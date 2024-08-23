วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ: กลยุทธ์และเครื่องมือ

การทำواجبบ้านให้เสร็จตรงเวลาและการได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นมีอะไรที่เหมือนกัน? ทั้งสองอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการเพิ่มผลผลิต. ในโรงเรียน การทำواجبบ้านให้เสร็จเร็วขึ้นหมายถึงเวลาเล่นมากขึ้น ในขณะที่ในที่ทำงาน การเพิ่มผลผลิตอาจหมายถึงเงินเดือนที่ดีขึ้นและการเติบโตในอาชีพ.
สำหรับธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ROI ที่สูงขึ้นช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและเสนอค่าตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับพนักงานได้
บล็อกนี้สำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับธุรกิจและส่วนบุคคล และวิธีที่ทั้งสองระดับส่งผลต่อกัน เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้น
การเข้าใจประสิทธิภาพในการทำงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ประสิทธิผลทางธุรกิจคือประสิทธิภาพที่องค์กรสามารถเปลี่ยนปัจจัยนำเข้า เช่น แรงงาน ทุน และวัสดุ ให้เป็นผลผลิต เช่น สินค้าและบริการ. มันวัดว่าธุรกิจใช้ทรัพยากรของตนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อเพิ่มการผลิต เพิ่มผลกำไร และบรรลุเป้าหมายขององค์กร.
ประสิทธิภาพสูงหมายถึงธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, สร้างนวัตกรรม, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน, และเติบโตอย่างยั่งยืน.
หลายปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพของแรงงาน, ทุน, และวัสดุ, ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตทางธุรกิจ.
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท
ปัจจัยด้านผลผลิตมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของคุณ และส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณด้วย ปัจจัยสำคัญบางประการ ได้แก่:
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- โอกาสสำหรับการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม
- กระบวนการ
- โครงสร้างการจ่ายเงิน
- โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
- โครงการส่งเสริมความหลากหลาย
- เครื่องมือในที่ทำงาน, เทคโนโลยี, และปัจจัยการผลิต
- การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
ตอนนี้ มาดูกันว่าปัจจัยแต่ละอย่างเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจอย่างไร:
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การเข้าถึงสถานที่ที่คุณสามารถร่วมมือ แข่งขัน และเข้าใจเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคุณใช้เวลาเกือบหนึ่งในสามของชีวิตการทำงานอยู่ที่นั่น สภาพแวดล้อมเช่นนี้ช่วยพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพซึ่งส่งผลให้แรงงานมีประสิทธิภาพ
โอกาสสำหรับการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม
พนักงานชื่นชอบองค์กรที่จ่ายเงินตรงเวลา แต่รักองค์กรที่ดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตไปข้างหน้า การพัฒนาอาชีพและโปรแกรมฝึกอบรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของพนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานคนอื่น ๆ ด้วย พนักงานคนอื่น ๆ อาจเริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและก่อให้เกิดความคิดในแง่ลบ หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปโดยไม่แก้ไข พนักงานที่ขยันขันแข็งอาจลาออก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
ดังนั้น กรุณาแบ่งปันความรู้ที่จำเป็นให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในที่ทำงาน พนักงานที่มีประสบการณ์ควรมีโอกาสเติบโตในหลากหลายด้านตลอดเส้นทางอาชีพในองค์กร
กระบวนการที่เหมาะสม
การกำหนดกระบวนการอาจดูยุ่งยาก แต่เมื่อทำถูกต้องแล้ว มันสามารถเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด เมื่อคุณเห็นทุกคนปฏิบัติตามรอยคุณและเห็นประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หากกระบวนการถูกต้อง กระบวนการทางธุรกิจประจำวัน เช่น การรับพนักงานใหม่ การฝึกอบรม การติดตาม การจัดการ และการเลิกจ้างพนักงาน จะกลายเป็นเรื่องง่าย
โครงสร้างค่าตอบแทนที่สนับสนุน
พนักงานของคุณมีบิลที่ต้องจ่าย ครอบครัวที่ต้องดูแล และเป้าหมายส่วนตัวที่ต้องบรรลุ
ผลประโยชน์ทางการเงินจากงานของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมบริษัทของคุณ การให้รางวัลแก่พนักงานสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจได้ อธิบายโครงสร้างค่าตอบแทนและเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือนเพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกเขา
สุขภาพของพนักงาน
จัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนเพื่อแสดงว่าคุณใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน
ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ, จัดหาตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ, และส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง การส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การสนับสนุนให้ออกกำลังกาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ และป้องกันปัญหาเล็กน้อยไม่ให้กลายเป็นปัญหาใหญ่
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในที่ทำงานช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาหาร และของขวัญกับผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันนั้นรู้สึกดีมาก เราได้เรียนรู้มากมายจากการแลกเปลี่ยนนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ทุกคนรู้สึกได้รับการยอมรับ
การจ้างคนที่มีพื้นเพหลากหลายช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และมอบมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างพลวัตของทีมให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งสำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงานและทีมที่ทำงานทางไกล
เครื่องมือในที่ทำงาน, เทคโนโลยี, และปัจจัยการผลิต
คุณไม่สามารถใช้ไม้จิ้มฟันแกะสลักหินได้ เช่นเดียวกับคนที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสม เครื่องมือที่เหมาะสมก็จำเป็นเช่นกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เครื่องมือทางเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถรับหน้าที่งานประจำวันที่น่าเบื่อและซ้ำซากได้ ทำให้พนักงานมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์และป้องกันความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่มากเกินไปและขาดแรงบันดาลใจ ตัวอย่างเช่น ระบบแชทธุรกิจที่ใช้ AI และ AI คู่หูช่วยในการทำงานสามารถปรับปรุงการสื่อสาร สร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติจากหัวข้อสนทนาและอีเมล และช่วยในการจัดการเวลาได้ดีขึ้น
การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ แสงสว่าง การดื่มน้ำ และการจัดวางพื้นที่สำนักงาน ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งส่งเสริมระดับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานแล้ว มาสำรวจความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการทำงานต่ำกับสูงกัน
ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการผลิตสูงและต่ำ
การเพิ่มผลผลิตหมายถึงคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และช่วยประหยัดต้นทุนให้กับบริษัท. การเพิ่มผลผลิตเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบ การบริหารเวลาอย่างดี การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
ในทางกลับกัน ผลิตภาพต่ำเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามและสามารถได้รับอิทธิพลจากความท้าทายส่วนบุคคลและวิชาชีพ ซึ่งอาจต้องการการสนับสนุนและความเข้าใจเพิ่มเติม
การเดินทางของทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสิ่งสำคัญคือการตระหนักและจัดการกับปัจจัยที่หลากหลายซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงกับทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพต่ำ:
|ปัจจัย
|ประสิทธิภาพการทำงานสูง
|ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
|การใช้ทรัพยากร
|ใช้เวลา, พลังงาน, และวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
|ความท้าทายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
|เป้าหมาย – การกำหนดทิศทาง
|มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและความพยายามที่มีทิศทาง
|อาจประสบปัญหาในการรักษาทิศทางหรือความสอดคล้อง ซึ่งอาจทำให้ความพยายามกระจัดกระจาย
|การจัดลำดับความสำคัญของงาน
|ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานสำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
|อาจพบความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งอาจทำให้มุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบน้อย
|การจัดการเวลา
|ใช้เครื่องมือในการจัดตารางและลดสิ่งรบกวนเพื่อรักษาความก้าวหน้า
|อาจเผชิญปัญหาในการจัดการเวลาและรักษาสมาธิ
|ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
|แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ
|อาจพบว่ามีความท้าทายในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และชอบใช้วิธีการคุ้นเคย
|การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|มองหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการ
|อาจมีความกระตือรือร้นน้อยลงในการแสวงหาการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีอยู่
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ
การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการผสมผสานอย่างสมดุลระหว่างความสำเร็จในระยะสั้นและผลประโยชน์ระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด มาดูกันว่าวันนี้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรและเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคต
ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และบรรลุได้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้นำธุรกิจและทีมงานของคุณ และติดตามความก้าวหน้า ระบุความต้องการเร่งด่วนและแผนการเติบโตระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ใช้เป้าหมายระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วน และใช้เป้าหมายระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การพัฒนาพนักงานและโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อให้ทักษะของพนักงานอยู่ในระดับที่เฉียบคม และกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจอยู่เสมอ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จ และช่วยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว
บทบาทของการให้คำปรึกษาและการโค้ช
ดำเนินการโปรแกรมคำแนะนำส่วนบุคคลและพัฒนาทักษะ ช่วยพนักงานหาที่ปรึกษาภายในองค์กร
ให้รางวัลแก่การเป็นพี่เลี้ยง เนื่องจากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ช่วยให้พนักงานเอาชนะความท้าทายและเติบโตในสายอาชีพ การเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจและเพิ่มการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
ความสำคัญของโปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ
นายจ้างที่ส่งเสริมโปรแกรมสุขภาพช่วยให้ทีมมีสุขภาพดี มีความสุข และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสามารถติดตามปริมาณงานของพนักงานและลงทุนในทรัพยากร เช่น คลาสออกกำลังกายและเซสชันการจัดการความเครียด เพื่อแสดงว่าคุณใส่ใจ เช่นเดียวกับโปรแกรม WorkingWell ของ Amazon พวกเขามีโครงการที่เสริมสร้างสุขภาพกายและใจของพนักงาน พวกเขาเสนอการฝึกสติ พื้นที่สำหรับการยืดเส้นยืดสาย การศึกษาด้านสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บลง 50% ภายในปี 2025 โปรแกรมนี้ผสมผสานเทคโนโลยีและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนแรงงานที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารเวลา
สอนและช่วยเหลือพนักงานในการจัดลำดับความสำคัญของงานผ่านEisenhower Priority Matrix(การจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญในรูปแบบตาราง 2×2) และกลยุทธ์การจัดการเวลา เช่น การจัดช่วงเวลาทำงานแบบมีสมาธิ เพื่อช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพ มีสมาธิ และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
ส่งเสริมความคิดเห็นและการยกย่องพนักงาน
ให้และขอคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ. จะช่วยปรับปรุงกระบวนการ, ระบุปัญหา, และให้การยอมรับในผลงานเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจ.
สร้างความเป็นห่วงใยในวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีซึ่งให้คุณค่ากับการร่วมมือ, ความเคารพ, และการมีส่วนร่วม.
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมการสร้างทีมและการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดเผยตลอดทั้งกระบวนการ
มอบหมายงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากเพียงใดก็ตาม
มอบหมายงานตามความถนัดของแต่ละบุคคลและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะที่หลากหลาย
สอนการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่สามารถนำไปสู่การไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่
การทำงานทางไกลและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
การทำงานทางไกลสามารถมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ดัชนี Flex และ Boston Consulting Groupได้ทำการศึกษาบริษัทมหาชนกว่า 500 แห่ง และพบว่าบริษัทที่มีความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 21% จากปี 2020 ถึง 2022 ซึ่งมากกว่าบริษัทที่มีความยืดหยุ่นน้อยถึงสี่เท่า
รับและจัดหาการเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถช่วยให้คุณปรับตัวกับการทำงานระยะไกลได้
กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน ทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและไม่รบกวน และใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเสมือนจริง เช่นClickUpเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานและการเชื่อมต่อ
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรกับการแข่งขันและนวัตกรรม
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมหมายถึงการบาลานซ์การแข่งขันกับการสนับสนุน
ตัวอย่างเช่น Google ส่งเสริมนวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ เช่น "20% Time" ซึ่งพนักงานสามารถใช้เวลาส่วนหนึ่งของสัปดาห์ทำงานในโครงการส่วนตัวได้ นโยบายนี้ได้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Gmail และ AdSense
นายจ้างควรส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ได้รับการยกย่อง และพฤติกรรมเชิงลบไม่ได้รับการยอมรับ. แนวทางนี้ช่วยเพิ่มผลผลิต และขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัท.
เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน
เราทุกคนต่างเผชิญกับอุปสรรคในการทำงาน แต่การรู้วิธีเอาชนะสิ่งเหล่านั้นคือกุญแจสำคัญ นี่คือเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ:
- การผัดวันประกันพรุ่ง: แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ และกำหนดเส้นตายเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ภาวะหมดไฟ: ให้และส่งเสริมการหยุดพักเป็นประจำเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- การเสียสมาธิจากสื่อสังคมออนไลน์: ตั้งเวลาและแจ้งเตือนเพื่อจำกัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาทำงาน หรือใช้แอปบล็อกเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงาน
- การประชุมที่มากเกินไป: จัดทำวาระการประชุมเพื่อทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น รวมถึงจำเป็นจริง ๆ ยึดตามกำหนดการเพื่อเคารพเวลาของทุกคน ไม่มีใครชอบการประชุมที่ยืดเยื้อ
- ข้อมูลล้นเกิน: จัดลำดับความสำคัญและแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อการประมวลผลทางความคิดที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถจัดการกับรายละเอียดที่จำเป็นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ก่อนหน้านี้ เราได้สำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของประสิทธิภาพทางธุรกิจ เช่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมัน และกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงมัน
ก้าวต่อไปข้างหน้า เราจะถอดรหัสซอฟต์แวร์อัตโนมัติและแอปพลิเคชันเพิ่มผลผลิต เรียนรู้วิธีการวัดผลผลิตอย่างถูกต้อง ปรับปรุงผลผลิต และพิจารณาบทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ฟอร์บส์รายงานว่า ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 40%
การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่องค์กรต่างๆ ผลักดันการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
McKinseyระบุว่าเครื่องมือ Gen-AI ในปัจจุบันและเทคโนโลยีอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานที่ใช้เวลาของคุณ 60 ถึง 70% ได้โดยอัตโนมัติ งานที่ทำซ้ำเหล่านี้มักรวมถึงการป้อนข้อมูล การจัดระเบียบไฟล์ การตั้งค่าการประชุม เป็นต้น
วันนี้ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแทนคุณ ช่วยคุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น และแม้กระทั่งตอบคำถามมาตรฐานของลูกค้าได้อย่างเป็นมนุษย์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มันช่วยปลดปล่อยเวลาให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความสามารถทางปัญญาสูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญ
แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ก่อนยุคของแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ บริษัทต่างๆ ใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างเหน็ดเหนื่อยในการบันทึกสถานะเดิมลงบนเอกสารกระดาษที่ไม่มีที่สิ้นสุด และระดมความคิดเพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ค่อยๆ เอกสารกระดาษเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยไฟล์ Excel ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยการคำนวณและการคาดการณ์
โชคดีที่ทุกวันนี้มีทางเลือกที่ดีกว่า สะอาดกว่า และรวดเร็วกว่าสำหรับการตรวจสอบกระบวนการทำงานและการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้น
แอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพแบบคลาวด์เนทีฟ (และขับเคลื่อนด้วย AI) เช่น ClickUp ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว นี่คือเหตุผล:
- กระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดและกระชับ พร้อมการจัดลำดับความสำคัญ: ClickUp เปลี่ยนแปลงการจัดการงานด้วยการจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วย ClickUp การติดตามงาน การตั้งเป้าหมาย และการตรวจสอบความคืบหน้าจะกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับเรื่องสำคัญและหลีกเลี่ยงงานธุรการที่ซ้ำซาก
- การเสริมสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ: เชื่อมต่อกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแชทและแอปส่งข้อความของ ClickUpแบ่งปันการอัปเดต ถามคำถาม และบันทึกการสนทนาเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยเพิ่มความรับผิดชอบโดยการกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เฉลิมฉลองความสำเร็จ และสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน
- การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น: แอปติดตามเวลาเผยให้เห็นว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด เทคโนโลยีมอบเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานทางไกลยังคงน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่มากขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การวัดผลผลิตและการปรับปรุง
ผลิตภาพสำหรับธุรกิจหมายถึง ความคล่องตัวและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและวัดผลผลิตivity. ด้วยข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถมองเห็นเวลาที่ใช้ไป ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการสำเร็จงาน และประสิทธิภาพของพนักงานตามทีมและแผนกได้. แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการ และรักษาการปรับปรุงผลิตivityไว้ได้.
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตต่อชั่วโมง อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ และคุณภาพของงาน
- ผลผลิตต่อชั่วโมง: วัดปริมาณงานที่เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด
- อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ: ติดตามความถี่ที่โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- คุณภาพของงาน: เพื่อกำหนดคุณภาพของงาน คุณสามารถประเมินอัตราการอนุมัติและคะแนนของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- การติดตามเวลา: ระบุวิธีการจัดสรรเวลาให้กับงานต่างๆ
การติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
การใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ
จนถึงตอนนี้ เราได้พูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ และวิธีที่เราสามารถปรับปรุงได้ ในระหว่างการหารือครั้งนี้ เราได้ค้นพบความสำคัญของเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตของประสิทธิภาพการทำงานในเชิงบวก
มาสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การติดตามเวลา
คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpทำให้การจัดการเวลาโครงการเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธี:
- ตัวจับเวลาในตัว: คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในงานเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ไปอย่างแม่นยำ มันช่วยให้การติดตามชั่วโมงการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
- การบันทึกเวลาด้วยตนเอง: หากคุณลืมเริ่มจับเวลา คุณสามารถเพิ่มเวลาได้ด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชั่วโมงการทำงานทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้
- การรายงานเวลา: สร้างรายงานที่ละเอียดเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรเวลาในภารกิจและโครงการของคุณ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณระบุแนวโน้มการผลิตได้
- การผสานรวม: ซิงค์กับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Toggl, Harvest และ Time Doctor เพื่อการผสานรวมการติดตามเวลาอย่างไร้รอยต่อ ทำให้คุณสามารถใช้งานแอปที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง
- ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของทีมคุณ และจัดการใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย. คุณสมบัติช่วยให้การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณง่ายขึ้น และจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ.
การจัดการงาน
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpทำให้การจัดการงานประจำวันของคุณสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
นี่คือวิธีที่มันยกระดับการทำงานของคุณ:
- มุมมองงานที่ปรับแต่งได้: มองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แผนงานกานท์,และมุมมองที่กำหนดเองอื่น ๆใน Clickup ปรับมุมมองของคุณให้เหมาะกับสไตล์โครงการและรายงานใด ๆ
- ลำดับชั้นของงาน: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานที่จัดการได้ พร้อมด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้สามารถกระจายงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและระบบให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ด้วยความคิดเห็นที่สำคัญ ไฟล์แนบ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทุกคนทำงานสอดคล้องกันตลอดเวลา!
- การจัดลำดับความสำคัญ: ติดแท็กงานเป็น ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ โดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจก่อน
คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้ทุกแง่มุมของงานคุณถูกจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ.
ระบบอัตโนมัติตามความต้องการ
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและอัตโนมัติด้วยเงื่อนไข if-then หลายขั้นตอนและการดำเนินการต่าง ๆ ประโยชน์ที่สำคัญบางประการ ได้แก่:
- ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI: ด้วยClickUp Brain การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกทีม เพียงแค่บอก AI ว่าต้องการให้ทำอะไรโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ แล้วดูมันตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับ Space, Folder หรือ List ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายขนาดนี้!
- ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้: เปลี่ยนงานโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานมีการอัปเดต คุณจะได้รับแจ้งเตือนหรือสามารถมอบหมายงานใหม่เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง คุณยังสามารถกำหนดการทำงานอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของระดับความสำคัญได้อีกด้วย
- การดำเนินการอัตโนมัติ: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมทันที สร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เริ่มต้นงานอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของกระบวนการทำงานของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เชื่อมต่อกับแอปต่าง ๆ เช่น Slack และ Google Drive เพื่อทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มและรับประกันการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง ClickUp และเครื่องมืออื่น ๆ อย่างราบรื่น
- การจัดการงานที่ทำซ้ำ: สร้างและมอบหมายงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่น่าเบื่อช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
เอกสาร
คุณสมบัติDocs ของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการปรับปรุงเอกสารที่ทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ด้วย Docs คุณสามารถและทีมของคุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ รวมข้อมูลสำคัญไว้ที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว และเชื่อมโยงงาน รูปภาพ และวิดีโอกับเอกสารสำคัญได้โดยตรงเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน ClickUp ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
การสร้างแบบแผนหมายถึงการกำหนดกรอบให้กับงานหรือการออกแบบใดๆ เพื่อให้สามารถทำซ้ำหรือทำตามแบบได้ จากนั้นคุณสามารถใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อดำเนินการงานที่ทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสำรวจห้องสมุดการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp และเลือกจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 100 แบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานที่ทำซ้ำบ่อยที่สุดของคุณ
ไม่สำคัญว่าคุณจะมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ โพสต์ความคิดเห็น อัปเดตสถานะ หรือย้ายรายการ—ClickUp ได้ทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะจัดการหลายโปรเจกต์ ต้องการจัดการงานส่วนตัว หรือติดตามเป้าหมายระยะยาวเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUpก็พร้อมตอบโจทย์คุณ
ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, แบบฟอร์มนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการงานด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้.
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- โฟลเดอร์ที่กำหนดเอง: เพื่อจัดการและแยกงานส่วนตัวและงานมืออาชีพของคุณ คุณสามารถใช้โฟลเดอร์การจัดการงาน, การจัดการชีวิตส่วนตัว, โครงการ, ทรัพยากร, งานค้าง, และเป้าหมายรายเดือน (โฟลเดอร์สปรินท์)
- รายการที่กำหนดเอง: เพื่อทำให้งานเป็นระเบียบ คุณมีรายการที่จัดระเบียบอย่างรอบคอบภายใต้แต่ละโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง: การจัดการงาน (กล่องงานเข้า, เป้าหมายการเติบโต FY23, ชมรมหนังสือ, การประชุม) การจัดการชีวิตส่วนตัว (รายการของใช้, สิ่งที่ต้องซื้อ, รายชื่อติดต่อสำคัญ) โครงการ (โครงการ 1 & 2) ทรัพยากร (เนื้อหาภายใน, เนื้อหาภายนอก) งานค้าง (งานค้างของโครงการ) เป้าหมายรายเดือน (เป้าหมายรายเดือน) [1] – [วันที่สปรินต์])
- การจัดการงาน (กล่องงานเข้า, เป้าหมายการเติบโตปีงบประมาณ 23, ชมรมหนังสือ, การประชุม)
- การจัดการชีวิตส่วนตัว (รายการของชำ, สิ่งที่ต้องซื้อ, รายชื่อติดต่อสำคัญ)
- โครงการ (โครงการ 1 และ 2)
- ทรัพยากร (เนื้อหาภายใน, เนื้อหาภายนอก)
- งานค้าง (งานค้างของโครงการ)
- เป้าหมายรายเดือน (เป้าหมายรายเดือน [1] – [วันที่สปรินท์])
- รายการสถานะ: แต่ละรายการข้างต้นมีตัวติดตามสถานะที่ช่วยติดตามและจัดระเบียบความคืบหน้า กล่องงานเข้า (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, หยุดชั่วคราว, ถูกบล็อก, และเสร็จสิ้น), เป้าหมายการเติบโต FY23 (เป้าหมาย, บรรลุแล้ว, และเสร็จสิ้น), ชมรมหนังสือ (ต้องอ่าน, กำลังดำเนินการ, หยุดชั่วคราว, และเสร็จสิ้น) และการประชุม (การประชุมเฉพาะกิจ, การประชุมประจำ, และเสร็จสิ้น)
- มุมมองที่กำหนดเอง: เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง มีสองมุมมองที่หลากหลายและแตกต่างกัน ได้แก่ มุมมองรายการ (กรองและจัดเรียงงานตามตัวกรอง เช่น วันนี้, 7 วันถัดไป, รายสัปดาห์, และรายการหลัก) และมุมมองปฏิทินในรายการการประชุม (ติดตามการประชุมของคุณด้วยมุมมองปฏิทินและซิงค์กับ Google Calendars)
- การจัดการงาน (กล่องงานเข้า, เป้าหมายการเติบโตปีงบประมาณ 23, ชมรมหนังสือ, การประชุม)
- การจัดการชีวิตส่วนตัว (รายการของชำ, สิ่งที่ต้องซื้อ, รายชื่อติดต่อสำคัญ)
- โครงการ (โครงการ 1 และ 2)
- ทรัพยากร (เนื้อหาภายใน, เนื้อหาภายนอก)
- งานค้าง (งานค้างของโครงการ)
- เป้าหมายรายเดือน (เป้าหมายรายเดือน [1] – [วันที่สปรินท์])
ด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของงานและเป้าหมายของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณมีระเบียบ มีสมาธิ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการ,เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณได้ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, หรือทุกเดือน.
นี่คือแม่แบบรายการที่ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเอง: เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ ให้ทำเครื่องหมายสถานะงาน เช่น เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และต้องทำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: สามารถใช้งานคุณลักษณะที่กำหนดเองได้สี่ประเภท เช่น การเรียกเก็บเงิน ประเภทงาน ความคืบหน้า และระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- มุมมองที่กำหนดเอง: เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดเรียงได้อย่างง่ายดาย ให้เปิดมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบในตั้งค่าต่างๆ ของ ClickUp เช่น ปฏิทิน ตารางการเรียกเก็บเงิน รายการลำดับความสำคัญ และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- การจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการทำงานส่วนบุคคลของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่น ๆ
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
หากคุณกำลังดิ้นรนกับการบาลานซ์ชีวิตการทำงานและต้องการเพิ่มผลผลิตของบริษัทClickUp's Personal Productivity Templateคือสิ่งที่คุณต้องการ. เทมเพลตนี้ช่วยคุณกำจัดกิจกรรมที่เสียเวลาและรักษาความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นไว้กับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ.
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ได้ด้วย!
เทมเพลตพื้นที่นี้ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเอง: ใช้สถานะเฉพาะ 15 สถานะ เช่น มื้ออาหารที่วางแผนไว้, ซื้อที่ตลาดเนื้อ, สูตรอาหาร, มีวัตถุดิบ, และเสร็จสมบูรณ์
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดระเบียบและกำหนดคุณลักษณะให้กับงานส่วนตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน
- มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้มุมมองรายการและกระดานในการกำหนดค่า ClickUp ที่แตกต่างกัน
- การจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการทำงานส่วนบุคคลด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การคัดลอกงาน การจัดระเบียบโฟลเดอร์ และการกำหนดเวลาทำงาน
การทำงานทางไกลและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ฟอร์บส์รายงานว่า หนึ่งในสามของพนักงานที่ทำงานทางไกลรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานทางไกลอย่างสมบูรณ์ รายงานฉบับเดียวกันยังระบุว่า 98% ของพนักงานได้ขอให้ผู้จ้างงานให้ทำงานทางไกลอย่างน้อยบางส่วน และผู้จ้างงานส่วนใหญ่ได้ตกลง
สถิติเหล่านี้เปิดหูเปิดตาเมื่อนายจ้างสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย เมื่อทำอย่างถูกต้อง การทำงานทางไกลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในงานได้อย่างมหาศาล
แต่มันก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย—ลองคิดถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน การส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่น และการดูแลสุขภาพกายและใจทั้งของตนเองและทีม
การจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุดและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
ประโยชน์ของตัวเลือกการทำงานทางไกลและตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
การทำงานทางไกลและตารางเวลาที่ยืดหยุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน นำมาซึ่งประโยชน์ที่น่าตื่นเต้นให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ข้อดีสำหรับพนักงานนั้นชัดเจน: การมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากความสามารถในการออกแบบพื้นที่ทำงานและตารางเวลาให้เหมาะสมกับชีวิตของคุณ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความเครียดและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน ทำให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวได้มากขึ้น
นอกจากนี้ เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นยังช่วยให้คุณจัดการงานส่วนตัวและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ค่าเดินทางและค่าดูแลเด็ก
พนักงานที่ทำงานทางไกลหลายคนพบว่าพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีสำนักงานที่บ้านที่ปราศจากสิ่งรบกวนมากกว่าการทำงานในสำนักงานรายงานของ Owl Labs ปี 2023ระบุว่า 90% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในสำนักงาน
สำหรับนายจ้าง การทำงานทางไกลช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงจากทั่วโลก ทำให้คุณสามารถเข้าถึงแรงงานที่หลากหลายและมีทักษะ ในขณะที่ลดอัตราการลาออก
คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค ทำให้คุณสามารถลงทุนในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ เครื่องมือจัดการโครงการ แพลตฟอร์มการสื่อสาร พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และ VPN คุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อและความมีส่วนร่วมของทีมที่ทำงานระยะไกลได้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัว
การยอมรับความยืดหยุ่นและตัวเลือกการทำงานทางไกลไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์ แต่เป็นวิธีที่มีพลังในการสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และน่าพอใจมากขึ้น
วิธีจัดการกับความท้าทายด้านประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
การทำงานระยะไกลมีข้อแปลกๆ แต่คุณสามารถเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้กลายเป็นความสำเร็จได้ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม! นี่คือวิธีรับมือกับอุปสรรคด้านประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ทีมของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง:
เอาชนะสิ่งรบกวน
- ออกแบบพื้นที่ทำงานในฝันของคุณ: ด้วย 50% ของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลต้องรับมือกับสิ่ง รบกวนที่บ้านการจัดพื้นที่ทำงานโดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้ มันช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดการงานในรายการที่ต้องทำได้อย่างยอดเยี่ยม!
เพิ่มพลังการสื่อสาร
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันระดับยอดเยี่ยม: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากเก้าในสิบของพนักงานพบว่าการพูดในที่ทำงานเป็นเรื่องท้าทายและเกือบสองในสามรู้สึกเช่นนี้เมื่อทำงานจากระยะไกล ลงทุนในเครื่องมือเช่น Zoom, Microsoft Teams หรือ Slack เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- จัดการประชุมติดตามผลเป็นประจำ: อย่าปล่อยให้ทีมของคุณรู้สึกโดดเดี่ยว กำหนดเวลาสำหรับการติดตามผลและประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาพลังงานให้คงอยู่และให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน!
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วม
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ:40% ของพนักงานและผู้จัดการที่ทำงานระยะไกลพบว่าการจัดการงานเป็นเรื่องยาก เครื่องมือเช่น ClickUp คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ พวกเขาจะช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย!
- กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน: กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับผลงานให้ชัดเจน เป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจนจะเป็นแนวทางให้ทุกคนเดินไปข้างหน้า รักษาแรงจูงใจและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
ด้วยการจัดการกับความท้าทายด้านประสิทธิภาพเหล่านี้ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม—พื้นที่ทำงานเฉพาะ การสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำ การสนับสนุนด้านความเป็นอยู่ที่ดี และทรัพยากรที่จำเป็น—คุณจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลที่ทีมของคุณสามารถเปล่งประกายได้!
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตในการจัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลผลิตในการทำงานทางไกล
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานทางไกลในช่วงการระบาดของโรคได้เผยให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานยังคงสูงอยู่
มาสำรวจกันว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างไร และคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ!
- เตือนภาวะหมดไฟ:Flexjobsรายงานว่า 76% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลประสบปัญหาสุขภาพจิต การขาดปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้ากันและการผสมผสานระหว่างงานกับชีวิตที่บ้านได้เพิ่มระดับความเครียด ทำให้ยากต่อการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน เห็นได้ชัดว่า การดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่แค่เรื่องที่ควรทำ—แต่เป็นสิ่งจำเป็น!
- ปัญหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: รายงานฉบับเดียวกันระบุว่า 37% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลทำงานมากกว่าที่เคยเป็นมา การต่อสู้เพื่อแยกแยะระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องจริง ความไม่สมดุลนี้อาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม กุญแจสำคัญ? ค้นหาวิธีสร้างขอบเขตที่ชัดเจนและสนับสนุนทีมของคุณในการจัดการกับปริมาณงานของพวกเขา
- ขยับหรือเสียมันไป: การสำรวจUprightประจำปี 2022 รายงานว่า 54% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสานเชื่อว่า การเคลื่อนไหวในแต่ละวันของพวกเขาลดลง 50% หรือมากกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา การนั่งเป็นเวลานานสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังและปัญหาอื่น ๆ ที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานได้ การส่งเสริมให้มีการพักเบรกและกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก! การลงทุนในชุดอุปกรณ์สำนักงานที่บ้านที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์และโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้และรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงได้
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเป็น 10 เท่าด้วย ClickUp หรือยัง?
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้อย่างไร ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทางที่หลากหลายครอบคลุมหลายด้าน เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาพนักงาน และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
การมุ่งเน้นปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาอาชีพ กระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการพนักงาน สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จทางธุรกิจ
การใช้เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น!