10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp

14 กุมภาพันธ์ 2567

อา โลกอันน่าอัศจรรย์ของข้อตกลงความร่วมมือ นี่คือที่ที่การทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับเอกสารและข้อกฎหมาย การเดินทางในโลกนี้อาจใช้เวลามาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น—และแม่แบบข้อตกลงความร่วมมือสามารถช่วยได้

นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย

เราได้ค้นพบ 10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือที่ดีที่สุด (Word, PDF และแบบพิเศษเฉพาะ ClickUp) ที่จะเปลี่ยนความฝันของทีมคุณให้กลายเป็นความจริงที่มีผลทางกฎหมาย

ดังนั้น หยิบกาแฟของคุณแล้วดำดิ่งสู่โลกแห่งการทำงานร่วมกัน ทีละเทมเพลต ☕✨

⏰ สรุป 60 วินาที

ข้อตกลงความร่วมมือช่วยกำหนดความคาดหวัง บทบาท และความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับโครงการร่วมใด ๆ การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

  1. เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
  2. เทมเพลตหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
  3. เทมเพลตจดหมายข้อตกลง ClickUp
  4. เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
  5. เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
  6. เทมเพลตการวางแผนและทำงานร่วมกันสำหรับกิจกรรม ClickUp
  7. เทมเพลตความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
  8. เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
  9. แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย WonderLegal
  10. แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย CocoSign

ข้อตกลงความร่วมมือคืออะไร?

แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ปรับแต่งได้และแผนงานล่วงหน้าสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาช่วง ธุรกิจ และองค์กรที่กำลังเริ่มต้นโครงการร่วมทุนและโครงการความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือตัวอย่างนี้กำหนดความคาดหวัง ความรับผิดชอบ และข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ราบรื่น โดยพื้นฐานแล้ว ข้อตกลงนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น อย่างแท้จริง ?

นี่คือสิ่งจำเป็นของแบบร่างข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ:

  • คู่สัญญา: รายละเอียดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • วัตถุประสงค์: คำอธิบายของโครงการและเป้าหมาย
  • ระยะเวลา: วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของข้อตกลงความร่วมมือ
  • การมีส่วนร่วม: ทรัพยากร, ทรัพย์สิน, หรือเงินทุนที่แต่ละฝ่ายจะจัดหาให้
  • ทรัพย์สินทางปัญญา: ข้อสัญญาที่ระบุถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
  • การรักษาความลับ: ข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและความลับทางการค้า
  • ข้อสัญญาการชดใช้ค่าเสียหาย: ข้อความที่ระบุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายอื่นในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง
  • การระงับข้อพิพาท: วิธีการและข้อตกลงอนุญาโตตุลาการสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท
  • กฎหมายที่ใช้บังคับ: เขตอำนาจศาลที่ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมาย
  • ลายเซ็น: ลายเซ็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการยินยอมต่อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงความร่วมมืออาจรวมถึงข้อมูลลับอื่น ๆ, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล, จุดสำคัญ, การรับประกัน, และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองฝ่ายต้องการให้ได้รับการพิจารณา

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาความร่วมมือที่ดี?

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการเอกสารสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

แบบข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจควรมีความครอบคลุม ชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนได้. นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่คุณควรค้นหา:

  • ความเรียบง่าย: ภาษาที่ใช้ในแบบฟอร์มสัญญาควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อนหรือเยิ่นเย้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันความสับสน
  • การปรับแต่ง: เทมเพลตที่ดีสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับเนื้อหาของเรื่อง คุณควรสามารถเพิ่มหรือลบข้อกำหนดได้ตามต้องการสำหรับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การขยายระยะเวลาของข้อตกลง และอื่น ๆ
  • ความครอบคลุม: แม่แบบควรครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องของความร่วมมือ รวมถึงการตัดสินใจร่วมกัน การแก้ไขข้อพิพาท และรายละเอียดการต่ออายุหรือการยกเลิก
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: แม่แบบควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด
  • ความเฉพาะเจาะจง: ถ้อยคำในข้อตกลงควรกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และข้อกำหนดของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
  • ความสามารถในการจ่าย: เทมเพลตที่ดีควรมีราคาไม่แพงหรือฟรี เพราะไม่มีใครต้องการจ่ายเงินหรือใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินเพื่อรับเทมเพลตสัญญา

10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือที่สามารถนำไปใช้ได้

เรามีเทมเพลตที่ดีที่สุด 10 แบบเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการโซเชียลมีเดีย หรือสิ่งอื่น ๆ

1. แบบสัญญาความร่วมมือ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ: เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือของ ClickUp
ปิดดีลให้สำเร็จด้วยเทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือจาก ClickUp – แผนที่นำทางสู่ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ

แบบสัญญาความร่วมมือ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง มันช่วยให้กระบวนการสร้างสัญญาที่ละเอียดเป็นไปอย่างราบรื่น มอบวิธีการที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการความร่วมมือข้ามสายงานใด

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างสัญญาที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถ:

  • ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ควบคุมความร่วมมืออย่างชัดเจน และยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในขอบเขตและความคาดหวัง
  • กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของความร่วมมือ โดยกำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ, ภาระผูกพันทางการเงิน, และความรับผิดของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือโดยไม่มีช่องว่างให้เกิดความเข้าใจผิด

ปรับแต่งทุกองค์ประกอบของเทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือฟรีนี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจการร่วมค้า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือรูปแบบอื่น ๆ คุณจะมีทุกอย่างที่จำเป็นในการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2. แม่แบบความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ: เทมเพลตหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
กำหนดเงื่อนไขของคุณและจุดประกายความสำเร็จด้วยเทมเพลตความร่วมมือ 50/50 จาก ClickUp

พร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจของคุณหรือไม่? เทมเพลตความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUp ช่วยให้การสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นเรื่องง่าย และรับประกันว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองในทุกขั้นตอน ?

แบบฟอร์มความร่วมมือและข้อตกลงทางธุรกิจของเราช่วยให้ความซับซ้อนของการร่วมมือกลายเป็นเรื่องง่าย มอบอำนาจให้คุณสามารถสร้างสัญญาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย พร้อมทั้งมีความถูกต้องตามกฎหมาย

เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50ของ ClickUp ช่วยให้ง่ายต่อการ:

  • กำหนดความรับผิดชอบ, ความรับผิด, และการจัดสรรส่วนแบ่งสำหรับแต่ละหุ้นส่วน
  • จัดตั้งขั้นตอนการตัดสินใจ, ความรับผิดชอบ, ความรับผิด, และการแบ่งปัน
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือที่ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย, หรือการชำระเงิน ?

3. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ: เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUp
สร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUp

หากคุณต้องการให้จดหมายข้อตกลงของคุณถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกแม่แบบจดหมายข้อตกลงของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ

จดหมายข้อตกลงเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในที่ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการคุ้มครองและได้รับข้อมูลครบถ้วนก่อนเริ่มโครงการ

เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUp ช่วยให้การสร้างข้อตกลงที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณ:

  • สรุปขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ รวมถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และทรัพยากร เทคโนโลยี หรือบุคลากรที่จำเป็น
  • ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และแง่มุมทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน แหล่งเงินทุน และนโยบายการคืนเงิน
  • ระบุบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่าย รวมถึงงานที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจตรงกันและหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือความประหลาดใจในอนาคต คุณยังจะได้รับตัวอย่างสัญญา บันทึกที่เป็นประโยชน์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ?

รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงาน ของเราวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน

4. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือ: แบบฟอร์มข้อตกลงการทำงานของ ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการทำงานของClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับโครงการทีมของคุณ มันทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยความชัดเจนและความรับผิดชอบ ?

แบบฟอร์มข้อตกลงนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกัน ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและหลีกเลี่ยงความสับสนในที่ทำงาน

แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ช่วยให้ง่ายต่อการ:

  • สรุปวัตถุประสงค์และภารกิจของสมาชิกทีมแต่ละคน ชี้แจงเป้าหมายของแต่ละบุคคล และวิธีที่เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • กำหนดความรับผิดชอบ บทบาท และความคาดหวังสำหรับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบเพื่อลดความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
  • ปรับปรุงการบริหารทีมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้เกิดการร่วมมืออย่างราบรื่น และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่นวัตกรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น

ด้วยเทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUp คุณจะช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง เทมเพลตนี้ไม่ใช่แค่เอกสารธรรมดา แต่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ?

5. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ: เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp
รับความชัดเจน ความสะดวก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp

แบบสัญญาผู้รับเหมาของClickUpครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของการทำงานกับผู้รับเหมา. มันจะช่วยชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิของตน.

โดยการใช้แบบฟอร์มสัญญาผู้รับเหมาของ ClickUp คุณสามารถ:

  • กำหนดงาน หน้าที่ และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างธุรกิจของคุณกับผู้รับเหมา
  • ชี้แจงรายละเอียดสำคัญ เช่น ระยะเวลา กรอบเวลาสำคัญ โครงสร้างการชำระเงินและสิ่งที่ต้องส่งมอบเพื่อสร้างแผนงานสำหรับโครงการทั้งหมด
  • จัดตั้งกรอบกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ในการทำงานและช่วยป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายล่วงหน้าสำหรับธุรกิจของคุณหรือผู้รับเหมา

เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อตกลงผู้รับเหมาที่มีโครงสร้างดีได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!เครื่องมือเขียน AIของ ClickUp สามารถยกระดับงานเขียนของคุณด้วยภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับน้ำเสียงที่คุณต้องการ ClickUp AI ช่วยให้การค้นหาคำที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถแสดงความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใสในการติดต่อกับผู้รับเหมาได้อย่างมั่นใจ

6. แม่แบบการวางแผนและทำงานร่วมกันในงานอีเวนต์ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนและทำงานร่วมกันสำหรับกิจกรรมของ ClickUp
วางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยเทมเพลตการวางแผนและทำงานร่วมกันสำหรับงานอีเวนต์จาก ClickUp

เทมเพลตการวางแผนและประสานงานกิจกรรมของ ClickUpมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อการประสานงานที่แข็งแกร่งและการจัดการขั้นสูงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตอเนกประสงค์นี้สามารถช่วยคุณ:

  • จัดระเบียบงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกกำหนดเวลาเสร็จสิ้นและงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • สร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ขาย ผู้ประสานงาน และผู้เข้าร่วม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าพึงพอใจสำหรับทุกคน
  • สร้างความสอดคล้องเกี่ยวกับความคาดหวัง, มาตรฐานการปฏิบัติงาน, การจัดตารางเวลา, และมาตรฐานเพื่อลดโอกาสของการสื่อสารผิดพลาดในระหว่างกิจกรรม

ใช้เทมเพลตการวางแผนและร่วมมือในงานอีเวนต์ของ ClickUp เป็นเอกสารอเนกประสงค์เพื่อช่วยในการจัดงานส่วนตัว การประชุมธุรกิจระหว่างประเทศ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น

7. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของลูกค้าด้วยเทมเพลตการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUp

เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยเทมเพลตนี้อยู่ในมือคุณ, คุณจะสามารถทำได้:

  • นำทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างราบรื่นและรับประกันผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
  • เพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณในด้านการขาย, การรับลูกค้าใหม่, และการผลิต โดยการจัดเตรียมแผนที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่สอดคล้องกันระหว่างทีมของคุณและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม

เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp จะช่วยให้คุณปรับปรุงความสำเร็จของลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว ใช้เพื่อยกระดับโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าของคุณ ??

8. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการให้บริการของ ClickUp
เพลิดเพลินกับเงื่อนไขที่ชัดเจนและความสบายใจด้วยเทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUp

ข้อตกลงบริการ ClickUp Templateคือตั๋วของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณทราบข้อมูล และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าเดียวกัน

ข้อตกลงการให้บริการที่ชัดเจนและกระชับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าในการเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการที่คุณจะให้บริการ

ใช้เทมเพลตข้อตกลงการให้บริการของ ClickUp และทำให้ง่ายขึ้นในการ:

  • สร้างโครงร่างที่ครอบคลุมของบริการทั้งหมดที่จัดให้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่โปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการประกอบด้วย
  • กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับแต่ละโครงการเพื่อให้ทุกฝ่ายสอดคล้องกันในการตรวจสอบว่าผู้ให้บริการและลูกค้าอยู่ในแนวทางเดียวกัน
  • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดล่วงหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนทางการเงินและการจัดการงบประมาณ

การใช้เทมเพลตนี้ยังให้คุณเข้าถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์, แนวทางที่ดีที่สุด, คู่มือที่ครอบคลุม, คำถามที่พบบ่อยที่เป็นประโยชน์, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องการ. ?

เช่นเดียวกับข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดของ ClickUp ในรายการนี้ ข้อตกลงนี้สามารถใช้ได้กับผู้ใช้แบบ Free Forever คลังเทมเพลตของ ClickUp มีตัวเลือกมากกว่า 1,000รายการสำหรับข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดทำงบประมาณ การจัดการทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

9. แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย WonderLegal

แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย WonderLegal
ผ่านทาง WonderLegal

แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือทางคำโดย WonderLegal เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้การสร้างข้อตกลงความร่วมมือเป็นเรื่องง่าย

ด้วยเทมเพลตนี้ ผู้ใช้ Word สามารถปรับแต่ง บันทึก ส่งออก และพิมพ์เอกสารทางกฎหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ใช้เพื่อ:

  • จัดทำเป็นทางการความร่วมมือแบบร่วมมือกันโดยมีข้อตกลงที่ชัดเจนสำหรับทุกฝ่าย
  • ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระผูกพันของตน
  • สร้างความสำเร็จในการร่วมมือกับผู้อื่นผ่านการใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับแล้ว เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น

คุณจะกรอกแบบฟอร์มในเทมเพลต MS Word นี้เหมือนกับการกรอกแบบฟอร์ม โดยตอบคำถามเกี่ยวกับความร่วมมือของคุณเพื่อสร้างเอกสาร เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF

ตามเว็บไซต์ของ WonderLegal เอกสารของพวกเขามีราคาตั้งแต่ $1.99 ถึง $59.99 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ $17.99 ต่อเอกสาร

10. แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย CocoSign

แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย CocoSign
ผ่านทาง CocoSign

แม่แบบข้อตกลงการร่วมมือทางเอกสาร Word นี้เป็นตัวเลือกที่ใช้ Word เป็นฐานอีกตัวหนึ่งที่ทำให้การสร้างเอกสารง่ายขึ้น. ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมหรือกฎหมายเลย.

เทมเพลตนี้ให้วิธีที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาในการทำให้ความร่วมมือระหว่างธุรกิจและบุคคลเป็นทางการ ใช้เพื่อ:

  • สรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบนหน้าเดียวกันตั้งแต่วันแรก
  • ปรับแต่งข้อตกลงของคุณให้สะท้อนถึงความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของทั้งสองฝ่าย
  • ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและความโปร่งใส

แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือทางคำเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลและลูกค้า

เป็นโบนัส ผู้ใช้ CocoSign ฟรีสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้หนึ่งแบบ ดังนั้นหากนี่เป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเลย

นำทางความร่วมมือด้วยความมั่นใจ

การทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในช่วงเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าทรัพยากรเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สะดวกสำหรับการร่างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

แบบสัญญาที่เหมาะสมสามารถครอบคลุมทุกแง่มุมของโครงการของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พวกมันจะทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตน ทำให้คุณสามารถสร้างฐานที่มั่นคงและความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จได้

เราจะไม่ทำให้คุณเบื่อด้วยคำปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ แต่ขอแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือของคุณก่อนที่จะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร สำนักงานกฎหมายสามารถช่วยระบุความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในข้อตกลงความร่วมมือที่ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาจมองข้ามได้ ✅

สิ่งนี้สามารถช่วยปกป้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเสมอภาค

