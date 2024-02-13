10 แบบฟอร์มกำไรขาดทุนฟรีเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

การเป็นนักบัญชีคือการรักตัวเลข แต่ตัวเลขไม่ได้รักคุณกลับเสมอไป
จากการใช้เวลาดึกดื่นเพื่อปรับสมดุลบัญชีของบริษัท ไปจนถึงการจ้องมองสเปรดชีตอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมตัวเลขในงบกำไรขาดทุนของคุณถึงไม่ตรงกัน งานนี้บางครั้งก็กลายเป็นสถานการณ์ที่ลำบากจริงๆ!
โชคดีที่แม่แบบกำไรขาดทุนสามารถช่วยให้ทีมการเงินจัดการงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ทำงานเหมือนเครื่องฟังเสียงหัวใจสำหรับประเมินสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณ—ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจของการดำเนินงานและสรุปค่าใช้จ่าย รายได้ และรายจ่ายปัจจุบันหรือคาดการณ์ในช่วงระยะเวลาบัญชี
อยู่กับเราเพื่อค้นหาวิธีรักษาธุรกิจของคุณให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย 10 แม่แบบกำไรขาดทุนระดับพรีเมียม ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ด้านการบัญชี! 🦸
อะไรคือแบบฟอร์มกำไรขาดทุน?
เทมเพลตกำไรขาดทุน (P&L) มาพร้อมกับ งบกำไรขาดทุนแบบคาดการณ์ ซึ่งช่วยให้การสร้างประมาณการทางการเงินและการวิเคราะห์การเติบโตแบบปีต่อปี (YoY) เป็นเรื่องง่ายขึ้น มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจผ่านรายการต่างๆ เช่น:
- รายได้หรือกระแสรายได้
- ค่าใช้จ่ายคงที่ (เช่น ค่าเช่า)
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เช่น ค่าสาธารณูปโภค)
- ค่าเสื่อมราคา
- ต้นทุนขาย (COGS)
- ภาษีและสำรองหนี้สูญ
- กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ
งบกำไรขาดทุนหรือแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนช่วยให้การรายงานและการวิเคราะห์ง่ายขึ้นโดยการจัดให้มีรูปแบบมาตรฐานที่ช่วยให้การคำนวณและการติดตามข้อมูลทางการเงินมีความสม่ำเสมอ
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตที่ซับซ้อนขึ้นใหม่ทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการนำหน้าคู่แข่งและรักษาการดำเนินงานที่ยั่งยืน
เทมเพลตเหล่านี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ คุณสามารถปรับเอกสารให้เหมาะกับการรายงานธุรกิจรายเดือน รายปีหรือรายไตรมาสได้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูล ตรวจจับรูปแบบของรายได้และค่าใช้จ่าย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อขยายธุรกิจของคุณ 🌱
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตกำไรขาดทุนดี?
เทมเพลตกำไรขาดทุนที่มีคุณภาพสามารถมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ เช่น การอนุมัติหรือหยุดการลงทุนและการดำเนินงาน เนื่องจากความเสี่ยงสูง จึงควร:
- ครอบคลุม: ควรครอบคลุมแหล่งรายได้ที่เกี่ยวข้องและประเภทของค่าใช้จ่าย เพื่อให้ภาพรวมที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ
- มีความสอดคล้องทางสายตา: แม่แบบกำไรขาดทุนควรมีโครงสร้างที่ดีและใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกในการใส่กราฟและแผนภูมิเพื่อช่วยในการสังเกตแนวโน้มและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งได้: ทุกธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นเทมเพลตควรสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการดำเนินงานเฉพาะของคุณ
- ใช้งานง่าย: แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินก็สามารถใช้งานและทำตามเทมเพลตนี้ได้ คำแนะนำหรือช่องว่างสำหรับข้อมูลที่ช่วยให้การกรอกข้อมูลเป็นเรื่องง่ายจะเป็นที่ต้องการ
- เป็นมิตรกับการวิเคราะห์: นอกเหนือจากการบันทึกตัวเลขแล้วแม่แบบที่ดีควรช่วยให้คุณคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เช่น อัตรากำไรขั้นต้นหรือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ในต้นทุนแรงงาน
- แชร์ได้: แม่แบบกำไรขาดทุนควรใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์สเปรดชีตทั่วไป เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและแบ่งปัน
10 แม่แบบกำไรขาดทุนฟรีเพื่อสร้างงบกำไรขาดทุนที่แข็งแกร่ง
รายชื่อ 10 อันดับแรกของเราของเทมเพลตกำไรขาดทุนฟรีในClickUpและ Excelจะทำให้ผู้ทำบัญชีและทีมบัญชีของคุณประทับใจ! มาสำรวจกรณีการใช้งานของแต่ละเทมเพลตกันเถอะ 💸
1. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยด้านการเงินส่วนตัวที่คอยติดตามไม่เพียงแค่รายงานกำไรขาดทุนของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบัญชีทั้งหมดของบริษัทคุณอีกด้วย! 🤩
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีนี้ช่วยให้คุณรักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องของรายการเดบิตและเครดิต รวมถึงกระแสเงินสดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมแหล่งที่มาและการใช้จ่ายของเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
เทมเพลตกำไรขาดทุนมีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ ปรับแต่ง เพื่อบันทึกคุณลักษณะของธุรกรรม เช่น ชื่อบัญชี, ประเภทบัญชี, วันที่ทำธุรกรรม, ใบเสร็จรับเงิน, หมายเลขรายการ, เดบิต, เครดิต, เดบิต, เครดิต, และ ประเภทรายการในสมุดบัญชี. เมื่อคุณบันทึกธุรกรรมแล้ว คุณสามารถใช้มุมมองหลักสี่แบบของเอกสารเพื่อสร้างงบการเงินที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ.
หากคุณต้องการสร้างกระดานคะแนนทางการเงิน ให้ใช้มุมมอง กระดานกำไรขาดทุน ซึ่งจะแสดงภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของคุณตามรายการธุรกรรมที่บันทึกไว้ ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ คุณสามารถติดตามและจัดประเภทรายการในรายงานใหม่ได้โดยการลากรายการเหล่านั้นข้ามกระดาน
ในทำนองเดียวกัน คณะกรรมการงบดุล จะแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ มุมมองนี้ช่วยเร่งกระบวนการกระทบยอดบัญชีและรักษาความสอดคล้องของบันทึกข้อมูลของคุณ
บัญชีแยกประเภททั่วไปและ รายการ รายการ รายการ เป็นมุมมองที่เหมาะสำหรับการติดตามรายการธุรกรรมประจำวันโดยจัดกลุ่มตามชื่อบัญชีหรือพารามิเตอร์อื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
2. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
คุณจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่ตั้งงบประมาณไว้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อวัดผลกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามการติดตามและรายงานงบประมาณข้ามงวดบัญชีต่างๆ มักใช้เวลามาก นี่คือจุดที่เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpสามารถเปลี่ยนเกมได้ 🤑
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือ ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ครอบคลุมห้าด้านสำคัญทางการเงิน:
- กำไรและขาดทุน: ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับรายละเอียดรายได้และอัตรากำไรที่คาดการณ์และที่เกิดขึ้นจริง
- การแยกยอดขาย: แสดงการแยกยอดขายของคุณ (ยอดจริงและเป้าหมาย) ในแต่ละภูมิภาค
- ค่าใช้จ่าย: ช่วยจัดหมวดหมู่และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับมูลค่าที่ตั้งงบประมาณไว้
- งบดุล: แสดงความแตกต่างระหว่าง รายได้กับค่าใช้จ่าย
- สรุปการแข่งขัน: ช่วยเปรียบเทียบตัวเลขรายได้และส่วนแบ่งตลาดของคุณกับแบรนด์คู่แข่งชั้นนำ
โครงสร้างที่เป็นระบบนี้ช่วยให้คุณวางแผนการใช้จ่ายทางธุรกิจและตั้งเป้าหมายสำหรับผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้มาพร้อมกับกราฟแท่งเริ่มต้นสำหรับแสดงข้อมูลทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา แต่คุณยังสามารถเพิ่มแผนภูมิแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
คุณจะพบสองส่วนสำคัญสำหรับการติดตามและวิเคราะห์ทางการเงิน: ส่วนผลการดำเนินงานประจำเดือน ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยบริษัทของคุณในเดือนปัจจุบันได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน มอบภาพรวมแบบเรียลไทม์ของผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณ ในขณะเดียวกัน ส่วนผลการดำเนินงานประจำปี จะเจาะลึกผลการดำเนินงานของบริษัทของคุณตลอดทั้งปี
3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจของทีมขายของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Tracker. คุณสมบัติที่หลากหลายของมันมอบอำนาจให้คุณสามารถติดตามกระบวนการขายของคุณอย่างใกล้ชิด และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไร! 🥇
เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับเทมเพลตนี้ คุณจะต้องกำหนดสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอเพื่อขายก่อนเป็นอันดับแรก ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อป้อนข้อมูลหลากหลายประเภท ตั้งแต่ค่าขนส่งและต้นทุนต่อหน่วย ไปจนถึงประเภทสินค้าและหมายเลขการคืนสินค้า ตั้งค่า กำไรเป้าหมาย และ อัตรากำไร เพื่อเริ่มติดตามผลกำไรจากการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณดำเนินการ
สถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์, บรรลุเป้าหมาย, ไม่บรรลุเป้าหมาย, ยังไม่เริ่มต้น, และกำลังดำเนินการ ช่วยคุณตรวจสอบการดำเนินงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ
ใช้ประโยชน์จากมุมมอง สถานะการขายต่อรายการสินค้า เพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณตามประเภทสินค้า มุมมอง ปริมาณการขายต่อเดือน มีความคล้ายคลึงกับมุมมองก่อนหน้า โดยมีความแตกต่างหลักคือมันจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ตามเดือน โดยใช้ฟิลด์แบบดรอปดาวน์
สำหรับภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้น คุณสามารถสำรวจมุมมอง ตารางติดตามยอดขาย ได้เช่นกัน ซึ่งแสดงตัวเลขยอดขายโดยรวมของคุณในรูปแบบตารางที่สะดวก ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดตัวชี้วัดยอดขาย เช่น ต้นทุนต่อยอดขาย รายได้ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้
4. แม่แบบรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp
เทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUpมอบโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก เช่น เป้าหมายยอดขาย ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุน ทำหน้าที่เป็นบันทึกที่ครอบคลุมของผลงานส่วนบุคคลของพนักงานขายแต่ละคน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่พึ่งพาการโทรหาลูกค้าใหม่และการติดตามผลเป็นอย่างมาก เนื่องจาก:
- แสดงภาพความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายยอดขายรายเดือน
- ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและกระบวนการที่ขาดทุน
- ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากช่องทางที่มีศักยภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สมมติว่าคุณกำลังดูแลทีมขายที่กำลังโทรหาลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจ้างงานของคุณ— เทมเพลตนี้สามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าในหลายวิธี คุณสามารถใช้ส่วน ผู้ที่มีผลงานขายยอดเยี่ยม เพื่อเน้นย้ำบุคคลที่โดดเด่นซึ่งมีอัตราการแปลงเป็นลูกค้าประจำเดือนสูง
นี่จะไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกได้รับการยอมรับ แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์แนวทางที่ดีที่สุดที่ช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ในส่วน อัตราการแปลงต่อสัปดาห์ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพรายสัปดาห์อย่างเป็นระบบได้ ตัวอย่างเช่น การสังเกตอัตราการแปลง 10% ในสัปดาห์แรกและ 8% ในสัปดาห์ที่สอง จะช่วยให้คุณระบุและแก้ไขสิ่งที่นำไปสู่การลดลงได้
สรุปอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปจะให้ภาพรวมที่สั้นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของยอดขายในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งสามารถเผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีหรือไม่ดีได้ คุณสามารถเพิ่มกราฟและแผนภูมิเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
5. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
กระบวนการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ที่ไม่ดีสามารถกลายเป็นฝันร้ายในวันฮาโลวีนที่น่าขนลุกได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยเอกสารที่หายไปและการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpมอบโซลูชันที่เรียบง่ายและสง่างามในการจัดการบันทึกใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินด้วยความชำนาญ ทำให้มั่นใจได้ว่าระเบียบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณจะไม่กลายเป็นเรื่องน่ากลัว 🎃
เพิ่มรายละเอียดให้กับเจ้าหนี้ของคุณโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับคุณลักษณะต่างๆ เช่น ยอดคงเหลือ, จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้, วันครบกำหนดชำระเงินครั้งแรก, วันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมด, การชำระเงินครั้งสุดท้าย, ประเภทการชำระเงิน, อีเมล, และ เงื่อนไขการชำระเงิน
แต่ถ้าคุณต้องการใช้เทมเพลตกำไรขาดทุนนี้อย่างมืออาชีพจริงๆ ให้ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งสามเพื่อรับข้อมูลการชำระเงินที่มีประโยชน์สำหรับงบกำไรขาดทุนของคุณ ตัวอย่างเช่น:
- มุมมองรายการบัญชีเจ้าหนี้: จัดกลุ่มใบแจ้งหนี้ตาม สถานะ (ได้รับใบแจ้งหนี้, กำลังดำเนินการ, ตรวจสอบแล้ว, และ เสร็จสมบูรณ์), เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะการดำเนินการของแต่ละใบแจ้งหนี้
- มุมมองตารางประเภทการชำระเงิน: จัดหมวดหมู่ใบแจ้งหนี้ตาม ประเภทการชำระเงิน เพื่อช่วยให้การระบุรูปแบบการชำระเงินที่แตกต่างกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- มุมมองบอร์ดกระบวนการชำระเงิน: แสดงภาพรวมโดยละเอียดของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด โดยจัดกลุ่มตาม สถานะ และ ความสำคัญในขณะที่บอร์ดคัมบังจะแสดงใบแจ้งหนี้ในรูปแบบการ์ดที่ได้รับความนิยม
ยังมีอีก!
ฟังก์ชันการทำงานแบบโต้ตอบของกระดานคัมบังช่วยให้สามารถคลิกที่บัตรแต่ละใบเพื่อเข้าถึงข้อมูลของแต่ละใบแจ้งหนี้ เพิ่มบันทึก และแนบไฟล์ได้ การอัปเดตสถานะการชำระเงินโดยการ ลากและวางบัตร ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนกระดาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภาระผูกพันทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
6. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
ผู้บริหารบัญชีที่ทำงานหนักเกินไปอาจต้องการบางสิ่งที่ตรงไปตรงมาแต่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อในการร่างใบแจ้งค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง—เช่นแม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUp แม่แบบนี้มาพร้อมกับ การจัดรูปแบบมาตรฐาน แบนเนอร์ และ สไตล์ ทำให้กระบวนการกรอกและแบ่งปันรายงานค่าใช้จ่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้มากกว่าที่เคย 🤓
เทมเพลตนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับการติดตามค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะบันทึกค่าใช้จ่ายของแผนก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือใบแจ้งหนี้ของผู้รับเหมา คุณจะพบส่วนที่ครอบคลุมสำหรับการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น สมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง งบประมาณที่จัดสรร และหัวค่าใช้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมหรือโครงการใดโครงการหนึ่งได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วน
ส่วนการแยกประเภทค่าใช้จ่าย มีตารางที่คุณสามารถระบุรายการค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงวันที่ คำอธิบาย และหมวดหมู่ย่อย เช่น อาหารและการเดินทาง สำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณสามารถ แนบรูปภาพใบเสร็จ และให้คำอธิบายได้โดยตรงในเทมเพลต เมื่อกรอกรายงานเสร็จสิ้น จะมีพื้นที่สุดท้ายสำหรับผู้ตรวจสอบเพื่ออนุมัติและลงนามในเอกสาร
เทมเพลตกำไรขาดทุนนี้มักถูกใช้โดยทีมวางแผนงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยในการคาดการณ์กำไร
7. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
ติดตามรายได้ รายจ่าย และกำไรขาดทุนของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp เทมเพลตนี้ใช้ สเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้งานที่น่าเบื่อ เช่น การป้อนข้อมูลทางการเงินและการติดตามการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
เทมเพลตนี้มีเครื่องมือช่วยแสดงภาพที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของการวิเคราะห์กระแสเงินสด อัตราส่วนสภาพคล่อง งบดุล และอัตราส่วนหนี้สิน ทำให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงิน 💵
เปิดเทมเพลตและกรอกข้อมูลบริษัทที่จำเป็นให้ครบถ้วน พร้อมด้วยโลโก้ ที่อยู่ธุรกิจ และรายละเอียดการติดต่อ จากนั้นร้อยเรียงข้อมูลเชิงลึกทางการเงินด้วยกราฟและแผนภูมิที่น่าสนใจ ภายใต้หัวข้อ พื้นฐานการลงทุน
ด้วยส่วนที่เน้นเรื่อง การประเมินมูลค่า และ การวิเคราะห์ความเสี่ยง คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทได้ สุดท้าย สรุปการวิเคราะห์ทางการเงินของคุณด้วย ส่วนผลลัพธ์โดยละเอียด ซึ่งคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก เคล็ดลับ สำหรับการปรับปรุง และ สรุป อย่างรวดเร็วของทุกสิ่งที่กล่าวมา
ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทและสามารถแก้ไขหรือเพียงแค่ดูข้อมูลจากด้านข้างได้
เทมเพลตนี้สามารถใช้สำหรับ:
- การเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนตามความสามารถในการทำกำไร
- การค้นหาช่องว่างในประสิทธิภาพของบริษัทเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- การระบุแนวทางในการลดต้นทุน
8. แม่แบบกำไรขาดทุน Excel โดย CorporateFinanceInstitute
หากคุณต้องการสร้างสเปรดชีตงบกำไรขาดทุน แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนใน Excel โดย CorporateFinanceInstitute คือทางเลือกที่เหมาะสม เอกสารนี้รองรับทั้งงบกำไรขาดทุนรายเดือนและรายปี
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้ว คุณสามารถเริ่มป้อนข้อมูลทางการเงินลงในเซลล์ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่กำหนดไว้ได้เลย แม่แบบนี้ครอบคลุมหัวข้อค่าใช้จ่ายและรายได้ทั่วไป—สิ่งที่คุณต้องทำคือแทนที่ข้อมูลในเซลล์ด้วยตัวเลขสีน้ำเงินที่เป็นข้อมูลจริง ส่วนเซลล์ที่มีตัวอักษรพื้นหลังสีดำเป็นสูตรคำนวณที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณควรตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณสุดท้ายมีความถูกต้องและสมเหตุสมผล
คุณมีอิสระในการสร้างรายงานการเงินประจำปีเต็มรูปแบบหรือรายงานระหว่างกาลแบบปีถึงปัจจุบัน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้บันทึกไฟล์เป็นเอกสาร Excel หรือ PDF และคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว
9. แม่แบบงบกำไรขาดทุน Excel โดย SpreadsheetPage
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุน Excel โดย SpreadsheetPage เป็นเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างสะดวกสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท นี่คืองบการเงินแบบเรียบง่ายที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลสำหรับรอบบัญชีเฉพาะ และแสดงภาพรวมสุขภาพทางการเงินของบริษัทของคุณอย่างครบถ้วนโดยแสดงรายได้สุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของกำไรและขาดทุน เช่น:
- รายได้
- ต้นทุนขาย (ผ่านสถานะสินค้าคงคลัง)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- ส่วนลดและค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าใช้จ่ายภาษี
แม้ว่าแม่แบบนี้จะให้พื้นฐานที่มั่นคง แต่คุณจะต้องป้อนสรุปธุรกรรมลงในใบแจ้งยอดด้วยตนเอง มันให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดชื่อหมวดหมู่ผ่านรหัสบัญชีในแผ่นงานบัญชีแยกประเภท ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ 🧾
10. แม่แบบบัญชีกำไรขาดทุนโดย ExcelDataPro
เทมเพลตรายได้และขาดทุนแบบสีบล็อกโดย ExcelDataPro เป็นทรัพยากรพร้อมใช้งานใน Excel, Google Sheets และ OpenOffice Calc ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเตรียมงบกำไรขาดทุนอย่างละเอียดได้ในพริบตา
เทมเพลตที่ปรับเปลี่ยนได้นี้สามารถสรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทของคุณสำหรับช่วงเวลาไตรมาส รายปี หรือรายเดือน เพียงป้อนข้อมูลทางการเงินของคุณลงในเซลล์ที่มีสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วคุณจะพบตัวเลขกำไรหรือขาดทุนของบริษัทของคุณ
แม่แบบนี้ถูกจัดระเบียบอย่างรอบคอบเป็นสามส่วน ภายใต้ รายได้ คุณสามารถป้อนแหล่งรายได้ เช่น รายได้จากการขาย, รายได้จากบริการ, และ รายได้จากดอกเบี้ย ในส่วน ค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทของคุณ ซึ่งครอบคลุมการโฆษณา, ต้นทุนขาย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายพนักงาน และอื่นๆ ใช้ส่วน สรุปและภาษี เพื่อแสดงภาพรวมของ กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี และ ภาษีเงินได้ ซึ่งสรุปเป็น กำไรสุทธิ
ก่อนที่คุณจะใช้เทมเพลตนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปแบบและสูตรของเทมเพลตนี้สอดคล้องกับข้อบังคับในประเทศของคุณ
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินด้วยเทมเพลตกำไรขาดทุนชั้นนำ
งบกำไรขาดทุนและแม่แบบไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการเงินเท่านั้น—แต่เป็นสาระสำคัญที่แท้จริงของธุรกิจคุณ การอัปเดตแต่ละครั้งจะให้คุณมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจของคุณต่อผลกำไร ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นนี้จะผลักดันให้คุณแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลกำไรที่ดีที่สุด
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตการเงินและการบัญชีเพิ่มเติม ลองสำรวจคลังเทมเพลตของ ClickUpแพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีหลายประเภทช่วยให้คุณจัดการวิกิภายในองค์กรได้อย่างครอบคลุมและปรับปรุงข้อมูลทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 💖