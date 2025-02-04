10 ซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมออนไลน์ในปี 2025

การจัดสัมมนาออนไลน์อาจดูเหมือนเรื่องง่ายเมื่อเทียบกับการจัดการผู้คนจริงๆ ให้มารวมตัวกันในงานอีเวนต์แบบพบหน้า แต่เชื่อเราเถอะ การจัดงานประชุมออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้ความทุ่มเทและความพยายามไม่น้อยเลยทีเดียว
โดยสรุป การทำให้ผู้คนติดหน้าจอของพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างแท้จริง เพียงข้อผิดพลาดทางเทคนิคเดียว หรือสไลด์ที่น่าเบื่อเพียงแผ่นเดียว คุณก็อาจสูญเสียผู้ชมของคุณไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ การมีชุดเทคโนโลยีสำหรับเว็บสัมมนาของคุณให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งซอฟต์แวร์สำหรับจัดงานเสมือนจริงที่เชื่อถือได้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมกับการนำเสนอที่น่าเบื่อ ดังนั้นควรเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จของคุณ
เราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดและคัดเลือกแพลตฟอร์มเว็บสัมมนาที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคุณแล้ว—มาเริ่มกันเลย! ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เว็บสัมมนา?
กระแสการจัดงานเสมือนจริงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของเครื่องมือสัมมนาออนไลน์มากมาย นี่คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่จำเป็นซึ่งคุณควรพิจารณา เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์สัมมนาออนไลน์ที่ดีที่สุดได้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เริ่มต้นด้วย ซอฟต์แวร์ควรมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่ายสำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุม โดยสรุปคือ ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ หรือดูวิดีโอสอนจำนวนมาก
- ความสามารถในการบันทึกและแบ่งปัน: เว็บบินาร์เป็นแหล่งเนื้อหาต้นฉบับที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อก และอื่นๆ ได้ ดังนั้น เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถบันทึกและถอดความเว็บบินาร์ของคุณได้
- การวิเคราะห์หลังงาน: คุณควรสามารถ วิเคราะห์สถิติของเว็บสัมมนา และส่งออกเป็นไฟล์ CSV, XLS, หรือ PDF ได้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้ เพราะคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับระบบ CRM, ระบบวิเคราะห์, และเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
- การปรับแต่ง: คุณต้องการจัดการสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบและแบบทดสอบระหว่างสัมมนาออนไลน์ของคุณหรือไม่? คุณต้องการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดเองหรือไม่? ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สัมมนาออนไลน์รองรับงานปรับแต่งที่คุณต้องการหรือไม่
- การสนับสนุนลูกค้า: ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เว็บสัมมนาของคุณหลุดจากเส้นทางได้ ดังนั้นควรมองหาแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ความปลอดภัย: เช่นเดียวกับงานที่จัดขึ้นแบบพบหน้า คุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยของงานเสมือนจริงของคุณด้วย ดังนั้นควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น SSL การเข้ารหัสข้อมูล และระดับการเข้าถึงที่หลากหลาย
- ความสามารถในการขยาย: สุดท้ายนี้ ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการโฮสต์และรองรับผู้เข้าร่วมที่เพียงพอเพื่อขยายตามความต้องการของคุณ
10 ซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่เราได้ดูสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์เป็นเลิศแล้ว มาดูซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณวางแผนและจัดงานของคุณได้อย่างราบรื่นทางออนไลน์
1. คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการจัดการงานอีเวนต์ของคุณ ภารกิจของเราคือการทำให้โลกนี้ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ด้วยแนวคิดนี้ ClickUp จึงนำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณวางแผน ทำงานร่วมกัน จัดงาน และติดตามผลสัมมนาออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แน่นอน ขั้นตอนแรกในการจัดงานใด ๆ คือการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดทำรายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังจะมาถึงของคุณ และนำงานเหล่านั้นไปใส่ในปฏิทินที่สามารถแชร์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการประชุมทั้งหมดของคุณกับเจ้าของงานผ่านการทำงานร่วมกันของปฏิทินสองทางกับ Google
ใช้ClickUpDocsเพื่อวางแผนและสร้างโครงร่างสัมมนาออนไลน์ของคุณ จากนั้นแชร์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไข เนื่องจากหลายคนสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน จึงช่วยประหยัดเวลาในการติดต่อกลับไปกลับมา
ClickUp ยังดูแลด้านความคิดสร้างสรรค์ให้คุณด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาสำหรับเซสชันสัมมนาออนไลน์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระดมความคิดกับทีม สร้างกลยุทธ์และแผนผังสำหรับสัมมนาออนไลน์ของคุณได้อีกด้วย
ด้วยClickUp Events คุณจะมีตัวช่วยในการจัดการทุกขั้นตอนของการเตรียมงานสัมมนาออนไลน์ของคุณอย่างครบถ้วน มีฟีเจอร์ทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อวางแผนได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ การแจ้งเตือน การจัดลำดับความสำคัญ การกำหนดเวลา และการมอบหมายงาน ที่สำคัญ คุณยังสามารถจัดการทุกอย่างได้แม้ขณะเดินทางผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
นอกจากนี้ด้วยฟีเจอร์ Clip ของ ClickUp คุณสามารถบันทึกการประชุมและแชร์ให้ทีมอีเวนต์ของคุณดูได้ทันที ส่วนที่ดีที่สุดคือ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา! นอกจากนี้ ผู้ชมยังสามารถรับชมคลิปได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดอีกด้วย
กังวลว่าจะพลาดประเด็นสำคัญในบันทึกกิจกรรมของคุณหรือไม่?ClickUp AIจะบันทึกทุกรายละเอียดและไฮไลท์ของเซสชันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ หากคุณมีเวลาจำกัด แม่แบบและแผนงานของ ClickUp สามารถช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นแม่แบบกำหนดการประชุมของClickUp จะช่วยให้คุณวางแผนและติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ClickUpตามความต้องการที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เก็บบันทึกและติดตามแผนงานกิจกรรม รายการสิ่งที่ต้องทำ การสื่อสาร และสื่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- สร้างและแชร์เนื้อหาเว็บสัมมนาได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือและปรับแผนงานอีเวนต์ของคุณให้สอดคล้องกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- แชร์การบันทึกหน้าจอทันทีและสื่อสารรายการที่ต้องดำเนินการ
- ติดตามงานของคุณอยู่เสมอด้วยการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
- เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลาบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ (Android และ iOS)
- ผสานการไหลของข้อมูลเหตุการณ์กับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ เช่น CRM, ระบบรายงาน, ระบบวิเคราะห์, และเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจและใช้งานความสามารถของเครื่องมือนี้ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Livestorm
Livestorm เป็นเครื่องมือจัดการกิจกรรมวิดีโอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมเสมือนจริง, สัมมนาออนไลน์, และกิจกรรมต่างๆ
ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การประชุมทีม และการแนะนำลูกค้าใหม่ การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดและCRMยอดนิยมยังช่วยให้คุณสามารถติดตามและดูแลลูกค้าที่สนใจซึ่งเกิดขึ้นจากเว็บสัมมนาของคุณได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติเช่น แบบฟอร์มอีเมล, หน้าลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้, การติดตามอีเมล, วิดเจ็ตเว็บไซต์, และการแชร์ทางสังคม.
คุณสมบัติเด่นของ Livestorm
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสตรีมเสียงและวิดีโอมีคุณภาพสูง
- ใช้เครื่องมือจากเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
- ปรับแต่งห้องจัดงานของคุณด้วยปลั๊กอิน Custom Design ของ Livestorm
- เชื่อมต่อกับผู้ใช้ทั่วโลกใน 24 ภาษา
ข้อจำกัดของ Livestorm
- คุณสมบัติการแชร์หน้าจอไม่ราบรื่นและน่าพอใจมากนัก
- ผู้ใช้ประสบปัญหาบั๊กและข้อขัดข้องทางเทคนิคเป็นครั้งคราว
ราคาของ Livestorm
- แผนฟรี
- ข้อดี: $99/เดือน สำหรับผู้ติดต่อที่ใช้งานได้สูงสุด 100 ราย
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Livestorm
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
3. Webex
หากคุณเป็นผู้จัดงานครั้งแรกและกำลังมองหาซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ติดตั้งง่าย ลองใช้ Webex ดู Webex Webinars (เดิมชื่อ Webex Events) เป็นโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดเว็บสัมมนาที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้
Webex ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของงานของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงเฉพาะผู้ได้รับเชิญและการลงชื่อเข้าใช้แบบ SSO นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบแบบโต้ตอบหลากหลาย เช่น การสำรวจความคิดเห็นผ่าน Slido การแชร์แบบสมจริง และถาม-ตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- ปรับแต่งรูปแบบเวทีโดยเน้นเนื้อหาและผู้คน
- รวมศูนย์ตารางกิจกรรมและเนื้อหาของคุณไว้ในที่เดียว
- รวมเว็บสัมมนาหลายรายการเป็นชุดเพื่อการลงทะเบียนที่ง่ายขึ้น
- ส่งอีเมลอัตโนมัติก่อนและหลังการสัมมนาออนไลน์
- ใช้การถ่ายทอดสดและการโฮสต์วิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับงานอีเวนต์
ข้อจำกัดของ Webex
- คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของผู้ชมมีจำกัด
- การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสร้างหน้าเว็บสำหรับงานอีเวนต์มีค่อนข้างจำกัด
ราคาของ Webex
- Webex Webinars: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Webex Events: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Webex
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
4. Crowdcast
Crowdcast เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสดที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงกิจกรรมเสมือนจริงของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ การถามตอบ และเวิร์กช็อปออนไลน์
ผู้ใช้ชื่นชอบเพราะระบบอีเมลในตัวที่แจ้งเตือนผู้รับเชิญเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้
ด้วย Crowdcast คุณสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์ แชร์การนำเสนอ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ที่จริงแล้ว มันเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการเชื่อมต่อกับลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Crowdcast
- ส่งหลายสตรีมไปยังเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Facebook และ YouTube
- รับชำระเงินระหว่างกิจกรรมด้วยการเชื่อมต่อกับ Stripe
- ให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดอย่างกระตือรือร้นด้วยฟีเจอร์ยกมือ
- สร้างการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อความเข้าใจผู้ชมและการติดตามประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Crowdcast
- ผู้ใช้พบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว
ราคาของ Crowdcast
- ไลท์: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $89/เดือน
- ธุรกิจ: $195/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Crowdcast
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. EverWebinar
EverWebinar เชี่ยวชาญในการทำให้การสัมมนาผ่านเว็บเป็นอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจัดสัมมนาผ่านเว็บสดอีกต่อไป มันจำลองประสบการณ์การสัมมนาผ่านเว็บสดให้กับผู้เข้าร่วมของคุณในขณะที่ทำงานในโหมดอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ คุณสมบัติการทดสอบแบบแยกส่วนในซอฟต์แวร์เว็บนาร์สนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทดสอบหน้าเว็บเว็บนาร์สได้หลายหน้า และเลือกหน้าเว็บที่ได้รับการลงทะเบียนมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EverWebinar
- มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมผ่านแชท โพล และแบบสำรวจสำหรับสัมมนาออนไลน์ตามความต้องการ
- สตรีมการนำเสนอ, แชร์หน้าจอ, และแม้กระทั่งวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในความละเอียดสูง
- การนับถอยหลังแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงข้อเสนอเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- จัดสัมมนาออนไลน์แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากระบบกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องโฮสต์ หรืออัปโหลดอะไรเลย
ข้อจำกัดของ EverWebinar
- การปรับแต่งอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- ความสามารถในการรายงานและติดตามที่จำกัด
ราคาของ EverWebinar
- รายปี: $499/ปี
- รายสองปี: $874 (เรียกเก็บทุกสองปี)
คะแนนและรีวิวของ EverWebinar
- G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. อีเวบิเนอร์
จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมแบบสดในเว็บบินาร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้? ที่จริงแล้ว คุณสามารถทำได้ด้วย eWebinar
ด้วย eWebinar คุณสามารถกำจัดงานนำเสนอที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติและจัดสัมมนาออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดข้อความพร้อมปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่ปรับแต่งได้ และกำหนดเวลาได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ eWebinar
- เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับ CRM, ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่น ๆ
- สร้างและแก้ไขเว็บสัมมนาออนไลน์ของคุณ และเชิญสมาชิกทีมหลายคนเพื่อจัดการบัญชีของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ใช้ตัวเลือกการสื่อสารที่ยืดหยุ่นสำหรับการโต้ตอบแบบสดหรือทางอีเมลกับผู้เข้าร่วมของคุณ
- ตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนและการโต้ตอบที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ eWebinar
- ค่อนข้างแพงสำหรับเครื่องมือใหม่ แม้จะมีรีวิวและคะแนนน้อย
- การขาดการผสานรวมกับหลายแพลตฟอร์ม
ราคา eWebinar
- ระดับ 1: 99 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ลงทะเบียน 3,000 คน
- ระดับ 2: $199/เดือน ต่อ 6,000 คนลงทะเบียน
- ระดับ 3: $299/เดือน ต่อ 12,000 คนลงทะเบียน
คะแนนและรีวิวของ eWebinar
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. เดมิโอ
Demio เป็นซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อผู้ทำการตลาดที่จัดกิจกรรมออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นผู้ซื้อ. Demio ช่วยให้คุณติดตามรายได้ที่ได้จากแต่ละเว็บสัมมนา ทำให้คุณสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ใช้ฟีเจอร์ 'บูสต์' ของ Demio เพื่อให้ผู้เข้าร่วมของคุณแชร์กิจกรรมของคุณบนโซเชียลมีเดีย ความสามารถของ Demio ในการติดตามจำนวนการแชร์ต่อผู้เข้าร่วมยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการจูงใจและได้รับประโยชน์จากคำบอกต่อในเชิงบวก
นอกจากนี้ ด้วย Demio คุณสามารถปรับแต่งหน้าลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ของคุณ ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ และแม้แต่จัดการแชทและโพลแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดยอดนิยมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Demio
- ติดตามระดับการมีส่วนร่วมที่จุดเวลาเฉพาะ
- ฝังเว็บสัมมนาบนเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์ Showcase
- ปรับแต่งเนื้อหาส่งเสริมการขายสำหรับแอปโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถโปรโมตงานของคุณในกลุ่มของพวกเขาได้
ข้อจำกัดของ Demio
- การผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือ CRM อย่างจำกัด
- ขาดคุณสมบัติเช่น ห้องแยกย่อย, การติดตามผลที่ปรับแต่งได้, และตัวเลือกพื้นหลังเพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม
ราคาของ Demio
- เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อโฮสต์
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $109/เดือน ต่อโฮสต์
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $184/เดือน ต่อโฮสต์
คะแนนและรีวิวของ Demio
- G2: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (240+ รีวิว)
8. GoTo Webinar
GoTo Webinar เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์ที่ปลอดภัย มีความร่วมมือ และน่าสนใจ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ด้วย GoToWebinar คุณสามารถเน้นและใส่คำอธิบายประกอบในส่วนใดก็ได้ของการนำเสนอสัมมนาออนไลน์ของคุณ และยังสามารถเชิญผู้ร่วมดำเนินรายการเพื่อช่วยเหลือได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณวัดความสำเร็จของเว็บนาร์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Webinar
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในกิจกรรมสด
- เปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบภายหลัง
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำและการติดตามแหล่งที่มาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ GoTo Webinar
- UI ดูล้าสมัยและใช้งานยาก
ราคา GoTo Webinar
- ไลท์: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: 129 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดงาน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ข้อดี: $249/เดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $499/เดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว GoTo Webinar
- G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. WebinarJam
WebinarJam เป็นแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเน้นและเชิญผู้คนจากผู้ชมขึ้นมาบนเวที ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในระดับสูง
นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนระยะเวลาของกิจกรรม หัวข้อ และกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อรับกำหนดการสำหรับสัมมนาออนไลน์ที่สร้างโดย AI ได้
ด้วยคุณสมบัติเช่นหน้าลงทะเบียนที่สามารถปรับแต่งได้และระบบวิเคราะห์ขั้นสูง WebinarJam ช่วยให้คุณจัดสัมมนาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WebinarJam
- ส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS และอีเมลเพื่อปรับปรุงการเข้าร่วม
- เพิ่มแบบสำรวจและแบบสอบถามให้กับเซสชันของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ออกอากาศวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นเซสชันสดได้ แม้ไม่มีผู้ดำเนินรายการสด
- รับประกันประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการรองรับเบราว์เซอร์และประสิทธิภาพที่เบา
ข้อจำกัดของ WebinarJam
- UI ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้; ขณะนี้ต้องสลับไปมาระหว่างวิดีโอ สไลด์ และหน้าจอ
- ไม่สามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์การสำรวจความคิดเห็นโดยละเอียดตามผู้เข้าร่วมได้
ราคาของ WebinarJam
- เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน
- พื้นฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 500 คน
- มืออาชีพ: $229/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 2,000 คน
- องค์กร: $499/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 5,000 คน
คะแนนรีวิวและการวิจารณ์ของ WebinarJam
- G2: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
10. WebinarKit
WebinarKit ผสานรวมช่องทางการขายเป้าหมาย การจัดสัมมนาออนไลน์ และการดูแลลูกค้าเป้าหมายเข้ากับระบบขายและการตลาดซ้ำของคุณ
ด้วยคุณสมบัติการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้โดยไม่ต้องจัดการสัมมนาสด
WebinarKit ยังช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความและสีพื้นหลัง, หัวข้อ, คำอธิบาย, ตัวจับเวลา, โลโก้, ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอัตราการแปลงสูง
คุณสมบัติเด่นของ WebinarKit
- จัดสัมมนาผ่านเว็บแบบเบราว์เซอร์ด้วยคุณภาพระดับ HD สมบูรณ์แบบทุกพิกเซล
- สร้างเว็บสัมมนาและช่องทางเว็บสัมมนาได้ไม่จำกัด พร้อมผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัด
- เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้สูงสุดด้วยการจัดตารางเวลาแบบ 'ทันเวลาพอดี' และการรับชมแบบทันที เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมได้ทันที
ข้อจำกัดของ WebinarKit
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดสถิติการสัมมนาออนไลน์ที่ละเอียด
ราคาของ WebinarKit
- รายเดือน: 59 ดอลลาร์/เดือน
- รายปี: 16.41 ดอลลาร์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ตลอดชีพ: $497 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ WebinarKit
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
เปลี่ยนเว็บบินาร์ให้เป็นพลังพิเศษของคุณ
เว็บบินาร์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณ แน่นอนว่าเคล็ดลับคือการเจาะทะลุความวุ่นวายและทำให้เว็บบินาร์ของคุณโดดเด่น
เราทราบดีว่าคุณมีแผนเนื้อหาพร้อมแล้วเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่เหมาะสมจึงสามารถเป็นจุดเด่นที่ทรงพลังได้
ดังนั้น เลือกอย่างระมัดระวัง
ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำ ClickUp! โซลูชันการจัดการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณควบคุมกิจกรรมเสมือนจริงที่กำลังจะมาถึงได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การวางแผน การจัดงาน ไปจนถึงการจัดการในขั้นตอนหลังงาน
ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่จะทำให้ทุกส่วนของงานคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเสมือนจริงการจัดการโครงการ หรือการช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน