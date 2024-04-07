บล็อก ClickUp
Notion Vs. OneNote: การเปรียบเทียบแอปจดบันทึก

Notion Vs. OneNote: การเปรียบเทียบแอปจดบันทึก

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 เมษายน 2567

Notion vs. OneNote: ใครคือราชาแห่งแอปจดบันทึก?

การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างสองสิ่งนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่ยาก

OneNote เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Microsoft และมีใช้งานมาหลายปีแล้ว ในทางกลับกัน Notion เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

การเข้าใจถึงความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสียของพวกเขา จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกให้แคบลงสู่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

บทความนี้จะพาคุณไปเปรียบเทียบ Notion กับ OneNote อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นอกจากนี้คุณยังจะได้ค้นพบทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ OneNote และNotionที่คุณต้องลอง!

พร้อมสำหรับการเผชิญหน้าแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

บันทึกทุกอย่าง คลิกที่นี่เพื่อใช้ ClickUp

ตารางเปรียบเทียบ OneNote กับ Notion

นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของคู่แข่งทั้งสอง:

โนชั่นวันโน้ต
แพลตฟอร์มiOS, Android, Windows และ macOSiOS, Android, Windows และ macOS
กรณีการใช้งานเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณจดบันทึก วางแผน และจัดระเบียบความคิดของคุณเครื่องมือจดบันทึกแบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณสามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์, จดบันทึก, จัดระเบียบความคิด, และสร้างสรรค์ไอเดีย
การกำหนดราคาแผนฟรีพร้อมการแชร์ไฟล์จำกัดและแผนพรีเมียมสามแผนดาวน์โหลดฟรีพร้อมแผนพรีเมียมที่มีให้สำหรับการสมัครสมาชิก Microsoft 365
การซิงค์ทุกอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์
เทมเพลตเทมเพลตการจดบันทึกสำหรับหมวดหมู่เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว, สื่อ, และการทำงานสมาชิกมีเทมเพลต OneNoteในตัว เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ และพื้นหลังหน้าตกแต่ง
การผสานรวมผสานการทำงานกับแอปสำนักงานหลายร้อยแอป เช่น Gmail, Google Calendar, Asana และ Trelloผสานการทำงานกับบริการคลาวด์ยอดนิยม เช่น Evernote, Salesforce, DropBox และ CloudHQ

Notion vs. Microsoft OneNote

แม้ว่า Notion และ OneNote จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันบางประการ แต่ทั้งสองเครื่องมือก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเฉพาะ ดังนั้น มาเจาะลึกและค้นหาสิ่งที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกัน

1. ประสบการณ์ของผู้ใช้

คุณต้องการเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่ายเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่รกจะทำให้คุณค้นหาและใช้งานฟีเจอร์ที่ต้องการได้ยาก

โดยสรุป เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยให้กลยุทธ์การจดบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะทำให้ซับซ้อนขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากทั้งสองเครื่องมือ

ประสบการณ์ผู้ใช้ Notion

Notion ช่วยให้คุณสร้างหน้าต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย "บล็อก" ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนต่าง ๆ ต่างจาก OneNote ตรงที่ Notion มีแถบด้านข้างที่ช่วยให้ค้นหาบล็อกเฉพาะภายในหน้าได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แถบด้านข้างของ notion
คุณสมบัติแถบข้างในNotion

แถบด้านข้างที่สะดวกนี้มีคุณสมบัติการค้นหาเพื่อกระโดดระหว่างบันทึกโดยไม่ต้องคลิกหลายครั้งหรือต้องกลับไปกลับมาแอปบันทึกหลายแอปทำงานในลักษณะคล้ายกัน

อย่างไรก็ตาม Notion มีปัญหาใหญ่หนึ่งอย่างที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้—นั่นคือการปรับแต่งได้มากมาย

ความสามารถในการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถปรับเอกสารของโครงการให้เหมาะสมที่สุด แต่ความเปิดกว้างนี้ก็เป็นปัญหาเพราะทำให้เส้นทางการเรียนรู้ของผู้ใช้ใหม่มีความชันมากขึ้น

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ OneNote

OneNote มีรูปแบบที่เรียบร้อยซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงองค์ประกอบและบันทึกได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือจดบันทึกนี้ช่วยให้คุณสร้างบันทึกเป็นรายบุคคลหรือรวบรวมเป็นสมุดบันทึกได้

คุณสามารถจดบันทึกต่าง ๆ บนหน้าต่าง ๆ ได้ และรวบรวมไว้ในสมุดเล่มเดียว. นี่คือวิธีจดบันทึกแบบ 'โบราณ' ที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับโลกดิจิทัล.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุดบันทึก onenote
สร้างสมุดบันทึกในOnenote

อย่างไรก็ตาม OneNote สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขาดแถบด้านข้างที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อต้องการค้นหาส่วนเฉพาะในสมุดบันทึกใดสมุดบันทึกหนึ่ง

ลองดูทางเลือกของ OneNoteสำหรับแอปอื่นที่มีฟีเจอร์แถบด้านข้าง!

2. การจดบันทึก

ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้คุณจดบันทึกได้หลากหลายวิธี แต่คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำได้ง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด และสะดวกที่สุด

นี่คือวิธีการเปรียบเทียบ Notion และ OneNote ในแง่ของการจดบันทึก

คุณสมบัติการจดบันทึกของ Notion

สิ่งที่ทำให้ Notion แตกต่างคือมันช่วยให้คุณสามารถสร้างหน้าต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยบล็อกได้ บล็อกเหล่านี้รวมถึงเสียง, ข้อความ, โค้ด, ตาราง, วิดีโอ, สมการทางคณิตศาสตร์, อีโมจิ, แกลเลอรี, และรายการ

ต่างจาก OneNote, Notion อนุญาตให้คุณเพิ่มหน้าย่อยได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายในหน้าเดียว. ผลที่ตามมาคือ คุณสามารถค้นหาหน้าและลำดับชั้นของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย.

ตัวอย่างฟีเจอร์หน้าย่อยของแนวคิด
เปิดหน้าย่อยใหม่ในNotion

คุณสมบัติการจดบันทึกที่ดีที่สุดของ Notion คือมันทำงานเหมือนเครื่องมือการเขียน(เช่น Google Docs และ Microsoft Word)

นั่นหมายความว่าคุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณด้วยหัวข้อ ทำให้บันทึกของคุณสแกนและอ่านได้ง่ายขึ้น คุณยังสามารถใช้รายการแบบหัวข้อย่อยและรายการที่มีหมายเลขได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้รองรับเพียงสามแบบอักษรเท่านั้น

แม้ว่า Notion จะไม่รองรับฟอนต์มากเท่ากับ OneNote แต่ก็มีไอคอนมากมายและรองรับสีข้อความที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งและจัดสไตล์บันทึกของคุณได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่มีใน OneNote สำหรับอุปกรณ์มือถือ

หากคุณกำลังมองหาการปรับแต่งที่ทรงพลังสำหรับบันทึกของคุณ ลองใช้ ClickUp Docs ฟรี! นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก: การปรับแต่งที่ทรงพลังและประสบการณ์การเขียนที่เรียบง่าย!

คุณสมบัติการบันทึกโน้ตของ OneNote

OneNote ช่วยให้คุณจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง ใน OneNote สำหรับ Windows คุณสามารถเขียนบันทึกด้วยลายมือ วาดภาพ หรือสร้างภาพร่างโดยใช้เมาส์ภายในแอปพลิเคชันจดบันทึกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างฟีเจอร์บันทึกข้อความลายมือใน OneNote
บันทึกที่เขียนด้วยลายมือในOneNote

หลังจากจดบันทึกแล้ว คุณสามารถจัดเก็บเป็นหน้าแยกหรือสมุดบันทึกได้ เพื่อให้สามารถค้นหาบันทึกของคุณได้บนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ OneNote ให้ใช้งานเพื่อตัดหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย

อะไรอีก? OneNote สามารถสร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อยและหมายเลขลำดับได้ และสามารถจัดลำดับความสำคัญของบันทึกตามความสำคัญโดยใช้แท็กเช่น "สำคัญ" และ "ต้องทำ" ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงบันทึกที่สำคัญที่สุดง่ายขึ้น

แม้ว่าเครื่องมือจดบันทึกนี้จะรองรับฟอนต์หลากหลาย แต่ก็มีข้อจำกัดในการสร้างหน้าภายในหน้า ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถเพิ่มหน้าย่อยหลายหน้าภายในหน้าเดียวขณะสร้างบันทึกได้ ซึ่งหากทำได้จะช่วยให้การสร้างลำดับชั้นของเนื้อหาที่ติดตามได้ง่ายขึ้น

แต่มันยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่—เครื่องคิดเลขในตัว คุณสามารถป้อนการคำนวณง่ายๆ และเครื่องมือจะให้คำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ นักเรียนหรือธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติภายในนี้เพื่อรักษาสมาธิให้แน่วแน่

ตัวอย่างเครื่องคิดเลขใน OneNote
คุณสมบัติเครื่องคิดเลขในOneNote

3. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เช่นเดียวกับเครื่องมือดิจิทัลทุกชนิด คุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งปกป้องข้อมูลของคุณจากการรั่วไหลของข้อมูล

นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การสร้างกระบวนการทำงานของโครงการหน้าวิกิสำหรับลูกค้า ศูนย์ทรัพยากรของทีม เป็นต้น

นี่คือลักษณะของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในแต่ละเครื่องมือ

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Notion

ต่างจาก OneNote คุณไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องไฟล์ใน Notion ได้ อย่างไรก็ตาม คุณมีอำนาจในการควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงไฟล์ใดบ้างในแอป

คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่แยกเนื้อหาส่วนตัวออกจากบันทึกสาธารณะได้

ดังนั้นคุณยังสามารถแชร์สิ่งที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ตัวอย่างฟีเจอร์การอนุญาตโนชั่น
ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับหน้าNotion

คุณสมบัติความปลอดภัยของ OneNote

ไมโครซอฟท์ออกแบบ OneNote เพื่อปกป้องบันทึกของคุณจากสายตาที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าคุณจะใช้แอปนี้สำหรับบันทึกการประชุม บันทึกการเรียนในโรงเรียน ข้อมูลส่วนตัว หรือไดอารี่ส่วนตัว คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องส่วนบันทึกเฉพาะเพื่อควบคุมการเข้าถึงได้

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณแบ่งปันข้อมูลในแอปกับผู้อื่น คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณในพื้นที่ทำงานร่วมของ OneNote

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลืมรหัสผ่านที่เข้ารหัสบันทึกของคุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ก็ไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนรหัสผ่านได้หากคุณลืมมัน

คุณลักษณะการป้องกันด้วยรหัสผ่านนี้ไม่สามารถใช้กับไฟล์เสียงและวิดีโอใน OneNote ได้ คุณลักษณะนี้ยังมีให้ใช้เฉพาะใน OneNote บนเดสก์ท็อปเท่านั้น

ตัวอย่างคุณสมบัติการป้องกันรหัสผ่านของ onenote
การป้องกันด้วยรหัสผ่านในOneNote

4. การผสานระบบ

เครื่องมือบันทึกการประชุมแบบร่วมมือกันนั้นคุ้มค่าอย่างแท้จริงหากสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ ความสามารถในการผสานการทำงานนี้ช่วยให้เครื่องมือเหล่านี้ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว ทำให้คุณสามารถทำทุกอย่างได้จากแพลตฟอร์มเดียว

การผสานรวม Notion

แม้ว่า Notion จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปที่จำเป็นมากกว่า 200 แอป แต่กลับเสียคะแนนไปมากในด้านการไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Calendar แม้ว่าคุณจะสามารถฝังปฏิทินแบบ "ดูเท่านั้น" ได้ แต่มักจะยุ่งยากเกินกว่าที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์ น่าเสียดายที่คุณต้องเปิดแอป Google Calendar ทุกครั้งที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มกิจกรรมใหม่

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การผสานแนวคิด
การผสานรวมNotion

หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ การมีปฏิทินและบันทึกที่สามารถเข้าถึงได้จากที่เดียวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานประจำวัน ลองดูการผสานรวม Google Calendar และ ClickUpเพื่อจัดระเบียบโครงการใหญ่บนปฏิทินและเริ่มจัดการงานของคุณให้เสร็จสิ้นพร้อมเวลาเหลือเฟือ!

โบนัส:Notion Vs. Coda!

การผสานการทำงานกับ OneNote

OneNote เป็นเครื่องมือการผสานรวมที่ทรงพลังและมีแอปที่จำเป็นมากกว่า เช่น Google Calendar ที่จริงแล้ว OneNote สามารถผสานรวมกับแอปมากกว่า 850 แอปและแอปที่เป็นมิตรกับสื่อมากมายเช่นกัน

การเปิดใช้งานการผสานรวมกับOneNote

5. การสนับสนุนลูกค้า

คุณสมบัติและค่าใช้จ่ายของแอปจดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสนับสนุนลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คุณไม่ต้องการติดขัดอยู่กับการพยายามทำความเข้าใจวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์หรือเมื่อประสบปัญหา

ทั้ง OneNote และ Notion ให้บริการสนับสนุนลูกค้าดังต่อไปนี้สำหรับแผนพรีเมียมเฉพาะ:

  • การสนับสนุนทางโทรศัพท์
  • บริการช่วยเหลือสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • แชท
  • อีเมล/ศูนย์ช่วยเหลือ
  • คำถามที่พบบ่อย/ฟอรัม

โบนัส:Notion Vs. Obsidian!

แม้ว่าทั้งสองจะมีคุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้าเหมือนกัน นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้กล่าวถึงพวกเขา:

คำรับรองจากลูกค้าฝ่ายสนับสนุนของ Notion

รีวิวเชิงบวก

"แอปยอดเยี่ยมพร้อมบริการลูกค้าดีเยี่ยม. ขอบคุณคริสและเฟลี พวกเขาเป็นมิตรและช่วยเหลือดีมาก คำถามของฉันได้รับการแก้ไขทันทีผ่านวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวเพราะสิ่งที่ฉันต้องการทำไม่สามารถทำได้ด้วยคุณสมบัติปัจจุบันของแอป…. "—Trustpilot

รีวิวเชิงลบ

"บริการลูกค้าที่น่าตกใจ ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนที่พวกเขากำลังจะติดต่อกลับมา" —Trustpilot

คำรับรองจากลูกค้าฝ่ายสนับสนุนของ OneNote

รีวิวเชิงบวก

"OneeNote เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีเครือข่ายการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม คำถามที่พบบ่อยของพวกเขาค่อนข้างมีประโยชน์ในการตอบคำถามทั่วไปที่คุณอาจมี รวมถึงส่วน 'ความช่วยเหลือ' ที่ติดตั้งมาในแถบเครื่องมือด้วย" TrustRadius

รีวิวเชิงลบ

"OneNote มีการสนับสนุนที่ดีพอสมควร แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับวิธีการบรรลุผลลัพธ์บางอย่าง...."—TrustRadius

โบนัส:OneNote ปะทะ Notability!

6. ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม

แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดต้องสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ใช่ไหม?

เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น แอปควรมีให้ใช้งานบนทุกอุปกรณ์ของคุณ โชคดีที่ Notion และ OneNote มีให้ใช้งานทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ

ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม Notion

แอปเดสก์ท็อปและมือถือของ Notion ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อรองรับจุดขายหลักอย่างหนึ่ง นั่นคือการจัดการงาน

ฟังก์ชันการจัดการโครงการของ Notionยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น. มันขาดคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, แผนภูมิแกนต์ในตัว, และOKRsที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือการจัดการงาน.

แอปมือถือNotion

ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม OneNote

แม้ว่า OneNote จะมีให้ใช้งานบนทุกอุปกรณ์ แต่แอปบนระบบ Android ยังขาดคุณสมบัติที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • การคำนวณทางคณิตศาสตร์
  • เครื่องมือรูปร่างและดินสอ
  • สัญลักษณ์

หากคุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคุณ แอป OneNote บนระบบ Android อาจไม่ใช่แอปจดบันทึกที่คุณกำลังมองหา

แอปมือถือOneNote

7. การจัดเก็บและราคา

ในพื้นที่ทำงานสำหรับการจดบันทึกที่มีพื้นที่จำกัด การจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญ

ในกรณีของ OneNote และ Notion การจัดเก็บข้อมูลมีค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณจะได้รับจากแต่ละแอปและจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่าย

การจัดเก็บและราคาของ Notion

Notion มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมสามแบบ:

  • แผนฟรี: แชร์ไฟล์กับผู้รับเชิญได้สูงสุดห้าคน โดยไฟล์ที่อัปโหลดแต่ละไฟล์มีขนาดสูงสุด 5MB
  • ข้อดีส่วนตัว: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ พร้อมการแชร์และอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด
  • ทีม: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ พร้อมการแชร์ไม่จำกัด, การอัปโหลดไฟล์, สมาชิกทีม, และการอนุญาตการแชร์
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองพร้อมทุกฟีเจอร์และการเข้าถึงการสนับสนุนเฉพาะทาง

การจัดเก็บและราคาของ OneNote

แอปจดบันทึกนี้ให้บริการฟีเจอร์ทั้งหมดฟรี

เหตุผลคืออะไร?

ข้อมูล OneNote ของคุณถูกเก็บไว้ในคลาวด์ (OneDrive) ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ อย่างไรก็ตาม พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีมีขีดจำกัดที่ 5GB สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องซื้อหนึ่งในแผน Microsoft 365 แบบพรีเมียม:

  • ส่วนบุคคล: $6. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ครอบครัว: $9. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

8. คุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์

Onenote AI

ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อว่า Copilot ซึ่งจะช่วยผู้ใช้ร่างและจัดรูปแบบบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน OneNote ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิต ฟีเจอร์นี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อระบุและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกการจัดรูปแบบในขณะที่ผู้ใช้กำลังเขียน สามารถตรวจจับและตีความความหมายในข้อความ รวมถึงหัวข้อและประเด็นสำคัญ และให้คำแนะนำสำหรับหัวข้อย่อย การจัดรูปแบบ และการจัดระเบียบ

ฟีเจอร์ Copilot ขณะนี้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบตัวอย่างใน OneNote สำหรับ Windows และคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

โนชั่น เอไอ

Notion ได้แนะนำฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงการจดบันทึก ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการสร้างหัวข้อแบบมีสัญลักษณ์และรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ เครื่องมือจัดระเบียบและแนะนำด้วย AI และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปรับแต่งรูปแบบและเลย์เอาต์ตามความต้องการได้เช่นกัน คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถวิเคราะห์บันทึกที่มีอยู่ของผู้ใช้เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถสรุปบันทึกได้อีกด้วย อีวาน จ้าว ผู้ร่วมก่อตั้ง Notion เชื่อว่าความสามารถของ AI ในระบบจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีผู้ใช้ให้คำแนะนำและข้อมูลมากขึ้น บริษัทยังกำลังพิจารณาการผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการ AIใหม่เข้ากับบริการอื่น ๆ ของตน เช่น การจัดระเบียบฐานข้อมูลและการจัดการ

Notion vs. OneNote: ข้อดีและข้อเสีย

เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต Notion และ OneNote ก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน. มาทบทวนและเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือกันเถอะ.

ข้อดีของ Notion

  • ติดตามบันทึกการประชุมและกิจกรรมได้ง่าย พร้อมหน้าย่อยได้มากที่สุดเท่าที่ต้องการในหน้าเดียว
  • เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองเพื่อทำให้กระบวนการจดบันทึกง่ายขึ้น
  • Notion รองรับไอคอน
  • การเข้าถึงของชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้วิธีใช้แอปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสีย

  • ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากการปรับแต่งที่มากเกินไป
  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย

ข้อดีของ OneNote

  • ติดแท็กหน้าเพื่อจัดลำดับความสำคัญของบันทึกตามความสำคัญ
  • รองรับรูปแบบการจดบันทึกหลายรูปแบบ เช่น การวาดภาพและการแปลงลายมือเป็นข้อความ
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
  • เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของไมโครซอฟท์ และมาพร้อมกับบริการอื่น ๆ ของไมโครซอฟท์
  • ง่ายต่อการตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไฟล์

ข้อเสียของ OneNote

  • จำนวนหน้าย่อยต่อหน้าที่จำกัด ซึ่งทำให้การสร้างลำดับชั้นเนื้อหาที่ราบรื่นเป็นเรื่องท้าทาย
  • ไม่มีฟีเจอร์หัวข้อเหมือนใน Notion

OneNote เทียบกับ Notion บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง OneNote กับ Notion เมื่อคุณค้นหาOneNote กับ Notion บน Reddit ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า Notion และ OneNote มีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน:

"พวกมันเป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันมาก OneNote มุ่งเน้นไปที่การจับภาพและการแสดงผลแบบอิสระ ในขณะที่ Notion มีฟีเจอร์หลากหลายที่ทำให้การจัดระเบียบงานทำได้ง่าย"

ใครคือผู้พิชิตศึกแห่ง Notion กับ OneNote?

พูดตามตรง การเลือกผู้ชนะโดยตรงนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยาก เนื่องจากทั้งสองเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกันมาก

เลือก OneNote หากคุณมีการสมัครสมาชิก Office 365 อยู่แล้วเพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติพรีเมียม. มันเหมาะกับคุณเช่นกันหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการเก็บบudgetและการคำนวณเลขคณิตที่ง่าย. มันมาพร้อมกับเครื่องคิดเลขในตัวที่ช่วยให้งานง่ายขึ้นและไม่ต้องออกจากแอป.

ในทางกลับกัน Notion เหมาะสำหรับผู้จดบันทึกที่ชอบจัดระเบียบงานในรูปแบบหัวข้อ Notion ยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น มีไอคอนและสีข้อความให้เลือกใช้มากมาย เพื่อช่วยให้แยกจุดสำคัญในบันทึกของคุณได้อย่างชัดเจน

ทั้งสองเครื่องมือสามารถทำงานได้ แต่พวกมันสามารถตอบคำถามของคุณได้ทั้งหมดในแอปเดียวหรือไม่

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ OneNote คืออะไร?

ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการจัดการงานระยะไกลจากที่เดียว การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจ การแชทกับสมาชิกในทีม หรือการตั้งการแจ้งเตือนสามารถทำได้อย่างง่ายดายภายใน ClickUp

ที่ดีที่สุดคือ ClickUp มีฟีเจอร์จดบันทึกฟรีสองแบบ: Notepad และ Docs!

จดบันทึกในแบบของคุณด้วยNotepad ของ ClickUpและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • เปิดบันทึกและขยายให้เต็มหน้าจอ
  • ดูและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงในประวัติบันทึก
  • พิมพ์บันทึกของคุณในรูปแบบที่ดูสวยงามน่าอ่าน
  • ค้นหาคำหลักในบันทึกของคุณโดยใช้การค้นหา
  • เพิ่มการแก้ไขที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่ง Slash
  • เพิ่มเว็บไซต์ลงในงานด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
คุณสมบัติของคลิกอัพโน้ตแพด
จัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยสมุดบันทึกใน ClickUp

หากคุณต้องการสร้างวิกิความรู้, SOP ของทีม, หรือเอกสารสรุปโครงการ, ลองใช้ ClickUp Docs!

ClickUp Docsถูกผสานรวมกับงานและโครงการของคุณอย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ทันทีและทำงานเสร็จเร็วขึ้น

  • เปิดโหมดโฟกัสเพื่อให้คุณสามารถโฟกัสอย่างเต็มที่กับข้อความหนึ่งบล็อกในแต่ละครั้ง
  • เลือกภาพหน้าปกแบบกำหนดเองจากแกลเลอรี, เดสก์ท็อปของคุณ, ลิงก์, หรือไลบรารี Unsplash
  • มอบหมายการตอบกลับแบบมีหัวข้อ เพื่อให้รายการที่ต้องดำเนินการไม่สูญหาย
  • สร้างและเข้าถึงศูนย์กลางเทมเพลต ClickUpจากแถบด้านข้างขวา
คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสาร วิกิ และอื่นๆ ที่สวยงาม จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อดำเนินการตามแนวคิดร่วมกับทีมของคุณ

นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของคุณสมบัติของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นระบบการทำงานบันทึกที่ดีที่สุดของคุณ

รับ ClickUp ฟรีและเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ทรงพลังที่คุณจะไม่พบใน Notion และ OneNote!