มณฑลที่มีผู้คนทำงานจากบ้านมากที่สุดในแต่ละรัฐ

8 มีนาคม 2566

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในต้นปี 2020 ทุกกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำจากระยะไกลได้ก็ทำเช่นนั้น—ตั้งแต่คลาสฟิตเนส, ชั่วโมงแห่งความสุข, ไปจนถึงการไปพบแพทย์—และที่สำคัญที่สุดคือการทำงานในแต่ละวัน

แต่ยังมีจำนวนมากที่ยังคงทำงานแบบพบหน้ากัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือหน้าที่การงาน การสำรวจของศูนย์วิจัย Pew ที่จัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 พบว่า71% ของผู้ที่สามารถทำงานจากระยะไกลได้กำลังทำงานจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม คนงานที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะทำงานจากระยะไกลน้อยกว่า ไม่ว่าจะมีหน้าที่การงานอย่างไร

ภูมิศาสตร์ก็มีความสำคัญเช่นกัน:เมืองต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมีงานที่รองรับการทำงานระยะไกลมากกว่าตามการวิเคราะห์ของ OECD แต่พื้นที่ชนบทหลายแห่งก็พยายามดึงดูดแรงงานที่สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานทางไกลไม่ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อสำนักงานเปิดทำการสำหรับการทำงานแบบตัวต่อตัวอีกครั้ง: ตามการสำรวจอีกครั้งจากสถาบันวิจัยเพียว59% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงทำงานทางไกลในปี 2022

ClickUpใช้ข้อมูลจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาจากการสำรวจชุมชนอเมริกันปี 2021 เพื่อค้นหาเขตปกครองในแต่ละรัฐที่มีเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ทำงานจากบ้านอย่างน้อยบางส่วนของเวลาสูงที่สุด

แน่นอนว่า เหตุผลที่พนักงานจำนวนมากเลือกทำงานทางไกลในปี 2023 นั้นแตกต่างจากช่วงเดือนมีนาคม 2020 อย่างมาก ในการสำรวจของ Pew Research Center ในปี 2022 เช่นกัน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การทำงานจากบ้านช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานได้ดีขึ้น และช่วยให้สามารถส่งงานตรงตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น นอกจากนี้ มีพนักงานที่ทำงานทางไกลน้อยลงที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเทียบกับปี 2020

นอกจากนี้ การสำรวจในปี 2022 ที่จัดทำโดย McKinsey and Company พบว่า ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสำรวจซึ่งมีโอกาสทำงานจากที่บ้านร้อยละ 87 ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว การจัดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นยังถูกยกให้เป็นปัจจัยจูงใจอันดับสามที่ทรงพลังที่สุดในการมองหางานใหม่

แล้วสถานการณ์การทำงานทางไกลทั่วประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?เกือบ 18% ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสำรวจของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 2021 กล่าวว่าพวกเขาทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยบางส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นคือ 27.6ล้านคน—ประมาณสามเท่าของ 9 ล้านคนที่กล่าวว่าพวกเขาทำงานจากที่บ้านในปี 2019

แน่นอนว่าจำนวนพนักงานที่ทำงานทางไกลแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ: เกือบครึ่งหนึ่งของมืออาชีพในเขตโคลัมเบียทำงานทางไกลในปี 2021 โดยมีเกือบหนึ่งในสี่ของพนักงานในวอชิงตัน, แมริแลนด์, โคโลราโด, และแมสซาชูเซตส์ที่ทำงานจากที่บ้านเช่นกัน

ในการวิเคราะห์นี้ การเสมอกันถูกตัดสินโดยจำนวนแรงงานในแต่ละเขตการปกครอง ข้อมูลประมาณการจากแบบสำรวจชุมชนอเมริกัน (American Community Survey) แบบรายปีมีให้เฉพาะประมาณ 620 เขตการปกครองเท่านั้น—ซึ่งมีประชากรมากกว่า 65,000คน—จากทั้งหมดกว่า 3,000 เขตทั่วประเทศ แต่ได้นำมาใช้แทนข้อมูลประมาณการแบบห้าปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแนวโน้มการทำงานจากที่บ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐต่าง ๆ ถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าส่วนใหญ่ผู้คนทำงานจากบ้านในรัฐของคุณอยู่ที่ไหน

อลาบามา: เคาน์ตีเมดิสัน

ทิวทัศน์เมืองและทางน้ำในฮันต์สวิลล์
ผ่านทาง Canva
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 19. 2% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 193,623
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 9.6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.2 ล้านคน

อลาสกา: เทศบาลเมืองแองเคอเรจ

เส้นขอบฟ้าของแองเคอเรจในฤดูหนาว
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 12. 6% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 145,508 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 343,883

แอริโซนา: มณฑลมาริโคปา

ทิวทัศน์อันงดงามของฟีนิกซ์
ผ่านทาง เกรกอรี อี. คลิฟฟอร์ด // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23. 8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2. 2 ล้านคน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 20. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3. 3 ล้านคน

อาร์คันซอ: เบนตันเคาน์ตี้

พิพิธภัณฑ์วอลมาร์ท ใจกลางเมืองเบนตันวิลล์
ผ่าน shuttersv // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 21.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 145,609
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 9.7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 3 ล้านคน

แคลิฟอร์เนีย: มณฑลซานฟรานซิสโก

สะพานโกลเดนเกตในซานฟรานซิสโก
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 45. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 438,943
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 21. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 17.8 ล้านคน

โคโลราโด: เคาน์ตีโบลเดอร์

ภาพมุมสูงของเมืองโบลเดอร์ซิตี้ในฤดูใบไม้ร่วง
ผ่านทาง มาเชย์ เบลโดวสกี // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 172,868
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 23. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.0 ล้านคน

คอนเนตทิคัต: เฟร์ฟิลด์เคาน์ตี้

มารีน่าในสแตมฟอร์ด
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 479,278
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 8 ล้านคน

เดลาแวร์: เคาน์ตีนิวคาสเซิล

ภาพมุมสูงของวิลมิงตัน
ผ่านทาง Real Window Creative // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 275,885
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 455,993

ฟลอริดา: เคาน์ตีเซมิโนล

น้ำพุและหอคอย Cranes Roost Park ใน Altamonte Springs
ผ่านทาง Brittx // Shutterstock
  • บุคคลที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 25. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 240,502
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 16. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 9. 9 ล้านคน

จอร์เจีย: ฟุลตันเคาน์ตี้

ภาพมุมสูงของเขตมหานครแอตแลนตาและทางหลวง
ผ่านทาง Brett Barnhill // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 558,580 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18.2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 5.0 ล้านคน

ฮาวาย: เคาน์ตีฮาวาย

ภาพมุมสูงของเมืองฮาวาย
ผ่านทาง dirkr // Shutterstock
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 13.0% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 82,140 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 668,446

ไอดาโฮ: เคาน์ตีเอดา

เส้นขอบฟ้าของใจกลางเมืองบอยซี
ผ่านทาง ชาร์ลส์ โนวล์ส // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 20.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 254,309
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 889,536

อิลลินอยส์: เขตดูเพจ

ออโรรา สกายไลน์ และสะพาน
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 26. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 468,211
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 6.0 ล้านคน

อินเดียน่า: เคาน์ตีแฮมิลตัน

ภาพมุมสูงของสวนค็อกซ์ฮอลล์ในคาร์เมล
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 27. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 187,363 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11. 9% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.2 ล้านคน

ไอโอวา: ดัลลัสเคาน์ตี

มุมมองจากอากาศของศูนย์กลางเมืองวอคกี
ผ่านทาง Jacob Boomsma // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 27. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 59,377
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 6 ล้านคน

แคนซัส: เคาน์ตีจอห์นสัน

ภาพถนนและหอนาฬิกาในโอเวอร์แลนด์พาร์ค รัฐแคนซัส
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 27.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 329,827
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 4 ล้านคน

เคนตักกี: เคาน์ตีโอลด์แฮม

ฟาร์มม้าในชนบทของรัฐเคนทักกี
ผ่านทาง สตีเฟน เบลีย์ // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 21. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 33,386 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.0 ล้านคน

ลุยเซียนา: เขตออริแอนส์

โดยรถรางถนนคาแนลในย่านดาวน์ทาวน์นิวออร์ลีนส์
ผ่านทาง TFoxFoto // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 17. 8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 164,397
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 8.4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 9 ล้านคน

เมน: เคาน์ตีคัมเบอร์แลนด์

ประภาคารพอร์ตแลนด์เฮดและชายฝั่ง
ผ่านทาง Joseph Sohm // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 26. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 161,823
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 17.7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 660,465

แมรีแลนด์: มอนต์โกเมอรีเคาน์ตี้

ทิวทัศน์เมืองร็อกวิลล์
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 37.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 540,481
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 24.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.1 ล้านคน

แมสซาชูเซตส์: มิดเดิลเซ็กซ์เคาน์ตี้

ภาพมุมสูงของเคมบริดจ์และสะพานแอนเดอร์สันเมโมเรียล
ผ่านทาง Joseph Sohm // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 866,649
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 23. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.5 ล้านคน

มิชิแกน: เคาน์ตีวอชเทนอว์

ภาพมุมสูงของใจกลางเมืองแอนอาร์เบอร์ในฤดูร้อน
ผ่านทาง Jacob Boomsma // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 29.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 183,684 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 16.4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.5 ล้านคน

มินนิโซตา: เคาน์ตีวอชิงตัน

มองลงไปที่แม่น้ำเซนต์ครอยจากสติลวอเตอร์
ผ่านทาง Jeff Lueders // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 140,694
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 20. 9% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.9 ล้านคน

มิสซิสซิปปี: เคาน์ตีเดโซโต

ภาพมุมสูงของย่านชานเมืองในโอลีฟ แบรนช์
ผ่านทาง Monarch Productions // Shutterstockk
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 10.2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 91,372
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 6. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 2 ล้านคน

มิสซูรี: เคาน์ตีเซนต์ชาร์ลส์

เทศมณฑลเซนต์ชาร์ลส์ รัฐมิสซูรี
ผ่าน Rob Neville Photos // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 22. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 216,203
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.9 ล้านคน

มอนทานา: เคาน์ตีแกลลาติน

มุมมองจากอากาศของโบซแมนในฤดูร้อน
ผ่านทาง เมดิสัน เคนท์ // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 18.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 66,583
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 522,807

เนบราสกา: ดักลาสเคาน์ตี้

ภาพมุมสูงของโอมาฮาในฤดูร้อน
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 19.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 303,363
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 12.8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1.0 ล้านคน

เนวาดา: เคาน์ตีวาโช

ภาพมุมสูงของเมืองรีโนในฤดูใบไม้ร่วง
ผ่านทาง Jacob Boomsma // Shutterstock
  • บุคคลที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 14. 2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 245,560 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 4 ล้านคน

นิวแฮมป์เชียร์: เคาน์ตีฮิลส์โบโรห์

วิวตอนเย็นริมแม่น้ำในแมนเชสเตอร์
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 22. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 233,146
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 733,129 คน

นิวเจอร์ซีย์: เคาน์ตีซอมเมอร์เซต

มุมมองจากโดรนเหนือสวนสาธารณะในซัมเมอร์เซต
ผ่านทาง FotosForTheFuture // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 31. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 178,934
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 22.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.4 ล้านคน

นิวเม็กซิโก: เคาน์ตีซานตาเฟ

ทัศนียภาพของซานตาเฟในฤดูใบไม้ร่วง
ผ่านทาง Jimack // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 24. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 69,704
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 15.2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 877,399

นิวยอร์ก: นิวยอร์กเคาน์ตี

นิวยอร์กเคาน์ตี, นิวยอร์ก
ผ่าน pisaphotography // Shutterstock
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36.5% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 793,149
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 9.0 ล้านคน

นอร์ทแคโรไลนา: ออเรนจ์เคาน์ตี

ออเรนจ์เคาน์ตี้, นอร์ทแคโรไลนา
ผ่านทาง ไบรอัน พอลลาร์ด // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 35. 2% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 71,761
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18. 8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.9 ล้านคน

นอร์ทดาโคตา: เคาน์ตีแคส

เทศมณฑลแคส, นอร์ทดาโคตา
ผ่านทาง Guy William // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 13. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 107,722
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 8. 9% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 397,892

โอไฮโอ: เดลาแวร์เคาน์ตี้

มุมมองจากอากาศเหนือเดลาแวร์ในฤดูร้อน
ผ่าน dvgpro // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 116,974
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 5. 5 ล้านคน

โอกลาโฮมา: เทศมณฑลทัลซา

ทิวทัศน์เมืองของทัสลา
ผ่านทาง Valiik30 // Shutterstock
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 14.0% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 311,061
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 8 ล้านคน

โอเรกอน: มัลท์โนมาห์เคาน์ตี

ทิวทัศน์เมืองพอร์ตแลนด์จากคฤหาสน์พิตต์ต็อค
ผ่านทาง โจเซมาเรีย ทอสคาโน // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 425,906
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 22.7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.0 ล้านคน

เพนซิลเวเนีย: เชสเตอร์เคาน์ตี้

ภาพมุมสูงของเวสต์เชสเตอร์ในฤดูร้อน
ผ่านทาง LittleKitty // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 29.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 280,530
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 6.1 ล้านคน

โรดไอแลนด์: เคาน์ตีนิวพอร์ต

เมืองนิวพอร์ตและท่าเรือเก่า
ผ่านทาง Ramunas Bruzas // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23.2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 42,058
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 17.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 533,088 คน

เซาท์แคโรไลนา: ยอร์กเคาน์ตี้

ศาลากลางเมืองยอร์คเคาน์ตีในฤดูใบไม้ผลิ
ผ่านทาง Nolichuckyjake // Shutterstock
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 18. 5% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 137,482
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11.7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2. 3 ล้านคน

เซาท์ดาโคตา: มินเนฮาฮาเคาน์ตี

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนน้ำตกในซูฟอลส์
ผ่านทาง Steven Frame // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 14. 7% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 109,606
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11.1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 445,606

เทนเนสซี: เคาน์ตีวิลเลียมสัน

วิลเลียมสันเคาน์ตี้, เทนเนสซี
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 31. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 131,742
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.2 ล้านคน

เท็กซัส: ทราวิสเคาน์ตี

ภาพมุมสูงของออสตินและแม่น้ำ
ผ่านทาง Canva
  • ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36. 2% ของผู้ทำงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 731,623
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 16.3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 13.6 ล้านคน

ยูทาห์: เคาน์ตีซอลต์เลก

ภาพมุมสูงของเมืองซอลต์เลกซิตี
ผ่านทาง Canva
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23.5% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 613,545
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 20.0% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 6 ล้านคน

เวอร์มอนต์: เขตชิตเทนเดน

เขตชิตเทนเดน, เวอร์มอนต์
ผ่านทาง เอริกา เจ มิตเชลล์ // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 26. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 91,678 คน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 6% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 327,910 คน

เวอร์จิเนีย: เคาน์ตีอาร์ลิงตัน

สะพาน Arlington Memorial ในฤดูใบไม้ร่วง
ออร์ฮาน แคม // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 48. 8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 142,653
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 22.3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.3 ล้านคน

วอชิงตัน ดีซี

ถนนเพนซิลเวเนีย และอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ
ผ่านทาง ออร์ฮาน แคม // ชัตเตอร์สต็อก
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 48. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 354,033
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 48. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 354,033

วอชิงตัน: เคาน์ตีคิง

เส้นขอบฟ้าของตัวเมืองซีแอตเทิล
ผ่านทาง kan_khampanya // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 38. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 2 ล้านคน
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 24.2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.7 ล้านคน

เวสต์เวอร์จิเนีย: มณฑลโมโนนกอลี

มุมมองทางอากาศของเมืองมอร์แกนทาวน์
ผ่านทาง Canva
  • จำนวนคนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 16. 1% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 50,715
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.2% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 707,299

วิสคอนซิน: เคาน์ตีเดน

เส้นขอบฟ้าของเมดิสันพร้อมโดมรัฐสภา
ผ่าน Paul Brady Photography // Shutterstock
  • ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 24. 4% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 313,158
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14. 8% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.9 ล้านคน

ไวโอมิง: นาโตรนาเคาน์ตี้

วิวเมืองแคสเปอร์พร้อมแนวเทือกเขา
ผ่านทาง Canva
  • บุคคลที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 7. 3% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 38,741
  • ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 8. 9% ของแรงงาน
  • จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 283,628 คน

