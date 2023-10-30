ClickUp ใช้ทำอะไรและทำงานอย่างไร?

เมื่อเพื่อนถามว่าคุณทำอะไรในงานของคุณ คุณสามารถตอบได้โดยไม่ต้องออกนอกเรื่อง, วาดแผนภาพบนกระดาษเช็ดปาก, และทำท่าทางด้วยมือมากมาย?
หากขั้นตอนการทำงานของคุณรู้สึกเหมือนเขาวงกต และเทคโนโลยีของคุณเหมือนรายการซื้อของ ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
แม้จะมีการผลักดันให้กลับมาทำงานที่สำนักงานอีกครั้งแต่การทำงานทางไกลก็ยังไม่หายไปไหน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่สำนักงานหรือจากที่บ้าน ทีมต่าง ๆ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อกัน ประหยัดเวลา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการมองเห็นทั่วทั้งองค์กร
และแม้ว่าจะมีเครื่องมือสำหรับแทบทุกสิ่งในปัจจุบัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องลงทุนกับทุกเครื่องมือ โดยเฉพาะเมื่อมีซอฟต์แวร์เดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่าง—ClickUp 🏆
ใช้บทความนี้เป็นคอร์สเร่งรัดส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ClickUp. ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ ClickUp คืออะไร และวิธีใช้เพื่อปรับแต่ง Workspace ของคุณให้เหมาะกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการลูกค้า, โครงการ, แคมเปญ,หรือติดตามบั๊กของซอฟต์แวร์, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ.
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่เหมาะเป็นสถานที่สำหรับทีมในการมารวมตัวกัน ระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันในทุกสิ่งตั้งแต่เอกสารกระบวนการไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้ว่าการพึ่งพาเครื่องมือเดียวสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย—ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
ClickUp ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจในการประหยัดเวลาให้กับโลก และยังคงเป็นผู้นำด้านประสิทธิภาพการทำงานมาโดยตลอดฟีเจอร์การจัดการงานที่หลากหลายสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และด้วยการเปิดตัวเครื่องมือ AI ของตัวเอง ทำให้แทบไม่มีสิ่งใดที่ ClickUp ทำไม่ได้
ตั้งแต่การวางแผนแคมเปญไปจนถึงกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว มีวิธีมากมายที่จะทำให้ Workspace ของคุณเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความสวยงามของมันอยู่ที่ความสามารถของ ClickUp ในการปรับให้เข้ากับความต้องการของวิธีการทำงานของโครงการ แผนก หรืออุตสาหกรรมใด ๆ และขยายขนาด ไปพร้อมกับ คุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้จากทุกที่บนแพลตฟอร์มเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับสมาชิกห้าคนหรือห้าร้อยคนก็ตาม
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในใจเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ClickUp อย่างเต็มที่ผ่านคอร์สออนไลน์ ศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมการสัมมนาออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp พร้อมที่จะสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ไม่ต้องพูดถึง,ไลบรารีเทมเพลตที่กว้างขวางของเรามีบางสิ่งสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ ด้วยกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายพันรายการเพื่อเริ่มต้นกระบวนการของคุณ คุณจะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไป ✅
ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆมากกว่า1,000รายการเพื่อรวบรวมข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีของคุณไว้ใน Workspace ที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว ซึ่งเมื่อรวมกับตัวแก้ไขเอกสารในตัว, ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด, การติดตามเป้าหมายที่ยืดหยุ่น, แชทในแอป และอื่น ๆ อีกมากมาย จะช่วยให้ ClickUp สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานใด ๆ ได้อย่างราบรื่นในขณะที่ลดความจำเป็นในการเปิดแท็บอื่น ๆ เพิ่มเติม
ทีมชั้นนำใช้ ClickUp อย่างไร
ตั้งแต่การวางแผนปรับปรุงห้องครัวของคุณไปจนถึงการรับพนักงานใหม่ทั้งบริษัท เราเชื่ออย่างเต็มที่ว่าทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ ClickUp ในชีวิตประจำวันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บางทีมก็สามารถนำคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และความยืดหยุ่นของ ClickUp ไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เมื่อเราลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมจากหลากหลายสาขาวิชาใช้ประโยชน์จาก Workspace ของพวกเขาอย่างเต็มที่ โปรดทราบว่าเรายังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น ความสามารถในการปรับแต่งของ ClickUp อย่างสมบูรณ์ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มของพวกเขาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดอย่างแท้จริง
และหากตัวอย่างกรณีการใช้งานต่อไปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ สำหรับทีมของคุณในการรักษาความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—ดีเลย! บทความนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมซอฟต์แวร์, บริการ, การตลาด, และการจัดการโครงการประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ ClickUp อย่างไร
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ของพวกเขา ทำให้วงจรการพัฒนาง่ายขึ้นและสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
ทีมเหล่านี้ต้องจัดการกับความต้องการของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกร และนักออกแบบในแต่ละวัน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อให้ทันกำหนดส่งงานก่อนการประชุมสปรินต์ครั้งถัดไป พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์ที่ครบครันด้วยฟีเจอร์เพื่อรวมเทคโนโลยีและสมาชิกในทีมให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมความสามารถในการเข้าถึงกระดานคัมบัง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ แผนงาน ติดตามปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยพื้นฐานแล้ว ทุกฟังก์ชันการทำงานที่ ClickUp เป็นที่รู้จักมากที่สุด
มีวิธีการปรับแต่งมากกว่า15 วิธีในการแสดงภาพงานของคุณจากทุกมุมมอง รวมถึงมุมมองรายการ,แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์และกระดานแบบคัมบัง สำหรับการดูภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดของคุณแดชบอร์ดแบบ Agileใน ClickUp สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการของคุณได้แบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดใน ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่เมตริกและ KPI ที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของพวกเขา ตั้งแต่กราฟการเผาผลาญและการเผาผลาญลง ไปจนถึงการติดตามเวลาของลีดและวงจรการทำงาน มีมากกว่า100 วิธีในการติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณในแดชบอร์ด
กรณีการใช้งานที่ยอดเยี่ยมอีกประการสำหรับแดชบอร์ดคืออะไร?
ติดตามปัญหาและข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์เช่นการเจาะลึกในบัตรแผนภูมิแบบเส้น, แท่ง, พาย, และแบตเตอรี่ คุณสามารถคลิกเข้าไปในข้อมูลของคุณเพื่อระบุงานเฉพาะและคำตอบอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้รายงานข้อบกพร่องทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียวฟีเจอร์ฟอร์มใน ClickUpเป็นสิ่งจำเป็น แบ่งปันลิงก์แบบสำรวจกับลูกค้า รวบรวมคำตอบของพวกเขา และเปลี่ยนคำขอของพวกเขาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่การมองเห็นและการรายงานแบบเรียลไทม์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของทีมซอฟต์แวร์ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสำคัญเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาต้องคำนึงถึง ความสามารถในการวางแผนผลิตภัณฑ์การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และการผสานรวมหลายระบบก็มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมประจำวันของทีมเช่นกัน
โดยใช้ClickUp Whiteboards ทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อเร่งกระบวนการและเข้าสู่การทำงานได้เร็วขึ้น เราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต Product Roadmap Whiteboard ใน ClickUp
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ปรับปรุงการมองเห็น, รักษาความคล่องตัว, และสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือไม่? อ่านวิธีที่ Talent Plus เพิ่มความสามารถของทีม ขึ้น 10% ด้วย ClickUp.
ทีมการตลาดใช้ ClickUp อย่างไร
คุณสมบัติเป้าหมายในตัว, ตัวแก้ไขเอกสาร, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, และความง่ายในการใช้งานของ ClickUp ยังทำให้เป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมการตลาดต่างๆ คุณสมบัติที่มีความเป็นภาพสูงของมันให้ประโยชน์ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลเชิงลึกของกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้เร็วขึ้นจากศูนย์กลางแคมเปญเดียว
เมื่อคุณพร้อมที่จะนำความคิดของคุณไปสู่การปฏิบัติ ClickUp จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตามผล นอกเหนือจากข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงจากแดชบอร์ดของคุณแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามOKRs ทางด้านการตลาดได้อย่างง่ายดายด้วย คุณสมบัติเป้าหมายในแอปที่เชื่อมต่อกับงานสำคัญหรือวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า
ในระดับงาน ClickUp รองรับการจัดการแคมเปญประจำวันด้วยวิธีการหลากหลายในการเชื่อมต่อกับทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้ขาย และอื่นๆ อีกมากมายด้วยความคิดเห็นแบบเรียงลำดับเพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบและการกล่าวถึง @ เพื่อมอบหมายงาน ทำให้การตรวจสอบงาน การแชร์อัปเดต และการทำงานร่วมกันภายในงานใดๆ เป็นเรื่องง่าย
ในขณะที่ทีมสร้างความต้องการและทีมการตลาดเชิงประสิทธิภาพของคุณอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานต่างๆ ทีมการตลาดเนื้อหาของคุณจะหมกมุ่นอยู่กับClickUp Docs หรือมุมมองปฏิทินเพื่อติดตามกลยุทธ์ด้านบรรณาธิการ นอกจากนี้ ทีมการตลาดของคุณจะชื่นชมฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพล่าสุดของ ClickUp อย่างมาก นั่นคือClickUp AI
ClickUp AI คือซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนด้วย AI เพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเฉพาะตามบทบาท พร้อมคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณโดยเฉพาะ สรุปงาน กระทู้ความคิดเห็น และเอกสารยาว ๆ ได้ทันที หรือสร้างงานใหม่และข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที
อย่างไรก็ตาม ClickUp ยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายสำหรับทีมการตลาดเช่น Finastra ด้วยการตัดสินใจใช้ ClickUp อย่างเต็มที่ Finastra ได้รวมและขยายความพยายามทางการตลาดของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในทุกด้านอย่างมาก
ธุรกิจที่เน้นการให้บริการใช้ ClickUp อย่างไร
ธุรกิจและเอเจนซี่ที่ให้บริการต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นพร้อมรายการฟีเจอร์ที่หลากหลายเท่ากับบริการที่พวกเขาเสนอ โชคดีที่ ClickUp ตอบโจทย์ (และมากกว่านั้น)
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมเหล่านี้เผชิญคือการรักษาการเชื่อมต่อ ไม่ใช่แค่กับทีมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย เนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการลดระยะเวลาของโครงการโดยไม่ลดคุณภาพ เอเจนซี่ที่ให้บริการครบวงจรจึงมักมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อทำให้กระบวนการของลูกค้าง่ายขึ้นตั้งแต่การรับงานจนถึงการปิดงาน
โบนัส: เรียนรู้วิธีที่ Hawke Media ลดความล่าช้าของโครงการ และสร้างความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรด้วย ClickUp.
นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ ClickUp Forms มีประโยชน์อย่างมาก ด้วยการกำหนดเส้นทางให้ทุกการตอบกลับของแบบฟอร์มไปยังรายการลูกค้าใหม่หรือระบบ CRM ที่กำหนดไว้ หน่วยงานต่างๆ สามารถเริ่มปรับปรุงประสบการณ์การรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกได้ จากนั้นก็สามารถแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบได้อย่างง่ายดายผ่านสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้และผู้ใช้ใน Workspace ใน ClickUp
กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือใน ClickUpช่วยให้การระดมความคิด การกำหนดขอบเขตโครงการ และการกำหนดทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น—และกล้าพูดว่าสนุกอีกด้วย ด้วยการฝังสื่อ,เอกสาร ClickUp, เว็บไซต์สด และรายการที่ต้องดำเนินการลงในกระดานของคุณ ทำให้กระดานไวท์บอร์ดกลายเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์สำหรับการอัปเดตลูกค้าล่าสุดและไอเดียใหม่ที่ดีที่สุดของทีมคุณได้อย่างรวดเร็ว
ที่ดีที่สุดคือ กระดานไวท์บอร์ดใน ClickUp เป็นซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพียงตัวเดียวที่มีพลังในการแปลงวัตถุใด ๆ ให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ใน ClickUp ได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ทันทีที่มันเกิดขึ้น 🎨
เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา สามารถสร้างโฟลเดอร์ รายการ และมุมมองของลูกค้าให้เป็นส่วนตัวและแชร์เฉพาะกับสมาชิกที่จำเป็นเท่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เล่นเฉพาะสามารถมีส่วนร่วมในความคิดเห็นของงาน เข้าถึงการอัปเดตโครงการ และเสนอการแก้ไขเมื่อใกล้ถึงรอบการตรวจสอบ
การนำลูกค้าของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์มที่โครงการของพวกเขาอยู่ จะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสตลอดกระบวนการของโครงการ และมอบความสบายใจให้กับลูกค้าของคุณว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะถูกส่งมอบตรงเวลา
สำหรับความต้องการภายในองค์กรการติดตามเวลาทำงานและการคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน ClickUp ช่วยให้ครีเอทีฟได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามผลงาน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟการทำงาน ฟีเจอร์มุมมอง Workload ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp ช่วยให้หัวหน้าทีมบริหารจัดการความสามารถของทีมและกระจายงานได้อย่างทั่วถึง
เคล็ดลับจากมืออาชีพ เติมพลังให้กับระบบการทำงานของเอเจนซีของคุณด้วยThe Big Book for Agency Project Management เข้าถึงกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการรับลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดขอบเขตโครงการ การส่งมอบงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคุณดาวน์โหลดทรัพยากรฟรีนี้
วิธีที่ทีม PMO และทีมปฏิบัติการใช้ ClickUp
การจัดการโครงการคือหัวใจหลักของ ClickUp—นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมโยงที่พบได้ทั่วไประหว่างแทบทุกทีม ไม่ว่าจะมีขนาดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
มักพบว่าเป็นผู้นำในแผนก IT และแผนกปฏิบัติการ ผู้นำ PMO ได้รับมอบหมายให้เผชิญกับความท้าทายในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร พวกเขาจะใช้ทุกฟีเจอร์ที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ รวมถึง:
- แดชบอร์ด เพื่อเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเปรียบเทียบความคืบหน้าของงานกับทรัพยากรที่จัดสรรไว้
- เอกสาร เพื่อทำงานร่วมกับทีมในการวางกลยุทธ์การเปิดตัวโครงการและบันทึกเอกสารกระบวนการในฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้
- ไวท์บอร์ด เพื่อแยกแยะขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและปรับปรุงกระบวนการ
- เป้าหมาย ที่จะตั้งไว้, บรรลุ, และเฉลิมฉลองชัยชนะทุกประเภท
และอีกมากมายหลายอย่าง สำหรับทีม PMO และทีมปฏิบัติการ มุมมองของโครงการและงานต่าง ๆคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
มุมมองที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการทั้งหมดในรูปแบบไดนามิก ไม่ว่าจะเป็นรายการ ตาราง แผนผังความคิด กระดาน หรือไทม์ไลน์ มุมมองเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดสูงสุดด้วยตัวกรองและการจัดกลุ่ม เพื่อสะท้อนกระบวนการใด ๆ ได้อย่างแม่นยำ
มุมมองสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความชอบในการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นในทีม
TL;DR: ClickUp ให้คุณทำงานได้ตามที่คุณต้องการ.
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดเกี่ยวกับสถานะโดยรวมของคุณ จำเป็นต้องอัปเดตงาน รายการ และลำดับความสำคัญทั้งหมดทุกวัน การทำเช่นนี้เพียงอย่างเดียวต้องใช้การดูแลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น ในสถานการณ์เหล่านี้การตั้งค่าสถานะงานแบบกำหนดเองจะช่วยได้มาก
ภายในไม่กี่คลิก สมาชิกสามารถสื่อสารตำแหน่งของตนเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างชัดเจน และติดตามการอัปเดตเหล่านั้นได้ทันทีในแดชบอร์ดของตนแบบเรียลไทม์ เช่นเดียวกับที่มีวิธีการปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณได้หลากหลายไม่สิ้นสุด ClickUp ก็มีกรณีการใช้งานที่หลากหลายไม่จำกัดเช่นกัน
กรณีการใช้งานทั้งสี่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังปฏิวัติกระบวนการทำงานและประหยัดเวลาด้วยการใช้ ClickUp
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp หรือยัง?
ไม่พบแผนกของคุณในตัวอย่างกรณีการใช้งานของเราใช่ไหม? ไม่มีปัญหา—แทบทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์มากมายของ ClickUp
สำรวจวิธีการมากมายที่คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับทีมของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทประเภทใด แผนกใด หรือมีความต้องการอะไร หรือหากต้องการดูการทำงานของ ClickUp อย่างเป็นรูปธรรม คุณสามารถทดลองใช้แพลตฟอร์มได้ด้วยตัวเองผ่านการทัวร์แบบออนไลน์
ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดเล็ก งบประมาณจำกัด หรืออยู่ในสถานการณ์ใด ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณด้วยโซลูชันที่คุ้มค่าและปรับแต่งได้ตามความต้องการ