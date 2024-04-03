วิธีป้องกันการลาออกเงียบและรักษาความผูกพันของพนักงาน

ในฐานะผู้จัดการและผู้นำ หนึ่งในสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญคือการรักษาให้ทีมของคุณมีความสุข มีประสิทธิภาพ และภักดีต่อองค์กร แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด คุณต้องระวังภัยเงียบที่อาจแฝงตัวอยู่ในที่ทำงานของคุณ—การลาออกเงียบ
ตามการสำรวจของ Gallup ประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ลาออกเงียบๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานหรือองค์กรของตน สิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อทั้งตัวพวกเขาและนายจ้างในรูปแบบของประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ การลาออกที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ลดลง
ดังนั้น คุณจะสังเกต เข้าใจ และป้องกันการลาออกเงียบในที่ทำงานได้อย่างไร? นั่นคือสิ่งที่บทความนี้กล่าวถึง เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุหลัก สัญญาณที่พบบ่อย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกับการลาออกเงียบ
โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวก สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้น ซึ่งพนักงานของคุณจะรู้สึกมีคุณค่า มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วม และนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณและผลกำไรของคุณ
การลาออกเงียบคืออะไร?
การลาออกเงียบคือเมื่อพนักงานสูญเสียความสนใจ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในงานของพวกเขา แต่ไม่แสดงความไม่พอใจหรือลาออกจากงาน แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาเพียงแค่ทำขั้นต่ำสุดเพื่อให้ผ่านไปได้ในขณะที่จิตใจออกจากบทบาทของตน
ผู้ลาออกเงียบยังคงทำหน้าที่หลักของตนต่อไป อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความเต็มใจน้อยลงที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมพลเมือง: ไม่ทำงานล่วงเวลา ไม่มาทำงานก่อนเวลา และไม่เข้าร่วมการประชุมที่ไม่จำเป็น
เมื่อมองแวบแรก อาจดูเหมือนว่าสิ่งนี้สามารถจัดการได้ ท้ายที่สุดแล้ว พนักงานเหล่านี้ไม่ได้ละเลยงานหลักของพวกเขา—พวกเขาเพียงแค่ปฏิเสธที่จะทำงานเกินกว่าหน้าที่ของตนเท่านั้น
แต่สำหรับหลายบริษัท พนักงานที่เต็มใจทำงานเกินหน้าที่ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ
ความจริงก็คือ งานส่วนใหญ่ไม่สามารถถูกกำหนดได้อย่างสมบูรณ์ในคำอธิบายงานหรือสัญญาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นองค์กรจึงต้องพึ่งพาพนักงานในการก้าวขึ้นมาตอบสนองความต้องการตามความจำเป็น
นอกจากนี้ แม้ว่าการทำงานเกินความคาดหมายอาจนำมาซึ่งต้นทุนสำหรับพนักงาน แต่ในองค์กรที่มีสุขภาพดี ต้นทุนเหล่านี้มักจะถูกชดเชยด้วยผลประโยชน์ เช่น การเพิ่มทุนทางสังคม ความเป็นอยู่ที่ดี และความสำเร็จในอาชีพ
แต่หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การลาออกเงียบอาจส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจของคุณ เช่น
- คุณภาพของผลลัพธ์ต่ำลง
- ความพึงพอใจของลูกค้าต่ำ
- ต้นทุนการหมุนเวียนและการสรรหาที่สูงขึ้น
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมลดลง
- ขวัญกำลังใจและการทำงานเป็นทีมลดลง
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด การลาออกเงียบยังสามารถสร้างภาระให้กับพนักงานหรือสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ที่อาจต้องรับภาระงานแทนพนักงานที่ไม่ใส่ใจในการทำงานอีกด้วย
อะไรเป็นสาเหตุของการลาออกเงียบ?
เมื่อพนักงานมีส่วนร่วม พวกเขามีความทุ่มเทอย่างลึกซึ้งต่อสถานที่ทำงานของตน
งานของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงการทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาเท่านั้น แต่พวกเขายังภาคภูมิใจในโครงการของตนเพราะพวกเขามีความหลงใหลในภารกิจของบริษัท และบทบาทของตนมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
พวกเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้นำของตน และมองเห็นอนาคตสำหรับตัวเองภายในบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันหรือบทบาทที่แตกต่างออกไป โดยพื้นฐานแล้วรูปแบบการทำงานของพวกเขาคือการนำตัวตนทั้งหมดมาทำงานและพวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน
ในทางกลับกัน พนักงานที่ไม่ผูกพันกับองค์กรมักจะมุ่งเน้นเพียงแค่ทำเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจ หากพวกเขายังไม่ได้เริ่มมองหางานใหม่อย่างจริงจัง ก็อาจกำลังพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อยู่
สาเหตุของการถอนตัวของพวกเขาอาจแตกต่างกันอย่างมาก บางสาเหตุอาจได้แก่
- การขาดคำติชม การยอมรับ หรือการชื่นชมจากผู้จัดการของพวกเขา
- การลดอำนาจ, การเสริมสร้างศักยภาพ, หรือการไว้วางใจในบทบาทของพวกเขา
- ขาดการจัดระเบียบ จุดมุ่งหมาย หรือความหมายในงานของตน
- ความท้าทาย ความหลากหลาย หรือโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัดในงานของพวกเขา
- การขาดสมดุล ความยืดหยุ่น หรือสุขภาวะในการทำงานของพวกเขา
- ปัญหาส่วนตัว ความเครียด หรือความท้าทายด้านสุขภาพจิต
อย่างไรก็ตาม ด้วยการติดตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขาและระบุการลดลงใด ๆ ธุรกิจสามารถจัดการกับผลกระทบของการลาออกเงียบได้ ทั้งในเชิงบุคคลและเชิงวิชาชีพ
กลยุทธ์ในการป้องกันการลาออกเงียบ
กระแสการลาออกเงียบสะท้อนถึงความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นในหมู่พนักงานว่าความสมดุลระหว่างความพยายามของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้รับตอบแทนจากนายจ้างนั้นเริ่มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
นายจ้างคาดหวังมากขึ้นจากพนักงานของตนโดยไม่ลงทุนอย่างเพียงพอในการพัฒนาของพวกเขา โชคดีที่องค์กรและผู้นำสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการลาออกเงียบ:
1. การประเมินความรับผิดชอบในการทำงานใหม่
หนึ่งในสาเหตุหลักของการลาออกเงียบคือการเพิ่มขึ้นของงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและความคาดหวังต่อพนักงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปการจัดการปริมาณงานที่ไม่ดีสามารถทำให้พนักงานรู้สึก ถูกกดดัน เครียด และหมดไฟในการทำงาน
ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการในการประเมินและกำหนดหน้าที่หลักของพนักงานใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของงานได้อย่างถูกต้อง และแยกแยะระหว่างงานที่จำเป็นกับงานที่เป็นเพียงภาระเพิ่มเติมอย่างแท้จริง
2. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งการลาออกเงียบ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน และฟอรัมสำหรับแสดงความคิดเห็นสามารถให้พื้นที่ปลอดภัยแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขา
การศึกษาโดย Salesforceพบว่าพนักงานที่รู้สึกว่าเสียงของตนได้รับการรับฟัง มีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีพลังในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น
เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยทางจิตใจ ให้พิจารณาการมอบอำนาจและความอิสระแก่พนักงานในการหยิบยกประเด็นหรือปัญหาที่ไม่สบายใจขึ้นมาพูดคุย โดยไม่ต้องกลัวการตำหนิหรือการลงโทษ คุณอาจจัดให้มีช่องทางเฉพาะใน Slack สำหรับการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ หรืออาจจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัวตนในการประชุมใหญ่ของทุกคน
หรือคุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลที่พนักงานสามารถเขียนถึงได้หากพวกเขารู้สึกไม่สะดวกที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาโดยตรงต่อหน้าหรือในกลุ่มกับผู้บังคับบัญชาของพวกเขา
ฟีเจอร์การจัดการอีเมลของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น. ฟีเจอร์นี้ช่วยให้พนักงานสามารถส่งและรับอีเมลได้จากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น. คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อสร้างงานจากอีเมลได้ ซึ่งช่วยให้การรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ถูกยกขึ้นมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
การส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้างช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่พนักงาน และช่วยให้พนักงานยังคงมีสมาธิและมีวินัยในการทำงาน
3. การเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความพึงพอใจของพนักงาน โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานที่เชื่อว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมจะมีความพึงพอใจในงานมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยกว่า
นอกเหนือจากเงินเดือน การมอบโบนัสตามผลงาน การแบ่งปันผลกำไร หรือหุ้นส่วนสามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานเกินหน้าที่หลักของตนได้
การจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เลือกและนำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้
การประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงแพ็คเกจค่าตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดและสะท้อนถึงความชื่นชมในความทุ่มเทของพวกเขา
4. ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงทางเลือกในการทำงานทางไกล
พนักงานที่มีอิสระในการทำงานอย่างยืดหยุ่นมีแนวโน้มที่จะภักดีต่อนายจ้างมากขึ้น เพราะพวกเขาสามารถบาลานซ์ระหว่างงานกับภาระผูกพันที่บ้านได้ โดยไม่รู้สึกว่าต้องเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออีกอย่าง
การให้ทางเลือกเช่นการทำงานทางไกล, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น, และสัปดาห์การทำงานที่สั้นลงสามารถช่วยให้พนักงานจัดการเวลาได้ดีขึ้นไม่ว่าสไตล์การทำงานหรือนิสัยการทำงานของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยลดความเครียดและเพิ่มผลผลิต
ส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักและใช้เวลาวันหยุดเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่โปร่งใสเพื่อสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วม หากพนักงานของคุณทำงานจากระยะไกล
เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยให้มั่นใจได้ในเรื่องนี้โดยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันในโครงการผ่านClickUp Docs และการสื่อสารระหว่างทีมผ่านมุมมองแชทของ ClickUp
ClickUp Docs สามารถช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงทางเลือกในการทำงานระยะไกล โดยเปิดโอกาสให้คุณ
- ทำงานจากที่ไหนก็ได้และเข้าถึงเอกสารของคุณออนไลน์ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ร่วมสร้างและแก้ไขเอกสารเพื่อให้อยู่ในหน้าเดียวกัน อย่างแท้จริง
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณในโครงการและแบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- สร้างและใช้เทมเพลตเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย
- นำเข้าและส่งออกเอกสารของคุณจากแอปและรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- จัดการสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยของเอกสารของคุณ
มุมมองแชทของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ:
- เชื่อมต่อและอัปเดตกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ใด
- แชร์ลิงก์โครงการ, การฝัง, ไฟล์แนบ, และอื่น ๆ กับทีมของคุณ
- ลดความจำเป็นในการประชุมและการส่งอีเมลด้วยการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน
- แยกงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกันโดยการปิดการแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องการ
- สนุกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์แชท เช่น จีฟ, โพล, และคำสั่งสแลช
- สร้างช่องแชทสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใด ๆ เช่น การอัปเดตทั่วทั้งบริษัท ทีมเฉพาะ หรือโครงการ
- จัดการสิทธิ์การแชทและการแจ้งเตือนของคุณ
5. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนพนักงาน
การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าพนักงานต้องการอะไร ซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้นำและผู้จัดการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายและคอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีมอยู่เสมอ
นอกจากนี้ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลของตนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
เครื่องมือซอฟต์แวร์ HR อย่างแพลตฟอร์มการจัดการ HR ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของนโยบาย HR ของคุณและเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง ทำให้การปรับแนวพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดตั้งคลังข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลพนักงาน พร้อมช่องทางการสื่อสารส่วนตัวระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
เมื่อเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของพนักงานแล้ว ผู้จัดการและผู้นำสามารถลงทุนอย่างตรงจุดเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น หรือโครงสร้างค่าตอบแทนที่ดีขึ้น
6. การมอบสวัสดิการที่น่าสนใจแก่พนักงาน
ผลประโยชน์ที่น่าสนใจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาพนักงานไว้ตามรายงานของ Forbes ระบุว่า 40% ของนายจ้างเชื่อว่าพนักงานลาออกจากงานเพื่อไปทำงานที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า และหนึ่งในสิบของพนักงานพร้อมที่จะลดเงินเดือนเพื่อเข้าถึงผลประโยชน์ที่ดีกว่า
แพ็กเกจสวัสดิการที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ และเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ผลประโยชน์ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากนายจ้าง พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถอนตัวทางอารมณ์จากการทำงานน้อยลง
7. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและโอกาสในการเติบโต
การลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทที่ยอมลงทุนในการเติบโตของอาชีพพวกเขามากขึ้น
โดยการมอบโปรแกรมการให้คำปรึกษา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, และเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการก้าวหน้า, คุณสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะลงทุนในบทบาทของตน และมองเห็นอนาคตระยะยาวกับบริษัทได้
โอกาสเหล่านี้ช่วยเพิ่มทักษะของพวกเขา และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความมุ่งมั่น ลดความเป็นไปได้ของการลาออกอย่างเงียบ ๆ และช่วยสร้างกำลังคนที่มีความคล่องตัวและนวัตกรรมมากขึ้น
8. การนำระบบป้อนกลับและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาใช้
การสร้างวัฒนธรรมของการให้และรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมีส่วนร่วมและความทุ่มเทของพนักงานในการประสบความสำเร็จของบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ, กล่องรับข้อเสนอแนะ, และการท้าทายนวัตกรรมมอบช่องทางให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมด้วยความคิดสร้างสรรค์, รู้สึกได้รับการฟัง, และเห็นผลกระทบที่ชัดเจนของงานของพวกเขาต่อการพัฒนาขององค์กร
เครื่องมือเช่นClickUp Form Viewช่วยให้พนักงานสามารถรายงานปัญหา, ยื่นคำขอ, หรือเสนอแนะการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย. คำตอบเหล่านี้สามารถถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้และส่งต่อไปยังทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ.
นอกจากนี้คุณสามารถใช้เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUpเพื่อออกแบบวงจรความคิดเห็นที่สม่ำเสมอเพื่อช่วยคุณรวบรวมและจัดการความคิดเห็นจากพนักงานของคุณ
9. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความสำเร็จ
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมุ่งมั่นและแรงจูงใจของพนักงานโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
การสื่อสารเป้าหมายเหล่านี้อย่างโปร่งใสช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งช่วยลดโอกาสที่พนักงานจะลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยมอบความชัดเจนในวัตถุประสงค์และทิศทางที่ชัดเจน
เครื่องมือเช่นClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและงานเข้าด้วยกันได้ ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าและสร้างความรู้สึกของการบรรลุผลร่วมกัน
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสร้างเส้นเวลาที่โปร่งใสสำหรับเป้าหมายของทีมคุณ, รักษาตารางเวลาสำหรับสปรินต์และแบ็กล็อก, และติดตามความคืบหน้าผ่านสกอร์การ์ดรายสัปดาห์.
การบรรลุเป้าหมายและรู้สึกถึงความสำเร็จช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอกย้ำคุณค่าของการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อความสำเร็จของบริษัท
10. การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในทีม
ความรู้สึกเป็นทีมที่แข็งแกร่งสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและครอบคลุมได้
ต่อสู้กับหนึ่งในตัวการที่ทำให้เสียเวลาในที่ทำงานมากที่สุด— ความไม่เป็นระเบียบ — ด้วยเครื่องมือเช่นClickUp Teams ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยการผสานรวมกระบวนการทำงาน เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่น ๆช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการเวลาได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมสร้างทีม การทำโครงการข้ามทีม และการประชุมทีมเป็นประจำ สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทร ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและได้รับการยอมรับ
พลิกสถานการณ์การลาออกเงียบ
ปรากฏการณ์ของการลาออกเงียบเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการตอบสนองที่เชิงรุกและรอบคอบจากองค์กร
ด้วยการยอมรับแนวทางแบบองค์รวมที่ก้าวข้ามการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม บริษัทสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และมีแรงจูงใจ
กลยุทธ์เช่น การส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง การมอบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และการลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพ ไม่เพียงแต่เป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาการลาออกเงียบเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย
การนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ที่ซึ่งพนักงานได้รับแรงบันดาลใจให้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนในทุกโครงการที่พวกเขาทำงาน
ท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลในการลดการลาออกเงียบนั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตของพนักงาน
คำถามที่พบบ่อย
1. วิธีแก้ไขการลาออกเงียบคืออะไร?
วิธีแก้ไขการลาออกเงียบอยู่ที่การจัดการปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่การขาดความผูกพันของพนักงานอย่างเชิงรุก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง การให้ค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่เป็นธรรม และการส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและเติมเต็ม สามารถทำให้องค์กรสามารถดึงดูดพนักงานให้กลับมาทำงานอย่างเต็มที่ และต่อต้านการลาออกเงียบได้
2. อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกเงียบ?
การลาออกเงียบมักเกิดจากการรวมตัวของปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่พนักงาน ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอสำหรับความพยายามของพวกเขา โอกาสในการเติบโตทางอาชีพที่จำกัด การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาพนักงานให้มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม
3. คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการลาออกเงียบ?
การตอบสนองต่อการลาออกเงียบจำเป็นต้องใช้วิธีการเชิงรุกและมีความเห็นอกเห็นใจ ขั้นตอนแรกคือการเปิดการสนทนาอย่างเปิดเผยกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อทำความเข้าใจความกังวลของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับปัญหาที่พบอย่างรวดเร็วและนำกลยุทธ์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานและระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมของพวกเขา อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปริมาณงาน การเสนอโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ หรือการปรับปรุงระบบการยอมรับและรางวัล