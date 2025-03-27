50 อันดับลัดแป้นพิมพ์ Chrome ที่ควรรู้

บล็อก ClickUp

27 มีนาคม 2568

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย Google Chrome ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก

แต่คุณเบื่อกับการค้นหาเมนูและคลิกปุ่มนับไม่ถ้วนใน Google Chrome หรือไม่? ถ้าเช่นนั้น คุณควรลองใช้คีย์ลัดดู การผสมผสานที่ชาญฉลาดเหล่านี้สามารถเร่งความเร็วในการท่องเว็บของคุณได้อย่างมาก และทำให้คุณเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในบทความนี้ เราได้รวบรวม คีย์ลัด Chrome ที่ดีที่สุด 50 อันดับแรก ค้นพบวิธีที่คีย์ลัดสำคัญเหล่านี้สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเว็บ Chrome ของคุณได้อย่างสิ้นเชิง

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ Chrome ที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน คีย์ลัดเหล่านี้จะช่วยให้การท่องเว็บของคุณราบรื่นขึ้น เปิดแท็บและหน้าต่างใหม่ จัดการบุ๊กมาร์ก ควบคุมการทำงานของเบราว์เซอร์ และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย

อะไรคือคีย์บอร์ดชอร์ตคัตของ Chrome?

ทางลัดคีย์บอร์ดของ Chrome คือ การกดปุ่มหลายปุ่มพร้อมกันที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการหรือคำสั่งต่าง ๆ ภายในเบราว์เซอร์ Chrome ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องเลื่อนผ่านเมนูหรือใช้เมาส์ คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ได้เพียงแค่กดปุ่มไม่กี่ครั้ง

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเลื่อนเมาส์ไปคลิกปุ่ม 'ย้อนกลับ' คุณสามารถกด Alt + ← (บน Windows) หรือ Command + [ (บน macOS) เพื่อกลับไปยังหน้าเดิมได้อย่างรวดเร็ว คีย์ลัดเหล่านี้ช่วยให้การทำงานที่พบบ่อยเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญ—การท่องเว็บของคุณ—โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเลื่อนเมนู

หรือคุณต้องการไปที่แถบที่อยู่อย่างรวดเร็ว? เพียงกด Ctrl + L บน Windows หรือ Command + L บน macOS เพื่อทำเช่นนั้นทันที

ประโยชน์ของการใช้ชอร์ตคัทของโครม

ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 65.18% Google Chrome ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมเท่านั้น แต่ยังใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่ออีกด้วย

ทางลัดของ Chrome ช่วยเพิ่มประสบการณ์นี้โดยช่วยให้คุณ:

  • หลีกเลี่ยงการยกมือออกจากแป้นพิมพ์ เพื่อใช้เมาส์ การใช้คีย์ลัดช่วยลดความจำเป็นในการคลิกผ่านเมนูและเมนูย่อย ด้วยการใช้ปุ่มผสมเพียงไม่กี่ปุ่ม คุณสามารถทำงานต่างๆ ได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อเทียบกับการใช้เมาส์หรือทัชแพด
  • ทำงานใน Chrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ทางลัดช่วยให้คุณสลับแท็บ ปิดหน้าต่าง และค้นหาหน้าเว็บได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งเมาส์ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของคุณ โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับหลายงานหรือหลายแท็บพร้อมกัน
  • ลดความเมื่อยล้าของมือและข้อมือของคุณ การขยับเมาส์อย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเมื่อยล้าทางร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มือและข้อมือ หากคุณใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การใช้คีย์บอร์ดลัดจะช่วยลดการเคลื่อนไหวของมือ ซึ่งสามารถช่วยลดความเมื่อยล้าได้

ด้วยการใช้คีย์บอร์ดชอร์ตคัต คุณจะใช้เวลาในการนำทางผ่านอินเตอร์เฟซน้อยลง และมีเวลาในการมุ่งเน้นกับงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การค้นคว้า หรือการทำงานบนเครื่องมือออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมอบทางเลือกในการนำทางและโต้ตอบกับหน้าเว็บสำหรับผู้ใช้ที่มีความยากลำบากในการใช้เมาส์

วิธีใช้คีย์บอร์ดลัดใน Google Chrome

การใช้คีย์ลัดใน Chrome นั้นง่ายมาก คีย์ลัดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการกดปุ่มควบคุมหนึ่งหรือมากกว่า (เช่น Ctrl, Alt หรือ Command) ค้างไว้และกดปุ่มตัวอักษรหรือตัวเลขที่สอดคล้องกันเพื่อดำเนินการตามที่ต้องการ

มาดูขั้นตอนพื้นฐานในการใช้ทางลัดเหล่านี้บนระบบปฏิบัติการต่างๆ กัน

ขั้นตอนที่ 1: ระบุปุ่มปรับแต่ง

ปุ่มปรับแต่งเพื่อสร้างทางลัดโครเมี่ยม
ผ่านทางIONOS
  • บน Windows และ Linux, คีย์ปรับแต่งมาตรฐานคือ Ctrl, Shift, และ Alt
  • บน macOS คุณจะใช้ Command (⌘), Option และ Shift บ่อยครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มควบคุมค้างไว้

กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับแต่งเพื่อสร้างทางลัดโครม
ผ่านทางCNET

สำหรับทางลัดที่ต้องใช้ปุ่มกดเสริม คุณต้องกดปุ่มเหล่านั้นค้างไว้ก่อน ขณะกดปุ่มเสริมค้างไว้ ให้กดปุ่มตัวอักษรหรือตัวเลขที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น เพื่อเปิดแท็บใหม่:

บน Windows: Ctrl + T

บน macOS: Command + T

หากคุณปิดแท็บโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถเปิดแท็บนั้นขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้คีย์ลัด Ctrl + Shift + T เพื่อเรียกคืนแท็บที่ปิดไป

ขั้นตอนที่ 3: ปลดกุญแจ

เมื่อคุณกดปุ่มที่จำเป็นแล้ว ให้ปล่อยปุ่มเพื่อดำเนินการคำสั่ง

50 อันดับลัดแป้นพิมพ์ Chrome ประหยัดเวลา

การเชี่ยวชาญการใช้คีย์ลัดของ Chrome สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้อย่างมากขณะท่องเว็บ ไม่ว่าคุณจะจัดการหลายแท็บหรือสลับหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว คีย์ลัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น เพื่อเลื่อนระหว่างแท็บที่เปิดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้ Ctrl + Tab เพื่อไปยังแท็บถัดไป หรือ Ctrl + Shift + Tab เพื่อกลับไปยังแท็บก่อนหน้า ต้องการเลื่อนระหว่างแท็บโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือไม่? กด Ctrl + 9 เพื่อกระโดดไปยังแท็บสุดท้ายในแถบแท็บเพื่อการนำทางที่รวดเร็วขึ้น

ขณะที่คุณกำลังเรียกดูหน้าเว็บ คุณสามารถใช้ปุ่ม Space Bar เพื่อเลื่อนลง หรือกด Shift + Space เพื่อเลื่อนกลับขึ้น

นี่เป็นเพียงไม่กี่ทางลัดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Chrome ของคุณได้ ลองดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทางลัด Chrome ที่จำเป็น 50 รายการเพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณ:

การกระทำแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Linuxแป้นพิมพ์ลัด macOS
เปิดแท็บใหม่Ctrl + Tคำสั่ง + T
ปิดแท็บปัจจุบันCtrl + Wคำสั่ง + W
เปิดแท็บที่ปิดแล้วCtrl + Shift + Tคำสั่ง + Shift + T
เปิดหน้าต่างใหม่Ctrl + Nคำสั่ง + N
ปิดหน้าต่างปัจจุบันCtrl + Shift + Wคำสั่ง + Shift + W
เปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตนCtrl + Shift + Nคำสั่ง + Shift + N
สลับไปยังแท็บถัดไปCtrl + TabCommand + Option + →
สลับไปยังแท็บก่อนหน้าCtrl + Shift + TabCommand + Option + ←
เปิดแท็บสุดท้ายCtrl + 9คำสั่ง + 9
เลื่อนแท็บไปทางซ้าย/ขวาCtrl + Shift + PgUp/PgDnCommand + Shift + [/]
เปิดเมนู ChromeAlt + E หรือ Fคำสั่ง + ออปชั่น + E
เปิดแท็บประวัติCtrl + Hคำสั่ง + Y
เปิดหน้าดาวน์โหลดCtrl + Jคำสั่ง + Shift + J
เปิดแท็บบุ๊กมาร์กCtrl + Shift + Bคำสั่ง + ออปชั่น + B
เปิดแถบค้นหา (หน้าค้นหา)Ctrl + Fคำสั่ง + F
ซูมเข้าที่หน้าCtrl + +คำสั่ง + +
ซูมออกบนหน้าCtrl + –Command + –
รีเซ็ตการซูมหน้าเป็น 100%Ctrl + 0คำสั่ง + 0
เลื่อนลงไปที่หน้าเว็บSpace หรือ PgDnSpace หรือ PgDn
เลื่อนขึ้นด้านบนของหน้าShift + Space หรือ PgUpShift + Space หรือ PgUp
กลับไปยังหน้าเดิมAlt + ←คำสั่ง + [
ไปหน้าถัดไปAlt + →Command + ]
โหลดหน้าเว็บปัจจุบันใหม่Ctrl + Rคำสั่ง + R
โหลดหน้าปัจจุบันใหม่ (ไม่สนใจแคช)Ctrl + Shift + Rคำสั่ง + Shift + R
เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาCtrl + Shift + Iคำสั่ง + ออปชั่น + ไอ
เปิดคอนโซล JavaScriptCtrl + Shift + JCommand + Option + J
เปิดตัวจัดการงาน ChromeShift + Escคำสั่ง + Esc
เปิดหน้าการตั้งค่า ChromeAlt + E แล้ว Sคำสั่ง + ออปชั่น + E, จากนั้น S
เปิดหน้าส่วนขยายCtrl + Shift + Eคำสั่ง + Shift + E
เปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์Ctrl + Pคำสั่ง + พิมพ์
บันทึกหน้าปัจจุบันCtrl + Dคำสั่ง + D
ดูต้นฉบับของหน้าCtrl + UCommand + Option + U
บันทึกหน้าปัจจุบันเป็น PDFCtrl + Sคำสั่ง + S
ค้นหาคำเฉพาะ, คำค้นหา, หรือวลีCtrl + Fคำสั่ง + F
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่กด Ctrl แล้วคลิกคำสั่ง + คลิก
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่กด Shift แล้วคลิกกด Shift แล้วคลิก
เปิดลิงก์ในหน้าต่างไม่ระบุตัวตนCtrl + Shift + คลิกคำสั่ง + Shift + คลิก
ปิดแท็บทั้งหมดยกเว้นแท็บปัจจุบันCtrl + Alt + Wคำสั่ง + ออปชั่น + W
ปิดเสียง/เปิดเสียงแท็บปัจจุบันCtrl + Mคำสั่ง + M
สลับโหมดเต็มหน้าจอF11คำสั่ง + Ctrl + F
บันทึกทุกแท็บที่เปิดอยู่Ctrl + Shift + Dคำสั่ง + Shift + D
กระโดดไปที่แถบที่อยู่Ctrl + Lคำสั่ง + L
สลับแถบที่คั่นหน้าCtrl + Shift + Bคำสั่ง + Shift + B
เปิดหน้าต่างข้อมูลการท่องเว็บที่ชัดเจนCtrl + Shift + Deleteคำสั่ง + Shift + ลบ
ดูประวัติการเรียกดูCtrl + Hคำสั่ง + Y
เปิด File Explorer เพื่อนำเข้า/ส่งออกCtrl + Oคำสั่ง + O
เปิดหน้าแรกAlt + Homeคำสั่ง + Shift + H
มุ่งเน้นไปที่รายการถัดไปในแถบเครื่องมือShift + Alt + Tคำสั่ง + ออปชั่น + T
เปิดศูนย์ช่วยเหลือ Chrome ในแท็บใหม่F1Command + Shift + ?
สลับผู้จัดการบุ๊กมาร์กCtrl + Shift + Oคำสั่ง + ออปชั่น + B

📌 จำเคล็ดลับเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ทางลัด:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในหน้าต่างที่ถูกต้อง: ทางลัดบางอย่างทำงานได้เฉพาะในหน้าต่างเฉพาะ เช่น แถบที่อยู่หรือหน้าต่างแก้ไข
  • ใช้ปุ่ม Fn (หากจำเป็น): บนแล็ปท็อปบางรุ่น คุณอาจต้องกดปุ่ม Fn พร้อมกันกับปุ่มอื่นเพื่อใช้คีย์ลัด
  • กด Tab เพื่อใช้ลูกศรย้อนกลับ/ขวา: ในบางคีย์บอร์ด, ปุ่ม Tab จะทำหน้าที่เป็นลูกศรขวา/ซ้าย ดังนั้น สำหรับทางลัดที่ต้องการใช้ลูกศรเหล่านี้, Tab ควรทำงานได้ดี

ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วยส่วนขยาย Chrome

ในขณะที่คีย์ลัดสำหรับ Chrome เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนขยายของ Chromeก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มีส่วนขยายของ Chromeหลายพันรายการที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างหนึ่งคือClickUp Chrome Extension ซึ่งนำคุณสมบัติการจัดการโครงการของClickUpมาไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ขยายกรณีการใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน

โดยใช้ส่วนขยายนี้ คุณสามารถ:

  • แปลงหน้าเว็บ อีเมล หรือบันทึกใดๆ เป็นงานใน ClickUp ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์
ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
ใช้สิ่งนี้เพื่อทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการเปลี่ยนอีเมลที่สามารถดำเนินการได้เป็นงานโดยตรงผ่าน ClickUp Chrome Extension
คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp
ตั้งเป้าหมายและเปรียบเทียบการติดตามเวลาเพื่อการประมาณการโครงการที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้ ClickUp
  • จับภาพและใส่คำอธิบายประกอบ หน้าจอเต็มหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะหรือบันทึกปัญหา
จับภาพและใส่คำอธิบายประกอบ
ใส่คำอธิบายประกอบในภาพหน้าจอพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบใน ClickUp
  • ดูงานทั้งหมดในทุกพื้นที่ ในถาดของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วขณะเรียกดู
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp
ด้วย ClickUp จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานขณะท่องเว็บ

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเว็บของคุณด้วยคีย์ลัด

ตอนนี้คุณมี 50 ช็อตคัตคีย์บอร์ด Chrome ที่ดีที่สุด แล้ว ถึงเวลาที่จะนำไปใช้จริง! ช็อตคัตเหล่านี้จะช่วยให้คุณท่องเว็บได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณราบรื่นกว่าที่เคย

ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางลัดให้มากยิ่งขึ้นด้วยการผสานการทำงานระหว่างเบราว์เซอร์ของคุณกับแพลตฟอร์มการจัดการงานได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยส่วนขยายนี้ คุณสามารถสร้างงานใหม่ ถ่ายภาพหน้าจอ ติดตามเวลา และเข้าถึงพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรงจากเบราว์เซอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานได้มากขึ้น

เริ่มฝึกใช้ทางลัดเหล่านี้วันนี้เลย! ตัวคุณในอนาคต (และระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ) จะขอบคุณคุณอย่างแน่นอน และหากคุณยังไม่ได้สมัคร ClickUp รีบสมัครเพื่อยกระดับการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขอให้สนุกกับการใช้งาน!