9 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอีเวนต์ให้ราบรื่นยิ่งขึ้นในปี 2025

คุณกำลังวางแผนงานเลี้ยงใหญ่ประจำปีสำหรับธุรกิจของคุณอยู่หรือเปล่า? ตั้งแต่การกำหนดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียไปจนถึงการขายบัตรและการเลือกสถานที่จัดงาน คุณมีงานยุ่งเต็มมือในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าร่วมงาน
แต่การจัดงานอีเวนต์มีหลายส่วนที่ต้องจัดการ และคุณก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ทำไมไม่ลองให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยแบ่งเบาภาระงานหนักบางส่วนให้คุณล่ะ?
แม้แต่ผู้จัดงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินและการลงทะเบียนงาน การส่งข้อความบนแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณ หรือการจัดการตารางงาน มี เครื่องมือ AIที่จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณ
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการงานอีเวนต์ พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือที่เราชื่นชอบ 9 รายการให้คุณได้ลองใช้ ?️
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการกิจกรรม AI?
การวางแผนการประชุมนานาชาติแตกต่างอย่างมากจากการวางแผนการประชุมธุรกิจ B2B ขนาดใหญ่สำหรับทีมขายของคุณ งานอีเวนต์มีรายละเอียดเฉพาะตัว ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการอีเวนต์ด้วย AI ควรมองหาฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เช่น:
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: คุณต้องการเครื่องมือจัดการเหตุการณ์ที่ช่วยให้กระบวนการวางแผนง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มองหาเทคโนโลยี AI ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงการเลือกสถานที่การจัดตารางเวลาของกิจกรรม หรือการตั้งค่าแพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมเสมือนจริง
- การจัดการผู้เข้าร่วม: ให้ AI เป็นผู้ควบคุมการลงทะเบียนและการเช็คอินของผู้เข้าร่วม หากคุณเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสม มันยังสามารถช่วยจับคู่โอกาสทางเครือข่ายสำหรับงานอีเวนต์ได้อีกด้วย
- ความช่วยเหลือด้านการตลาด: ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนโพสต์โซเชียลมีเดียหรือคิดอีเมลโปรโมชั่นที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? AI สำหรับการจัดการอีเวนต์พร้อมช่วยคุณแล้วมันจัดการงานด้านการตลาดทุกประเภท ตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงกราฟิกและวิดีโอ
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ยกระดับงานอีเวนต์ในอนาคตของคุณไปอีกขั้น AI จะดึงข้อมูลจากเครื่องมือจัดการอีเวนต์ของคุณและระบุแนวโน้มที่น่าสนใจในการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การติดตามผล และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว หากการดูข้อมูลประชากรทำให้คุณปวดตาเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดจะค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
9 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์
ผู้วางแผนงานคุ้นเคยกับการจัดการตัวเลือกเมนู, จองผู้บรรยาย, และต่อรองสัญญาเช่าสถานที่. แต่ทำไมต้องทำงานมากกว่าที่จำเป็น?
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอีเวนต์ในขณะนี้มีโอกาสน่าตื่นเต้นที่จะนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และลดภาระงานหนักในด้านการจัดการงานอีเวนต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ งานอีเวนต์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น ข้อมูลงานอีเวนต์ที่มากขึ้น และประหยัดเวลาได้มากมาย
หากคุณพร้อมที่จะหาผู้ช่วย AI ของคุณเอง คุณมาถูกที่แล้ว. เลื่อนดูและลองใช้เครื่องมือจัดการกิจกรรมAI ที่เราชื่นชอบ 9 ตัวสำหรับปี 2024.
1.คลิกอัพ
ต้องการแอปวางแผนงานที่ทำได้ทุกอย่างใช่ไหม? ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แต่เครื่องมือ AI ของเราเป็นสิ่งที่ควรบอกต่ออย่างแน่นอน ?
ด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยนับร้อยรายการClickUp AIคือผู้ช่วยอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณในฐานะผู้วางแผนงานอีเวนต์ ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการหาผู้จัดหาสินค้า สถานที่จัดงาน วิทยากร หรือหัวข้อสำหรับแต่ละเซสชัน ClickUp AI ก็ทรงพลังเพียงพอที่จะจัดการงานที่ยากที่สุดเพื่อให้กระบวนการวางแผนงานของคุณประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อ:
- สร้างงานการจัดการกิจกรรมภายใน ClickUp
- เขียนแผนการจัดงานและใช้แบบฟอร์มแผนการจัดงาน
- ระดมความคิดไอเดียจัดงานอีเวนต์องค์กรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งผู้เข้าร่วมงานของคุณจะต้องประทับใจ
- สร้างเนื้อหาสำหรับกิจกรรม
เนื่องจาก ClickUp AI สามารถผสานการทำงานกับโครงการและงานใน ClickUp ได้ จึงไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนที่จะติดตามทุกสิ่งที่ต้องทำสำหรับกิจกรรมของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้ และดูความคืบหน้าของคุณได้ใน ClickUp Dashboard ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำงานทั้งหมดให้คุณ คุณแทบไม่ต้องยกนิ้วเลย ลองดูเทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ ClickUpเพื่อบันทึกงานและกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับทีมวางแผนของคุณ และติดตามงบประมาณของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- งานใน ClickUpช่วยให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่อกำหนดเวลาของตนเอง
- มองเห็นความก้าวหน้าของคุณด้วย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยเทมเพลตของ ClickUp
- ทำให้กระบวนการวางแผนงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้ ClickUp บางคนรู้สึกกลัวเมื่อพวกเขาเข้าร่วมครั้งแรกเพราะมีเครื่องมือมากมายให้ลองใช้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ChatGPT
ChatGPT ของ OpenAI เกือบทำให้อินเทอร์เน็ตล่มเมื่อเปิดตัวในปี 2022 แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์ แต่หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสื่อที่เป็นข้อความ นี่คือเครื่องมือฟรีที่ยอดเยี่ยมที่ควรเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น
ChatGPT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจ เพียงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รายละเอียดของงาน และผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แม้ผลลัพธ์แรกอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่หากให้คำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อย AI จะสามารถให้คำตอบตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ใช้แชทบอทสำหรับการระดมความคิดหัวข้อการประชุมหรือไอเดียสถานที่
- สร้างแผนการจัดงานที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพมากขึ้น
- สร้างข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรม, กระบวนการเช็คอินดิจิทัล, และอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์กิจกรรมของคุณ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ChatGPT มักจะหยุดทำงานบ่อย
- ChatGPT ไม่สามารถสร้างเนื้อหาสื่อผสมหรือจัดการกระบวนการวางแผนงานจริงได้
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. Soundraw
ในขณะที่ ChatGPT สร้างเนื้อหาข้อความเท่านั้น Soundraw สร้างเฉพาะดนตรี AI เท่านั้น หากผู้วางแผนงานของคุณกำลังมองหาจังหวะที่เร้าใจสำหรับงานปาร์ตี้เต้นรำกับดีเจที่กำลังจะมาถึง Soundraw คือคำตอบสำหรับคุณ ??
มันช่วยกำจัดปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เพลงโดยการสร้างเพลงที่มีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์เพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมของคุณโดยเฉพาะ เพียงแค่เพิ่มข้อความไม่กี่บรรทัด และเครื่องมือ AI สำหรับกิจกรรมจะดำเนินการต่อจากนี้ไป
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่สามารถวางแผนงานของคุณทั้งหมดได้ แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้จัดการงานที่ต้องการเพลงที่ปรับแต่งได้ภายในงบประมาณ
คุณสมบัติเด่นของ Soundraw
- สร้างเพลงของคุณเองที่ไม่เหมือนใครสำหรับงานที่ไม่เหมือนใคร
- สร้างเพลงได้ไม่จำกัดจากข้อมูลป้อนเข้าสำหรับอารมณ์, ประเภท, และความยาว
- ปรับแต่งเพลงด้วยเครื่องผสมเสียง Soundraw
ข้อจำกัดของ Soundraw
- Soundraw ไม่มีเครื่องมือวางแผนงานหรือเครื่องมือจัดการโลจิสติกส์
- Soundraw มีตัวเลือกของอารมณ์และแนวดนตรีที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Soundraw
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $16.99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ศิลปิน: $29.99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Soundraw
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. แจสเปอร์
Jasperเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา AI ที่มีแบรนด์เฉพาะ เช่นเดียวกับ ChatGPT ส่วนใหญ่จะทำงานกับเนื้อหาที่เป็นข้อความ แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์การตลาดเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ใช้ AI ของ Jasper เพื่อเขียนบล็อก สร้างปฏิทินเนื้อหา วางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดีย ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO และดำเนินแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการภาพ Jasper ก็มีทางออกให้เช่นกัน Jasper's AI art generator สร้างภาพความละเอียดสูงและปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับงานอีเวนต์ต่าง ๆ แน่นอนว่าคุณอาจต้องให้คำแนะนำหรือลองปรับแต่งบ้างเพื่อให้ได้ภาพตรงตามที่ต้องการ แต่ก็ยังรวดเร็วกว่าการเลื่อนดูเว็บไซต์ภาพสต็อกอยู่ดี
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใส่โทนเสียงของคุณลงไป แล้ว Jasper จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับให้เข้ากับบุคลิกของแบรนด์คุณ
- สร้างงานศิลปะด้วย AI ด้วยข้อความเพียงไม่กี่คำ
- ใช้เทมเพลตกว่า 50 แบบของ Jasper สำหรับการสร้างข้อความ
ข้อจำกัดของ Jasper
- เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Jasper ไม่ได้สร้างภาพที่มีคุณภาพเสมอไป
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าเทคโนโลยีการจับคู่โทนเสียงของ Jasper ไม่ได้ทำงานได้ดีเสมอไป
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
5. ลูเมน5
Lumen5 เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมอย่าง PowerPoint มาก ดังนั้นหากคุณสามารถสร้างสไลด์โชว์สำหรับการนำเสนอได้ คุณก็สามารถสร้างวิดีโอใน Lumen5 ได้เช่นกัน ?️
Lumen5 เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอ DIY เป็นหลัก แต่ก็มีเครื่องมือ AI สำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์ด้วย ฟีเจอร์ AI ของมันจะแปลงบล็อกเป็นวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการโปรโมทไฮไลท์หลังงานบนโซเชียลมีเดียได้อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- แปลงข้อความที่เขียนเป็นวิดีโอ
- ลองดูเทมเพลตหลายร้อยแบบของ Lumen5
- เข้าถึงภาพและวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจาก Unsplash และ Shutterstock
ข้อจำกัดของ Lumen5
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแม่แบบมีข้อจำกัด
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าฟีเจอร์เสียง เช่น การบันทึกเสียงบรรยาย ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
ราคาของ Lumen5
- พื้นฐาน: $19/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- เริ่มต้น: $59/เดือน, ชำระรายปี
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Lumen5
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
6. การตลาด CoPilot
กำลังมองหาเครื่องมือการตลาดสำหรับงานอีเวนต์อยู่หรือเปล่า? Marketing CoPilot พร้อมตอบโจทย์คุณแล้วเครื่องมือปฏิทินการตลาดและระบบฟันเนลการขายนี้ช่วยสนับสนุนการโปรโมตงานอีเวนต์ ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงาน นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
เครื่องมือ AI ของ Marketing CoPilot ถูกสร้างขึ้นบน ChatGPT แต่เพิ่มชั้นความรู้ที่เน้นด้านการตลาดเข้าไปในคำตอบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับ B2B ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนการประชุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ปรับให้เหมาะกับผู้นำธุรกิจ Marketing CoPilot จะจัดการการสร้างช่องทาง การโปรโมท และการประมวลผลข้อมูลผู้เข้าร่วมงานให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoPilot ด้านการตลาด
- สร้างเนื้อหาด้วย AI ด้วยเครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT ของ Marketing CoPilot
- สร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและสร้างข้อความด้วยซอฟต์แวร์จัดการอีเวนต์ AI ของพวกเขา
- Marketing CoPilot ทำงานร่วมกับโซลูชันของ Microsoft ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณเป็นบริษัทที่ใช้ Microsoft นี่ถือเป็นตัวเลือกที่แน่นอน
ข้อจำกัดของ CoPilot ด้านการตลาด
- การตลาด CoPilot ไม่มีรีวิวมากนัก
- เครื่องมือ AI นี้มุ่งเน้นไปที่การตลาดแบบฟันเนล, รายได้, และการตลาดมากกว่าการวางแผนกิจกรรมจริง
ราคาของ Marketing CoPilot
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Marketing CoPilot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. เมิร์ฟ
ต้องการนำผู้เข้าร่วมประชุมผ่านงานประชุมด้วยผู้ประกาศที่ฟังดูเป็นมืออาชีพหรือไม่? ไม่จำเป็นต้องจ้างนักพากย์เสียง: ใช้ Murf เพื่อสร้างเสียงพากย์ด้วย AI ?
เครื่องมือจัดการกิจกรรม AI นี้สร้างเสียงพากย์คุณภาพระดับสตูดิโอที่ฟังเหมือนเสียงคนจริง ๆ ใช้ Murf สำหรับประกาศการประชุม วิดีโอ และการนำเสนอในงานกิจกรรมครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถปรับแต่ง Murf ได้ตามต้องการ ดังนั้นนี่จึงเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการสร้างเสียงพากย์แบบกำหนดเองในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf
- สร้างเสียงพากย์ที่เป็นเอกลักษณ์และมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงของ Murf
- ใช้การโคลนเสียงเพื่อเลียนแบบเสียงที่มีอยู่
- เพิ่มเสียงบรรยายให้กับวิดีโอและ Google Slides
ข้อจำกัดของ Murf
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าเสียงพากย์ของ Murf บางครั้งฟังดูเป็นหุ่นยนต์
- ตัวกรองเสียงไม่ทันสมัยเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
การกำหนดราคาของ Murf
- ฟรี
- พื้นฐาน: $19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $26/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $75/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของเมอร์ฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4 รีวิว)
8. Taskade
Taskade ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือ AI แบบครบวงจร แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์โดยเฉพาะ แต่เครื่องมือทั้งห้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันสามารถรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อประหยัดเวลา
หากคุณต้องการประสบการณ์ที่คล้ายกับ ChatGPT คุณสามารถคุยกับ AI ของ Taskade ได้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับงานวางแผนกิจกรรมทั่วไป AI ยังสามารถผสานการทำงานกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ Taskade ได้ด้วย ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- เลือกจากงานอัตโนมัติที่สร้างไว้แล้วกว่า 700 รายการ
- มองเห็นโน้ตด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์
- สร้างแผนผังความคิดและกระบวนการทำงานด้วย AI ภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Taskade
- Taskade ไม่ใช่แอปสำหรับงานอีเวนต์ ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์
ราคาของ Taskade
- ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน, คิดค่าบริการรายปี
- อัลติเมท: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
9. นาเมลิกซ์
Namelix ไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่ใช้สำหรับการจัดการงานอีเวนต์โดยเฉพาะ แต่ก็ช่วยเร่งกระบวนการวางแผนงานในบางด้านได้เช่นกัน เป็นเครื่องมือสร้างชื่อธุรกิจฟรีที่สร้างชื่อและวลีสั้น ๆ ที่ติดหูได้อย่างรวดเร็ว ✨
หากคุณกำลังมองหาชื่อกิจกรรมหรือสโลแกนที่ชาญฉลาด Namelix คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ. อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องของมันสามารถเรียนรู้ได้ขณะที่คุณใช้งาน ดังนั้นเครื่องมือจะแนะนำตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อคุณให้คำแนะนำมากขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Namelix
- สร้างชื่อกิจกรรมหรือสโลแกนที่ดึงดูดใจ
- กรองผลลัพธ์ตามคำสำคัญ ความยาว และอื่นๆ
- ใช้ Namelix บ่อยขึ้นเพื่อฝึกแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ NameLix
- Namelix ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
ราคาของ Namelix
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Namelix
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ผสานเทคโนโลยีอีเวนต์เข้ากับการบริหารโครงการและอื่น ๆ
การจัดการงานอีเวนต์เป็นศิลปะการประสานงานด้านโลจิสติกส์ที่ละเอียดอ่อน โชคดีที่มีเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการงานอีเวนต์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณวางแผนประสบการณ์งานอีเวนต์ที่ดีขึ้น
แม้ว่าเราจะชื่นชอบเครื่องมือ AI ในรายการนี้ แต่ส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดงานได้อย่างสมบูรณ์
หากคุณเบื่อกับการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ (และเราไม่ตำหนิคุณเลย) ให้เลือก ClickUp. ClickUp นำเครื่องมือ AI ของคุณ, งาน, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, กระดานไวท์บอร์ด, และการร่วมมือของทีมมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียวลองใช้ ClickUp วันนี้—ฟรีตลอดไป