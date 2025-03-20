วิธีปรับปรุงและคำนวณผลผลิตต่อพนักงาน

บุคลากรของคุณคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัท และหน้าที่ของผู้นำธุรกิจคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานของคุณรู้สึกมีพลังในการแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของพวกเขาในที่ทำงาน?
หากคุณรู้วิธีคำนวณผลผลิตต่อพนักงานได้ง่ายเหมือนกับการตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณล่ะ? คุณจะมีภาพที่ชัดเจนว่าพนักงานแต่ละคนสร้างคุณค่าได้มากเพียงใด, จุดไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้การทำงานช้าลง, และวิธีที่จะปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ทำผิดพลาด พวกเขาติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานแทนที่จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความพยายามกับผลลัพธ์
แล้วอะไรคือวิธีที่ถูกต้องในการวัดผลผลิตและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ? มาดูกันทีละขั้นตอน
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังประสบปัญหาในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานอยู่หรือไม่? นี่คือวิธีการคำนวณผลผลิตต่อพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
- ใช้สูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว เช่น สูตรเพิ่มประสิทธิภาพพื้นฐาน, สูตรเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน, และสูตรเพิ่มประสิทธิภาพหลายปัจจัย เพื่อติดตามและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- ขจัดปัญหาคอขวดด้วยการระบุงานที่ทำซ้ำ ความไม่สมดุลของปริมาณงาน และประสิทธิภาพที่ต่ำซึ่งทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง
- เพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและลดสิ่งรบกวน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานที่มีผลกระทบสูงแทนกระบวนการทำงานด้วยตนเอง
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร ติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงกลยุทธ์การผลิตเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณในวันนี้และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามและการทำงานอัตโนมัติ
อะไรคือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน? 👩🏫
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคือความมีประสิทธิภาพที่งานของพนักงานเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้. มันไม่เกี่ยวกับเวลาที่ทำงาน แต่เป็นคุณค่าที่สร้างขึ้นในเวลาดังกล่าว.
จินตนาการถึงผู้จัดการโครงการสองคน:
- หนึ่งส่งมอบโครงการก่อนกำหนดเวลา, ปรับปรุงทรัพยากร, และรักษาการไหลของงานให้ราบรื่น
- อีกฝ่ายหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาคอขวดอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
บทบาทเดียวกัน เวลาทำงานเท่ากัน แต่ระดับประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมาก
ประสิทธิผลที่แท้จริงคือ:
- คุณภาพและประสิทธิภาพ: พนักงานกำลังผลิตงานที่มีมูลค่าสูงโดยไม่เสียแรงเปล่าหรือไม่
- จุดมุ่งเน้นของงาน: พวกเขากำลังทำงานในโครงการที่มีผลกระทบหรือจมอยู่กับงานซ้ำๆ
- ผลลัพธ์ตลอดระยะเวลา: ผลลัพธ์กำลังดีขึ้นหรือไม่ หรือเป็นเพียงงานที่ยุ่งเท่านั้น
ดังนั้น คุณจะวัดผลผลิตต่อพนักงานได้อย่างไร? เริ่มต้นด้วยการติดตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ถูกต้องใช้ตัวเลขเหล่านั้นเพื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่แท้จริงและจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน และขจัดความไม่แน่นอนในการคาดเดา
ทำไมการวัดผลผลิตของพนักงานจึงสำคัญ? 🤷♀️
หากไม่มีการวัดผล ประสิทธิภาพก็จะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น ทีมอาจดูยุ่งหรือแม้แต่รู้สึกว่ากำลังทำงาน แต่ผลงานของพวกเขากำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์หรือไม่? ผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้รับการยอมรับหรือไม่? ความไม่มีประสิทธิภาพกำลังถูกมองข้ามหรือไม่?
การติดตามการคำนวณผลผลิตของพนักงานไม่ใช่การควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่เป็นการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพทางธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- ประสิทธิภาพกับการรับรู้: พนักงานบางคนทำงานเสร็จเร็วกว่าแต่ยอมเสียคุณภาพ ในขณะที่บางคนใช้เวลานานกว่าแต่ส่งมอบผลงานที่เหนือกว่า หากไม่มีการวัดผลผลิตที่ชัดเจน ก็ง่ายที่จะประเมินประสิทธิภาพผิดพลาด
- การจัดสรรทรัพยากรเชิงกลยุทธ์: หาก 40% ของเวลาทำงานของพนักงานถูกใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ นั่นคือเวลาที่สูญเสียไปจากงานที่มีผลกระทบสูง ข้อมูลด้านผลิตภาพช่วยให้ผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณงาน อัตโนมัติกระบวนการ และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีประสิทธิผล
- การปรับปรุงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น: เมื่อพนักงานเห็นตัวชี้วัดการผลิตของพวกเขา พวกเขาก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับผลกระทบของพวกเขา ความโปร่งใสนี้ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งพวกเขารับผิดชอบงานของตนเอง และนำความพยายามของพวกเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจ
- ความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของธุรกิจ: ความไม่มีประสิทธิภาพสะสมเพิ่มขึ้น บริษัทที่ติดตามตัวชี้วัดการผลิตอย่างต่อเนื่องสามารถปรับปรุงการดำเนินงาน ลดการใช้แรงงานที่สูญเปล่า และขยายกิจการโดยไม่ต้องจ้างงานเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
โดยการผสานการคำนวณสูตรการผลิตเข้ากับระบบ, ธุรกิจสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตระหว่างทีม, ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา, และตัดสินใจทางการดำเนินงานอย่างชาญฉลาดขึ้น. ซึ่งทำให้ทุกชั่วโมงที่ทำงานมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ.
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน 📈
ผลลัพธ์ของทีมไม่ได้ถูกกำหนดเพียงแค่ทักษะหรือประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ระดับการมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แม้แต่พนักงานที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็อาจประสบปัญหาได้หากไม่มีระบบที่เหมาะสมรองรับ
อุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่:
- สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน: สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกมากขึ้นช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่การรบกวนอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน และการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป จะนำไปสู่การขาดความผูกพัน
- งานซ้ำซ้อน & สมดุลของปริมาณงาน: เมื่อพนักงานใช้เวลาไปกับงานที่มีคุณค่าต่ำมากเกินไป อัตราส่วนประสิทธิภาพการผลิตจะลดลง การมีระบบการทำงานที่มีโครงสร้างดีจะช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานที่มีประสิทธิผลแทนที่จะเป็นงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์
- เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ: กระบวนการทำงานที่ล่าช้าและเครื่องมือที่ล้าสมัยก่อให้เกิดคอขวด ธุรกิจที่ผสานการวัดผลผลิตเข้ากับขั้นตอนการทำงานจะช่วยลดความติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับโอกาสท้าทายจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่พนักงานที่ไม่มีความผูกพันจะประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจ
- ปัจจัยภายนอก: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ปัจจัยในอุตสาหกรรม และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ล้วนส่งผลต่อปริมาณการผลิตของธุรกิจ ทำให้ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ
กุญแจสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องคือการระบุและขจัดอุปสรรคเหล่านี้ออกไป เพื่อให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการทำงานที่มีความหมายและมีคุณค่าสูง ซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน?
วิธีที่ดีที่สุดในการคำนวณประสิทธิภาพการทำงาน 🛠
การวัดผลผลิตคือการเข้าใจว่าธุรกิจได้รับผลลัพธ์มากเพียงใดจากความพยายามที่ลงทุนไป สูตรวัดผลผลิตที่ชัดเจนช่วยให้ผู้นำสามารถประเมินประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
1. สูตรพื้นฐานของผลิตภาพ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดผลผลิตคือการคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้จากการใช้ปัจจัยนำเข้าหนึ่งหน่วย:
ผลผลิต = ผลลัพธ์ทั้งหมด ÷ ปัจจัยนำเข้าทั้งหมด
วิธีนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากให้ภาพรวมของประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เปิดเผยภาพรวมทั้งหมด และมองข้ามปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ ความซับซ้อน และความพยายาม
พิจารณาทีมการตลาดเชิงเนื้อหา:
- พวกเขาเผยแพร่บทความบล็อก 50 บทความในหนึ่งเดือน โดยมีนักเขียน 5 คน
- ใช้สูตร: 50 ÷ 5 = 10 บทความต่อผู้เขียน
เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพ แต่สูตรนี้บอกคุณหรือไม่ว่าเนื้อหาดึงดูดใจ วิจัยมาอย่างดี หรือกระตุ้นให้เกิดการแปลงหรือไม่?
ไม่. นักเขียนคนหนึ่งอาจผลิตผลงาน 15 ชิ้นอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพต่ำ ขณะที่นักเขียนอีกคนผลิตผลงาน 5 ชิ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ SEO ซึ่งสามารถดึงดูดผู้เข้าชมและลูกค้าได้
สูตรนี้มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว แต่ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริงของงานที่ทำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีลดความเหนื่อยล้าด้วยกลยุทธ์การจัดการองค์กร
2. สูตรประสิทธิผลแรงงาน
ในอุดมคติแล้ว การวัดผลผลิตแรงงานจะวัดว่าชั่วโมงการทำงานของพนักงานถูกแปลงเป็นผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด:
ผลผลิตแรงงาน = มูลค่าผลผลิต ÷ ชั่วโมงการทำงาน
วิธีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ประสิทธิภาพด้านเวลาส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไร เช่น การผลิต การค้าปลีก หรือการบริการลูกค้า
ตัวอย่าง:
- โรงงานผลิตสินค้า 1,000 หน่วยต่อสัปดาห์
- พนักงานทำงานรวมทั้งหมด 500 ชั่วโมง
- 1,000 ÷ 500 = 2 หน่วยต่อชั่วโมง
อัตราส่วนผลผลิตที่สูงขึ้นหมายความว่าพนักงานกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำลงบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ต่ำ เช่น การเสียเวลา การทำงานที่ไม่เป็นระบบ หรือช่องว่างด้านทักษะ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดิบไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ คนงานสองคนที่ประกอบผลิตภัณฑ์ในอัตราเดียวกันอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างมาก คนหนึ่งอาจทำงานได้เร็วกว่าแต่สร้างข้อบกพร่อง ในขณะที่อีกคนหนึ่งสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพสูงโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการติดตามชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของพนักงานจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพของกำลังคน
👀 คุณรู้หรือไม่? เฮนรี ฟอร์ด ได้ปฏิวัติการผลิตแรงงานในปี1913 ด้วยการแนะนำสายการผลิตแบบเคลื่อนที่ครั้งแรก
นวัตกรรมนี้ลดเวลาในการสร้างรถยนต์รุ่น T จาก 12 ชั่วโมงเหลือเพียง 93 นาที ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนนิยามของประสิทธิภาพในการผลิต
นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีที่ผลผลิตแรงงานไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ชั่วโมงที่ทำงาน แต่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้ผลงานมากขึ้นด้วยความพยายามเท่าเดิม
สูตรเหล่านี้มีประโยชน์ แต่ประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า คุณภาพ และผลกระทบ ธุรกิจที่พึ่งพาข้อมูลผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาด
เป้าหมายคือการติดตามตัวชี้วัดการผลิตที่สอดคล้องกับความสำเร็จทางธุรกิจแทนที่จะเพียงแค่การวัดงานที่เสร็จสิ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
3. สูตรประสิทธิผลหลายปัจจัย
ประสิทธิภาพไม่สามารถมองเห็นได้เสมอด้วยตัวแปรเพียงตัวเดียว บางอุตสาหกรรมต้องการแนวทางแบบองค์รวมเพื่อความมีประสิทธิภาพ สูตรการผลิตที่มีปัจจัยหลายตัวจะประเมินปัจจัยหลายอย่างเพื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ:
ผลผลิตแบบหลายปัจจัย = ผลผลิตรวม ÷ (ปัจจัยด้านแรงงาน + ปัจจัยด้านทุน + ปัจจัยด้านวัตถุดิบ)
วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การผลิต และบริการ ซึ่งทรัพยากรหลายอย่างส่งผลต่อผลลัพธ์
ตัวอย่างเช่น บริษัทโลจิสติกส์ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่ง แทนที่จะติดตามเพียงผลผลิตของพนักงาน พวกเขาวิเคราะห์:
- การนำเข้าแรงงาน: จำนวนชั่วโมงที่พนักงานคลังสินค้าและคนขับรถทำงาน
- การลงทุนด้านเงินทุน: การลงทุนในการอัปเกรดยานพาหนะและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดส่ง
- วัสดุ ข้อมูลนำเข้า: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง, บรรจุภัณฑ์, และการจัดการสินค้าคงคลัง
โดยการใช้การวัดผลผลิตแบบหลายปัจจัย บริษัทตระหนักว่าความล่าช้าในการจัดส่งไม่ได้เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของพนักงาน แต่เป็นเพราะเทคโนโลยีการกำหนดเส้นทางที่ล้าสมัย แทนที่จะจ้างพนักงานขับรถเพิ่ม พวกเขาลงทุนในระบบ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง ลดต้นทุนในขณะที่เพิ่มจำนวนการจัดส่งต่อวัน
สูตรนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อประสิทธิภาพการผลิตได้ ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและประหยัดต้นทุนมากขึ้น แทนที่จะคิดว่าการเพิ่มแรงงานจะนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น
4. ผลผลิตปัจจัยบางส่วน
ต่างจากผลิตภาพหลายปัจจัย ซึ่งพิจารณาปัจจัยนำเข้าหลายอย่าง สูตรผลิตภาพปัจจัยบางส่วนจะแยกปัจจัยนำเข้าเฉพาะอย่างหนึ่ง เช่น แรงงาน ทุน หรือวัตถุดิบ ซึ่งให้วิธีการประเมินประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นมากขึ้น:
ผลผลิตบางส่วน = ผลผลิต ÷ ปัจจัยการผลิตเฉพาะ (เช่น แรงงานหรือทุน)
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างแผนกหรือการประเมินตามบทบาทหน้าที่
คิดถึงบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพของนักพัฒนา
แทนที่จะวัดผลผลิตทั้งหมดของบริษัท พวกเขาติดตาม:
- จำนวนคุณสมบัติที่พัฒนาต่อวิศวกร
- ข้อบกพร่องที่แก้ไขโดยผู้ทดสอบคุณภาพต่อคน
- จำนวนบรรทัดของโค้ดที่เขียนโดยนักพัฒนาแต่ละคน
เมื่อมองผิวเผิน นักพัฒนาคนหนึ่งอาจดูเหมือนมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยการเขียนโค้ดเป็นสองเท่า แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะพบว่าครึ่งหนึ่งของงานของพวกเขาต้องได้รับการแก้ไขครั้งใหญ่ ในขณะที่นักพัฒนาอีกคนหนึ่งเขียนโค้ดน้อยกว่าแต่มีคุณภาพสูงกว่าและปราศจากข้อผิดพลาด
โดยการใช้ประสิทธิผลของปัจจัยบางส่วน ผู้นำสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลภายในบทบาทหรือระหว่างทีมได้ ระบุจุดที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยไม่ตีความตัวเลขผลผลิตดิบผิดพลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาในที่ทำงาน
ทำไมสูตรเหล่านี้จึงมีความสำคัญ?
ไม่มีสูตรสำเร็จเดียวที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ ธุรกิจที่พึ่งพาเพียงตัวเลขผลผลิตอาจมองข้ามความไม่มีประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากรผิดพลาด หรือลงทุนในทางที่ผิด
การใช้การวัดผลผลิตแบบหลายปัจจัยและบางส่วนช่วยผู้นำ:
- ระบุปัจจัยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญที่สุด
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างปัจจัยนำเข้า ทีม หรือกระบวนการที่แตกต่างกัน
- ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานมากขึ้น—แต่เกี่ยวกับการทำงานอย่างชาญฉลาด การคำนวณที่ถูกต้องทำให้แน่ใจว่าทุกการนำเข้าช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
วิธีวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 💪
การเข้าใจวิธีการคำนวณผลผลิตต่อพนักงานเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการ สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
หลายธุรกิจประสบปัญหาในการวัดประสิทธิภาพของพนักงาน เนื่องจากวิธีการติดตามแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่เวลาที่ใช้ในการทำงานมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง กุญแจสำคัญคือการผสมผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเข้ากับการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อขจัดความไม่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. การวัดผลผลิตของพนักงานด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม
เพื่อคำนวณประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างถูกต้อง ธุรกิจควรติดตาม:
- ตัวชี้วัดตามผลลัพธ์: จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ หน่วยที่ผลิต หรือบริการที่ส่งมอบต่อพนักงานหนึ่งคน
- เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการผลิต: สูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาณผลผลิตที่ได้เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ลงทุนไป
- การวิเคราะห์ตามเวลา: การติดตามชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิผลเทียบกับเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยเน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ต่ำ
ต้องการยกระดับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้นหรือไม่?
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpมอบการวัดผลที่มีโครงสร้างสำหรับประสิทธิภาพส่วนบุคคล
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามแนวโน้มการผลิตแบบเรียลไทม์
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยไม่เข้าไปควบคุมงานในรายละเอียดมากเกินไป
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรภาระงานเพื่อยกระดับประสิทธิผล
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีที่ธุรกิจสามารถช่วยพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
การติดตามด้วยมือและคอขวดในกระบวนการทำให้เสียเวลาอันมีค่า บริษัทที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องยอมรับการใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เครื่องมืออย่างClickUp Brainวิเคราะห์กิจกรรมของพนักงานและแนะนำวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- การอัตโนมัติของงาน:ClickUp Automationsช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้พนักงานมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีผลกระทบสูง
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด: การมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสมช่วยป้องกันปัญหาคอขวดและการหมดไฟในการทำงาน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain จัดทำสรุปหรือรายงานสรุปผลงานของสมาชิกในทีมได้ทันที
ธุรกิจสามารถใช้เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วย:
- ปรับสมดุลปริมาณงานและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟของพนักงาน
- จัดสรรงานอย่างมีประสิทธิภาพตามความสามารถของทีม
- ปรับปรุงการมองเห็นโครงการเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?
3. การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
นอกเหนือจากการติดตามและการทำงานอัตโนมัติแล้ว บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ประกอบด้วย:
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้น
- ลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน: การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
- ให้ความสำคัญกับงานที่มีความหมาย: การทำงานที่มีคุณค่าต่ำให้เป็นอัตโนมัติช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการทำงานที่มีประสิทธิผล
ด้วยการวัดผลผลิตที่เหมาะสม เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถเพิ่มผลผลิตของพนักงาน ติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายการดำเนินงานโดยไม่ต้องจ้างงานเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ⏱
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้มาจากการทำงานเป็นเวลานานขึ้น แต่มาจากการทำงานให้ดีขึ้น ความแตกต่างระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงกับทีมที่ประสบปัญหา มักจะขึ้นอยู่กับว่าพนักงานได้รับการสนับสนุนดีเพียงใด กระบวนการทำงานของพวกเขามีความราบรื่นเพียงใด และพวกเขามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่
หากคุณต้องการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน ให้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบห้าประการต่อไปนี้:
1. ตัดปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพการทำงานก่อนที่มันจะทวีความรุนแรง
การโทษประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำว่าเกิดจากการขาดความพยายามนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่บ่อยครั้งกว่านั้น ตัวการที่แท้จริงคือความไม่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน
บางแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของท่อระบายน้ำซ่อนเร้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่:
- ลำดับความสำคัญไม่ชัดเจน: เมื่อพนักงานไม่ทราบว่าอะไรสำคัญที่สุด พวกเขาก็จะเสียเวลาไปกับงานที่มีคุณค่าต่ำ
- การสลับงานอย่างต่อเนื่อง: การเปลี่ยนไปมาระหว่างงานต่าง ๆ ทำให้เสียสมาธิและลดประสิทธิภาพโดยรวม
- การประชุมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน: ปฏิทินการประชุมที่แน่นขนัดอาจทำให้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับงานที่แท้จริง
การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการ ลด ความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การเรียกร้องให้ผลิตมากขึ้น
📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด
การตกต่ำนี้สามารถอธิบายได้จากเวลาและพลังงานที่ใช้ไปกับการค้นหาการอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์ แอปสำหรับงานแบบครบวงจร เช่นClickUp สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้
ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถ 'อัปเดตให้คุณทัน' ข้อมูลสำคัญและการจัดลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ภายในไม่กี่วินาที 💁
2. ทำให้การทำงานที่มีผลกระทบสูงเป็นค่าเริ่มต้น
พนักงานใช้เวลาไปกับการทำงานซ้ำๆ งานธุรการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมที่มีคุณค่าต่ำมากเกินไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:
- ลดภาระงานที่มากเกินไป: หากทุกอย่างเร่งด่วน ไม่มีอะไรเป็น
- มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ให้มั่นใจว่างานที่เหมาะสมถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- ใช้เครื่องมืออัจฉริยะเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง: การทำให้กระบวนการง่ายเป็นอัตโนมัติช่วยป้องกันการใช้เวลาที่ไม่จำเป็น
เมื่อพนักงานใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานที่มีมูลค่าสูง ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพพนักงานที่ดีที่สุด
3. ประสิทธิภาพการทำงานควรเน้นความยั่งยืน
ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ได้เพียงแค่ผลิตผลงานมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรักษาประสิทธิภาพไว้ได้โดยไม่เกิดภาวะหมดไฟ ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัย:
- การกระจายภาระงานอย่างสมเหตุสมผล: การให้พนักงานทำงานหนักเกินไปอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ในระยะสั้น แต่จะส่งผลเสียในระยะยาว
- การมุ่งเน้นการทำงานเชิงลึก: การสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ถูกรบกวนช่วยปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวม
- ส่งเสริมประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่ความพยายาม: พนักงานไม่ควรรู้สึกว่าทำงานนานขึ้น = ทำงานได้ดีขึ้น
การผลิตที่ยั่งยืนหมายถึงการส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอโดยไม่ละทิ้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
4. สร้างความรับผิดชอบโดยไม่เข้าไปควบคุมงานมากเกินไป
ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อพนักงานรู้สึกว่าถูกตรวจสอบแทนที่จะได้รับความไว้วางใจ
แทนที่จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการกำกับดูแลที่เข้มงวด:
- ใช้ข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าแทนการคาดคะเน: เครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์, แนวโน้มการผลิต, และประสิทธิภาพโดยรวมของทีม
- กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเพื่อลดความสับสน: เมื่อพนักงานทราบเป้าหมายของตนเอง พวกเขาจะสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีประสิทธิภาพแทนที่จะลังเลเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
- เสริมพลังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง: ใช้การติดตามปริมาณงานแบบภาพเพื่อให้ทีมสามารถจัดการความคืบหน้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา
พนักงานจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อพวกเขารู้สึกมีอิสระในการทำงานของตนเอง แทนที่จะรู้สึกว่ากำลังทำตามรายการตรวจสอบของคนอื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ?
5. ทำให้การผลิตผลงานเป็นนิสัย ไม่ใช่การเร่งรัดเป็นครั้งคราว
ประสิทธิภาพไม่ควรเป็นแบบตอบสนองเฉพาะเมื่อทีมมุ่งเน้นเฉพาะประสิทธิภาพเมื่อมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วนเท่านั้น
แทนที่นั้น ธุรกิจควร:
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น
- ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงกระบวนการ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเอง
ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดปรับปรุงแนวทางของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหมายถึงการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำงานได้อย่างดีที่สุด เมื่อธุรกิจปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดสิ่งรบกวน และสร้างจังหวะการทำงานที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการทำงานจะกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ทำให้เหนื่อยล้า
สูตรสำหรับความเป็นเลิศด้านผลิตภาพระยะยาว
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คุณจำเป็นต้องปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสม วัดผลกระทบ และกำจัดสิ่งที่ขัดขวางทีมของคุณ แนวทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะผ่านสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบหลายปัจจัย สูตรมาตรฐาน หรือกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกความพยายามมีส่วนช่วยในการเติบโตของธุรกิจ
เมื่อธุรกิจคำนวณประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง พวกเขาจะค้นพบความไม่มีประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จที่สามารถวัดได้ ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและให้รางวัลมากขึ้น
🚀 พร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้นหรือไม่? สมัครใช้ ClickUp วันนี้และมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับทีมของคุณสำหรับการติดตาม, อัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.