ทรัพยากรการจัดการโครงการ: ประเภท ความสำคัญ และกระบวนการวางแผน

มุกตลกอาจจะซ้ำซาก แต่การจัดการทรัพยากรนั้นไม่ซ้ำแน่นอน กระบวนการเบื้องหลังนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการใดๆ ความจริงก็คือ—แม้ว่าวัสดุทั้งหมดของคุณจะมีคุณภาพสูงและทุกคนมีความสามารถ แต่ถ้าคุณไม่รู้วิธีใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ มันก็จะไม่มีความหมาย
เพื่อวางแผนและดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องตระหนักถึงทรัพยากรที่คุณต้องการและทรัพยากรที่คุณมีอยู่ คุณยังต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยเช่นกัน เพียงเท่านั้นโครงการของคุณจึงจะสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้
เราได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นเพื่อช่วยทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ทรัพยากรการจัดการโครงการ ของคุณ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรต่างๆ วิธีการระบุและจัดการทรัพยากรเหล่านั้น รวมถึงวิธีที่ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรสามารถช่วยให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้น
ทรัพยากรการจัดการโครงการคืออะไร?
ทรัพยากรของโครงการหมายถึง ทุกสิ่งที่คุณต้องพึ่งพาเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง การจัดการทรัพยากรคือกระบวนการวางแผนและใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบเหล่านี้
ทรัพยากรการจัดการโครงการสามารถเป็นได้ทั้ง ทางกายภาพ เช่น เครื่องมือและวัสดุ และ ทางนามธรรม เช่น เวลาและความพยายาม
ทรัพยากรทางกายภาพมีมูลค่าทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง. พวกมันสามารถเป็นได้ทั้ง ชั่วคราวหรือคงที่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณมีไว้ในความครอบครอง. อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน เช่น สัญญา ก็อาจมีวันหมดอายุได้เช่นกัน.
เราสามารถจำแนกทรัพยากรการจัดการโครงการเป็น ภายใน หรือ ภายนอก ได้เช่นกัน ทรัพยากรภายในคือทรัพย์สินของบริษัทคุณ เช่น สำนักงาน ในขณะที่ทรัพยากรภายนอกคือสิ่งที่คุณได้รับหรือจ้างจากภายนอก ตัวอย่างของทรัพยากรภายนอกได้แก่ ผู้รับเหมาและผู้ขาย
ทำไมการจัดการทรัพยากรโครงการจึงมีความสำคัญ?
มาดูตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร:
จินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ดูแลการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สำคัญ
เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้เวลาในการวางแผนเพียงพอ คุณจึงล้มเหลวในการกำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงและระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น เมื่อการพัฒนาเริ่มต้นขึ้น ทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็ว นักพัฒนาและผู้มีส่วนร่วมในโครงการอื่นๆ ต้องแข่งขันกับเวลา ภายใต้ความกดดัน และไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์คือ—แอปที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่เลยกำหนดส่งไปไกลมาก เต็มไปด้วยข้อบกพร่องและต้องการการแก้ไขหลายครั้ง สุดท้ายแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดไว้มาก ทุกคนรวมถึงลูกค้าไม่พอใจ
แนวทางที่ไร้ระเบียบเช่นนี้อาจใช้ได้ผลเมื่อบริษัทยังมีขนาดเล็ก แต่จะไม่เหมาะสมหากคุณกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้กับองค์กรที่ต้องจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจำเป็นต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ความต้องการของโครงการอย่างละเอียดและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ตารางเวลาโครงการที่ท้าทายแต่เป็นไปได้จะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างไร้ความเครียดและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถ ส่งงานตรงเวลาโดยไม่ลดทอนคุณภาพ และอาจทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเกินความคาดหมายอีกด้วย 🏆
ประเภทของทรัพยากรโครงการ
ในขณะที่ทรัพยากรในการบริหารโครงการสามารถจำแนกได้หลายวิธี ในบทความนี้เราจะครอบคลุมประเภทพื้นฐานสี่ประเภท:
- ทรัพยากรทางการเงิน
- ทรัพยากรทางวัตถุ
- ทรัพยากรมนุษย์
- เวลา
เรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละประเภท ความสำคัญ และตัวอย่างในส่วนต่อไปนี้:
ทรัพยากรทางการเงิน
เงินเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับทุกโครงการ มันเป็น รากฐานของทรัพยากรการจัดการโครงการอื่นๆ ทั้งหมด เช่น วัสดุและแรงงาน นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องจัดการมันอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น 💵
การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการของคุณสามารถมาจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่น:
- งบประมาณโครงการภายใน
- นักลงทุนภายนอกและผู้สนับสนุน
- เงินกู้จากธนาคาร
- ทุน
- แคมเปญระดมทุนออนไลน์
เมื่อทำการตัดสินใจทางการเงิน ให้พึ่งพาตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือ—คุณจะมีเงินเหลืออยู่บ้าง ในทางกลับกัน หากคุณขาดเงินทุนกลางคันระหว่างโครงการ การดำเนินงานทั้งหมดจะเสียหาย
ทรัพยากรทางวัตถุ
ทรัพยากรทางวัตถุคือสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทของคุณเป็นเจ้าของหรือให้ยืมซึ่งทำให้โครงการของคุณเกิดขึ้นได้ ทรัพยากรเหล่านี้ประกอบด้วย:
- สิ่งอำนวยความสะดวก: พื้นที่เหล่านี้คือสถานที่ที่คุณจะใช้ดำเนินธุรกิจ เช่น สำนักงาน โรงงาน และพื้นที่เก็บของ
- วัสดุ: รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและวัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปหรือวัตถุดิบดิบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการของคุณ วัสดุเหล่านี้มีอายุการใช้งานสั้นและสามารถหมดไปได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
- เครื่องมือ: สิ่งเหล่านี้หมายถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้ พวกมันเสื่อมสภาพหรือลดมูลค่าลงตามกาลเวลา และคุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นครั้งคราว
ทรัพยากรมนุษย์
ผู้ที่ทำให้โครงการของคุณเกิดขึ้นได้คือทรัพยากรที่จัดการได้ยากที่สุด เพราะพวกเขานำเอาตัวแปรหลากหลายมาซึ่งคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนวางแผน พวกเขาคือบุคลิกเฉพาะตัวที่มีความมุ่งมั่น ลักษณะเฉพาะ และทักษะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้พวกเขายังมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการดำเนินการ 👥
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม การสรรหาสมาชิกทีมโครงการ, การพัฒนาพวกเขา, และการรักษาความพึงพอใจของพวกเขา จึงจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาและทรัพยากรทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ตามการวิจัยของสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถสามารถขัดขวางการดำเนินการตามกลยุทธ์ได้ถึง 40%
ทรัพยากรบุคคลอาจประกอบด้วย:
- ผู้จัดการโครงการ: บุคคลที่วางแผนโครงการ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า
- สมาชิกทีมโครงการ: กลุ่มบุคคลที่หลากหลายซึ่งมีทักษะที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ผู้รับเหมาภายนอก: บุคคลจากภายนอกองค์กรที่คุณจ้างมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ
เวลา
แม้ว่างานจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า แต่เวลาที่ใช้ในการทำงานนี้ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อวางแผนไว้ล่วงหน้า เวลาคือเงิน—โครงการไม่สามารถถูกยืดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ โครงการต้องปฏิบัติตามตารางเวลาเพื่อให้อยู่ในงบประมาณและไม่กระทบต่อการมีส่วนร่วมอื่น ๆ
เวลาขึ้นอยู่กับทรัพยากรการจัดการโครงการอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ยิ่งมีคนทำงานในภารกิจเฉพาะมากเท่าไร เวลาที่ใช้ในการทำให้เสร็จก็จะน้อยลงเท่านั้น หากการเสร็จสิ้นของภารกิจขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุที่มีจำกัด คุณจะต้องจัดหาวัสดุนั้นในปริมาณที่เพียงพอเพื่อป้องกันการหยุดชะงักที่ไม่จำเป็น
ในตอนแรก การประมาณเวลาที่งานโครงการจะใช้เวลาอาจเป็นเรื่องยาก—เว้นแต่คุณจะติดตามเวลา ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะสามารถ จัดสรรช่วงเวลาให้กับงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในอนาคต และกำหนดกรอบเวลาของโครงการที่เป็นจริงได้ ⌛
การระบุและจัดการทรัพยากรสำหรับโครงการ: ขั้นตอนทีละขั้นตอน
หากคุณต้องการให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ปราศจากปัญหา ให้เริ่มเตรียมการอย่างดีก่อนวันเริ่มต้นของโครงการ และระวังการจัดการทรัพยากรให้ดี
ในส่วนถัดไป เราจะแบ่งปันขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการจัดการทรัพยากรของโครงการ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการที่มีประโยชน์ เช่นการปรับสมดุลทรัพยากรและการคาดการณ์
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตของโครงการ
การสร้างแผนโครงการเป็นขั้นตอนแรกในคู่มือของผู้จัดการทรัพยากรทุกคน รายการข้อมูลทั้งหมดที่มีความสำคัญต่อการเริ่มต้นงานโครงการ เช่น:
- งานเฉพาะและสิ่งที่ต้องพึ่งพา
- สมาชิกทีมและบทบาทของพวกเขา
- กำหนดการโครงการที่คาดหวัง
- ตัวชี้วัดที่จะกำหนดความสำเร็จของโครงการ
การทราบรายละเอียดเฉพาะของกิจกรรมในโครงการของคุณจะช่วยให้คุณประเมินทรัพยากรที่จำเป็นได้
ขั้นตอนที่ 2: สื่อสารกับสมาชิกในทีม
คุณควรให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนทรัพยากร พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและอาจมีประสบการณ์กับโครงการที่คล้ายกัน และสามารถให้ คำแนะนำเพื่อช่วยในการคาดการณ์ทรัพยากร
จากนั้นคุณสามารถประมาณการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นว่าแต่ละงานในโครงการต้องใช้เวลาและทรัพยากรที่จำเป็นอื่น ๆ เท่าใด และจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ 🔮
ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
ก่อนที่จะกำหนดว่าจะจัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภทไว้เท่าใด คุณต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อน ทรัพยากรหลักที่คุณควรพิจารณาคือ งบประมาณ หลังจากที่คุณได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว ให้ให้ความสนใจกับ:
- ทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นโครงการ
- รายการที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า
โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นโครงการอย่างประสบความสำเร็จโดยไม่มีการล่าช้า คุณจะสร้างฐานที่มั่นคงไว้เพื่อต่อเติมในอนาคต
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนทรัพยากร
เมื่อคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้จัดทำแผนทรัพยากรอย่างเป็นทางการ เอกสารนี้จะ เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่จะเกิดขึ้น ทั่วทั้งทีม กำหนดความต้องการทรัพยากรทั้งหมดของโครงการและรวม คำอธิบาย ปริมาณที่จำเป็น และ กำหนดเส้นตายในการจัดหา
ขั้นตอนที่ 5: สร้างตารางทรัพยากร
ในขั้นตอนนี้ คุณต้อง จัดสรรตารางเวลาทรัพยากรให้สอดคล้องกับ ตารางเวลาของโครงการ การจัดสรรทรัพยากรช่วยป้องกันการล่าช้าและทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดสามารถมาถึงได้ตรงเวลา ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอย หากคุณต้องการจ้างผู้รับเหมาภายนอก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะทำงานเมื่อต้องการ 📝
ขั้นตอนที่ 6: จัดสรรทรัพยากร
การจัดสรรทรัพยากรคือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรของคุณ ในขั้นตอนนี้ คุณต้องใช้พลังทางความคิดและทักษะการบริหารเวลาทั้งหมดที่มีเพื่อกำหนดว่าใครจะใช้ทรัพยากรใดและเมื่อใด
ทรัพยากรมีจำกัด ดังนั้นการจัดทำตารางเวลาที่แม่นยำล่วงหน้าจึงมีความจำเป็นสำหรับสองปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ:
- การป้องกันความขัดแย้ง
- การรับประกันประสิทธิภาพสูงสุด
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้กับงานโครงการต่าง ๆ นี้เรียกว่าการจัดสรรทรัพยากรและถือเป็นส่วนสำคัญในช่วงระยะเวลาการวางแผน
เมื่อจัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีม ควรพิจารณาความพร้อมของพวกเขาและมอบหมายงานให้เหมาะสม แม้ว่าการทำให้เวลาของพวกเขาเต็ม 100% จะดูเป็นแนวคิดที่ดีในทางทฤษฎี แต่การเติมเวลาให้เต็มจนเกินไปไม่ใช่ความคิดที่ดี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา—หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งป่วย คนอื่นจะต้องทำงานแทน การเว้นช่องว่างไว้บ้างสำหรับสถานการณ์เหล่านี้จะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และปรับเปลี่ยนวันที่หรือจัดสรรทรัพยากรใหม่ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันการทำงานหนักเกินไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการปรับสมดุลทรัพยากร
ขั้นตอนที่ 7: ติดตามความคืบหน้าและวิเคราะห์ผลลัพธ์
คุณควรติดตามการใช้ทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำงานล่าช้าหรือเกินงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำที่สุด คุณควร กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ไว้ล่วงหน้าและ วัดความก้าวหน้า ขณะที่คุณดำเนินโครงการไปตามวงจรชีวิตของโครงการ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งหมด
เมื่อทีมเสร็จสิ้นโครงการแล้ว คุณสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อ เข้าใจประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ทำได้ดีและอะไรที่ควรปรับปรุงในโครงการถัดไป 📈
