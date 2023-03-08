มณฑลที่มีผู้คนทำงานจากบ้านมากที่สุดในแต่ละรัฐ

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในต้นปี 2020 ทุกกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำจากระยะไกลได้ก็ทำเช่นนั้น—ตั้งแต่คลาสฟิตเนส, ชั่วโมงแห่งความสุข, ไปจนถึงการไปพบแพทย์—และที่สำคัญที่สุดคือการทำงานในแต่ละวัน
แต่ยังมีจำนวนมากที่ยังคงทำงานแบบพบหน้ากัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือหน้าที่การงาน การสำรวจของศูนย์วิจัย Pew ที่จัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 พบว่า71% ของผู้ที่สามารถทำงานจากระยะไกลได้กำลังทำงานจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม คนงานที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะทำงานจากระยะไกลน้อยกว่า ไม่ว่าจะมีหน้าที่การงานอย่างไร
ภูมิศาสตร์ก็มีความสำคัญเช่นกัน:เมืองต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมีงานที่รองรับการทำงานระยะไกลมากกว่าตามการวิเคราะห์ของ OECD แต่พื้นที่ชนบทหลายแห่งก็พยายามดึงดูดแรงงานที่สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานทางไกลไม่ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อสำนักงานเปิดทำการสำหรับการทำงานแบบตัวต่อตัวอีกครั้ง: ตามการสำรวจอีกครั้งจากสถาบันวิจัยเพียว59% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงทำงานทางไกลในปี 2022
ClickUpใช้ข้อมูลจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาจากการสำรวจชุมชนอเมริกันปี 2021 เพื่อค้นหาเขตปกครองในแต่ละรัฐที่มีเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ทำงานจากบ้านอย่างน้อยบางส่วนของเวลาสูงที่สุด
แน่นอนว่า เหตุผลที่พนักงานจำนวนมากเลือกทำงานทางไกลในปี 2023 นั้นแตกต่างจากช่วงเดือนมีนาคม 2020 อย่างมาก ในการสำรวจของ Pew Research Center ในปี 2022 เช่นกัน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การทำงานจากบ้านช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานได้ดีขึ้น และช่วยให้สามารถส่งงานตรงตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น นอกจากนี้ มีพนักงานที่ทำงานทางไกลน้อยลงที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเทียบกับปี 2020
นอกจากนี้ การสำรวจในปี 2022 ที่จัดทำโดย McKinsey and Company พบว่า ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสำรวจซึ่งมีโอกาสทำงานจากที่บ้านร้อยละ 87 ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว การจัดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นยังถูกยกให้เป็นปัจจัยจูงใจอันดับสามที่ทรงพลังที่สุดในการมองหางานใหม่
แล้วสถานการณ์การทำงานทางไกลทั่วประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?เกือบ 18% ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสำรวจของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 2021 กล่าวว่าพวกเขาทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยบางส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นคือ 27.6ล้านคน—ประมาณสามเท่าของ 9 ล้านคนที่กล่าวว่าพวกเขาทำงานจากที่บ้านในปี 2019
แน่นอนว่าจำนวนพนักงานที่ทำงานทางไกลแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ: เกือบครึ่งหนึ่งของมืออาชีพในเขตโคลัมเบียทำงานทางไกลในปี 2021 โดยมีเกือบหนึ่งในสี่ของพนักงานในวอชิงตัน, แมริแลนด์, โคโลราโด, และแมสซาชูเซตส์ที่ทำงานจากที่บ้านเช่นกัน
ในการวิเคราะห์นี้ การเสมอกันถูกตัดสินโดยจำนวนแรงงานในแต่ละเขตการปกครอง ข้อมูลประมาณการจากแบบสำรวจชุมชนอเมริกัน (American Community Survey) แบบรายปีมีให้เฉพาะประมาณ 620 เขตการปกครองเท่านั้น—ซึ่งมีประชากรมากกว่า 65,000คน—จากทั้งหมดกว่า 3,000 เขตทั่วประเทศ แต่ได้นำมาใช้แทนข้อมูลประมาณการแบบห้าปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแนวโน้มการทำงานจากที่บ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐต่าง ๆ ถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร
อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าส่วนใหญ่ผู้คนทำงานจากบ้านในรัฐของคุณอยู่ที่ไหน
อลาบามา: เคาน์ตีเมดิสัน
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 19. 2% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 193,623
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 9.6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.2 ล้านคน
อลาสกา: เทศบาลเมืองแองเคอเรจ
- ผู้ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 12. 6% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 145,508 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 343,883
แอริโซนา: มณฑลมาริโคปา
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23. 8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2. 2 ล้านคน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 20. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3. 3 ล้านคน
อาร์คันซอ: เบนตันเคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 21.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 145,609
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 9.7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 3 ล้านคน
แคลิฟอร์เนีย: มณฑลซานฟรานซิสโก
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 45. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 438,943
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 21. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 17.8 ล้านคน
โคโลราโด: เคาน์ตีโบลเดอร์
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 172,868
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 23. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.0 ล้านคน
คอนเนตทิคัต: เฟร์ฟิลด์เคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 479,278
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 8 ล้านคน
เดลาแวร์: เคาน์ตีนิวคาสเซิล
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 275,885
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 455,993
ฟลอริดา: เคาน์ตีเซมิโนล
- บุคคลที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 25. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 240,502
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 16. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 9. 9 ล้านคน
จอร์เจีย: ฟุลตันเคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 558,580 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18.2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 5.0 ล้านคน
ฮาวาย: เคาน์ตีฮาวาย
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 13.0% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 82,140 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 668,446
ไอดาโฮ: เคาน์ตีเอดา
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 20.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 254,309
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 889,536
อิลลินอยส์: เขตดูเพจ
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 26. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 468,211
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 6.0 ล้านคน
อินเดียน่า: เคาน์ตีแฮมิลตัน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 27. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 187,363 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11. 9% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.2 ล้านคน
ไอโอวา: ดัลลัสเคาน์ตี
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 27. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 59,377
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 6 ล้านคน
แคนซัส: เคาน์ตีจอห์นสัน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 27.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 329,827
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 4 ล้านคน
เคนตักกี: เคาน์ตีโอลด์แฮม
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 21. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 33,386 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.0 ล้านคน
ลุยเซียนา: เขตออริแอนส์
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 17. 8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 164,397
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 8.4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 9 ล้านคน
เมน: เคาน์ตีคัมเบอร์แลนด์
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 26. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 161,823
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 17.7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 660,465
แมรีแลนด์: มอนต์โกเมอรีเคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 37.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 540,481
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 24.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.1 ล้านคน
แมสซาชูเซตส์: มิดเดิลเซ็กซ์เคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 866,649
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 23. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.5 ล้านคน
มิชิแกน: เคาน์ตีวอชเทนอว์
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 29.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 183,684 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 16.4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.5 ล้านคน
มินนิโซตา: เคาน์ตีวอชิงตัน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 140,694
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 20. 9% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.9 ล้านคน
มิสซิสซิปปี: เคาน์ตีเดโซโต
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 10.2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 91,372
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 6. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 2 ล้านคน
มิสซูรี: เคาน์ตีเซนต์ชาร์ลส์
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 22. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 216,203
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.9 ล้านคน
มอนทานา: เคาน์ตีแกลลาติน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 18.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 66,583
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 522,807
เนบราสกา: ดักลาสเคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 19.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 303,363
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 12.8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1.0 ล้านคน
เนวาดา: เคาน์ตีวาโช
- บุคคลที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 14. 2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 245,560 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 13.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 4 ล้านคน
นิวแฮมป์เชียร์: เคาน์ตีฮิลส์โบโรห์
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 22. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 233,146
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 733,129 คน
นิวเจอร์ซีย์: เคาน์ตีซอมเมอร์เซต
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 31. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 178,934
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 22.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.4 ล้านคน
นิวเม็กซิโก: เคาน์ตีซานตาเฟ
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 24. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 69,704
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 15.2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 877,399
นิวยอร์ก: นิวยอร์กเคาน์ตี
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36.5% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 793,149
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 9.0 ล้านคน
นอร์ทแคโรไลนา: ออเรนจ์เคาน์ตี
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 35. 2% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 71,761
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18. 8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.9 ล้านคน
นอร์ทดาโคตา: เคาน์ตีแคส
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 13. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 107,722
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 8. 9% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 397,892
โอไฮโอ: เดลาแวร์เคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 116,974
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 5. 5 ล้านคน
โอกลาโฮมา: เทศมณฑลทัลซา
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 14.0% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 311,061
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 8 ล้านคน
โอเรกอน: มัลท์โนมาห์เคาน์ตี
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 32.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 425,906
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 22.7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.0 ล้านคน
เพนซิลเวเนีย: เชสเตอร์เคาน์ตี้
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 29.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 280,530
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 18. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 6.1 ล้านคน
โรดไอแลนด์: เคาน์ตีนิวพอร์ต
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23.2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 42,058
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 17.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 533,088 คน
เซาท์แคโรไลนา: ยอร์กเคาน์ตี้
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 18. 5% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 137,482
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11.7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2. 3 ล้านคน
เซาท์ดาโคตา: มินเนฮาฮาเคาน์ตี
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 14. 7% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 109,606
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 11.1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 445,606
เทนเนสซี: เคาน์ตีวิลเลียมสัน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 31. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 131,742
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.2 ล้านคน
เท็กซัส: ทราวิสเคาน์ตี
- ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 36. 2% ของผู้ทำงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 731,623
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 16.3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 13.6 ล้านคน
ยูทาห์: เคาน์ตีซอลต์เลก
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 23.5% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 613,545
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 20.0% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 6 ล้านคน
เวอร์มอนต์: เขตชิตเทนเดน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 26. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 91,678 คน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 19. 6% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 327,910 คน
เวอร์จิเนีย: เคาน์ตีอาร์ลิงตัน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 48. 8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 142,653
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 22.3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 4.3 ล้านคน
วอชิงตัน ดีซี
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 48. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 354,033
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 48. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 354,033
วอชิงตัน: เคาน์ตีคิง
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 38. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 1. 2 ล้านคน
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 24.2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 3.7 ล้านคน
เวสต์เวอร์จิเนีย: มณฑลโมโนนกอลี
- จำนวนคนที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 16. 1% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 50,715
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 10.2% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 707,299
วิสคอนซิน: เคาน์ตีเดน
- ผู้ที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 24. 4% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 313,158
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 14. 8% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 2.9 ล้านคน
ไวโอมิง: นาโตรนาเคาน์ตี้
- บุคคลที่ทำงานจากที่บ้านภายในเขต: 7. 3% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดภายในเขต (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 38,741
- ประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านทั่วทั้งรัฐ: 8. 9% ของแรงงาน
- จำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ (อายุ 16 ปีขึ้นไป): 283,628 คน
