10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ความสำเร็จขององค์กรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลผลิตของพนักงานและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
น่าเสียดายที่การรักษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงนั้นเป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ หนึ่งในเหตุผลคือไม่มีคู่มือหรือแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา
ทุกแง่มุมเล็กๆ ล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ตั้งแต่การปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบูรณาการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ในขณะเดียวกัน บทบาทนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ นั่นคือ แผนกทรัพยากรบุคคล แต่เป็นหน้าที่ของผู้นำ ผู้จัดการ สมาชิกในทีม และผู้ร่วมงานทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้
มาตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การสื่อสาร, ภาวะผู้นำ, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, และการฝึกอบรมและการพัฒนา
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว
⏰ สรุป 60 วินาที
ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ—มันถูกหล่อหลอมโดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อวิธีการทำงานของพนักงาน นี่คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุด:
- การสื่อสารและการเป็นผู้นำ – ความคาดหวังที่ชัดเจนและคำแนะนำที่เข้มแข็งช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- เทคโนโลยี – เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดเวลาที่สูญเปล่า
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี – การมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวช่วยป้องกันการหมดไฟ
- การฝึกอบรมและพัฒนา – โอกาสในการเติบโตช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน – วัฒนธรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการมีสมาธิและความร่วมมือ
- แรงจูงใจและสิ่งจูงใจ – การยอมรับและรางวัลช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน
- การตั้งเป้าหมาย – วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานมีทิศทางในการทำงาน
- ปริมาณงานและการจัดการเวลา – การจัดลำดับความสำคัญช่วยหลีกเลี่ยงความเครียด
- โครงสร้างเงินเดือน – การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมช่วยสร้างความพึงพอใจในการทำงาน
ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติ—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณค่าของการมีส่วนร่วมของพนักงานและผลผลิต
การมีส่วนร่วมของพนักงานหมายถึง ความทุ่มเทและความกระตือรือร้นของพนักงานที่มีต่องานของตน พนักงานที่มีความมีส่วนร่วมจะมีความผูกพันกับความสำเร็จของบริษัท และมีแนวโน้มที่จะทำงานเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานเพิ่มขึ้น
พนักงานที่ไม่ผูกพัน—หรือที่เรียกว่า "ผู้ลาออกเงียบ"—ในทางกลับกัน พวกเขาไม่ได้มีความผูกพันทางอารมณ์กับสถานที่ทำงานของตน พวกเขาอาจไม่ริเริ่มทำอะไร ไม่ทุ่มเทให้กับบริษัทหรือการพัฒนาตนเอง และอาจถึงขั้นหลีกเลี่ยงการสื่อสารหรือบ่นเกี่ยวกับงานบ่อยครั้ง
นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานการมีส่วนร่วมของพนักงานของ Gallup ธุรกิจที่มีเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีส่วนร่วมสูงกว่า
- มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 18%
- ลงทุนเพิ่ม 10% ในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- มีกำไรเพิ่มขึ้น 23%
รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความผูกพันของพนักงานกับประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน และวิธีที่สิ่งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวก เช่น กำไรและความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับเดียวกันนี้ยังระบุว่า เกือบหนึ่งในสองของพนักงานในสหรัฐอเมริกาไม่มีความผูกพันกับองค์กรในปี 2023 สาเหตุบางประการที่ทำให้พนักงานไม่มีความผูกพันในการทำงานอาจรวมถึง:
- การบริหารจัดการที่ไม่ดี: การควบคุมงานมากเกินไป, ขาดความคาดหวังที่ชัดเจน, และไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ได้
- การขาดการยอมรับ: พนักงานที่รู้สึกว่าความพยายามของตนไม่ได้รับการสังเกต มักจะมีแนวโน้มที่จะขาดความผูกพันกับองค์กร
- ภาระงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป: การรู้สึกถูกงานทับถมอยู่ตลอดเวลา หรือการไม่มีงานที่ท้าทายเพียงพอ ล้วนสามารถนำไปสู่การขาดความผูกพัน (และภาวะหมดไฟ) ได้ทั้งคู่
- ขาดโอกาสในการเติบโต: พนักงานที่รู้สึกว่าติดอยู่ในงานที่ไร้ทางก้าวหน้าและไม่มีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง มีแนวโน้มที่จะขาดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้ ซึ่งนำไปสู่พนักงานที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
หลายปัจจัยมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน— ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ. นี่คือบางแง่มุมทางการจัดการที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน.
1. การสื่อสาร
วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรของคุณสามารถส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ทีมที่มีการประชุมบ่อยหรือถูกคาดหวังให้ตอบกลับข้อความทันที อาจใช้เวลาไปกับการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายมากกว่าการทำงานของตนเอง
ในขณะเดียวกัน การสื่อสารที่ไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้เช่นกัน พวกเขาอาจไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินงาน หรืออาจต้องรอคำตอบจากสมาชิกในทีมเป็นเวลานาน
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องบาลานซ์การสื่อสารแบบเรียลไทม์กับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อให้ทีมของคุณเพิ่มผลผลิต
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
สร้างเอกสาร 'วิธีการทำงานของเรา'
หนังสือวัฒนธรรมองค์กรควรอธิบายแนวทางการสื่อสารในที่ทำงานของคุณอย่างละเอียด และรวมถึงข้อมูลเช่น ความถี่ของการประชุมอัปเดตโครงการ วันที่ไม่มีการประชุม เวลาที่เหมาะสมในการจองการโทร และเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นClickUp Docsเพื่อสร้างและโฮสต์เอกสารเหล่านี้ หรือแม้กระทั่งเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งในวิกิการปฐมนิเทศของคุณเพื่อให้พนักงานใหม่ทราบวิธีการสื่อสาร
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความต้องการที่หลากหลายของทีมคุณมีความสำคัญเท่ากับการสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร
ใช้เครื่องมือแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส เช่น ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ แชทภายใน และวิดีโอที่บันทึกไว้
ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญคืออย่าให้พนักงานของคุณต้องรับภาระกับเครื่องมือมากเกินไป เราแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีของคุณไม่เกิน 3–4 เครื่องมือ หรือจะดีกว่านั้นคือใช้เครื่องมือแบบครบวงจร
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการเลือกเครื่องมือหนึ่งที่มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ
ด้วย ClickUp, ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถ:
- ใช้ฟีเจอร์แท็กและความคิดเห็นใน ClickUp Tasks เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือแก้ไขปัญหาคอขวด
- เริ่มต้นการสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อการสนทนาเชิงบริบทหรือเชิงลึกแต่ไม่พร้อมกันผ่านมุมมองการแชทของClickUp
- ทำงานร่วมกันในเอกสารผ่านความคิดเห็น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการกล่าวถึง [@]
- บันทึกวิดีโออย่างรวดเร็วโดยใช้ClickUp Clipsและแชร์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่ออธิบายมุมมองของคุณเพิ่มเติม
- ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อสร้างภาพการประชุมและทำให้การประชุมเสมือนจริงมีส่วนร่วมมากขึ้น
2. ภาวะผู้นำ
จำคำพูดนี้ไว้—พนักงานลาออกจากผู้จัดการที่ไม่ดี ไม่ใช่ลาออกจากบริษัท
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าทีม ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
นี่คือวิธีที่ผู้นำที่เข้มแข็งช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- พวกเขาได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับทีม ช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าควรทำอะไรและงานของพวกเขาส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร
- พวกเขาให้การยอมรับในความสำเร็จ ให้กำลังใจ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมแห่งประสิทธิภาพสูง
- พวกเขาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งให้ทีมทราบอยู่เสมอ และสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการถามคำถามและยกประเด็นข้อกังวล
วิธีหนึ่งที่คุณสามารถช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงของคุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้ คือการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ คุณยังสามารถสนับสนุนการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับที่ปรึกษาที่ดีสำหรับพวกเขาได้อีกด้วย
3. เทคโนโลยี
ในขณะที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ปัญหาทางเทคโนโลยีก็สามารถทำให้พวกเขาเสียเวลา ซึ่งนำไปสู่ความหงุดหงิดและระดับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
วิธีทั่วไปบางอย่างที่เทคโนโลยีสามารถทำให้ทีมของคุณเสียเวลาได้คือ
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ยืดเยื้อและซับซ้อน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยากและดูไม่ทันสมัย
- ข้อบกพร่องและการทำงานผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่คุณใช้เท่านั้น วิธีที่คุณใช้เทคโนโลยีก็มีความสำคัญและสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้เช่นกัน
พนักงานของคุณกำลังจมอยู่กับคำแจ้งเตือนหลายรายการในแต่ละวันหรือกำลังจัดการกับซอฟต์แวร์หลายตัวพร้อมกันหรือไม่?
นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของเทคโนโลยีได้:
- ลงทุนในเครื่องมือที่ใช้งานง่าย: เลือกเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้ง่ายสำหรับพนักงาน ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้และความหงุดหงิด
- ให้การฝึกอบรมและการสนับสนุน: ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของตนเอง
- เลือกใช้เครื่องมือแบบครบวงจร: เลือกแพลตฟอร์มที่นำเสนอโซลูชันหลากหลายในตัวเดียว แทนที่จะใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับแต่ละความต้องการ เพื่อลดความยุ่งยากในการสลับแท็บ
4. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของพวกเขา พนักงานที่รู้สึกมีสุขภาพกายและใจที่ดีจะมีสมาธิ ความตั้งใจ และความอดทนที่ดีขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้มีการรบกวนน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญและช่วยให้พนักงานยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือวิธีการที่บริษัทสามารถให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็วแต่เจริญรุ่งเรือง:
- ลงทุนในสวัสดิการสุขภาพที่ครอบคลุม: มอบแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมบริการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างหลากหลาย
- ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ส่งเสริมให้พนักงานพักผ่อนอย่างเพียงพอ ตัดขาดจากงานนอกเวลาทำการ และเสนอทางเลือกในการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การทำงานทางไกลหรือการทำงานแบบสัปดาห์สั้น
- สร้างวัฒนธรรมแห่งสุขภาพ: จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการจัดการความเครียด การฝึกสติ และนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ คุณยังสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านฟิตเนสหรือคืนเงินให้พนักงานสำหรับคลาสออกกำลังกายได้
- ชำระค่าบำบัดให้พวกเขา: จัดให้มีการเข้าถึงโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs) ที่มีบริการให้คำปรึกษาเป็นความลับและทรัพยากรด้านสุขภาพจิต
5. การฝึกอบรมและการพัฒนา
อีกวิธีหนึ่งในการแสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่าคุณใส่ใจพวกเขาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาคือการมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับพวกเขา
สิ่งนี้อาจรวมถึง
- การจัดตั้งงบประมาณการพัฒนาตนเองประจำปีเพื่อให้พวกเขาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพได้
- ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการหลักสูตรวิชาชีพในราคาพิเศษ
- การจัดสัมมนาออนไลน์หรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเป็นประจำ
- การให้โอกาสในการให้คำปรึกษาในระหว่างช่วงต่าง ๆ ของเส้นทางการทำงานของพนักงาน เช่น เมื่อพวกเขาใกล้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
หากคุณเป็นบริษัทที่มีโปรแกรมฝึกอบรมหลากหลายด้านแม่แบบแผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดระเบียบและติดตามโปรแกรมต่างๆ ของคุณได้
เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถ
- ตั้งเป้าหมายสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละโปรแกรม และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- วางแผนงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรสำหรับแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมการฝึกอบรม
- สร้างโครงสร้างที่สอดคล้องกันสำหรับการเข้าถึงโปรแกรมฝึกอบรมทั้งหมดในอนาคต
โดยการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการพัฒนา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณสามารถรับมือกับความท้าทาย ไม่หยุดนิ่งในอาชีพการงาน และบรรลุระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
6. สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
สำนักงานจริงของคุณ (หรือสำนักงานที่บ้านสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล) มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำงานที่ไม่สบายตัว มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และเฟอร์นิเจอร์คุณภาพต่ำ อาจนำไปสู่ความไม่สบายตัวและการลดความตั้งใจในการทำงาน
บริษัทที่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถลงทุนในตกแต่งที่ดี, เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสรีระ, และสำนักงานที่ดูแลรักษาอย่างดีและสะอาด. พวกเขายังควรดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ, ห้องประชุมที่เพียงพอ, และการควบคุมเสียงรบกวนเพื่อให้พนักงานสามารถรักษาสมาธิได้นานขึ้น.
ในทางกลับกัน ธุรกิจที่มีพนักงานทำงานทางไกลสามารถมอบงบประมาณสำหรับสำนักงานที่บ้านเป็นประจำให้กับพนักงานเพื่อรักษาพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบาย เงินสนับสนุนสำหรับการทำงานร่วม หรือแม้แต่เครื่องมือ เช่น หูฟังตัดเสียงรบกวน
7. แรงจูงใจและสิ่งจูงใจ
พนักงานที่มีแรงจูงใจมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายในเชิงบวกและแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พวกเขายังมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มในบทบาทของตนมากขึ้น
แต่คุณสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อย่างไร? เราขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในร่วมกัน
แรงจูงใจภายนอกอาจรวมถึงรางวัล การยอมรับ หรือโบนัส ตัวอย่างเช่น ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นสำหรับตัวแทนขาย หรือพิธีมอบรางวัลประจำปีของบริษัท
ในทางกลับกัน แรงจูงใจภายในมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเล็กน้อย มันคือความต้องการที่จะทำงานเพราะมันสนุก น่าพึงพอใจ หรือเติมเต็ม
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความรู้สึกมีเป้าหมาย การเติบโต และความเป็นอิสระ การควบคุมงานของพนักงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการตั้งคำถามกับการกระทำทุกอย่างของพวกเขาเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำลายประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
อีกวิธีหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของคุณคือการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณไว้วางใจและให้คุณค่ากับพวกเขา มอบหมายโครงการที่ท้าทายให้พวกเขาทำ พร้อมกับจัดหาการฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในโครงการเหล่านั้น
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ตอบแทนพนักงานและมอบความหมายในการทำงานให้แก่พวกเขา สามารถส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีแรงจูงใจสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
8. การตั้งเป้าหมาย
อีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคือการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน พวกเขาจะเข้าใจสิ่งที่นายจ้างคาดหวังและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้นและลดงานที่ไม่จำเป็น
นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งเป้าหมายด้วย สิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
เราขอแนะนำกรอบการทำงานของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)เป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการตั้งเป้าหมาย. OKRs ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์กร และวิธีที่เป้าหมายของบุคคลและทีมช่วยส่งเสริมภาพใหญ่.
การมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายจำนวนจำกัดสามารถช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
9. การจัดการปริมาณงานและเวลา
ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคือปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกเขา และความสามารถในการวางแผนการทำงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานมีปริมาณงานที่รับได้และไม่รู้สึกหนักเกินไป
เครื่องมือเช่นเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUpสามารถให้มุมมองแบบองค์รวมของปริมาณงานปัจจุบันของสมาชิกทีมทุกคน ทำให้การจัดสรรโครงการตามความสามารถในการทำงานของพวกเขาเป็นเรื่องง่าย
คุณยังจะได้เห็นด้วยว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ เพื่อกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงได้ และสังเกตว่าใครกำลังจะหมดไฟหรือไม่
นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลต:
- เมื่อคุณเพิ่มงานใน ClickUp ให้ป้อนระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น
- ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มกำหนดเส้นตายได้
- ดูภาพรวมปริมาณงานของทีมคุณใน 'มุมมองปริมาณงานของทีม'
- มอบหมายงานให้กับพนักงานที่พร้อมปฏิบัติงาน
การให้ทีมของคุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสำคัญไม่แพ้กับการบริหารปริมาณงานของพวกเขา กระตุ้นให้สมาชิกในทีมติดตามผลผลิตของตนเองเพื่อให้คุณสามารถประเมินระยะเวลาที่สมจริงในการทำงานแต่ละชิ้นได้อย่างถูกต้อง
ผู้จัดการสามารถนัดพบกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของตนได้ทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์เพื่อประเมินว่าพวกเขามีการบริหารเวลาอย่างไร และตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการการช่วยเหลือหรือไม่
10. โครงสร้างค่าตอบแทน
เมื่อสิ้นสุดวันแล้ว งานคือการแลกเปลี่ยนกัน พนักงานมอบเวลาและทักษะของตนให้คุณเพื่อแลกกับเงิน การรู้สึกว่าได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมสามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขามีแรงจูงใจและทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น
นอกจากนี้ พนักงานที่มีความมั่นคงทางการเงินอาจมีแนวโน้มที่จะทำงานเสริมหรือเปลี่ยนตำแหน่งงานน้อยลง ในขณะเดียวกัน โอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นสามารถกระตุ้นให้พนักงานบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ การจ่ายเงินตรงเวลาและการจัดการเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรที่ทำให้พนักงานหมดกำลังใจได้มากไปกว่าการจ่ายเงินล่าช้า
เราขอแนะนำให้ใช้ตัวติดตามออนไลน์ เช่นแม่แบบรายงานเงินเดือน ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม HR สามารถ
- สร้างรายงานรวมของเงินเดือนพนักงาน, ตารางการจ่ายเงิน, และอื่น ๆ
- จัดตั้งฐานข้อมูลกลางสำหรับรายละเอียดพนักงานทั้งหมดและข้อมูลการชำระเงิน
- ตั้งค่าการชำระเงินผ่านการโอนเงินโดยตรงด้วยระบบอัตโนมัติ
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานของคุณด้วย ClickUp
บริษัทสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพสูงได้โดยการมีแนวทางแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยี การฝึกอบรม ความเป็นอยู่ที่ดี แรงจูงใจ การจัดการปริมาณงาน และกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน
หากคุณกำลังมองหาชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนและแผนกต่าง ๆ ในทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp
แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใคร, ClickUp ผสานการติดตามโครงการ, การสื่อสาร, การจัดการฐานข้อมูล, และการจัดการเอกสารไว้ในเครื่องมือที่ครบวงจร.
แล้วทำไมไม่ลองใช้ ClickUp และดูว่ามันสามารถช่วยคุณสร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?