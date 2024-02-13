การวิเคราะห์ความต้องการ: ขั้นตอนและเทคนิคสำคัญในการดำเนินการอย่างถูกต้อง

ลองจินตนาการถึงการก่อสร้างบ้านโดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างสุดท้ายของมันเลย คุณจะไม่สามารถรู้ได้ว่าฐานรากควรลึกแค่ไหน ควรสั่งซื้อวัสดุมากน้อยเพียงใด และจะต้องใช้คนงานและเวลาเท่าใดในการสร้างให้เสร็จ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากไม่ทราบข้อกำหนดต่างๆ โครงการก่อสร้างบ้านของคุณก็ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น 🏠
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาซอฟต์แวร์—คุณจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์ควรบรรลุอะไรตั้งแต่เริ่มต้น หากไม่มีสิ่งนี้ คุณเสี่ยงที่จะได้ซอฟต์แวร์ที่อาจจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ไม่ใช่ในวิธีที่ผู้ใช้ปลายทางและลูกค้าของคุณต้องการและคาดหวัง
นี่คือจุดที่การวิเคราะห์ความต้องการเข้ามาช่วยคุณ ระบุ, บันทึก, วิเคราะห์, และ จัดลำดับความสำคัญความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากระบบใหม่หรือระบบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ นี่คือกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดขอบเขตของโครงการ, ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักพัฒนาอยู่ในทิศทางเดียวกัน, และในท้ายที่สุด, ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบ
การวิเคราะห์ความต้องการนี้คืออะไร ใครทำอย่างไร และเมื่อไหร่? เราจะตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมดและอื่น ๆ ในบทความนี้ โปรดติดตาม!
การวิเคราะห์ความต้องการคืออะไร?
แม้ว่าแทบทุกประเภทของโครงการจะสามารถได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ความต้องการ (หรือที่เรียกว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ) แต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์มากที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ความต้องการที่กว้างขึ้น ซึ่งใช้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
เป้าหมายของมันคือการขจัดความคลุมเครือและความเข้าใจผิดใด ๆออกจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
กิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทั่วไปประกอบด้วย:
- การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก: ซึ่งรวมถึง ผู้ใช้ปลายทาง, ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
- การรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการ ข้อจำกัด และวัตถุประสงค์
- เอกสาร: การสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างของเรื่องราวผู้ใช้,กรณีการใช้งาน, และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- การวิเคราะห์: ประเมินความเป็นไปได้และความสอดคล้องของข้อกำหนดที่รวบรวมได้ และแก้ไขข้อขัดแย้งใด ๆ
- การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ: ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง: การคิดค้นกระบวนการเพื่อจัดการกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดวงจรการพัฒนา
เมื่อใดควรดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ?
การวิเคราะห์ความต้องการโดยทั่วไปจะดำเนินการ ในระยะเริ่มต้นของโครงการพัฒนา ก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนเช่น การออกแบบ การนำไปใช้ และการทดสอบ
คุณอาจต้องการทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดหากผลิตภัณฑ์หรือระบบของคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าฟีเจอร์ใหม่ใดบ้างที่จำเป็นและได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่คุณต้องการ
ในการบริหารโครงการแบบ Agileโดยเฉพาะ การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นงานที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วลืมไปตลอดกาล การวิเคราะห์นี้ดำเนินการเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทีม Agileสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและความเข้าใจล่าสุดจากลูกค้า
ใครเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ?
การวิเคราะห์ความต้องการเป็นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหลายฝ่ายในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ผู้จัดการโครงการ
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ในวิธีการแบบ Agile)
- ลูกค้า
- วิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ
สมาชิกอื่น ๆ ที่อาจมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแล สถาปนิกซอฟต์แวร์ ตัวแทนจากทีมการตลาดและการขาย เป็นต้น
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความต้องการในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์ความต้องการสามารถนำไปสู่ อัตราการพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น และทีมที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับทุกโครงการ ประโยชน์สำคัญอื่นๆ ได้แก่:
- ความชัดเจนในวิสัยทัศน์: ช่วยให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแผนงานสำหรับการพัฒนาและทิศทางของโครงการ
- ความชัดเจนของทีม: ช่วยให้ทุกคนที่ทำงานในโครงการเข้าใจข้อกำหนดของโครงการอย่างชัดเจน
- การจัดการความขัดแย้ง: ช่วยในการระบุความต้องการที่ขัดแย้งกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- ปรับปรุงความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์: ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดและมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
ความท้าทายทั่วไปของการวิเคราะห์ความต้องการ
ดังที่เราได้เห็น การวิเคราะห์ความต้องการเป็นส่วนสำคัญของโครงการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็มีอุปสรรคที่ต้องเผชิญเช่นกัน ซึ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดได้แก่:
1. ขาดความชัดเจนในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจากซอฟต์แวร์ หรือประสบปัญหาในการสื่อสารความต้องการของตนอย่างชัดเจนและถูกต้อง ความคลุมเครือนี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและปัญหาในขั้นตอนการพัฒนาภายหลัง เช่นขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนดและฟังก์ชันการทำงานที่ขาดหายไป
2. ลักษณะของความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ข้อกำหนดที่คุณรวบรวมไว้ในตอนแรกอาจเปลี่ยนแปลงหรือกลายเป็นไม่เกี่ยวข้องในบางช่วงเวลา เนื่องจากสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือความ 우선ของผู้ใช้ปลายทาง ดังนั้น คุณควรมีแผนการจัดการข้อกำหนดสำรองไว้ และหากคุณรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในข้อกำหนด ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่กระดานวาดภาพ และทำการวิเคราะห์ข้อกำหนดอีกครั้ง 📝
3. ลักษณะของความต้องการที่ขัดแย้งกัน
ข้อกำหนดบางประการที่รวบรวมมาอาจขัดแย้งกันเอง และคุณสามารถเลือกได้เพียงข้อเดียวเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มักมีการ แลกเปลี่ยนระหว่างความปลอดภัยของซอฟต์แวร์กับประสิทธิภาพการทำงาน—ยิ่งมีการตรวจสอบความปลอดภัยมากเท่าไร โปรแกรมก็จะทำงานช้าลงเท่านั้น
คุณควรสื่อสารข้อกำหนดที่ขัดแย้งเหล่านี้อย่างชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คุณสามารถหาทางออกที่ประนีประนอมได้
4. การเมืองภายใน
สมาชิกในทีมที่มีทักษะแตกต่างกันอาจต้องการให้ข้อกำหนดของโครงการถูกกำหนดในลักษณะที่เน้นบทบาทของตนมากขึ้น คุณควรระวังแนวโน้มเช่นนี้และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเพื่อให้แน่ใจว่ามี กระบวนการวิเคราะห์ที่ไม่ลำเอียงและปราศจากอคติ
กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ: 6 ขั้นตอนสำคัญ
การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนซึ่งต้องการ การสื่อสาร การจัดทำเอกสาร และการจัดระเบียบอย่างละเอียด ของข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
แม้ว่ากระบวนการวิเคราะห์ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ แต่เราจะแสดงให้คุณเห็นหกขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อจับความต้องการของซอฟต์แวร์ของคุณอย่างแม่นยำ
เราจะเห็นด้วยว่าClickUp—เครื่องมือการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง—สามารถช่วยคุณวางแผน จัดการ และนำไปใช้ในแต่ละขั้นตอนได้ แพลตฟอร์มของชุดการจัดการผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการจัดการข้อกำหนดที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 1: ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ขั้นตอนแรกคือการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาของคุณ เนื่องจากแต่ละคนจะมีข้อกำหนดและความคาดหวังของตนเอง ซึ่งรวมถึงลูกค้าของคุณ ตลอดจน ลูกค้าและผู้ใช้งาน สุดท้ายของซอฟต์แวร์ที่คุณจะพัฒนา อย่าลืมว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการของคุณก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นกัน โดยมีระดับอิทธิพลและความสนใจที่แตกต่างกันในโครงการ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้คือการใช้ClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงนี้ช่วยให้คุณมองเห็นและเรียบเรียงแนวคิดหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วยภาพวาด รูปร่าง สติ๊กเกอร์โน้ต และสีสันต่าง ๆ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนนี้ ให้ใช้เทมเพลต ClickUp Stakeholder Analysis Matrix บนกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นสี่ประเภทตามอำนาจและความสนใจของพวกเขาในโครงการ
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมและบันทึกความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อคุณได้ระบุและจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มกระบวนการรวบรวมความต้องการของพวกเขาได้
คุณควรเริ่มต้นด้วยการประชุมและสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ตามด้วยการประชุมทางโทรศัพท์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหมวดหมู่ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนแรก จุดประสงค์คือการระบุการทับซ้อนและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในข้อกำหนดทางธุรกิจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
หากคุณต้องการทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ใช้ClickUp Forms สำหรับทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขามีความต้องการให้ซอฟต์แวร์ทำงานและปรากฏตัว
ClickUp Forms ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติในการแปลงคำตอบในแบบฟอร์มเป็นงานสำหรับทีมพัฒนาของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการรับข้อมูลง่ายขึ้นมากด้วยความช่วยเหลือของ ตรรกะเงื่อนไข แบบฟอร์มจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามคำตอบของผู้กรอก ส่งผลให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและข้อมูลที่มีคุณค่ามากขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนด
เคล็ดลับเพิ่มเติม: หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการบันทึกเรื่องราวของผู้ใช้แต่ไม่อยากเสียเวลาสร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถใช้เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp ได้ ใช้เพื่อแปลงเรื่องราวของผู้ใช้ให้กลายเป็นงานย่อยๆ ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามจนเสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย
เมื่อคุณได้รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว คุณจะต้องมีวิธีในการจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย โชคดีที่ ClickUp มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้เช่นกัน—ClickUp Docs ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความและระบบจัดการเอกสารของแพลตฟอร์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคลังข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ และเพิ่มเข้าไปในส่วนใดก็ได้ของพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การติดแท็ก การแสดงความคิดเห็น การแก้ไขร่วมกัน และการแปลงข้อความเป็นงานโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน แบ่งปันเอกสารกับกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านลิงก์ที่แชร์ได้และการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม แขก และสาธารณะ
ขั้นตอนที่ 3: จัดกลุ่มความต้องการ
เมื่อคุณทราบแล้วว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการและคาดหวังอะไรจากผลิตภัณฑ์ ก็ถึงเวลาที่จะจัดกลุ่มข้อกำหนดตามลักษณะของมัน โดยทั่วไปคุณจะพบข้อกำหนดสองประเภท:
- ข้อกำหนดการปฏิบัติการ: หรือที่รู้จักในนามของข้อกำหนดทางธุรกิจ หมายถึงการปฏิบัติการที่จำเป็นซึ่งซอฟต์แวร์ต้องสามารถดำเนินการได้ตามกลยุทธ์การปฏิบัติการและเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ คิดถึงข้อกำหนดทางธุรกิจเป็นขอบเขตของฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการพัฒนาในซอฟต์แวร์ของคุณ
- ข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์: เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการดำเนินงานได้ ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น: ข้อกำหนดทางฟังก์ชัน: นี่คือฟังก์ชันที่ต้องมีอยู่ในซอฟต์แวร์ที่คุณส่งมอบให้กับลูกค้า ตัวอย่างได้แก่ ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้, ฟังก์ชันการสำรองข้อมูล, แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ, และโปรไฟล์ผู้ใช้ ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงาน: สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฟังก์ชันที่แท้จริงแต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานได้แก่ ประสิทธิภาพ, ความสามารถในการขยาย, และความปลอดภัย
- ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน: นี่คือฟังก์ชันที่จำเป็นต้องมีอยู่ในซอฟต์แวร์ที่คุณส่งมอบให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ ฟังก์ชันการสำรองข้อมูล แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ และโปรไฟล์ผู้ใช้
- ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน: ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานที่แท้จริง แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายระบบ และความปลอดภัย
- ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน: นี่คือฟังก์ชันที่จำเป็นต้องมีอยู่ในซอฟต์แวร์ที่คุณส่งมอบให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ ฟังก์ชันการสำรองข้อมูล แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ และโปรไฟล์ผู้ใช้
- ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน: ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงานที่แท้จริง แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายระบบ และความปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 4: จัดลำดับความสำคัญของความต้องการ
งบประมาณและทรัพยากรมักจะมีจำกัดอยู่เสมอ และแต่ละโครงการต้องเสร็จสิ้นภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้น นั่นคือเหตุผลที่การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการเป็นสิ่งสำคัญ—มันช่วยให้คุณตัดสินใจว่า อะไรที่ต้องทำโดยด่วนที่สุด และอะไรที่สามารถชะลอไว้ก่อนได้
นี่คือวิธีที่คุณควรจัดลำดับความสำคัญและจัดการความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
|กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|ลำดับความสำคัญของข้อกำหนด
|วิธีจัดการความต้องการของพวกเขา
|มีอิทธิพลสูง, มีความสนใจสูง
|สูงสุด
|ประเมินความต้องการของพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำให้พวกเขาเข้าใจข้อจำกัดทางเทคนิคหรือความเห็นที่แตกต่างกัน (หากมี)
|มีอิทธิพลสูง แต่สนใจน้อย
|สูง
|บันทึกความคาดหวังของพวกเขาและแบ่งปันกับเจ้าของโครงการเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการวิเคราะห์ความต้องการของคุณ
|มีอิทธิพลต่ำ แต่มีความสนใจสูง
|ต่ำ
|วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของกลุ่มนี้อย่างรอบคอบ พยายามทำความเข้าใจว่าพวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผลหรือความทะเยอทะยาน
|อิทธิพลต่ำ, ไม่ค่อยสนใจ
|ต่ำสุด
|บันทึกความต้องการของพวกเขาไว้ แต่ไม่ให้ความสำคัญเหนือความต้องการของกลุ่มอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 5: วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองข้อกำหนด
ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินความต้องการทั้งหมดที่คุณได้รวบรวม บันทึก และจัดระเบียบไว้จนถึงตอนนี้ และสร้าง แนวคิดซอฟต์แวร์ ขึ้นมารอบๆ ความต้องการเหล่านั้น งานที่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:
- การระบุข้อมูลวัตถุที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกทั้งหมด
- การนำเสนอภาพการไหลของข้อมูล
- การกำหนดฟังก์ชันตามวัตถุข้อมูลและกระแสข้อมูล
- การกำหนดมูลค่าของแต่ละกระแสข้อมูลและวัตถุ
- การคิดค้นแนวคิดอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของซอฟต์แวร์
- การกำหนดระบบอินเตอร์เฟซ
- การระบุข้อจำกัดทางเทคนิคและข้อจำกัด
ขั้นตอนที่ 6: ร่างเอกสารข้อกำหนด
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะรวบรวมความต้องการทั้งหมดที่สรุปแล้วไว้ในเอกสาร และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคนลงนามรับรอง เอกสารนี้มักเรียกว่า เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS) หรือเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
เคล็ดลับเพิ่มเติม: เมื่อข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ได้รับการสรุปเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อกำหนดเหล่านั้นอย่างเป็นระเบียบ พร้อมระดับความสำคัญและสถานะ สถานะสามารถใช้เพื่อติดตามว่าฟีเจอร์นั้นได้รับการทดสอบด้านความเป็นไปได้และความขัดแย้งแล้วหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ระดับความสำคัญจะบอกคุณได้ว่าฟีเจอร์หรือข้อกำหนดนั้นมีความสำคัญเพียงใด
เทคนิคและเครื่องมือที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ความต้องการ
การวิเคราะห์ความต้องการไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลเท่านั้น—คุณต้องสร้าง แบบจำลองกราฟิกที่ละเอียด เพื่อแสดงการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้เห็นภาพ แบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้สถาปนิกซอฟต์แวร์และทีมออกแบบเข้าใจชัดเจนว่าฟังก์ชันต่างๆ ของซอฟต์แวร์จะทำงานร่วมกันอย่างไร
เราจะสำรวจวิธีการสร้างภาพข้อมูลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ และแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำไปใช้เพื่อสร้างแบบจำลองความต้องการซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม
1. การวิเคราะห์ช่องว่าง
โดยสรุป การวิเคราะห์ช่องว่างคือการวิเคราะห์ ช่องว่างระหว่างความสามารถปัจจุบันและความสามารถที่ต้องการของธุรกิจ ในบริบทของการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ช่องว่างจะดำเนินการเพื่อระบุและแก้ไขช่องว่างด้านประสิทธิภาพระหว่างสถานะปัจจุบันของซอฟต์แวร์กับสถานะที่ต้องการ (ที่กำหนดไว้)
ClickUp มอบเทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างให้คุณหลายสิบแบบ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจและบรรลุข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น บางส่วนของเทมเพลตเหล่านี้ได้แก่:
คุณสามารถใช้แม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่างเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและสถานะที่ต้องการของโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล เมื่อคุณจัดวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้ภาพวาดและโน้ตติดเพื่อทำงานร่วมกันในการระบุข้อบกพร่องในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณและหาวิธีแก้ไขได้
2. แผนผังการไหล
แผนผังงาน (Flowcharts) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแสดงภาพกระบวนการทางธุรกิจ และคุณสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อจับภาพว่าฟังก์ชันต่างๆ ของซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานร่วมกันอย่างไร แผนผังงานประกอบด้วยรูปทรงต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส และวงรี ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยลูกศรและเส้นเพื่อแสดงกระบวนการ
คุณสามารถเริ่มสร้างแผนผังการทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Mind Maps ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณลากและวางโหนดบนผืนผ้าใบดิจิทัลและเชื่อมต่อระหว่างโหนดเพื่อแสดงฟังก์ชันและวัตถุข้อมูล เมื่อสร้างเสร็จแล้ว Mind Maps สามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดายหรือแนบไปกับเอกสารที่มีข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากแผนผังความคิดแล้ว คุณยังสามารถใช้เทมเพลต ClickUp ได้หลายสิบแบบเพื่อสร้างแผนผังงานและแผนผังการไหลของข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตที่เราชื่นชอบได้แก่:
3. แผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ใช้สำหรับแสดงภาพตารางเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหลายอย่างภายในพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ ให้มุมมองแบบภาพรวมของความคืบหน้าโดยรวม ในฐานะหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการที่ดีที่สุด แผนภูมิแกนต์ช่วยวาดภาพของเวลาที่คาดว่าจะใช้และลำดับการพัฒนาสำหรับแต่ละข้อกำหนด ช่วยให้สามารถกำหนดไทม์ไลน์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการทั้งหมด
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดระเบียบทุกแง่มุมของกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ ตั้งแต่การติดตามการพึ่งพาของงานและกำหนดเวลา ไปจนถึงการจัดการลำดับความสำคัญ—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถกำหนดเวลาและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย จัดการกำหนดเส้นตาย ระบุจุดติดขัด และติดตามความคืบหน้าโดยรวมของกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ
เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ความต้องการของคุณด้วย ClickUp
การวิเคราะห์ความต้องการเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ท้าทายแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการใด ๆ ก็ตาม กระบวนการนี้ต้องการการสื่อสารที่เปิดเผยอย่างมาก การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการอย่างละเอียดรอบคอบในการรวบรวมและปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
โชคดีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการร่วมมือ, การจัดทำเอกสาร, และการสร้างแผนภาพ, รวมถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ClickUp คือตั๋วของคุณสู่การล่องเรืออย่างราบรื่นในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลองใช้ ClickUpและดูว่ามันช่วยปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการและการวางแผนโครงการของคุณได้อย่างไร เริ่มใช้งานฟรี!