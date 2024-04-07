บล็อก ClickUp
Evernote Vs. OneNote 2025 – เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

7 เมษายน 2567

สับสนกับการเปรียบเทียบ Evernote กับ OneNote อยู่หรือเปล่า?

การจดบันทึกเป็นสิ่งที่ ทุกคน เคยทำมาแล้วในบางช่วงเวลา

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอหรือการเขียนรายการของใช้ในครัว เราทุกคนต่างก็พึ่งพาบันทึก!

แล้วแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกคืออะไร?

แม้ว่าจะมีเครื่องมือสร้างบันทึกมากมายที่ช่วยให้คุณทำงานได้ แต่ Evernote และ OneNote เป็นสองแอปจดบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในบทความนี้ เราจะทำการเปรียบเทียบ OneNote กับ Evernote เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกระหว่างสองโปรแกรมนี้ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองโปรแกรมเพื่อช่วยคุณอีกด้วย

Evernote คืออะไร?

Evernoteเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจับและจัดระเบียบความคิด รายการ โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย แอปจดบันทึกนี้ยังให้คุณเพิ่มไฟล์แนบ บทความจากเว็บ และเสียงลงในบันทึกดิจิทัลของคุณได้อีกด้วย

หน้า landing ของ evernote
ผ่านทางEvernote

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์หลักของแอปนี้:

1. เว็บคลิปเปอร์

เบื่อกับการคัดลอกข้อมูลด้วยตนเอง, ลบการจัดรูปแบบ, และสุดท้ายก็วางข้อมูลจากหน้าเว็บ?

ด้วย เว็บคลิปเปอร์ของ Evernote คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

อะไรอีก?

คุณสามารถจับภาพหน้าจอของหน้าเว็บทั้งหมดและใส่คำอธิบายประกอบเพื่อเพิ่มข้อความและเน้นส่วนที่สำคัญได้

2. สมุดบันทึกและแท็ก

นี่คือวิธีที่ Evernote ช่วยให้คุณค้นหาบันทึกที่คุณพิมพ์:

  • เก็บบันทึกของคุณไว้ใน สมุดบันทึก ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ
  • แท็ก บันทึกแต่ละรายการด้วยคำสำคัญเพื่อจัดหมวดหมู่
  • ค้นหาโน้ตแต่ละรายการโดยใช้ชื่อเรื่อง วันที่ ประเภทเนื้อหา คำสำคัญ และอื่นๆ

ด้วยการจัดระเบียบแบบ สมุดบันทึก ของ Evernote และฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลัง คุณสามารถค้นหาบันทึกใดก็ได้ภายในไม่กี่วินาที!

3. บันทึกการเตือน

คุณเป็นคนประเภทที่มักจะจัดการกับกำหนดส่งงานหลายอย่างพร้อมกันอยู่เสมอหรือไม่?

ดังนั้น การเตือนความจำของโน้ต ใน Evernote จึงเหมาะสำหรับคุณ!

ตั้งการแจ้งเตือน (วันที่และเวลา) หรือรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับบันทึกแต่ละรายการ การแจ้งเตือนบันทึกทั้งหมดจะปรากฏในรายการที่ปักหมุดไว้ที่ด้านบนของรายการบันทึก

4. แม่แบบ

Evernote มี เทมเพลต มากกว่า 50แบบเพื่อช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตั้งแต่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปจนถึงการจัดการโครงการ มีเทมเพลตสำหรับทุกความต้องการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แม่แบบชีวิตอย่าง "ตัวติดตามนิสัย" เพื่อไปยิมอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นและเลิกนิสัยการดู Netflix แบบมาราธอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ในที่สุด!

ประโยชน์คืออะไร?

แม่แบบช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ เนื่องจากสามารถเพิ่มได้ง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

และพวกเขานำคุณ ก้าวเข้าใกล้ การสร้างนิสัยการจดบันทึกที่ดี!

โบนัส:OneNote เทียบกับ Notability

Microsoft OneNote คืออะไร?

OneNote ของ Microsoftเป็นแอปจดบันทึกบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลในบันทึกเสมือนจริง เครื่องมือจดบันทึกนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นหมวดหมู่ หน้า และคอนเทนเนอร์ได้อย่างง่ายดาย

หน้าแรก onenote
ผ่านทางOneNote

นี่คือคุณสมบัติหลักสี่ประการของแอปนี้:

1. วาดและร่าง

คุณจะทำให้บันทึกของคุณกระชับและสื่อความหมายมากขึ้นได้อย่างไร?

เพิ่มรูปภาพที่ พูดแทนคำนับพัน!

แต่อย่ากังวลเกี่ยวกับทักษะการวาดภาพระดับอนุบาลของคุณ

ฟีเจอร์ วาดและร่าง อย่างมืออาชีพของ OneNote ช่วยให้คุณวาด ร่าง หรือเขียนบันทึกด้วยปากกาหรือเมาส์ได้ หากคุณมีอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส คุณยังสามารถเขียนบันทึกด้วยลายมือและวาดรูปได้อีกด้วย

ปรับแต่งปากกา ดินสอ และปากกาเน้นข้อความต่างๆ ตามความต้องการของคุณ และเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวาดภาพของคุณ ใช้รูปร่างที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากแกลเลอรีรูปร่างเพื่อสร้างบันทึกที่ยอดเยี่ยม

2. ลิงก์ภายใน

แนบลิงก์ภายใน เพื่อค้นหาบันทึกที่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว หรือสร้างสารบัญแบบโต้ตอบเพื่อนำทางสมุดบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลิงก์เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วน, หน้า, หรือย่อหน้าเฉพาะในสมุดบันทึก OneNote ได้เช่นกัน

คุณสามารถแนบลิงก์ภายในไปยังอีเมล Outlook หรือเอกสาร Office เพื่อแชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ฟีเจอร์นี้ของ OneNote ช่วยให้คุณไม่ต้องพิมพ์บันทึกที่ละเอียดซึ่งสุดท้ายอาจตกไปอยู่ในมือของเพื่อนที่ชอบทำลายเอกสาร

3. การคำนวณ

งานของคุณเกี่ยวข้องกับการดูแลงบประมาณเป็นจำนวนมากหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องหยิบเครื่องคิดเลขออกมา

แอป OneNote สามารถจัดการกับโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆ ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคำนวณยอดชำระรายเดือนทั้งหมด ให้พิมพ์ $200*18= ในบันทึกของ OneNote แล้วกดแป้นเว้นวรรคบนคอมพิวเตอร์ของคุณ OneNote จะคำนวณคำตอบให้คุณโดยอัตโนมัติ

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

นอกเหนือจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้ว แอปบันทึกนี้ยังรองรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติต่างๆ เช่น SIN, COS, MOD และ LOG

คุณไม่อยากมี OneNote ตอนเรียนคณิตศาสตร์ตอนมัธยมบ้างเหรอ?!

4. คีย์ลัด

ต้องการทำมากขึ้นด้วยน้อยลงหรือไม่?

จากนั้นใช้คีย์ลัดของ OneNote!

ทางลัดที่มีประโยชน์ที่ผู้ใช้ OneNote สามารถใช้ได้คือ:

  • [F7]: ตรวจสอบการสะกดคำ
  • [Ctrl] + N: เพิ่มหน้าใหม่ไว้ที่ท้ายของส่วนปัจจุบัน
  • [Ctrl] + K: แทรกไฮเปอร์ลิงก์
  • [Alt] + [Shift] + F: เพิ่มวันที่และเวลาปัจจุบัน
  • [Ctrl] + [Shift] + E: ส่งหน้าเว็บที่เลือกไปยังข้อความอีเมล

Evernote vs OneNote – เปรียบเทียบแอปจดบันทึก

แน่นอน ทั้ง Evernote และ OneNote มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ แต่พวกมันไม่เหมือนกันมากไปหน่อยหรือ?

คิดใหม่

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Evernote กับ OneNote:

1. ค้นหา

เรียกมันว่าเวทมนตร์ก็ได้ แต่บางครั้งเราก็หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอ ทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าเรา

และกับเอกสาร มันเกิดขึ้นมากกว่า บ่อย

มาดูกันว่าแต่ละแอปช่วยเราออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากเหล่านี้ได้อย่างไร:

A. Evernote

Evernote สามารถค้นหาผ่านบันทึกข้อความ ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ แท็ก และไฟล์แนบได้

นอกจากนี้ยังมีไวยากรณ์การค้นหาขั้นสูงเพื่อเร่งกระบวนการ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการต่างๆ เช่น "tag:," "created:," "todo:," และอื่นๆ เพื่อค้นหาโน้ตใน EverNote

บี. วันโน้ต

OneNote สามารถค้นหาข้อความบันทึก บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ และคำที่ปรากฏในรูปภาพที่แนบมาได้เช่นกัน

แต่เมื่อพูดถึง การค้นหาขั้นสูง OneNote เลือก เส้นทางที่แตกต่าง

มันช่วยเร่งกระบวนการโดยให้คุณสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหา (เลือกได้ระหว่างสมุดบันทึกทั้งหมด, สมุดบันทึกปัจจุบัน, ส่วนปัจจุบัน, หรือหน้าปัจจุบัน) และจัดเรียงผลลัพธ์การค้นหา

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น แอปนี้ยังสามารถจดจำคำพูดในคลิปเสียงหรือวิดีโอได้เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการค้นหาด้วยเสียง

2. การผสานรวม

ทั้งแอป Evernote และ Microsoft's OneNote ผสานการทำงาน กับบริการคลาวด์ทั่วไป เช่น Salesforce และ Gmail.

อย่างไรก็ตาม มีการผสานรวมอื่น ๆ ที่ เฉพาะสำหรับแต่ละซอฟต์แวร์จดบันทึก:

A. Evernote

บี. วันโน้ต

ในขณะที่ OneNote ของ Microsoft สามารถทำงานร่วมกับแอปที่เป็นมิตรกับสื่อได้หลายสิบแอป Evernote สามารถทำงานร่วมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ง่ายที่สุดและใช้กันทั่วไปมากที่สุดเท่านั้น

3. ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม

ทำไมต้องจดบันทึกในเมื่อใช้มันระหว่างเดินทางไม่ได้ ใช่ไหม?

แต่เดี๋ยวก่อน... นั่นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีอยู่บนทุกอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

โชคดีที่ทั้งแอป Evernote และ OneNote มีให้บริการสำหรับทั้งเดสก์ท็อป (Mac, Windows) และอุปกรณ์มือถือทุกประเภท

แต่ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชนิดมีดังนี้:

A. Evernote

แอป Evernote บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สำหรับ iPhone และ Android) ไม่รองรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น:

  • พิมพ์บันทึก Evernote
  • แชร์บันทึกดิจิทัลผ่านอีเมล
  • บันทึกนามบัตรไปยังรายชื่อในอุปกรณ์
  • ลากและวางโน้ต (แอปบน iPad)

บี. วันโน้ต

แม้ว่า OneNote จะมีแอปสำหรับจดบันทึกทั้งบน iPhone และ Android แต่แอปสำหรับอุปกรณ์ Android กลับขาดคุณสมบัติทั่วไปบางประการ เช่น:

  • เครื่องมือรูปร่างและดินสอ
  • การคำนวณทางคณิตศาสตร์
  • สัญลักษณ์

หากคุณต้องการบันทึกข้อความหรือใส่คำอธิบายประกอบขณะเดินทางอย่างละเอียด แอป OneNote บน Android อาจไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับคุณ

4. การจัดเก็บและราคา

ในพื้นที่ทำงานที่มีจำกัด การจัดเก็บคือทุกสิ่ง

แต่ในกรณีของทั้ง Evernote และ OneNote การจัดเก็บข้อมูลมาพร้อมกับค่าใช้จ่าย

นี่คือสิ่งที่ทั้งสองแอปเสนอในแง่ของพื้นที่จัดเก็บและค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่าย:

A. Evernote

Evernote มีให้บริการในสามแผนราคา:

  • ฟรี เวอร์ชัน: รองรับการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ + คลิปเว็บ + บันทึกเสียง + ใส่คำอธิบายประกอบข้อความ + แนบไฟล์ + ค้นหาบันทึก
  • ส่วนบุคคล ($8.99/เดือน): มอบคุณสมบัติทั้งหมดของ "แผนฟรี" พร้อมเพิ่มการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF + การค้นหาข้อความในไฟล์ PDF และเอกสาร + ประวัติเวอร์ชัน
  • แบบมืออาชีพ (10.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): รองรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ "แผนพรีเมียม" พร้อมการผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM+ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการทีม

แผนฟรีมีขีดจำกัดการอัปโหลด 60 MB และแผนพรีเมียมมีขีดจำกัดขนาดไฟล์โน้ต EverNote 200 MB พร้อมขีดจำกัดการอัปโหลดรายเดือน 10 GB

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนธุรกิจ คุณจะได้รับขีดจำกัดการอัปโหลดรายเดือน 20 GB (2 GB/ผู้ใช้)

บี. วันโน้ต

นี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้จดบันทึกในตัวคุณรู้สึกตื่นเต้น

แอป OneNote ฟรี!

นั่นเป็นเพราะข้อมูล Microsoft OneNote ของคุณถูกเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (OneDrive) ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ นอกจากนี้ ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดที่ OneNote สามารถซิงค์ไปยัง OneDrive ได้คือ 2 GB และพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีมีจำกัดที่ 5 GB

แม้ว่าอาจต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ OneNote แต่ความแตกต่างหลักระหว่าง Evernote และ OneNote คือ ในการใช้ Evernote ให้เต็มประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องซื้อเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ OneNote ให้บริการทุกคุณสมบัติฟรี!

ฟังดูดีพอสำหรับผู้ใช้เป็นครั้งคราว

แต่สำหรับบีเวอร์ที่ยุ่งอยู่กับการจดบันทึกอย่างมืออาชีพล่ะ? ไม่ค่อยเท่าไหร่

คุณจำเป็นต้องแชร์พื้นที่จัดเก็บบันทึกของคุณกับไฟล์แอปอื่น ๆ เช่น Microsoft Word

และสำหรับการจัดเก็บเพิ่มเติม คุณจะต้องซื้อการอัปเกรด

หมายเหตุ:Microsoft 365 แผนธุรกิจแบบชำระเงิน เริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 1 TB.

โบนัส:แม่แบบ OneNote สำหรับการจดบันทึก!

Evernote vs OneNote บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Evernote กับ OneNote เมื่อคุณค้นหาEvernote กับ OneNote บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าเนื่องจากราคาและความคุ้นเคยกับ Microsoft Office ทำให้ OneNote เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับพวกเขา:

"ฉันย้ายจาก Evernote ไปใช้ OneNote เมื่อพวกเขาประกาศข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี ตอนแรกมันยาก แต่ตอนนี้ฉันชอบ OneNote มากกว่า"

ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ได้สังเกตว่าเครื่องมือจดบันทึกเหล่านี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันและสามารถเป็นประโยชน์ได้ทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ:

"ในความคิดของฉัน พวกมันแตกต่างกัน ฉันจะใช้ OneNote สำหรับการจดบันทึก แต่ฉันใช้ Evernote สำหรับการบันทึกสิ่งต่างๆ Evernote เป็นเหมือนตู้เก็บเอกสารของฉัน ฉันแทบจะไม่เคยจดบันทึกในนั้นเลย"

แล้วเราสรุปว่าอย่างไร?

เลือกใช้ Evernote หากคุณต้องการซอฟต์แวร์จดบันทึกพื้นฐาน มันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่แล้วและใช้งานง่ายกว่า

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีบัญชี Microsoft และต้องการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม OneNote สามารถเป็นแอปที่ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อย่างไรก็ตาม เราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าแอปจดบันทึกทั้งสองอาจทำให้คุณรู้สึกอยากได้อะไรเพิ่มเติม

สำหรับผู้เริ่มต้น การเปิดหน้าต่างหรือแอปพลิเคชันใหม่ทุกครั้งที่คุณต้องการจดบันทึกในที่ทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณสมบัติกับพื้นที่จัดเก็บนั้นไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ

ดังนั้น มาดูทางเลือกของ Microsoft OneNote และ Evernote ที่ให้ มากกว่ามาก ในราคาที่ ถูกกว่ามาก กันเถอะ

แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดทางเลือก

แน่นอน การจดบันทึกเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่นั่นแหละ, มันก็แค่ หนึ่งในสิ่ง.

คุณยังต้องมอบหมายงาน, ร่วมมือกันทำงาน, จัดการกำหนดเวลา, และอื่น ๆ

ไม่ต้องกังวลClickUpจัดการให้เรียบร้อยแล้ว!

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้การจับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายมาก:

1. คลิกอัพโน้ตแพด โน้ตแพด

ใช้Notepad ของ ClickUp(ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ) เพื่อจดบันทึกไอเดียขณะเดินทาง

คุณจะสร้าง บันทึกใหม่ ได้อย่างไร?

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Notepad สำหรับWorkspace ของคุณแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Notepad ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

เพิ่มชื่อเรื่องให้กับบันทึกดิจิทัลของคุณและเริ่มจดบันทึกความคิดของคุณได้เลย!

ใช้ Notepad เพื่อ:

  • ดูหรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบันทึก
  • เพิ่มรายการตรวจสอบ (และรายการตรวจสอบแบบซ้อน)
  • จัดรูปแบบบันทึกที่พิมพ์ด้วยการแก้ไขข้อความแบบมีรูปแบบ
  • แปลงบันทึกเป็นงาน
คลิกอัพโน้ตแพด

บอกลาโน้ตเหนียวเหนอะหนะ!

2. คลิกอัพ ด็อกส์

ใช้ฟีเจอร์เอกสาร ของ ClickUpเพื่อสร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้สำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ และที่สำคัญ เอกสารเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

คุณจะเพิ่มเอกสารได้อย่างไร?

มีหลายวิธีในการเพิ่มเอกสารใน ClickUp เอกสารสามารถแนบกับรายการ,โฟลเดอร์,พื้นที่, พื้นที่ทำงาน หรือจะเป็นองค์ประกอบแยกต่างหากก็ได้

คุณยังสามารถแนบเอกสาร (Doc) ไปยังงาน (Task) และย้ายเอกสารไปยังที่อื่นใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อสร้างเอกสารแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดได้อย่างง่ายดายจากแถบด้านขวา

ใช้เอกสารเพื่อ:

  • แชร์และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
  • จัดรูปแบบบันทึกข้อความของคุณด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
  • เผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ที่สามารถถูกจัดทำดัชนีโดย Google
  • สร้างงานจากภายในเอกสาร
  • ให้สมาชิกในทีมของคุณมีความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์โดยไม่มีสะดุด
เอกสารหลายผู้ร่วมงาน

3. ทำเครื่องหมายเอกสารของคุณด้วยการบันทึกคำอธิบายในไฟล์ PDF

ด้วยฟีเจอร์ Annotation ของ ClickUp คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDFหรือรูปภาพใดๆ (. png,. gif,. jpeg,. webp) ได้อย่างง่ายดาย

คุณทำเครื่องหมายหรือบันทึกอย่างไร?

เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์แนบของงานได้อย่างง่ายดายในสี่ขั้นตอนง่าย ๆ:

  • เปิดไฟล์แนบที่คุณเลือกภายในงาน
  • คลิกที่ "เพิ่มความคิดเห็น" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างตัวอย่าง
  • คลิกที่ตัวอย่างไฟล์แนบที่คุณต้องการเพิ่มความคิดเห็น
  • เพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายให้กับใครก็ได้หากคุณต้องการให้ดำเนินการทันที

ความคิดเห็นที่คุณเพิ่มจะถูกแสดงในแท็บความคิดเห็นถัดจากไฟล์แนบ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันในคลิกอัพ

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp สามารถทำได้!

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สะดวกนี้มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น:

  • แผนผังความคิด: เปลี่ยนและจัดระเบียบความคิดของคุณให้เป็นแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระ
  • มุมมอง ClickUp หลายแบบ: ดูงานของคุณจากทุกมุมมองด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการ, กล่อง, และอื่นๆ
  • แดชบอร์ดและการรายงาน: แสดงผลและติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิ Agile เช่นBurndown,Burnup,Velocity และแผนภาพการไหลสะสม (Cumulative Flow Diagram) รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยรายงานที่แม่นยำ
  • บ้าน: ศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับงานของคุณในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  • ชีพจร: ค้นหาว่าทีมของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่งานใดในขณะนี้
  • การผสานการทำงาน: ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Evernote,Google Drive และZoomเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • แอป ClickUp: นอกเหนือจากเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ทรงพลังแล้ว ClickUp ยังมีให้บริการในรูปแบบแอปมือถือ (iOS, Android, Windows phone) และแอปเว็บ

ClickUp – ทางออกสำหรับข้อถกเถียงระหว่าง Evernote กับ OneNote

การเลือกแอปพลิเคชันจดบันทึกที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ยังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนระหว่าง Evernote และ OneNote

เลือก Evernote หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์จดบันทึกโดยเฉพาะ

แต่หากคุณมีการสมัครสมาชิก Office 365 แล้ว OneNote จะให้คุณเก็บได้มากขึ้น

ไม่ว่าจะในกรณีใด แอปจดบันทึกแต่ละแอปก็ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว: จดบันทึก

ใครสักคนต้องทำงานหนักที่เหลือทั้งหมด เช่นการจัดการทีมเสมือนจริง การวางแผนโครงการ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะทำทุกฟังก์ชันเหล่านี้ให้ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ClickUp

คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ราบรื่นของมันจะเคลียร์ขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังให้คุณ ในขณะที่คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างมีความสุข

ทำไมต้องใช้แอปแยก เมื่อคุณสามารถบันทึกโน้ตและจัดการทุกโปรเจกต์ได้บน แพลตฟอร์มเดียวกัน?

แค่ใช้ ClickUp ฟรีแล้วกลายเป็นสุดยอดนักจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!

