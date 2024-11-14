เทมเพลต Todoist ฟรีสำหรับจัดการงาน

ด้วยชุดคุณสมบัติที่ทรงพลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Todoist ช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ยังมีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบและทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น หากคุณต้องการให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายทีม สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
มาสำรวจเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดจากTodoist ฟรี ที่จะช่วยให้คุณจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการทำงานอย่างลึกซึ้งหรือเพียงแค่ติดตามงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ เรามีเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ!
แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรมองหาอะไรในเทมเพลต Todoist ที่ดี
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตใน Todoist ดี?
เทมเพลต Todoist ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้:
- ชัดเจนและกระชับ: แต่ละงานควรเข้าใจได้ง่ายในทันที
- จัดระเบียบอย่างดี: งานควรถูกจัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล โดยมักจัดตามโครงการหรือหมวดหมู่
- ภาพ: ควรมีสี, แท็ก, หรือระดับความสำคัญเพื่อให้งานที่สำคัญโดดเด่น
- ยืดหยุ่น: ปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของคุณ
- สามารถดำเนินการได้: งานควรมีความเฉพาะเจาะจง—มีรายการการกระทำที่ชัดเจนและกำหนดเวลาเสร็จสิ้น
- ครอบคลุม: ครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นของโครงการหรือกิจวัตรของคุณ
5 อันดับแม่แบบฟรีสำหรับ Todoist
มาดูตัวอย่างเทมเพลตจาก Todoist ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณ
1. แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวโดย Todoist
การประชุมแบบตัวต่อตัวช่วยให้ผู้จัดการมั่นใจว่าสมาชิกในทีมมีความสุขและมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้โดยไม่มีการเตรียมตัว คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวของ Todoist ได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ จัดโครงสร้างการสนทนา และมั่นใจว่าหัวข้อสำคัญได้รับการครอบคลุม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานรวมกับแอปติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละการประชุม ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและพนักงานที่ต้องการส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัว
2. แม่แบบงานบัญชีโดย Todoist
การบริหารการเงินของบริษัทคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การจ่ายเงินเกินหรือพลาดกำหนดเวลาอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญด้วยเทมเพลตงานบัญชีจาก Todoist คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการจัดการงานด้านการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการติดตามค่าใช้จ่ายไปจนถึงการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับภาษี แม่แบบนี้ช่วยให้กระบวนการบัญชีของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณได้
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องการให้ภาระทางการเงินของตนได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามงานที่ทำซ้ำ เช่น 'การตรวจสอบรายไตรมาส' และตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อยสองสามสัปดาห์ก่อนถึงกำหนด เพื่อให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลา
3. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโดย Todoist
แม้ว่าการโพสต์แบบฉับพลันจะได้ผล แต่การมีตารางเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเผยแพร่จะช่วยให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการเพิ่มผลตอบแทนจากเนื้อหาของคุณให้สูงสุด ด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาจาก Todoist คุณสามารถวางแผนเนื้อหาของคุณล่วงหน้าได้
เทมเพลตนี้มีสองมุมมอง: บอร์ดและปฏิทิน ด้วยมุมมองบอร์ด คุณสามารถย้ายเนื้อหาของคุณผ่านเวิร์กโฟลว์แบบคัมบังผ่านบอร์ดของ Todoist ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น รูปแบบปฏิทิน ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของตารางการเผยแพร่ของคุณ ช่วยให้การวางแผนและการปรับเปลี่ยนง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันลากและวาง
คุณสามารถสลับไปมาระหว่างสองอย่างได้อย่างรวดเร็วผ่านเมนู 'มุมมอง' ที่มุมขวาบน ประหยัดเวลาโดยการคัดลอกงานเทมเพลตและติดตามความคืบหน้าของพวกมันผ่านกระบวนการสร้าง
คำแนะนำเพิ่มเติมสามารถพบได้ในแผง 'ไม่มีวันที่' หรือในมุมมองกระดาน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเนื้อหาผ่านการจัดการงานที่เป็นระบบ, การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น, และการมองเห็นที่ชัดเจนในโครงการที่กำลังจะมาถึง
4. แม่แบบการทบทวนประจำสัปดาห์โดย Todoist
แบบฟอร์มการทบทวนประจำสัปดาห์โดย Todoistได้รับการพัฒนาขึ้นจากวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่าง 'Getting Things Done' (GTD) แบบฟอร์มนี้ ช่วยให้คุณทบทวนสัปดาห์ของคุณโดยการสะท้อนถึงสิ่งที่คุณทำสำเร็จ สิ่งที่คุณพลาด และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้
เทมเพลตนี้เหมาะที่สุดสำหรับการ ติดตามงานหลัก เช่น การตอบอีเมลสำคัญทั้งหมดและการจัดการงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนสิ้นสัปดาห์
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการสะท้อนและวางแผนอย่างเป็นระบบ
5. แม่แบบการทบทวนประจำปีโดย Todoist
แม่แบบการทบทวนประจำปีโดย Todoistเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงาน ส่วนตัว หรือทั้งสองอย่าง แม่แบบของ Todoist นี้จะช่วยให้คุณสำรวจ 365 วันที่ผ่านมาและประเมินว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
จากความสำเร็จในอาชีพไปจนถึงการเติบโตส่วนบุคคล มันช่วยให้คุณ มองเห็นภาพรวมและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับปีที่กำลังจะมาถึง เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการปิดท้ายปีด้วยการไตร่ตรอง
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างนิสัยในการสะท้อนคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความพึงพอใจส่วนบุคคลในที่สุด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ป้อนข้อความสะท้อนและคำตอบของคำถามทบทวนโดยตรงในความคิดเห็นของงานเพื่อให้เข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่าย
ข้อจำกัดของการใช้ Todoist
แม้ว่า Todoist จะมีคุณสมบัติหลากหลาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับข้อจำกัดบางประการของมัน:
- การมองเห็นงานย่อย: งานย่อยบางครั้งอาจสูญหายในระหว่างการจัดการ และคุณอาจต้องคลิกเพื่อค้นหา
- โครงการที่ซับซ้อน: สำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนสูงและมีหลายชั้น Todoist อาจดูเรียบง่ายเกินไป
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าจะมีธีมและป้ายกำกับให้เลือก แต่ตัวเลือกการปรับแต่งโดยรวมค่อนข้างจำกัด
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: แม้ว่าจะสามารถผสานรวมกับแอปได้หลากหลาย แต่ผู้ใช้บางรายยังรู้สึกว่าต้องการการผสานรวมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของตน
- ข้อจำกัดของเวอร์ชันฟรี: เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันพรีเมียม ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ไม่อยากจ่ายเงิน
ทางเลือกแทนแม่แบบของ Todoist
แม้ว่า Todoist จะได้ปรับฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่แล้ว แต่ก็ยังด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ดังนั้นคุณอาจต้องหันไปใช้ทางเลือกอื่นของ Todoistที่มีการจัดการงานที่แข็งแกร่งกว่า
นี่คือจุดที่ClickUpโดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่เหนือกว่า
เทมเพลตรายการงานของClickUp มอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสูง ช่วยให้คุณออกแบบขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตโครงการ เทมเพลตการตลาด เทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่เทมเพลตส่วนตัว
ClickUp ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่าง ๆ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และสามารถรองรับโครงการทุกขนาด
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสมบัติขั้นสูงมากมายเหล่านี้มีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรีของ ClickUp ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่แข็งแกร่งและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตอนนี้ มาดูเทมเพลตแบบไดนามิกที่สามารถทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้นกัน:
1. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
แบบฟอร์มงานที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและติดตามงานของตน ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังจะรับโครงการใหม่ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อจัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน จัดลำดับความสำคัญ และมองเห็นความคืบหน้าของงานได้
ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำ ของ ClickUp คุณสามารถ วางแผนงานประจำวันได้อย่างง่ายดายและจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- ติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือติดตามแบบภาพ เช่น กระดานคัมบัง หรือแผนภูมิแกนต์
- ลดความเครียดด้วยการมีภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการปรับปรุงกิจกรรมประจำวันให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล หรือทีมที่ต้องการประสานงานและให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจลำดับความสำคัญประจำวันอย่างชัดเจน
2. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามงานประจำวันทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้และพร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณจัดการทุกสิ่งที่ต้องทำตลอดทั้งวันได้อย่างครบถ้วน
ด้วยรายการตรวจสอบที่สะดวกและฟิลด์ที่กำหนดเอง การจัดระเบียบจึงไม่เคยซับซ้อนเท่านี้มาก่อน
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- เก็บรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณให้เป็นระเบียบ
- ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นงานแต่ละรายการอย่างรวดเร็วเมื่อคุณทำเสร็จ
- ตั้งค่างานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการจัดระเบียบงานประจำวัน รวมถึงสมาชิกในทีมหรือผู้จัดการที่ต้องการประสานงานและติดตามความคืบหน้าภายในสภาพแวดล้อมการทำงาน
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เราทุกคนทราบดีว่าการจัดระเบียบเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง แต่การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันอาจเป็นเรื่องยากบ้างในบางครั้ง
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการชั่วโมงการทำงาน, กำหนดเวลาส่งงาน, และเป้าหมายของคุณได้
เทมเพลตนี้ นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมดของคุณ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนวัน สัปดาห์ และอนาคตของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดตารางงานได้อย่างง่ายดายและไม่มีวันพลาดกำหนดส่ง
- จัดระเบียบงานให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
- ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของแต่ละงานและตรวจสอบความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังมองหาเทมเพลตส่วนตัวเพื่อจัดการงานหลายอย่างและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
การวางแผนโครงการอาจทำให้รู้สึกหนักใจ แต่เทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการจาก ClickUpช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยการให้แผนที่ชัดเจน
แม่แบบนี้ประกอบด้วยงานย่อยทั่วไปที่ระบุข้อกำหนดหลักสำหรับโครงการใด ๆ ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ติดขัด ติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน จัดการกำหนดเวลา และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมนี้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบในกระบวนการทำงานของพวกเขา
5. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
ตรวจสอบงานทั้งหมดและวางแผนล่วงหน้าด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์ประจำสัปดาห์ของ ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับรองว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญ ด้วย หมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้และตัวเตือนสำคัญ การจัดการงานและความรับผิดชอบของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- กำหนดงาน: เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจว่างานใดที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละสัปดาห์ อาจรวมถึงการทำรายการซื้อของ การติดต่อกับลูกค้า หรือการนัดหมายประชุม
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: หลังจากระบุงานประจำสัปดาห์ทั้งหมดแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญของงานโดยกำหนดระดับความสำคัญ (สูง กลาง ต่ำ) และจัดเรียงตามลำดับนั้น
- สร้างรายการตรวจสอบ: เมื่อคุณมีรายการงานและลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้ว ให้ออกแบบรายการตรวจสอบของคุณโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpใส่รายการงานพร้อมระดับความสำคัญ และเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดส่งหรือสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามความคืบหน้า: เมื่อรายการตรวจสอบของคุณพร้อมแล้ว ให้ติดตามความคืบหน้าโดยการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วหรือกำลังดำเนินการอยู่ ใช้มุมมองปฏิทินใน ClickUpเพื่อติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิด
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการปรับปรุงการวางแผนประจำสัปดาห์และการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp
แม้ว่า Todoist จะมอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดการงาน แต่เทมเพลตของมันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญ ข้อจำกัดในด้านการปรับแต่ง, คุณสมบัติการร่วมมือ, และฟังก์ชันขั้นสูงอาจทำให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานลดลง
ClickUp นำเสนอเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ครอบคลุมอุตสาหกรรมและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน มอบโซลูชันที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการงานในระดับมืออาชีพ และแน่นอนว่าคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้อีกด้วย!
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีที่เทมเพลตเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้