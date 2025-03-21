10 แม่แบบงบประมาณโครงการฟรีใน Excel และ ClickUp

กำลังสร้างงบประมาณโครงการจากศูนย์อยู่หรือเปล่า? งานโปรดของฉันเลย! ไม่มีผู้จัดการโครงการคนไหนพูดแบบนี้แน่นอน 😅
คุณเคยต้องรับมือกับการประมาณต้นทุนโครงการที่ไม่ถูกต้องกี่ครั้งแล้ว? เว้นแต่ว่าคุณได้ใช้แม่แบบงบประมาณโครงการตั้งแต่เริ่มต้น คุณคงเข้าใจความรู้สึกที่ค่าใช้จ่ายค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าต้นทุนที่คาดการณ์ไว้
งบประมาณของคุณควรจัดการได้ง่าย ปรับแต่งได้ เข้าใจง่าย และอัปเดตได้—แม้ในกรณีที่คุณต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกินคาดและต้องปรับแก้
นั่นคือจุดที่แม่แบบงบประมาณโครงการเข้ามามีบทบาท! 🌻
พวกเขาไม่สามารถทำงานทั้งหมดแทนคุณได้ แต่แบบฟอร์มงบประมาณโครงการที่เรียบง่ายสามารถเปลี่ยนเกมได้ เมื่อคุณมีโครงร่างที่ดีแล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การกำหนดค่าใช้จ่ายของโครงการและสร้างแผนงบประมาณที่เชื่อถือได้
เราได้รวบรวมเทมเพลตงบประมาณโครงการฟรี 10 แบบสำหรับ Excel และ ClickUp ไว้ให้คุณแล้ว เพียงแค่เลือกแบบที่ใช่สำหรับคุณ
อะไรคือแบบแผนงบประมาณโครงการ?
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณโครงการให้โครงสร้างเพื่อวางแผนและติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโครงการของคุณ โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับวงจรชีวิตของโครงการ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้ภายในงบประมาณ (และตามกำหนดเวลา)
แม่แบบงบประมาณโครงการช่วยให้กระบวนการจัดทำงบประมาณง่ายและเป็นระเบียบ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- สเปรดชีตที่สามารถส่งออกและดาวน์โหลดได้ เพื่อความสะดวกในการแชร์และอัปเดต
- การแสดงภาพงบประมาณและหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณ
- แบบฟอร์มงบประมาณที่ง่ายต่อการติดตามและประมาณการค่าใช้จ่ายและต้นทุนวัสดุ
แม่แบบที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ติดตามค่าใช้จ่าย ระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดได้ และสร้างเป้าหมายที่เป็นจริงได้
เทมเพลตงบประมาณการจัดการโครงการยังสามารถนำเสนอความสามารถในการติดตามเวลา, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, ป้ายกำกับความสำคัญ, สถานะที่กำหนดเอง, และการมอบหมายงานเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลตงบประมาณโครงการ
คุณต้องการเครื่องมือและแม่แบบที่ดีที่สุดเพื่อทำให้แผนโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นจริงได้ ท้ายที่สุดแล้ว พวกมันควรจะทำให้ชีวิตของผู้จัดการโครงการง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อน
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรสังเกตในเทมเพลตงบประมาณโครงการที่ง่าย:
- ราคาประหยัด: ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการค้นหาเทมเพลตงบประมาณและซอฟต์แวร์สเปรดชีตฟรี 💸
- ตรงไปตรงมา: คุณและสมาชิกในทีมของคุณควรสามารถมองเห็นภาพรวมของงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งได้: ทุกโครงการมีความแตกต่างกัน และคุณอาจจำเป็นต้องสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสองสามฟิลด์
- ไดนามิก: งบประมาณโครงการเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งคุณจำเป็นต้องอัปเดตแบบเรียลไทม์
- แชร์ได้: การทำงานร่วมกันคือกุญแจสำคัญ! คุณควรสามารถแชร์งบประมาณของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในทีม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้
เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องการเทมเพลตงบประมาณโครงการที่เหมาะกับคุณการจัดการงบประมาณโครงการนั้นยากพออยู่แล้ว โดยไม่ต้องทำงานกับเทมเพลตที่ใช้งานยากและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการและควบคุมงบประมาณของคุณให้อยู่ในขอบเขต
10 แม่แบบงบประมาณโครงการฟรีใน Excel & ClickUp
เราได้รวบรวมเทมเพลตงบประมาณโครงการหลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณแล้ว และทั้งหมดนี้ฟรี! ดังนั้นหยิบเครื่องดื่มสักแก้ว เอนกายสบาย ๆ แล้วเตรียมตัวพบกับเทมเพลตในฝันของคุณได้เลย
1. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับโครงการที่ซับซ้อนอยู่หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น,เทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS ของ ClickUpคือความฝันที่เป็นจริง. ✨
ใช้แม่แบบงบประมาณการจัดการโครงการนี้เพื่อสร้างโครงสร้างการแบ่งงานอย่างละเอียดและแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการใช้จ่ายของโครงการ จัดระเบียบข้อมูลโครงการของคุณ และวางแผนประมาณการค่าใช้จ่าย
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์ได้รับการบันทึกไว้ และใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะเริ่มโครงการใหม่หรือรับช่วงต่อโครงการที่มีอยู่แล้ว
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดในตลาดคุณจึงสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การจัดการโครงการเพิ่มเติมมากมาย เรามีทุกอย่างพร้อมสำหรับคุณ ตั้งแต่เครื่องมือการทำงานร่วมกัน การจัดการทีมระยะไกลไปจนถึงเทมเพลตการเสนอแผนงบประมาณที่เรียบง่าย
ให้แน่ใจว่าเงินลงทุนทางการตลาดของคุณถูกใช้ไปในที่ที่เหมาะสม, ตรวจสอบการใช้จ่ายของคุณ, และติดตามการควบคุมโครงการและเอกสารที่ต้องส่งมอบ.
ใช้เทมเพลตงบประมาณฟรีนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้สูงสุด ระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างมุมมองแบบบนลงล่างของกิจกรรมการตลาดและต้นทุนต่างๆ ของคุณ เทมเพลตนี้สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การติดตามความคืบหน้าตามตัวชี้วัด KPI ไปจนถึงการคำนวณต้นทุนแต่ละรายการ
ควบคุมงบประมาณโครงการของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการตั้งเป้าหมาย ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา คำนวณงบประมาณ จัดสรรเงินทุน ติดตามความคืบหน้า และปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และทำทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Automationsเพื่อลดงานที่ซ้ำซากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
3. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำให้โครงการของคุณง่ายขึ้นและสร้างงบประมาณพร้อมการแยกย่อยอย่างละเอียดและเครื่องมือการจัดการโครงการที่สะดวก 🧰
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการเงินของ ClickUpสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ มอบระบบอัตโนมัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่คุณต้องการในทุกขั้นตอน ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนในการระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง จัดการกระแสเงินสด และติดตามประสิทธิภาพของโครงการ
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์ค่าใช้จ่ายและรายได้ทางธุรกิจของคุณเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังของ ClickUp ได้เช่นกัน คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ มอบหมายงานโครงการ และติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทั้งระบบ
4. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp
หากคุณกำลังจัดงาน คุณสามารถลดภาระของคุณได้บ้างด้วยเทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUp
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายและทรัพยากรของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสำหรับการประชุมองค์กร การประชุมสัมมนา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการจัดแสดงสินค้า. เทมเพลตนี้จะช่วยคุณในการตั้งเป้าหมายและงบประมาณ ติดตามค่าใช้จ่ายและค่าแรงงาน และวิเคราะห์งบประมาณที่คาดการณ์ไว้.
ที่สำคัญที่สุด, นี่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะจัดงานที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง. 🤩
เทมเพลตการวางแผนงบประมาณโครงการฟรีนี้ช่วยให้การวางแผน การจัดการ และการติดตามงานอีเวนต์ของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยสถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ต่างๆ มุมมอง และเครื่องมือการจัดการโครงการ
คุณจะเริ่มต้นด้วยการเพิ่มเทมเพลตไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีตลอดชีพของคุณ จากนั้นคุณสามารถเชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากเทมเพลตงบประมาณนี้ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสำคัญและหลังจากนั้น
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
5. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
หากคุณกำลังจัดทำข้อเสนอด้านงบประมาณ เราไม่จำเป็นต้องบอกคุณว่ามันเครียดแค่ไหน แต่แม่แบบข้อเสนอด้านงบประมาณของ ClickUpสามารถทำให้มันจัดการได้ง่ายขึ้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะทางการเงินของคุณเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำเสนอแผนงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างราบรื่น และควรมีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อที่การประชุมครั้งต่อไปจะได้ไม่เสียเวลาไปกับการพูดคุยเรื่องงบประมาณเกินกำหนด
เทมเพลตนี้มีภาพที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างมุมมองจากบนลงล่างของต้นทุนโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
มันจะพาคุณผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล การสร้างไทม์ไลน์ การคำนวณค่าใช้จ่าย การสร้างข้อเสนอประมาณการงบประมาณฉบับสุดท้าย และการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 📅
คุณยังจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและการเงินมากมาย และสมาชิกทีมทุกคนสามารถมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เอง ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการติดตามข้อเสนอของงบประมาณ การจัดการข้อจำกัดของโครงการการทำงานร่วมกันและการวางแผนโครงการ
6. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
การจัดทำงบประมาณใช้เวลามาก ทำได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ อธิบายความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่วางแผนไว้กับงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง และสร้างภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงินในอดีตและปัจจุบันของคุณ
เราสร้างเทมเพลตนี้ขึ้นเพื่อให้คุณควบคุมการเงินของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็ตาม มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลงบประมาณของคุณได้อย่างรวดเร็ว และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ
มันจะช่วยคุณรวบรวมข้อมูล, สร้างรายงานงบประมาณของคุณ, ป้อนข้อมูล, ตรวจสอบความถูกต้อง, และอัปเดตข้อมูลของคุณในเวลาจริง.
7. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp
ควบคุมงบประมาณโครงการของคุณให้อยู่ในกรอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา คำนวณงบประมาณ จัดสรรเงินทุน ติดตามความคืบหน้า และปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และทำทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Automationsเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนและยุ่งเหยิงสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
8. แม่แบบงบประมาณโครงการ Excel โดย ProjectManager
แบบฟอร์มงบประมาณโครงการ Excel จะช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินสำหรับโครงการของคุณด้วยรูปแบบที่ง่าย
นี่คือเทมเพลต Microsoft Excel ซึ่งคุณสามารถจัดหมวดหมู่รายการของคุณด้วยสีได้อย่างง่ายดาย ป้อนสูตร และติดตามการเงินของคุณได้ เมื่อคุณใช้ประโยชน์จากการดาวน์โหลดฟรีนี้แล้ว คุณสามารถสร้างงบประมาณโครงการของคุณได้ทันทีและกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ของเทมเพลต
รับการยืนยันด้วยภาพแบบทันทีเมื่อคุณอยู่ในสถานะเกินงบประมาณหรือยังคงอยู่ในงบประมาณ และแชร์เอกสารกับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสามารถใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการฟรีนี้และเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งหมดของ ProjectManager ได้เป็นเวลา 30 วันในช่วงทดลองใช้ฟรี หลังจากนั้น คุณสามารถสมัครใช้งานได้ในราคาเพียง $13 ต่อเดือน
9. แบบฟอร์มติดตามงบประมาณรายเดือนและต้นทุน
ต้องการงบประมาณรายเดือนที่ง่ายสุดๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน? แม่แบบงบประมาณรายเดือนใน Excel จาก Microsoft จะช่วยคุณได้ ✅
เทมเพลตสเปรดชีตงบประมาณที่ปรับแต่งได้นี้แสดงรายได้หรืองบประมาณของคุณ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนที่ใช้ไป และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในที่เดียว ตรวจสอบยอดรวมย่อยปัจจุบันสำหรับแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในแท็บรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากคุณเชี่ยวชาญ Excel การปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เกินกว่าสรุปค่าใช้จ่ายและแผนภูมิเป็นเรื่องง่าย ทำให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายสิ่งที่ต้องติดตามเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างงบประมาณสำหรับโครงการธุรกิจขนาดเล็กหรือโครงการที่ใหญ่กว่านี้ เทมเพลตนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ และใช้งานง่ายพอที่จะใช้สำหรับการวางแผนงบประมาณส่วนตัว!
10. แม่แบบงบประมาณโครงการโดยละเอียดใน Excel โดย Vertex42
หากคุณต้องการสร้างสเปรดชีตที่มีรายละเอียดครบถ้วน แม่แบบงบประมาณโครงการแบบละเอียดของ Excel อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา มันฟรีและใช้งานได้กับ Excel และ Google Sheets เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
สร้างงบประมาณโครงการที่ละเอียดพร้อมแผนผังงาน (WBS) สำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน งบประมาณโครงการพื้นฐานหรือรายเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ หรือทั้งสองแบบเพื่อให้เห็นภาพรวมทางการเงินของคุณอย่างครบถ้วน
Vertex42 ได้ออกแบบเทมเพลตนี้เพื่อใช้กับโครงการต่างๆ ตั้งแต่การปรับปรุงบ้านไปจนถึงโครงการไอทีขนาดใหญ่ รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น และคุณจะพบการดาวน์โหลดฟรีอื่นๆ สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การจัดการมูลค่าที่ได้รับ เพื่อเสริมแผ่นงาน Excel ของคุณให้สมบูรณ์
นอกเหนือจากเทมเพลตฟรีของ Vertex42 แล้ว คุณยังสามารถชำระเงินเพื่อซื้อเทมเพลต Excel และ Google Sheets แบบพรีเมียม เพื่อรับโซลูชันที่คุณต้องการในการขยายธุรกิจของคุณ
ติดตามงบประมาณโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
งบประมาณโครงการที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ และต้องการการวางแผนค่าใช้จ่าย การติดตาม และการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ผู้จัดการโครงการทุกคนทราบดีว่าการจัดระเบียบทุกอย่างนั้นยากเพียงใด
ด้วยหนึ่งในเทมเพลตฟรีเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างงบประมาณที่สมจริง ระบุความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินและล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะต้องการเทมเพลตงบประมาณโครงการที่ละเอียดหรือเรียบง่าย ให้ค้นหาเทมเพลตที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อจัดสรรเงินทุนของคุณ คุณจะพบว่าการระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายและการสื่อสารแผนงานของคุณไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ClickUp ทำให้ทุกสิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันการทำงานผ่านเบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชัน พร้อมชุดเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่เหมาะกับทีมทุกขนาด นอกจากนี้เรายังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อรวมทุกงานของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียว
ผู้ใช้ที่มีแผน ClickUp ฟรีตลอดชีพสามารถเข้าถึงเทมเพลตมากมาย, มุมมอง, และตัวเลือกการปรับแต่งได้. แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย! 🏃