติดตามเวลาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการค่าใช้จ่าย การบริหารงบประมาณ และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้
- จัดระเบียบงานและงานย่อยโดยใช้ฟิลด์, แท็ก, และเวอร์ชัน
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านความคิดเห็น ข้อความ เอกสาร และหลักฐาน
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและสร้างโครงการจากเทมเพลต
- ผู้ดูแลระบบอาจพบว่าการจัดการการเข้าถึงในหลายโครงการเป็นเรื่องยาก
- ขาดการรองรับการแชทแบบเรียลไทม์
- เวอร์ชันฟรีของซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
- ฟรี
- ส่งมอบ: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามตกลง
G2: 4. 4/5. 0 (1,100+ รีวิว)Capterra: 4. 5/5. 0 (800+ รีวิว)
ผ่านทางสถานะการทำงาน
ในขณะที่เครื่องมือบริหารจัดการแรงงานส่วนใหญ่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงาน Workstatus โดดเด่นด้วยความสามารถในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Geofencing) ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมระยะไกลหรือดูแลพนักงานภาคสนาม Workstatus มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเข้างาน ระดับกิจกรรม และความคืบหน้าของโครงการให้กับคุณ
แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของมันให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เวลาที่ไม่ได้ทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว คุณยังสามารถใช้ Workstatus เพื่อสร้างรายงาน อัตโนมัติการกรอกเวลาทำงาน และปรับปรุงการจ่ายเงินเดือนให้ราบรื่นด้วยความพยายามน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม เราสังเกตว่าการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การจับภาพหน้าจอ การติดตาม GPS หรือการจำแนกประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- การติดตามเวลาอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกการจับภาพหน้าจอ การตรวจสอบแอป/URL และการตรวจจับการใช้งานที่ไม่เกิดผล
- การจัดการโครงการและงานอัจฉริยะด้วยการติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบกำหนดเวลา
- รายงานและใบแจ้งหนี้ที่สามารถปรับแต่งได้ตามเวลาที่ติดตามและงบประมาณโครงการ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- คุณสมบัติอาจดูมากเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการติดตามขั้นพื้นฐาน
- เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์การจัดการทีมน้อยกว่า
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มีแผนที่กำหนดเองให้บริการ
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
4. โรดีโอไดร์ฟ
RodeoDrive เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนธุรกิจในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตไปจนถึงการกำหนดราคา ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นการติดตามเป้าหมายของโครงการ การรายงานโครงการ การจัดการทรัพยากร แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ และการจัดการใบแจ้งหนี้ให้เป็นระบบ ช่วยให้ผู้นำทีมและทีมการเงินสามารถควบคุมต้นทุนโครงการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของโรดีโอไดรฟ์
- ความสามารถในการเปรียบเทียบกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้และค่าใช้จ่ายของโครงการกับข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์เพื่อลดการใช้จ่าย
- ให้คุณจัดเรียงโครงการเป็นระยะ ๆ และออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหากตามข้อมูลจริง, ค่าบริการล่วงหน้า, หรือเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น เพื่อการวางแผนและการควบคุมโครงการที่ดีขึ้น
- เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการในตัวและฟีเจอร์ติดตามค่าใช้จ่ายช่วยให้วางแผนงบประมาณโครงการได้อย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของโรดีโอไดร์ฟ
- แพลตฟอร์มมีข้อบกพร่องเนื่องจากอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา
- ไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานงบประมาณโดยละเอียดได้
ราคาโรดีโอไดรฟ์
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้รายเดียวต่อเดือน
- ผู้ประสบความสำเร็จ: $14.99 ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวโรดีโอไดรฟ์
- G2: 4. 3/5 (6 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3 รีวิว)
5. Adobe Workfront
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบร่วมมือของ Adobe ที่ชื่อว่า Workfront ช่วยให้การจัดการงบประมาณ, แผนงาน, และการใช้จ่ายจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ทีมภายใน, ผู้จัดจำหน่าย, และทีมเครือข่าย สามารถจัดการและติดตามค่าใช้จ่ายที่แข็งและอ่อน, ค่าใช้จ่ายคงที่, ค่าใช้จ่ายของโครงการ, และค่าใช้จ่ายของทรัพยากรได้
ปัญหาใหญ่ที่นักการตลาด, ผู้จัดการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเผชิญคือการไม่สอดคล้องกันระหว่างงบประมาณของโครงการกับการดำเนินการของโครงการ
คุณต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในงบประมาณที่ตั้งไว้, การคาดการณ์, และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายเหล่านั้น การปรับทิศทางโครงการจำเป็นต้องทำเมื่อใดก็ตามที่โครงการเกินงบประมาณที่จัดสรรไว้หรือเวลาที่ใช้จริง การจัดการด้วยตนเองผ่านสเปรดชีตนั้นมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและใช้เวลามาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Workfront
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของงบประมาณที่วางแผนไว้, ที่คาดการณ์ไว้, และที่เป็นจริง พร้อมมุมมองของประสิทธิภาพปัจจุบันในแดชบอร์ดที่เข้าถึงได้ง่าย
- จัดการและติดตามค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้ ระดับงาน และค่าใช้จ่ายทรัพยากร
- การผสานรวมกับชุดผลิตภัณฑ์ของ Adobe ช่วยให้ทีมโครงการเชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจและยังสามารถระบุผลกระทบต่อรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Adobe Workfront
- ซอฟต์แวร์นี้ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่พวกเขาจะสามารถใช้งานได้
- ไม่มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในแดชบอร์ดของ Workfront
ราคาของ Adobe Workfront
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Adobe Workfront
- G2: 4. 1/5 (920 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1391 รีวิว)
6. สมาร์ทชีต
แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบรวมศูนย์ Smartsheet ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการจัดทำงบประมาณโครงการ นำผู้บริหารระดับสูงและทีมโครงการมาอยู่บนหน้าเดียวกันสำหรับการวางแผน ติดตาม จัดเก็บข้อมูล แบ่งปันไฟล์ และรายงานงานโครงการ
สำหรับโครงการใหม่ใด ๆ คุณจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางที่เก็บรวบรวมส่วนประกอบทั้งหมดของงบประมาณ สร้างใบแจ้งหนี้ และอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักบัญชี และผู้จัดการโครงการติดตามงบประมาณอย่างขยันขันแข็ง และดำเนินการแก้ไขเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- เข้าถึงซอฟต์แวร์การจัดการงบประมาณสำหรับการสร้างและติดตามงบประมาณตามสกุลเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย หรือหน่วยของสกุลเงิน
- รวบรวมเอกสารสนับสนุน เช่น ใบเสนอราคาจากผู้ขายไว้ในที่เดียว
- ตัวชี้วัดทางการเงินหลักที่รวมรวมไว้ในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์จากหลายชีตไว้ในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ไม่มีการติดตามเวลาทั่วโลกโดยอัตโนมัติ
- ไม่มีการสนับสนุนทางอีเมลที่ฝังไว้
- ขาดมุมมองรายการสำหรับการแสดงภาพรวมของระดับงานอย่างครบถ้วน
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (15065 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3057 รีวิว)
7. เก็บเกี่ยว
การตั้งงบประมาณสำหรับโครงการใด ๆ ก็ตามนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การตั้งงบประมาณโครงการที่ดีนั้นเป็นการวางรากฐานสำหรับการติดตามที่มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Harvest สำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยให้การสร้างตัวติดตามทั้งเวลาและค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องง่าย
รับการมองเห็นงบประมาณโครงการที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ในเวลาจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่การจัดการค่าใช้จ่าย ข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันงบประมาณโครงการในอนาคตของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น
Harvest จัดทำรายงานตามความต้องการเพื่อดูงานที่ทีมของคุณใช้เวลามากที่สุด เวลาที่ใช้ในการติดตามปัญหา และผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ในการดำเนินการแก้ไข
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยนข้อมูลเวลาทำงานให้เป็นรายงานภาพแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงประสิทธิภาพของทีม ลดความเหนื่อยล้า และเพิ่มผลผลิต
- ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การโอนยอดคงเหลือ และตรวจสอบการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งแปลงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นใบแจ้งหนี้
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เช่น Trello, Slack, Quickbooks, และ Stitch เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการจัดการโครงการและทีมงบประมาณ
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ซอฟต์แวร์ต้องการการสนับสนุนอย่างกว้างขวางเพื่อใช้งานในช่วงเริ่มต้น
- ไม่มีการควบคุมการเข้าถึงและคุณสมบัติการอนุญาต
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $10.80 ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (790 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (572 รีวิว)
8. Zoho Projects
ผู้จัดการโครงการทั่วโลกทราบดีว่าการจัดทำงบประมาณไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการประหยัดเงินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมด้วย การผสานการทำงานกับ Zoho Expense ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสรุปผลกำไรที่มีสถานะของรายได้และค่าใช้จ่ายในโครงการของคุณได้
ผู้จัดการโครงการมีส่วนร่วมในการควบคุมการเงินโดยการสร้าง ติดตาม และคาดการณ์งบประมาณ ติดตามค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์รายงาน การจัดการงานทั้งหมดนี้บนเครื่องมือที่แตกต่างกันซึ่งไม่ซิงค์กันทำให้กระบวนการตรวจสอบยุ่งยากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ควบคุมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทำงบประมาณของคุณได้อย่างสมบูรณ์ด้วย Zoho Projects
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีความสามารถในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับงบประมาณ การแจ้งเตือนเมื่อถึงเกณฑ์และเกินวงเงิน และรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- จัดการการเงินโดยการสร้าง, ติดตาม, และทำนายงบประมาณ, เรียกเก็บเงินจากลูกค้า, ติดตามค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร, และวิเคราะห์รายงาน
- ติดตามงบประมาณโครงการของคุณตามจำนวนเงินที่จัดสรรหรือชั่วโมงที่ใช้จริงในโครงการ, จุดสำคัญ, และงานต่างๆ บนแดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่องบประมาณเกินขีดจำกัดที่วางแผนไว้
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างงาน, มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้าของงาน
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สามคนสำหรับโครงการไม่เกินสองโครงการ
- พรีเมียม: $4 สำหรับโปรเจกต์ไม่จำกัด, ผู้ใช้สูงสุด 50 คน
- พรีเมียม: $9 สำหรับโปรเจกต์ไม่จำกัด ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (382 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (412 รีวิว)
9. Hubstaff
ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ทีมมักทำงานในหลายโครงการพร้อมกัน คุณจำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่มีการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
แอปจัดการกำลังคนของ Hubstaff ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดงบประมาณ รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีการขยายขอบเขตงานหรือค่าใช้จ่ายเกินกำหนด และอัตโนมัติการติดตามเวลาสำหรับทรัพยากร ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่สูญเสียการติดตามงบประมาณของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ประมาณการค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้โดยอิงจากการจัดการทรัพยากรหรือจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในโครงการ
- ด้วยฟีเจอร์งบประมาณระดับโครงการ คุณสามารถติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการของคุณ และเข้าใจต้นทุนต่อโครงการและต่อผู้ใช้
- รายงานงบประมาณโครงการช่วยให้การติดตามงบประมาณ (ในแง่ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดต่อโครงการ) และการใช้งานง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ตัวเลือกจำกัดสำหรับการจัดการงาน
- การนำทางไม่ตรงไปตรงมา
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $4. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $7. 50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (431 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1432 รีวิว)
10. Wrike
การจัดทำงบประมาณโครงการจำเป็นต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายทีม เช่น ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการจัดการโครงการ ซึ่งมักกระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อทำงานร่วมกัน
เมื่อทีมโครงการของคุณกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์งบประมาณโครงการที่สามารถปรับแต่งตามสกุลเงินได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการสื่อสาร ควรจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ทีมข้ามสายงานสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้และติดตามความคืบหน้าได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามงานผ่านอีเมลและช่องทางการสื่อสารที่ไม่พร้อมกันอื่นๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Wrike ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สตาร์ทอัพ และองค์กรขนาดใหญ่จัดการความแตกต่างของงบประมาณและสร้างแผนงบประมาณ
เมื่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากแผนที่วางไว้ จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่งสามารถตรวจสอบสาเหตุของความแตกต่างได้ จากนั้นผู้จัดการโครงการสามารถระบุกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดสรรทรัพยากรใหม่หรือนำมาตรการประหยัดต้นทุนมาใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งงบประมาณด้วยการตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการและกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเริ่มต้นสำหรับการวางแผนงบประมาณ
- Wrike ช่วยอัตโนมัติการจัดสรรงานและการกระจายทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณได้รับการปฏิบัติตาม
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 400 รายการ เช่น Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom และ Slack เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Wrike
- Wrike ไม่มีระบบแชทแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
- คุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้โดยตรงจาก Wrike
ราคาของ Wrike
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3499 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2523 รีวิว)
11. การประกาศสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Birdview PSA)
Birdview PSA เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่มีความปลอดภัยระดับองค์กร สำหรับผู้บริหาร การมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุปัญหาคอขวด จัดสรรทรัพยากร และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผน
ในฐานะผู้จัดการโครงการในองค์กรบริการวิชาชีพ (PSO) การวัดความสำเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับ การเสร็จสิ้น และการส่งมอบให้กับลูกค้า
หากคุณส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าก่อนวันที่กำหนดไว้ แต่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณถึง 15% คุณจะถือว่านี่เป็นความสำเร็จหรือไม่?ตามการวิจัยของ Harvard Business Review ระบุว่า โครงการทุกขนาดมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณเฉลี่ยถึง 200% และมีระยะเวลาเกินกำหนดเฉลี่ยถึง 70%
สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อคุณแบ่งปันข่าวนี้กับลูกค้าของคุณ เนื่องจากพวกเขาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Birdview
- การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลข, บันทึกเวลาทำงาน, หรือข้อมูลขอบเขตโครงการเพื่อสร้างงบประมาณ
- รวมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และเชิญลูกค้าให้เข้าร่วมทำงานผ่านพอร์ทัลสำหรับแขก
- ผู้ช่วย AI ของ Birdview ช่วยเร่งการจัดการโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และการคาดการณ์เพื่อการวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของมุมมองจากนก
- การจัดการทีมไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ
- ขาดแผนภูมิแกนต์และมุมมองการวางแผน
ราคาของ Birdview
- ไลท์: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจากมุมมองนก
- G2: 4. 2/5 (354 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (287 รีวิว)
12. รันรัน
สำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ลูกค้าลังเลที่จะใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น Runrun. เป็นเครื่องมือการร่วมมือโครงการที่ใช้งานง่าย เข้าใจข้อมูลโครงการของคุณผ่านมุมมองแบบโต้ตอบและแผนภูมิแกนต์ และติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยตัวติดตามที่ใช้งานง่าย
สื่อสารความสำเร็จของโครงการกับลูกค้าโดยใช้แผนภูมิภาพแทนรายงานยาว ๆ ด้วยแอปพลิเคชันบน iOS, เว็บ, และแอนดรอยด์ ทีมงานและลูกค้าสามารถร่วมมือกันบนแพลตฟอร์มนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติเด่นของ Runrun
- กระดานอัจฉริยะช่วยให้สมาชิกในทีมและลูกค้าติดตามการอัปเดตโครงการและจัดการงาน
- สร้างแบบฟอร์มคำขอจัดสรรงบประมาณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
- บันทึกประวัติการตัดสินใจ ไฟล์แนบ และการสนทนากับผู้ใช้ภายในหรือภายนอกไว้ในที่เดียวเพื่อการตัดสินใจด้านงบประมาณที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Runrun
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซปฏิทินเข้าใจยาก
รันรัน. การกำหนดราคาแบบทันเวลาพอดี
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้ไม่เกินห้าคน
- ธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Runrun. คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1066 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (141 รีวิว)
พร้อมที่จะสร้างงบประมาณโครงการที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทราบดีถึงประสิทธิภาพที่ต่ำของการจัดการงบประมาณแบบแมนนวลหรือใช้สเปรดชีต
นี่คือวิธีที่ดีกว่าในการระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุนและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ซอฟต์แวร์การจัดการต้นทุนโครงการของ ClickUp ช่วยให้การสร้างแผนงบประมาณที่เป็นจริง การติดตามความเสี่ยง และการปรับต้นทุนตามความต้องการของธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวด้วยการผสานรวมมากกว่า 100 รายการกับเครื่องมือการจัดการงบประมาณโครงการอื่น ๆ
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเข้าถึงเทมเพลต มุมมอง และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย