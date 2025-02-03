บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

หากคุณเป็นเหมือนธุรกิจส่วนใหญ่ คุณอาจประสบปัญหาในการติดตามเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริษัทในปัจจุบันกำลังลงทุนเพิ่มขึ้นในเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย

โซลูชันซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยขจัดกระบวนการและเอกสารที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งช่วยให้คุณติดตามข้อกำหนดทางกฎหมายล่าสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อค้นหาเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยงในบริบทที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณและอุตสาหกรรมของคุณ
  • ระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจทุกฝ่าย
  • สุดท้าย สร้างกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานในการลดความเสี่ยงที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ข่าวดีคือเราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว และคัดสรรซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดไว้ให้คุณเลือกแล้ว

มาเริ่มกันเลย! ?

เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบคืออะไร?

เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายภายใน ข้อกำหนดของอุตสาหกรรม และระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ บางครั้งเรียกว่าเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานด้านการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ดำเนินการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

การยึดมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและนโยบายด้านแรงงาน ธุรกิจสามารถปกป้องชื่อเสียงของตนและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สามารถปรับขนาดได้สามารถปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของบริษัทคุณอย่างมีนัยสำคัญและทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ?

การค้นหาโซลูชันการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร B2B อื่น ๆ กำหนดพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถต่อรองได้ของคุณเพื่อค้นหาโซลูชันการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ เราได้รวบรวมรายการสิ่งที่ต้องมีในซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบใด ๆ:

  • ความสามารถในการจัดประเภทข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือนั้นควรสามารถจัดประเภทข้อมูลของคุณตามความอ่อนไหวของข้อมูล และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลนั้น
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: คุณไม่ต้องการที่จะถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวจากการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในบริษัทตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ เครื่องมือที่ดีจะส่งการแจ้งเตือนสีแดงแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์สำคัญได้เร็วที่สุด
  • การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ: ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สามารถซิงค์กับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้ง่ายขึ้น
  • ความสามารถในการรายงานอย่างละเอียด: เรื่องกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมักเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณสามารถจัดทำรายงานที่ปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด กิจกรรมของพนักงาน ฯลฯ
  • การจัดการรหัสผ่านและการเข้าถึงอย่างชาญฉลาด: คุณไม่ต้องการเสี่ยงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญของคุณถูกมองเห็นได้โดยผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณสามารถให้การเข้าถึงตามบทบาทได้ และยังสามารถลบการเข้าถึงออกจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย: เครื่องมือที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทีมของคุณ ดังนั้นควรมองหาเครื่องมือที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่เข้าใจได้โดยธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้การจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่าย
  • การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณมาพร้อมกับทีมสนับสนุนที่เข้าถึงได้และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการอัปเกรดตามกฎระเบียบได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เมื่อคุณมีเกณฑ์การประเมินพร้อมแล้ว ลองดูรายการเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดสั้น ๆ นี้ที่สามารถลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจของคุณ

1. ตัวแก้ไขปัญหา

ตัวแก้ไขปัญหา
ผ่านทางResolver

Resolver เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่รวมโมดูลการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยง การจัดการเหตุการณ์ และการตรวจสอบกระบวนการเข้าด้วยกัน มันรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดและตรวจสอบอย่างละเอียดตามบริบททางธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณระบุและลดภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้

Resolver โดดเด่นด้วยการช่วยเหลือทางเทคนิคและการตั้งค่าที่ปรับแต่งตามความต้องการในระหว่างขั้นตอนการนำไปใช้ที่สำคัญยิ่ง นอกจากนี้ ทีมสนับสนุนของพวกเขายังแบ่งปันข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยขององค์กรของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Resolver

  • ลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการขจัดคำขอข้อมูลที่ซ้ำซ้อน แพลตฟอร์ม GRC ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ของ Resolver ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลและการมองเห็นสำหรับทีมตรวจสอบ, ทีมความเสี่ยง, และทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
  • เตรียมเอกสารรายละเอียด รายงาน และหลักฐานสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลได้เพียงคลิกเดียว
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปัจจุบันและพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานของแพลตฟอร์ม
  • กำหนดค่าและปรับแต่งแพลตฟอร์ม Resolver ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะของบริษัทคุณ
  • ร่วมมือและสื่อสารแบบเรียลไทม์กับทีมภายในของคุณ เพื่อให้ทุกคนในธุรกิจของคุณทำงานร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับ

ข้อจำกัดของตัวแก้ไขปัญหา

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

การกำหนดราคา Resolver

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Resolver

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

2. พรีดิกต์360

Predict360
ผ่านทางPredict360

Predict360 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์หลักของ 360factors ซึ่งรวมเครื่องมือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลากหลายไว้ในแพลตฟอร์ม SaaS เดียว ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายและขั้นตอนต่างๆ การฝึกอบรมพนักงานที่จำเป็น และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่างๆ

Predict360 เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ โซลูชันที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ยังช่วยอัตโนมัติงานและกระบวนการทำงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วทั้งองค์กรผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Predict360

  • สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมและคลังคำถามสำหรับการสำรวจและตรวจสอบความเสี่ยงของคุณ
  • กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดและได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์หากพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้ใช้ละเมิดเกณฑ์ที่กำหนด
  • ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำให้การอัปเดตข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรับรองตนเองด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ (LMS) ของแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Predict360

  • อาจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพและฟีเจอร์ทั้งหมดของเครื่องมือได้อย่างเต็มที่

ราคาของ Predict360

  • ติดต่อสำหรับ

คะแนนและรีวิวของ Predict360

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. ตัวติดตาม CMW

ตัวติดตาม CMV
ผ่านทางCMV Tracker

CMW Tracker เป็นเครื่องมือจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบ low-code ที่เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค สามารถช่วยคุณอัตโนมัติกระบวนการทำงานและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

CMW Tracker สามารถตั้งค่ากฎทางธุรกิจ จัดการเอกสารอย่างปลอดภัย และสื่อสารข้ามฟังก์ชันทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงขององค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CMW Tracker

  • จัดการข้อมูลและควบคุมเอกสารดิจิทัลในพื้นที่ศูนย์กลาง
  • สร้างบันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
  • ผสานเครื่องมือกับซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลจากผู้ให้บริการภายนอก

ข้อจำกัดของ CMW Tracker

  • ผู้ใช้ประสบปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว

ราคา CMW Tracker

  • ทำเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ติดต่อเพื่อขอราคา:
  • พันธมิตรที่เชื่อถือได้: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว CMW Tracker

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

4. ริสก์ ฮอก

ริสก์ ฮอก
ผ่านทางRisk Hawk

Risk Hawk นำเสนอขั้นตอนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วย Risk Hawk คุณสามารถจัดการความเสี่ยง เหตุการณ์ นโยบาย มาตรการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครอบคลุม

คุณสามารถตั้งค่าได้ทั้งในรูปแบบระบบคลาวด์หรือระบบติดตั้งภายในองค์กร ผู้ใช้ชื่นชอบ Risk Hawk เนื่องจากฟีเจอร์การแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตนหรือระบุชื่อ ซึ่งทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถานที่ทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Risk Hawk

  • จัดการการประเมินผลกระทบตามรายงานสื่อ
  • รับการแจ้งเตือนและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในและภายนอก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยรอบข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเอกสารดิจิทัล
  • ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของคุณ

ข้อจำกัดของ Risk Hawk

  • ผู้ใช้บางครั้งอาจประสบปัญหาเริ่มต้น
  • ความสามารถในการปรับแต่งทะเบียนความเสี่ยงได้จำกัด

ราคาของ Risk Hawk

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Risk Hawk

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. HIPAA One

HIPAA One
ผ่านทางHIPAA One

HIPAA หรือ 'พระราชบัญญัติการโอนย้ายและความรับผิดชอบของประกันสุขภาพ' ถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ (HSS) และบังคับใช้โดยสำนักงานสิทธิพลเมือง (OCR) การปฏิบัติตาม HIPAA เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ป่วยมีความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความถูกต้องครบถ้วน

HIPAA One เป็นโซลูชันอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ HIPAA ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

HIPAA One ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การแก้ไข และการจัดทำเอกสารที่เป็นขั้นตอนชัดเจน นอกจากนี้ยังสร้างรายงานที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการตอบรับและยอมรับอย่างดีจากคณะกรรมการและผู้กำกับดูแล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HIPAA One

  • เพิ่มพูนความรู้ด้านนโยบายของพนักงานเกี่ยวกับ HIPAA ด้วยหลักสูตรออนไลน์
  • ดำเนินการประเมินการละเมิดความเป็นส่วนตัวบนฐานข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณ และดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก
  • รับคะแนนความเสี่ยงที่ระบบสร้างขึ้นและคำแนะนำในการแก้ไขเพื่อเสริมสร้างการบำรุงรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
  • จัดการและเพิ่มผู้แทนได้ตามต้องการ แจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลอยู่เสมอ
  • ใช้ประโยชน์จากทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ HIPAA One เพื่อนำทางผ่านการอัปเดตนโยบายที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ HIPAA One

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

HIPAA One ราคาเดียว

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ HIPAA One

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

6. Ziflow

ซิลโฟว์
ผ่านทางZiflow

Ziflow เป็นแพลตฟอร์มการตรวจพิสูจน์ออนไลน์ระดับองค์กรที่มาพร้อมกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการตลาดที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ Ziflow ช่วยบังคับใช้ขั้นตอนการทำงานตามกฎระเบียบ บันทึกกิจกรรมโดยละเอียด และช่วยให้การทำงานร่วมกันปลอดภัยสำหรับธุรกิจของคุณ

Ziflow เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการขจัดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาธารณะหรือสื่อส่งเสริมการตลาดของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้งานโดยทีมการตลาดและเอเจนซี่ด้านครีเอทีฟเพื่อปกป้องธุรกิจและลูกค้าของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ziflow

  • จัดการกระบวนการอนุมัติที่ปรับแต่งและอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบงานสร้างสรรค์
  • ควบคุมการเข้าถึงโครงการที่เป็นความลับและโครงการที่มีความอ่อนไหว
  • ตรวจสอบความรับผิดชอบสำหรับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ด้วยรายการตรวจสอบและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Ziflow
  • ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบันทึกกิจกรรมโดยละเอียด

ข้อจำกัดของ Ziflow

  • มีกรณีที่ไฟล์ตัวอย่างใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น

ราคาของ Ziflow

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
  • ข้อดี: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 20 คน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Ziflow

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)

7. Donesafe

HSI Donesafe
ผ่านทางDonesafe

Donesafe เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้บริษัทสมัยใหม่สามารถจัดการและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Donesafe คุณสามารถควบคุมและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเสี่ยง รัฐบาล ความปลอดภัย และกฎระเบียบในที่ทำงานได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในที่เดียว

Donesafe เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านกรอบการทำงานแบบบูรณาการครบวงจรที่สามารถช่วยดูแลวงจรการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของคุณได้ คุณสามารถระบุความเสี่ยงได้โดยอัตโนมัติล่วงหน้า จัดทำกระบวนการ ควบคุม และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดการควบคุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Donesafe

  • จับความเสี่ยงผ่านการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
  • ดำเนินการตรวจสอบ การตรวจสอบรายการ และการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
  • รักษาและจัดการทะเบียนความเสี่ยงโดยการติดตามสาเหตุ ผลกระทบ และการควบคุมตามกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ KRI (ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก)
  • ตรวจสอบสต็อกเป็นประจำและระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

ข้อจำกัดของ Donesafe

  • การตั้งค่าและการฝึกอบรมครั้งแรกใช้เวลา
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ราคาของ Donesafe

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Donesafe

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. ลิเบรโย

ลิบรีโอ
ผ่านทางLibryo

แพลตฟอร์ม Libryo ประกอบด้วยระบบนิเวศซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เนื้อหา บริการระดับมืออาชีพ และการผสานรวมซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม ถูกสร้างขึ้นบนชุดข้อมูลการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วย API ระดับโลก

Libryo ช่วยให้การเข้าถึงและความเข้าใจในกฎหมายทุกประเภทเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระบุสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตามตามขั้นตอนและสถานที่ทางธุรกิจของคุณ และช่วยคุณดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ Libryo

  • แปลและสรุปประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อนให้ทีมทั่วโลกของคุณเข้าใจได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการใช้งานหลายภาษา
  • ติดตามการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่
  • ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามกฎหมายเฉพาะพื้นที่ของ Libryo เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น
  • ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก Libryo หรือผ่านแชทสดกับทีมสนับสนุนได้ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Libryo

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างซับซ้อนและการนำทางอาจทำได้ยาก

Libryo ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Libryo

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

9. เน็ตเวิร์กซ์

เน็ตเวิร์กซ์
ผ่านทางNetwrix

Netwrix เป็นโซลูชันการจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบของคุณพึงพอใจ!

Netwrix อ้างว่าสามารถลดเวลาในการเตรียมการตรวจสอบได้สูงสุดถึง 85% โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลในสเปรดชีต, รวบรวมรายงาน, และจัดเรียงบันทึกสำหรับการตรวจสอบภายในและภายนอก

Netwrix ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่ยังมอบโซลูชันความปลอดภัยแบบครบวงจรอีกด้วย เครื่องมือนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลและปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณจากการถูกบุกรุก

คุณสมบัติเด่นของ Netwrix

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไอทีของคุณยังคงปลอดภัยด้วยความช่วยเหลือจาก Netwrix Change Tracker
  • ระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณโดยใช้โซลูชัน StealthAUDIT
  • ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติใด ๆ ที่สูงกว่าระดับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานซ้ำซากของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ Netwrix

  • ความสามารถในการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด
  • ตัวกรองการรายงานอาจทำให้เกิดความสับสน

ราคาของ Netwrix

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Netwrix

  • G2: 4. 4 / 5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

10. ฟายสเตจ

ไฟล์สเตจ
ผ่านทางFilestage

Filestage เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้าน ด้วย Filestage คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และกลุ่มผู้ตรวจสอบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

Filestage รับประกันการปฏิบัติตามข้อบังคับ FCA และช่วยให้ทีมการตลาดของคุณเผยแพร่โปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage

  • ปลดปล่อยทีมจากกระบวนการตรวจสอบที่วุ่นวายด้วยระบบแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติ การติดแท็ก และการแจ้งเตือน
  • ปรับใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อเร่งความเร็วของโครงการใหม่และกระบวนการตรวจสอบ
  • สร้างกระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบและการอนุมัติ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ของคุณเพื่อจัดการทุกงานอย่างครบวงจร

ข้อจำกัดของ Filestage

  • ผู้ใช้พบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว

ราคาของ Filestage

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $299/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท แต่ก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีค่าใช้จ่ายสูงได้เช่นกัน

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้งานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณง่ายขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมต่างแผนก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

คลิกอัพ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ของโครงการทั้งหมด รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่สำคัญ ติดตามความคืบหน้า และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์—ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จ

การจัดการความเสี่ยงด้วย ClickUp

ClickUp สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการงานและโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือทีม คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานการจัดการความเสี่ยงของคุณได้โดยใช้โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp

แผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดถูกจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ด้วยClickUp Whiteboard คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการลดความเสี่ยงที่เสนอร่วมกับทีมของคุณ และขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพวกเขาได้ทั้งแบบออฟไลน์หรือแบบเรียลไทม์

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิดและทำงานร่วมกันโดยใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการขององค์กรของคุณ

เมื่อแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยความช่วยเหลือของClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งแผนการลดความเสี่ยงของคุณออกเป็นงานย่อย ๆ และมอบหมายให้กับทรัพยากรที่รับผิดชอบได้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมคุณในแต่ละงานที่ต้องส่งมอบได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

งานใน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของแผนการลดความเสี่ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp Tasks

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการดำเนินงานด้วยการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboard คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและแท็กแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณติดตามและอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลา

มุมมอง Gantt ของ ClickUp
ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUp

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ต้องกังวล

ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, SOC 2 และสอดคล้องกับ PCI พร้อมทั้งให้บริการการเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจรโดยใช้การเข้ารหัส AES-256

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ไร้ที่ติมาใช้สามารถเป็นเรื่องยาก เพื่อประหยัดเวลาและช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ เราได้สร้างแม่แบบการจัดการความเสี่ยงใน ClickUpที่ละเอียดซึ่งสามารถช่วยคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแผนโครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ClickUpที่ละเอียดนี้เพื่อหาไอเดียเพิ่มเติม

เรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

เริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยเทมเพลตการบริหารความเสี่ยงของ ClickUp
เริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยเทมเพลตการจัดการความเสี่ยงของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แชร์นโยบายภายใน, ข้อบังคับ, ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอย่างปลอดภัยกับทีมของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ กำหนดกรอบเวลา และติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณ
  • ปรับใช้การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตและดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
  • กำหนดรอบการทบทวนเป็นประจำและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของแผนงานพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์โดยใช้ClickUp Views

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติมากมายที่ ClickUp มีให้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานกับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ควบคุมข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณได้อย่างเต็มที่

เมื่อพูดถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาด

การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามข้อบังคับและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีจริยธรรม

การติดตามนโยบายและข้อบังคับเฉพาะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ ทำให้เครื่องมือการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัท

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อจัดการและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่จะช่วยคุณในทุกแง่มุมของงานของคุณในขณะที่เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

