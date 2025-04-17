บล็อก ClickUp

9 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอีเวนต์ให้ราบรื่นยิ่งขึ้นในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
17 เมษายน 2568

คุณกำลังวางแผนงานเลี้ยงใหญ่ประจำปีสำหรับธุรกิจของคุณอยู่หรือเปล่า? ตั้งแต่การกำหนดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียไปจนถึงการขายบัตรและการเลือกสถานที่จัดงาน คุณมีงานยุ่งเต็มมือในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าร่วมงาน

แต่การจัดงานอีเวนต์มีหลายส่วนที่ต้องจัดการ และคุณก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ทำไมไม่ลองให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยแบ่งเบาภาระงานหนักบางส่วนให้คุณล่ะ?

แม้แต่ผู้จัดงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินและการลงทะเบียนงาน การส่งข้อความบนแพลตฟอร์มการจัดการงานของคุณ หรือการจัดการตารางงาน มี เครื่องมือ AIที่จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณ

ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการงานอีเวนต์ พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือที่เราชื่นชอบ 9 รายการให้คุณได้ลองใช้ ?️

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการกิจกรรม AI?

การวางแผนการประชุมนานาชาติแตกต่างอย่างมากจากการวางแผนการประชุมธุรกิจ B2B ขนาดใหญ่สำหรับทีมขายของคุณ งานอีเวนต์มีรายละเอียดเฉพาะตัว ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการอีเวนต์ด้วย AI ควรมองหาฟังก์ชันที่มีประโยชน์ เช่น:

  1. การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: คุณต้องการเครื่องมือจัดการเหตุการณ์ที่ช่วยให้กระบวนการวางแผนง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มองหาเทคโนโลยี AI ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงการเลือกสถานที่การจัดตารางเวลาของกิจกรรม หรือการตั้งค่าแพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมเสมือนจริง
  2. การจัดการผู้เข้าร่วม: ให้ AI เป็นผู้ควบคุมการลงทะเบียนและการเช็คอินของผู้เข้าร่วม หากคุณเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสม มันยังสามารถช่วยจับคู่โอกาสทางเครือข่ายสำหรับงานอีเวนต์ได้อีกด้วย
  3. ความช่วยเหลือด้านการตลาด: ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนโพสต์โซเชียลมีเดียหรือคิดอีเมลโปรโมชั่นที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? AI สำหรับการจัดการอีเวนต์พร้อมช่วยคุณแล้วมันจัดการงานด้านการตลาดทุกประเภท ตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงกราฟิกและวิดีโอ
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล: ยกระดับงานอีเวนต์ในอนาคตของคุณไปอีกขั้น AI จะดึงข้อมูลจากเครื่องมือจัดการอีเวนต์ของคุณและระบุแนวโน้มที่น่าสนใจในการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การติดตามผล และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว หากการดูข้อมูลประชากรทำให้คุณปวดตาเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดจะค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

9 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์

ผู้วางแผนงานคุ้นเคยกับการจัดการตัวเลือกเมนู, จองผู้บรรยาย, และต่อรองสัญญาเช่าสถานที่. แต่ทำไมต้องทำงานมากกว่าที่จำเป็น?

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอีเวนต์ในขณะนี้มีโอกาสน่าตื่นเต้นที่จะนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และลดภาระงานหนักในด้านการจัดการงานอีเวนต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ งานอีเวนต์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น ข้อมูลงานอีเวนต์ที่มากขึ้น และประหยัดเวลาได้มากมาย

หากคุณพร้อมที่จะหาผู้ช่วย AI ของคุณเอง คุณมาถูกที่แล้ว. เลื่อนดูและลองใช้เครื่องมือจัดการกิจกรรมAI ที่เราชื่นชอบ 9 ตัวสำหรับปี 2024.

1.คลิกอัพ

ClickUp AI ช่วยให้ทีมขายมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นด้วยการตรวจทาน แก้ไขให้สั้นลง หรือร่างข้อความอีเมล
ClickUp AI ช่วยให้ทีมขายมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นด้วยการตรวจทาน แก้ไขย่อ หรือร่างข้อความอีเมล

ต้องการแอปวางแผนงานที่ทำได้ทุกอย่างใช่ไหม? ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แต่เครื่องมือ AI ของเราเป็นสิ่งที่ควรบอกต่ออย่างแน่นอน ?

ด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยนับร้อยรายการClickUp AIคือผู้ช่วยอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณในฐานะผู้วางแผนงานอีเวนต์ ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการหาผู้จัดหาสินค้า สถานที่จัดงาน วิทยากร หรือหัวข้อสำหรับแต่ละเซสชัน ClickUp AI ก็ทรงพลังเพียงพอที่จะจัดการงานที่ยากที่สุดเพื่อให้กระบวนการวางแผนงานของคุณประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อ:

เนื่องจาก ClickUp AI สามารถผสานการทำงานกับโครงการและงานใน ClickUp ได้ จึงไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนที่จะติดตามทุกสิ่งที่ต้องทำสำหรับกิจกรรมของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้ และดูความคืบหน้าของคุณได้ใน ClickUp Dashboard ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำงานทั้งหมดให้คุณ คุณแทบไม่ต้องยกนิ้วเลย ลองดูเทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ ClickUpเพื่อบันทึกงานและกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับทีมวางแผนของคุณ และติดตามงบประมาณของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
  • ผู้ใช้ ClickUp บางคนรู้สึกกลัวเมื่อพวกเขาเข้าร่วมครั้งแรกเพราะมีเครื่องมือมากมายให้ลองใช้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ChatGPT

แชท จีพีที
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ของ OpenAI เกือบทำให้อินเทอร์เน็ตล่มเมื่อเปิดตัวในปี 2022 แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์ แต่หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสื่อที่เป็นข้อความ นี่คือเครื่องมือฟรีที่ยอดเยี่ยมที่ควรเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น

ChatGPT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจ เพียงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รายละเอียดของงาน และผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แม้ผลลัพธ์แรกอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่หากให้คำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อย AI จะสามารถให้คำตอบตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ใช้แชทบอทสำหรับการระดมความคิดหัวข้อการประชุมหรือไอเดียสถานที่
  • สร้างแผนการจัดงานที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพมากขึ้น
  • สร้างข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรม, กระบวนการเช็คอินดิจิทัล, และอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์กิจกรรมของคุณ

ข้อจำกัดของ ChatGPT

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

3. Soundraw

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Soundraw
ผ่านทางSoundraw

ในขณะที่ ChatGPT สร้างเนื้อหาข้อความเท่านั้น Soundraw สร้างเฉพาะดนตรี AI เท่านั้น หากผู้วางแผนงานของคุณกำลังมองหาจังหวะที่เร้าใจสำหรับงานปาร์ตี้เต้นรำกับดีเจที่กำลังจะมาถึง Soundraw คือคำตอบสำหรับคุณ ??

มันช่วยกำจัดปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เพลงโดยการสร้างเพลงที่มีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์เพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมของคุณโดยเฉพาะ เพียงแค่เพิ่มข้อความไม่กี่บรรทัด และเครื่องมือ AI สำหรับกิจกรรมจะดำเนินการต่อจากนี้ไป

แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่สามารถวางแผนงานของคุณทั้งหมดได้ แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้จัดการงานที่ต้องการเพลงที่ปรับแต่งได้ภายในงบประมาณ

คุณสมบัติเด่นของ Soundraw

  • สร้างเพลงของคุณเองที่ไม่เหมือนใครสำหรับงานที่ไม่เหมือนใคร
  • สร้างเพลงได้ไม่จำกัดจากข้อมูลป้อนเข้าสำหรับอารมณ์, ประเภท, และความยาว
  • ปรับแต่งเพลงด้วยเครื่องผสมเสียง Soundraw

ข้อจำกัดของ Soundraw

  • Soundraw ไม่มีเครื่องมือวางแผนงานหรือเครื่องมือจัดการโลจิสติกส์
  • Soundraw มีตัวเลือกของอารมณ์และแนวดนตรีที่จำกัด

การกำหนดราคาของ Soundraw

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $16.99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ศิลปิน: $29.99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Soundraw

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. แจสเปอร์

บล็อกโพสต์แบบ One-shot ของแจสเปอร์
ผ่านทางแจสเปอร์

Jasperเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา AI ที่มีแบรนด์เฉพาะ เช่นเดียวกับ ChatGPT ส่วนใหญ่จะทำงานกับเนื้อหาที่เป็นข้อความ แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์การตลาดเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ใช้ AI ของ Jasper เพื่อเขียนบล็อก สร้างปฏิทินเนื้อหา วางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดีย ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO และดำเนินแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการภาพ Jasper ก็มีทางออกให้เช่นกัน Jasper's AI art generator สร้างภาพความละเอียดสูงและปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับงานอีเวนต์ต่าง ๆ แน่นอนว่าคุณอาจต้องให้คำแนะนำหรือลองปรับแต่งบ้างเพื่อให้ได้ภาพตรงตามที่ต้องการ แต่ก็ยังรวดเร็วกว่าการเลื่อนดูเว็บไซต์ภาพสต็อกอยู่ดี

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • ใส่โทนเสียงของคุณลงไป แล้ว Jasper จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับให้เข้ากับบุคลิกของแบรนด์คุณ
  • สร้างงานศิลปะด้วย AI ด้วยข้อความเพียงไม่กี่คำ
  • ใช้เทมเพลตกว่า 50 แบบของ Jasper สำหรับการสร้างข้อความ

ข้อจำกัดของ Jasper

  • เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Jasper ไม่ได้สร้างภาพที่มีคุณภาพเสมอไป
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าเทคโนโลยีการจับคู่โทนเสียงของ Jasper ไม่ได้ทำงานได้ดีเสมอไป

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

5. ลูเมน5

เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการกิจกรรม: เครื่องมือ AI วิดีโอ Lumen5
ผ่านทางLumen5

Lumen5 เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมอย่าง PowerPoint มาก ดังนั้นหากคุณสามารถสร้างสไลด์โชว์สำหรับการนำเสนอได้ คุณก็สามารถสร้างวิดีโอใน Lumen5 ได้เช่นกัน ?️

Lumen5 เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอ DIY เป็นหลัก แต่ก็มีเครื่องมือ AI สำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์ด้วย ฟีเจอร์ AI ของมันจะแปลงบล็อกเป็นวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการโปรโมทไฮไลท์หลังงานบนโซเชียลมีเดียได้อย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ Lumen5

  • แปลงข้อความที่เขียนเป็นวิดีโอ
  • ลองดูเทมเพลตหลายร้อยแบบของ Lumen5
  • เข้าถึงภาพและวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจาก Unsplash และ Shutterstock

ข้อจำกัดของ Lumen5

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแม่แบบมีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าฟีเจอร์เสียง เช่น การบันทึกเสียงบรรยาย ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

ราคาของ Lumen5

  • พื้นฐาน: $19/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • เริ่มต้น: $59/เดือน, ชำระรายปี
  • มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Lumen5

  • G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

6. การตลาด CoPilot

แถบค้นหาของ Marketing Copilot
ผ่านMarketing CoPilot

กำลังมองหาเครื่องมือการตลาดสำหรับงานอีเวนต์อยู่หรือเปล่า? Marketing CoPilot พร้อมตอบโจทย์คุณแล้วเครื่องมือปฏิทินการตลาดและระบบฟันเนลการขายนี้ช่วยสนับสนุนการโปรโมตงานอีเวนต์ ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงาน นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ

เครื่องมือ AI ของ Marketing CoPilot ถูกสร้างขึ้นบน ChatGPT แต่เพิ่มชั้นความรู้ที่เน้นด้านการตลาดเข้าไปในคำตอบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับ B2B ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนการประชุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ปรับให้เหมาะกับผู้นำธุรกิจ Marketing CoPilot จะจัดการการสร้างช่องทาง การโปรโมท และการประมวลผลข้อมูลผู้เข้าร่วมงานให้คุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoPilot ด้านการตลาด

  • สร้างเนื้อหาด้วย AI ด้วยเครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT ของ Marketing CoPilot
  • สร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและสร้างข้อความด้วยซอฟต์แวร์จัดการอีเวนต์ AI ของพวกเขา
  • Marketing CoPilot ทำงานร่วมกับโซลูชันของ Microsoft ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณเป็นบริษัทที่ใช้ Microsoft นี่ถือเป็นตัวเลือกที่แน่นอน

ข้อจำกัดของ CoPilot ด้านการตลาด

  • การตลาด CoPilot ไม่มีรีวิวมากนัก
  • เครื่องมือ AI นี้มุ่งเน้นไปที่การตลาดแบบฟันเนล, รายได้, และการตลาดมากกว่าการวางแผนกิจกรรมจริง

ราคาของ Marketing CoPilot

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Marketing CoPilot

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. เมิร์ฟ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Murf
ผ่านทางเมอร์ฟ

ต้องการนำผู้เข้าร่วมประชุมผ่านงานประชุมด้วยผู้ประกาศที่ฟังดูเป็นมืออาชีพหรือไม่? ไม่จำเป็นต้องจ้างนักพากย์เสียง: ใช้ Murf เพื่อสร้างเสียงพากย์ด้วย AI ?

เครื่องมือจัดการกิจกรรม AI นี้สร้างเสียงพากย์คุณภาพระดับสตูดิโอที่ฟังเหมือนเสียงคนจริง ๆ ใช้ Murf สำหรับประกาศการประชุม วิดีโอ และการนำเสนอในงานกิจกรรมครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถปรับแต่ง Murf ได้ตามต้องการ ดังนั้นนี่จึงเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการสร้างเสียงพากย์แบบกำหนดเองในเวลาเพียงไม่กี่นาที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf

  • สร้างเสียงพากย์ที่เป็นเอกลักษณ์และมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงของ Murf
  • ใช้การโคลนเสียงเพื่อเลียนแบบเสียงที่มีอยู่
  • เพิ่มเสียงบรรยายให้กับวิดีโอและ Google Slides

ข้อจำกัดของ Murf

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าเสียงพากย์ของ Murf บางครั้งฟังดูเป็นหุ่นยนต์
  • ตัวกรองเสียงไม่ทันสมัยเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ

การกำหนดราคาของ Murf

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $26/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $75/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของเมอร์ฟ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (4 รีวิว)

8. Taskade

Taskade สามารถช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ช่วยเขียน และการสร้างเวิร์กโฟลว์
ผ่านทางTaskade

Taskade ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือ AI แบบครบวงจร แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์โดยเฉพาะ แต่เครื่องมือทั้งห้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันสามารถรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อประหยัดเวลา

หากคุณต้องการประสบการณ์ที่คล้ายกับ ChatGPT คุณสามารถคุยกับ AI ของ Taskade ได้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับงานวางแผนกิจกรรมทั่วไป AI ยังสามารถผสานการทำงานกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ Taskade ได้ด้วย ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • เลือกจากงานอัตโนมัติที่สร้างไว้แล้วกว่า 700 รายการ
  • มองเห็นโน้ตด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์
  • สร้างแผนผังความคิดและกระบวนการทำงานด้วย AI ภายในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของ Taskade

  • Taskade ไม่ใช่แอปสำหรับงานอีเวนต์ ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์

ราคาของ Taskade

  • ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • อัลติเมท: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

9. นาเมลิกซ์

เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการงาน: หน้าแรก Namelix
ผ่านทางนามาลิกซ์

Namelix ไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่ใช้สำหรับการจัดการงานอีเวนต์โดยเฉพาะ แต่ก็ช่วยเร่งกระบวนการวางแผนงานในบางด้านได้เช่นกัน เป็นเครื่องมือสร้างชื่อธุรกิจฟรีที่สร้างชื่อและวลีสั้น ๆ ที่ติดหูได้อย่างรวดเร็ว ✨

หากคุณกำลังมองหาชื่อกิจกรรมหรือสโลแกนที่ชาญฉลาด Namelix คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ. อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องของมันสามารถเรียนรู้ได้ขณะที่คุณใช้งาน ดังนั้นเครื่องมือจะแนะนำตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อคุณให้คำแนะนำมากขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Namelix

  • สร้างชื่อกิจกรรมหรือสโลแกนที่ดึงดูดใจ
  • กรองผลลัพธ์ตามคำสำคัญ ความยาว และอื่นๆ
  • ใช้ Namelix บ่อยขึ้นเพื่อฝึกแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ NameLix

  • Namelix ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการวางแผนงานอีเวนต์
  • มันไม่มีรีวิวมากนัก

ราคาของ Namelix

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Namelix

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ผสานเทคโนโลยีอีเวนต์เข้ากับการบริหารโครงการและอื่น ๆ

การจัดการงานอีเวนต์เป็นศิลปะการประสานงานด้านโลจิสติกส์ที่ละเอียดอ่อน โชคดีที่มีเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการงานอีเวนต์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณวางแผนประสบการณ์งานอีเวนต์ที่ดีขึ้น

แม้ว่าเราจะชื่นชอบเครื่องมือ AI ในรายการนี้ แต่ส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดงานได้อย่างสมบูรณ์

หากคุณเบื่อกับการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ (และเราไม่ตำหนิคุณเลย) ให้เลือก ClickUp. ClickUp นำเครื่องมือ AI ของคุณ, งาน, แม่แบบ, ระบบอัตโนมัติ, กระดานไวท์บอร์ด, และการร่วมมือของทีมมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.

