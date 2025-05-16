10 แบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างล่วงหน้าฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp

การทำงานกับลูกค้าแบบรับจ้างประจำเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้น คุณจำเป็นต้องจัดทำข้อตกลงการรับจ้างประจำ
หลายคนหลีกเลี่ยงเอกสารทางกฎหมาย เช่น ข้อตกลงการว่าจ้างล่วงหน้าและสัญญา เพราะเราไม่แน่ใจว่าควรพูดอะไรหรือควรรวมอะไรไว้บ้าง นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบข้อตกลงการว่าจ้างล่วงหน้ามีประโยชน์มาก—มีคนอื่นทำงานยากทั้งหมดแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มรายละเอียดโครงการของคุณและส่งให้ลูกค้าเซ็น!
ในคู่มือนี้เราจะสำรวจว่าแบบฟอร์มข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้าคืออะไรและสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อพิจารณาตัวเลือกต่างๆ จากนั้นเราจะแบ่งปันแบบฟอร์มข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้าที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมา ฟรีแลนซ์ และผู้ให้บริการมืออาชีพ
อะไรคือแบบสัญญาการจ้างงานแบบค่าจ้างล่วงหน้า?
สัญญาว่าจ้างล่วงหน้าคือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสองฝ่าย โดยผู้ให้บริการตกลงที่จะทำงานให้กับลูกค้าในลักษณะและปริมาณที่กำหนดไว้เป็นรายเดือน ซึ่งอาจเป็นการทำงานเป็นจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ หรือจำนวนผลงานโครงการที่กำหนดไว้เป็นรายเดือน และโดยทั่วไปลูกค้าจะชำระเงินล่วงหน้า สัญญาว่าจ้างล่วงหน้าเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยระหว่างเอเจนซีและลูกค้าองค์กรกับฟรีแลนซ์ที่ให้บริการตามสัญญาจ้าง (หรือบุคคลใด ๆ ที่มีสถานะเป็นผู้รับจ้างอิสระ)
แม้ว่าคุณจะสามารถเขียนข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้าเองได้ทุกครั้งที่ต้องการ แต่การมีแม่แบบข้อตกลงค่าบริการล่วงหน้าที่ดีจะช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง แทนที่จะต้องคิดค้นสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมา คุณสามารถนำความเชี่ยวชาญของผู้อื่นมาใช้เพื่อสร้างสัญญาที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นเท่านั้น
แบบสัญญาว่าจ้างล่วงหน้าช่วยประหยัดเวลาของคุณ และเวลาของคุณคือเงิน ไม่เพียงเท่านั้น แบบสัญญาที่เหมาะสมยังมอบการคุ้มครองที่ถูกต้องให้คุณ และทำให้แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของผลงานที่เกิดขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นกับผลงานเหล่านั้น ข้อจำกัดของบริการที่ให้ และวิธีการและเวลาที่คุณจะได้รับเงิน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาจ้างงานแบบค่าจ้างคงที่ที่ดี?
มีเทมเพลตข้อตกลงค่าตอบแทนรายเดือนมากมาย แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรใช้แบบไหน?
แบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาที่ดีที่สุดควรประกอบด้วย:
- ระยะเวลาของข้อตกลง: วันที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้และระยะเวลาที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้
- ขอบเขตของงาน: งานที่คุณตกลงที่จะทำให้เสร็จทุกเดือน
- งานที่ได้รับมอบหมาย: วิธีการมอบหมายงานและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่ได้มอบหมายชั่วโมงหรือผลลัพธ์ทั้งหมด
- การเรียกเก็บเงิน: วิธีการที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับการชำระเงินและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน
- การแก้ไขข้อพิพาท: วิธีที่คุณจะจัดการกับปัญหาหรือข้อพิพาทใด ๆ เช่น ผ่านการอนุญาโตตุลาการ
- ข้อตกลงทั้งหมด: ส่วนสุดท้ายที่ยืนยันขอบเขตของข้อตกลง
- คำถามที่พบบ่อย: คุณสามารถเพิ่มส่วนที่เป็นตัวเลือกสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้
นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด และเทมเพลตแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณและช่วยเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้รวดเร็วขึ้น
10 แบบฟอร์มข้อตกลงค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับใช้งาน
ข้อตกลงการจ้างงานล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณกำลังทำงานให้กับลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน และต้องการการคุ้มครองในการได้รับเงินค่าจ้างตรงเวลา รวมถึงการกำหนดขอบเขตการทำงานของคุณ
แม่แบบที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น และสิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เพิ่มข้อมูลของลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับมัน และกดส่ง หากแม่แบบนี้เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์จัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก
ด้วยเหตุนี้ นี่คือคู่มือของเราเกี่ยวกับแบบฟอร์มสัญญาค่าตอบแทนประจำที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาใช้ในธุรกิจของคุณในปีนี้
1. แม่แบบข้อตกลงค่าบริการรายเดือน ClickUp
ทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสัญญาค่าบริการรายเดือนของ ClickUp— ออกแบบมาเพื่อช่วยฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, และเอเจนซีในการสร้างสัญญาที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่นี้ครอบคลุมขอบเขตของงาน, เงื่อนไขการชำระเงิน, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, และระยะเวลาการทำงาน, ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจและชัดเจน.
ไม่ว่าคุณจะจัดการกับผู้ว่าจ้างหลายรายหรือเพิ่งเริ่มต้น ClickUp ก็ช่วยให้การสร้างสัญญาเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย—ทั้งหมดในที่เดียว
2. แม่แบบข้อตกลงบริการทั่วไปของ ClickUp
อันดับแรกเรามีเทมเพลตข้อตกลงบริการทั่วไปโดย ClickUp ตามชื่อที่แนะนำ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด และเนื่องจากเป็นเทมเพลตของ ClickUp จึงสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของคุณ ✔️
แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการทั่วไปนี้ช่วยให้คุณสร้างสัญญาที่มั่นคงและเป็นทางการระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณได้ แบบฟอร์มนี้มีพื้นที่ให้คุณกำหนดบริการและข้อเสนอของคุณ กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงระบุความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการส่งมอบงาน คุณยังสามารถระบุว่าคุณใช้ผู้รับเหมาช่วงหรือไม่ เพิ่มการยกเว้นการเปิดเผยข้อมูล และรวมข้อกำหนดหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้
ใช้เทมเพลตข้อตกลงการให้บริการนี้เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่และต้องการพื้นฐานที่ดีในการเริ่มต้น เหมาะสำหรับลูกค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา หรือฟรีแลนซ์ทุกราย
3. แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบสัญญาที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณจะเห็นในฐานะพนักงานมากขึ้นแม่แบบสัญญาการทำงานโดย ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
แบบสัญญาจ้างงานเช่นนี้มักใช้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต้องทราบ รายการนี้ประกอบด้วย ตำแหน่งงาน, สวัสดิการ, ค่าชดเชย, ระยะเวลาทดลองงาน, วันหยุดพักผ่อน, ข้อมูลที่เป็นความลับ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, และการยกเลิกสัญญา
สำหรับผู้รับเหมาหลายราย ภาษาที่ใช้ในเทมเพลตนี้และส่วนต่าง ๆ ที่รวมไว้อาจไม่เกี่ยวข้องและอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างว่าคุณเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณอาจควรอ่าน (และพิจารณา) ก่อนตัดสินใจว่าคุณต้องการดำเนินการตามข้อตกลงการรับเหมาแบบรายเดือนของคุณอย่างไร
4. แม่แบบสัญญาฟรีแลนซ์ ClickUp
แม้ว่าจะเรียกว่าแม่แบบสัญญาฟรีแลนซ์โดย ClickUp แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ผู้รับเหมาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่แบบที่ยอดเยี่ยมนี้ได้เช่นกัน ตามชื่อที่บ่งบอก แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับลูกค้าของพวกเขา
แบบสัญญาจ้างงานอิสระมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อกำหนดขอบเขต, เงื่อนไขการชำระเงิน, และสิ่งที่คาดหวังให้ส่งมอบตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างงานของคุณ. แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับตารางเวลาโครงการของคุณ, คำอธิบายบริการ, ข้อมูลความรับผิด, และอื่น ๆ.
ใช้เทมเพลตนี้หากคุณต้องการวิธีการทำงานที่ปลอดภัยกับลูกค้าของคุณและต้องการดูเป็นมืออาชีพในขณะทำงาน เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานฟรีแลนซ์หรืองานรับจ้างอย่างจริงจัง
5. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
หากคุณเป็นที่ปรึกษาและต้องการเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะลองดูเทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาโดย ClickUp ภาระหน้าที่ของที่ปรึกษามักจะแตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วไป และเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ
ภายในเทมเพลตการให้คำปรึกษานี้คุณจะพบกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมอง ซึ่งทำให้ง่ายกว่าที่เคยในการเปลี่ยนเอกสารของคุณให้เป็นการกระทำด้วยงาน ClickUp เทมเพลตนี้เองช่วยให้คุณปรับกระบวนการของคุณให้ราบรื่นและนำเสนอเอกสารเดียวให้กับลูกค้าของคุณที่ระบุความคาดหวัง, กำหนดการชำระเงิน, และขอบเขตของงาน
ใช้เทมเพลตนี้หากคุณต้องการเทมเพลตข้อตกลงที่พร้อมใช้งานสำหรับบริการให้คำปรึกษา แทนที่จะใช้ตัวเลือกทั่วไปที่อาจต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ จับคู่กับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาเพื่อบันทึกเวลาของคุณอย่างแม่นยำ จากนั้นเรียกเก็บเงินและรายงานกิจกรรมของคุณทุกเดือน
6. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
สำหรับผู้รับเหมาและผู้ทำงานอิสระที่ต้องการสนามที่เปิดกว้างมากขึ้นเพื่อเริ่มต้น,แบบฟอร์มสัญญาให้บริการโดย ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ. แบบฟอร์มนี้มีความเรียบง่ายกว่าบางแบบในรายการนี้ ซึ่งเหมาะมากหากคุณมีคำศัพท์หรือส่วนที่ต้องการเพิ่มไว้แล้ว.
แม้ว่าจะมีความเรียบง่ายมากกว่าเทมเพลตอื่น ๆ แต่เทมเพลตนี้ยังมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้น มีพื้นที่ให้คุณแชร์ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบริการและข้อเสนอของคุณ จำนวนเงินที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับและเมื่อใด รวมถึงความคาดหวังของคุณต่อตัวคุณเองและลูกค้าของคุณ
เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการพื้นฐานที่สะอาดและถูกต้องตามกฎหมาย คุณสามารถปรับแต่งข้อตกลงของคุณและเพิ่มบุคลิกของคุณเองได้ด้วยการสนับสนุนจากเครื่องมือเขียน AI
7. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp
สัญญาเฉพาะทางอาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่บางครั้งสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ คือแม่แบบที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญสัญญาธุรกิจนี้โดย ClickUpมีทุกส่วนสำคัญที่คุณต้องใช้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน ✨
แม่แบบตัวอย่างนี้นำสิ่งที่ต้องมีในสัญญาทั้งหมดมารวมไว้ในที่เดียว ให้คุณมีเอกสารที่จัดระเบียบเรียบร้อยซึ่งสามารถแชร์กับลูกค้าได้ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดอีกด้วย แม่แบบนี้รวมถึงสถานะที่ปรับแต่งได้ มุมมอง และฟิลด์ต่างๆ เพื่อให้การปรับแต่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ใช้เทมเพลตสัญญาธุรกิจนี้หากคุณต้องการเอกสารที่เป็นทางการสำหรับลูกค้าซึ่งสรุปบริการของคุณ รวมถึงข้อมูลจากซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการทำงานฟรีแลนซ์ของคุณ และกำหนดสิ่งที่คาดหวังจากทั้งสองฝ่าย
8. แบบฟอร์มข้อตกลงการจ้างงานคำโดย Signaturely
แม้ว่าเราจะเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ClickUp มอบวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง ทำงานร่วมกัน และแบ่งปันสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ให้กับคุณ แต่เราเข้าใจดีว่าบางครั้งคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับผู้รับเหมาหรือที่ปรึกษาได้ทันที นั่นคือเหตุผลที่ข้อเสนอแนะต่อไปนี้คือเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ร่วมกับ Microsoft Word ได้ ?
อันดับแรก เรามีแม่แบบข้อตกลงการว่าจ้างเพื่อรักษาสิทธิ์ในข้อความทางกฎหมาย แม่แบบนี้ได้รับการร่างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างสัญญาที่ปลอดภัยระหว่างสองฝ่าย
สรุปรายการบริการของคุณ กำหนดตารางค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้า และกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและรายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดในรายการนี้ คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หรือคงข้อความไว้ตามเดิมและเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดของลูกค้าของคุณลงในช่องว่าง
แบบฟอร์มข้อตกลงค่าธรรมเนียมคงที่นี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณจำเป็นต้องใช้ Microsoft Word
9. แบบฟอร์มข้อตกลงการจ้างงานคำโดย EasyLegalDocs
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบข้อตกลงค่าบริการรายเดือนที่ให้ความรู้สึกแบบดั้งเดิมมากกว่าแบบอื่น ๆ ในรายการนี้ แม่แบบข้อตกลงค่าบริการรายเดือนในรูปแบบ Word นี้อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
แม้ว่าข้อตกลงบางฉบับอาจมีความละเอียดและยาวหลายหน้า แต่แม่แบบนี้ถูกออกแบบให้กระชับและเข้าใจง่ายเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้น ประกอบด้วยส่วนสำหรับรายละเอียดบริษัทของคุณ ระยะเวลาการว่าจ้าง ขอบเขตของบริการ ค่าธรรมเนียมการว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกคืนได้ และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
เนื่องจากข้อตกลงนี้สั้นและไม่ซับซ้อน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างรายใหม่ที่ไม่อยากสับสนกับศัพท์กฎหมาย หรือในกรณีที่มูลค่าของข้อตกลงค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่สูงมากจนคุณกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความ รายละเอียด หรือการคุ้มครองเพิ่มเติม
10. แบบสัญญาจ้างแบบต่อเนื่องสำหรับเอเจนซีโฆษณาคำโดย Template.net
การเริ่มต้นเอเจนซี่โฆษณาของคุณเองเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมสำหรับบุคคลที่มีความสามารถหลายคน และเมื่อคุณถึงจุดนี้ คุณจะต้องการข้อตกลง สัญญา และเอกสารที่สอดคล้องกับสถานะและสไตล์ของคุณ
หากคุณดำเนินธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา โปรดพิจารณาแม่แบบสัญญาค่าบริการรายเดือนสำหรับเอเจนซี่โฆษณาโดยเฉพาะนี้ เป็นแบบฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและความละเอียดได้อย่างลงตัว มีพื้นที่เพียงพอสำหรับระบุบริการ จุดสำคัญ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของคุณ โดยไม่ทำให้อ่านยากหรือซับซ้อนจนเกินไป
เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเทมเพลต Word หรือคุณเป็นผู้ใช้ Apple Pages หรือ Google Docs—เทมเพลตนี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือแก้ไขเอกสารยอดนิยมเหล่านี้ได้ทั้งหมด
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตข้อตกลงค่าบริการรายเดือนเหล่านี้
แบบสัญญาผู้รับเหมาแบบรายเดือนเป็นสิ่งที่ต้องมีหากคุณจริงจังกับธุรกิจรับเหมาของคุณ ไม่เพียงแต่จะสื่อให้ลูกค้าของคุณทราบว่าคุณน่าเชื่อถือและรู้วิธีดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้คุณจัดการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาแบบฟอร์มสัญญาค่าบริการล่วงหน้าฟรีที่เหมาะกับความต้องการของคุณ จากนั้นใช้เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นระบบและประหยัดเวลา ด้วยแบบฟอร์มและคุณสมบัติมากมายสำหรับการจัดการโครงการและงาน ClickUp คือที่ที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบธุรกิจการรับเหมาของคุณทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และค้นพบวิธีที่มันสามารถกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของคุณสำหรับวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ