Notion Vs Evernote – เครื่องมือจดบันทึกใดดีกว่าในปี 2025?

Notion vs Evernote, คุณเลือกอะไร?
ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกการประชุม, การเตือนความจำ, หรือสูตรราเม็งที่เพื่อนร่วมงานของคุณให้มา, บันทึก 🗒️ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณ
และการจดบันทึกก็ง่าย!
สิ่งที่ไม่ใช่* คือการค้นพบแอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะกับคุณอย่างลงตัว 😒
ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง
เราจะช่วยคุณเลือกแอปจดบันทึกที่ เหมาะสม ด้วยการเปรียบเทียบ Notion กับ Evernote และจะแนะนำทางเลือกที่ดีสำหรับทั้งสองแอปนี้ด้วย
ความแตกต่างหลักระหว่าง Notion และ Evernote คือ Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบไฟล์ของตนไว้ในเครื่องมือเดียว ในขณะที่ Notion เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการ แบบครบวงจรที่ ช่วยให้คุณเก็บทั้งบันทึกและงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกทุกรายละเอียดที่แตกต่างระหว่าง Notion และ Evernote
Notion คืออะไร?
Notion เป็นแอปจดบันทึกที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ค่อนข้างเรียบง่าย นอกจากจะช่วยคุณจดบันทึกดิจิทัลเหมือนแอปจดบันทึกทั่วไปแล้ว คุณยังสามารถจัดการโครงการและงานต่างๆ ได้เล็กน้อยอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Notion
- เทมเพลต
- บล็อกโค้ด
- บอร์ด
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคาของ Notion
- แผนส่วนตัว (ฟรี): ซิงค์อุปกรณ์, แชร์ได้สูงสุดห้าคน, และหน้าไม่จำกัด
- โปรส่วนตัว ($4/เดือน): แขกไม่จำกัดจำนวนและอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด พร้อมประวัติเวอร์ชัน
- ทีม (8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): สมาชิกทีมไม่จำกัด, การอนุญาตขั้นสูง, และพื้นที่ทำงานร่วมกัน
Evernote คืออะไร?
แอป Evernote มีมานานแล้วและได้แข่งขันกับแอปจดบันทึกใหม่ๆ อย่าง Apple Notes และ Google Keep อย่างต่อเนื่อง
ไม่เพียงแต่ Evernote เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ตอนนี้ยังได้ขยายเข้าสู่โลกของการจัดการงานอีกด้วย
ผู้ใช้ Evernote ทั่วไปจะใช้เครื่องมือนี้ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างบันทึกประจำวัน การตั้งเตือนความจำ หรือแม้แต่การจดบันทึกแบบบูลเลตินเจอร์
คุณสมบัติเด่นของ Evernote
- เว็บ คลิปเปอร์
- ค้นหาข้อความในไฟล์ PDF และเอกสาร
- การสแกนเอกสาร
- บันทึกเสียง
ราคาของ Evernote
- พื้นฐาน (ฟรี): การจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง, ตัวเก็บหน้าเว็บ, และซิงค์ข้อมูลได้สูงสุดสองอุปกรณ์
- พรีเมียม ($7.99/เดือน): หมายเหตุในไฟล์ PDF, บันทึกแบบออฟไลน์,และสร้างเทมเพลต Evernote แบบกำหนดเอง
- ธุรกิจ ($14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): ประวัติกิจกรรมของทีม, การทำงานร่วมกันในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน, และการจัดการทีม
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Evernote กับ Notion
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
โนชั่น
ความสามารถของ AI ใน Notion ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดระเบียบให้กับผู้ใช้ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคืออัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถดึงและติดแท็กข้อมูลจากรูปภาพและเอกสารได้
เมื่อผู้ใช้ทำการอัปโหลดรูปภาพหรือเอกสาร ระบบ AI ของ Notion สามารถระบุข้อมูลสำคัญได้โดยอัตโนมัติ เช่น วันที่ ชื่อ และสถานที่ จากนั้นจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบตาราง ซึ่งช่วยให้การจัดการและติดตามข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
เอเวอร์โน้ต
Evernote's AI Note Cleanup เป็นคุณสมบัติที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่บันทึกเพื่อให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายขึ้น
ฟีเจอร์ AI Note Cleanup ของ Evernote จะช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบโน้ตและติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
โนชั่น
Notion โดดเด่นในเรื่องนี้
ไม่มีแผนใดของพวกเขาที่มีขีดจำกัดในการจัดเก็บ ยกเว้นการทดลองใช้แผนทีมของพวกเขา
แต่พวกเขามีขีดจำกัดในการอัปโหลดไฟล์
เอเวอร์โน้ต
Evernote, อย่างไรก็ตาม, มีขีดจำกัดการเก็บข้อมูล 60MB ต่อเดือน สำหรับแผนพื้นฐานของพวกเขา.
หากต้องการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม คุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
ขนาดไฟล์
โนชั่น
Notion มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ 5MB สำหรับแผนฟรีของพวกเขา ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในตลาด
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติม คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินของพวกเขา หรือไม่ก็ลบรายการออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ ตัวเลือกหนึ่งต้องเสียเงิน ส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งก็เสียเวลา
เอเวอร์โน้ต
Evernote มีความใจกว้างมากกว่าในกรณีนี้ แอปนี้อนุญาตให้คุณรวมบันทึกที่มีขนาดบันทึกได้ถึง 25MB ได้ฟรี
แต่นั่นเพียงพอสำหรับคุณหรือไม่?
หากบันทึกของคุณมีเพียงข้อความธรรมดา ก็สามารถทำได้
แต่รวมถึงรูปภาพและสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ด้วยหรือไม่?
มันจะคับไปหน่อย!
การผสานรวม
ความแตกต่างหลักระหว่าง Notion และ Evernote คือความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ Evernote สามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่ เช่น Gmail ในขณะที่ Notion ขาดการผสานรวมที่จำเป็นส่วนใหญ่
โนชั่น
น่าเสียดายที่การผสานรวมเป็นจุดอ่อนที่สุดของ Notion
คุณอาจต้องพึ่งพา Zapier หรือ Automate สำหรับการผสานรวมของคุณ เนื่องจากขาดการผสานรวม โดยตรง กับเครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ เช่น Gmail, Microsoft Outlook และ Zoom
นี่อาจน่ารำคาญเพราะมีทางเลือกที่ดีกว่ามากมายที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการผสานรวมกับแอปที่คุณชื่นชอบ
เอเวอร์โน้ต
Evernote นำหน้าไปไกลมากเมื่อพูดถึงการผสานการทำงาน
คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัวกับ Evernote ได้อย่างสะดวก เช่น:
- Gmail
- Google ไดรฟ์
- เซลส์ฟอร์ซ
- Slack
- มุมมอง
ฟังก์ชันการค้นหา
โนชั่น
ใน Notion คุณสามารถค้นหาบันทึกโดยใช้ฟังก์ชัน ค้นหาอย่างรวดเร็ว ได้ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องพิมพ์คำสำคัญที่คุณกำลังมองหา
หลังจากนั้น คุณสามารถจัดเรียงการค้นหาของคุณตามที่คุณต้องการ
ตัวเลือกการจัดเรียงบางอย่างประกอบด้วย:
- สร้าง: ข่าวแรก
- สร้าง: เรียงจากเก่าไปใหม่
- การแข่งขันที่ดีที่สุด
เอเวอร์โน้ต
Evernote มีความสามารถในการค้นหาที่ก้าวหน้ากว่าเล็กน้อย มีหลายวิธีในการค้นหาสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วในแอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้:
- ใช้การค้นหาแบบอธิบายและพิมพ์อะไรบางอย่างเช่น 'บันทึกที่มีรูปภาพ' หรือ 'บันทึกที่มีงบประมาณ'
- ค้นหาสิ่งต่างๆ ในสมุดบันทึกเฉพาะโดยพิมพ์ notebook:ใส่ชื่อสมุดบันทึก
- สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็วแทนการใช้ช่องค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีก
Evernote กับ Notion: อันไหนดีกว่ากัน?
ทั้ง Notion และ Evernote เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการบันทึก งาน และโครงการ อย่างไรก็ตาม แต่ละตัวมีชุดคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมความสามารถในการจัดระเบียบและจัดการข้อมูลหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการ การจดบันทึก หรือแม้แต่การเขียนบันทึกส่วนตัว นอกจากนี้ ฟีเจอร์เทมเพลตของ Notion ยังช่วยให้เริ่มต้นใช้งานและสร้างหน้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ในทางกลับกัน Evernote เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน จุดเด่นหลักของ Evernote คือการสร้างและจัดระเบียบโน้ตและงานต่างๆ มีฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโน้ตได้อย่างง่ายดายตามคำสำคัญหรือแท็กต่างๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยและการติดตามแนวคิดต่างๆ
ในที่สุด การตัดสินใจระหว่าง Notion และ Evernote ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและประเภทของงานที่คุณทำ
หากคุณให้ความสำคัญกับการปรับแต่งและความยืดหยุ่น Notion อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ หากคุณชอบความเรียบง่ายและใช้งานง่าย Evernote อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ทั้งสองเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม และคุ้มค่าที่จะลองใช้ทั้งสองเพื่อดูว่าตัวไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด
Notion vs Evernote บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Evernote กับ Notion เมื่อคุณค้นหาNotion กับ Evernote บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Notion มีตัวเลือกฟีเจอร์ที่หลากหลายและมีประโยชน์มากกว่า:
"Notion ทำทุกอย่างที่ฉันต้องการให้ Evernote ทำได้ในเรื่องการจัดระเบียบและรูปแบบของบันทึก นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกันได้ดีกว่ามาก ธุรกิจของฉันใช้มันสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมดของเราในทีมหลัก"
ผู้ใช้ Redditคนอื่น ๆ ระบุว่า Evernote เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาตู้เก็บเอกสารดิจิทัล:
"Evernote ยังคงเป็นตู้เก็บเอกสารดิจิทัลที่ดีกว่าสำหรับการจัดเก็บถาวรแบบสากลและมีบทบาทในกระบวนการทำงานส่วนบุคคล"
ต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Notion หรือ Evernote ใช่ไหม? พบกับ ClickUp
แอปที่ดีที่สุดคือแอปที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณหรือองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแอปนั้นก็คือ ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีราคาถูกกว่า Evernote มาก และมีคุณสมบัติการบันทึกที่ดีกว่า Notion
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่มั่นใจว่าจะทำให้คุณประทับใจ:
1. คลิกอัพโน้ตแพด
คุณสามารถสร้างบันทึกได้มากเท่าที่ต้องการโดยใช้Notepad ของ ClickUp
ไม่มีอะไรมาจำกัดความคิดของคุณได้
การแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ของ ClickUpให้คุณเพิ่มหัวข้อ ตัวเอียง รายการตัวเลข สคริปต์โค้ด และอื่น ๆ ได้
แต่นี่คือคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดของ Notepad ของเรา:
คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกใด ๆ ของคุณให้เป็นงานที่สามารถทำได้
สิ่งที่คุณต้องทำคือ:
- คลิกที่ + ภายในบันทึกหรือที่ตัวเลือกของบันทึก
- เลือก รายการ เพื่อทำการปรับเปลี่ยน
และนั่นแหละครับ/ค่ะ บันทึกของคุณได้กลายเป็นงานที่คุณและทีมของคุณสามารถทำร่วมกันได้แล้ว!
2. คลิกอัพ ด็อกส์
บางครั้งบันทึกก็ไม่เพียงพอ
นั่นคือเวลาที่คุณสามารถหันมาใช้Docs ของ ClickUp ได้
นี่คือที่ที่คุณสามารถสร้างฐานความรู้หรือส่วนวิกิได้ คุณสามารถแชร์กับใครก็ได้ตามที่คุณต้องการ ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะ ผ่านลิงก์แชร์
คุณยังสามารถปกป้องเอกสารของคุณจากการแก้ไขที่ไม่ต้องการได้โดยการเปิดใช้งานตัวเลือก ปกป้องหน้านี้ และเพิ่มบริบทสำหรับผู้ชมของคุณ
เอกสารของคุณสามารถถูกจัดทำดัชนีโดย Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ได้เช่นกัน
ในเอกสาร คุณสามารถเพิ่มหน้าได้เท่าที่ต้องการ
คุณสามารถสร้างหน้าภายในหน้าที่มีอยู่แล้ว (หน้าหลัก) ได้โดยการ "จัดวางซ้อน" หน้าเหล่านั้น
เพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตเอกสารได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถประหยัดเวลาแทนที่จะต้องสร้างเอกสารเดิมซ้ำๆ
และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณมีรูปลักษณ์และสไตล์ที่สมบูรณ์แบบด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบเหล่านี้:
- รูปแบบเอกสาร: เลือกสไตล์ที่แสดงถึงเอกสารและงานของคุณได้ดีที่สุด—สไตล์ความรู้, คลาสสิก, หรือสไตล์บล็อก
- ภาพหน้าปก: เพิ่มภาพหน้าปกจากแกลเลอรี เดสก์ท็อป ลิงก์ หรือคลังภาพ Unsplash
- คำบรรยาย: เพิ่มคำบรรยายเพื่อรวมบริบทเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชมของคุณ
อย่าไปหาแอปสำหรับใส่คำอธิบายประกอบเลย เพราะClickUp ก็มีฟีเจอร์ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDFด้วย!
3.ClickUp AI
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ใช้โดยหลายแผนกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า แพลตฟอร์มนี้ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียน ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นและผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
ด้วยผู้ช่วยเขียนของ ClickUp ผู้ใช้สามารถ:
- สรุปบันทึกภายในไม่กี่วินาที
- สร้างรายการการดำเนินการ
- หมายเหตุเกี่ยวกับรูปแบบ
4.แผนผังความคิด ClickUp
ปล่อยให้ด้านสร้างสรรค์ของคุณเปล่งประกาย เพราะ ClickUp มีพื้นที่สำหรับไอเดียของคุณด้วยแผนผังความคิด
สร้างและจัดระเบียบโครงการ งาน และแนวคิดต่างๆ ได้ที่นี่โดยใช้โหมดงาน หรือใช้โหมดว่างเพื่อระดมความคิดโดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับงานใดๆ
ClickUp: คำตอบสำหรับข้อถกเถียงระหว่าง Evenote กับ Notion
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า Notion และ Evernote เป็นหนึ่งในแอปที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกมาตรฐาน
แต่พวกเขามีข้อจำกัด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด มันก็เป็นการตัดสินใจที่ยาก
สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือเครื่องมือที่มอบทุกสิ่งที่ Evernote และ Notion มีให้ และมากกว่านั้น
โชคดีที่นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยพอดี
นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จดบันทึก ผู้ติดตามงาน ผู้จัดการเอกสาร เครื่องมือเตือนความจำ และอีกมากมาย
ฟังดูเหมือนเป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์แบบ?
จากนั้นรับ ClickUp ฟรีวันนี้และทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่าย สนุก และมีคุณค่า
บทความที่เกี่ยวข้อง: