วิธีป้องกันการลาออกเงียบและรักษาความผูกพันของพนักงาน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
3 เมษายน 2567

ในฐานะผู้จัดการและผู้นำ หนึ่งในสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญคือการรักษาให้ทีมของคุณมีความสุข มีประสิทธิภาพ และภักดีต่อองค์กร แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด คุณต้องระวังภัยเงียบที่อาจแฝงตัวอยู่ในที่ทำงานของคุณ—การลาออกเงียบ

ตามการสำรวจของ Gallup ประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ลาออกเงียบๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานหรือองค์กรของตน สิ่งนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อทั้งตัวพวกเขาและนายจ้างในรูปแบบของประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ การลาออกที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ลดลง

ดังนั้น คุณจะสังเกต เข้าใจ และป้องกันการลาออกเงียบในที่ทำงานได้อย่างไร? นั่นคือสิ่งที่บทความนี้กล่าวถึง เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุหลัก สัญญาณที่พบบ่อย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกับการลาออกเงียบ

โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวก สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้น ซึ่งพนักงานของคุณจะรู้สึกมีคุณค่า มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วม และนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณและผลกำไรของคุณ

การลาออกเงียบคืออะไร?

การลาออกเงียบคือเมื่อพนักงานสูญเสียความสนใจ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในงานของพวกเขา แต่ไม่แสดงความไม่พอใจหรือลาออกจากงาน แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาเพียงแค่ทำขั้นต่ำสุดเพื่อให้ผ่านไปได้ในขณะที่จิตใจออกจากบทบาทของตน

ผู้ลาออกเงียบยังคงทำหน้าที่หลักของตนต่อไป อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความเต็มใจน้อยลงที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมพลเมือง: ไม่ทำงานล่วงเวลา ไม่มาทำงานก่อนเวลา และไม่เข้าร่วมการประชุมที่ไม่จำเป็น

เมื่อมองแวบแรก อาจดูเหมือนว่าสิ่งนี้สามารถจัดการได้ ท้ายที่สุดแล้ว พนักงานเหล่านี้ไม่ได้ละเลยงานหลักของพวกเขา—พวกเขาเพียงแค่ปฏิเสธที่จะทำงานเกินกว่าหน้าที่ของตนเท่านั้น

แต่สำหรับหลายบริษัท พนักงานที่เต็มใจทำงานเกินหน้าที่ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ

ความจริงก็คือ งานส่วนใหญ่ไม่สามารถถูกกำหนดได้อย่างสมบูรณ์ในคำอธิบายงานหรือสัญญาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นองค์กรจึงต้องพึ่งพาพนักงานในการก้าวขึ้นมาตอบสนองความต้องการตามความจำเป็น

นอกจากนี้ แม้ว่าการทำงานเกินความคาดหมายอาจนำมาซึ่งต้นทุนสำหรับพนักงาน แต่ในองค์กรที่มีสุขภาพดี ต้นทุนเหล่านี้มักจะถูกชดเชยด้วยผลประโยชน์ เช่น การเพิ่มทุนทางสังคม ความเป็นอยู่ที่ดี และความสำเร็จในอาชีพ

แต่หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การลาออกเงียบอาจส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจของคุณ เช่น

  • คุณภาพของผลลัพธ์ต่ำลง
  • ความพึงพอใจของลูกค้าต่ำ
  • ต้นทุนการหมุนเวียนและการสรรหาที่สูงขึ้น
  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมลดลง
  • ขวัญกำลังใจและการทำงานเป็นทีมลดลง

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด การลาออกเงียบยังสามารถสร้างภาระให้กับพนักงานหรือสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ที่อาจต้องรับภาระงานแทนพนักงานที่ไม่ใส่ใจในการทำงานอีกด้วย

อะไรเป็นสาเหตุของการลาออกเงียบ?

เมื่อพนักงานมีส่วนร่วม พวกเขามีความทุ่มเทอย่างลึกซึ้งต่อสถานที่ทำงานของตน

งานของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงการทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาเท่านั้น แต่พวกเขายังภาคภูมิใจในโครงการของตนเพราะพวกเขามีความหลงใหลในภารกิจของบริษัท และบทบาทของตนมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

พวกเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้นำของตน และมองเห็นอนาคตสำหรับตัวเองภายในบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันหรือบทบาทที่แตกต่างออกไป โดยพื้นฐานแล้วรูปแบบการทำงานของพวกเขาคือการนำตัวตนทั้งหมดมาทำงานและพวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน

ในทางกลับกัน พนักงานที่ไม่ผูกพันกับองค์กรมักจะมุ่งเน้นเพียงแค่ทำเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจ หากพวกเขายังไม่ได้เริ่มมองหางานใหม่อย่างจริงจัง ก็อาจกำลังพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อยู่

สาเหตุของการถอนตัวของพวกเขาอาจแตกต่างกันอย่างมาก บางสาเหตุอาจได้แก่

  • การขาดคำติชม การยอมรับ หรือการชื่นชมจากผู้จัดการของพวกเขา
  • การลดอำนาจ, การเสริมสร้างศักยภาพ, หรือการไว้วางใจในบทบาทของพวกเขา
  • ขาดการจัดระเบียบ จุดมุ่งหมาย หรือความหมายในงานของตน
  • ความท้าทาย ความหลากหลาย หรือโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัดในงานของพวกเขา
  • การขาดสมดุล ความยืดหยุ่น หรือสุขภาวะในการทำงานของพวกเขา
  • ปัญหาส่วนตัว ความเครียด หรือความท้าทายด้านสุขภาพจิต

อย่างไรก็ตาม ด้วยการติดตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขาและระบุการลดลงใด ๆ ธุรกิจสามารถจัดการกับผลกระทบของการลาออกเงียบได้ ทั้งในเชิงบุคคลและเชิงวิชาชีพ

กลยุทธ์ในการป้องกันการลาออกเงียบ

กระแสการลาออกเงียบสะท้อนถึงความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นในหมู่พนักงานว่าความสมดุลระหว่างความพยายามของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้รับตอบแทนจากนายจ้างนั้นเริ่มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

นายจ้างคาดหวังมากขึ้นจากพนักงานของตนโดยไม่ลงทุนอย่างเพียงพอในการพัฒนาของพวกเขา โชคดีที่องค์กรและผู้นำสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการลาออกเงียบ:

1. การประเมินความรับผิดชอบในการทำงานใหม่

หนึ่งในสาเหตุหลักของการลาออกเงียบคือการเพิ่มขึ้นของงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและความคาดหวังต่อพนักงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปการจัดการปริมาณงานที่ไม่ดีสามารถทำให้พนักงานรู้สึก ถูกกดดัน เครียด และหมดไฟในการทำงาน

ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการในการประเมินและกำหนดหน้าที่หลักของพนักงานใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของงานได้อย่างถูกต้อง และแยกแยะระหว่างงานที่จำเป็นกับงานที่เป็นเพียงภาระเพิ่มเติมอย่างแท้จริง

2. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง

การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งการลาออกเงียบ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน และฟอรัมสำหรับแสดงความคิดเห็นสามารถให้พื้นที่ปลอดภัยแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขา

การศึกษาโดย Salesforceพบว่าพนักงานที่รู้สึกว่าเสียงของตนได้รับการรับฟัง มีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีพลังในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น

เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยทางจิตใจ ให้พิจารณาการมอบอำนาจและความอิสระแก่พนักงานในการหยิบยกประเด็นหรือปัญหาที่ไม่สบายใจขึ้นมาพูดคุย โดยไม่ต้องกลัวการตำหนิหรือการลงโทษ คุณอาจจัดให้มีช่องทางเฉพาะใน Slack สำหรับการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ หรืออาจจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นแบบไม่เปิดเผยตัวตนในการประชุมใหญ่ของทุกคน

หรือคุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลที่พนักงานสามารถเขียนถึงได้หากพวกเขารู้สึกไม่สะดวกที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาโดยตรงต่อหน้าหรือในกลุ่มกับผู้บังคับบัญชาของพวกเขา

ฟีเจอร์การจัดการอีเมลของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น. ฟีเจอร์นี้ช่วยให้พนักงานสามารถส่งและรับอีเมลได้จากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น. คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อสร้างงานจากอีเมลได้ ซึ่งช่วยให้การรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ถูกยกขึ้นมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

การจัดการอีเมลของ ClickUp
ส่งและจัดการอีเมลโดยไม่ต้องสลับแอป—ด้วยฟีเจอร์การจัดการอีเมลของ ClickUp

การส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้างช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่พนักงาน และช่วยให้พนักงานยังคงมีสมาธิและมีวินัยในการทำงาน

3. การเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความพึงพอใจของพนักงาน โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานที่เชื่อว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมจะมีความพึงพอใจในงานมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยกว่า

นอกเหนือจากเงินเดือน การมอบโบนัสตามผลงาน การแบ่งปันผลกำไร หรือหุ้นส่วนสามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานเกินหน้าที่หลักของตนได้

การจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เลือกและนำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้

การประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงแพ็คเกจค่าตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดและสะท้อนถึงความชื่นชมในความทุ่มเทของพวกเขา

4. ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงทางเลือกในการทำงานทางไกล

พนักงานที่มีอิสระในการทำงานอย่างยืดหยุ่นมีแนวโน้มที่จะภักดีต่อนายจ้างมากขึ้น เพราะพวกเขาสามารถบาลานซ์ระหว่างงานกับภาระผูกพันที่บ้านได้ โดยไม่รู้สึกว่าต้องเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออีกอย่าง

การให้ทางเลือกเช่นการทำงานทางไกล, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น, และสัปดาห์การทำงานที่สั้นลงสามารถช่วยให้พนักงานจัดการเวลาได้ดีขึ้นไม่ว่าสไตล์การทำงานหรือนิสัยการทำงานของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยลดความเครียดและเพิ่มผลผลิต

ส่งเสริมให้พนักงานหยุดพักและใช้เวลาวันหยุดเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่โปร่งใสเพื่อสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วม หากพนักงานของคุณทำงานจากระยะไกล

เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยให้มั่นใจได้ในเรื่องนี้โดยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันในโครงการผ่านClickUp Docs และการสื่อสารระหว่างทีมผ่านมุมมองแชทของ ClickUp

ClickUp Docs สามารถช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงทางเลือกในการทำงานระยะไกล โดยเปิดโอกาสให้คุณ

  • ทำงานจากที่ไหนก็ได้และเข้าถึงเอกสารของคุณออนไลน์ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • ร่วมสร้างและแก้ไขเอกสารเพื่อให้อยู่ในหน้าเดียวกัน อย่างแท้จริง
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณในโครงการและแบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
  • สร้างและใช้เทมเพลตเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย
  • นำเข้าและส่งออกเอกสารของคุณจากแอปและรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • จัดการสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยของเอกสารของคุณ
คลิกอัพ ด็อกส์
เข้าถึงและทำงานร่วมกันในเอกสารสำคัญได้จากทุกที่ด้วย ClickUp Docs

มุมมองแชทของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ:

  • เชื่อมต่อและอัปเดตกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ใด
  • แชร์ลิงก์โครงการ, การฝัง, ไฟล์แนบ, และอื่น ๆ กับทีมของคุณ
  • ลดความจำเป็นในการประชุมและการส่งอีเมลด้วยการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน
  • แยกงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกันโดยการปิดการแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องการ
  • สนุกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์แชท เช่น จีฟ, โพล, และคำสั่งสแลช
  • สร้างช่องแชทสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใด ๆ เช่น การอัปเดตทั่วทั้งบริษัท ทีมเฉพาะ หรือโครงการ
  • จัดการสิทธิ์การแชทและการแจ้งเตือนของคุณ
มุมมองแชท ClickUp
ทำงานร่วมกับทีมระยะไกลของคุณได้อย่างไร้ความยุ่งยากด้วย ClickUp Chat View

5. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนพนักงาน

การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าพนักงานต้องการอะไร ซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้นำและผู้จัดการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายและคอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีมอยู่เสมอ

นอกจากนี้ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลของตนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

เครื่องมือซอฟต์แวร์ HR อย่างแพลตฟอร์มการจัดการ HR ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของนโยบาย HR ของคุณและเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง ทำให้การปรับแนวพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
พัฒนาระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดตั้งคลังข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลพนักงาน พร้อมช่องทางการสื่อสารส่วนตัวระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง

เมื่อเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของพนักงานแล้ว ผู้จัดการและผู้นำสามารถลงทุนอย่างตรงจุดเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านโอกาสในการพัฒนาอาชีพ การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น หรือโครงสร้างค่าตอบแทนที่ดีขึ้น

6. การมอบสวัสดิการที่น่าสนใจแก่พนักงาน

ผลประโยชน์ที่น่าสนใจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาพนักงานไว้ตามรายงานของ Forbes ระบุว่า 40% ของนายจ้างเชื่อว่าพนักงานลาออกจากงานเพื่อไปทำงานที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า และหนึ่งในสิบของพนักงานพร้อมที่จะลดเงินเดือนเพื่อเข้าถึงผลประโยชน์ที่ดีกว่า

แพ็กเกจสวัสดิการที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ และเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ผลประโยชน์ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากนายจ้าง พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถอนตัวทางอารมณ์จากการทำงานน้อยลง

7. การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและโอกาสในการเติบโต

การลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทที่ยอมลงทุนในการเติบโตของอาชีพพวกเขามากขึ้น

โดยการมอบโปรแกรมการให้คำปรึกษา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, และเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการก้าวหน้า, คุณสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะลงทุนในบทบาทของตน และมองเห็นอนาคตระยะยาวกับบริษัทได้

โอกาสเหล่านี้ช่วยเพิ่มทักษะของพวกเขา และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความมุ่งมั่น ลดความเป็นไปได้ของการลาออกอย่างเงียบ ๆ และช่วยสร้างกำลังคนที่มีความคล่องตัวและนวัตกรรมมากขึ้น

8. การนำระบบป้อนกลับและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาใช้

การสร้างวัฒนธรรมของการให้และรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมีส่วนร่วมและความทุ่มเทของพนักงานในการประสบความสำเร็จของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ, กล่องรับข้อเสนอแนะ, และการท้าทายนวัตกรรมมอบช่องทางให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมด้วยความคิดสร้างสรรค์, รู้สึกได้รับการฟัง, และเห็นผลกระทบที่ชัดเจนของงานของพวกเขาต่อการพัฒนาขององค์กร

เครื่องมือเช่นClickUp Form Viewช่วยให้พนักงานสามารถรายงานปัญหา, ยื่นคำขอ, หรือเสนอแนะการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย. คำตอบเหล่านี้สามารถถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้และส่งต่อไปยังทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ.

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
ปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดเส้นทางงานไปยังทีมที่เหมาะสมได้อย่างไร้ความยุ่งยากผ่านมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

นอกจากนี้คุณสามารถใช้เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUpเพื่อออกแบบวงจรความคิดเห็นที่สม่ำเสมอเพื่อช่วยคุณรวบรวมและจัดการความคิดเห็นจากพนักงานของคุณ

รับความคิดเห็นจากพนักงานอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
รับความคิดเห็นจากพนักงานอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUp

9. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความสำเร็จ

การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมุ่งมั่นและแรงจูงใจของพนักงานโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป

การสื่อสารเป้าหมายเหล่านี้อย่างโปร่งใสช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งช่วยลดโอกาสที่พนักงานจะลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยมอบความชัดเจนในวัตถุประสงค์และทิศทางที่ชัดเจน

เครื่องมือเช่นClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและงานเข้าด้วยกันได้ ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าและสร้างความรู้สึกของการบรรลุผลร่วมกัน

เป้าหมาย ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและทำให้แน่ใจว่าคุณเสร็จสิ้นโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Goals

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสร้างเส้นเวลาที่โปร่งใสสำหรับเป้าหมายของทีมคุณ, รักษาตารางเวลาสำหรับสปรินต์และแบ็กล็อก, และติดตามความคืบหน้าผ่านสกอร์การ์ดรายสัปดาห์.

การบรรลุเป้าหมายและรู้สึกถึงความสำเร็จช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอกย้ำคุณค่าของการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อความสำเร็จของบริษัท

10. การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในทีม

ความรู้สึกเป็นทีมที่แข็งแกร่งสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและครอบคลุมได้

ต่อสู้กับหนึ่งในตัวการที่ทำให้เสียเวลาในที่ทำงานมากที่สุด— ความไม่เป็นระเบียบ — ด้วยเครื่องมือเช่นClickUp Teams ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยการผสานรวมกระบวนการทำงาน เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่น ๆช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการเวลาได้ดีขึ้น

คุณสมบัติทีมของ ClickUp
จัดการชั่วโมงการทำงานของทีมคุณผ่านฟีเจอร์ทีมของ ClickUp

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมสร้างทีม การทำโครงการข้ามทีม และการประชุมทีมเป็นประจำ สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทร ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและได้รับการยอมรับ

พลิกสถานการณ์การลาออกเงียบ

ปรากฏการณ์ของการลาออกเงียบเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการตอบสนองที่เชิงรุกและรอบคอบจากองค์กร

ด้วยการยอมรับแนวทางแบบองค์รวมที่ก้าวข้ามการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม บริษัทสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และมีแรงจูงใจ

กลยุทธ์เช่น การส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง การมอบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และการลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพ ไม่เพียงแต่เป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาการลาออกเงียบเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

การนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ที่ซึ่งพนักงานได้รับแรงบันดาลใจให้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนในทุกโครงการที่พวกเขาทำงาน

ท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลในการลดการลาออกเงียบนั้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตของพนักงาน

คำถามที่พบบ่อย

1. วิธีแก้ไขการลาออกเงียบคืออะไร?

วิธีแก้ไขการลาออกเงียบอยู่ที่การจัดการปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่การขาดความผูกพันของพนักงานอย่างเชิงรุก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง การให้ค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่เป็นธรรม และการส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและเติมเต็ม สามารถทำให้องค์กรสามารถดึงดูดพนักงานให้กลับมาทำงานอย่างเต็มที่ และต่อต้านการลาออกเงียบได้

2. อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกเงียบ?

การลาออกเงียบมักเกิดจากการรวมตัวของปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่พนักงาน ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอสำหรับความพยายามของพวกเขา โอกาสในการเติบโตทางอาชีพที่จำกัด การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาพนักงานให้มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม

3. คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการลาออกเงียบ?

การตอบสนองต่อการลาออกเงียบจำเป็นต้องใช้วิธีการเชิงรุกและมีความเห็นอกเห็นใจ ขั้นตอนแรกคือการเปิดการสนทนาอย่างเปิดเผยกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อทำความเข้าใจความกังวลของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องจัดการกับปัญหาที่พบอย่างรวดเร็วและนำกลยุทธ์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานและระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมของพวกเขา อาจเกี่ยวข้องกับการปรับปริมาณงาน การเสนอโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ หรือการปรับปรุงระบบการยอมรับและรางวัล