10 ซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมออนไลน์ในปี 2025

Alex York
Alex York
4 กุมภาพันธ์ 2568

การจัดสัมมนาออนไลน์อาจดูเหมือนเรื่องง่ายเมื่อเทียบกับการจัดการผู้คนจริงๆ ให้มารวมตัวกันในงานอีเวนต์แบบพบหน้า แต่เชื่อเราเถอะ การจัดงานประชุมออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้ความทุ่มเทและความพยายามไม่น้อยเลยทีเดียว

โดยสรุป การทำให้ผู้คนติดหน้าจอของพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างแท้จริง เพียงข้อผิดพลาดทางเทคนิคเดียว หรือสไลด์ที่น่าเบื่อเพียงแผ่นเดียว คุณก็อาจสูญเสียผู้ชมของคุณไปแล้ว

ด้วยเหตุนี้ การมีชุดเทคโนโลยีสำหรับเว็บสัมมนาของคุณให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งซอฟต์แวร์สำหรับจัดงานเสมือนจริงที่เชื่อถือได้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมกับการนำเสนอที่น่าเบื่อ ดังนั้นควรเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จของคุณ

เราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดและคัดเลือกแพลตฟอร์มเว็บสัมมนาที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคุณแล้ว—มาเริ่มกันเลย! ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เว็บสัมมนา?

กระแสการจัดงานเสมือนจริงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของเครื่องมือสัมมนาออนไลน์มากมาย นี่คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่จำเป็นซึ่งคุณควรพิจารณา เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์สัมมนาออนไลน์ที่ดีที่สุดได้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เริ่มต้นด้วย ซอฟต์แวร์ควรมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่ายสำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุม โดยสรุปคือ ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ หรือดูวิดีโอสอนจำนวนมาก
  • ความสามารถในการบันทึกและแบ่งปัน: เว็บบินาร์เป็นแหล่งเนื้อหาต้นฉบับที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อก และอื่นๆ ได้ ดังนั้น เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถบันทึกและถอดความเว็บบินาร์ของคุณได้
  • การวิเคราะห์หลังงาน: คุณควรสามารถ วิเคราะห์สถิติของเว็บสัมมนา และส่งออกเป็นไฟล์ CSV, XLS, หรือ PDF ได้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
  • การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้ เพราะคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับระบบ CRM, ระบบวิเคราะห์, และเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
  • การปรับแต่ง: คุณต้องการจัดการสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบและแบบทดสอบระหว่างสัมมนาออนไลน์ของคุณหรือไม่? คุณต้องการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดเองหรือไม่? ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สัมมนาออนไลน์รองรับงานปรับแต่งที่คุณต้องการหรือไม่
  • การสนับสนุนลูกค้า: ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เว็บสัมมนาของคุณหลุดจากเส้นทางได้ ดังนั้นควรมองหาแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • ความปลอดภัย: เช่นเดียวกับงานที่จัดขึ้นแบบพบหน้า คุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยของงานเสมือนจริงของคุณด้วย ดังนั้นควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น SSL การเข้ารหัสข้อมูล และระดับการเข้าถึงที่หลากหลาย
  • ความสามารถในการขยาย: สุดท้ายนี้ ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการโฮสต์และรองรับผู้เข้าร่วมที่เพียงพอเพื่อขยายตามความต้องการของคุณ

10 ซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตอนนี้ที่เราได้ดูสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการอีเวนต์เป็นเลิศแล้ว มาดูซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณวางแผนและจัดงานของคุณได้อย่างราบรื่นทางออนไลน์

1. คลิกอัพ

ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการจัดการงานอีเวนต์ของคุณ ภารกิจของเราคือการทำให้โลกนี้ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ด้วยแนวคิดนี้ ClickUp จึงนำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณวางแผน ทำงานร่วมกัน จัดงาน และติดตามผลสัมมนาออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แน่นอน ขั้นตอนแรกในการจัดงานใด ๆ คือการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดทำรายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังจะมาถึงของคุณ และนำงานเหล่านั้นไปใส่ในปฏิทินที่สามารถแชร์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการประชุมทั้งหมดของคุณกับเจ้าของงานผ่านการทำงานร่วมกันของปฏิทินสองทางกับ Google

มุมมองปฏิทิน ClickUp
วางแผนการประชุมสถานะโครงการ งานที่ต้องทำ และกำหนดเวลาด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อวางแผนกิจกรรมของคุณ

ใช้ClickUpDocsเพื่อวางแผนและสร้างโครงร่างสัมมนาออนไลน์ของคุณ จากนั้นแชร์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไข เนื่องจากหลายคนสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน จึงช่วยประหยัดเวลาในการติดต่อกลับไปกลับมา

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกันและวางแผนโครงสร้างเว็บสัมมนาของคุณ

ClickUp ยังดูแลด้านความคิดสร้างสรรค์ให้คุณด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตาสำหรับเซสชันสัมมนาออนไลน์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระดมความคิดกับทีม สร้างกลยุทธ์และแผนผังสำหรับสัมมนาออนไลน์ของคุณได้อีกด้วย

ClickUp Whiteboards
ระดมความคิดสำหรับเว็บสัมมนาที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp Whiteboards

ด้วยClickUp Events คุณจะมีตัวช่วยในการจัดการทุกขั้นตอนของการเตรียมงานสัมมนาออนไลน์ของคุณอย่างครบถ้วน มีฟีเจอร์ทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อวางแผนได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ การแจ้งเตือน การจัดลำดับความสำคัญ การกำหนดเวลา และการมอบหมายงาน ที่สำคัญ คุณยังสามารถจัดการทุกอย่างได้แม้ขณะเดินทางผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

กิจกรรม ClickUp
วางแผนสัมมนาออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp Events

นอกจากนี้ด้วยฟีเจอร์ Clip ของ ClickUp คุณสามารถบันทึกการประชุมและแชร์ให้ทีมอีเวนต์ของคุณดูได้ทันที ส่วนที่ดีที่สุดคือ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา! นอกจากนี้ ผู้ชมยังสามารถรับชมคลิปได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดอีกด้วย

คลิกอัพ คลิป
แชร์คลิปและทำให้กิจกรรมของคุณประสบความสำเร็จด้วย ClickUp Clip

กังวลว่าจะพลาดประเด็นสำคัญในบันทึกกิจกรรมของคุณหรือไม่?ClickUp AIจะบันทึกทุกรายละเอียดและไฮไลท์ของเซสชันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น ๆ ได้

นอกจากนี้ หากคุณมีเวลาจำกัด แม่แบบและแผนงานของ ClickUp สามารถช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นแม่แบบกำหนดการประชุมของClickUp จะช่วยให้คุณวางแผนและติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ClickUpตามความต้องการที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เก็บบันทึกและติดตามแผนงานกิจกรรม รายการสิ่งที่ต้องทำ การสื่อสาร และสื่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • สร้างและแชร์เนื้อหาเว็บสัมมนาได้อย่างง่ายดาย
  • ร่วมมือและปรับแผนงานอีเวนต์ของคุณให้สอดคล้องกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • แชร์การบันทึกหน้าจอทันทีและสื่อสารรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ติดตามงานของคุณอยู่เสมอด้วยการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
  • เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลาบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ (Android และ iOS)
  • ผสานการไหลของข้อมูลเหตุการณ์กับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ เช่น CRM, ระบบรายงาน, ระบบวิเคราะห์, และเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจและใช้งานความสามารถของเครื่องมือนี้ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Livestorm

Livestorm
ผ่านทางLivestorm

Livestorm เป็นเครื่องมือจัดการกิจกรรมวิดีโอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมเสมือนจริง, สัมมนาออนไลน์, และกิจกรรมต่างๆ

ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การประชุมทีม และการแนะนำลูกค้าใหม่ การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดและCRMยอดนิยมยังช่วยให้คุณสามารถติดตามและดูแลลูกค้าที่สนใจซึ่งเกิดขึ้นจากเว็บสัมมนาของคุณได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติเช่น แบบฟอร์มอีเมล, หน้าลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้, การติดตามอีเมล, วิดเจ็ตเว็บไซต์, และการแชร์ทางสังคม.

คุณสมบัติเด่นของ Livestorm

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสตรีมเสียงและวิดีโอมีคุณภาพสูง
  • ใช้เครื่องมือจากเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • ปรับแต่งห้องจัดงานของคุณด้วยปลั๊กอิน Custom Design ของ Livestorm
  • เชื่อมต่อกับผู้ใช้ทั่วโลกใน 24 ภาษา

ข้อจำกัดของ Livestorm

  • คุณสมบัติการแชร์หน้าจอไม่ราบรื่นและน่าพอใจมากนัก
  • ผู้ใช้ประสบปัญหาบั๊กและข้อขัดข้องทางเทคนิคเป็นครั้งคราว

ราคาของ Livestorm

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $99/เดือน สำหรับผู้ติดต่อที่ใช้งานได้สูงสุด 100 ราย
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Livestorm

  • G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

3. Webex

เว็บเอ็กซ์
ผ่านทางWebex

หากคุณเป็นผู้จัดงานครั้งแรกและกำลังมองหาซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ติดตั้งง่าย ลองใช้ Webex ดู Webex Webinars (เดิมชื่อ Webex Events) เป็นโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดเว็บสัมมนาที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้

Webex ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของงานของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้าถึงเฉพาะผู้ได้รับเชิญและการลงชื่อเข้าใช้แบบ SSO นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบแบบโต้ตอบหลากหลาย เช่น การสำรวจความคิดเห็นผ่าน Slido การแชร์แบบสมจริง และถาม-ตอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex

  • ปรับแต่งรูปแบบเวทีโดยเน้นเนื้อหาและผู้คน
  • รวมศูนย์ตารางกิจกรรมและเนื้อหาของคุณไว้ในที่เดียว
  • รวมเว็บสัมมนาหลายรายการเป็นชุดเพื่อการลงทะเบียนที่ง่ายขึ้น
  • ส่งอีเมลอัตโนมัติก่อนและหลังการสัมมนาออนไลน์
  • ใช้การถ่ายทอดสดและการโฮสต์วิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับงานอีเวนต์

ข้อจำกัดของ Webex

  • คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของผู้ชมมีจำกัด
  • การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสร้างหน้าเว็บสำหรับงานอีเวนต์มีค่อนข้างจำกัด

ราคาของ Webex

  • Webex Webinars: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Webex Events: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Webex

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

4. Crowdcast

คราวด์คาสต์
ผ่านทางCrowdcast

Crowdcast เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสดที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงกิจกรรมเสมือนจริงของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ การถามตอบ และเวิร์กช็อปออนไลน์

ผู้ใช้ชื่นชอบเพราะระบบอีเมลในตัวที่แจ้งเตือนผู้รับเชิญเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้

ด้วย Crowdcast คุณสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์ แชร์การนำเสนอ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ที่จริงแล้ว มันเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการเชื่อมต่อกับลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Crowdcast

  • ส่งหลายสตรีมไปยังเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Facebook และ YouTube
  • รับชำระเงินระหว่างกิจกรรมด้วยการเชื่อมต่อกับ Stripe
  • ให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดอย่างกระตือรือร้นด้วยฟีเจอร์ยกมือ
  • สร้างการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อความเข้าใจผู้ชมและการติดตามประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Crowdcast

  • ผู้ใช้พบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว

ราคาของ Crowdcast

  • ไลท์: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $89/เดือน
  • ธุรกิจ: $195/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Crowdcast

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

5. EverWebinar

EverWebinar
ผ่านทางEverWebinar

EverWebinar เชี่ยวชาญในการทำให้การสัมมนาผ่านเว็บเป็นอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจัดสัมมนาผ่านเว็บสดอีกต่อไป มันจำลองประสบการณ์การสัมมนาผ่านเว็บสดให้กับผู้เข้าร่วมของคุณในขณะที่ทำงานในโหมดอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ คุณสมบัติการทดสอบแบบแยกส่วนในซอฟต์แวร์เว็บนาร์สนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทดสอบหน้าเว็บเว็บนาร์สได้หลายหน้า และเลือกหน้าเว็บที่ได้รับการลงทะเบียนมากที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EverWebinar

  • มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมผ่านแชท โพล และแบบสำรวจสำหรับสัมมนาออนไลน์ตามความต้องการ
  • สตรีมการนำเสนอ, แชร์หน้าจอ, และแม้กระทั่งวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในความละเอียดสูง
  • การนับถอยหลังแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงข้อเสนอเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
  • จัดสัมมนาออนไลน์แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากระบบกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น
  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องโฮสต์ หรืออัปโหลดอะไรเลย

ข้อจำกัดของ EverWebinar

  • การปรับแต่งอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • ความสามารถในการรายงานและติดตามที่จำกัด

ราคาของ EverWebinar

  • รายปี: $499/ปี
  • รายสองปี: $874 (เรียกเก็บทุกสองปี)

คะแนนและรีวิวของ EverWebinar

  • G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. อีเวบิเนอร์

eWebinar เป็นซอฟต์แวร์สัมมนาออนไลน์ที่ดีสำหรับการจัดเซสชันที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
ผ่านทางeWebinar

จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมแบบสดในเว็บบินาร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้? ที่จริงแล้ว คุณสามารถทำได้ด้วย eWebinar

ด้วย eWebinar คุณสามารถกำจัดงานนำเสนอที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติและจัดสัมมนาออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดข้อความพร้อมปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่ปรับแต่งได้ และกำหนดเวลาได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ eWebinar

  • เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับ CRM, ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่น ๆ
  • สร้างและแก้ไขเว็บสัมมนาออนไลน์ของคุณ และเชิญสมาชิกทีมหลายคนเพื่อจัดการบัญชีของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ใช้ตัวเลือกการสื่อสารที่ยืดหยุ่นสำหรับการโต้ตอบแบบสดหรือทางอีเมลกับผู้เข้าร่วมของคุณ
  • ตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนและการโต้ตอบที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ eWebinar

  • ค่อนข้างแพงสำหรับเครื่องมือใหม่ แม้จะมีรีวิวและคะแนนน้อย
  • การขาดการผสานรวมกับหลายแพลตฟอร์ม

ราคา eWebinar

  • ระดับ 1: 99 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ลงทะเบียน 3,000 คน
  • ระดับ 2: $199/เดือน ต่อ 6,000 คนลงทะเบียน
  • ระดับ 3: $299/เดือน ต่อ 12,000 คนลงทะเบียน

คะแนนและรีวิวของ eWebinar

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

7. เดมิโอ

Demio เป็นซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ทรงพลัง
ผ่านทางDemio

Demio เป็นซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อผู้ทำการตลาดที่จัดกิจกรรมออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นผู้ซื้อ. Demio ช่วยให้คุณติดตามรายได้ที่ได้จากแต่ละเว็บสัมมนา ทำให้คุณสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ใช้ฟีเจอร์ 'บูสต์' ของ Demio เพื่อให้ผู้เข้าร่วมของคุณแชร์กิจกรรมของคุณบนโซเชียลมีเดีย ความสามารถของ Demio ในการติดตามจำนวนการแชร์ต่อผู้เข้าร่วมยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการจูงใจและได้รับประโยชน์จากคำบอกต่อในเชิงบวก

นอกจากนี้ ด้วย Demio คุณสามารถปรับแต่งหน้าลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ของคุณ ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ และแม้แต่จัดการแชทและโพลแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดยอดนิยมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Demio

  • ติดตามระดับการมีส่วนร่วมที่จุดเวลาเฉพาะ
  • ฝังเว็บสัมมนาบนเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์ Showcase
  • ปรับแต่งเนื้อหาส่งเสริมการขายสำหรับแอปโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถโปรโมตงานของคุณในกลุ่มของพวกเขาได้

ข้อจำกัดของ Demio

  • การผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือ CRM อย่างจำกัด
  • ขาดคุณสมบัติเช่น ห้องแยกย่อย, การติดตามผลที่ปรับแต่งได้, และตัวเลือกพื้นหลังเพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม

ราคาของ Demio

  • เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อโฮสต์
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $109/เดือน ต่อโฮสต์
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $184/เดือน ต่อโฮสต์

คะแนนและรีวิวของ Demio

  • G2: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (240+ รีวิว)

8. GoTo Webinar

GoTo Webinar เป็นซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่ปลอดภัย
ผ่านทางGoTo Webinar

GoTo Webinar เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์ที่ปลอดภัย มีความร่วมมือ และน่าสนใจ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

ด้วย GoToWebinar คุณสามารถเน้นและใส่คำอธิบายประกอบในส่วนใดก็ได้ของการนำเสนอสัมมนาออนไลน์ของคุณ และยังสามารถเชิญผู้ร่วมดำเนินรายการเพื่อช่วยเหลือได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณวัดความสำเร็จของเว็บนาร์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Webinar

  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในกิจกรรมสด
  • เปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบภายหลัง
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำและการติดตามแหล่งที่มาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ GoTo Webinar

  • UI ดูล้าสมัยและใช้งานยาก

ราคา GoTo Webinar

  • ไลท์: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: 129 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดงาน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ข้อดี: $249/เดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $499/เดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว GoTo Webinar

  • G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

9. WebinarJam

เวบิเนียร์แจม
ผ่านWebinarJam

WebinarJam เป็นแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเน้นและเชิญผู้คนจากผู้ชมขึ้นมาบนเวที ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในระดับสูง

นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนระยะเวลาของกิจกรรม หัวข้อ และกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อรับกำหนดการสำหรับสัมมนาออนไลน์ที่สร้างโดย AI ได้

ด้วยคุณสมบัติเช่นหน้าลงทะเบียนที่สามารถปรับแต่งได้และระบบวิเคราะห์ขั้นสูง WebinarJam ช่วยให้คุณจัดสัมมนาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WebinarJam

  • ส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS และอีเมลเพื่อปรับปรุงการเข้าร่วม
  • เพิ่มแบบสำรวจและแบบสอบถามให้กับเซสชันของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ออกอากาศวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นเซสชันสดได้ แม้ไม่มีผู้ดำเนินรายการสด
  • รับประกันประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการรองรับเบราว์เซอร์และประสิทธิภาพที่เบา

ข้อจำกัดของ WebinarJam

  • UI ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้; ขณะนี้ต้องสลับไปมาระหว่างวิดีโอ สไลด์ และหน้าจอ
  • ไม่สามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์การสำรวจความคิดเห็นโดยละเอียดตามผู้เข้าร่วมได้

ราคาของ WebinarJam

  • เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน
  • พื้นฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 500 คน
  • มืออาชีพ: $229/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 2,000 คน
  • องค์กร: $499/เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 5,000 คน

คะแนนรีวิวและการวิจารณ์ของ WebinarJam

  • G2: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

10. WebinarKit

WebinarKit เป็นซอฟต์แวร์จัดสัมมนาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง
ผ่านWebinarKit

WebinarKit ผสานรวมช่องทางการขายเป้าหมาย การจัดสัมมนาออนไลน์ และการดูแลลูกค้าเป้าหมายเข้ากับระบบขายและการตลาดซ้ำของคุณ

ด้วยคุณสมบัติการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้โดยไม่ต้องจัดการสัมมนาสด

WebinarKit ยังช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความและสีพื้นหลัง, หัวข้อ, คำอธิบาย, ตัวจับเวลา, โลโก้, ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอัตราการแปลงสูง

คุณสมบัติเด่นของ WebinarKit

  • จัดสัมมนาผ่านเว็บแบบเบราว์เซอร์ด้วยคุณภาพระดับ HD สมบูรณ์แบบทุกพิกเซล
  • สร้างเว็บสัมมนาและช่องทางเว็บสัมมนาได้ไม่จำกัด พร้อมผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัด
  • เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้สูงสุดด้วยการจัดตารางเวลาแบบ 'ทันเวลาพอดี' และการรับชมแบบทันที เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมได้ทันที

ข้อจำกัดของ WebinarKit

  • ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
  • ขาดสถิติการสัมมนาออนไลน์ที่ละเอียด

ราคาของ WebinarKit

  • รายเดือน: 59 ดอลลาร์/เดือน
  • รายปี: 16.41 ดอลลาร์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ตลอดชีพ: $497 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของ WebinarKit

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

เปลี่ยนเว็บบินาร์ให้เป็นพลังพิเศษของคุณ

เว็บบินาร์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณ แน่นอนว่าเคล็ดลับคือการเจาะทะลุความวุ่นวายและทำให้เว็บบินาร์ของคุณโดดเด่น

เราทราบดีว่าคุณมีแผนเนื้อหาพร้อมแล้วเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นซอฟต์แวร์เว็บสัมมนาที่เหมาะสมจึงสามารถเป็นจุดเด่นที่ทรงพลังได้

ดังนั้น เลือกอย่างระมัดระวัง

ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำ ClickUp! โซลูชันการจัดการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณควบคุมกิจกรรมเสมือนจริงที่กำลังจะมาถึงได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การวางแผน การจัดงาน ไปจนถึงการจัดการในขั้นตอนหลังงาน

ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่จะทำให้ทุกส่วนของงานคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเสมือนจริงการจัดการโครงการ หรือการช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!