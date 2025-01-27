10 ซอฟต์แวร์จัดงานเสมือนจริงที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกลในปี 2025

การจัดงานและสัมมนาแบบพบปะกันในสถานที่จริงนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย—ตั้งแต่ปัญหาด้านการจัดการสถานที่และผู้เข้าร่วมไปจนถึงการดูแลตารางการเดินทางของผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการ จึงไม่น่าแปลกใจที่การเปลี่ยนไปสู่การจัดงานแบบออนไลน์กลายเป็นสิ่งจำเป็น
และไม่, การเลือกใช้เครื่องมือเว็บสัมมนาแบบพื้นฐานสำหรับกิจกรรมออนไลน์ของคุณนั้นไม่เพียงพออย่างแน่นอน. แน่นอนว่าเครื่องมือเว็บสัมมนาเหมาะสำหรับการนำเสนอแบบบรรยายและประชุมออนไลน์ที่ตรงไปตรงมา. แต่หากคุณต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเหมือนกิจกรรมทางกายภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น. ?
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดงานเสมือนเข้ามาช่วย มันพัฒนาต่อยอดจากเครื่องมือสัมมนาออนไลน์ด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การลงทะเบียนงาน การออกตั๋ว ห้องประชุมย่อย การสร้างเครือข่าย และการเพิ่มเกมเพื่อจำลองความสนุกและความหลากหลายของงานที่จัดแบบพบปะกันจริง
ด้วยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับจัดงานเสมือนจริงที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน การจะเลือกว่าแพลตฟอร์มไหนคุ้มค่ากับเวลาของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะเราได้ทำการคัดเลือกและสรุป 10 แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับจัดงานเสมือนจริงไว้ให้คุณแล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับทุกประเภทของงาน
คุณควรมองหาอะไรใน ซอฟต์แวร์จัดงานเสมือนจริง?
เมื่อพูดถึงการเลือกซอฟต์แวร์สำหรับงานอีเวนต์เสมือนจริงสำหรับงานถัดไปของคุณ ความชัดเจนคือสิ่งสำคัญที่สุด นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาหากคุณต้องการหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรติดตั้งได้ง่าย (สำหรับผู้วางแผนงาน) และใช้งานได้สะดวก (สำหรับผู้เข้าร่วมงาน) เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์งานดิจิทัลที่ราบรื่น✨
- ประเภทของกิจกรรม: ไม่ว่าคุณต้องการจัดกิจกรรมแบบพบปะ, ออนไลน์, หรือแบบผสมผสาน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์กิจกรรมออนไลน์ที่คุณเลือกมีคุณสมบัติที่รองรับได้
- คุณสมบัติ: ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือก่อนงาน เช่น การลงทะเบียนและการจำหน่ายบัตร, ฟังก์ชันการจัดการงาน เช่น ห้องประชุมย่อย, การสร้างเครือข่าย, และการสำรวจความคิดเห็น, และคุณสมบัติหลังงาน เช่น การวิเคราะห์และการเล่นซ้ำ
- การวิเคราะห์: ซอฟต์แวร์สำหรับกิจกรรมเสมือนจริงควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมและประสิทธิภาพของกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในอนาคต
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งจุดสัมผัสของผู้เข้าร่วม (เช่น หน้า landing page, ลำดับอีเมล, และแอปงาน) ให้สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์คุณได้
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์งานอีเวนต์เสมือนจริงสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มเว็บสัมมนาที่คุณชื่นชอบ แอปการตลาดอีเวนต์และ CRMและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อมูลให้ราบรื่น
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดงานอีเวนต์เสมือนจริงที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์จัดงานเสมือนจริงที่ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายรูปแบบ—เพื่อให้มั่นใจว่างานของคุณ ไม่ว่าจะมีขนาดหรือขอบเขตเพียงใด ก็สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
แต่ละรายการได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณสมบัติเฉพาะตัวและรูปแบบราคาที่แตกต่างกัน มาดูรายละเอียดสิ่งที่แต่ละรายการนำเสนออย่างใกล้ชิดกัน
1. ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณไว้วางใจสำหรับการวางแผนกิจกรรม มันจัดการกับส่วนที่ยุ่งยาก เช่น การจัดการงบประมาณและการชี้แจงบทบาทของสมาชิกในทีม ด้วยวิธีนี้ คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้กิจกรรมเสมือนจริงของคุณประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ ClickUp มันเหมือนกับรายการตรวจสอบหลักสำหรับทุกสิ่งที่ต้องทำ มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ ตั้งกำหนดเวลา และติดตามงบประมาณโดยไม่ต้องกังวล
มองเห็นงานด้วยมุมมองที่กำหนดเอง มุมมอง Kanban ช่วยให้คุณดูและอัปเดตสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว มุมมอง Gantt ให้ภาพรวมของระยะเวลาและข้อขึ้นอยู่กับของงาน และมุมมองปฏิทินช่วยให้คุณติดตามเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดได้ ?️
การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp คุณสามารถแชร์โปรเจกต์ของคุณกับทีม แผนกอื่น หรือผู้ขายและผู้ให้บริการภายนอกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชท แสดงความคิดเห็นในภารกิจ และ @mention คนเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้อีกด้วย
ใครบอกว่าคุณไม่สามารถสนุกกับการวางแผนงานได้? ใช้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับงานอีเวนต์ของคุณและพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคุณทำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI เพื่อระดมความคิดและเร่งการสร้างเนื้อหา
- ติดตามปริมาณงานของทีมวิ่งและจัดสรรงานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า
- คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยการติดตามเวลา ⏰
- ติดตามงานของคุณอยู่เสมอด้วยการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
- เข้าถึง ClickUp ได้บนเว็บ, เดสก์ท็อป (Windows, MacOS และ Linux), และมือถือ (Android และ iOS)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ไม่มีในแผนฟรี
- มือใหม่ต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. วูวา
Whova เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์แบบครบวงจรสำหรับงานอีเวนต์แบบพบปะ, ออนไลน์, และแบบผสมผสาน. มันจัดการทุกอย่างตั้งแต่การลงทะเบียนงาน, การจำหน่ายบัตร, การจัดการ, และการตลาด.
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบพบปะกัน Whova ให้คุณออกแบบโบรชัวร์ดิจิทัลและป้ายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การเช็คอินง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกเช่นการสแกน QR code, การค้นหาผู้เข้าร่วม, และสถานีบริการตนเองโดยใช้เพียงโทรศัพท์หรือแลปท็อป ?
เมื่อพูดถึงกิจกรรมออนไลน์ ให้ตั้งค่าการถ่ายทอดสดและวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของคุณโดยการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสตรีมและวิดีโอมากกว่า 15 แพลตฟอร์ม เช่น Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo, และ YouTube Live และในระหว่างกิจกรรม ให้ใช้แชท, ถาม-ตอบ, และแบบสำรวจเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whova
- เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมด้วยแคมเปญอีเมล
- อนุญาตให้อาสาสมัครงานช่วยในการลงทะเบียน
- สร้างเครือข่ายกับผู้อื่นโดยการสแกนนามบัตร แลกเปลี่ยนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งข้อความ
- รับการอัปเดตเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ, การส่งข้อความในแอป, และอีเมล
ข้อจำกัดของ Whova
- อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวระหว่างการถ่ายทอดสด
- ผู้เข้าร่วมไม่สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนของตนเองได้
- คุณไม่สามารถตอบกลับในโหมดเธรดสำหรับข้อความได้
Whova การกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Whova
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,900+ รีวิว)
3. vFairs
vFairs เป็นอีกหนึ่งโซลูชันสำหรับจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบพบปะจริง ออนไลน์ และแบบผสมผสาน ครบครันด้วยเครื่องมือสำหรับการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พิมพ์บัตรชื่อหน้างาน การตลาดผ่านอีเมล การสร้างรายได้ การสร้างเครือข่าย และการวิเคราะห์ข้อมูล ?
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ vFairs คือคุณสามารถผสานรวมเว็บสัมมนา (ทั้งแบบสดและบันทึกไว้ล่วงหน้า) จากเครื่องมือเช่น Zoom, Microsoft Teams, และ Webex เข้าไปในพื้นที่ 3D ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้กิจกรรมออนไลน์ของคุณรู้สึกเหมือนจริง
ปรับแต่งพื้นที่ 3 มิตินี้—รวมถึงล็อบบี้ ห้องประชุม และห้องจัดแสดงนิทรรศการ—ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ และเพิ่มความสนุกสนานด้วยอวตารเคลื่อนไหวที่ผู้เข้าร่วมสามารถปรับแต่งได้ตามอายุ สีผิว และชุดแต่งกาย
คุณสมบัติเด่นของ vFairs
- ใช้เครื่องมือการตลาด AIที่มาพร้อมกับระบบเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาเว็บสัมมนาให้กลายเป็นบทความบล็อก, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และจดหมายข่าวทางอีเมล
- ดึงดูดผู้เข้าร่วมด้วยเกมตอบคำถาม, การล่าสมบัติ, วงล้อหมุน, บูธถ่ายภาพ, และการจัดอันดับบนกระดานผู้นำ
- แลกเปลี่ยนนามบัตรกับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นและเชื่อมต่อกับพวกเขาผ่านการส่งข้อความ, โทร, หรือวิดีโอแชท
- การเข้าถึงผู้จัดการบัญชีเฉพาะบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของคุณประสบความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ vFairs
- ระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- การปรับแต่งบางอย่างจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของ vFairs
vFairs ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
vFairs คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
4. BigMarker
BigMarker เป็นแพลตฟอร์มเว็บสัมมนาสำหรับการตลาดและการจัดเซสชันเว็บสัมมนาแบบโต้ตอบ ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมและกระตุ้นความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ไม่ว่าคุณต้องการจัดเว็บสัมมนาแบบสด, ตามคำขอ, แบบไม่มีวันหมดอายุ, ตลอด 24 ชั่วโมง, หรือแบบประจำ, BigMarker ก็พร้อมให้บริการคุณ. นอกจากนี้, คุณยังสามารถสตรีมเซสชั่นได้โดยตรงไปยังเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, YouTube, และ LinkedIn. ?
แพลตฟอร์มนี้สามารถขยายเพื่อรองรับกิจกรรมแบบพบปะ, แบบออนไลน์, และแบบผสมผสานได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น ตัวสร้างหน้า landing, ระบบจำหน่ายบัตร, การตลาดทางอีเมล, การติดต่อสื่อสาร, การสร้างประสบการณ์แบบเกม, และการวิเคราะห์กิจกรรม
คุณสมบัติเด่นของ BigMarker
- รับชำระเงินโดยใช้โซลูชันการชำระเงินในตัว Stripe หรือ Authorize.Net
- อนุญาตให้ผู้จัดแสดงสินค้าสแกน QR code ของผู้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเล่นวิดีโอ, ส่งข้อความแชท, หรือแสดงข้อเสนอในเวลาที่กำหนด
- เชื่อมต่อ BigMarker กับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล CRM และอีเวนต์ยอดนิยม เช่น HubSpot, Salesforce, Mailchimp และ Eventbrite
ข้อจำกัดของ BigMarker
- ไม่มีตัวชี้ในชุดเครื่องมือคำอธิบายประกอบของเว็บสัมมนา
- การติดฉลากสีขาวจำกัดเฉพาะแผน Enterprise เท่านั้น
- ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมด
BigMarker ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ BigMarker
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. SpotMe
SpotMe คือแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับจัดงานอีเวนต์ที่มอบประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือที่มีแบรนด์ของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะจัดงานแบบพบปะจริง งานออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน SpotMe ก็มีเครื่องมือครบทุกความต้องการ ตั้งแต่การลงทะเบียน การตลาดผ่านอีเมล การสร้างเครือข่าย ไปจนถึงการเพิ่มสีสันด้วยเกม ?️
การสตรีมงานของคุณด้วย SpotMe นั้นง่ายดายมาก คุณสามารถใช้ SpotMe Studio ของพวกเขาเอง หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ เช่น Zoom, Webex หรือ OBS
SpotMe ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอย่างมาก เพิ่มคำบรรยายและการแปลคำบรรยายให้กับสตรีมของคุณ และด้วยการผสานรวมกับ Interprefy ผู้เข้าร่วมสามารถเพลิดเพลินกับการแปลสดในภาษาของตนเองได้
คุณสมบัติเด่นของ SpotMe
- แจ้งผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญด้วยข้อความทันทีหรือตามกำหนดการ
- มีส่วนร่วมในช่วงเวลาถ่ายทอดสดด้วยฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น ถาม-ตอบ แบบทดสอบ เสียงปรบมือ และแชท
- สร้างภาพการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมภายในงานด้วยแผนที่พฤติกรรม
- ผสานการทำงานกับ CRM และเครื่องมือการตลาด เช่น HubSpot, Salesforce, Marketo และ Veeva
ข้อจำกัดของ SpotMe
- คุณไม่สามารถทำเงินจากกิจกรรมได้
- ผู้ใช้ใหม่อาจเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การแปลสดเป็นบริการเสริมและไม่รองรับบนเว็บเบราว์เซอร์มือถือและแอปพลิเคชัน
SpotMe ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SpotMe
- G2: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (14 รีวิว)
6. GoTo Webinar
GoTo Webinar เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์ คุณสามารถตั้งค่าหน้าแลนดิ้งและลำดับอีเมลเพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมและเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมได้
แพลตฟอร์มรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 3,000 คน ซึ่งสามารถเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์แบบสดหรือบันทึกไว้ล่วงหน้าได้จากเว็บเบราว์เซอร์หรือมือถือใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานและผู้ร่วมอภิปรายจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ แม้ว่าอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ก็ช่วยให้การเชื่อมต่อมีความเสถียรและเชื่อถือได้มากขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Webinar
- ใช้เครื่องมือกำหนดเวลาสำหรับอีเมลแจ้งเตือนและติดตามผลก่อนและหลังงาน
- เผยแพร่เว็บบินาร์บน GoTo stage เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
- จองผู้ผลิตงานอีเวนต์เพื่อช่วยคุณในการสนับสนุนก่อนงานและระหว่างงานอีเวนต์
- สร้างรายงานการลงทะเบียน, ผู้เข้าร่วม, เซสชั่น, และการมีส่วนร่วมเพื่อวัดความสำเร็จของเว็บบินาร์
ข้อจำกัดของ GoTo Webinar
- อินเทอร์เฟซของเว็บสัมมนาสดรู้สึกเก่าและใช้งานยาก
- คุณไม่สามารถแชร์ป๊อปอัพเพื่อโปรโมทสินค้าได้
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
GoTo Webinar ราคา
- ไลท์: 59 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- มาตรฐาน: $129/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- ข้อดี: $249/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- องค์กร: $499/เดือน ต่อผู้จัดงาน
การให้คะแนนและรีวิวของ GoTo Webinar
- G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. งานเลี้ยงสังสรรค์
ซอฟต์แวร์จัดการงานอีเวนต์ของ Shindig คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดงานทุกอย่างตั้งแต่การประชุมเสมือนจริงขนาดเล็กไปจนถึงการประชุมสุดยอดและการแสดงสินค้าขนาดใหญ่หลายวัน มันมาพร้อมกับโมดูลการลงทะเบียน การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้งานของคุณสนุกสนานและมีส่วนร่วม ?
ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของคุณได้ฟรี หรือเข้าถึงได้โดยการซื้อตั๋ว ลงทะเบียนผ่าน Facebook หรือ LinkedIn หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อแขกที่จำกัด คุณสามารถรับชำระเงินผ่าน PayPal หรือ Stripe
เครื่องมือการผลิตแบบดั้งเดิมช่วยให้คุณทดลองใช้เลย์เอาต์ลำโพงหลายแบบได้ และหากคุณต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วม เปิดเวทีเพื่อให้พวกเขาขึ้นเวทีได้ตามลำดับก่อนหลัง
คุณสมบัติเด่นของ Shindig
- สตรีมเหตุการณ์ไปยัง Facebook, X/Twitter และ YouTube
- โฮสต์กิจกรรมได้ไม่จำกัด 40 นาที สำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน ในแผนฟรี
- พูดคุยกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ แบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ผ่านข้อความหรือวิดีโอ
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น การเข้าร่วม, คำถาม, และการตอบแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของงานเลี้ยง
- การเชื่อมต่อ LMS และ Zapier มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงสุดเท่านั้น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยและไม่เป็นธรรมชาติ
Shindig ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $99/เดือน (1 ที่นั่งผู้ดูแลระบบ)
- แนะนำ: $750/เดือน (10 ที่นั่งผู้ดูแลระบบ)
- ขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา (ที่นั่งผู้ดูแลระบบไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Shindig
- G2: 4. 4/5 (23 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9 รีวิว)
8. HeySummit
HeySummit คือซอฟต์แวร์จัดงานอีเวนต์เสมือนจริงที่ช่วยให้คุณจัดงานสดและงานที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องมือสัมมนาผ่านเว็บที่คุณเลือกใช้ หากคุณกำลังคิดจะสร้างรายได้จากงานอีเวนต์ของคุณ HeySummit ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ PayPal หรือ Stripe เพื่อรับชำระเงินได้
เพื่อให้ยอดขายตั๋วพุ่งทะยานอย่างแท้จริง คุณสามารถเพิ่มข้อเสนอสุดพิเศษ เช่น คูปอง ส่วนลดของแถม ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดต่าง ๆ และหากผู้เข้าร่วมไม่สามารถจ่ายค่าตั๋วเต็มจำนวนได้ คุณสามารถให้พวกเขาแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ได้
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือการจัดการลำโพง คุณสามารถเพิ่มลำโพงให้กับกิจกรรมของคุณได้ และให้สิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดลำโพงของตัวเองแก่พวกเขา ที่นี่ พวกเขาสามารถสร้างโปรไฟล์ของตัวเองและกรอกข้อมูลเซสชั่นได้ ทำให้การจัดการส่วนของพวกเขาในกิจกรรมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลำโพงของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ HeySummit
- เข้าถึงกิจกรรม ผู้ร่วมงาน และผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัดในแผนการชำระเงินทุกประเภท
- เพิ่มยอดขายบัตรโดยการตั้งโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายสำหรับผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมงาน
- ถ่ายทอดสดกิจกรรมไปยัง Facebook, YouTube และ LinkedIn
- นำกิจกรรมของคุณมาปรับใช้ใหม่เป็นคลิปสั้น บทความ และพอดแคสต์
ข้อจำกัดของ HeySummit
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติเช่นการส่งอีเมลแบบกระจาย, ระบบตั๋วขั้นสูง, และบูธผู้สนับสนุนมีให้เฉพาะในแผนสูงสุดเท่านั้น
HeySummit ราคา
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- การเติบโต: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ความสำเร็จ: $349/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว HeySummit
- G2: 4. 8/5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (32 รีวิว)
9. มีอิทธิพล
Influitive นำเสนอแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้กังวลอย่างแท้จริง คุณสามารถจัดงานสดที่มีผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัด ผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
และเดาอะไรได้ไหม? คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์เลย เพราะทีมงาน Influitive จะทำงานร่วมกับทีมกิจกรรมของคุณในทุกขั้นตอน พวกเขาจะดูแลการออกแบบ สร้าง และจัดการแพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนจริงของคุณทั้งหมด ?️
แอปของคุณสามารถปรับแต่งให้ผสานรวมกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่คุณชื่นชอบได้, บันทึกการเล่นเซสชั่น, และแม้กระทั่งรวมคุณสมบัติการเล่นเกมสนุก ๆ ไว้เพื่อทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ Influitive
- จัดตั้งกระดานสนทนาสำหรับการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมผ่านข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์
- รวบรวมรายละเอียดผู้เข้าร่วมด้วยแบบสำรวจและการสำรวจความคิดเห็น
- ซิงค์ข้อมูลผู้เข้าร่วมกับ Salesforce และ Marketo เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหลังงาน
- แพลตฟอร์มนี้รองรับ 9 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน
ข้อจำกัดของอิทธิพล
- ไม่มีแผนฟรี, ทดลองใช้, หรือตัวอย่างให้ใช้
- แพลตฟอร์มมีการผสานรวมแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ
Influitive การกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้มีอิทธิพล
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 390+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (240+ รีวิว)
10. Hopin
Hopin ช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมเสมือนจริงต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การประชุม การจัดหางาน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แม้ว่า Hopin จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือสัมมนาผ่านเว็บภายนอกได้ แต่ก็มีสตูดิโอถ่ายทอดสดในตัวสำหรับจัดกิจกรรมของคุณ
แพลตฟอร์มมีอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายและทันสมัย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำทางได้อย่างง่ายดายนอกจากการดูกำหนดการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมหลักแล้ว พวกเขายังสามารถเลือกเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย สร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ หรือตรวจสอบผู้ขายในงานในส่วนนิทรรศการได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hopin
- ตั้งค่าหน้าลงทะเบียนและลำดับอีเมลเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม
- ใช้ฟีเจอร์การมีส่วนร่วม เช่น การแชร์หน้าจอ, การสำรวจความคิดเห็น, การถาม-ตอบ, และการแชท เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
- เชื่อมต่อ Hopin กับแอปการตลาด แปลภาษา และเกมมิ่งกว่า 40 แอป เช่น Marketo, Interprefy, Kahoot! และ Mentimeter
- สร้างรายงานการเข้าร่วม, การมีส่วนร่วมของผู้ชม, และการเปลี่ยนแปลง และส่งออกเป็นไฟล์ CSV
ข้อจำกัดของ Hopin
- คุณไม่สามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมไปยัง Facebook และ YouTube ได้
- คุณสามารถใช้ Stripe เพื่อรับชำระเงินเท่านั้น
- สตูดิโอแบบดั้งเดิมไม่มีฟีเจอร์การใส่คำบรรยาย
Hopin ราคา
- เริ่มต้นที่ $750/ปี ต่อใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวของ Hopin
- G2: 4. 5/5 (880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
จัดงานเสมือนที่น่าจดจำทุกครั้ง
การจัดการระบบหลังบ้านของกิจกรรมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องที่เครียด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับกิจกรรมของคุณ จากนั้น เลือกแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง ?
นอกเหนือจากซอฟต์แวร์สำหรับจัดงานเสมือนจริงที่คุณเลือกใช้แล้ว ลองพิจารณาใช้ ClickUpเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการวางแผนงานใช้เครื่องมือนี้ในการจัดระเบียบงานที่ต้องดำเนินการและทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา
สมัครบัญชี ClickUp—ฟรีตลอดไป—และเริ่มวางแผนงานของคุณได้เลย!