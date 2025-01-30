10 อันดับเครื่องมืออัตโนมัติเบราว์เซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในปี 2025

การทดสอบแอปพลิเคชันเว็บด้วยตนเองอาจเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการกับซอฟต์แวร์ที่มีหลายชั้นและฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อน
นั่นคือจุดที่ระบบอัตโนมัติของเบราว์เซอร์เข้ามามีบทบาท เครื่องมือระบบอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ช่วยให้นักพัฒนา ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ (QA) สามารถเร่งความเร็วและปรับปรุงการทดสอบแอปพลิเคชันได้
พวกเขาทำเช่นนี้โดยการจัดการงานที่ทำซ้ำๆ และน่าเบื่อ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การดึงข้อมูล หรือการทดสอบ UI ซึ่งช่วยให้เวลาของคุณว่างขึ้นและให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์
ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์ที่ชาญฉลาด แอปพลิเคชันเว็บของคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ คุณยังสามารถเร่งวงจรการปล่อยอัปเดตและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย—ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อความต้องการในกระบวนการทำงานที่คล่องตัวเพิ่มสูงขึ้น
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำให้เบราว์เซอร์ของคุณเป็นอัตโนมัติ นี่คือ 10 ทางเลือกที่คุณสามารถสำรวจได้ในปีนี้
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์คืออะไร?
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์คือซอฟต์แวร์ที่สามารถควบคุมและทำให้การกระทำของเว็บเบราว์เซอร์เป็นอัตโนมัติ เช่น การเยี่ยมชม URL การกรอกแบบฟอร์ม การคลิกปุ่ม การดึงข้อมูล และการทำงานเว็บที่ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยตนเอง มันใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อเลียนแบบการโต้ตอบของมนุษย์กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บ เป้าหมายคือเพื่อทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติบนเว็บง่ายขึ้นและกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยมือ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์?
มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์ เช่น การรองรับแพลตฟอร์ม ภาษาการเขียนโปรแกรม และงบประมาณ นี่คือรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- ความเข้ากันได้: ประการแรก ตรวจสอบว่าเครื่องมือของคุณรองรับระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการหรือไม่ เครื่องมือของคุณจำเป็นต้องทำงานภายในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีของคุณ
- ภาษาโปรแกรม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับภาษาโปรแกรมที่คุณใช้
- ประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่สามารถทำงานตามเวลาที่จำกัดของคุณได้. ประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ. ที่นี่, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายชนะเหนือซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและใช้งานยาก.
- ความยืดหยุ่น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการและกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณได้
- ค่าใช้จ่าย: พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายแอบแฝง เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบของคุณไม่ควรเพียงแค่ตอบสนองความต้องการของคุณเท่านั้น แต่ยังต้องสอดคล้องกับงบประมาณของคุณด้วย
ตอนนี้ มาพูดถึงเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์ที่ได้คะแนนดีในประเด็นข้างต้นกัน
10 เครื่องมืออัตโนมัติเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ด้วยรายการเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์ที่เราคัดสรรมาอย่างดี คุณจะพร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ในเวลาไม่นานและปราศจากความเครียด
1. คลิกอัพ
ClickUp คือสุดยอดเครื่องมือสำหรับงานหลายอย่างพร้อมกันในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ คือความฝันของนักเพิ่มประสิทธิภาพทุกคน
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน ClickUp ได้โดยการตั้งค่าการพึ่งพาของงาน, การกระทำที่กำหนดเอง, ตัวกระตุ้น, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เมื่องานก่อนหน้าถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น คุณสามารถกระตุ้นงานต่อเนื่องได้
ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpพร้อมการแจ้งเตือนการใช้งานและเอกสารประกอบที่ละเอียด จะช่วยจัดการงานที่ยุ่งของคุณ และทำให้คุณรู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะทำงานที่มีความหมายมากขึ้น ทั้งในฐานะทีมหรือผู้ใช้คนเดียว
นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้การไหลของข้อมูลระหว่าง ClickUp และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นไปอย่างอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Zapier ของ ClickUpก็สามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 1,000 แอปได้ClickUp Chrome Extensionช่วยให้คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถไฮไลต์ข้อความบนหน้าเว็บแล้วสร้างงานหรือเพิ่มลงในรายการที่มีอยู่ใน ClickUp ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกหน้าเว็บ รูปภาพ ลิงก์ ฯลฯ ได้โดยตรงไปยังงานใน ClickUp เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้อีกด้วย
โดยการผสานกิจกรรมในเบราว์เซอร์ของคุณเข้ากับกระบวนการจัดการงานของ ClickUp จะช่วยป้องกันการสลับบริบทและทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: 64% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง โดย 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน! นั่นไม่ใช่ความยืดหยุ่น—นั่นคือการทำงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด 😵💫ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าต้องทำอะไรต่อไป—โดยไม่รู้สึกหนักใจ เพียงแค่ขอให้AI ของ ClickUpสร้างงานย่อย เพิ่มรายการตรวจสอบ และเชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกัน เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและควบคุมได้ ในขณะเดียวกันClickUp Automationsจะช่วยจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดต การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ—เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานที่ยุ่งยากน้อยลง และมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ 🚀💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมให้ดีขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่ง ClickUp ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเอง
- ใช้เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายแบบ การจัดการงาน และการจัดระเบียบโครงการ หรือสร้างของคุณเอง
- สร้างงานโดยอัตโนมัติจากอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลเฉพาะ
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปยอดนิยม เช่น Bugsnag, Calendly, อีเมล, GitHub, Twilio และ HubSpot เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
- รับสิทธิ์เข้าถึง API เพื่อจัดการงาน รายการ รายการเวลา ฯลฯ ผ่านทางโปรแกรม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้ใหม่จะพบกับการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. ผู้เชิดหุ่น
Puppeteer เป็นไลบรารีของ Node.js ที่ใช้สำหรับทำงานอัตโนมัติในเบราว์เซอร์ จุดเด่นของมันคือสามารถควบคุมเบราว์เซอร์ได้อย่างแนบเนียนในเบื้องหลัง
ต่างจากเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์ชั้นนำอื่น ๆ เช่น Selenium, Puppeteer ควบคุมเบราว์เซอร์ Chrome โดยตรงโดยไม่ต้องเปิด Chrome ให้ปรากฏบนหน้าจอ การโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเบื้องหลัง
สิ่งนี้ทำให้ Puppeteer มีข้อได้เปรียบบางประการ:
- มันรวดเร็วมากและเบาเนื่องจากไม่ต้องเรนเดอร์ UI ของเบราว์เซอร์ ซึ่งใช้ทรัพยากร
- การทดสอบ/ระบบอัตโนมัติไม่สามารถมองเห็นได้โดยผู้สังเกตการณ์ ทำให้สามารถดำเนินการอัตโนมัติได้อย่างไม่เปิดเผย
- มันรู้สึกเหมือนการควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้จริงมากกว่าการควบคุมหุ่นยนต์
อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเขียนโค้ดเพื่อให้ระบบดำเนินการตามที่คุณต้องการในลักษณะอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของหุ่นเชิด
- เพลิดเพลินกับ API ที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ช่วยให้การเรียนรู้และการใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น JavaScript, Python และ C#
- ใช้งานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึง Windows, Mac และ Linux
ข้อจำกัดของหุ่นเชิด
- ใช้งานได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Chromium เท่านั้น
- สคริปต์อาจทำงานช้าลงระหว่างการโต้ตอบกับเบราว์เซอร์อย่างหนัก
ราคาหุ่นเชิด
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวหุ่นละคร
- คะแนนไม่เพียงพอ
3. บาร์ดีน
Bardeen เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยาก Bardeen AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างราบรื่น เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มุ่งเน้นกับงานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าสูงมากขึ้น
ด้วยเพียงไม่กี่บรรทัดของคำแนะนำ คุณสามารถมอบหมายงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้กับบาร์ดีนได้ และสร้างที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติเด่นของบาร์ดิน
- สร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณในขณะที่ทำงานในเครื่องของคุณผ่านเบราว์เซอร์
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ควรทำให้เป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของบาร์ดิน
- ขาดแผนงานของทีมและถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลัก
บาร์ดีน ราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: $10 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวบาร์ดีน
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
4. ไซเปรส
Cypress เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบฝั่งหน้าเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อเว็บยุคใหม่ ด้วย Cypress คุณพร้อมที่จะสร้าง แก้ไขข้อผิดพลาด และรันการทดสอบโดยอัตโนมัติภายในกระบวนการรวมโค้ดอย่างต่อเนื่องของคุณ
บริการ Cypress Dashboard ให้บริการการบันทึกการทดสอบ, ภาพหน้าจอของความล้มเหลว, และการบันทึกวิดีโอครอบคลุมหลายเครื่อง. บริการนี้มี API ที่เข้าใจง่าย และให้คุณดูการทดสอบแบบครบวงจรและแบบคอมโพเนนต์ของคุณทำงานแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณ.
ดีบักเกอร์ที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ของมันช่วยให้คุณสามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อเล่นการทดสอบซ้ำ ทำให้การดีบักแอปพลิเคชันง่ายขึ้น ความล้มเหลวในการดีบักจะยิ่งง่ายขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในเบราว์เซอร์ที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Cypress
- ใช้ API ที่เรียบง่ายและสามารถเชื่อมต่อกันเพื่ออธิบายการโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย
- หยุดการทดสอบได้ทุกเมื่อเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันทำงานเป็นอย่างไร
- หลีกเลี่ยงการทำงานเพิ่มเติมเนื่องจากไลบรารีและส่วนที่ต้องพึ่งพาทั้งหมดมีอยู่แล้ว
- จับภาพหน้าจอขณะทดสอบกำลังทำงาน
ข้อจำกัดของไซเพรส
- Cypress ไม่รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม รองรับเพียง JavaScript เท่านั้น
- มันไม่สามารถควบคุมสองเบราว์เซอร์พร้อมกันได้
ราคาของไซเพรส
- ฟรี: สำหรับทีมขนาดเล็ก
- ทีม: เริ่มต้นที่ $75/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $300/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Cypress
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
5. เทสต์ซิกมา
Testsigma เป็นเครื่องมือที่ช่วยทดสอบเว็บ, มือถือ, และ API ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกสบาย. เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติมีห้องปฏิบัติการทดสอบในตัวพร้อมอุปกรณ์จริงและเบราว์เซอร์หลากหลายบนคลาวด์ที่มีความพร้อมใช้งานสูง, ช่วยให้สามารถทดสอบพร้อมกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้.
Testsigma ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับและแก้ไของค์ประกอบของหน้าเว็บ ให้การทดสอบดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันที่อยู่ภายใต้การทดสอบ
แพลตฟอร์มให้บริการรายงานการทดสอบอย่างครอบคลุม พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์, เวลาการดำเนินการ, รายละเอียดของอุปกรณ์, และตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Testsigma
- ปรับองค์ประกอบของหน้าเพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่นแม้แอปจะมีการเปลี่ยนแปลง
- เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป เช่น Jira, Jenkins, GitHub และ Slack เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ขยายการครอบคลุมการทดสอบอย่างรวดเร็วด้วยการทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในตัว
ข้อจำกัดของ Testsigma
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเพิ่มขั้นตอนใน Testsigma เป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ
- การระบุองค์ประกอบ HTML ที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องท้าทาย
การกำหนดราคาของ Testsigma
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Testsigma
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. QA วูล์ฟ
QA Wolf ช่วยให้การทดสอบแอปพลิเคชันเว็บง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น พร้อมช่วยให้คุณบรรลุการครอบคลุมการทดสอบแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ด้วยการรันแบบขนานไม่จำกัดและการรับประกัน Zero Flake QA Wolf ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการประกันคุณภาพได้อย่างมากในขณะที่เพิ่มการครอบคลุมการทดสอบ
แพลตฟอร์มนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้จ่าย QA, การครอบคลุมการทดสอบ, ความถี่ในการปล่อย, และศักยภาพในการพัฒนา
คุณสมบัติ Wolf-O-Vision ของมันช่วยให้สามารถทดสอบแบบขนานได้ ซึ่งช่วยลดรอบการตรวจสอบคุณภาพและกำจัดกระบวนการประกอบแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นของ QA-Wolf
- ขจัดความจำเป็นในการติดตั้งหรือตั้งค่าใดๆ ทำให้ไม่มีความยุ่งยากเลย
- ได้รับอิสระในการมุ่งเน้นไปที่งานเพิ่มเติมโดยไม่มีภาระการทดสอบ
- เปิดโอกาสให้ทีมสามารถดำเนินการทดสอบเบราว์เซอร์แบบขนานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ QA-Wolf
- ผู้ใช้บางรายรายงานการทดสอบอัตโนมัติที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การกำหนดราคา QA-Wolf
- จ่ายต่อการทดสอบ
คะแนนและรีวิว QA-Wolf
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. วัตเตอร์
Watir, ย่อมาจาก "Web Application Testing in Ruby" (และออกเสียงว่า "Water") เป็นไลบรารีโอเพนซอร์สที่ใช้งานง่าย สร้างขึ้นด้วยภาษา Ruby เพื่อใช้สำหรับทำงานอัตโนมัติกับแอปพลิเคชันเว็บ
Watir ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอระหว่างการทดสอบได้ทุกเมื่อที่จำเป็น และติดตามความคืบหน้าของการทดสอบระหว่างดำเนินการ มันทำงานตามคำสั่งได้คล้ายกับที่มนุษย์ทำ และรองรับเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท รวมถึง Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari และ Edge
โดยทั่วไปแล้ว มันเข้ากันได้ดีที่สุดกับเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบ เช่น RSpec และ Cucumber
คุณสมบัติเด่นของ Watir
- จับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น
- วัดประสิทธิภาพของหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนจากชุมชนโอเพ่นซอร์สที่กระตือรือร้น เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และรักษาการผสานรวมกับเบราว์เซอร์ล่าสุด
ข้อจำกัดของ Watir
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเฟรมเวิร์กการทดสอบอื่นนอกเหนือจาก Ruby
- ไม่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการทดสอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การกำหนดราคา Watir
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Watir
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Appium
Appium เป็นโครงการโอเพนซอร์สและเป็นระบบนิเวศที่ครบวงจรของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ ไฮบริด และเว็บมือถือบนแพลตฟอร์ม iOS, Android และ Windows
มันใช้โปรโตคอล WebDriver ในการควบคุมแอปพลิเคชันแบบเนทีฟเหมือนกับที่ผู้ใช้ทำจริง สามารถแตะ, ปัด, ป้อนข้อความ และดำเนินการโต้ตอบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของงานที่เกี่ยวข้องกับUI บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่หลากหลาย
หน้า Ecosystem นำเสนอไดรเวอร์และปลั๊กอินหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การทำงานอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ของคุณ โดยเน้นที่การทดสอบแบบกล่องดำจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทางมากกว่าคุณภาพของโค้ดภายใน
Appium ยังช่วยให้คุณสามารถเรียกดูเอกสารอ้างอิง CLI สำหรับการใช้งานผ่านบรรทัดคำสั่ง และสำรวจเอกสารอ้างอิงคำสั่งเพื่อดูรายการคำสั่งทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appium
- ผสานรวม Appium อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์การพัฒนาและการทดสอบต่าง ๆ รวมถึง Perfecto, Bamboo, Jenkins และอื่น ๆ
- สร้างการทดสอบสำหรับหลายแพลตฟอร์มมือถือโดยใช้ฐานโค้ดเดียว
- เขียนการทดสอบในหลายภาษา เช่น Java, Python, JavaScript, C# เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Appium
- ให้การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าของ Appium อาจซับซ้อน
ราคาของ Appium
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Appium
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
9. Katalon
Katalon มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ในการทดสอบอัตโนมัติ. ระบบผสานรวม เครื่องมือ AIขั้นสูงอย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบการถดถอย.
การผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายของระบบ low-code กับความยืดหยุ่นของระบบ full-code Katalon Studio ช่วยให้การสร้างทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านคุณสมบัติเช่นการบันทึกและเล่นซ้ำ และการจับวัตถุทดสอบโดยอัตโนมัติ
ความหลากหลายของแพลตฟอร์มครอบคลุมการทดสอบเว็บ, มือถือ, API, และเดสก์ท็อป, แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ทันสมัยในการประกันคุณภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Katalon
- ทดสอบการทำงานโดยไม่ต้องใช้ส่วนขยายเพิ่มเติม
- สร้างการวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Katalon ผ่านรายงานที่มีอยู่ในตัวซึ่งสามารถส่งออกเป็นรูปแบบ PDF, HTML, Excel หรือ CSV
ข้อจำกัดของ Katalon
- อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบุคคลที่มีแนวโน้มไปทางภาษาโปรแกรมเชิงฟังก์ชันมากกว่า เช่น Python และ JavaScript
ราคาของ Katalon
- ฟรี: สำหรับทีมขนาดเล็ก
- พรีเมียม: $167/เดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Katalon
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
10. ซีลีเนียม
เซเลเนียมเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยทดสอบเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติผ่านการจำลองพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งในเครื่องหรือบนเครื่องระยะไกลโดยใช้เซิร์ฟเวอร์เซเลเนียม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้ด้วยเครื่องมือสามแบบที่แตกต่างกัน
Selenium WebDriver ให้บริการเครื่องมือ API สำหรับการอัตโนมัติการควบคุมการทำงานของเบราว์เซอร์ เช่น การนำทาง, การค้นหาองค์ประกอบ, การดำเนินการของ Javascript, เป็นต้น. มันช่วยสร้างการทดสอบที่แข็งแกร่งและอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันทำงานอย่างไม่มีข้อผิดพลาด. คุณสามารถใช้มันสำหรับการทดสอบฟังก์ชัน, การยอมรับ, และการทดสอบการถดถอยของแอปพลิเคชันเว็บ.
Selenium IDE มีให้ใช้งานในรูปแบบส่วนเสริมสำหรับ Chrome, Firefox และ Edge ช่วยให้สามารถบันทึกและเล่นซ้ำการโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถบันทึกการทดสอบเป็นลำดับขั้นตอนหรือการกระทำต่างๆ บนเบราว์เซอร์ ซึ่งสามารถส่งออกเป็นสคริปต์ได้
สุดท้าย Selenium Grid ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายขอบเขตการทำงานอัตโนมัติของตนได้โดยการกระจายและรันการทดสอบผ่านเครื่องหลายเครื่อง ซึ่งมีประโยชน์เมื่อต้องรันชุดการทดสอบขนาดใหญ่ผ่านเบราว์เซอร์ เวอร์ชัน และระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของซีลีเนียม
- ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ต่างๆ
- พัฒนาชุดระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและการทดสอบสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้เบราว์เซอร์
- ปรับขนาดและกระจายสคริปต์ไปยังสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของซีลีเนียม
- มันไม่ใช่ตัวแทนที่ดีสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์แบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่มีรายงานผลลัพธ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- สคริปต์มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ที่กำลังทดสอบ
- ผู้ใช้รายงานว่าไม่มีการให้บริการทางเทคนิคที่น่าเชื่อถือ
ราคาของซีลีเนียม
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของซีลีเนียม
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
การนำทางภูมิทัศน์ของการทำงานอัตโนมัติของเบราว์เซอร์
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์ เช่น Puppeteer, Watir และ Selenium ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเบราว์เซอร์เพื่อการทดสอบ การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ ได้ด้วยโปรแกรม อย่างไรก็ตาม แต่ละเครื่องมือมีข้อแลกเปลี่ยนในเรื่องของการรองรับภาษา ความสามารถ และกรณีการใช้งาน
แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติของเบราว์เซอร์จะมีกำไรและทรงพลัง แต่ก็มีความเสี่ยงหากไม่ได้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง การใช้เทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บ (web scraping) สามารถทำให้บอทส่งคำขอจำนวนมากไปยังเซิร์ฟเวอร์จนล่ม หรือดึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องตามจริยธรรมได้ ควรระมัดระวังและใช้การทำงานอัตโนมัติอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการระงับบัญชีแอปของคุณ
จับคู่เครื่องมือกับแพลตฟอร์มเช่น ClickUp สำหรับการอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประโยชน์ของการอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ให้สูงสุดในขณะที่ลดปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด
ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดเวลาและจัดการการดำเนินการอัตโนมัติของเบราว์เซอร์เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดลองใช้ฟรีและขยายการใช้งานได้ในราคาที่คุ้มค่า ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้าน QA หรือผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อสัมผัสกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที