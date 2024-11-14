วิธีเขียนสัญญาบริการ: ปกป้องธุรกิจของคุณและสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า (+ เทมเพลตฟรี)

คุณเคยให้บริการหรือรับงานโดยไม่มีสัญญาเป็นทางการหรือไม่? ถ้าเคย คุณก็คงทราบถึงความเสี่ยง—การชำระเงินล่าช้า ขอบเขตงานที่ขยายเกินกว่าที่ตกลง ความเข้าใจผิด หรือที่แย่กว่านั้นคือ การยกเลิกงานโดยไม่มีทางเรียกร้องค่าเสียหายได้ น่าหงุดหงิดใช่ไหม?
นั่นคือจุดที่ข้อตกลงการให้บริการที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท
สัญญาที่จัดทำอย่างดีจะระบุความคาดหวัง ชี้แจงความรับผิดชอบ และปกป้องธุรกิจของคุณจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
แต่คุณจะสร้างข้อตกลงที่เหมาะกับคุณและลูกค้าได้อย่างไร? ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เป็นมืออาชีพ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น?
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการเขียนข้อตกลงการให้บริการที่ปกป้องงานของคุณและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
พร้อมที่จะล็อกเงื่อนไขของคุณและหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตหรือไม่? มาเริ่มกันเลย!
สัญญาให้บริการคืออะไร?
สัญญาให้บริการ เป็น สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งกำหนดรายละเอียดของความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า สัญญานี้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของผลงานที่ส่งมอบ ระยะเวลา และความคาดหวัง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิด
การเขียนสัญญาบริการตั้งแต่ต้นอาจรู้สึกท่วมท้นและใช้เวลามาก
มาแยกแยะองค์ประกอบหลักของสัญญาบริการและคุณค่าที่พวกเขานำมาให้:
- บทบาทและความรับผิดชอบ: ระบุบทบาทของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ในขณะที่ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที ความรับผิดชอบที่ชัดเจนช่วยป้องกันความล่าช้าและผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
- ขอบเขตของบริการ: กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบถึงขอบเขตของโครงการ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักออกแบบกราฟิก คุณอาจกำหนดผลงานที่ต้องส่งมอบเป็น "แนวคิดโลโก้ 3 แบบ และรอบการแก้ไข 2 รอบ" การทำเช่นนี้จะช่วยให้โครงการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็น
- กรอบเวลา: กำหนดจุดตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้ทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาเช่น 'การตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 14 วัน' หรือ 'กลยุทธ์สุดท้ายภายใน 30 วัน'
- เงื่อนไขการชำระเงิน: ให้ชัดเจนเกี่ยวกับตารางการชำระเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสทางการเงินและป้องกันการเกิดข้อพิพาท. ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาอาจใช้โครงสร้างการชำระเงินเช่น '50% ล่วงหน้า, 50% เมื่อเสร็จสิ้น' หรือผูกการชำระเงินไว้กับเป้าหมายของโครงการ
- เงื่อนไขการยกเลิก: ระบุขั้นตอนในการยกเลิกสัญญาบริการก่อนกำหนด หากจำเป็น ตัวอย่างเช่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญาได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน หรือยกเลิกทันทีในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาอย่างร้ายแรงหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- การแก้ไขข้อพิพาท: กำหนดวิธีการจัดการข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพาทผ่านการอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในศาลที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและทำลายชื่อเสียงของคุณ
- ข้อกำหนดการรักษาความลับ: หากคุณจัดการข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือความลับทางการค้า ข้อกำหนดการไม่เปิดเผยหรือการรักษาความลับจะช่วยให้ข้อมูลที่แบ่งปันเป็นความลับ
ทำไมต้องใช้ข้อตกลงการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร?
คุณอาจคิดว่าการจับมือหรือการตกลงด้วยวาจาเพียงพอแล้ว เพราะคุณและลูกค้าของคุณไว้วางใจซึ่งกันและกัน
แม้ว่าวิธีการแบบดั้งเดิมอาจใช้ได้ผลสำหรับบางคน แต่ข้อตกลงการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน นี่คือเหตุผล:
- สร้างความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพ: ข้อตกลงที่ละเอียดถี่ถ้วนแสดงให้เห็นว่าคุณจริงจังกับงานของคุณ และคาดหวังสิ่งเดียวกันจากลูกค้าของคุณ ความเป็นมืออาชีพนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับคุณ
- ป้องกันความเข้าใจผิด: ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะระบุให้ชัดเจนว่าผู้ให้บริการและลูกค้าต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง สิ่งนี้จะช่วยป้องกันช่วงเวลาที่น่าหงุดหงิดและคำว่า 'แต่ฉันคิดว่า' ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าของโครงการหรือความสัมพันธ์ที่เสียหาย
- รับรองความมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย: การตกลงด้วยวาจาไม่เพียงพอหากเกิดปัญหาขึ้น สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจะมอบทางแก้ไขทางกฎหมาย โดยบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามข้อตกลงร่วมกัน หากเกิดปัญหาขึ้น สัญญาจะเป็นจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับทั้งสองฝ่าย ช่วยให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
- ทำให้ความร่วมมือในอนาคตง่ายขึ้น: ข้อตกลงบริการที่ร่างไว้อย่างดีสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับงานในอนาคตได้ โดยการบันทึกเงื่อนไขของโครงการปัจจุบัน คุณจะสร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อให้ความร่วมมือในอนาคตราบรื่นขึ้น
🧠 จำไว้: กฎของเมอร์ฟีมีผลเสมอในอุตสาหกรรมบริการ—'อะไรก็ตามที่สามารถผิดพลาดได้ จะผิดพลาด' ดังนั้น อย่าปล่อยให้ธุรกิจของคุณเสี่ยงภัย ข้อกำหนด 'เหตุสุดวิสัย' จะปกป้องคุณจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ นี่คือวิธี:
- ปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยธรรมชาติ วิกฤตระดับโลก หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ปกป้องทั้งสองฝ่ายจากความรับผิดเมื่อสถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุม
- วางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนก่อนที่มันจะเกิดขึ้น—ลดความเครียด ป้องกันข้อพิพาท
ใครต้องการสัญญาให้บริการ?
ผู้ใดก็ตามที่ให้บริการ—ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ—ต้องจัดทำข้อตกลงการให้บริการ นี่คือเกราะป้องกันของคุณจากความสับสน ความล่าช้า และงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน นี่คือผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด:
- ฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างอิสระ: นักออกแบบ, นักเขียน, ช่างภาพ, นักพัฒนา, เป็นต้น ผู้ที่ประสบความสำเร็จในโครงการที่หลากหลายและระยะสั้น แต่พร้อมกับความอิสระนี้ ก็มีความเสี่ยงที่คาดหวังของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ และการชำระเงินอาจล่าช้า ข้อตกลงการให้บริการที่มั่นคงช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระเงินอย่างทันเวลา
- เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก: ธุรกิจขนาดเล็ก—เช่น สตูดิโอออกแบบบูติก—ต้องจัดการกับความต้องการของลูกค้าหลายรายพร้อมกัน สัญญาบริการช่วยปกป้องผลงานของคุณจากการถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือการไม่ได้รับค่าตอบแทน พร้อมทั้งมอบแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขข้อพิพาท
- บริษัทเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ SaaS: หากคุณให้บริการเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรมักจะทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดการให้บริการ (TOS) หรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ด้วย สัญญาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ช่วยปกป้องคุณจากความรับผิด
- ที่ปรึกษา: ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกลยุทธ์ทางธุรกิจ, โค้ชชีวิต, หรือผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา, ข้อตกลงการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมจะกำหนดกฎเกณฑ์ของการมีส่วนร่วม. มันช่วยป้องกันความสับสนเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการ, สิ่งที่คุณจะส่งมอบ, และวิธีการที่คุณจะได้รับค่าตอบแทน.
- หน่วยงาน: สำหรับหน่วยงานด้านการออกแบบ การตลาด หรือประชาสัมพันธ์ที่ดูแลโครงการหลายโครงการ สัญญาจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดความคาดหวัง และป้องกันงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน สำหรับความสัมพันธ์ระยะยาว ควรพิจารณาใช้ข้อตกลงบริการหลัก (MSA) เพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองใหม่ทุกครั้ง
วิธีเขียนสัญญาให้บริการ
หากคุณไม่ใช่ทนายความ การร่างสัญญาให้บริการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. มีคำแนะนำที่ต้องนำมาปรับใช้, คำศัพท์ทางกฎหมายที่ต้องถอดรหัส, และการดำเนินงานที่ต้องจัดการ. คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น.
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การสร้างข้อตกลงเป็นเรื่องง่าย
ไม่มีอีเมลยาวเหยียดหรือการแก้ไขที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป—เพียงแค่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีการเขียนข้อตกลงบริการที่มืออาชีพและแน่นหนาโดยใช้ ClickUp:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดว่าใครเกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างสัญญาบริการที่มั่นคง การทำขั้นตอนสำคัญนี้ให้ถูกต้องจะวางรากฐานสำหรับข้อตกลงทั้งหมด ดังนั้น ให้รวมองค์ประกอบที่จำเป็นเหล่านี้:
- ระบุชื่อทางกฎหมายเต็มของผู้ให้บริการและลูกค้า
- เพิ่มที่อยู่ทางธุรกิจ, หมายเลขโทรศัพท์, และที่อยู่อีเมลของทุกฝ่าย
- ระบุประเภทของนิติบุคคล สถานะทางกฎหมายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคนเดียว บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผลต่อสิทธิและความรับผิด
การใช้ClickUp Docsในการร่างสัญญาของคุณช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมขายได้แบบเรียลไทม์ ติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดหรืออัปเดตข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขอบเขตของบริการ
ขอบเขตของบริการที่ให้ไว้ระบุสิ่งที่รวมอยู่ในโครงการและสิ่งที่ไม่ได้รวมไว้ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ: ระบุบริการเฉพาะที่คุณจะให้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง
- กรอบเวลา: ระบุวันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้และวันที่บริการที่เสนอจะเริ่มต้น
- ข้อยกเว้น: ชี้แจงให้ชัดเจนว่าอะไรที่ 'ไม่' รวมอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงาน
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้าง เอกสารทางกฎหมายแบบเรียลไทม์และมีชีวิตชีวา สำหรับข้อตกลงการให้บริการได้ ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลาย เช่น หัวข้อ, จุด bullet, ลิงก์ฝัง, รูปภาพ, และตาราง มอบความชัดเจนและโครงสร้างที่มักขาดหายไปในแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบใช่ไหม?
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน
วิธีการชำระเงินและโครงสร้างเป็นอย่างไร? กำหนดชำระเงินเมื่อใด (วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด)? มีเงื่อนไขใด ๆ สำหรับการชำระเงินหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างสำหรับการตีความผิดพลาดที่นี่ เพื่อทำเช่นนั้น
- บันทึกตารางการชำระเงิน—ไม่ว่าจะเป็นแบบชำระล่วงหน้า, ค่าธรรมเนียมคงที่, ตามเป้าหมาย, หรือชำระเมื่อเสร็จสิ้น
- โปรดระบุวิธีการชำระเงินของลูกค้า (โอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, ฯลฯ)
- ระบุค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า
- โปรดระบุว่าจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าทนายความในกรณีเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงเพื่อที่คุณจะไม่ต้องตามทวงลูกค้าอีกต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้ล่วงหน้าช่วยป้องกันความล่าช้าและความสับสน ทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
ในฐานะผู้ให้บริการ โปรดระบุ รายละเอียดข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด ที่ท่านจะปฏิบัติตาม เช่น การส่งมอบรายงาน การปฏิบัติตามกำหนดเวลา ฯลฯ ในทำนองเดียวกัน ลูกค้าต้องให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที การเข้าถึงระบบและข้อมูลที่จำเป็น และอื่นๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนความรับผิดชอบเฉพาะให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ นี่คือวิธีการ:
- กำหนดวันครบกำหนดและระดับความสำคัญสำหรับแต่ละงาน
- ติดตามความคืบหน้าของงานที่ต้องส่งมอบแบบเรียลไทม์ด้วยสถานะงาน
- เน้นการพึ่งพาเพื่อป้องกันคอขวดและให้แน่ใจว่างานดำเนินไปอย่างราบรื่น
ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มข้อกำหนดการสิ้นสุด ข้อพิพาท และข้อกำหนดสำคัญอื่น ๆ
ถึงเวลาแล้วที่จะปกป้องข้อตกลงของคุณด้วยข้อกำหนดที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับความล่าช้าของโครงการที่อาจเกิดขึ้น การยกเลิกก่อนกำหนด หรือข้อพิพาททางกฎหมาย การเพิ่มข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยปกป้องคุณและลูกค้าของคุณ
AI Writer รวบรวมข้อกำหนดที่สำคัญเหล่านี้และจัดทำสัญญาฉบับสมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาที หากคุณต้องการอ้างอิงสัญญาฉบับก่อนหน้า ให้ค้นหาประวัติเอกสารทางกฎหมายของคุณเพื่อป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ต้องการทำงานร่วมกันข้ามภูมิภาคหรือไม่? ความสามารถในการแปลช่วยให้คุณสามารถ แปลข้อตกลงของคุณเป็นภาษาท้องถิ่น ได้อย่างง่ายดายสำหรับพันธมิตรทั่วโลกของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนและสรุป
เมื่อคุณเสร็จสิ้นร่างของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบข้อตกลงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกสิ่งและทุกฝ่ายพอใจ
ต้องการสนทนาอย่างรวดเร็วกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสรุปรายละเอียดหรือไม่? เริ่มการสนทนาจากภายในงานด้วยClickUp Chatและจัดการทุกอย่างแบบเรียลไทม์
หลังจากการตรวจสอบแล้ว ถึงเวลาที่จะสรุปและลงนาม
ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สัญญาของคุณอาจต้องการ
แม้ว่าเราได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่จำเป็นของข้อตกลงการให้บริการแล้ว แต่บางอุตสาหกรรมอาจต้องการข้อกำหนดเพิ่มเติม:
1. ข้อความยกเว้นความรับผิด
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: การก่อสร้าง, การวางแผนงาน, การดูแลสุขภาพ.
วัตถุประสงค์: โอนความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงเฉพาะไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลที่ทำสัญญากับบริการทำความสะอาดสามารถระบุข้อกำหนดนี้ไว้ เพื่อให้บริการดังกล่าวรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดจากพนักงานของพวกเขา ผู้จัดงานอีเวนต์อาจใช้ข้อกำหนดนี้เพื่อปกป้องตนเองหากเกิดปัญหาใด ๆ กับสถานที่จัดงานระหว่างการจัดงาน
2. ข้อความการชดใช้ค่าเสียหาย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: บริการด้านไอที, บริการให้คำปรึกษา, อสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์: เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายหนึ่งจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม
ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาอิสระอาจรวมข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายไว้ในสัญญาให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากการกระทำของลูกค้าทำให้เกิดการเรียกร้องจากบุคคลที่สาม ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ข้อกำหนดนี้อาจกำหนดให้ผู้เช่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหากการกระทำของพวกเขาละเมิดกฎหมายทรัพย์สิน
3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: การออกแบบกราฟิก, การถ่ายภาพ, การโฆษณา, การพัฒนาซอฟต์แวร์
วัตถุประสงค์: กำหนดว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับอาจปกป้องกระบวนการออกแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ในขณะที่สิทธิ์ในทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวจะป้องกันไม่ให้ลูกค้าใช้ซ้ำหรือขายผลงานซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างเช่น นักออกแบบกราฟิกอาจรักษาความเป็นเจ้าของงานออกแบบไว้ในขณะที่ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาจำกัด นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจรักษาความเป็นเจ้าของโค้ดไว้แต่ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ลูกค้าในขอบเขตที่จำกัด
4. ข้อความความร่วมมือของลูกค้า
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: การให้คำปรึกษา, การพัฒนาเว็บไซต์, การตลาด, บริการทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าให้ข้อมูลหรือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปข้างหน้า
ตัวอย่างเช่น บริษัทกฎหมายควรมีข้อกำหนดให้ลูกค้าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า สัญญาการตลาดประกอบด้วยการส่งมอบทรัพย์สินทางแบรนด์อย่างทันเวลา ซึ่งรวมถึงโลโก้และคู่มือสไตล์
5. ข้อกำหนดมาตรฐาน
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ทุกอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์: ข้อความมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งทำให้สัญญาเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ข้อความเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ซ้ำในแบบสัญญาให้บริการต่าง ๆ โดยครอบคลุมข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็น และช่วยลดการเกิดข้อพิพาท
ตัวอย่างเช่น 'ข้อกำหนดการแยกส่วน' จะทำให้สัญญาเป็นผลบังคับใช้ได้แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ 'ข้อกำหนดการแก้ไข' ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ตัวอย่างของสัญญาการให้บริการ: สัญญาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกภาคส่วน
การจัดทำข้อตกลงการให้บริการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกข้อตกลงจะเหมือนกัน—แต่ละความร่วมมือต้องการแนวทางที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะ
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างแบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบธุรกิจของคุณ
ข้อตกลงความร่วมมือ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้างสรรค์ร่วมกัน
บทบาท, ความรับผิดชอบ, และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของต้องชัดเจนเมื่อมีหลายฝ่ายมาร่วมกันในโครงการสร้างสรรค์, ทางเทคนิค, หรือโครงการที่ต้องร่วมมือกัน
แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการแบบหุ้นส่วน มอบโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบเพื่อ:
- กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจนสำหรับการร่วมมือ
- กำหนดความรับผิดชอบ, ภาระผูกพันทางการเงิน, และความรับผิด
ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพันธมิตรของคุณ
ข้อตกลงการให้คำปรึกษา: เหมาะสำหรับบริการให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ
ในฐานะที่ปรึกษา ความเชี่ยวชาญของคุณคือบริการของคุณ และข้อตกลงที่มีโครงสร้างที่ดีจะปกป้องคุณจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
การใช้แบบฟอร์มข้อตกลงบริการให้คำปรึกษาช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอระหว่างลูกค้า. มันช่วยให้คุณสามารถ:
- สรุปบริการให้คำปรึกษาและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- กำหนดตารางการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมคงที่หรือตามเป้าหมาย
- เพิ่มข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ, ทรัพย์สินทางปัญญา, และข้อกำหนดการไม่แข่งขัน
ข้อตกลงการว่าจ้างล่วงหน้า: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ให้บริการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีงานและการชำระเงินที่สม่ำเสมอ
แทนที่จะเริ่มสัญญาใหม่สำหรับทุกงาน การมีแม่แบบข้อตกลงบริการแบบรีเทนเนอร์จะช่วยให้คุณผูกมัดความมุ่งมั่นระยะยาวกับลูกค้าของคุณได้ นี่คือวิธีการ:
- สรุปบริการที่นำเสนอและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- กำหนดตารางการชำระเงินแบบต่อเนื่อง (รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี)
- ชี้แจงขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงงานเพิ่มเติม
การสร้าง, การนำมาใช้ และการนำไปใช้ของข้อตกลงการให้บริการ: แนวทางที่ดีที่สุด
การจัดทำสัญญาบริการเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อลูกค้าของคุณเข้าใจและยินยอมลงนามในสัญญาเท่านั้น ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาบริการของคุณได้รับการยอมรับ เคารพ และนำไปปฏิบัติได้อย่างราบรื่น:
1. แนะนำข้อตกลงตั้งแต่เนิ่นๆ
แนะนำข้อตกลงระดับการให้บริการของคุณในระหว่างกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตั้งมาตรฐานโดยการอธิบายว่าทำไมสัญญานี้จึงมีความสำคัญ—มันช่วยสร้างความคาดหวังที่สอดคล้องกันและปกป้องทั้งสองฝ่าย เมื่อคุณทำให้สิ่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานมาตรฐานของคุณ ลูกค้าจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจกับคุณ
2. ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับคำศัพท์ที่สำคัญ
หลีกเลี่ยงการสมมติว่าลูกค้าของคุณเข้าใจข้อกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการชำระเงิน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการแก้ไขข้อพิพาท ควรอธิบายให้พวกเขาเข้าใจอย่างละเอียดในทุกประเด็นสำคัญเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน การดำเนินการเชิงรุกเช่นนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าคุณมีความโปร่งใสในสิ่งที่คาดหวังร่วมกัน
3. ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตข้อตกลงบริการที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ
เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณในการทำสัญญาอย่างรวดเร็วและมืออาชีพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ทำให้กระบวนการของคุณราบรื่นด้วยส่วนที่โหลดไว้ล่วงหน้า เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน ขอบเขตของบริการ และความลับ
- ปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของโครงการของคุณ
4. ใช้เครื่องมือลงนามดิจิทัล
เครื่องมือลงนามดิจิทัลช่วยเร่งกระบวนการลงนามในข้อตกลงให้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือเหล่านี้สร้างบันทึกอย่างเป็นทางการที่สามารถติดตามได้ และขจัดความยุ่งยากในการพิมพ์ ลงนาม และสแกนสัญญา ผลลัพธ์คือ การอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นและการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
ธุรกิจหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง และสัญญาของคุณก็ควรมีการปรับปรุงเช่นกัน กำหนดการทบทวนเป็นระยะ (ทุกปีหรือทุกหกเดือน) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงของคุณสะท้อนถึงบริการปัจจุบันของคุณและยังคงสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
การจัดการสัญญาบริการไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ช่วยให้คุณสามารถร่าง ทำงานร่วมกัน และจัดเก็บข้อตกลงบริการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ติดตามการอนุมัติ จัดระเบียบเอกสารที่ลงนามแล้ว และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุหรือการอัปเดต—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
การเอาชนะความท้าทายในการร่างข้อตกลงการให้บริการ
มาพูดถึงอุปสรรคทั่วไปบางประการที่มักพบในการร่างข้อตกลงการให้บริการและวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
1. ข้อตกลงแบบเหมารวม
🔒ความท้าทาย: การใช้สัญญาบริการเดียวกันกับลูกค้าทุกรายละเลยรายละเอียดเฉพาะของแต่ละโครงการและอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน
🔑วิธีแก้ไข: ปรับแต่งให้เหมาะสมเริ่มต้นด้วยเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจที่มั่นคงและสอดคล้องกับรายละเอียดเฉพาะของโครงการและลูกค้า ซึ่งจะแสดงถึงความมืออาชีพและทำให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ให้รวมรายละเอียดเช่น จำนวนครั้งของการแก้ไขการออกแบบ วันที่เปิดตัว และการสนับสนุนหลังการเปิดตัว แต่สำหรับการออกแบบโลโก้ที่ง่าย ๆ คุณอาจเน้นไปที่การแก้ไขเพียงรอบเดียวพร้อมกำหนดเวลาที่สั้นกว่า
หากคุณกำลังจัดการโครงการระยะยาวที่ต้องการความแม่นยำและความชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ให้คุณสร้าง MSA พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
- ให้คุณทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข
- ลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิดและการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูง
2. ภาษาที่ซับซ้อนเกินไป
🔒ความท้าทาย: คำศัพท์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนอาจทำให้ลูกค้าสับสนและลังเลที่จะลงนาม
🔑วิธีแก้ไข: ใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา เมื่อจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ทางกฎหมาย เช่น 'ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย' 'เหตุสุดวิสัย' หรือ 'ความรับผิด' ให้เพิ่มคำอธิบายสั้นๆ ในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนว่า 'ผู้ให้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าสำหรับทุกการเรียกร้อง' ให้เขียนว่า 'ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เว้นแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ' วิธีนี้จะช่วยให้ข้อความดูเป็นมืออาชีพและเข้าใจง่าย
3. การต่อต้านจากลูกค้า
🔒ความท้าทาย: ลูกค้าบางรายอาจต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติมในการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมองว่ามีความซับซ้อนหรือไม่จำเป็น
🔑วิธีแก้ไข: ให้ความมั่นใจกับพวกเขา อธิบายว่าข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างไร โดยชี้แจงความคาดหวังให้ชัดเจนและหลีกเลี่ยงความสับสนในอนาคต เปิดกว้างต่อการเจรจาที่สมเหตุสมผล ในขณะที่ยังคงปกป้องผลประโยชน์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าไม่สบายใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน คุณสามารถเสนอความยืดหยุ่นได้ คุณอาจเสนอให้เก็บเงินมัดจำจำนวนน้อยลง (30% ล่วงหน้า) โดยส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อถึงจุดสำคัญต่างๆ ของงาน วิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในขณะที่คุณยังคงได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่องานดำเนินไป
4. การจัดการหลายเวอร์ชัน
🔒ความท้าทาย: การติดตามเวอร์ชันของข้อตกลงที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละรายกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย นำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและข้อผิดพลาด
🔑วิธีแก้ไข: จัดระเบียบสัญญาของคุณในรูปแบบดิจิทัล วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาและจัดการเวอร์ชันล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว ClickUp Docs มาพร้อมระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อความอุ่นใจในเรื่องนี้
ตัวอย่างเช่น จัดระเบียบสัญญาในโฟลเดอร์ที่มีป้ายกำกับว่า 'ลูกค้า A—ข้อตกลง v2' หรือ 'ลูกค้า B—สัญญาฉบับสุดท้าย' เพื่อให้สามารถติดตามแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การค้นหาแบบเชื่อมโยงสามารถค้นหาสัญญาภายในและแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive ได้!
5. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
🔒ความท้าทาย: กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง สัญญาของคุณอาจล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็ว
🔑วิธีแก้ไข: ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณอยู่เสมอ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อบังคับปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ควรหลีกเลี่ยงข้อกำหนดทั่วไปเช่น 'เราจะปกป้องข้อมูลของคุณ' ให้ปรับปรุงให้สะท้อนถึงภาระผูกพันทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงการปฏิบัติตาม CCPA และ GDPR สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตามลำดับ
จัดทำข้อตกลงบริการที่แข็งแกร่งด้วย ClickUp
สัญญาให้บริการที่ร่างไว้อย่างดีไม่ใช่เพียงแค่การคุ้มครองทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนอีกด้วย มันแสดงให้เห็นถึงความมืออาชีพ สร้างความไว้วางใจ และปกป้องคุณจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ตอนนี้คุณรู้วิธีเขียนสัญญาสำหรับบริการแล้ว แต่ทำไมต้องหยุดที่คำว่าดีเมื่อคุณสามารถทำให้มันยอดเยี่ยมได้? ClickUp ให้คุณสร้างข้อตกลงบริการที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ใช้พลังของ ClickUp Docs เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ใช้เทมเพลตข้อตกลงบริการเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว และใช้ ClickUp Brain เพื่อการจัดการข้อกำหนดที่ง่ายดาย พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเอกสารของคุณหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้และเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จ