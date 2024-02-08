วิธีการคำนวณการโหลดทรัพยากรในการบริหารโครงการ

คุณเคยพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่มีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดสำหรับโครงการหนึ่ง และคุณต้องให้พนักงานของคุณทำงานมากเกินไปจนเกินความสามารถที่พวกเขาจะจัดการได้หรือไม่?
การให้พนักงานทำงานหนักเกินไปเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมาก และการให้พนักงานของคุณทำงานหนักเกินไปจะทำให้พวกเขาเกิดความเครียดทางจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรง ซึ่งมักนำไปสู่การเพิ่มระยะเวลาของโครงการเป็นสองเท่าหรือสามเท่า และทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
คุณต้องใช้การโหลดทรัพยากรเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการรับภาระของทีมผ่านการวางแผนอย่างถูกต้อง การมอบหมายงาน และการคาดการณ์
ต้องการทำความรู้จักกับเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณหรือไม่? มาดูกันว่า การโหลดทรัพยากรคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจะนำไปใช้ในโครงการของคุณได้อย่างไร
การโหลดทรัพยากรในโครงการบริหารจัดการคืออะไร?
การโหลดทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและกระจายทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา และอุปกรณ์ ไปยังงานเฉพาะภายในโครงการ ช่วยคุณใช้ทรัพยากรที่สำคัญอย่างชาญฉลาด จัดการปริมาณงานของคุณได้ดีขึ้น และทำให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาของโครงการ
การโหลดทรัพยากรเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนทรัพยากร ซึ่งผู้จัดการโครงการจะจัดสรรงานและสมาชิกในทีมให้กับโครงการต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ เริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน เพื่อสร้างแผนงานสำหรับการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
การทำเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและความร่วมมือ การจัดสรรทรัพยากรช่วยให้คุณใช้จุดแข็งของสมาชิกในทีมได้อย่างเต็มที่โดยการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับทักษะของพวกเขา
คุณยังสามารถสร้างความยืดหยุ่นกับกำหนดเวลาและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรตามสถานการณ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากรยังเปิดโอกาสให้ทีมของคุณได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถ ซึ่งช่วยให้พวกเขาพร้อมรับมือกับความต้องการของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้พนักงานต้องทำงานหนักเกินไป ตัวอย่างเช่น หากใครบางคนทำงานเต็มประสิทธิภาพ 100% แล้ว และต้องมาทำหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานที่ป่วย พวกเขาจะต้องทำงานเกินความสามารถปกติของตน
ดังนั้น คุณจัดการกับสิ่งนี้อย่างไร? คุณต้องมีกลยุทธ์ที่มั่นคงและเครื่องมือที่ช่วยให้คุณคิดหาและมอบหมายงานได้ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
การแยกความแตกต่างระหว่างการโหลดทรัพยากรและการปรับระดับทรัพยากร
ในการบริหารโครงการ การจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการเชี่ยวชาญในการโหลดและปรับสมดุลทรัพยากร—แนวคิดหลักที่รับประกันการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การโหลดทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้กับงานในขั้นต้น ในทางตรงกันข้ามการปรับสมดุลทรัพยากรคือการปรับแต่งตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลังและให้การกระจายงานที่ราบรื่นตลอดเวลา
มาดูคำเหล่านี้ทีละคำกัน:
การโหลดทรัพยากร
วัตถุประสงค์หลักของการจัดสรรทรัพยากรคือการมอบหมายและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ รวมถึงบุคลากร อุปกรณ์ และเวลา ให้กับงานโครงการต่างๆ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่างานมีปริมาณที่สมดุลและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาตามแผนโครงการ
การโหลดทรัพยากรมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรและกระจายทรัพยากรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการ ช่วยให้คุณสามารถประมาณปริมาณงานที่คาดหวังจากสมาชิกแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาจากความพร้อมและความสามารถของพวกเขา ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การปรับสมดุลทรัพยากร
ในทางกลับกัน การปรับสมดุลทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการปรับขนาดการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ ระยะเวลาของโครงการ จุดสำคัญ และข้อพิจารณาด้านงบประมาณ
การปรับสมดุลทรัพยากรดำเนินการโดยการปรับตารางเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยแบ่งงานออกเป็นกรอบเวลาที่จัดการได้และข้อจำกัดด้านทรัพยากร คู่มือความรู้การบริหารโครงการ (PMBOK)นิยามการปรับสมดุลทรัพยากรว่าเป็น 'เทคนิคที่ช่วยให้คุณรองรับข้อจำกัดด้านทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยการปรับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ'
การปรับระดับทรัพยากรมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกำหนดเวลาโครงการที่สมจริงโดยไม่ทำให้ทีมของคุณทำงานหนักเกินไปและทำให้ค่าใช้จ่ายรวมสูงสุด วิธีนี้ใช้ในโครงการที่เผชิญกับข้อจำกัดด้านเวลา
มาดูตารางนี้เพื่อสรุปความแตกต่างระหว่างการโหลดทรัพยากรและการปรับระดับทรัพยากร:
|ลักษณะ
|กำลังโหลดทรัพยากร
|การปรับสมดุลทรัพยากร
|คำนิยาม
|การโหลดทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและกำหนดตารางเวลาทรัพยากรให้กับงานเฉพาะภายในโครงการ
|การปรับสมดุลทรัพยากรประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยการปรับตารางงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดภาระงานเกินกำลังของทรัพยากร และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
|วัตถุประสงค์
|เป้าหมายหลักของการจัดสรรทรัพยากรคือการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคลากร อุปกรณ์ และเวลา ให้มีประสิทธิภาพสำหรับงานโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าภาระงานมีความสมดุลและงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
|วัตถุประสงค์หลักของการปรับสมดุลทรัพยากรคือการแก้ไขข้อขัดแย้งของทรัพยากรและป้องกันสถานการณ์ที่ทรัพยากรถูกจองเกินหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
|จุดโฟกัส
|การโหลดทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเริ่มต้นเป็นหลัก การกระจายทรัพยากรขึ้นอยู่กับแผนโครงการ
|การปรับสมดุลทรัพยากรมุ่งเน้นไปที่การปรับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของงาน รวมถึงการเชื่อมโยงงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่งผลให้ปริมาณงานมีความสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น
วิธีการคำนวณการโหลดทรัพยากร?
การโหลดทรัพยากรคือการคำนวณอย่างง่าย: การหารจำนวนชั่วโมงการทำงานที่มอบหมายให้กับพนักงานด้วยจำนวนเวลาทั้งหมดที่มีให้สำหรับโครงการเฉพาะ คุณสามารถคำนวณตัวชี้วัดนี้ได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตลอดระยะเวลาของโครงการทั้งหมด
สูตรสำหรับการคำนวณการโหลดทรัพยากรมีดังนี้:
การโหลดทรัพยากร = ชั่วโมงการทำงานต่อช่วงเวลา/ชั่วโมงความสามารถต่อช่วงเวลา
มาดูตัวอย่างกัน:
ตัวอย่างที่ 1: โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
จินตนาการถึงโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อลิซ, นักพัฒนา, ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 30 ชั่วโมงสำหรับงานเฉพาะ. อลิซสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์.
การคำนวณ:
การโหลดทรัพยากร = 30 ชั่วโมง / 40 ชั่วโมง = 0. 75
การโหลดทรัพยากรของอลิซที่ 0.75 หมายความว่าเธอใช้เวลา 75% ของชั่วโมงการทำงานที่มีอยู่สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าดี เนื่องจากบ่งชี้ว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ตารางงานของเธอแน่นเกินไป
ตัวอย่างที่ 2: โครงการก่อสร้าง
ในโครงการก่อสร้าง ทีมได้ประมาณการว่าการก่อสร้างกำแพงจะใช้เวลา 50 ชั่วโมง บ็อบได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนี้ และสามารถทำงานได้ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การคำนวณ:
การโหลดทรัพยากร = 50 ชั่วโมง / 30 ชั่วโมง = 1. 67
การโหลดทรัพยากรของบ๊อบอยู่ที่ประมาณ 1.67 ซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณงานที่ประมาณการไว้สำหรับการสร้างกำแพงนั้นเกินกว่าชั่วโมงทำงานที่มีอยู่ของเขาในแต่ละสัปดาห์
สถานการณ์นี้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับสมดุลทรัพยากร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานของบ๊อบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถ
การให้ภาระงานเกินขีดความสามารถแก่ทีมของคุณเป็นความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ในระยะแรก ผลกระทบอาจไม่ชัดเจน แต่สถานการณ์สามารถเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสะสมงานที่ค้างและพนักงานที่ขาดแรงจูงใจ
มาสำรวจอันตรายของการใช้ทรัพยากรเกินขนาดอย่างละเอียดกัน:
1. ความขัดแย้งระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
การให้ทรัพยากรเกินกำลังสามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างพนักงานกับผู้บริหารได้—ความเครียดที่เพิ่มขึ้น, ความเหนื่อยล้า, และความไม่พอใจจะส่งผลกระทบต่อทีม
ตามการศึกษาของ Gallup พบว่า 63% ของพนักงานที่หมดไฟมีแนวโน้มที่จะลาป่วย และมีโอกาสถึง 2.6 เท่าที่จะพิจารณาเปลี่ยนงาน
เมื่อปริมาณงานมากเกินไปและกำหนดเวลาที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ จะทำให้ขวัญและกำลังใจลดลง เกิดความไม่พอใจ และนำไปสู่ภาวะหมดไฟ ความขัดแย้งนี้อาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ล้มเหลว ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมาชิกทีมที่มีความสามารถ
การโหลดทรัพยากรช่วยโดยการจัดสรรงานและปริมาณงานให้สมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้แน่ใจว่าไม่มีทรัพยากรใดถูกใช้งานเกินกำลัง ลดความเครียดและความเสี่ยงของการหมดไฟในการทำงาน
การบาลานซ์ปริมาณงานกับการโหลดทรัพยากรช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจและเพิ่มความพึงพอใจในงาน นอกจากนี้ยังทำให้การบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาเป็นไปได้จริงมากขึ้น ลดความเครียดและความไม่พอใจ
2. การไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ:
การเพิ่มภาระงานให้กับทรัพยากรมากเกินไปอาจนำไปสู่การไม่สามารถส่งมอบงานตามเป้าหมายของโครงการได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น และการส่งงานล่าช้าอันเป็นผลมาจากความเครียดและภาระงานที่มากเกินไปของสมาชิกในทีม
เมื่อทรัพยากรถูกใช้จนตึงเครียด คุณภาพของงานมีแนวโน้มที่จะลดลง อาจเกิดงานล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการของโครงการโดยรวม สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้า การสูญเสียทางการเงิน และความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร
การโหลดทรัพยากรช่วยโดยการมอบหมายและจัดการทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันการโหลดเกิน. โดยการหลีกเลี่ยงการโหลดทรัพยากรเกิน คุณจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ รักษาคุณภาพมาตรฐานสูง และทำให้ลูกค้าพอใจ.
3. ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวไม่เพียงพอ:
การให้ทีมของคุณทำงานหนักเกินไปอาจทำให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเสียไป ความไม่สมดุลนี้อาจเพิ่มความเครียดและภาวะหมดไฟ และส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขา
พนักงานอาจพบว่ามีความท้าทายในการตัดขาดจากงาน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและการลดลงของประสิทธิภาพในการทำงาน
การโหลดทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถกำหนดและจัดการปริมาณงานได้อย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด ทำให้สมาชิกในทีมของคุณมีเวลาพักหายใจบ้าง
4. โอกาสทางธุรกิจที่สูญเสียไป:
การใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถอาจส่งผลให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากอาจนำไปสู่การส่งมอบโครงการล่าช้า คุณภาพลดลง และความไม่พึงพอใจของลูกค้า
หากทีมของคุณทำงานหนักเกินไป อาจทำให้การตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลาดกำหนดเวลาและทำลายชื่อเสียงขององค์กร ลูกค้าอาจหันไปหาคู่แข่งเพื่อหาทางเลือกอื่น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียธุรกิจและโอกาสที่พลาดไป
การโหลดทรัพยากรช่วยให้คุณจัดสรรและบริหารจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน ส่งมอบตรงเวลา และรักษาคุณภาพไว้ได้
การโหลดทรัพยากรเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการทรัพยากรที่ไม่ดีอาจมีผลกระทบร้ายแรง และหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที สถานการณ์อาจกลายเป็นไม่สามารถควบคุมได้ในระยะยาว
การโหลดทรัพยากรช่วยโดยให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการจัดสรรและกระจายงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่าภาระงานมีความสมดุลและกำหนดเวลาเป็นไปได้จริง
การโหลดทรัพยากรเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่ช่วยป้องกันการโอเวอร์โหลด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาการทำงานให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงศักยภาพสูงสุดจากทีมของคุณ ซึ่งหมายถึงการพิจารณาทักษะ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในทีม เพื่อมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงการทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ การสร้างสมดุลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกำหนดเวลาที่กระชั้นหรือมีทรัพยากรจำกัด
การจัดสรรงานให้สอดคล้องกับทักษะและความพร้อมของแต่ละบุคคล ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในทีม ลดปัญหาคอขวด และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ
ประโยชน์ของการโหลดแผนภูมิทรัพยากร
เราได้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการโหลดทรัพยากรและความสำคัญแล้ว คุณอาจสงสัยว่าจะนำเมตริกนี้ไปใช้ในการบริหารโครงการของคุณได้อย่างไร วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการใช้แผนภูมิหมุดหมายและแผนภูมิการโหลดทรัพยากรเพื่อป้องกันคอขวดในโครงการ
แผนภูมิการโหลดทรัพยากรแสดงภาพความจุและการจัดสรรทรัพยากรอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานของคุณและช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อทรัพยากรถูกใช้งานเกินกำลัง
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อช่วยสร้างแผนภูมิเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม การมีระบบบริหารโครงการโดยเฉพาะที่มีเทมเพลตในตัวและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับความต้องการในการวางแผนกำลังการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรของคุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้นอย่างมาก
นี่คือประโยชน์ของการใช้แผนภูมิการโหลดทรัพยากร:
- การแสดงผลที่ชัดเจนและกระชับ: พวกเขาให้ภาพรวมของการจัดสรรทรัพยากร ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและวิเคราะห์
- มุมมองที่เรียบง่ายของการใช้ทรัพยากร: แผนภูมิการโหลดทรัพยากรช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเกี่ยวกับภาระงาน ความพร้อมใช้งาน และการมอบหมายงานของสมาชิกในทีมเข้าใจง่ายขึ้น
- การวางแผนและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยการแสดงภาพการจัดสรรทรัพยากร แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้การวางแผนและการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ
- การแสดงภาพเส้นเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อน: คุณสามารถมองเห็นเส้นเวลาและการทับซ้อนของงานได้อย่างง่ายดาย ช่วยป้องกันการเกิดตารางเวลาที่ขัดแย้งกัน
- การปรับเปลี่ยนเชิงรุกในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด: เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด แผนภูมิการโหลดทรัพยากรช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกเพื่อป้องกันคอขวดหรือความล่าช้า
- การสื่อสารและการประสานงานที่ดีขึ้น: การแบ่งปันแผนภูมิการโหลดทรัพยากรช่วยเพิ่มการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม โดยให้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปริมาณงานที่ต้องทำ
- การระบุการโหลดทรัพยากรเกินศักยภาพอย่างง่ายดาย: แผนภูมิการโหลดทรัพยากรช่วยให้สามารถระบุกรณีที่อาจเกิดการโหลดเกินได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีม
การสร้างตารางการโหลดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าแผนภูมิการโหลดทรัพยากรสามารถช่วยคุณและทีมของคุณได้อย่างไร มาทำความเข้าใจวิธีการสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพกันเถอะ ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมทรัพยากรและงานของคุณ
เตรียมตารางข้อมูลของทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณ โครงการที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน จำนวนชั่วโมงการทำงาน และงานที่คุณต้องการมอบหมายให้พวกเขา
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเวลาทั้งหมดของโครงการ
ประมาณเวลาที่จำเป็นในการทำโครงการให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ให้แยกเวลาที่จำเป็นในการทำส่วนต่าง ๆ ของโครงการที่คุณวางแผนจะมอบหมายให้พนักงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: จัดสรรงาน
แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และจัดทำแผนการมอบหมายงานจำลองโดยอิงจากข้อมูลที่คุณได้รวบรวมไว้ อย่าลืมสังเกตและหลีกเลี่ยงการมอบหมายงานมากเกินไปในขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องมือจัดการทรัพยากรที่มีความสามารถ เช่น ClickUp
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเมทริกซ์จากศูนย์—เข้าถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายของ ClickUp
เพียงแค่ใช้มุมมองงาน (Task View), มุมมองรายการ (List View), มุมมองแชท (Chat View) และอื่นๆของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของเมตริกที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูงานหรือโครงการอื่นๆ ที่สมาชิกหลักของคุณกำลังดำเนินการอยู่ คุณสามารถดูภาพรวมทั้งหมดได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
นอกจากนี้ แอปยังมีฟีเจอร์ที่ให้คุณมองเห็นภาพรวมแบบมุมสูง ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงของงานและลำดับความสำคัญได้
เมื่อพูดถึง ClickUp การทำงานร่วมกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณสมบัติของ ClickUp สำหรับผู้รับมอบหมายหลายคนนั้นยอดเยี่ยมและสามารถเข้าถึงได้ผ่านแดชบอร์ดที่รวมเป็นหนึ่งเดียว สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนแผนภูมิที่แชร์ได้อย่างง่ายดายโดยการแสดงความคิดเห็นที่มอบหมายและตอบกลับการเปลี่ยนแปลง
แผนภูมิของ ClickUp เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ ดูข้อมูลของคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและแชร์ได้ หรือการ์ดคัมบังสำหรับการวางแผนงาน ควบคู่กับมุมมองภาระงาน คุณก็จะมีชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดตารางโครงการและแสดงภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ประโยชน์จากรายงานเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินและการใช้งานไม่เพียงพอ
ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ของ ClickUp ร่วมกับฟีเจอร์ AI เพื่อระบุข้อผิดพลาดที่มนุษย์อาจมองข้ามในระหว่างการโหลดทรัพยากร
ระบบ AI สามารถชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด (หากมี) ในการคำนวณเวลาได้ คุณสามารถขอให้ระบบจำกัดการใช้เวลาให้เหลือประมาณ 75% เพื่อให้พนักงานมีเวลาว่าง 25% ของเวลาทำงานทั้งหมดได้
ทีมสามารถใช้เวลา 25% นี้เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรชีวิตของโครงการได้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกัน แอปสามารถช่วยคุณระบุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการโหลดทรัพยากรเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
การโหลดทรัพยากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำแผนการจัดการโครงการ. มันช่วยให้ทีมของคุณเติบโตและเตรียมคุณให้พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้อย่างราบรื่นในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน.
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นขั้นตอนการโหลดทรัพยากรอย่างไรใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เราจะช่วยคุณเริ่มต้นเส้นทางการจัดการโครงการด้วยเทมเพลตเหล่านี้จาก ClickUp:
- เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเพื่อติดตามทรัพยากร บุคลากร และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการภายในองค์กร
- เทมเพลตการจัดการทรัพยากร ClickUpเพื่อจัดสรรงานและความรับผิดชอบที่เหมาะสมให้กับพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpนำเสนอวิธีการที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดสรรทรัพยากรภายในทีมหรือแผนก ใช้มุมมองปริมาณงานที่ผสานรวมเพื่อแสดงภาพความจุของทรัพยากรของคุณ
ได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการของคุณด้วยการใช้เทมเพลตเหล่านี้และเครื่องมือทรงพลัง—ClickUp
วางแผนการโหลดทรัพยากรให้ดีขึ้นด้วย ClickUp
การโหลดทรัพยากรไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถมองข้ามได้—มันคือส่วนสำคัญของการบริหารโครงการของคุณที่สมควรได้รับการลงทุนอย่างเหมาะสม
การไม่ทุ่มเทความพยายามจะนำไปสู่ผลเสียมากมาย ซึ่งจะค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณและบั่นทอนความไว้วางใจและความภักดีต่อแบรนด์
ต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นหรือไม่? ใช้ ClickUp. และมันไม่ได้เกี่ยวกับเทมเพลตการโหลดทรัพยากรของ ClickUp เท่านั้น—เครื่องมือการจัดการโครงการทั้งหมดนี้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกความต้องการของคุณ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรด้วย
การสนับสนุนการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างสม่ำเสมอในทุกโครงการ
อย่าเชื่อเรา ลองด้วยตัวเอง สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!