Bear ปะทะ Evernote: รีวิวปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

หมี vs Evernote, คุณควรเลือกใคร?
การค้นหาเครื่องมือจดบันทึกที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ
ท้ายที่สุดแล้ว มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ได้โดยไม่มีมัน
ดังนั้น,ลาก่อนกระดาษโน้ตเหนียวและสวัสดีสมุดบันทึกดิจิทัล
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณเลือกแอปจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบด้วยการเปรียบเทียบBear กับ Evernote และเพื่อเป็นโบนัสเพิ่มเติม เราจะแนะนำทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสองแอปนี้ด้วย
ให้การแข่งขันเริ่มขึ้น!
หมายเหตุ: เราจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า Bear และ Evernote คืออะไร พร้อมทั้งกล่าวถึงคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้คุณเข้าใจแต่ละเครื่องมือได้ดียิ่งขึ้น หากคุณต้องการเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองโดยตรง กรุณาคลิกที่นี่เพื่อไปยังส่วนนั้น
Bear คืออะไร?
Bear เป็นแอปจดบันทึกมาตรฐานที่ให้คุณจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือสร้างเรียงความยาวๆ ได้
คุณสามารถแชร์โน้ตกับผู้อื่นหรือเพียงแค่ระหว่างอุปกรณ์ของคุณเองได้
มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของ Bear กัน:
1. การค้นหาพิเศษ
หาบันทึกไม่เจอเวลาที่ต้องการที่สุดใช่ไหม?
การค้นหาพิเศษของ Bear จะทำมันให้คุณ
การค้นหาพิเศษบางส่วนประกอบด้วย:
- @task: แสดงบันทึกที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำหนึ่งรายการหรือมากกว่า
- @วันนี้: แสดงบันทึกที่คุณได้แก้ไขในวันนี้
- @images: แสดงบันทึกที่มีรูปภาพอยู่ภายใน
- @code: แสดงบันทึกที่มีโค้ดตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งรายการ
คุณสามารถเพิ่มคำค้นหาหรือคำสำคัญควบคู่ไปกับการค้นหาพิเศษเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
2. ตัวเลือกการส่งออกหลายแบบ
คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Bear คือความสามารถในการส่งออกบันทึกในรูปแบบต่างๆ
คุณจะได้รับรูปแบบข้อความที่จัดรูปแบบได้ (rich text), ข้อความธรรมดา, PDF, รูปแบบโน้ต Bear, รองรับ markdown... รายการนี้ค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียว
3. บันทึกที่ถูกเข้ารหัส
Bear เข้าใจว่าบันทึกบางฉบับจำเป็นต้องได้รับการปกป้องเนื่องจากอาจมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่ภายใน
ตอนนี้คุณไม่สามารถพิมพ์ว่า 'ปล่อยฉันไว้คนเดียว' แล้วคาดหวังว่ามันจะปลอดภัยได้!
แต่คุณสามารถป้องกันบันทึกของคุณด้วยรหัสผ่าน
เมื่อคุณตั้งค่าแล้ว บันทึกและข้อความประเภทอื่น ๆ ของคุณจะได้รับการเข้ารหัส และไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ยกเว้นคุณ
4. โหมดโฟกัส
มีสมาธิสั้นเหมือนปลาทอง? 🐟
อย่ากังวล
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แต่คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อรักษาความสนใจของคุณ
และเมื่อเราพูดถึงการช่วยเหลือ เราหมายถึงโหมดโฟกัสของแอป Bear ฟีเจอร์นี้จะซ่อนทุกอย่างบนหน้าจอของคุณไว้ และคุณจะเหลือเพียงโน้ตของคุณให้จดจ่ออยู่เท่านั้น
เมื่อคุณใช้ iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้แตะที่บันทึกเพื่อแก้ไข และแถบด้านข้างกับรายการบันทึกจะหายไปในทันที ปุ๊บ!
Evernote คืออะไร?
Evernote มีมานานแล้ว และยังคงแข็งแกร่งอยู่!
มันได้เติบโตขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งยังเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีน้ำหนักเบาอีกด้วย
แต่ Evernote เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่? ลองดู รีวิว Evernote แบบละเอียดพร้อมทางเลือก เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการของ Evernote กัน:
1. แม่แบบ
Evernote มีเทมเพลตมากมายสำหรับบันทึกทุกประเภท รวมถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การตลาดและการขาย การประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และคุณสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลาและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
2. เว็บคลิปเปอร์
เจอบทความเจ๋ง ๆ เกี่ยวกับวิธีโปรโมทธุรกิจของคุณบนเว็บใช่ไหม? แค่บันทึกเป็นภาพหน้าจอโดยใช้ส่วนขยายเว็บคลิปเปอร์ของ Evernote
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตัดส่วนหนึ่งของหน้าเว็บหรือทั้งหน้าเว็บโดยไม่มีหัวข้อที่น่ารำคาญและโฆษณา
มันอาจจะเป็นเว็บคลิปเปอร์ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน
ถามคู่แข่งของ Evernote รายใดก็ได้ โอกาสที่พวกเขาจะเห็นด้วยมีสูง
3. การค้นหาที่บันทึกไว้
หากคุณมีบันทึกที่คุณเปิดทุกวัน เช่นสมุดวางแผนประจำวันหรือรายการตรวจสอบคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาซ้ำๆ เพียงแค่บันทึกการค้นหาไว้ใน Evernote คุณก็จะไม่ต้องไปค้นหาบันทึกนั้นด้วยตนเองอีกต่อไป
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงการค้นหาที่คุณบันทึกไว้บน ทุก อุปกรณ์ของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติการซิงค์อุปกรณ์
4. บันทึกเสียง
อะไรที่ดีกว่าและเร็วกว่าในการทำเมื่อเทียบกับการเขียนข้อความ?
บันทึกเสียง!
คุณสมบัตินี้เป็นพรสำหรับผู้ที่ประสบปัญหากับแป้นพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่มีจังหวะรวดเร็ว
และถ้าคุณหลงใหลในเครื่องบันทึกเสียงมาตลอด คุณจะชอบสิ่งนี้...
Bear และ Evernote วางซ้อนกันแบบเคียงข้าง
ทั้งสองแอปนี้มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน. สำหรับการเริ่มต้น, ทั้งสองแอปต่างก็รักสัตว์.
อะไร?
ลองดูโลโก้ของพวกเขาสิ อันหนึ่งเป็นหมี อีกอันเป็นช้าง!
อย่างไรก็ตาม, มีมากกว่านั้นอย่างชัดเจน.
Bear และ Evernote ช่วยให้คุณตัดหน้าเว็บได้; แอปบันทึกแต่ละแอปช่วยให้คุณจัดระเบียบได้, รองรับการซิงค์ข้ามทุกอุปกรณ์, และอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความแตกต่างกันในบางประเด็น สำคัญ
นี่คือวิธี:
1. การรองรับระบบปฏิบัติการ
แอปใดๆ ก็ตาม เราควรกล่าวว่า ควรทำงานบน ทุก ระบบปฏิบัติการ
ตกลงไหม? Evernote ก็เห็นด้วยนะ แต่เอ่อ... Bear ไม่เห็นด้วย
ก. หมี
Bear เป็นเครื่องมือจดบันทึกและแก้ไขมาร์กดาวน์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพบว่า Bear รองรับ เฉพาะ อุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
ดังนั้น iPhone, iPad, โดยพื้นฐานแล้วผู้ใช้ iOS และ Macทุกคนสามารถภูมิใจได้เลยตอนนี้
นั่นทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีกว่า Apple Note มากกว่าสิ่งอื่นใด
ถึงผู้ใช้ Windows และ Android ทุกท่าน เราขออภัย
ข. อีเวอร์โน้ต
Evernote, อย่างไรก็ตาม, เป็นระบบที่ครอบคลุมและสามารถใช้งานได้บน iOS, Android, และ Windows!
น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้รวมผู้ใช้ Linux ไว้ด้วย
เกือบแล้ว, Evernote, เกือบแล้ว!
2. ค้นหา
ฟังก์ชัน 'ค้นหา' ในแอปจดบันทึกใดๆ ควรช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้
ผมหมายถึง ถ้าเราต้องการทำให้ยากต่อการค้นหาโน้ตหรือข้อความ เราจะใช้สมุดโน้ตและเสียเวลาในการพลิกดูมัน
ข่าวดีก็คือ การค้นหาในทั้งสองแอปนี้ค่อนข้างล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพมาก
แต่ยังมีอะไรมากกว่านี้ ลองมาดูกัน
ก. หมี
แอป Bear ใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบโน้ตของคุณ คุณสามารถเพิ่มแท็กเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองในทุกที่บนโน้ต ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง
กำลังจดบันทึกการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณเดือนธันวาคมอยู่หรือไม่? คุณสามารถใช้แท็ก #decemberbudget ได้
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างโน้ตใหม่ได้จากแท็ก?
และเพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาและจัดระเบียบ คุณสามารถลบและเพิ่มแท็กให้กับบันทึกหลายรายการพร้อมกันได้
ข. อีเวอร์โน้ต
คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับโน้ตใน Evernote ได้เช่นกัน แต่มีความแตกต่างบางประการ
และนั่นคือจุดที่สมุดบันทึกเข้ามามีบทบาท
แอปนี้จัดระเบียบโน้ตของคุณให้เป็นสมุดบันทึกเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย การค้นหาสมุดบันทึกเฉพาะอาจเป็นเรื่องยากหากคุณมีจำนวนมาก
ในกรณีเช่นนี้ เพียงพิมพ์ 'notebook:insert notebook title,' และวอลา คุณจะอยู่ที่ที่คุณต้องการ
3. การกำหนดราคา
ความแตกต่างหลักระหว่าง Evernote และ Bear อยู่ที่ราคาของพวกเขา Evernote เป็นแอปที่ทำอะไรได้มากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ตอนนี้มันมีชื่อเสียงในเรื่องของตัวเลือกราคาที่แพง Bear ในทางกลับกัน มีราคาที่เข้าถึงได้มาก แต่จำไว้ว่ามันใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ Apple เท่านั้น!
นี่คือราคาของพวกเขา:
ก. หมี
Bear มีตัวเลือกการกำหนดราคาสองแบบ:
- ไม่มีข้อจำกัด: ตัวเลือกการส่งออก, แท็ก, และไฟล์แนบ
- Bear pro (1.49 ดอลลาร์/เดือน): เขียนธีม, บันทึกข้อมูลแบบเข้ารหัส, และซิงค์ข้อมูลผ่าน iCloud บน iPhone, iPad และ Mac
ข. อีเวอร์โน้ต
Evernote มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- Evernote ฟรี: บันทึกเสียง, คลิปเว็บ, และขนาดบันทึกสูงสุด 25MB
- Evernote premium ($7.99/เดือน):ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF, ค้นหาข้อความภายในไฟล์ PDF, และบันทึกขนาดสูงสุด 200MB
- Evernote business ($14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): การดูประวัติกิจกรรมของทีม, การจัดการทีม, และขีดจำกัดการอัปโหลด 20GB ต่อเดือน
4. การผสานระบบ
ในยุคปัจจุบัน การผสานรวมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อมต่อบันทึกของคุณกับอีเมล ปฏิทิน และอื่นๆ
Bear และ Evernote รองรับการเชื่อมต่อหรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน
ก. หมี
รายการการผสานรวมสำหรับ Bear มีขนาดเล็กมาก บางรายการที่โดดเด่นได้แก่ Things, Bear Power Pack และWorkflow
ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้ว!
ข. อีเวอร์โน้ต
Evernote ชอบการเชื่อมต่อกับแอปอื่นมากกว่า Bear มาก
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของการผสานรวมบางส่วนของมัน:
- Gmail
- Slack
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์
- มุมมอง
Bear ปะทะ Evernote บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Bear กับ Evernote เมื่อคุณค้นหาBear กับ Evernote บน Redditผู้ใช้จำนวนมากเห็นด้วยว่า Evernote มีคุณสมบัติมากมาย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เรียบง่ายกว่า Bear เป็นตัวเลือกที่ดี:
"Bear เป็นเวอร์ชันที่ถูกทำให้เรียบง่ายของฟีเจอร์พื้นฐานที่สุดจาก Evernote (ซึ่งก็เพียงพอสำหรับบางคนแล้ว)"
สำหรับผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มากกว่าแค่เครื่องมือพื้นฐาน Evernote เป็นเครื่องมือที่ดีกว่า:
"Evernote เป็นโปรแกรมที่มีฟีเจอร์มากมายมหาศาล แต่ก็ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ มีฟีเจอร์บางอย่างที่คุณอาจไม่เคยใช้เลย แต่พวกมันจะอยู่คอยสนับสนุนคุณเมื่อคุณพัฒนาไปสู่ระดับการใช้งานนั้น"
Bear Vs Evernote: คำตัดสิน
แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันทางสายตาอย่างชัดเจน เช่น การจัดวาง UI แบบสามคอลัมน์ แต่ Bear เป็นแอปที่มีราคาย่อมเยากว่า Evernote มาก อย่างไรก็ตาม มันถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะบนแพลตฟอร์ม iOS เท่านั้น
ในทางกลับกัน Evernote มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากกว่า Bear อย่างเห็นได้ชัด แต่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมมากกว่า เมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและทันสมัยของ Bear
แล้วเราจะมีผู้ชนะสำหรับการต่อสู้ของแอปจดบันทึกนี้หรือไม่?
หากคุณต้องการแอปเขียนที่มีราคาไม่แพงพร้อมดีไซน์ที่หรูหรา เราขอแนะนำ Bear 🐻
นั่นก็สมมติว่าคุณเป็นผู้ใช้ iOS หรือ Mac
หากคุณต้องการการผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมและจำเป็นที่สุด เช่น Gmail, Google Drive เป็นต้น พร้อมด้วยหนึ่งในเว็บคลิปเปอร์ที่ดีที่สุดในเมือง Evernote คือคำตอบของคุณ
แต่เดี๋ยวก่อน คุณเห็นสิ่งที่เราเห็นไหม? 👀
หนึ่งในนั้นคือขี้เหนียวกับการผสานรวมและไม่รักทุกระบบปฏิบัติการ
อีกอันหนึ่งต้องการงบประมาณสูง 💰
ไม่ต้องกังวล. ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับแอป Evernote และBear.
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกคืออะไร?
การตอบคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
และเราก็เข้าใจ
มีสิ่งที่ต้องวัดมากเกินไป
แต่นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
คุณจดบันทึก แล้วต่อจากนั้นล่ะ...? 💭
บันทึกของคุณมีจุดประสงค์ คุณใช้มันเพื่อสร้าง รายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน เพิ่มกำหนดส่งและวันครบกำหนด...คุณคงเข้าใจแล้ว
หากเราบอกคุณว่ามีแอปที่สามารถทำทุกอย่างนี้ได้ นอกเหนือจากการสร้างบันทึกของคุณ?
สวัสดีครับ/ค่ะ ClickUp!
ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกโดยใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ทีม.
เดี๋ยวก่อน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเหรอ?
ใช่ หนึ่งที่สามารถให้คุณจดบันทึกและจัดการโครงการ งาน และทรัพยากรได้ฟรี!
จำได้ไหมว่า Bear ให้กอดแบบหมีเฉพาะกับผู้ใช้ iOS เท่านั้น ในขณะที่ Evernote รองรับทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Linux?
ClickUp คือของจริง
เราสนับสนุนทุกแพลตฟอร์ม
แต่เรามาต่อกันที่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดกันเถอะ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp เหล่านี้สามารถทำได้เช่นเดียวกับ Evernote และ Bear และมากกว่านั้น!
1. จับความคิดได้ไม่จำกัดด้วยNotepad
มีวันที่ความคิดสร้างสรรค์ล้นเหลืออยู่หรือเปล่า? ที่ ClickUp เราเชื่อว่าไม่มีคำว่า 'ไอเดียมากเกินไป'
นั่นคือเหตุผลที่ Notepad ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างบันทึกได้ไม่จำกัด เพิ่มการแก้ไขข้อความที่สมบูรณ์ในบันทึกของคุณ เช่น หัวข้อ ตัวเอียง รายการตัวเลข เป็นต้น ด้วยคำสั่งSlash Commands
และคุณสามารถทำได้มากกว่าการจดข้อความเพียงอย่างเดียว
แปลงบันทึกของคุณเป็นงานได้ทันทีจาก Notepad แล้วมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
เพียงค้นหาสัญลักษณ์ + บนบันทึกที่คุณต้องการสร้างเป็นงาน
คลิกที่มันแล้วเลือกรายการหรือโฟลเดอร์เพื่อเพิ่มงานใหม่
ชื่อบันทึกของคุณกลายเป็นชื่องาน
ข้อความของบันทึกจะกลายเป็นคำอธิบายของงาน
หลังจากนั้น คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับงานได้ เช่นความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ
2. สร้างฐานความรู้ด้วยเอกสาร
เมื่อคุณมีสิ่งที่ต้องเขียนมากเกินไป และบันทึกไม่เพียงพอ ให้เลือกเอกสาร
ใน Docs คุณสามารถเพิ่มหน้าซ้อน, แทรกอีโมจิ, ให้เอกสารของคุณถูกจัดทำดัชนีโดย Google และทำอะไรได้อีกมากมาย!
เอกสารของคุณสามารถมีหน้าได้ไม่จำกัด และคุณสามารถแชร์เอกสารเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอก Workspace ของคุณได้เช่นกัน
ปรับแต่งเอกสารของคุณให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานด้วยฟีเจอร์และเครื่องมือมากมาย รวมถึง:
- รูปแบบเอกสาร: เลือกสไตล์เอกสารที่แสดงถึงงานของคุณได้ดีที่สุด—สไตล์ความรู้, คลาสสิก, หรือสไตล์บล็อก
- ความสัมพันธ์: เชื่อมโยงงานและหน้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายภายในหน้าเอกสาร
- การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: ปรับขนาดตัวอักษร (เล็ก กลาง ใหญ่) และเลือกจากสีตัวอักษรและสีเน้นข้อความหลากหลายเพื่อเน้นรายละเอียดที่สำคัญ
- ผู้แต่ง: เพิ่มผู้แต่งหลายคนและดูอย่างชัดเจนว่าใครได้มีส่วนร่วมในเอกสาร
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์:แก้ไขเอกสารร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
- การตรวจจับการทำงานร่วมกัน:ดูเมื่อสมาชิกในทีมดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขเอกสาร
คุณพบว่าตัวเองใช้เนื้อหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น บันทึกการประชุมหรือโครงร่างโครงการหรือไม่? เปลี่ยนให้เป็นเทมเพลตเอกสารและประหยัดเวลาได้มากขึ้น
ClickUp ยังให้คุณดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ markdown, HTML และ PDF ได้อีกด้วย
และในขณะที่คุณกำลังคิดถึงไฟล์ PDF อย่ามองหาที่อื่นเลย เพราะ ClickUp สามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDFได้เช่นกัน 😎
3. จดบันทึกด้วยภาพด้วยแผนผังความคิด
ต้องการสถานที่สำหรับร่างแผนและเป้าหมายของคุณหรือไม่?
ลองใช้แผนผังความคิดของ ClickUp
ใช้เพื่อวาดแผนโครงการของคุณ, กำหนดโครงสร้างของมัน, และสร้าง, แก้ไข,และลบภารกิจได้โดยตรงจากแผนผังความคิด
ClickUp ยังเข้าใจว่าคุณอาจมีแอปโปรดเมื่อพูดถึงแอปต่างๆ และนั่นคือเหตุผลที่มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากมาย รวมถึงEvernote!
นี่เป็นเพียงคุณสมบัติที่สามารถช่วยให้คุณจดบันทึกได้ดีขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ClickUp สามารถทำได้มากกว่านี้สำหรับคุณ
นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติบางส่วนที่เราสร้างขึ้นด้วยความรัก:
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- หน้าหลัก: ศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับงาน ทั้งหมดของคุณ( เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, และกำลังจะมาถึง)
- การเตือนความจำ: เพื่อไม่ให้ลืมสิ่งต่างๆ อีกต่อไป
- เทมเพลต: ใช้ซ้ำงาน,รายการตรวจสอบ,มุมมอง และอื่นๆ ด้วยเทมเพลต
- ค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
- ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์: เพิ่มรายการตรวจสอบ, บล็อกโค้ด,การกล่าวถึงงาน, หัวข้อ และอื่นๆ
- การผสานรวม Google Drive: เข้าถึงไฟล์ Google และสร้างเอกสาร Google ได้จากภายใน ClickUp
- เครื่องหมายขีดฆ่า และ ปุ่มลัด: แก้ไขอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาด้วยตัวแก้ไขมาร์กดาวน์และปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์
- โหมดออฟไลน์: ทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้แอปเดสก์ท็อป, แอปเว็บ หรือแอป Android และ iOS
- ศูนย์แม่แบบ: ใช้และแบ่งปันแม่แบบทั่วโลก
ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบได้ที่ 10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุด.
ผู้ชนะการดวลหน้า
การต่อสู้ระหว่าง Evernote กับ Bear สามารถดำเนินต่อไปได้ตลอดกาล ทั้งสองแอปนี้มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองเหนือคุณสมบัติที่เหมือนกันส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียง แค่ แอปจดบันทึกเท่านั้น
พวกเขาไม่ช่วยคุณจัดการงาน ทรัพยากร หรือเวลา
นั่นคืองานของแอปจัดการโครงการที่ทรงพลังและครบทุกฟังก์ชันในหนึ่งเดียว
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ClickUp
มันสามารถเอาชนะข้อบกพร่องของ Bear และ Evernote ได้ และมอบให้คุณมากกว่าแค่บันทึกที่มีจุดประสงค์. นอกจากนี้ ยัง ฟรีตลอดไป!
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ?
บอกลาแอปจดบันทึกแบบเดิมๆแล้วมาใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
