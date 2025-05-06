10 ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในปี 2025

การเป็นที่ปรึกษาหมายถึงการต้องจัดการหลายงานพร้อมกัน มีเส้นตายที่ใกล้เข้ามาเสมอ โครงการใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้น และลูกค้าที่รอคำตอบอยู่ทางโทรศัพท์ ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่วุ่นวายนี้ การรักษาทุกอย่างให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นจึงเป็นเรื่องยาก
โชคดีสำหรับคุณ มีเครื่องมือที่ปรึกษาที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ คุณจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และเป็นที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกซอฟต์แวร์ใด? หากคุณไม่เคยสำรวจมาก่อน คุณจะต้องประหลาดใจกับตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย ตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการไปจนถึงซอฟต์แวร์ติดตามเวลา มีบางสิ่งที่จะช่วยที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน ?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ปรึกษา และสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม เราจะเน้นและเปรียบเทียบ 10 โซลูชันที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน เพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างดีที่สุด
ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาคืออะไร?
เครื่องมือให้คำปรึกษาช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาจัดการทรัพยากร งาน ผลิตภาพ และลูกค้าหลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่หลากหลายและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างขั้นตอนการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติหลักสำหรับการจัดการงานซอฟต์แวร์ประมูล และแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้า
เนื่องจากซอฟต์แวร์ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อบริษัทขายและให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ คุณจะพบคุณสมบัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการข้อมูล และการติดตามกำไรด้วย ซอฟต์แวร์เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์บางตัวเป็นแบบครบวงจรรวมถึงการจัดการงานด้วย ขณะที่บางตัวออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้าน เช่น การจัดการเอกสารหรือการสื่อสารกับลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษา?
ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณและประเภทของบริการที่ปรึกษาที่คุณต้องการความช่วยเหลือ บางทีคุณอาจกำลังมองหาฟังก์ชันเฉพาะ เช่น ความช่วยเหลือจาก AI และการทำงานอัตโนมัติสำหรับการสร้างงาน หรืออาจต้องการการสนับสนุนข้อมูลอีคอมเมิร์ซ หรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับแอปมือถือสำหรับการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์แบบเคลื่อนที่ก็ได้
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการให้คำปรึกษา:
- ความสามารถในการขยายตัว: ในฐานะที่ปรึกษา เป้าหมายของคุณคือการเติบโตของธุรกิจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาของคุณไม่ทำให้คุณต้องหยุดชะงัก ด้วยการเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถขยายตัวได้อย่างไม่จำกัด
- การติดตามเวลา: องค์ประกอบสำคัญของการให้คำปรึกษาคือการจัดการเวลาของคุณ. เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการให้คำปรึกษาที่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้คุณอยู่ในความควบคุมของรายการที่ต้องทำของคุณ และจัดสรรเวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายด้วยการจัดอันดับ ข้อมูล และตัวชี้วัดด้านธุรกิจอัจฉริยะที่มอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ได้แม้ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การทำงานอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงาน: ประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดตารางงานด้วยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติและตัวกระตุ้นการสื่อสาร
- ความสามารถในการใช้งาน: คุณต้องการที่จะสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เลือกเครื่องมือที่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android และทั้งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ
ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
พร้อมที่จะยกระดับการให้คำปรึกษาของคุณไปสู่ระดับใหม่หรือไม่? นี่คือ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่คุณควรลองใช้ในวันนี้ ตั้งแต่บริการซอฟต์แวร์ไปจนถึงเครื่องมือจัดการงานและ CRM มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับทุกความต้องการในการให้คำปรึกษา
1.คลิกอัพ
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการมืออาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรม ClickUp คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ช่วยให้การจัดการงาน ลูกค้า และโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการหลายร้อยรายการ, ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่, และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, ClickUp คือเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมทุกงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว. สิ่งนี้, พร้อมกับความง่ายในการใช้งาน, ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง, และความยืดหยุ่น, ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ราบรื่นและเชื่อมต่ออย่างไม่มีรอยต่อกับระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของลูกค้า.
หนึ่งในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ClickUp สำหรับทีมที่ปรึกษาทุกขนาดคือผู้ช่วย AI ที่ปฏิวัติวงการ—ClickUp AI ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้สามารถสร้างอีเมล ข้อเสนอการขาย งาน อัปเดต สรุป และอื่นๆ อีกมากมาย และสำหรับงานเล็กๆน้อยๆที่ทำให้วันอันยุ่งของคุณช้าลง ให้ ClickUp Automations จัดการงานหนักแทนคุณ
ClickUp ยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างและดูแลระบบ CRM ของคุณ ด้วยมุมมองการทำงานที่หลากหลายถึง 15 แบบ ที่ปรึกษาสามารถมองเห็นกลยุทธ์ของลูกค้า, กำหนดเวลา, การเรียกเก็บเงิน, การรับข้อมูล, และอื่น ๆ ได้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจกับทุกสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้ ด้วยความช่วยเหลือจากทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp จะช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการสร้างเอกสาร และช่วยให้คุณสร้างสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพสูงได้รวดเร็วกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แบบฟอร์มให้คำปรึกษาสำหรับเอกสารเช่น ข้อตกลง, แผนโครงการ, และรายงาน ทำให้การสร้างเอกสารที่คุณต้องการเร็วขึ้น
- ทริกเกอร์และระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้จะจัดตารางงานและส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันที
- 15+ วิวให้คุณสำรวจการวิเคราะห์ขั้นสูงในภารกิจเฉพาะหรือรับภาพรวมกว้างของโครงการขนาดใหญ่
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณจับคู่เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Harvest และ Zendesk กับซอฟต์แวร์ของคุณ
- เครื่องมือ AIที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับการให้คำปรึกษาช่วยประหยัดเวลาของคุณเมื่อต้องจัดการกับงานที่ซ้ำซ้อนและงานที่ไม่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่มีให้บริการในแอปมือถือ
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Avaza
Avaza คือเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ติดตามค่าใช้จ่าย จัดการใบแจ้งหนี้ และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะทำงานในบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์หรือให้คำปรึกษาแก่บริษัทอีคอมเมิร์ซในวงการสุขภาพ เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดสรรทรัพยากร การสื่อสารกับทีมและลูกค้ารวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Avaza
- ใช้แม่แบบสำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับลูกค้า
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและรายงานค่าใช้จ่ายในเครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาเป็นเรื่องง่าย
- สร้างพื้นที่ใหม่สำหรับโครงการให้คำปรึกษาเฉพาะและสถานะที่กำหนดเองเพื่อดูว่างานอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการ
- รายงานภาพที่เข้าใจง่ายกว่า 50 รายการทำให้การรายงานธุรกิจรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้นโดยใช้เวลาค้นหาน้อยลง
ข้อจำกัดของ Avaza
- คุณไม่สามารถแบ่งโครงการออกเป็นเฟสได้ แต่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนและสถานะได้ ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือระยะยาว
- อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายเสมอไป ดังนั้นคุณอาจต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ฟีเจอร์บางอย่าง
ราคา Avaza
- ฟรี
- เริ่มต้น: $11.95/เดือน
- พื้นฐาน: $23.95/เดือน
- ธุรกิจ: $47.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Avaza
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
3. นิฟตี้
Nifty ช่วยให้บริการที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์โดยการรวมเอกสาร งานการทำแผนผังกระบวนการ และเครื่องมือสื่อสารไว้ในที่เดียวซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการให้คำปรึกษาสร้างกระบวนการขาย และติดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ???
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- มุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ ได้แก่ แคนบาน, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และสวิมเลน ให้คุณได้รับภาพรวมที่กว้างหรือข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานให้คำปรึกษา
- คุณสมบัติการหารือช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ได้พร้อมคำแนะนำจากเพื่อนร่วมทีมและลูกค้า
- แผนที่เส้นทางแบบภาพช่วยให้คุณแบ่งตารางการทำงานที่เป็นไปได้จริงและกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละโครงการและสมาชิกในทีม
- ใช้เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อสร้างเอกสารการให้คำปรึกษาทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ไปจนถึงรายงาน
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่ามันอาจจะดูสวยงามขึ้นหรือมีการปรับแต่งได้มากกว่านี้
- คุณสามารถแยกงานออกเป็นงานย่อยได้เพียงงานเดียวเท่านั้น ซึ่งจำกัดการปรับแต่งสำหรับงานหลักที่มีขนาดใหญ่กว่า
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $5/สมาชิก/เดือน
- ข้อดี: $10/สมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $16/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
4. การทำงานเป็นทีม
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการลูกค้า ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า การปรับขนาดกระบวนการขาย และการสนับสนุนทีมสร้างสรรค์ สร้างขึ้นเป็นระบบบันทึกข้อมูลเดียวที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการ ทรัพย์สินของลูกค้า และแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ตัววางแผนปริมาณงานช่วยให้คุณกำหนดตารางงานตามกรอบเวลาของโครงการ ความสามารถ และชุดทักษะ
- ระบบติดตามในตัวช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดตามเวลา ทำงานที่เรียกเก็บเงินได้ เงินที่จัดสรรให้กับทรัพยากร และกำไร
- เพิ่มธงความสำคัญให้กับงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการขยายธุรกิจของคุณ
- นำลูกค้าขึ้นระบบได้ในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นนาที ด้วยระบบอัตโนมัติและทริกเกอร์
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม เนื่องจากมีขั้นตอนการใช้งานที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแผนภูมิแกนต์มีปัญหาขัดข้อง และมุมมองงานอาจดูซับซ้อนจนเกินไป
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 99
- จัดส่ง: $13. 99
- เติบโต: $25. 99
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
5. Accelo
Accelo มุ่งมั่นที่จะกำจัดกระบวนการที่แยกส่วนออกจากกันให้หมดสิ้นไป โดยนำเสนอเครื่องมือแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาในการวางแผนโครงการ ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ครอบคลุมกระบวนการขายและการเสนอราคาทั้งหมด พร้อมการปรับแต่งอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- ระบบอัตโนมัติช่วยระบุโอกาสการขายที่พลาดไป, แสดงให้เห็นการปิดการขาย, และส่งการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุงการประสานงานของทีม
- สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าด้วยระบบตั๋ว (Tickets) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากคำขอทางอีเมลและการส่งแบบฟอร์มของลูกค้า
- การติดตามเวลาช่วยให้คุณบันทึกเวลาและสร้างใบแจ้งหนี้ได้ทันที
- รายงานลูกค้าในตัวช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Accelo
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอาจทำให้ผู้ใช้บางคนพบว่าการจัดการโครงการหลายโครงการเป็นเรื่องยาก
- ฟังก์ชันการค้นหาและการส่งออกสามารถปรับปรุงได้
Accelo ราคา
- บวก: $30/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $49/ผู้ใช้/เดือน
- แพ็กเกจ: $99/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. Calendly
แม้ว่าเครื่องมือหลายอย่างในรายการนี้จะสามารถทำงานด้านการให้คำปรึกษาได้หลากหลาย แต่เครื่องมือนี้เน้นเฉพาะด้านการจัดตารางเวลา ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาและนัดหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- โปรแกรมจัดตารางเวลาฟรีนี้ทำงานร่วมกับ Microsoft และ Google เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับฐานลูกค้าและเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ
- ทำให้การสื่อสารในการประชุมเป็นอัตโนมัติด้วยการส่งการแจ้งเตือนก่อนการประชุมและการติดตามผลหลังการประชุม
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Salesforce และ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณติดต่อสื่อสารและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
- เพิ่มการแจ้งสถานะว่างแบบเรียลไทม์ในอีเมลของคุณด้วย Calendly เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการติดต่อภายนอก
ข้อจำกัดของ Calendly
- นี่คือเครื่องมือจัดตารางปฏิทิน ดังนั้นคุณจะต้องใช้โซลูชันอื่นสำหรับการจัดการงานและการวิเคราะห์
- การจัดตารางเวลาสำหรับผู้ใช้หลายคนต้องใช้การนำทาง
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรีเสมอ
- สิ่งจำเป็น: $10/ที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: $15/ที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $20/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)
7. Kantata (เดิมชื่อ Mavenlink)
Mavenlink ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Kantata ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษาผ่านการผสานรวมและเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ มองภาพรวมในพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณหรือเจาะลึกลงในรายละเอียดงานแต่ละชิ้นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงในธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ ???
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- แผนภูมิแกนต์ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรและปริมาณงานของสมาชิกทีมให้สอดคล้องกันได้ดีขึ้นในที่ที่ต้องการมากที่สุด
- แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และกระบวนการทำงานอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้ในการกำหนดเวลาสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ใช้การวิเคราะห์ในแอปเพื่อสร้างการคาดการณ์กำไรและเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของความสำเร็จและความล้มเหลวในการให้คำปรึกษาของคุณ
ข้อจำกัดของคันตาตา
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- รูปแบบใบแจ้งหนี้มีความเข้มงวด ทำให้ความสามารถในการสร้างใบแจ้งหนี้และแสดงข้อมูลบางอย่างของคุณถูกจำกัด
การกำหนดราคา Kantata
- กำหนดเวลาการสาธิตเพื่อดูราคา
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- G2: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
8. Qwilr
Qwilr ยกระดับซอฟต์แวร์สำหรับข้อเสนอการขายไปอีกขั้น ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การติดตามความสนใจของผู้ซื้อ ไปจนถึงการปิดการขาย ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยให้การขยายธุรกิจง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเติบโตธุรกิจได้ตามเงื่อนไขของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Qwilr
- สร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดายจากหน้าเว็บไปจนถึงสไลด์นำเสนอการขาย พร้อมวิดีโอที่ฝังได้ ราคาที่ปรับแต่งได้ และการออกแบบที่มีแบรนด์ของคุณเอง
- แม่แบบข้อเสนอช่วยให้ตัวแทนขายและที่ปรึกษาไม่ต้องเสียเวลาสร้างเนื้อหาเฉพาะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
- ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงฐานความรู้และงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้
- ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในตัว หมายความว่าคุณสามารถปิดการขายได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น
ข้อจำกัดของ Qwilr
- ข้อบกพร่องทางภาพบางอย่างอาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันหมายความว่าผู้ใช้งานใหม่ต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
ราคาของ Qwilr
- ธุรกิจ: $35/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $59/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Qwilr
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Bidsketch
ในฐานะที่ปรึกษา คุณต้องสร้างข้อเสนออยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่กับลูกค้าเดิมหรือการหาลูกค้าใหม่ ด้วย Bidsketch การร่างข้อเสนอเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพียงกรอกรายละเอียดโครงการ ค่าธรรมเนียม และการออกแบบลงในเทมเพลต และใช้ฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดการขาย ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Bidsketch
- หน้าแลนดิ้งเพจสำหรับลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- เทมเพลตการขอแต่งงานที่สวยงามทำให้ข้อเสนอของคุณโดดเด่นจากฝูงชนพร้อมตัวเลือกในการเพิ่มสินทรัพย์แบรนด์
- การวิเคราะห์ภายในแอปและการแจ้งเตือนทันทีช่วยให้คุณทราบถึงการตอบสนองของลูกค้าต่อข้อเสนอของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Zapier, FreshBooks, และ Harvest นำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Bidsketch
- แผนราคาชั้นยอดจำกัดไว้ที่แปดที่นั่ง ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับทีมและองค์กรขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงในแง่ของการจัดรูปแบบ
ราคาของ Bidsketch
- เดี่ยว: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- ธุรกิจ: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดแปดคน
คะแนนและรีวิวของ Bidsketch
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
10. โพรโพซิไฟ
กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, นำเสนอข้อเสนอ, และปิดการขายด้วยซอฟต์แวร์สร้างข้อเสนอจาก Proposify. เครื่องมือนี้มอบเทมเพลต, ชิ้นส่วน, และห้องสมุดของเนื้อหาให้คุณเลือกใช้เมื่อสร้างข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- เนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าช่วยให้ตัวแทนขายสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสร้างแบรนด์ได้ง่ายขึ้น
- สร้างขั้นตอนของวงจรการขายที่กำหนดเองและติดตามความคืบหน้าสำหรับข้อเสนอแต่ละรายการในฐานข้อมูล
- การสนับสนุนการกำหนดราคาแบบโต้ตอบและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ข้อเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นและลงนามได้ง่ายขึ้น
- ทีมความสำเร็จของลูกค้าทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือคุณ โดยเสนอการออกแบบเทมเพลตใหม่ นำทางคุณผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ และสร้างบทแนะนำเพื่อให้คุณรู้วิธีใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Proposify
- เมื่อคุณได้แบ่งส่วนโครงการแล้ว การรวมกลับเป็นโครงการเดียวจะทำได้ยาก
- สำหรับแผนราคาบางประเภท จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่ใช้งานอยู่ที่คุณสามารถมีได้ในเวลาเดียวกัน
ราคาของ Proposify
- แผนทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน
- แผนธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
จัดการกระบวนการทำงานด้านการให้คำปรึกษาด้วย ClickUp
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์, ผู้จัดการโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, และอื่น ๆ ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยสร้างเอกสารเสนอราคาสำหรับบริษัทให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ของคุณ หรือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่สามารถจัดการระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการในรายการนี้
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มสร้างธุรกิจที่ปรึกษาที่ดีกว่า ด้วยข้อมูลจาก AI ที่ช่วยให้คุณคิดไอเดียสร้างสรรค์และสร้างเอกสารสำหรับข้อเสนอและการรายงาน คุณจะประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ และระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายดาย ?