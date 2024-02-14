10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp

อา โลกอันน่าอัศจรรย์ของข้อตกลงความร่วมมือ นี่คือที่ที่การทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับเอกสารและข้อกฎหมาย การเดินทางในโลกนี้อาจใช้เวลามาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น—และแม่แบบข้อตกลงความร่วมมือสามารถช่วยได้
นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย
เราได้ค้นพบ 10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือที่ดีที่สุด (Word, PDF และแบบพิเศษเฉพาะ ClickUp) ที่จะเปลี่ยนความฝันของทีมคุณให้กลายเป็นความจริงที่มีผลทางกฎหมาย
ดังนั้น หยิบกาแฟของคุณแล้วดำดิ่งสู่โลกแห่งการทำงานร่วมกัน ทีละเทมเพลต ☕✨
⏰ สรุป 60 วินาที
ข้อตกลงความร่วมมือช่วยกำหนดความคาดหวัง บทบาท และความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับโครงการร่วมใด ๆ การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
- เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
- เทมเพลตหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
- เทมเพลตจดหมายข้อตกลง ClickUp
- เทมเพลตข้อตกลงการทำงาน ClickUp
- เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
- เทมเพลตการวางแผนและทำงานร่วมกันสำหรับกิจกรรม ClickUp
- เทมเพลตความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
- เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
- แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย WonderLegal
- แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย CocoSign
ข้อตกลงความร่วมมือคืออะไร?
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ปรับแต่งได้และแผนงานล่วงหน้าสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาช่วง ธุรกิจ และองค์กรที่กำลังเริ่มต้นโครงการร่วมทุนและโครงการความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือตัวอย่างนี้กำหนดความคาดหวัง ความรับผิดชอบ และข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ราบรื่น โดยพื้นฐานแล้ว ข้อตกลงนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น อย่างแท้จริง ?
นี่คือสิ่งจำเป็นของแบบร่างข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ:
- คู่สัญญา: รายละเอียดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- วัตถุประสงค์: คำอธิบายของโครงการและเป้าหมาย
- ระยะเวลา: วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของข้อตกลงความร่วมมือ
- การมีส่วนร่วม: ทรัพยากร, ทรัพย์สิน, หรือเงินทุนที่แต่ละฝ่ายจะจัดหาให้
- ทรัพย์สินทางปัญญา: ข้อสัญญาที่ระบุถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
- การรักษาความลับ: ข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและความลับทางการค้า
- ข้อสัญญาการชดใช้ค่าเสียหาย: ข้อความที่ระบุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายอื่นในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง
- การระงับข้อพิพาท: วิธีการและข้อตกลงอนุญาโตตุลาการสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท
- กฎหมายที่ใช้บังคับ: เขตอำนาจศาลที่ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมาย
- ลายเซ็น: ลายเซ็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการยินยอมต่อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงทั้งหมด
ข้อตกลงความร่วมมืออาจรวมถึงข้อมูลลับอื่น ๆ, ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล, จุดสำคัญ, การรับประกัน, และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองฝ่ายต้องการให้ได้รับการพิจารณา
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาความร่วมมือที่ดี?
แบบข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจควรมีความครอบคลุม ชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนได้. นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่คุณควรค้นหา:
- ความเรียบง่าย: ภาษาที่ใช้ในแบบฟอร์มสัญญาควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์กฎหมายที่ซับซ้อนหรือเยิ่นเย้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันความสับสน
- การปรับแต่ง: เทมเพลตที่ดีสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับเนื้อหาของเรื่อง คุณควรสามารถเพิ่มหรือลบข้อกำหนดได้ตามต้องการสำหรับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การขยายระยะเวลาของข้อตกลง และอื่น ๆ
- ความครอบคลุม: แม่แบบควรครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องของความร่วมมือ รวมถึงการตัดสินใจร่วมกัน การแก้ไขข้อพิพาท และรายละเอียดการต่ออายุหรือการยกเลิก
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: แม่แบบควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด
- ความเฉพาะเจาะจง: ถ้อยคำในข้อตกลงควรกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และข้อกำหนดของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
- ความสามารถในการจ่าย: เทมเพลตที่ดีควรมีราคาไม่แพงหรือฟรี เพราะไม่มีใครต้องการจ่ายเงินหรือใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินเพื่อรับเทมเพลตสัญญา
10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือที่สามารถนำไปใช้ได้
เรามีเทมเพลตที่ดีที่สุด 10 แบบเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการโซเชียลมีเดีย หรือสิ่งอื่น ๆ
1. แบบสัญญาความร่วมมือ ClickUp
แบบสัญญาความร่วมมือ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง มันช่วยให้กระบวนการสร้างสัญญาที่ละเอียดเป็นไปอย่างราบรื่น มอบวิธีการที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการความร่วมมือข้ามสายงานใดๆ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างสัญญาที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถ:
- ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ควบคุมความร่วมมืออย่างชัดเจน และยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในขอบเขตและความคาดหวัง
- กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของความร่วมมือ โดยกำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำงานร่วมกัน
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ, ภาระผูกพันทางการเงิน, และความรับผิดของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือโดยไม่มีช่องว่างให้เกิดความเข้าใจผิด
ปรับแต่งทุกองค์ประกอบของเทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือฟรีนี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจการร่วมค้า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือรูปแบบอื่น ๆ คุณจะมีทุกอย่างที่จำเป็นในการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2. แม่แบบความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUp
พร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจของคุณหรือไม่? เทมเพลตความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUp ช่วยให้การสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นเรื่องง่าย และรับประกันว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองในทุกขั้นตอน ?
แบบฟอร์มความร่วมมือและข้อตกลงทางธุรกิจของเราช่วยให้ความซับซ้อนของการร่วมมือกลายเป็นเรื่องง่าย มอบอำนาจให้คุณสามารถสร้างสัญญาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย พร้อมทั้งมีความถูกต้องตามกฎหมาย
เทมเพลตข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50ของ ClickUp ช่วยให้ง่ายต่อการ:
- กำหนดความรับผิดชอบ, ความรับผิด, และการจัดสรรส่วนแบ่งสำหรับแต่ละหุ้นส่วน
- จัดตั้งขั้นตอนการตัดสินใจ, ความรับผิดชอบ, ความรับผิด, และการแบ่งปัน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือที่ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย, หรือการชำระเงิน ?
3. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp
หากคุณต้องการให้จดหมายข้อตกลงของคุณถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกแม่แบบจดหมายข้อตกลงของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ
จดหมายข้อตกลงเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในที่ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการคุ้มครองและได้รับข้อมูลครบถ้วนก่อนเริ่มโครงการ
เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUp ช่วยให้การสร้างข้อตกลงที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณ:
- สรุปขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ รวมถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และทรัพยากร เทคโนโลยี หรือบุคลากรที่จำเป็น
- ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และแง่มุมทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน แหล่งเงินทุน และนโยบายการคืนเงิน
- ระบุบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่าย รวมถึงงานที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจตรงกันและหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือความประหลาดใจในอนาคต คุณยังจะได้รับตัวอย่างสัญญา บันทึกที่เป็นประโยชน์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ?
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานพึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล 📥 รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงาน ของเราวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
4. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการทำงานของClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับโครงการทีมของคุณ มันทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยความชัดเจนและความรับผิดชอบ ?
แบบฟอร์มข้อตกลงนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกัน ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและหลีกเลี่ยงความสับสนในที่ทำงาน
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ช่วยให้ง่ายต่อการ:
- สรุปวัตถุประสงค์และภารกิจของสมาชิกทีมแต่ละคน ชี้แจงเป้าหมายของแต่ละบุคคล และวิธีที่เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
- กำหนดความรับผิดชอบ บทบาท และความคาดหวังสำหรับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบเพื่อลดความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
- ปรับปรุงการบริหารทีมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้เกิดการร่วมมืออย่างราบรื่น และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่นวัตกรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
ด้วยเทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUp คุณจะช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง เทมเพลตนี้ไม่ใช่แค่เอกสารธรรมดา แต่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ?
5. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
แบบสัญญาผู้รับเหมาของClickUpครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของการทำงานกับผู้รับเหมา. มันจะช่วยชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิของตน.
โดยการใช้แบบฟอร์มสัญญาผู้รับเหมาของ ClickUp คุณสามารถ:
- กำหนดงาน หน้าที่ และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างธุรกิจของคุณกับผู้รับเหมา
- ชี้แจงรายละเอียดสำคัญ เช่น ระยะเวลา กรอบเวลาสำคัญ โครงสร้างการชำระเงินและสิ่งที่ต้องส่งมอบเพื่อสร้างแผนงานสำหรับโครงการทั้งหมด
- จัดตั้งกรอบกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ในการทำงานและช่วยป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายล่วงหน้าสำหรับธุรกิจของคุณหรือผู้รับเหมา
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUp ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อตกลงผู้รับเหมาที่มีโครงสร้างดีได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!เครื่องมือเขียน AIของ ClickUp สามารถยกระดับงานเขียนของคุณด้วยภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับน้ำเสียงที่คุณต้องการ ClickUp AI ช่วยให้การค้นหาคำที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถแสดงความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใสในการติดต่อกับผู้รับเหมาได้อย่างมั่นใจ
6. แม่แบบการวางแผนและทำงานร่วมกันในงานอีเวนต์ของ ClickUp
เทมเพลตการวางแผนและประสานงานกิจกรรมของ ClickUpมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อการประสานงานที่แข็งแกร่งและการจัดการขั้นสูงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตอเนกประสงค์นี้สามารถช่วยคุณ:
- จัดระเบียบงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกกำหนดเวลาเสร็จสิ้นและงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
- สร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ขาย ผู้ประสานงาน และผู้เข้าร่วม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าพึงพอใจสำหรับทุกคน
- สร้างความสอดคล้องเกี่ยวกับความคาดหวัง, มาตรฐานการปฏิบัติงาน, การจัดตารางเวลา, และมาตรฐานเพื่อลดโอกาสของการสื่อสารผิดพลาดในระหว่างกิจกรรม
ใช้เทมเพลตการวางแผนและร่วมมือในงานอีเวนต์ของ ClickUp เป็นเอกสารอเนกประสงค์เพื่อช่วยในการจัดงานส่วนตัว การประชุมธุรกิจระหว่างประเทศ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
7. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้อยู่ในมือคุณ, คุณจะสามารถทำได้:
- นำทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างราบรื่นและรับประกันผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
- เพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณในด้านการขาย, การรับลูกค้าใหม่, และการผลิต โดยการจัดเตรียมแผนที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่สอดคล้องกันระหว่างทีมของคุณและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp จะช่วยให้คุณปรับปรุงความสำเร็จของลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว ใช้เพื่อยกระดับโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าของคุณ ??
8. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ ClickUp
ข้อตกลงบริการ ClickUp Templateคือตั๋วของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณทราบข้อมูล และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อตกลงการให้บริการที่ชัดเจนและกระชับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าในการเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการที่คุณจะให้บริการ
ใช้เทมเพลตข้อตกลงการให้บริการของ ClickUp และทำให้ง่ายขึ้นในการ:
- สร้างโครงร่างที่ครอบคลุมของบริการทั้งหมดที่จัดให้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่โปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการประกอบด้วย
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับแต่ละโครงการเพื่อให้ทุกฝ่ายสอดคล้องกันในการตรวจสอบว่าผู้ให้บริการและลูกค้าอยู่ในแนวทางเดียวกัน
- กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดล่วงหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนทางการเงินและการจัดการงบประมาณ
การใช้เทมเพลตนี้ยังให้คุณเข้าถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์, แนวทางที่ดีที่สุด, คู่มือที่ครอบคลุม, คำถามที่พบบ่อยที่เป็นประโยชน์, และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องการ. ?
เช่นเดียวกับข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดของ ClickUp ในรายการนี้ ข้อตกลงนี้สามารถใช้ได้กับผู้ใช้แบบ Free Forever คลังเทมเพลตของ ClickUp มีตัวเลือกมากกว่า 1,000รายการสำหรับข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดทำงบประมาณ การจัดการทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
9. แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย WonderLegal
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือทางคำโดย WonderLegal เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้การสร้างข้อตกลงความร่วมมือเป็นเรื่องง่าย
ด้วยเทมเพลตนี้ ผู้ใช้ Word สามารถปรับแต่ง บันทึก ส่งออก และพิมพ์เอกสารทางกฎหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ใช้เพื่อ:
- จัดทำเป็นทางการความร่วมมือแบบร่วมมือกันโดยมีข้อตกลงที่ชัดเจนสำหรับทุกฝ่าย
- ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระผูกพันของตน
- สร้างความสำเร็จในการร่วมมือกับผู้อื่นผ่านการใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับแล้ว เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นไปได้ง่ายขึ้น
คุณจะกรอกแบบฟอร์มในเทมเพลต MS Word นี้เหมือนกับการกรอกแบบฟอร์ม โดยตอบคำถามเกี่ยวกับความร่วมมือของคุณเพื่อสร้างเอกสาร เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF
ตามเว็บไซต์ของ WonderLegal เอกสารของพวกเขามีราคาตั้งแต่ $1.99 ถึง $59.99 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ $17.99 ต่อเอกสาร
10. แบบฟอร์มข้อตกลงการร่วมมือทางคำโดย CocoSign
แม่แบบข้อตกลงการร่วมมือทางเอกสาร Word นี้เป็นตัวเลือกที่ใช้ Word เป็นฐานอีกตัวหนึ่งที่ทำให้การสร้างเอกสารง่ายขึ้น. ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมหรือกฎหมายเลย.
เทมเพลตนี้ให้วิธีที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาในการทำให้ความร่วมมือระหว่างธุรกิจและบุคคลเป็นทางการ ใช้เพื่อ:
- สรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบนหน้าเดียวกันตั้งแต่วันแรก
- ปรับแต่งข้อตกลงของคุณให้สะท้อนถึงความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของทั้งสองฝ่าย
- ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและความโปร่งใส
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือทางคำเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลและลูกค้า
เป็นโบนัส ผู้ใช้ CocoSign ฟรีสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้หนึ่งแบบ ดังนั้นหากนี่เป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเลย
นำทางความร่วมมือด้วยความมั่นใจ
การทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในช่วงเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าทรัพยากรเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สะดวกสำหรับการร่างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
แบบสัญญาที่เหมาะสมสามารถครอบคลุมทุกแง่มุมของโครงการของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พวกมันจะทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตน ทำให้คุณสามารถสร้างฐานที่มั่นคงและความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จได้
เราจะไม่ทำให้คุณเบื่อด้วยคำปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ แต่ขอแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือของคุณก่อนที่จะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร สำนักงานกฎหมายสามารถช่วยระบุความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในข้อตกลงความร่วมมือที่ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาจมองข้ามได้ ✅
สิ่งนี้สามารถช่วยปกป้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเสมอภาค
