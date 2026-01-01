25+ ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

เบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณทำงานหนักตลอดทั้งวัน แต่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้ว? เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เบราว์เซอร์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ด้วยเพียงส่วนขยาย Chrome ที่ง่าย ๆ ไม่กี่ตัว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—ไม่ใช่แค่ติดตั้งไว้ให้ดูดีบนแถบเครื่องมือของคุณเท่านั้น ส่วนเสริมเหล่านี้จาก Chrome เว็บสโตร์จะช่วยให้คุณคิดเร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และรักษาความคมชัดตั้งแต่แท็บแรกจนถึงแท็บสุดท้าย
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกใช่ไหม? มาเริ่มกันเลย
ทำไมต้องเลือกใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?
เบราว์เซอร์ของคุณคือสมองที่สองของคุณ—แต่หากไม่มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม มันอาจรู้สึกเหมือนลิ้นชักขยะดิจิทัลมากกว่า
ส่วนขยายของ Google Chrome เปลี่ยนเบราว์เซอร์ประจำวันของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกล ศึกษาจนดึก จัดการแคมเปญ หรือเขียนโค้ด ส่วนขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะขจัดอุปสรรคและทำให้กระบวนการทำงานประจำวันราบรื่น รวดเร็ว และไม่กระจัดกระจาย
นี่คือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติงานระดับสูงใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เหล่านี้เป็น เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ:
- ลดความยุ่งเหยิง: จัดการแท็บ บันทึก และบุ๊กมาร์กของคุณให้เป็นระเบียบ
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยทางลัดอัจฉริยะและ เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์
- มีสมาธิ: ปิดกั้นสิ่งรบกวน ตั้งเป้าหมาย และสร้างนิสัยที่ดีขึ้น
- บันทึกไอเดียได้ทันที: บันทึกลิงก์, ตัดบทความ, บันทึกวิดีโอ, และจับภาพหน้าจอเว็บและบันทึกข้อความได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป
- ทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: ซิงค์งาน ปฏิทิน และโครงการระหว่างแอปหลายตัวที่คุณใช้อยู่แล้ว
หากเบราว์เซอร์ของคุณคือที่ทำงานของคุณ, ปลั๊กอินของ Google Chrome เหล่านี้จะทำให้แน่ใจได้ว่ามันคือที่ที่ประสิทธิภาพการทำงานเจริญเติบโต.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google เปิดตัว Chrome ในปี 2008ด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร—หนังสือการ์ตูน 38 หน้า วาดโดย Scott McCloud วิธีการสร้างสรรค์นี้ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสถาปัตยกรรมของเบราว์เซอร์ ทำให้แตกต่างจากการเปิดตัวซอฟต์แวร์ทั่วไป
ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพริบตา
นี่คือภาพรวมของส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีสมาธิ และทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจับงานอัจฉริยะข้ามแท็บ
|สร้างงานได้ทันทีจากเว็บไซต์ใด ๆ, หน้าจอ, ติดตามเวลา, บันทึก, บันทึกหน้าจอ, AI ที่ผสานรวม
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แกรมม่า
|การเขียนแบบเรียลไทม์และการปรับปรุงความชัดเจน
|แก้ไขไวยากรณ์, แนะนำโทนการเขียน, และแก้ไขโดย AI ครอบคลุม Gmail, Docs, และแพลตฟอร์มโซเชียล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|โมเมนตัม
|มุ่งเน้นและใส่ใจกับแท็บใหม่
|เปลี่ยนหน้าแท็บใหม่ของคุณด้วยเป้าหมายประจำวัน คำคมสร้างแรงบันดาลใจ หรือรายการงานแบบมินิมอล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $3.33 ต่อเดือน
|Todoist
|การจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
|การสร้างงานจากแท็บใดก็ได้, การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, โครงการที่ใช้ร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
|LastPass
|การจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
|บันทึกการเข้าสู่ระบบและการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ, สร้างรหัสผ่าน, การแชร์และการเข้าถึงที่ปลอดภัย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|เครื่องทอผ้า
|การสื่อสารวิดีโอที่รวดเร็วและไม่พร้อมกัน
|บันทึกหน้าจอและเสียง, แชร์ทันทีพร้อมลิงก์, ถอดความด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน
|Ghostery
|การบล็อกโฆษณาและการท่องเว็บแบบส่วนตัว
|การบล็อกโฆษณาและตัวติดตาม, แผนที่ติดตามแบบเรียลไทม์, การท่องเว็บที่รวดเร็วและปลอดภัย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $1.99 ต่อเดือน
|วันแท็บ
|แท็บรกเกินควร
|การแปลงรายการเป็นแท็บ, รองรับกลุ่มแท็บ, ลดการใช้ CPU
|ฟรี
|Noisli
|เสียงพื้นหลังที่ช่วยเพิ่มสมาธิ
|เพลงประกอบที่กำหนดเองสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|Clockify
|การติดตามเวลาอย่างถูกต้อง
|การติดตามเวลาข้ามเครื่องมือ, แท็กโครงการ, รายงานเวลาอย่างละเอียด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6.99 ต่อเดือน
|ป่า
|มุ่งเน้นผ่านช่วงเวลาทำงานแบบ Pomodoro อย่างมีสติ
|โหมดโฟกัสตามเวลา, แรงจูงใจในการปลูกต้นไม้
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินมีค่าใช้จ่าย $3.99 ครั้งเดียว (เฉพาะการขยายเวลา)
|นักเขียน
|การสร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
|การบันทึกการคลิกและการกดแป้นพิมพ์, บทเรียนภาพที่สร้างโดยอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|อินสตาเพเปอร์
|คิวการอ่านที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
|บันทึกบทความและวิดีโอด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว, ซิงค์ข้ามอุปกรณ์, โฟลเดอร์, บันทึกข้อความพร้อมไฮไลท์และบันทึกย่อ, เข้าถึงแบบออฟไลน์หรือผ่าน Kindle
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5.99 ต่อเดือน
|พจนานุกรม Google
|คำจำกัดความอย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์
|คำจำกัดความและการออกเสียงแบบป๊อปอัพทันทีโดยไม่ต้องออกจากหน้า
|ฟรี
|Speechify
|เปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นเสียงพร้อมเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติ
|การแปลงข้อความเป็นเสียง, การควบคุมความเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.58 ต่อเดือน
|Google Keep
|การจดบันทึกที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
|บันทึกอย่างรวดเร็ว, รายการตรวจสอบ, และลิงก์ข้ามอุปกรณ์, ป้ายกำกับ, สี, การแจ้งเตือน
|ฟรี
|ชนะในวันนี้
|การติดตามความสนใจประจำวันและนิสัย
|การตั้งเป้าหมายรายวัน, การติดตามนิสัย, การอัปเดตความก้าวหน้า
|ฟรี
|StayFocusd
|การบล็อกสิ่งรบกวนดิจิทัล
|จำกัดเวลาสำหรับเว็บไซต์ที่เบี่ยงเบนความสนใจ, โหมดนิวเคลียร์เพื่อบล็อกเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์
|ฟรี
|Publer
|การกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
|การกำหนดเวลาโพสต์และเผยแพร่อัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมคำบรรยายโดย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|แชร์ราโฮลิก
|การแบ่งปันและติดตามเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียล
|การย่อ URL, การแชร์ทางสังคม, การติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
|Evernote Web Clipper
|การบันทึกและจัดระเบียบการค้นคว้าบนเว็บ
|การตัดส่วนหน้าเว็บ, การเน้นข้อความ, สมุดบันทึก, แท็ก และความคิดเห็น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
|คลิกแอนด์คลีน
|การท่องเว็บออนไลน์อย่างปลอดภัย
|การล้างแคช คุกกี้ และข้อมูลการท่องเว็บด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พร้อมการสแกนความเป็นส่วนตัว
|ฟรี
|นักล่า
|ค้นหาอีเมลธุรกิจที่ผ่านการยืนยันแล้ว
|การค้นหาและตรวจสอบอีเมล, ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
|คีย์เวิร์ดเซิร์ฟเฟอร์
|การวิจัย SEO บนหน้าเว็บ
|ปริมาณคำค้นหาและข้อมูล SEO แสดงอยู่ในหน้าค้นหาของ Google
|ฟรี
|MozBar
|ตัวชี้วัด SEO และการวิเคราะห์คู่แข่ง
|การตรวจสอบโดเมนและอำนาจหน้าเว็บ คะแนนสแปม เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
|เซิร์ฟเฟอร์ SEO
|การปรับแต่งเนื้อหาและข้อมูล SERP
|ข้อมูลคำค้นหา, ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหา, คำแนะนำในการปรับปรุง
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เกมไดโนเสาร์ออฟไลน์ของ Chromeกลายเป็นที่โด่งดังบนอินเทอร์เน็ต—ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอะไรใหญ่โตเลย เพิ่มเข้ามาในปี 2014 "Dino Runner" จะปรากฏขึ้นเมื่อเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แค่กดปุ่มเว้นวรรคเพื่อให้ T-Rex กระโดดข้ามกระบองเพชรและนกในทะเลทราย เกมนี้ยังมีแฟนคลับและม็อดกระดานผู้นำของตัวเองอีกด้วย
ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025
ไม่ใช่ทุกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะอยู่ในแอปแยกต่างหาก—เครื่องมือที่ดีที่สุดบางตัวซ่อนอยู่ในแถบเบราว์เซอร์ของคุณอยู่แล้ว
ส่วนขยาย Chrome ที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความวุ่นวายทางความคิดอีกด้วย ตั้งแต่การจัดการแท็บที่ล้นหลามไปจนถึงการจับภาพความคิดที่แวบผ่านเข้ามา พวกมันทำงานอย่างเงียบๆ ในช่วงเวลาเล็กๆ ที่อาจเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกระบวนการทำงานของคุณ
มาสำรวจส่วนขยาย Chrome ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งกำลังนิยามใหม่ของการท่องเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจับงานอัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข้ามแท็บ)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, คือการอัปเกรดประสิทธิภาพการทำงานที่เบราว์เซอร์ของคุณขาดหายไป
ด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp การท่องเว็บกลายเป็นเรื่องที่ลงมือทำได้ทันที เลื่อนดู LinkedIn แล้วเจอไอเดียดีๆ? บันทึกเป็นงานได้ในคลิกเดียว กำลังตรวจสอบดีไซน์อยู่หรือเปล่า? ถ่ายภาพหน้าจอ ใส่คำอธิบายประกอบ และส่งความคิดเห็น—โดยไม่ต้องเปิดแอปใหม่
กำลังอ่านบทความอยู่ใช่ไหม? ตัดบทความไปติดกับงานหรือจดบันทึกข้อคิดในสมุดบันทึกของคุณได้เลย รวดเร็ว เข้าใจบริบท และออกแบบมาเพื่อการทำงานจริงโดยเฉพาะ
สิ่งที่ทำให้ClickUp Chrome Extensionโดดเด่นคือการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งระหว่างการท่องเว็บของคุณกับพื้นที่ทำงานของคุณ ทุกสิ่งที่คุณบันทึก—งาน, การบันทึกเวลา, ภาพหน้าจอ—จะซิงค์อย่างราบรื่นกับโปรเจกต์ ClickUp ของคุณ
นั่นหมายความว่าไม่มีบันทึกที่กระจัดกระจายหรือการติดตามผลที่ลืมไป คุณไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบวันของคุณ แต่คุณกำลังบันทึกมันไว้ในขณะที่มันเกิดขึ้น
มันสะดวกสำหรับนักการตลาดที่หาไอเดีย นักพัฒนาที่บันทึกบั๊ก หรือผู้จัดการที่ต้องสลับไปมาระหว่าง Slack, Drive และแดชบอร์ด
และเมื่อการพิมพ์คำอธิบายยาวๆ รู้สึกมากเกินไป เพียงแค่กดบันทึกและสร้างคลิปแทน—เหมาะสำหรับการอัปเดตหรือให้ข้อเสนอแนะแบบอะซิงโครนัส
สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตออนไลน์, ส่วนขยายของ ClickUp กลายเป็นมากกว่าแค่ส่วนเสริม แต่เป็นเพื่อนคู่ใจในการทำงาน. ไม่แปลกใจเลยที่มันกลายเป็นหนึ่งในส่วนขยาย Chrome ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ.
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำ มีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานจากเว็บไซต์ใดก็ได้และแนบลิงก์, ภาพหน้าจอ, หรือบันทึก
- ใช้ Notepad สำหรับไอเดียอย่างรวดเร็ว, บันทึกการประชุม, หรือสิ่งที่ต้องทำ
- ติดตามเวลาที่ใช้กับงานแต่ละอย่างโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ใส่คำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอและบันทึกไปยังงานโดยตรง
- บันทึกคลิปเสียงเพื่อแทนการประชุมหรือการสนทนาใน Slack ที่ยาว
- ซิงค์งานและบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- รู้สึกท่วมท้นกับฟีเจอร์มากมายที่อัดแน่นอยู่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การผสานรวมกับส่วนขยาย Google Chrome ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถสร้างงานจากอีเมลเพื่อติดตามผลในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับการใช้ส่วนตัวและการทำงานร่วมกันในโครงการระหว่างแผนกภายในองค์กร ความง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม
การผสานรวมกับส่วนขยาย Google Chrome ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถสร้างงานจากอีเมลเพื่อติดตามในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่ดีเยี่ยมทั้งสำหรับตนเองและการทำงานร่วมกันในโครงการระหว่างแผนกของบริษัท ความง่ายในการเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์ม
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเขียนแบบเรียลไทม์และการปรับปรุงความชัดเจน)
หากคำพูดเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ Grammarly คือเครื่องมือที่คุณไม่รู้ว่าเบราว์เซอร์ของคุณต้องการ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่เขียนออนไลน์—นักการตลาดที่สร้างโพสต์ นักเรียนที่กำลังทำรายงาน หรือผู้ก่อตั้งที่กำลังส่งการอัปเดตให้กับนักลงทุน
Grammarly ทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลังบน Gmail, LinkedIn, Google Docs และเกือบทุกช่องข้อความบนเว็บส่วนขยาย Chrome ที่ใช้ AIนี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในการช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีสไตล์และมีจุดประสงค์ ไม่ใช่แค่การแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังแนะนำโทนและความชัดเจนอีกด้วย
สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากตัวเลือก Grammarlyยอดนิยมหลายตัวคือความเร็วและความสามารถในการเข้าใจบริบท คุณไม่เพียงแค่ได้รับการแก้ไข—คุณยังได้รับคำแนะนำที่ตรงกับเจตนาของคุณ ทำให้แต่ละประโยคคมชัดและอ่านง่ายขึ้นในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- เน้นการเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงและวลีที่ใช้บ่อยเกินไปในงานเขียนแบบยาว
- เขียนประโยคใหม่ทั้งหมดทันทีด้วยคำแนะนำจาก AI (พรีเมียม)
- แก้ไขไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติในเครื่องมือที่ใช้ Chrome
- ตรวจจับการลอกเลียนแบบจากแหล่งออนไลน์หลายแห่ง
- เข้าถึงแดชบอร์ดกลางสำหรับประวัติเอกสารและข้อมูลเชิงลึกในการเขียน
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดภายในส่วนขยาย
- เครื่องมือปรับโทนขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
- อาจพลาดบริบทในบทความที่ซับซ้อนและเทคนิค
ราคาของ Grammarly
- มีแผนฟรีให้บริการ
- พรีเมียม: $30/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 11,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
อ่านรีวิว Capterraนี้สำหรับ Grammarly Business:
Grammarly เป็นส่วนเสริมที่ดีมากสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ เพราะมันทำหน้าที่เหมือนผู้ตรวจแก้และนักเขียนในตัวเดียว ฉันใช้มันหลักๆ กับบัญชี Chrome ของนักเรียน และมันช่วยพวกเขาเห็นข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันไปพร้อมกันได้อย่างมาก
Grammarly เป็นส่วนเสริมที่ดีมากสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ เพราะมันทำหน้าที่เหมือนผู้ตรวจทานและนักเขียนในตัวเดียว ฉันใช้มันหลักๆ กับบัญชี Chrome ของนักเรียน และมันช่วยให้นักเรียนเห็นข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันไปพร้อมกันได้อย่างมาก
3. โมเมนตัม (เหมาะที่สุดสำหรับการโฟกัสและการท่องเว็บอย่างมีสติ)
โมเมนตัมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เบราว์เซอร์ของตนสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความชัดเจน ไม่ใช่ความวุ่นวาย แทนที่จะถาโถมคุณด้วยแท็บและบุ๊กมาร์กมากมาย มันจะค่อยๆ ปรับมุมมองพื้นที่ดิจิทัลของคุณใหม่ให้เป็นแดชบอร์ดส่วนตัวที่วางเจตจำนงประจำวันของคุณไว้ตรงกลางอย่างเด่นชัด
ออกแบบมาสำหรับผู้ทำงานทางไกล, นักสร้างสรรค์, และนักเรียนนักศึกษาเช่นกัน, Momentum เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความมั่นคงตลอดทั้งวัน
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมัน? ความสามารถในการแทนที่หน้าแท็บใหม่ของ Chrome ของคุณด้วยเลย์เอาต์ที่สงบซึ่งผสมผสานรายการสิ่งที่ต้องทำ คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และภาพถ่ายที่สวยงาม ไม่มีสิ่งรบกวน—เพียงแค่การกระตุ้นให้จดจ่อกับสิ่งที่สำคัญ
โมเมนตัมเปลี่ยนแท็บใหม่แต่ละแท็บให้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ช่วยให้คุณสามารถกลับไปสู่เป้าหมายของคุณได้แทนที่จะหลงทางอยู่ในแท็บที่เปิดไว้
คุณสมบัติเด่นของ Momentum
- เปลี่ยนหน้าแท็บใหม่เริ่มต้นของคุณให้เป็นแดชบอร์ดแบบมินิมอลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ตั้งเป้าหมายประจำวันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายในการทำงาน
- ติดตามงานและเตือนความจำได้โดยตรงภายในส่วนขยาย
- ปรับแต่งภาพด้วยธีม คำคม และคำทักทายที่กำหนดเอง
- ผสานการอัปเดตสภาพอากาศและบุ๊กมาร์กเพื่อพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดด้านโมเมนตัม
- บางคุณสมบัติถูกปิดกั้นอยู่เบื้องหลังแผน Plus
- ไม่รองรับการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ในเวอร์ชันฟรี
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาตามโมเมนตัม
- มีแผนฟรีให้บริการ
- บวก: $3. 33/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์โมเมนตัม
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง)
เมื่อสมองของคุณกำลังจัดการกับสิบสิ่งพร้อมกัน Todoist จะเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ—โดยไม่มีความวุ่นวาย
เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยืดหยุ่นแต่มีเป้าหมายชัดเจน Todoist ช่วยให้คุณบันทึกและจัดระเบียบงานได้จากทุกที่ออนไลน์ ไม่ว่าคุณกำลังอ่านบทความ ตรวจสอบอีเมล หรือเรียกดูไฟล์ ส่วนขยาย Chrome จะช่วยให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว
จุดเด่นของมันอยู่ที่การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ เพียงพิมพ์ว่า "ส่งรายงานวันศุกร์ #งาน" Todoist จะจัดเก็บไฟล์นั้นไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ—ติดแท็ก ระบุวันที่ และพร้อมใช้งานทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- เพิ่มงานได้ทันทีจากหน้าเว็บใด ๆ
- จัดระเบียบงานเป็นโครงการโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ
- ใช้ภาษาธรรมชาติในการกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนซ้ำ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแนวโน้มผลผลิตรายวัน/รายสัปดาห์
- ร่วมมือกันโดยแชร์รายการงานกับเพื่อนร่วมทีม
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่มีการติดตามเวลาในตัว
- แผนฟรีไม่มีระบบแจ้งเตือนและตัวกรองขั้นสูง
- การจัดการงานย่อยอาจดูยุ่งยากเมื่ออยู่ในรายการขนาดใหญ่
ราคาของ Todoist
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $2.50/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันสามารถเปลี่ยนกำหนดส่งได้หากเป็นวันที่แน่นอน เราสามารถแบ่งปันสิ่งที่ต้องทำ พูดคุยเกี่ยวกับงาน และดูความคืบหน้าได้ทันที การย้อนกลับไปดูสิ่งที่เราทำมาก่อนและดูว่าทีมของเราทำงานอย่างไรนั้นเป็นเรื่องง่าย
ฉันสามารถเปลี่ยนกำหนดส่งงานได้หากเป็นวันที่แน่นอน เราสามารถแบ่งปันสิ่งที่ต้องทำ พูดคุยเกี่ยวกับงาน และดูความคืบหน้าได้ทันที การย้อนดูสิ่งที่เราทำมาก่อนและดูว่าทีมของเราทำงานอย่างไรนั้นเป็นเรื่องง่าย
5. LastPass (ดีที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยและไร้กังวล)
การเข้าสู่ระบบไม่ควรทำให้คุณช้าลง—และด้วย LastPass มันจะไม่เป็นเช่นนั้นเลย
ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่จัดการบัญชีหลายสิบบัญชีในแต่ละวัน โปรแกรมจัดการรหัสผ่านนี้จะเก็บรักษาข้อมูลรับรองของคุณอย่างปลอดภัยและเข้าสู่ระบบให้คุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ตั้งแต่ตัวจัดตารางโซเชียลมีเดียไปจนถึงแดชบอร์ดโครงการ โปรแกรมจะจดจำรายละเอียดทั้งหมดแทนคุณ
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ LastPassคือคุณต้องจำเพียงรหัสผ่านหลักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ทุกอย่างอื่น ๆ — การเข้าสู่ระบบ, บัตรเครดิต, บันทึกที่ปลอดภัย — จะถูกเข้ารหัส, ซิงค์, และสามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LastPass
- จัดเก็บและกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ บัตร และบันทึกสำคัญโดยอัตโนมัติ
- สร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แชร์ข้อมูลประจำตัวอย่างปลอดภัยกับสมาชิกในทีม
- เข้าถึงตู้เซฟของคุณจากเบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป, หรือมือถือ
- ใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ LastPass
- บางครั้งการกรอกข้อมูลอัตโนมัติอาจไม่เสถียรบนบางเว็บไซต์
- การซิงค์ Vault อาจล่าช้าในบางโอกาสที่พบได้ยาก
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานเฉพาะเดสก์ท็อปหรือมือถือเท่านั้น—ไม่สามารถใช้ได้ทั้งสองอย่าง
ราคาของ LastPass
- ฟรี: $0/เดือน
- พรีเมียม: $3.00/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ครอบครัว: $4.00/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $4. 25/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $7.00/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- บิสิเนส แม็กซ์: $9.00/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ LastPass
- G2: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LastPass อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraรายหนึ่งได้แบ่งปันว่า:
หากไม่มี LastPass ฉันคงต้องรีเซ็ตรหัสผ่านบนเว็บไซต์ที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากมายที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวันไปแล้ว มันช่วยให้ฉันรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลสตรีมมิ่ง ข้อมูลธนาคาร และรหัสผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดของฉันได้โดยไม่มีการรั่วไหลหรือข้อมูลถูกขโมยเลย
หากไม่มี LastPass ฉันคงต้องรีเซ็ตรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อนหลายแห่งที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวันไปแล้ว มันช่วยให้ฉันรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลสตรีมมิ่ง ข้อมูลธนาคาร และรหัสผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดของฉันได้โดยไม่มีการละเมิดหรือข้อมูลรั่วไหลเลย
6. Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารวิดีโอที่รวดเร็วและไม่พร้อมกัน)
บางครั้ง การพิมพ์อะไรบางอย่างใช้เวลานานเกินไป Loom แก้ปัญหานี้ด้วยการให้คุณกดบันทึก อธิบายด้วยภาพ และดำเนินการต่อ—ไม่ต้องประชุม
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกับทีมระยะไกล การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว Loom ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนผ่านวิดีโอสั้น ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบงาน สาธิตฟีเจอร์ใหม่ หรือแนะนำเพื่อนร่วมทีมในการแก้ไขปัญหา ส่วนขยาย Chrome ของ Loomจะทำให้การบันทึกหน้าจอเป็นเรื่องง่ายและไร้ความยุ่งยาก
จุดแข็งที่สุดของมันคืออะไร? ความเร็ว. คุณสามารถบันทึกหน้าจอ, เสียง, และใบหน้าของคุณพร้อมกันได้ และแชร์ลิงก์ได้ทันที—ไม่ต้องเรนเดอร์, ไม่ต้องอัปโหลด. มันเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่ต้องการอธิบายเพียงครั้งเดียวและหลีกเลี่ยงการสนทนาซ้ำในภายหลัง.
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกหน้าจอ, กล้อง, หรือทั้งสองอย่างได้ในเพียงคลิกเดียว
- แชร์วิดีโอได้ทันทีด้วยลิงก์ที่สร้างโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มเวลาที่บันทึก, การตอบกลับด้วยอีโมจิ, และความคิดเห็นเพื่อให้บริบทชัดเจนขึ้น
- ตัด, แก้ไข, และเพิ่ม CTA ด้วยตัวแก้ไขวิดีโอในตัว
- เพิ่มบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติด้วยผู้ช่วย AI
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ ClickUp
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- คุณภาพวิดีโออาจลดลงเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ
- แผนฟรีมีขีดจำกัดเวลา 5 นาทีต่อวิดีโอ
- ไม่มีการบันทึกแบบออฟไลน์
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ + AI: $20/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า:
Loom ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ เพียงแค่บันทึกแล้วเริ่มใช้งานได้เลย ฉันชอบมากที่สามารถสร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและส่งข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการได้ทันทีด้วยการแชร์ลิงก์ ความสามารถในการบันทึกทั้งตัวเองและหน้าจอทำให้การอธิบายหัวข้อหรือแนะนำขั้นตอนต่างๆ ง่ายขึ้นมาก
Loom ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ เพียงแค่บันทึกแล้วเริ่มใช้งานได้เลย ฉันชอบมากที่สามารถสร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและส่งข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการได้ทันทีด้วยการแชร์ลิงก์ ความสามารถในการบันทึกทั้งตัวเองและหน้าจอทำให้การอธิบายหัวข้อหรือแนะนำขั้นตอนต่างๆ ง่ายขึ้นมาก
7. Ghostery (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกโฆษณาและการท่องเว็บแบบส่วนตัว ปราศจากสิ่งรบกวน)
การค้นคว้าออนไลน์เป็นเรื่องยากเมื่อเบราว์เซอร์ของคุณรู้สึกเหมือนป้ายโฆษณา Ghostery ช่วยกำจัดสิ่งรบกวนเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานได้—ไม่ใช่ป๊อปอัพ
เหมาะสำหรับนักวิจัย นักเขียน และมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ส่วนขยายนี้บล็อกโฆษณาและตัวติดตามที่รบกวนในเวลาจริง ไม่เพียงแค่ทำความสะอาดมุมมองของคุณ แต่ยังเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและปกป้องข้อมูลของคุณในขณะเดียวกัน
สิ่งที่ทำให้ Ghostery มีความได้เปรียบคือแผนที่ติดตามแบบเรียลไทม์ เมื่อคุณท่องเว็บ มันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวติดตามใดกำลังทำงานอยู่ และให้คุณปิดพวกมันได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ghostery
- บล็อกโฆษณา, ตัวติดตาม, และสคริปต์วิเคราะห์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ตรวจสอบและจัดการตัวติดตามผ่านแผนที่ตัวติดตามแบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงความเร็วในการท่องเว็บโดยการลดขนาดหน้าเว็บที่ใหญ่เกินไป
- ปรับแต่งการตั้งค่าการบล็อกตามเว็บไซต์หรือหมวดหมู่
- ใช้โหมดผีสำหรับการใช้งานที่เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Ghostery
- อาจทำให้เกิดปัญหาการจัดวางบนเว็บไซต์ที่มีสคริปต์จำนวนมาก
- อินเตอร์เฟซอาจมีความเป็นเทคนิคสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้เวลาในการตั้งค่า
ราคาของ Ghostery
คะแนนและรีวิวของ Ghostery
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. OneTab (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแท็บที่มากเกินไปในทันที)
เมื่อคุณเปิดแท็บไว้ 23 แท็บและสมองของคุณรู้สึกสับสนวุ่นวายไม่ต่างกัน OneTab จะเข้ามาช่วยเหมือนปุ่มรีเซ็ตสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ ปลั๊กอินนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ต้องค้นคว้า ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือสลับบริบทตลอดทั้งวัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาอย่างลึกซึ้ง, จัดการแคมเปญ, หรือทำงานกับบัญชีลูกค้าหลายราย. OneTab รวมแท็บเปิดทั้งหมดของคุณไว้ในรายการเดียวที่สามารถคลิกได้, ช่วยเพิ่มหน่วยความจำและลดความวุ่นวายทางสายตา.
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคืออะไร? ความเรียบง่าย ไม่มีตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือการเรียนรู้ที่ยากลำบาก—เพียงแค่คลิกเดียว ความวุ่นวายของแท็บของคุณก็จะกลายเป็นรายการที่จัดระเบียบไว้อย่างเป็นระเบียบซึ่งคุณสามารถกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneTab
- ส่งออกกลุ่มแท็บของคุณเป็นหน้าเว็บที่สามารถแชร์ได้ผ่านลิงก์
- ล็อกแท็บที่สำคัญเพื่อป้องกันการยุบโดยไม่ตั้งใจ
- กู้คืนเซสชันเบราว์เซอร์ทั้งหมดแม้หลังจากเกิดข้อขัดข้อง
- ลากและจัดเรียงแท็บที่บันทึกไว้ใหม่เพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
- ใช้ OneTab เป็นผู้จัดการเซสชันแบบเบาสำหรับเวิร์กโฟลว์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ OneTab
- ไม่มีการซิงค์กับคลาวด์—แท็บที่บันทึกไว้จะอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น
- ตัวเลือกการจัดระเบียบแท็บมีจำกัด
- ไม่จัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติตามหัวข้อหรือโดเมน
ราคาของ OneTab
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ OneTab
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
9. Noisli (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงสมาธิด้วยเสียงพื้นหลัง)
บางครั้งความเงียบก็ทำให้เสียสมาธิ—และเสียงดนตรีก็มากเกินไป นั่นคือจุดที่ Noisli ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว
ออกแบบมาสำหรับผู้ทำงานทางไกล นักเขียน และนักคิดเชิงลึก Noisli ช่วยให้คุณอยู่ในสภาวะไหลลื่นด้วยการซ้อนเสียงบรรยากาศต่างๆ เช่น เสียงฝนตก ลมพัด เสียงพูดคุยในคาเฟ่ และเสียงไวท์นอยส์ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการกลบเสียงรบกวนจากบ้าน เสียงจอแจในออฟฟิศ หรือแม้แต่ความคิดวุ่นวายในหัวของคุณเอง
ด้วย Noisli คุณสามารถสร้างมิกซ์เสียงที่ปรับแต่งได้เองให้เหมาะกับสไตล์การโฟกัสของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการความสงบและสมาธิ หรือความกระปรี้กระเปร่าและมีจังหวะ Noisli จะปรับสภาพแวดล้อมให้ทำงานเพื่อคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Noisli
- ผสมเสียงพื้นหลังต่าง ๆ ให้เข้ากับอารมณ์หรือภารกิจของคุณ
- บันทึกชุดเสียงโปรดเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วในภายหลัง
- ใช้ตัวจับเวลาในตัวสำหรับช่วงเวลาโฟกัสหรือช่วงการทำงานแบบ Pomodoro
- เขียนอย่างไม่มีสิ่งรบกวนในโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบเรียบง่าย
- ซิงค์เสียงรอบข้างระหว่างเบราว์เซอร์และมือถือ
ข้อจำกัดของ Noisli
- แผนฟรีรวมเพียงชุดเสียงที่จำกัด
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เว้นแต่คุณจะใช้งานผ่านแอปเดสก์ท็อป
- ต้องเปิดใช้งานส่วนขยาย Chrome ในแท็บนี้เพื่อให้เล่นต่อได้
ราคาของ Noisli
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน
- ธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 2 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Noisli
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าเพียงแค่เพิ่มส่วนขยาย—ควรจัดระเบียบให้เรียบร้อย หากเบราว์เซอร์ของคุณเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ทับซ้อนกันหรือแทบไม่ได้ใช้งานเลย ถึงเวลา แล้วที่จะรวมเครื่องมือให้เหลือเพียงสิ่งจำเป็น
เริ่มต้นด้วยการระบุฟังก์ชันการทำงานที่ซ้ำซ้อน (เช่น แอปจัดการงานหลายแอปหรือตัวจัดการแท็บ) และเก็บไว้เฉพาะสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแท้จริง การตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่กระชับขึ้นหมายถึงสิ่งรบกวนน้อยลง ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น และความยุ่งเหยิงทางความคิดที่น้อยลง มุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ—และให้พื้นที่ทำงาน Chrome ของคุณทำงานได้มากขึ้นด้วยสิ่งน้อยลง
10. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างแม่นยำข้ามงานและทีม)
เมื่อรายการที่ต้องทำของคุณแน่นขนัดและชั่วโมงต่าง ๆ กลายเป็นเพียงความพร่าเลือน Clockify จะช่วยสร้างระเบียบให้กับวันทำงานของคุณอีกครั้ง
Clockify เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และทีมที่ทำงานทางไกลที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงหรือต้องการมองเห็นภาพรวมว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไร ด้วยส่วนขยาย Chrome คุณสามารถติดตามเวลาจากเว็บไซต์ใดก็ได้—รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Asana, Trello และ Gmail—โดยไม่ต้องสลับแท็บ
สิ่งที่ทำให้ Clockify แตกต่างคือความสามารถในการผสานเข้ากับเครื่องมือประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกเดียวก็สามารถเริ่มจับเวลาได้ทันทีที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณจึงไม่พลาดทุกวินาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และไม่ต้องประเมินเวลาของงานต่ำไปอีกเลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในเว็บไซต์ เช่น ClickUp หรือ Trello
- ติดแท็กข้อมูลตามลูกค้า โครงการ หรืองาน เพื่อรายงานที่ชัดเจน
- วิเคราะห์รูปแบบการผลิตด้วยแดชบอร์ดที่ละเอียด
- สร้างรายงานเวลาที่กำหนดเองสำหรับใบแจ้งหนี้หรือการจ่ายเงินเดือน
- ซิงค์ข้อมูลข้ามเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป และแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Clockify
- การติดตามแบบออฟไลน์ไม่สามารถใช้ได้ในส่วนขยายของ Chrome
- ยังคงต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองสำหรับบันทึกเวลาที่ขาดหาย
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockify อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Clockify บนG2 ได้รีวิวว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Clockify คือความง่ายในการใช้งานและการติดตั้งที่ตรงไปตรงมา ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันใช้มันบ่อย และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรายงานรายละเอียดและการจัดการโครงการ ช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น อีกทั้งการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ อย่างราบรื่นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก โดยรวมแล้ว Clockify ได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก สุดท้ายนี้ การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้นยอดเยี่ยมมาก
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Clockify คือความง่ายในการใช้งานและการติดตั้งที่ตรงไปตรงมา ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันใช้มันบ่อย และฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การรายงานรายละเอียดและการจัดการโครงการ ช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น อีกทั้งการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ อย่างราบรื่นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก โดยรวมแล้ว Clockify ได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก สุดท้ายนี้ การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้นยอดเยี่ยมมาก
11. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสมาธิผ่านการแบ่งเวลาอย่างมีสติ)
สิ่งรบกวนมีอยู่ทุกที่—แต่ถ้าสมาธิของคุณสามารถเติบโตกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ล่ะ?
Forest นำเทคนิค Pomodoro มาปรับใช้ใหม่: ทุกครั้งที่คุณมีสมาธิ ต้นไม้จะเติบโตบนหน้าจอของคุณ ปล่อยให้แอปทำงานไปโดยที่คุณเลื่อนหน้าจอหรือเปลี่ยนแท็บ ต้นไม้ของคุณจะเหี่ยวเฉาลง มันเป็นแรงจูงใจเล็กๆ แต่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน
ส่วนขยายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักเขียน และผู้ที่ทำงานอย่างลึกซึ้งซึ่งมักถูกล่อลวงโดยสิ่งดิจิทัล นอกเหนือจากตัวจับเวลาแล้ว Forest ยังช่วยให้คุณปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับการมีสมาธิให้กลายเป็นนิสัย—สิ่งที่คุณค่อย ๆ หล่อเลี้ยงและพัฒนาขึ้นตามเวลา
การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างสติและแรงจูงใจทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ที่ต้องการการเตือนน้อยลงและผลลัพธ์มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของป่า
- ปลูกต้นไม้เสมือนจริงเพื่อรักษาสมาธิในช่วงเวลาทำงานที่มีกำหนดเวลา
- ติดตามแนวโน้มการผลิตตลอดระยะเวลาด้วยสถิติรายวันและรายสัปดาห์
- ปรับระยะเวลาของเซสชันตามสไตล์การทำงานของคุณ
- รับเหรียญเสมือนเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโลกจริง
- ซิงค์ความคืบหน้าระหว่างส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปมือถือ
ข้อจำกัดของป่า
- ไม่มีเว็บไซต์ safelist—คุณต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในระหว่างเซสชัน
- เซสชันโฟกัสไม่สามารถหยุดชั่วคราวได้ในเวอร์ชันฟรี
- การวิเคราะห์ที่จำกัดในแผนฟรี
การกำหนดราคาป่าไม้
- แอป iOS: $3. 99 ซื้อครั้งเดียว
- แอป Android: ฟรีพร้อมการซื้อในแอป; อัปเกรดเป็น Pro ได้ในราคา $1.99
- ส่วนขยาย Chrome: ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
12. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นคู่มือขั้นตอนอัตโนมัติ)
การทำซ้ำทำลายประสิทธิภาพ—แต่การบันทึกขั้นตอนไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
Scribe ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ฝึกอบรมทีม, อบรมลูกค้า, หรือแบ่งปันวิธีการทำงาน. แทนที่จะเขียนคำแนะนำด้วยตนเอง, คุณสามารถเปิดใช้งานส่วนขยาย, ทำตามขั้นตอนเพียงครั้งเดียว, และ Scribe จะบันทึกทุกขั้นตอน—การคลิกเมาส์, การป้อนข้อความ,ภาพหน้าจอใน Chrome—และเปลี่ยนเป็นคู่มือที่สวยงามภายในไม่กี่วินาที.
มันช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลสำหรับผู้ดูแลระบบ IT, ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมสนับสนุนลูกค้า, และทุกคนที่เบื่อกับการพูดซ้ำใน Slack หรือ Zoom
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกจากคู่มือทีละขั้นตอนก่อนการแบ่งปัน
- ส่งออกคู่มือเป็น PDF หรือ HTML สำหรับเอกสารการฝึกอบรม
- เพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเองลงในคู่มือสำหรับการใช้งานกับลูกค้า
- ติดตามว่าใครได้ดูหรือเข้าถึงคู่มือ
- จัดระเบียบเอกสารกระบวนการทั้งหมดของคุณไว้ในโฟลเดอร์ทีมเพื่อการค้นหาที่ง่าย
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- ต้องการกระบวนการทำงานที่เสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
- เครื่องมือแก้ไขที่จำกัดในแผนฟรี
- จับภาพได้เฉพาะผ่านเบราว์เซอร์ (การดำเนินการบนเดสก์ท็อปต้องใช้แผน Pro)
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribe อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:
Scribe เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับทีมของเรา มันทำให้การจัดทำ SOP เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก วิธีที่มันจับกระบวนการทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถมาตรฐานการทำงานของเราและรักษาความสอดคล้องกันในทุกด้านได้อย่างแท้จริง จะแนะนำให้กับทีมใดก็ตามที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้นอย่างแน่นอน
Scribe ได้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับทีมของเรา มันทำให้การจัดทำ SOP เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มากมาย วิธีที่มันจับกระบวนการทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติได้ช่วยเราอย่างมากในการทำให้มาตรฐานการทำงานของเราเป็นแบบเดียวกัน และรักษาความสอดคล้องในทุกด้านอย่างแท้จริง จะแนะนำให้กับทีมใด ๆ ที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดอย่างแน่นอน
13. อินสตาเพเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับคิวการอ่านที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน)
เครื่องมือบางอย่างช่วยให้คุณบันทึกเนื้อหา; Instapaper ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับมันได้ ด้วยเพียงคลิกเดียว มันจะกำจัดเสียงรบกวนดิจิทัล—ไม่มีโฆษณา ไม่มีป๊อปอัพ—เพียงแค่ข้อความที่อ่านง่ายในรูปแบบที่สมองของคุณจะขอบคุณจริงๆ
ออกแบบมาสำหรับนักคิด นักวิจัย และผู้ใฝ่รู้ Instapaper เปลี่ยนเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณให้กลายเป็นกล่องจดหมายเนื้อหาที่เงียบสงบ
จุดแข็งที่แท้จริงของ Instapaper อยู่ที่มุมมองการอ่านที่เน้นเฉพาะเนื้อหาหลัก แตกต่างจากเครื่องมืออ่านภายหลังอื่น ๆ ที่ Instapaper จะกำจัดสิ่งรบกวนและคงไว้เพียงแนวคิดหลักเท่านั้น เพื่อให้จิตใจของคุณมีพื้นที่ในการซึมซับเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง
ไม่ว่าคุณจะบันทึกบล็อกสั้น ๆ 5 นาที หรือบทความสืบสวน 5,000 คำ หน้าตาของระบบก็จะยังคงเรียบง่ายและสวยงามอยู่เสมอ นอกจากนี้ การซิงค์ข้อมูลผ่านเว็บ มือถือ และแม้กระทั่ง Kindle ยังช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่คุณบันทึกไว้ได้ทุกที่ทุกเวลา
หากการทำงานอย่างลึกซึ้งและการเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ส่วนขยายนี้สมควรได้รับตำแหน่งในแถบแท็บของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Instapaper
- คลิปบทความ, บล็อกโพสต์, และวิดีโอจากหน้าเว็บใด ๆ ได้ทันที
- ไฮไลต์ข้อความและเพิ่มคำอธิบายประกอบโดยไม่ต้องออกจากโหมดผู้อ่าน
- ใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดโครงสร้างและจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่คุณบันทึกไว้
- เปิดโหมดอ่านเร็วเพื่อจดจำข้อมูลมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
- ส่งออกบทความไปยัง Kindle เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Instapaper
- ไม่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ต้องซิงค์ด้วยตนเองก่อนใช้งานแบบออฟไลน์
- รองรับการจัดรูปแบบอย่างจำกัดสำหรับบทความที่มีมัลติมีเดียจำนวนมาก
ราคาของ Instapaper
- ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Instapaper
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
14. พจนานุกรม Google (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาคำนิยามอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้การอ่านสะดุด)
การหยุดเพื่อค้นหาคำใน Google ทำให้คุณเสียจังหวะเมื่อกำลังเขียน ทำการวิจัย หรือแม้แต่กำลังอ่านหนังสืออย่างลึกซึ้ง Google Dictionary แก้ไขปัญหานี้ได้ทันที
เหมาะสำหรับนักเขียน นักเรียน และผู้ใช้หลายภาษา ส่วนขยายนี้ช่วยให้คุณดับเบิลคลิกที่คำใดก็ได้บนหน้าเว็บเพื่อดูคำจำกัดความแบบป๊อปอัพ ไม่ต้องเปิดแท็บใหม่ ไม่ต้องเสียเวลา เพียงคลิกเดียวก็เข้าใจทันที
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของมันคือความรู้สึกที่แทบจะมองไม่เห็น—จนกว่าคุณจะต้องการมัน ไม่ว่าคุณจะกำลังอ่านเนื้อหาทางเทคนิคหรือทบทวนภาษาที่สอง มันทำให้การเข้าใจเป็นเรื่องไร้ความขัดข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพจนานุกรม Google
- ดูคำจำกัดความได้ทันทีโดยการดับเบิลคลิกที่คำใดก็ได้
- บันทึกคำใหม่ลงในรายการคำศัพท์ส่วนตัว
- ฟังการออกเสียงผ่านฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงในตัว
- แปลคำต่างประเทศโดยใช้การตรวจจับภาษา
- เข้าถึงคำจำกัดความและตัวอย่างการใช้งานทั้งหมดได้จากแถบเครื่องมือ
ข้อจำกัดของพจนานุกรม Google
- รองรับคำสแลง สำนวน หรือศัพท์เฉพาะทางในวงจำกัด
- ไม่มีการซิงค์คำศัพท์ที่บันทึกไว้ระหว่างอุปกรณ์
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับไฟล์ PDF หรือแอปที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ได้
ราคาของพจนานุกรม Google
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจากพจนานุกรม Google
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
15. Speechify (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ)
การอ่านไม่ใช่เสมอไปวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบริโภคเนื้อหา—โดยเฉพาะเมื่อดวงตาของคุณต้องการพักผ่อน. นั่นคือที่ Speechify เข้ามาช่วย.
Speechify แปลงข้อความบนหน้าจอเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะกำลังทบทวนบันทึก อ่านบทความ หรือสแกนเอกสารต่างๆ ตอนนี้คุณสามารถฟังแทนได้—ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 4 เท่า
คุณจะประหลาดใจที่ได้ยินว่ามันฟังดูเป็นมนุษย์แค่ไหน ด้วยเสียงระดับพรีเมียมและสามารถปรับความเร็วได้ Speechify ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีคนอ่านให้คุณฟังจริงๆ—ไม่ใช่หุ่นยนต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechify
- แปลงหน้าเว็บหรือเอกสารใด ๆ เป็นเสียงพูด
- เลือกจากเสียงคุณภาพสูงและสำเนียงที่หลากหลาย
- ปรับความเร็วการเล่นได้สูงสุด 4 เท่าเพื่อการรับชมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ไฮไลต์และติดตามไปพร้อมกับข้อความขณะเล่น
- บันทึกและฟังได้ทั้ง Chrome, iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Speechify
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงตัวเลือกเสียงพรีเมียม
- อาจอ่านข้อความในเลย์เอาต์ที่ซับซ้อนหรือบล็อกโค้ดผิดพลาดได้
- ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ราคาของ Speechify
- ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Speechify
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
16. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นในเบราว์เซอร์ของคุณ)
ไอเดียดีๆ ไม่รอเวลาที่สมบูรณ์แบบ—และ Google Keep ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับไอเดียเหล่านั้นทันทีที่ผุดขึ้นมา
ส่วนขยายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและต้องการวิธีจดบันทึกความคิด ลิงก์ หรือสิ่งที่ต้องเตือนอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าคุณจะบันทึกข้อมูลวิจัยสั้น ๆ จดบันทึกงาน หรือบันทึกคำคม Keep จะช่วยให้บันทึกของคุณเข้าถึงได้ง่ายและเป็นระเบียบในทุกอุปกรณ์
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุด? ความเรียบง่ายที่ผสานกับการซิงค์. บันทึกที่บันทึกผ่านส่วนขยาย Chrome จะปรากฏขึ้นทันทีบนโทรศัพท์, แท็บเล็ต, หรือแถบด้านข้างของ Gmail ของคุณ—ไม่ต้องทำอะไรเลย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- บันทึกโน้ต รายการ หรือลิงก์ได้โดยตรงจากหน้าเว็บใดก็ได้
- ติดป้ายและใช้รหัสสีสำหรับบันทึกเพื่อให้จัดระเบียบได้ง่าย
- ปักหมุดบันทึกสำคัญเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงบันทึกของคุณจาก Chrome, Gmail และแอปมือถือ
- ร่วมมือกันโดยการแชร์บันทึกกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่รองรับการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง
- โครงสร้างโฟลเดอร์ที่จำกัดนอกเหนือจากป้ายกำกับ
- ไม่เหมาะสำหรับการเขียนบทความยาวหรือเอกสารที่ซับซ้อน
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2 (Google Workspace) : 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Keep อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวบน Capterraได้แบ่งปันว่า:
Google Keep เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการบันทึกกิจกรรมและทำรายการสิ่งที่ต้องทำ ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยการติ๊กในช่อง สำหรับการแก้ไข ฉันสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ด้วย การเข้าสู่ระบบหลายอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นมาก ฉันสามารถใช้โทรศัพท์ Pixel และคอมพิวเตอร์พร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ แต่ผลลัพธ์ของการซิงค์แบบเรียลไทม์ยังคงเหมือนเดิม
Google Keep เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการบันทึกกิจกรรมและทำรายการสิ่งที่ต้องทำ ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยการติ๊กในช่อง สำหรับการแก้ไข ฉันสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ด้วย การเข้าสู่ระบบหลายอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นมาก ฉันสามารถใช้โทรศัพท์ Pixel และคอมพิวเตอร์พร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ แต่ผลลัพธ์ของการซิงค์แบบเรียลไทม์ยังคงเหมือนเดิม
17. ชนะวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโฟกัสประจำวันและนิสัยระยะยาว)
เป้าหมายใหญ่ไม่สามารถสำเร็จได้ในวันเดียว—แต่สามารถทำได้ทีละวัน Win the Day ช่วยให้คุณรักษาทัศนคตินี้ไว้เสมอเมื่อคุณเปิดแท็บใหม่
ส่วนขยาย Chrome นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องสลับแอปเพิ่มเติม มันจะแทนที่หน้าแท็บใหม่ของคุณด้วยแดชบอร์ดที่สะอาดซึ่งรวมถึงเป้าหมายประจำวันหลัก ตัวติดตามนิสัย และข้อความกระตุ้นแรงบันดาลใจ—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จเล็กๆ ที่สะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังคือการมุ่งเน้นที่ สิ่งเดียว. ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน—มีเพียงเป้าหมายเดียวที่ช่วยให้คุณมั่นคง
คุณสมบัติเด่นของ Win the Day
- ตั้งค่าและแสดงเป้าหมายหลักประจำวันของคุณทุกครั้งที่คุณเปิดแท็บใหม่
- ติดตามนิสัยประจำวันได้สูงสุดสามอย่าง พร้อมแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพ
- แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย
- ใช้โหมดโฟกัสในตัวเพื่อการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน
- รับแรงบันดาลใจเพื่อช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไป
ข้อจำกัดในการชนะในแต่ละวัน
- ไม่ซิงค์ระหว่างอุปกรณ์
- ช่องนิสัยจำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการวางแผนในระดับงาน
ราคา Win the Day
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Win the Day
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
18. StayFocusd (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกสิ่งรบกวนดิจิทัลและช่วยให้มีสมาธิกับงาน)
บางครั้ง สิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ—แต่เป็นแท็บที่คุณไม่ควรเปิด
StayFocusd เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล นักเรียน และฟรีแลนซ์ที่ต้องการเรียกคืนสมาธิโดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงแค่ความตั้งใจเท่านั้น ส่วนขยายนี้ช่วยให้คุณกำหนดขีดจำกัดเวลาในแต่ละวันสำหรับเว็บไซต์ที่เบี่ยงเบนความสนใจ—เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นจะถูกบล็อกตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน
คุณสมบัติที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ 'ตัวเลือกนิวเคลียร์' ซึ่งล็อกดาวน์ไซต์ที่ระบุไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีช่องโหว่ ไม่มีโอกาสครั้งที่สอง—เพียงเวลาทำงานที่บริสุทธิ์และไม่ถูกขัดจังหวะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ StayFocusd
- กำหนดเวลาจำกัดในแต่ละวันสำหรับเว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดการเสียสมาธิ
- บล็อกทั้งหน้า, เส้นทางเฉพาะ, หรือเนื้อหาภายในหน้า
- เปิดใช้งานตัวเลือกนิวเคลียร์เพื่อปิดกั้นสิ่งรบกวนทั้งหมด
- ปรับแต่งชั่วโมงการทำงานให้เหมาะกับตารางเวลาของคุณ
- ใช้โหมดท้าทายเพื่อทำให้การเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นเรื่องยากโดยเจตนา
ข้อจำกัดของ StayFocusd
- บล็อกทำงานได้เฉพาะใน Chrome เท่านั้น
- สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนหากไม่ได้ถูกปิดใช้งาน
- ไม่มีรายงานการวิเคราะห์หรือรายงานผลผลิต
ราคาของ StayFocusd
- ฟรี
คะแนนและรีวิว StayFocusd
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทำงานไม่มีสมาธิใช่ไหม? ลองใช้เทคนิคเพิ่มสมาธิดูสิ
19. Publer (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและจัดการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย)
การเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอคือเคล็ดลับในการเพิ่มการมีตัวตนออนไลน์ของคุณ—แต่การจัดการหลายแพลตฟอร์มอาจกลายเป็นงานเต็มเวลาได้ นั่นคือจุดที่ Publer เข้ามาช่วย
เหมาะสำหรับนักการตลาด, ผู้สร้างสรรค์, และธุรกิจขนาดเล็ก Publer ช่วยให้คุณสร้าง, กำหนดเวลา, และจัดการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้จากแดชบอร์ดกลางเพียงแห่งเดียว ด้วยส่วนขยายของ Chrome คุณสามารถดึงเนื้อหาจากเว็บไซต์ใด ๆ และส่งเข้าสู่คิวได้ทันทีสำหรับ Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook, และอื่น ๆ
จุดเด่นของมันคือความยืดหยุ่น คุณสามารถออกแบบโพสต์ด้วยภาพที่กำหนดเอง ตั้งค่าช่วงเวลาการโพสต์ และแม้กระทั่งใช้ AI เพื่อสร้างคำบรรยาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปิดแท็บหลายสิบแท็บ
คุณสมบัติเด่นของ Publer
- แชร์เนื้อหาจากหน้าเว็บใด ๆ ไปยังหลายแพลตฟอร์มในคลิกเดียว
- กำหนดเวลาโพสต์จำนวนมากข้ามบัญชีโซเชียล
- ใช้ AI ที่ติดตั้งไว้เพื่อสร้างคำบรรยายและแฮชแท็ก
- เข้าถึงปฏิทินแบบภาพเพื่อวางแผนแคมเปญล่วงหน้า
- ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยระบบวิเคราะห์ในตัว
ข้อจำกัดของ Publer
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
- ไม่รองรับการตั้งเวลาโพสต์ Instagram Stories โดยตรง
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Publer
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $5/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $10/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Publer
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Publer อย่างไรบ้าง?
รีวิว จากCapterra ระบุว่า :
ระยะเวลาของตารางการโพสต์ช่วยให้ฉันสามารถวางแผนเนื้อหาได้ล่วงหน้า 2-3 เดือน ทุกโพสต์จะถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งมาตรฐานของข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้เพียงอย่างเดียว และสิ่งที่ดีมากคือความสามารถในการแชร์ตามกำหนดเวลาบนหลายสื่อเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด โดยไม่มีการแจ้งเตือน
ระยะเวลาของตารางโพสต์ช่วยให้ฉันสามารถวางแผนเนื้อหาได้ล่วงหน้า 2-3 เดือน โพสต์ทั้งหมดจะถูกจัดวางในตำแหน่งมาตรฐานในข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้เพียงอย่างเดียว และสิ่งที่ดีมากคือความสามารถในการแชร์ตามกำหนดเวลาบนสื่อต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน
20. Shareaholic (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์และติดตามเนื้อหาในหลายแพลตฟอร์ม)
การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงาน—การทำให้เนื้อหานั้นถูกมองเห็นคืออีกครึ่งหนึ่ง Shareaholic ช่วยคุณเชื่อมช่องว่างนั้นได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์, นักการตลาดเนื้อหา, และผู้เผยแพร่, ปลั๊กอิน Chrome นี้ช่วยให้คุณสามารถแชร์หน้าเว็บใด ๆ ไปยังแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์หลายสิบแห่งได้ในไม่กี่วินาที. ไม่ว่าคุณกำลังโปรโมตบทความ, รวบรวมข้อมูล, หรือเพิ่มประสิทธิภาพหน้าสินค้าใหม่, Shareaholic ทำให้การเผยแพร่เป็นเรื่องง่าย.
ระบบวิเคราะห์และติดตามลิงก์ในตัวจะแสดงว่าเนื้อหาของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อถูกแชร์ออกไป—เพื่อให้คุณไม่ได้แค่โพสต์ไปโดยไร้จุดหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shareaholic
- แชร์หน้าเว็บไปยังหลายแพลตฟอร์มด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ย่อลิงก์ด้วยระบบติดตามลิงก์ในตัว
- ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งปุ่มแชร์ทางสังคมและตำแหน่ง
- ผสานการทำงานกับ Google Analytics เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Shareaholic
- การปรับแต่งแบบจำกัดในเวอร์ชันฟรี
- คุณสมบัติการวิเคราะห์บางอย่างต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- ไม่เหมาะสำหรับทีมหรือสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคน
ราคาของ Shareaholic
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $10/เดือน
- ทีม: $39/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Shareaholic
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
21. Evernote Web Clipper (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบเนื้อหาการวิจัย)
เมื่อคุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากบทความ, PDF, และเว็บไซต์วิจัย, บันทึกที่กระจัดกระจายอาจทำให้ความคืบหน้าของคุณสะดุด. Evernote Web Clipper แก้ไขปัญหานี้ด้วยปุ่มบันทึกที่ทรงพลังเพียงปุ่มเดียว.
ส่วนขยาย Chrome นี้ช่วยให้คุณตัดหน้าเว็บทั้งหมด บทความที่สรุปแล้ว หรือส่วนที่ต้องการ แล้วจัดระเบียบลงในสมุดบันทึก Evernote ได้โดยตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคอลเลกชันที่คัดสรรไว้อย่างดี แหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษา หรือเอกสารอ้างอิงสำหรับโปรเจกต์ โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือคัดลอกและวาง
ด้วยส่วนขยายนี้ คุณสามารถจับภาพได้ไม่ใช่แค่เนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบท—พร้อมด้วย URL แหล่งที่มา, ไฮไลท์, และบันทึกส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote Web Clipper
- คลิปบทความเต็ม, หน้าเว็บที่ปรับให้ง่าย, บุ๊กมาร์ก, หรือภาพหน้าจอ
- บันทึกโดยตรงไปยังสมุดบันทึกเฉพาะพร้อมแท็กและบันทึกย่อ
- ไฮไลต์ข้อความสำคัญและเพิ่มความคิดเห็นขณะตัดเก็บ
- ซิงค์เนื้อหาที่บันทึกไว้ระหว่างแอป Evernote บนมือถือและเดสก์ท็อป
- ใช้คีย์ลัดของ Chromeเพื่อตัดเนื้อหาได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Evernote Web Clipper
- ต้องเข้าสู่ระบบ Evernote เพื่อบันทึกคลิป
- บางเว็บไซต์ที่มีรูปแบบซับซ้อนอาจถูกตัดอย่างไม่เหมาะสม
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดภายในบันทึกที่ถูกตัดทอน
ราคาของ Evernote Web Clipper
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote Web Clipper
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra (Evernote Teams): 4. 4/5 (8,00+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote Web Clipper อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่ Evernote ได้รวมเอาคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดไว้ในดีไซน์ที่ใช้งานง่ายอย่างลงตัว ตัวเลือกการเขียนด้วยลายมือมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสัญลักษณ์หรือระบบการเขียนภาษาต่างประเทศบางชนิด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการถ่ายภาพเอกสารอัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ถือเอกสารไว้หน้ากล้อง ด้วยการใช้ Web Clipper ผู้ใช้สามารถกลับไปยังส่วนใดของเว็บไซต์โปรดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านหน้าบุ๊กมาร์กจำนวนมาก
ฉันชอบมากที่ Evernote ได้รวมเอาคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดไว้ในดีไซน์ที่ใช้งานง่ายอย่างลงตัว ตัวเลือกการเขียนด้วยลายมือมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่อาจไม่คุ้นเคยกับสัญลักษณ์และระบบการเขียนบางอย่างจากต่างประเทศ ฟีเจอร์สำหรับการถ่ายภาพเอกสารอัตโนมัติก็มีให้ใช้เช่นกัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ถือเอกสารไว้หน้าเลนส์กล้อง ด้วยการใช้ Web Clipper ผู้ใช้สามารถกลับไปยังส่วนใดของเว็บไซต์โปรดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านหน้าบุ๊กมาร์กจำนวนมาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมีปัญหาในการจดจำสิ่งที่คุณอ่านหรือดูอยู่หรือไม่? ลอง นำวิธีการจดบันทึกที่มีโครงสร้าง เช่น ระบบ Cornell หรือ Zettelkasten มาใช้เพื่อให้บันทึกดิจิทัลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดแบบกระจัดกระจาย ให้จัดระเบียบข้อมูลตามแนวคิดหลัก สรุป และจุดที่ต้องดำเนินการ จากนั้นใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp Docs, Google Keep หรือ Evernote เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วขณะท่องเว็บ วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยให้บันทึกที่กระจัดกระจายกลายเป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
22. คลิกแอนด์คลีน (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว)
เบราว์เซอร์ Chrome ที่รกไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญ—แต่ยังทำให้การทำงานของคุณช้าลงและเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว แอปเว็บ Click&Clean จะทำความสะอาดฝุ่นดิจิทัลในขั้นตอนเดียวอย่างราบรื่น
เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ทำงานออนไลน์ตลอดทั้งวัน, ปลั๊กอิน Chrome นี้จะช่วยคุณล้างแคช, คุกกี้, ประวัติการดาวน์โหลด, และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านการตั้งค่าของ Chrome.
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษหลังจากการทำงานที่ละเอียดอ่อน การแชร์อุปกรณ์ หรือการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลานาน
สิ่งที่ทำให้ส่วนขยายของ Google Chrome แตกต่างจากแอปอื่น ๆ คือความครอบคลุมและใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกเดียว พื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณก็จะได้รับการรีเฟรชและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Click&Clean
- ล้างประวัติการท่องเว็บ, แคช, คุกกี้ และบันทึกการดาวน์โหลด
- ล้างข้อมูลเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิด Chrome
- ลบไฟล์ชั่วคราวและพื้นที่จัดเก็บที่ไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
- สแกนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อค้นหาไวรัสและคุกกี้ติดตาม
- เข้าถึงเครื่องมือความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าจากแดชบอร์ดส่วนกลาง
ข้อจำกัดของ Click&Clean
- อินเตอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับส่วนขยายสมัยใหม่
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดตารางสำหรับการทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง—การเช็ดโดยไม่ได้ตั้งใจไม่สามารถย้อนกลับได้
ราคา Click&Clean
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Click&Clean
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
23. ฮันเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและตรวจสอบที่อยู่อีเมลมืออาชีพ)
การค้นหาอีเมลที่ถูกต้องไม่ควรใช้เวลาหลายชั่วโมงเมื่อสร้างรายชื่อการติดต่อหรือตรวจสอบผู้ติดต่อ. Hunter ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องเสียเวลา.
ส่วนขยาย Chrome นี้สร้างขึ้นสำหรับทีมขาย, นักสรรหาบุคลากร, ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์, และนักการตลาดที่ต้องการอีเมลธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท Hunter จะแสดงที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับโดเมนนั้น—พร้อมด้วยตำแหน่งงาน, แหล่งที่มา, และคะแนนความมั่นใจ
พลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่การได้รับการยอมรับ คุณไม่ได้แค่ได้รับอีเมล—คุณได้รับอีเมลที่มีโอกาสสูงกว่าที่จะถูกเปิดอ่าน ไม่ใช่ถูกตีกลับ
คุณสมบัติเด่นของ Hunter
- ค้นหาที่อยู่อีเมลที่ตรวจสอบแล้วจากเว็บไซต์ของบริษัทใดก็ได้
- ดูตำแหน่งงานและข้อมูลแผนกร่วมกับข้อมูลติดต่อ
- บันทึกผู้ติดต่อโดยตรงไปยังรายการหรือส่งออกเป็น CSV
- ตรวจสอบการส่งอีเมลด้วยระบบตรวจสอบอีเมลในตัว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot และ Zapier
ข้อจำกัดของนักล่า
- การค้นหาแบบจำกัดต่อเดือนในแผนฟรี
- ไม่ใช่ทุกโดเมนที่ให้ผลลัพธ์อีเมลที่สามารถใช้งานได้
- ไม่มีการสแกนโดเมนจำนวนมากผ่านส่วนขยาย
การกำหนดราคาโดยนักล่า
- มีแผนฟรีให้บริการ
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- การเติบโต: $149/เดือน
- ขนาด: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนักล่า
- G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hunter อย่างไรบ้าง?
ในฐานะผู้ประกอบการที่มีงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาทำการวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอีเมลเย็นหรือแม้กระทั่งเรียนรู้วิธีการทำงานของมัน แพลตฟอร์มของ Hunter ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดเข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวกมาก ไม่เพียงแต่ฉันสามารถดำเนินแคมเปญการติดต่อสื่อสารของฉันได้เท่านั้น แต่ฉันยังรู้สึกว่าฉันได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการขายแบบ B2B อีกด้วย
ในฐานะผู้ประกอบการที่มีงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาทำการวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอีเมลเย็นหรือแม้กระทั่งเรียนรู้วิธีการทำงานของมัน แพลตฟอร์มของ Hunter ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน ไม่เพียงแต่ฉันสามารถดำเนินแคมเปญการติดต่อสื่อสารของฉันได้ ฉันยังรู้สึกว่าฉันได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการขายแบบ B2B อีกด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่: โหมดไม่เปิดเผยตัวตนไม่ได้ซ่อนคุณจากเว็บไซต์หรือเครือข่ายจริงๆแม้ว่าโหมดไม่เปิดเผยตัวตนจะป้องกันไม่ให้ Chrome บันทึกประวัติการท่องเว็บ คุกกี้ หรือข้อมูลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ของคุณ แต่มันไม่ได้ทำให้กิจกรรมของคุณมองไม่เห็นทางออนไลน์ หากคุณเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์นั้นยังคงรู้ว่าเป็นคุณ—แม้ในโหมดไม่เปิดเผยตัวตนก็ตาม
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นายจ้าง หรือโรงเรียนของคุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมได้เช่นกัน สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น เช่น การซื้อของขวัญบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน แต่ไม่สามารถบล็อกโฆษณาหรือป้องกันการติดตามโดยเว็บไซต์เองได้ โหมดไม่ระบุตัวตนจะเป็นการปกปิดข้อมูลจากผู้อื่นที่ใช้เครื่องเดียวกับคุณเท่านั้น—ไม่ใช่จากอินเทอร์เน็ต
24. Keyword Surfer (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัย SEO บนหน้าเว็บอย่างรวดเร็วขณะท่องเว็บ)
หากคุณทำงานด้านคอนเทนต์ เวลาและเจตนาการค้นหาคือทุกสิ่งทุกอย่าง Keyword Surfer ให้ข้อมูลเชิงลึก SEO แบบเรียลไทม์แก่คุณภายใน Google โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นักการตลาดเนื้อหา และนักเขียนอิสระ ส่วนขยายนี้แสดงปริมาณคำค้นหา คำที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลระดับโดเมนบนหน้าผลการค้นหาโดยตรง ไม่ต้องใช้แดชบอร์ด ไม่ต้องใช้สเปรดชีต—เพียงแค่บริบทที่ใช้งานได้ทันทีขณะที่คุณเรียกดู
คุณสามารถประเมินศักยภาพของคำค้นหา ระบุช่องว่างของเนื้อหา และเริ่มวางแผนได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องคลิกลิงก์แม้แต่ครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Keyword Surfer
- ดูปริมาณการค้นหาและข้อมูล CPC ข้างๆ ทุกคำค้นหาของ Google
- ค้นพบไอเดียคีย์เวิร์ดตามบริบท SERP ปัจจุบัน
- ดูการประมาณการจราจรสำหรับแต่ละโดเมนในผลการค้นหา
- วิเคราะห์จำนวนคำและการใช้คำหลักของหน้าเว็บที่มีอันดับสูง
- ส่งออกรายการคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ Keyword Surfer
- ข้อมูลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากเครื่องมือเช่น Ahrefs หรือ SEMrush
- การปรับแต่งตัวชี้วัดคำหลักอย่างจำกัด
- ใช้งานได้เฉพาะในหน้าค้นหาของ Google เท่านั้น
ราคาของ Keyword Surfer
- จำเป็น: $99/เดือน
- ขนาด: $219/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Keyword Surfer
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Keyword Surfer อย่างไรบ้าง?
ฉันมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ Surfer. แม้ว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ SERP รวมถึงการนำ NLP มาใช้ในเนื้อหา และการวางแผนกลุ่มเนื้อหา แต่มันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับการเขียนหัวข้อที่มีการแข่งขันจำกัด. AI humanizer นั้นเสียเวลาเปล่า มันไม่ได้ช่วยอะไรกับเนื้อหาเลย. สรุปแล้ว มันเป็นเครื่องมือ SEO ที่ดี แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาได้ทั้งหมดสำหรับทุกประเภทของเนื้อหา.
ฉันมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ Surfer. แม้ว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ SERP รวมถึงการใส่ NLP ในเนื้อหา และการวางแผนกลุ่มเนื้อหา แต่มันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับการเขียนหัวข้อที่มีการแข่งขันจำกัด. AI humanizer นั้นเสียเวลาเปล่า มันไม่ได้ช่วยอะไรกับเนื้อหาเลย. สรุปแล้ว มันเป็นเครื่องมือ SEO ที่ดี แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาได้ทั้งหมดสำหรับทุกประเภทของเนื้อหา.
👀 คุณรู้หรือไม่: Chromeมีฟีเจอร์ "ค้นหาในเว็บไซต์" ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เพียงพิมพ์โดเมนของเว็บไซต์ในแถบที่อยู่ กด Tab แล้ว Chrome จะให้คุณค้นหาภายในเว็บไซต์นั้นโดยตรง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "amazon.com [Tab] headphones" จะค้นหาหูฟังใน Amazon โดยไม่ต้องโหลดหน้าแรกก่อนเลย เป็นฟีเจอร์ลับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งมีอยู่ในเบราว์เซอร์อยู่แล้ว
25. MozBar (ดีที่สุดสำหรับการวัด SEO อย่างรวดเร็วและการวิเคราะห์คู่แข่ง)
เมื่อคุณกำลังวิเคราะห์ผลการค้นหา ทุกการคลิกควรมีความหมาย MozBar นำเสนอข้อมูล SEO ที่สำคัญมาสู่เบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเปิดแท็บอื่น
เหมาะสำหรับ SEO, นักการตลาดดิจิทัล, และนักกลยุทธ์เนื้อหา MozBar ให้ข้อมูลเชิงลึกทันที เช่น Domain Authority, Page Authority, และข้อมูลลิงก์ย้อนกลับ บนหน้าผลการค้นหา (SERP) ทันที ไม่ว่าคุณจะทำการวิเคราะห์คู่แข่งหรือประเมินโอกาสการเชื่อมโยง MozBar จะให้บริบทที่จำเป็นเพื่อให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการเน้นคุณสมบัติของลิงก์—follow, nofollow, ภายใน, หรือภายนอก—ขณะที่คุณกำลังเรียกดูหน้าเว็บใด ๆ คุณจะได้รับภาพรวม SEO อย่างครบถ้วนในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MozBar
- แสดงโดเมนและอำนาจหน้าเว็บโดยตรงบนผลการค้นหาของ Google
- ไฮไลต์ประเภทของลิงก์บนหน้าใด ๆ เพื่อประเมินคุณภาพของลิงก์ย้อนกลับ
- ดูองค์ประกอบบนหน้าเว็บ เช่น ชื่อเรื่อง, คำอธิบายเมตา, และหัวข้อ
- การวิเคราะห์ SERP สำหรับการตรวจสอบเชิงลึก
- เปรียบเทียบโปรไฟล์ลิงก์ระหว่างหน้าเว็บที่แข่งขันกันได้ทันที
ข้อจำกัดของ MozBar
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิก Moz Pro
- ทำให้การโหลดหน้าเว็บช้าลงเล็กน้อยในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเยอะ
- เมตริกซ์เป็นของ Moz โดยเฉพาะ ไม่ได้ซิงค์กับ Google หรือ Ahrefs
ราคาของ MozBar
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ท้องถิ่น: เริ่มต้นที่ $16/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- STAT: เริ่มต้นที่ $720/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ MozBar
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MozBar อย่างไร
คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ไม่สามารถขาดได้คือ DA และ PA ซึ่งช่วยติดตามผลลัพธ์ของความพยายามได้เสมอ Backlink Analyzer มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แบ็คลิงก์เพื่อปฏิเสธแบ็คลิงก์ที่เป็นพิษซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์เสียหายได้ในทางใดทางหนึ่ง โดยรวมแล้วเราใช้มันเพื่อวัดผลกระทบของความพยายามด้าน SEO ของเราและสุขภาพโดยรวมของเว็บไซต์ของเรา
คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ไม่สามารถขาดได้คือ DA และ PA ซึ่งช่วยติดตามผลลัพธ์ของความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพ Backlink Analyzer เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แบ็คลิงก์เพื่อปฏิเสธแบ็คลิงก์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ได้ในทางใดทางหนึ่ง โดยสรุป เราใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดผลกระทบของความพยายามด้าน SEO ของเราและสุขภาพโดยรวมของเว็บไซต์ของเรา
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยส่วนขยาย Chrome
เบราว์เซอร์ Chrome ของคุณสามารถทำได้มากกว่าการเปิดแท็บ ด้วยส่วนขยายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม มันจะกลายเป็นพื้นที่ทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น—ที่ช่วยจับความคิด บล็อกสิ่งรบกวน ติดตามเวลา และช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานด้วย ClickUp, รักษาสมาธิด้วย Forest หรือเร่งการวิจัย SEO ด้วย MozBar เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการนี้ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณ ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้งานร่วมกันและปล่อยให้พวกมันทำงานอย่างเงียบๆ เพื่อปรับแต่งวันของคุณให้สมบูรณ์แบบจากเบื้องหลัง
เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่ตรงกับอุปสรรคด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่ที่สุดของคุณ แล้วค่อยๆ พัฒนาต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนขยายมากมายเพื่อเห็นความแตกต่าง เพียงแค่เลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้ว
ต้องการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อทดลองใช้ ClickUp Chrome Extension และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น