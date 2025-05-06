บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในปี 2025

6 พฤษภาคม 2568

การเป็นที่ปรึกษาหมายถึงการต้องจัดการหลายงานพร้อมกัน มีเส้นตายที่ใกล้เข้ามาเสมอ โครงการใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้น และลูกค้าที่รอคำตอบอยู่ทางโทรศัพท์ ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่วุ่นวายนี้ การรักษาทุกอย่างให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นจึงเป็นเรื่องยาก

โชคดีสำหรับคุณ มีเครื่องมือที่ปรึกษาที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ คุณจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และเป็นที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกซอฟต์แวร์ใด? หากคุณไม่เคยสำรวจมาก่อน คุณจะต้องประหลาดใจกับตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย ตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการไปจนถึงซอฟต์แวร์ติดตามเวลา มีบางสิ่งที่จะช่วยที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน ?

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ปรึกษา และสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม เราจะเน้นและเปรียบเทียบ 10 โซลูชันที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน เพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างดีที่สุด

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาคืออะไร?

เครื่องมือให้คำปรึกษาช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาจัดการทรัพยากร งาน ผลิตภาพ และลูกค้าหลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่หลากหลายและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างขั้นตอนการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติหลักสำหรับการจัดการงานซอฟต์แวร์ประมูล และแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้า

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0

เนื่องจากซอฟต์แวร์ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อบริษัทขายและให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ คุณจะพบคุณสมบัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการข้อมูล และการติดตามกำไรด้วย ซอฟต์แวร์เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์บางตัวเป็นแบบครบวงจรรวมถึงการจัดการงานด้วย ขณะที่บางตัวออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้าน เช่น การจัดการเอกสารหรือการสื่อสารกับลูกค้า

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษา?

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณและประเภทของบริการที่ปรึกษาที่คุณต้องการความช่วยเหลือ บางทีคุณอาจกำลังมองหาฟังก์ชันเฉพาะ เช่น ความช่วยเหลือจาก AI และการทำงานอัตโนมัติสำหรับการสร้างงาน หรืออาจต้องการการสนับสนุนข้อมูลอีคอมเมิร์ซ หรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับแอปมือถือสำหรับการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์แบบเคลื่อนที่ก็ได้

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการให้คำปรึกษา:

  • ความสามารถในการขยายตัว: ในฐานะที่ปรึกษา เป้าหมายของคุณคือการเติบโตของธุรกิจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาของคุณไม่ทำให้คุณต้องหยุดชะงัก ด้วยการเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถขยายตัวได้อย่างไม่จำกัด
  • การติดตามเวลา: องค์ประกอบสำคัญของการให้คำปรึกษาคือการจัดการเวลาของคุณ. เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการให้คำปรึกษาที่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้คุณอยู่ในความควบคุมของรายการที่ต้องทำของคุณ และจัดสรรเวลาและทรัพยากรอย่างเหมาะสม
  • การวิเคราะห์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายด้วยการจัดอันดับ ข้อมูล และตัวชี้วัดด้านธุรกิจอัจฉริยะที่มอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ได้แม้ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • การทำงานอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงาน: ประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดตารางงานด้วยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติและตัวกระตุ้นการสื่อสาร
  • ความสามารถในการใช้งาน: คุณต้องการที่จะสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เลือกเครื่องมือที่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android และทั้งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

พร้อมที่จะยกระดับการให้คำปรึกษาของคุณไปสู่ระดับใหม่หรือไม่? นี่คือ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่คุณควรลองใช้ในวันนี้ ตั้งแต่บริการซอฟต์แวร์ไปจนถึงเครื่องมือจัดการงานและ CRM มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับทุกความต้องการในการให้คำปรึกษา

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษา: ตัวอย่างอีเมลที่เขียนโดย ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI ในธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการมืออาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรม ClickUp คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ช่วยให้การจัดการงาน ลูกค้า และโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการหลายร้อยรายการ, ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่, และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, ClickUp คือเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมทุกงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว. สิ่งนี้, พร้อมกับความง่ายในการใช้งาน, ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง, และความยืดหยุ่น, ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ราบรื่นและเชื่อมต่ออย่างไม่มีรอยต่อกับระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของลูกค้า.

หนึ่งในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ClickUp สำหรับทีมที่ปรึกษาทุกขนาดคือผู้ช่วย AI ที่ปฏิวัติวงการ—ClickUp AI ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้สามารถสร้างอีเมล ข้อเสนอการขาย งาน อัปเดต สรุป และอื่นๆ อีกมากมาย และสำหรับงานเล็กๆน้อยๆที่ทำให้วันอันยุ่งของคุณช้าลง ให้ ClickUp Automations จัดการงานหนักแทนคุณ

ClickUp ยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างและดูแลระบบ CRM ของคุณ ด้วยมุมมองการทำงานที่หลากหลายถึง 15 แบบ ที่ปรึกษาสามารถมองเห็นกลยุทธ์ของลูกค้า, กำหนดเวลา, การเรียกเก็บเงิน, การรับข้อมูล, และอื่น ๆ ได้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจกับทุกสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้ ด้วยความช่วยเหลือจากทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp จะช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการสร้างเอกสาร และช่วยให้คุณสร้างสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพสูงได้รวดเร็วกว่าที่เคย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แบบฟอร์มให้คำปรึกษาสำหรับเอกสารเช่น ข้อตกลง, แผนโครงการ, และรายงาน ทำให้การสร้างเอกสารที่คุณต้องการเร็วขึ้น
  • ทริกเกอร์และระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้จะจัดตารางงานและส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันที
  • 15+ วิวให้คุณสำรวจการวิเคราะห์ขั้นสูงในภารกิจเฉพาะหรือรับภาพรวมกว้างของโครงการขนาดใหญ่
  • การผสานการทำงานช่วยให้คุณจับคู่เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Harvest และ Zendesk กับซอฟต์แวร์ของคุณ
  • เครื่องมือ AIที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับการให้คำปรึกษาช่วยประหยัดเวลาของคุณเมื่อต้องจัดการกับงานที่ซ้ำซ้อนและงานที่ไม่น่าสนใจ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองทั้งหมดยังไม่มีให้บริการในแอปมือถือ
  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Avaza

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษา: รายการงานใน Avaza
ผ่านทางAvaza

Avaza คือเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ติดตามค่าใช้จ่าย จัดการใบแจ้งหนี้ และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะทำงานในบริษัทที่ปรึกษาซอฟต์แวร์หรือให้คำปรึกษาแก่บริษัทอีคอมเมิร์ซในวงการสุขภาพ เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดสรรทรัพยากร การสื่อสารกับทีมและลูกค้ารวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Avaza

  • ใช้แม่แบบสำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับลูกค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและรายงานค่าใช้จ่ายในเครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาเป็นเรื่องง่าย
  • สร้างพื้นที่ใหม่สำหรับโครงการให้คำปรึกษาเฉพาะและสถานะที่กำหนดเองเพื่อดูว่างานอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการ
  • รายงานภาพที่เข้าใจง่ายกว่า 50 รายการทำให้การรายงานธุรกิจรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้นโดยใช้เวลาค้นหาน้อยลง

ข้อจำกัดของ Avaza

  • คุณไม่สามารถแบ่งโครงการออกเป็นเฟสได้ แต่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนและสถานะได้ ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือระยะยาว
  • อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายเสมอไป ดังนั้นคุณอาจต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ฟีเจอร์บางอย่าง

ราคา Avaza

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $11.95/เดือน
  • พื้นฐาน: $23.95/เดือน
  • ธุรกิจ: $47.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Avaza

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

3. นิฟตี้

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษา: หน้าภาพรวมโครงการของ Nifty
ผ่านทางNifty

Nifty ช่วยให้บริการที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์โดยการรวมเอกสาร งานการทำแผนผังกระบวนการ และเครื่องมือสื่อสารไว้ในที่เดียวซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการให้คำปรึกษาสร้างกระบวนการขาย และติดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ??‍?

คุณสมบัติเด่นของ Nifty

  • มุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ ได้แก่ แคนบาน, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และสวิมเลน ให้คุณได้รับภาพรวมที่กว้างหรือข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานให้คำปรึกษา
  • คุณสมบัติการหารือช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ได้พร้อมคำแนะนำจากเพื่อนร่วมทีมและลูกค้า
  • แผนที่เส้นทางแบบภาพช่วยให้คุณแบ่งตารางการทำงานที่เป็นไปได้จริงและกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละโครงการและสมาชิกในทีม
  • ใช้เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อสร้างเอกสารการให้คำปรึกษาทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ไปจนถึงรายงาน

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่ามันอาจจะดูสวยงามขึ้นหรือมีการปรับแต่งได้มากกว่านี้
  • คุณสามารถแยกงานออกเป็นงานย่อยได้เพียงงานเดียวเท่านั้น ซึ่งจำกัดการปรับแต่งสำหรับงานหลักที่มีขนาดใหญ่กว่า

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: $5/สมาชิก/เดือน
  • ข้อดี: $10/สมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: $16/สมาชิก/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

4. การทำงานเป็นทีม

ซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษา: หน้าสถานะโครงการของ Teamwork
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการลูกค้า ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า การปรับขนาดกระบวนการขาย และการสนับสนุนทีมสร้างสรรค์ สร้างขึ้นเป็นระบบบันทึกข้อมูลเดียวที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการ ทรัพย์สินของลูกค้า และแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ตัววางแผนปริมาณงานช่วยให้คุณกำหนดตารางงานตามกรอบเวลาของโครงการ ความสามารถ และชุดทักษะ
  • ระบบติดตามในตัวช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดตามเวลา ทำงานที่เรียกเก็บเงินได้ เงินที่จัดสรรให้กับทรัพยากร และกำไร
  • เพิ่มธงความสำคัญให้กับงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการขยายธุรกิจของคุณ
  • นำลูกค้าขึ้นระบบได้ในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นนาที ด้วยระบบอัตโนมัติและทริกเกอร์

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม เนื่องจากมีขั้นตอนการใช้งานที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแผนภูมิแกนต์มีปัญหาขัดข้อง และมุมมองงานอาจดูซับซ้อนจนเกินไป

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $8. 99
  • จัดส่ง: $13. 99
  • เติบโต: $25. 99
  • ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

5. Accelo

ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษา: แดชบอร์ดของ Accelo
ผ่านทางAccelo

Accelo มุ่งมั่นที่จะกำจัดกระบวนการที่แยกส่วนออกจากกันให้หมดสิ้นไป โดยนำเสนอเครื่องมือแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาในการวางแผนโครงการ ติดตามความคืบหน้า และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ครอบคลุมกระบวนการขายและการเสนอราคาทั้งหมด พร้อมการปรับแต่งอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Accelo

  • ระบบอัตโนมัติช่วยระบุโอกาสการขายที่พลาดไป, แสดงให้เห็นการปิดการขาย, และส่งการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุงการประสานงานของทีม
  • สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าด้วยระบบตั๋ว (Tickets) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากคำขอทางอีเมลและการส่งแบบฟอร์มของลูกค้า
  • การติดตามเวลาช่วยให้คุณบันทึกเวลาและสร้างใบแจ้งหนี้ได้ทันที
  • รายงานลูกค้าในตัวช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ และเน้นย้ำจุดที่ควรปรับปรุง

ข้อจำกัดของ Accelo

  • อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอาจทำให้ผู้ใช้บางคนพบว่าการจัดการโครงการหลายโครงการเป็นเรื่องยาก
  • ฟังก์ชันการค้นหาและการส่งออกสามารถปรับปรุงได้

Accelo ราคา

  • บวก: $30/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $49/ผู้ใช้/เดือน
  • แพ็กเกจ: $99/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Accelo

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. Calendly

ภาพหน้าจอของปฏิทินความพร้อมใช้งานของ Calendly
ผ่านCalendly

แม้ว่าเครื่องมือหลายอย่างในรายการนี้จะสามารถทำงานด้านการให้คำปรึกษาได้หลากหลาย แต่เครื่องมือนี้เน้นเฉพาะด้านการจัดตารางเวลา ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาและนัดหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • โปรแกรมจัดตารางเวลาฟรีนี้ทำงานร่วมกับ Microsoft และ Google เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับฐานลูกค้าและเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ
  • ทำให้การสื่อสารในการประชุมเป็นอัตโนมัติด้วยการส่งการแจ้งเตือนก่อนการประชุมและการติดตามผลหลังการประชุม
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Salesforce และ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณติดต่อสื่อสารและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
  • เพิ่มการแจ้งสถานะว่างแบบเรียลไทม์ในอีเมลของคุณด้วย Calendly เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการติดต่อภายนอก

ข้อจำกัดของ Calendly

  • นี่คือเครื่องมือจัดตารางปฏิทิน ดังนั้นคุณจะต้องใช้โซลูชันอื่นสำหรับการจัดการงานและการวิเคราะห์
  • การจัดตารางเวลาสำหรับผู้ใช้หลายคนต้องใช้การนำทาง

ราคาของ Calendly

  • พื้นฐาน: ฟรีเสมอ
  • สิ่งจำเป็น: $10/ที่นั่ง/เดือน
  • มืออาชีพ: $15/ที่นั่ง/เดือน
  • ทีม: $20/ที่นั่ง/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)

7. Kantata (เดิมชื่อ Mavenlink)

หน้าติดตามงานของ Kantata
ผ่านทางKantata

Mavenlink ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Kantata ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษาผ่านการผสานรวมและเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ มองภาพรวมในพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณหรือเจาะลึกลงในรายละเอียดงานแต่ละชิ้นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงในธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ ??‍?

คุณสมบัติเด่นของ Kantata

  • แผนภูมิแกนต์ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรและปริมาณงานของสมาชิกทีมให้สอดคล้องกันได้ดีขึ้นในที่ที่ต้องการมากที่สุด
  • แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และกระบวนการทำงานอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้ในการกำหนดเวลาสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ใช้การวิเคราะห์ในแอปเพื่อสร้างการคาดการณ์กำไรและเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของความสำเร็จและความล้มเหลวในการให้คำปรึกษาของคุณ

ข้อจำกัดของคันตาตา

  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
  • รูปแบบใบแจ้งหนี้มีความเข้มงวด ทำให้ความสามารถในการสร้างใบแจ้งหนี้และแสดงข้อมูลบางอย่างของคุณถูกจำกัด

การกำหนดราคา Kantata

  • กำหนดเวลาการสาธิตเพื่อดูราคา

คะแนนและรีวิวของคันตาตา

  • G2: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

8. Qwilr

หน้าของ Qwilr
ผ่านทางQwilr

Qwilr ยกระดับซอฟต์แวร์สำหรับข้อเสนอการขายไปอีกขั้น ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การติดตามความสนใจของผู้ซื้อ ไปจนถึงการปิดการขาย ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยให้การขยายธุรกิจง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเติบโตธุรกิจได้ตามเงื่อนไขของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Qwilr

  • สร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดายจากหน้าเว็บไปจนถึงสไลด์นำเสนอการขาย พร้อมวิดีโอที่ฝังได้ ราคาที่ปรับแต่งได้ และการออกแบบที่มีแบรนด์ของคุณเอง
  • แม่แบบข้อเสนอช่วยให้ตัวแทนขายและที่ปรึกษาไม่ต้องเสียเวลาสร้างเนื้อหาเฉพาะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
  • ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงฐานความรู้และงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้
  • ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในตัว หมายความว่าคุณสามารถปิดการขายได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น

ข้อจำกัดของ Qwilr

  • ข้อบกพร่องทางภาพบางอย่างอาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
  • การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันหมายความว่าผู้ใช้งานใหม่ต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

ราคาของ Qwilr

  • ธุรกิจ: $35/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: $59/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Qwilr

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. Bidsketch

รายละเอียดลูกค้าใน BidSketch
ผ่านทางBidsketch

ในฐานะที่ปรึกษา คุณต้องสร้างข้อเสนออยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่กับลูกค้าเดิมหรือการหาลูกค้าใหม่ ด้วย Bidsketch การร่างข้อเสนอเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพียงกรอกรายละเอียดโครงการ ค่าธรรมเนียม และการออกแบบลงในเทมเพลต และใช้ฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดการขาย ✍️

คุณสมบัติเด่นของ Bidsketch

  • หน้าแลนดิ้งเพจสำหรับลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • เทมเพลตการขอแต่งงานที่สวยงามทำให้ข้อเสนอของคุณโดดเด่นจากฝูงชนพร้อมตัวเลือกในการเพิ่มสินทรัพย์แบรนด์
  • การวิเคราะห์ภายในแอปและการแจ้งเตือนทันทีช่วยให้คุณทราบถึงการตอบสนองของลูกค้าต่อข้อเสนอของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Zapier, FreshBooks, และ Harvest นำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Bidsketch

  • แผนราคาชั้นยอดจำกัดไว้ที่แปดที่นั่ง ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับทีมและองค์กรขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงในแง่ของการจัดรูปแบบ

ราคาของ Bidsketch

  • เดี่ยว: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ทีม: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
  • ธุรกิจ: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดแปดคน

คะแนนและรีวิวของ Bidsketch

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)

10. โพรโพซิไฟ

เทมเพลตข้อเสนอของ Proposify
ผ่านทางProposify

กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, นำเสนอข้อเสนอ, และปิดการขายด้วยซอฟต์แวร์สร้างข้อเสนอจาก Proposify. เครื่องมือนี้มอบเทมเพลต, ชิ้นส่วน, และห้องสมุดของเนื้อหาให้คุณเลือกใช้เมื่อสร้างข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • เนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าช่วยให้ตัวแทนขายสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสร้างแบรนด์ได้ง่ายขึ้น
  • สร้างขั้นตอนของวงจรการขายที่กำหนดเองและติดตามความคืบหน้าสำหรับข้อเสนอแต่ละรายการในฐานข้อมูล
  • การสนับสนุนการกำหนดราคาแบบโต้ตอบและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ข้อเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นและลงนามได้ง่ายขึ้น
  • ทีมความสำเร็จของลูกค้าทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือคุณ โดยเสนอการออกแบบเทมเพลตใหม่ นำทางคุณผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ และสร้างบทแนะนำเพื่อให้คุณรู้วิธีใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Proposify

  • เมื่อคุณได้แบ่งส่วนโครงการแล้ว การรวมกลับเป็นโครงการเดียวจะทำได้ยาก
  • สำหรับแผนราคาบางประเภท จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่ใช้งานอยู่ที่คุณสามารถมีได้ในเวลาเดียวกัน

ราคาของ Proposify

  • แผนทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน
  • แผนธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

จัดการกระบวนการทำงานด้านการให้คำปรึกษาด้วย ClickUp

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์, ผู้จัดการโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, และอื่น ๆ ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยสร้างเอกสารเสนอราคาสำหรับบริษัทให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ของคุณ หรือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่สามารถจัดการระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการในรายการนี้

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มสร้างธุรกิจที่ปรึกษาที่ดีกว่า ด้วยข้อมูลจาก AI ที่ช่วยให้คุณคิดไอเดียสร้างสรรค์และสร้างเอกสารสำหรับข้อเสนอและการรายงาน คุณจะประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ และระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายดาย ?