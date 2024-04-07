OneNote vs. Notability: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2002, OneNote ถูกออกแบบมาแตกต่างจากแอปพลิเคชันพี่น้องอย่าง Excel และ Word. OneNote มอบคุณสมบัติที่โดดเด่นให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบบันทึกข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างอิสระ.
ในช่วงเปลี่ยนทศวรรษใหม่และเมื่อ iPad ของ Apple เปิดตัวครั้งแรกในปี 2010 แอปพลิเคชัน Notability ซึ่งเป็นกระดานดิจิทัลก็ได้เข้ามาในวงการแอปจดบันทึก แอปนี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ใช้จดบันทึกในห้องเรียน
ทั้งสองแอปอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบันทึกของคุณ แต่การลงทุนทั้งเวลาและเงินของคุณจะคุ้มค่าหรือไม่?
หากคุณกำลังลังเลระหว่าง Microsoft OneNote และ Notability เราได้รวบรวมคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและราคาของทั้งสองแอปไว้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกแอปจดบันทึกที่เหมาะกับคุณที่สุด!
มาเริ่มกันเลย!
OneNote คืออะไร?
OneNote เป็นแหล่งรวมฟีเจอร์อันทรงพลังที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้เหนือกว่าเดิม ต่อไปนี้คือฟีเจอร์ที่เราคัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับบทความนี้:
ลำดับชั้นของ OneNote
บัญชี Office 365 ของคุณมีสมุดบันทึกเริ่มต้นที่มีส่วนและหน้าต่างๆ ให้เลือกใช้งานตามต้องการ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ตั้งชื่อสมุดบันทึกตามหัวข้อหรือแนวคิดของคุณ จากนั้นส่วนต่างๆ จะทำหน้าที่เหมือนบทที่มีรายการต่างๆ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในแต่ละหน้า
จินตนาการถึงสมุดบันทึกของ OneNote เป็นหนังสือจริงของคุณที่มีบทและหน้า และสร้างสมุดบันทึกใหม่ก็ง่ายดาย!
แท็กที่กำหนดเองใน OneNote
เป็นเรื่องปกติที่สิ่งของที่มีคุณสมบัติคล้ายกันจะแยกกันอยู่ในส่วนหรือหน้าต่างๆ คุณสามารถจัดกลุ่มสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้หรือไม่
จับแท็กของ OneNote เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
แอปนี้ยังให้คุณปรับแต่งและเพิ่มแท็กได้มากเท่าที่คุณต้องการอีกด้วย ประโยชน์คืออะไร? คุณจะสามารถจัดหมวดหมู่, ให้บริบท, และระบุรายการเฉพาะในสมุดบันทึก, หน้า, หรือส่วนต่าง ๆ ได้!
โน้ตติดหน้าจอ OneNote
หากฟีเจอร์นี้ไม่มีในแอป OneNote ของคุณ คุณสามารถติดตั้งได้จาก Microsoft Store ฟรี!
มันดียิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา เพียงจดบันทึกของคุณไว้ และมันจะซิงค์ทันทีไปยังคอมพิวเตอร์, แลปท็อป, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ
OneNote OCR
OneNote ยังมาพร้อมกับ Optical Character Recognition (OCR) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนเกมให้คุณสามารถดึงและอ่านข้อความที่แก้ไขได้ในรูปภาพได้ คุณสามารถคัดลอกข้อความจากรูปภาพของคุณ วางลงในโปรแกรมที่เป็นข้อความ (เช่น MS Word) และแก้ไขได้
ต้องการคัดลอกและวางข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการแปลงรูปภาพทั้งหมดเป็นข้อความที่แก้ไขได้หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
OneNote Immersive Reader
OneNote เข้าใจว่าพื้นที่ดิจิทัลสามารถทำให้คุณรู้สึกถูกครอบงำด้วยความวอกแวกได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาได้แนะนำผู้อ่านแบบเต็มหน้าจอเพื่อการอ่านที่มุ่งเน้น
ฟีเจอร์นี้จะช่วยจัดระเบียบหน้าจอของคุณให้สะอาดตา เพื่อให้คุณจดจ่อกับข้อความได้เพียงอย่างเดียว คุณยังสามารถปรับระยะห่าง สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดข้อความได้ตามต้องการ
หากคุณมีการบันทึกเสียงจากการประชุมหรือการบรรยาย หนึ่งในฟังก์ชันที่น่าตื่นเต้นของ OneNote คือการแปลงเสียงเป็นข้อความ เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้อง!
ราคาของ OneNote
ไมโครซอฟท์ให้บริการ OneNote ฟรี!
แต่มีเงื่อนไขอยู่: เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติพรีเมียมและเพลิดเพลินกับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน OneDrive คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิก Microsoft 365
ข่าวดีคือ? แต่ละแผนมีบริการทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
- Microsoft 365 Family (99.99 ดอลลาร์/ปี หรือ 9.99 ดอลลาร์/เดือน) 5 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 6TB พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ รองรับการใช้งานบน Android, iOS, Windows และ Mac
- ทั้งหมด 5 ที่นั่ง
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์รวม 6TB
- รองรับการใช้งานกับ Android, iOS, Windows และ Mac
- Microsoft 365 Personal (69.99 ดอลลาร์/ปี หรือ 6.99 ดอลลาร์/เดือน) สำหรับ 1 คนเท่านั้น พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 TB รองรับการใช้งานบน Android, iOS, Windows และ Mac
- 1 คนเท่านั้น
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 TB
- รองรับการใช้งานกับ Android, iOS, Windows และ Mac
Notability คืออะไร?
Notability เป็นแอปจดบันทึกและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการใช้ Apple Pencil ในการวาดและทำเครื่องหมายบนเอกสาร มาเจาะลึกคุณสมบัติเด่นบางประการของแอปนี้กัน:
สมุดบันทึกใหม่ที่น่าสนใจ
สร้างสมุดบันทึกใหม่จากศูนย์หรือใช้เทมเพลตจากชุมชนในแกลเลอรีของ Notability! คุณสามารถปรับแต่งสีหน้าของเทมเพลต, ระยะห่างของตาราง, ทิศทาง, และอื่น ๆ ได้
และหากคุณไม่พอใจกับเทมเพลตอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างและบันทึกของคุณเองไว้สำหรับงานในอนาคตได้
ด้วยความสามารถในการตอบสนองต่ออุปกรณ์มือถือของ Notability คุณสามารถเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานบนแล็ปท็อปและปิดท้ายด้วยแท็บเล็ตได้ แต่ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับปัญหาการซิงค์ข้อมูล ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน
โบนัส:เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI!
เครื่องมือการเขียนเพื่อความมีชื่อเสียง
เลือกปากกาหลากหลายชนิดเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นคำพูดหรือภาพวาด: ปากกาหมึกซึม, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเส้นประ, และปากกาเส้นจุด. และหากคุณมีสไตล์สีเฉพาะตัว คุณสามารถเพิ่มสีที่คุณกำหนดเองได้ถึง 64 สีในพาเลตต์ของ Notability!
คุณสามารถกลับไปทบทวนประเด็นสำคัญในบันทึกของคุณได้เสมอด้วยปากกาเน้นข้อความ และยางลบช่วยให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
พื้นที่ไม่พอ? ไม่ต้องกังวล! แทรกโน้ตขนาดเล็กโดยใช้ฟีเจอร์ซูม
และเครื่องมือเชือกบ่วงก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคุณ: เปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาของคุณ, คัดลอกวัตถุ, ปรับขนาดบันทึก, จัดกลุ่มการเลือก, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
โน้ตและสติกเกอร์ติดที่มีความสำคัญ
สติกเกอร์ดิจิทัลกำลังสร้างกระแสในโลกของการจดบันทึก และ Notability ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกัน มันมีสติกเกอร์มากมายให้คุณเล่าเรื่องราวในแบบของคุณเอง!
สติกเกอร์ฟรีมีให้หยิบในแกลเลอรีหากคุณไม่ชอบศิลปะ. แต่คุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะกับสิ่งของที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น ไม่ใช่ข้อความหรือรูปภาพ.
ความโดดเด่น OCR
Notability ก็ไม่ต้องการล้าหลังในด้านเทคโนโลยี OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) เช่นกัน แอปนี้สามารถระบุข้อความในรูปภาพและแปลงคำที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความใน 22 ภาษา หากมีข้อผิดพลาดในบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ Notability สามารถช่วยคุณแก้ไขก่อนการแปลงได้
สำหรับผู้ที่จดสมการคณิตศาสตร์ลงในสมุดบันทึก Notability สามารถแปลงสมการเหล่านั้นเป็นภาพคุณภาพสูงและปรับขนาดได้ โดยใช้ฟีเจอร์ OCR การปรับขนาด หมุน หรือจัดวางข้อความรอบภาพก็ทำได้อย่างง่ายดาย
คณิตศาสตร์และเคมีมีกฎเกณฑ์ OCR ของ Notability ก็มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสมการเช่นกัน แต่กฎเหล่านี้ไม่ยากที่จะปฏิบัติตาม!
การกำหนดราคาตามความโดดเด่น
Notability ยังมีแผนฟรี 100%
แต่แผนพรีเมียมเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของแอป
- ฟรี นำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบ PDF แกลเลอรีและเทมเพลต สติกเกอร์แบบกำหนดเอง โหมดนำเสนอ ตัวเลือกการแชร์และส่งออกที่หลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย
- การนำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF
- แกลเลอรีและเทมเพลต
- สติกเกอร์สั่งทำพิเศษ
- โหมดการนำเสนอ
- ตัวเลือกการแชร์และการส่งออกที่หลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย
- เพิ่มเติม (ราคาแตกต่างกันตามภูมิภาค) การแปลงลายมือและการค้นหา แก้ไขและบันทึกได้ไม่จำกัด การซิงค์กับ iCloud การแปลงตัวเลข การวางแผนรายปีและบันทึกประจำวัน และอื่น ๆ
- การแปลงและค้นหาลายมือ
- แก้ไขและบันทึกได้ไม่จำกัด
- การซิงค์ iCloud
- การแปลงคณิตศาสตร์
- สมุดวางแผนรายปีและบันทึกประจำวัน และอื่นๆ อีกมากมาย
ความโดดเด่นเทียบกับคุณสมบัติของ OneNote
OneNote vs. Notability: ราคา
คุณต้องการแอปจดบันทึกที่ทันสมัยแต่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีก แล้วแอปไหนล่ะที่เหมาะกับงบประมาณ?
วันโน้ต
คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้แอป OneNote ได้ฟรี
อย่างไรก็ตาม แผนฟรีให้คุณเพียง 60MB ของพื้นที่เก็บข้อมูล และคุณสมบัติพื้นฐาน. นอกจากนี้ คุณสามารถซิงค์บันทึกได้เพียงสองอุปกรณ์.
ต้องการรับคุณสมบัติพรีเมียม เช่น ตัวเลือกการแชร์และสติกเกอร์หรือไม่? การสมัครสมาชิก Microsoft 365 มีค่าใช้จ่าย $6.99 ต่อเดือน
ความมีชื่อเสียง
แผน Notability ฟรีสามารถเริ่มต้นการเดินทางในการจดบันทึกของคุณได้ แต่เวอร์ชันฟรีของ Notability จำกัดจำนวนการแก้ไขที่คุณสามารถทำได้
Notability Plus นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายและยอดเยี่ยม เช่น สติกเกอร์ที่ออกแบบด้วยมือ การแปลงค่าทางคณิตศาสตร์ และการจดจำลายมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนได้มากเท่าที่ต้องการ
ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ ราคาของแอปจะแตกต่างกัน
OneNote เทียบกับ Notability: ความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึง
คุณต้องการแอปที่ไม่รกซึ่งช่วยให้คุณเขียนและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยไม่มีปัญหา มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่นี่
วันโน้ต
แอปจดบันทึกของ Microsoft ยกระดับการทำงานขององค์กรคุณไปอีกขั้น สมุดบันทึกที่แยกเป็นเล่ม ส่วน และหน้าต่าง ๆ ช่วยให้คุณสร้างสมุดงานที่ทรงพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอปนี้ยังเป็นสินทรัพย์ข้ามแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณดำเนินประสบการณ์ต่อได้บนอุปกรณ์ iOS, Android และ Windows
แต่ดูเหมือนว่าประสบการณ์การใช้งานของแอปนี้ยังต้องการการปรับปรุงอีกเล็กน้อย หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ในระบบนิเวศของ Microsoft คุณอาจหลงทางได้ง่ายในป่าของฟีเจอร์ต่าง ๆ
ความมีชื่อเสียง
การจัดวางที่เข้าใจง่ายของ Notability พร้อมด้วยเครื่องมือการร่างที่ทรงพลังคือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนส่วนใหญ่ให้มาสนใจแอปนี้
แต่มีผู้ชมจำนวนมากที่ใช้การจดบันทึกดิจิทัลที่ไม่สามารถเข้าถึงแอปนี้ได้เพราะมันมีให้เฉพาะใน App Store ของ Apple เท่านั้น หากคุณสนใจ Notability ในฐานะเครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นทีม คุณจะต้องแน่ใจว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้ Apple เพื่อดาวน์โหลดแอปนี้
OneNote เทียบกับ Notability: เครื่องมือการเขียนและการแก้ไขที่สำคัญ
การเขียนอย่างต่อเนื่องช่วยให้ความคิดไหลลื่น นี่คือวิธีที่สองยักษ์ใหญ่แข่งขันกัน
วันโน้ต
คุณอาจไม่สนุกกับการควบคุมยางลบของ OneNote ได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้การลบกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
แต่แอปนี้ชดเชยข้อจำกัดนี้ด้วยเครื่องมือไฮไลท์ที่ยอดเยี่ยมและลื่นไหล คุณไม่ต้องกังวลกับเฉดสีที่เลอะเทอะ
OneNote ยังมาพร้อมกับนิ้วพิเศษสำหรับการเขียนและวาดภาพของคุณอีกด้วย เรากำลังพูดถึงการรองรับปากกาสไตลัส
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน OCR ที่เปลี่ยนลายมือของคุณเป็นข้อความ อย่างไรก็ตาม ลายมือยังไม่แข็งแรงและชัดเจนเท่ากับ Notability แม้จะมีการอัปเดตครั้งล่าสุดก็ตาม
ความมีชื่อเสียง
เมื่อพูดถึงยางลบ Notability ทิ้ง OneNote ไว้ข้างหลัง คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและลบข้อความของคุณได้ทีละพิกเซล ทำให้งานของคุณไม่ยุ่งเหยิง
แต่ไฮไลท์เตอร์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การทับซ้อนกันอาจทิ้งรอยที่ไม่น่าดูและทำให้คุณไม่อยากอ่านบันทึกของคุณ
เกี่ยวกับการรองรับปากกา Stylus นั้น ถือว่าเสมอกัน
แล้วการเขียนด้วยลายมือและ OCR ล่ะ? Notability คว้าชัยชนะไปอีกครั้ง คุณจะหลงรักการย้อนกลับไปดูบันทึกที่เขียนด้วยลายมืออย่างสวยงามของคุณในอนาคต
OneNote เทียบกับ Notability บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง OneNote กับ Notability เมื่อคุณค้นหาOneNote กับ Notability บน Reddit ผู้ใช้หลายคนดูเหมือนจะชอบคุณสมบัติการบันทึกเสียงและการแก้ไขเสียงของ Notability มากกว่า:
"การบันทึกเสียง, ความเร็วในการเคลื่อนที่/แก้ไขบันทึกที่เขียนด้วยมือ, การพิมพ์/การจัดหน้า เป็นเรื่องยุ่งยากมากจาก OneNote. ฉันรู้สึกว่า Notability มีกระดาษ/พื้นหลังที่ดีกว่า"
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ได้สังเกตว่า แม้ Notability จะมีความสามารถในการบันทึกเสียง แต่ก็ยังมีข้อดีที่สำคัญในการใช้ OneNote เช่นกัน:
"การจัดระเบียบ คือสิ่งที่ OneNote โดดเด่นที่สุด ฉันเคยมีข้อมูลมากมายเทียบเท่ากับสารานุกรมอยู่ใน OneNote และฉันยังสามารถหาสิ่งที่คิดได้แทบทุกอย่าง โครงร่างที่สามารถยุบได้นั้นยอดเยี่ยมมาก"
ความโดดเด่น vs. OneNote: ใครชนะ?
โครงสร้างลำดับชั้นแบบ 3 ระดับของ OneNote ช่วยให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ฟีเจอร์มากมายของมันอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับเส้นทางที่ซับซ้อน
ความโดดเด่นให้คุณได้ใช้ตัวแบ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบของคุณ และความสะดวกในการใช้งานคือจุดที่เหนือกว่า OneNote
OneNote ไม่เลือกปฏิบัติต่อแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถจดบันทึกได้อย่างต่อเนื่องในทุกอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบ แต่ Notability สามารถใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
ยางลบของ OneNote ไม่ได้ยอดเยี่ยมนัก แต่ตัวเน้นข้อความของมันช่วยชดเชยความหงุดหงิดนี้ได้ ในทางกลับกัน Notability มียางลบที่ทรงพลังมาก แต่ตัวเน้นข้อความกลับทำให้ผิดหวัง
ทั้งสองแอปมาพร้อมกับการรองรับปากกาสไตลัสที่ล้ำสมัยและ OCR. อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การเขียนด้วยลายมือของ Notability นั้นเหนือกว่าของ OneNote.
ดังนั้น กลับมาที่คำถามใหญ่: ใครจะเป็นผู้ชนะ?
ความโดดเด่น!
คุณสมบัติขั้นสูง ราคาที่ประหยัด ใช้งานง่าย และรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้มันก้าวล้ำหน้า OneNote หลายขั้น
แต่หากคุณกังวลเกี่ยวกับข้อเสียของ Notability เรามีทางออกที่ดีกว่าสำหรับคุณ—ClickUp!
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OneNote และ Notability
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน!
ระหว่างบันทึกย่อที่ทิ้งไปกับการทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณ แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา:
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsผสานการทำงานกับโครงการและงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านฐานความรู้ของคุณได้อย่างราบรื่น และหากคุณชื่นชอบการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง คุณจะหลงรัก Relationships ClickApp ใน Docs เพียงเชื่อมโยงไปยัง Docs และงานจากภายใน Doc อื่นเพื่อช่วยคุณอ้างอิงทรัพยากรข้ามที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ!
นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ในเอกสาร:
- เลือกภาพหน้าปกแบบกำหนดเองจากแกลเลอรี, เดสก์ท็อปของคุณ, ลิงก์, หรือไลบรารี Unsplash
- เปิดโหมดโฟกัสเพื่อให้คุณสามารถจดจ่อกับข้อความแต่ละบล็อกได้ทีละส่วน
- มอบหมายการตอบกลับแบบมีหัวข้อเพื่อให้รายการที่ต้องดำเนินการไม่สูญหาย
- สร้างและเข้าถึงเทมเพลตจากแถบด้านขวา
Notepad โดย ClickUp
คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณหรือไม่? คุณต้องการNotepad โดย ClickUp! คุณจะไม่ต้องสลับระหว่างแท็บและแอปเพื่อจดบันทึกอีกต่อไป ปุ่มการดำเนินการแบบลอยจะอยู่ที่นั่นเมื่อคุณต้องการเพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือสร้างงาน!
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp:
- /คำสั่ง /Slash: จัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วยหัวข้อ ตัวหนา รายการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ลากและวาง: เพิ่มรูปภาพ, gif, วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ลงในบันทึกของคุณได้โดยตรง
- ค้นหา: ค้นหาบันทึกของคุณโดยใช้คำสำคัญที่พบในชื่อหรือคำอธิบายของบันทึก
- เก็บถาวร/ยกเลิกการเก็บถาวร: เก็บถาวรหรือยกเลิกการเก็บถาวรบันทึกของคุณ
- แปลง: แปลงบันทึกของคุณเป็นงาน—หรือเป็นเอกสาร!
ClickUp Whiteboards
หากคุณชอบการจดบันทึกที่เน้นภาพและจัดวางวัตถุเป็นบล็อกอย่างมีกลยุทธ์บนผืนผ้าใบดิจิทัล ลองใช้ClickUp Whiteboards! เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ส่วนตัวหรือบันทึกการประชุมร่วมกัน Whiteboards ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการทำงานให้สำเร็จ
นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับไวท์บอร์ด:
- ใช้คำสั่ง /Slash เพื่อจัดรูปแบบองค์ประกอบต่างๆ เช่น แบนเนอร์ หัวข้อ ข้อความเน้น และบล็อกโค้ด
- สร้างไวท์บอร์ดจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ
- แปลงรูปร่าง, โน้ตติด, หรือข้อความเป็นงาน
- @กล่าวถึงบุคคล, งาน, และเอกสาร
จัดระเบียบเอกสารดิจิทัลทั้งหมดของคุณใน ClickUp
การจดบันทึกกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพของเรา ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามีพื้นที่ในสมองมากขึ้นสำหรับความรู้ใหม่ ๆ
OneNote และ Notability จัดเป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดแต่ไม่เหมาะกับทุกคน หากคุณต้องการแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกอย่างแท้จริงลองใช้ ClickUp— ฟรีตลอดไป!