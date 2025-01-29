10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับงานอีเวนต์ในปี 2025

โอ้ไม่ มีตัวเลือกอาหารไม่เพียงพอสำหรับแขก! มีแขกมาเพิ่มมากกว่าที่ตอบรับไว้ ตอนนี้ไม่มีที่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนที่สถานที่จัดงาน! ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีพนักงานไม่เพียงพออีกด้วย ?
ในฐานะผู้วางแผนงาน, ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของคุณ.
เป็นที่เข้าใจได้ว่า ระหว่างการวางแผนและการดำเนินการจัดงาน การติดตามทุกอย่างให้ทันอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้
หากเราบอกคุณว่ามีวิธีที่ง่ายกว่าเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีเซอร์ไพรส์? ซอฟต์แวร์จัดการโครงการสำหรับงานอีเวนต์จะช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนที่ยุ่งยาก ?️
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตารางงานกิจกรรม การประสานงานกับหลายทีมและผู้จัดหา หรือการจัดงบประมาณและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานที่กำลังวางแผนงานเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณ หรือผู้จัดการงาน เราจะช่วยคุณเข้าใจสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการงาน, ตัวเลือกที่มีให้, และที่สำคัญที่สุด,ซอฟต์แวร์การวางแผนงานที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการกิจกรรมคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกิจกรรมช่วยให้ผู้จัดงานสามารถวางแผน, ดำเนินการ, และจัดการกิจกรรมทั้งหมดได้ในที่เดียว. กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการประชุม, งานแสดงสินค้า, งานเลี้ยง, การแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ.
คุณจะพบว่าซอฟต์แวร์การจัดการงานส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภท:
- แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทีมวางแผนงานอีเวนต์
- แพลตฟอร์มที่จัดการองค์ประกอบแต่ละส่วนของรายการตรวจสอบการวางแผน (เช่น การลงทะเบียน การจัดงาน การจัดทำงบประมาณ และการวิเคราะห์หลังงาน)
ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เทคโนโลยีได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์บางตัวเหมาะสำหรับการจัดงานเสมือนจริง ในขณะที่ซอฟต์แวร์อื่นๆ มีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่าสำหรับงานที่จัดขึ้นจริงและงานแบบผสมผสาน
สมมติว่าสำหรับการประชุมหลายวันของคุณในหัวข้อ "อนาคตของการค้าปลีกในปี 2024" มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในกรณีนี้ คุณควรใช้ระบบการจัดการกิจกรรมแบบครบวงจรจะดีกว่า
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรประเมินเพื่อการวางแผนงานอีเวนต์อย่างไร้รอยต่อในแพลตฟอร์มการจัดการอีเวนต์ ?
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์
ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือจัดการงานอีเวนต์? มาทำให้ตัวเลือกของคุณง่ายขึ้นกันเถอะ
- คุณสมบัติ: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่คุณต้องการในการวางแผน, โปรโมต, และดำเนินการจัดงานของคุณหรือไม่ ระบบขายบัตรและลงทะเบียนงานแบบกำหนดเองพร้อมระบบรอคิว, ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม, และบัตรราคาพิเศษสำหรับผู้จองล่วงหน้า ระบบชำระเงินแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อบัตรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคุณได้ การเข้าถึงผ่านมือถือสำหรับผู้วางแผนงานและทีมงานที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ระบบติดตามค่าใช้จ่ายอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณของคุณได้
- ชื่อเสียง: ถามเพื่อนที่เป็นผู้จัดงานเกี่ยวกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้ และตรวจสอบรีวิวบน Google, App Store และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
- ความปลอดภัย: การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้เข้าร่วมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคุณ เช่น GDPR
- ความทนทาน: ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับผู้จัดงานมีความเสถียรแม้ใช้งานหนักหรือไม่?
- คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้: ทุกงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวางแผนงานของคุณตอบสนองความต้องการของคุณได้ตัวอย่างเช่น เครื่องมือนี้มีมุมมองปฏิทินสำหรับกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงหรือมุมมองต่างๆ เพื่อดูงานที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่?
- การสนับสนุนและการอัปเดต:เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณควรมีการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
- การร่วมมือ: เครื่องมือควรสามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้สำหรับงานนี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดจำหน่ายปรับปรุงงบประมาณบนเครื่องมืออื่น ๆ ข้อมูลนั้นควรปรากฏในเครื่องมือของคุณเช่นกัน หรือหากผู้บรรยายปรับปรุงบันทึกใน Google Docs ควรมีการผสานการทำงานกับ Google Apps ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- เทมเพลต: ซอฟต์แวร์วางแผนงานมีจุดเริ่มต้นสำหรับงานต่างๆพร้อมเทมเพลตหรือไม่แทนที่คุณจะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ทั้งหมด?
10 ซอฟต์แวร์จัดการอีเวนต์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
เครื่องมือจัดการโครงการฟรีของ ClickUpรองรับงานอีเวนต์ทุกขนาดและช่วยให้คุณจัดการการวางแผนงานอีเวนต์ทั้งหมดของคุณได้ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงวันดำเนินการ
แพลตฟอร์มของ ClickUp ไม่ผูกติดกับเหตุการณ์ใด ๆ—หมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งพลังของแพลตฟอร์มให้เหมาะกับเหตุการณ์ใด ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นมื้อค่ำเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่คุณรักหรืองานแต่งงานที่มีผู้เข้าร่วมหลายพันคน—แพลตฟอร์มสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถสร้างแผนรายละเอียดสำหรับแต่ละขั้นตอนของงาน จัดระเบียบข้อมูลสำคัญในที่เดียว และติดตามเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของงานอีเวนต์ด้วยเทมเพลตแผนกลยุทธ์งานอีเวนต์ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง (เช่น เปิด, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสมบูรณ์), จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติ (งบประมาณ, งบประมาณคงเหลือ, งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว, และสถานะการชำระเงิน), และแสดงข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานประชุม งานสัมมนาทางธุรกิจ หรืองานแต่งงานแม่แบบแผนผังที่นั่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนและออกแบบแผนผังที่นั่งของทุกคนได้อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
- หากคุณกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ การวางแผนจะต้องรวมถึงการจองโรงแรมและเช่ารถ การวางแผนเที่ยวบินและตารางการเดินทาง และการขนส่งและที่พัก โดยต้องมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้แม่แบบกำหนดการเดินทางจะบันทึกรายละเอียดของงานของคุณและเป็นแม่แบบที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประเภทของงาน
- หนึ่งในผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์ClickUp AIสามารถจัดการกับส่วนที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการวางแผนงานอีเวนต์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การเขียนแผนงาน การสร้างเนื้อหา หรือการระดมความคิดสำหรับไอเดียงานอีเวนต์องค์กร
- ระบบอัตโนมัติมากกว่า100 ระบบช่วยปรับปรุงกระบวนการวางแผนงานอีเวนต์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สำคัญของกระบวนการวางแผนได้
- สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้, ตรวจสอบ, วัดเป้าหมาย, และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติด้วยเป้าหมายของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นโค้งการเรียนรู้เบื้องต้น
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
โบนัส:ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานอีเวนต์!
2. อาสนะ
ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือทีมวางแผนงานขนาดเล็ก เครื่องมือจัดการโครงการของ Asana ช่วยให้คุณสามารถติดตามรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้ในที่เดียว ?️
Asana ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียงานอีเวนต์ มอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประสานงานสถานที่ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประสานงานการตลาด และทีมสินค้ากำหนดแม่แบบการจัดการโครงการตามความต้องการ และติดตามความคืบหน้าของงานอีเวนต์ได้
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- จัดระเบียบงานของคุณลงในกระดานคัมบังสำหรับการประชุมกับผู้ขาย แสดงงานในรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำในแนวตั้ง และดูไทม์ไลน์ในรูปแบบแผนภูมิแกนต์
- กลุ่มต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันในโครงการและงานต่าง ๆได้โดยใช้ Asana Workspaces
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุขั้นตอน, ลำดับความสำคัญ, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของกิจกรรม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- นี่คือความพยายามในการเชื่อมโยงงานลำดับชั้น โครงการ และความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
- Asana ขาดความสามารถในการฝังสเปรดชีต ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถดูหรือแก้ไขสเปรดชีตได้โดยตรงจาก Asana
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,100+ รีวิว)
3. Monday.com
ผู้วางแผนงานใช้ วันจันทร์ เพื่อวางแผนการประชุมขนาดใหญ่ งานออนไลน์ และงานแบบผสมผสาน รวมถึงงานประเภทอื่น ๆ เช่น งานเลี้ยงเด็ก และงานส่วนตัว
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการลงทะเบียนกิจกรรม การทำงานร่วมกันระหว่างทีม การจัดการการตลาดกิจกรรม และการติดตามผลแบบเรียลไทม์ในขณะที่กิจกรรมกำลังดำเนินอยู่
Monday.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- แม่แบบไทม์ไลน์โครงการช่วยให้ทีมจัดงานสามารถระบุรายละเอียดเฉพาะงาน เช่น จำนวนทรัพยากรที่มีสำหรับแต่ละงาน พร้อมกำหนดระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละงาน
- รวบรวมข้อมูลกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และสถานะความคืบหน้า และดูข้อมูลเหล่านี้ผ่านแดชบอร์ด
- คณะกรรมการระดับสูงจะแสดงกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มกลาง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ เช่น หมวดหมู่ของกิจกรรม
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แดชบอร์ดไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ฟรี
- การผสานปฏิทินอาจดีขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถทำนายได้
Monday.com ราคา
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: $19 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4200+ รีวิว)
4. Trello
Trello เป็นเครื่องมือที่ง่ายกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับงานอีเวนต์อื่นๆ
เดิมที Trello เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม แต่ปัจจุบันหลายทีมใช้ Trelloสำหรับงานวางแผนกิจกรรมและการบริหารโครงการอีเวนต์
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนงานวันเกิดของเด็ก ๆ บอร์ด Trello ช่วยจัดการขั้นตอนการทำงาน แบ่งปันไอเดีย กำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า ทำให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- Trello workspace มีบัตรงานที่คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ, เอกสาร, รูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ และผู้ขายภายนอก
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับเวิร์กโฟลว์ ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- Trello's Butler ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำสั่งเพื่ออัตโนมัติการจัดการงานเหตุการณ์ เช่น การจัดการกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Trello
- Trello ไม่มีบริการแชทแบบเรียลไทม์
- เมื่อพิจารณาถึงการขาดคุณสมบัติเช่นอีเมลฝังตัว, ความสามารถในการมอบหมายความคิดเห็น, และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง, จึงไม่เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,390+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (22,800+ รีวิว)
5. เบสแคมป์
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนการประชุมเสมือนจริงที่มีการประชุมสุดยอดหลายวัน จะเป็นการดีหากคุณมีเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Basecamp เพื่อรวบรวมข้อมูลเช่น อัตราการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม จำนวนการลงทะเบียน และอัตราการเข้าร่วม
ซอฟต์แวร์การจัดการงานของ Basecamp ช่วยให้หลายทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ผู้วางแผนงาน ผู้ทำการตลาดงาน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ขาย
การผสานแผนภูมิแกนต์ของ Basecamp ทำให้เป็นซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ที่ยอดเยี่ยม ผู้ใช้สามารถลากและวางสิ่งที่ต้องทำได้ที่นี่ และผู้จัดการสามารถดูได้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่
ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถประเมินได้ว่าคุณจะต้องเพิ่มพนักงานหรือไม่เมื่อใกล้ถึงวันงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- แดชบอร์ดหน้าเดียวสำหรับทุกโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และตารางเวลา
- แชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ในตัวสำหรับการสื่อสารกับทีมต่างๆ
- พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบเพื่อจัดเก็บเอกสารและไฟล์
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ไม่มีแผนฟรีเว้นแต่คุณเป็นนักเรียน
- Basecamp ไม่มีฟังก์ชันบันทึกวิดีโอในแอป
ราคาของเบสแคมป์
- ส่วนบุคคล: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $299 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,200+ รีวิว)
6. Wrike
หากคุณกำลังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น การสัมมนาผ่านเว็บที่มีขนาดเล็ก เราขอแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Wrike
มีเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมเพื่อจัดการกำหนดส่งงาน จัดระเบียบปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ติดตามความคืบหน้าบนบอร์ดภาพ และตรวจสอบงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้การวางแผนสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นไปอย่างราบรื่น
- กระดานคัมบังพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ, และมุมมองปฏิทินแบบไดนามิก
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Wrike
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- มุมมองแผนภูมิแกนต์มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2400 รายการ)
7. ความคิด
หากคุณกำลังมองหาวิธีจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้คนรัก แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ Notion สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างโครงร่างโครงการด้วยเทมเพลตที่มี sẵn บันทึกโน้ตต่าง ๆ และรวบรวมค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- Notion AI เป็นคู่คิดด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อระดมความคิดและสร้างเนื้อหาสำหรับงานอีเวนต์
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบกระบวนการวางแผนของคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าขาดเครื่องมือรายงานในตัว
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)
8. Cvent
หากคุณกำลังจัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการจัดงานของ Cvent ช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับผู้เข้าร่วมงานของคุณได้
แพลตฟอร์มการจัดการงานอีเวนต์ช่วยลดงานธุรการก่อนงาน เพื่อให้คุณสามารถรวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติ และติดตามผู้สนใจได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cvent
- ทำให้กระบวนการค้นหาสถานที่จัดงานง่ายขึ้นด้วยการจัดการสถานที่
- การจัดการผู้แสดงสินค้าช่วยให้งานและการสื่อสารของผู้แสดงสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการประสานงานซ้ำซ้อน
- แพลตฟอร์มเว็บสัมมนาให้คุณสร้างเว็บสัมมนาที่น่าสนใจสำหรับกิจกรรมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Cvent
- แพลตฟอร์มนี้มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
- คุณสมบัติอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญทางเทคโนโลยีและผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาของ Cvent
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Cvent
- G2: 4. 3/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
9. วูวา
แทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการจัดการระบบตั๋ว, การสื่อสารกับผู้เข้าร่วม, และการจัดการโลจิสติกส์, ซอฟต์แวร์วางแผนงานอีเวนต์ของ Whova ทำหน้าที่เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้จัดงาน
แพลตฟอร์มงานแบบผสมผสานและซอฟต์แวร์การจัดการสถานที่ของ Whova มีบูธดิจิทัลสำหรับงานต่างๆ เช่น งานแสดงอาชีพ งานแสดงสินค้า และงานแสดงสินค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whova
- สร้างโบรชัวร์ช่องระบายอากาศที่พร้อมใช้งานบนมือถือด้วยแบรนด์ของบริษัทคุณ
- ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชพร้อมประกาศที่ตรงเป้าหมาย
- จัดการตั๋วผู้เข้าร่วมและกิจกรรมจากแพลตฟอร์มเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Whova
- การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคา Whova
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Whova
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (1700+ รีวิว)
10. Scoro
สร้างงบประมาณโครงการ, จัดสรรงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และจัดการประชุม, งาน, และใบแจ้งหนี้ผ่านเครื่องมือจัดการกิจกรรมของ Scoro
Scoro's Planner ให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณงานของแต่ละบุคคล, ช่องเวลาว่าง, การจองซ้อนที่อาจเกิดขึ้น, และกำหนดเวลาส่งงาน
ติดตามชั่วโมงที่ทำงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในแต่ละโครงการหรือลูกค้า และโอนย้ายไปยังใบแจ้งหนี้ด้วยอัตราค่าบริการที่กำหนดเองในหลายสกุลเงิน นอกจากนี้ยังสามารถส่งการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระโดยอัตโนมัติสำหรับยอดคงค้างและปรับปรุงการจัดการการชำระเงินให้เป็นระบบมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- ความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์และวัดผลการดำเนินงานของกิจกรรม
- สร้างข้อเสนอและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การวางแผนทรัพยากรช่วยให้มั่นใจว่างานต่างๆ ได้รับการมอบหมายตามความสามารถของผู้วางแผนงานอีเวนต์
ข้อจำกัดของ Scoro
- ไม่มีแผนฟรี
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายบริการลูกค้า
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $37 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $63 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (1700+ รีวิว)
เริ่มวางแผนด้วยซอฟต์แวร์จัดงานที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการอีเวนต์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานของคุณจะน่าจดจำสำหรับผู้เข้าร่วมและทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้
คุณสมบัติหลัก เช่น แม่แบบการวางแผนกิจกรรม, ClickUp AI, การผสานระบบ, เป้าหมาย, และการจัดการงานโครงการ ช่วยให้คุณสามารถจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จซึ่งผู้เข้าร่วมจะจดจำไปอีกนาน.
หากคุณกำลังจะจัดงานครั้งต่อไป ลองใช้ClickUp ฟรี