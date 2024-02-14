10 แบบฟอร์มสัญญาการตลาดฟรีใน Word และ ClickUp

แบบสัญญาการตลาดช่วยลดความปวดหัวในการตกลงเงื่อนไขของความสัมพันธ์ในการทำงานกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ
การใช้แม่แบบจะช่วยให้เห็นโครงสร้างของข้อตกลงทั้งหมด ทำให้คุณมีจุดเริ่มต้นในการดำเนินการ คุณจะสามารถปรับแต่งเนื้อหาและกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อตกลงนี้ให้ชัดเจน ก่อนที่จะนำไปตรวจสอบกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณ จากนั้น ข้อตกลงก็พร้อมสำหรับการลงนามและดำเนินการต่อไป
ฟังดูเหมือนมีอะไรให้คิดเยอะ แต่ไม่ต้องกังวล—เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ
เราได้รวบรวม 10 แบบฟอร์มสัญญาการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับ Word และ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มโครงการการตลาดของคุณได้เร็วขึ้น
ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำสัญญา! ✍️?
อะไรคือ แบบสัญญาการตลาด?
แบบสัญญาการตลาด คือ ตัวอย่างโครงสร้างของสัญญา แบบสัญญามักจะมีช่องว่างให้คุณกรอกรายละเอียดของข้อตกลงของคุณ หรือส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
แบบสัญญาสามารถช่วยคุณกำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายได้ โดยชี้แจงสิ่งต่าง ๆ เช่น:
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- เงื่อนไขการชำระเงิน
- ข้อกำหนดความเป็นเอกสิทธิ์
- ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
- ขอบเขตของงาน
- การกำหนดราคา
- มาตราแก้ไขเพิ่มเติม
- มาตราการการแยกส่วน
- ข้อกำหนดที่เหลืออยู่
แบบสัญญาการตลาดมักถูกใช้ร่วมกับแบบสัญญาธุรกิจอื่น ๆ(เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล)
เป็นโบนัสเพิ่มเติม, แบบฟอร์มเช่นนี้ช่วยลดค่าธรรมเนียมทนายความโดยลดปริมาณงานที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณต้องทำเมื่อคุณนำเอกสารของคุณมาให้ตรวจสอบ. พวกเขายังคุ้มครองทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางกฎหมาย.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาการตลาดที่ดี?
เมื่อคุณพบเทมเพลตสัญญาการตลาดที่ดีแล้ว มันสามารถให้บริการคุณได้ดีในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลายครั้งในอนาคต
หากท่านทราบแล้วว่าต้องการค้นหาอะไร สามารถข้ามไปข้างหน้าได้เลยค่ะ ?
นี่คือสิ่งที่เราพิจารณาเมื่อเลือก 10 อันดับแรกของเทมเพลตข้อตกลงการตลาดฟรี:
- ปัญญาประดิษฐ์: มองหาตัวเลือกที่มีเครื่องมือเขียนด้วย AI— พวกเขามีคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณเมื่อร่างสัญญา
- ภาษาที่ชัดเจน: ภาษาทางกฎหมายอาจสร้างความสับสนได้ ดังนั้นควรเลือกสัญญาที่ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและทุกคนสามารถเข้าใจได้
- การปรับแต่ง: ทุกข้อตกลงบริการการตลาดมีความแตกต่างกัน; มองหาเทมเพลตที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งสัญญาทั้งหมด
- เทมเพลตไลบรารี: เลือกแพลตฟอร์มที่มีตัวเลือกสำหรับเทมเพลตสัญญาและแผนการตลาดอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ขึ้นอยู่กับโครงการหรือแคมเปญที่กำลังพิจารณา คุณอาจต้องการสิ่งอื่น ๆ จากแบบสัญญาการตลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น สัญญาการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์อาจแตกต่างจากสัญญาที่มีกับผู้ให้คำปรึกษาการตลาด SEO
เทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณยังขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายเป็นใคร การทำงานกับผู้รับเหมาช่วงนั้นแตกต่างจากการทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด
10 แม่แบบสัญญาการตลาด ที่ควรใช้ในปี 2024
พร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนการตลาดของคุณไปข้างหน้าหรือไม่? ต้องการสร้างความสัมพันธ์การทำงานที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคนใหม่หรือไม่?
เราดูแลคุณแล้ว!
เทมเพลตสัญญาการตลาดเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณในขณะที่คุณกำลังคิดถึงรายละเอียดของเอกสารทางกฎหมายของคุณ
1. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตสัญญาธุรกิจของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถสร้าง ลงนาม และดำเนินการสัญญาต่างๆ กับลูกค้าหรือพันธมิตรได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะกำลังลงนามในความร่วมมือใหม่หรือปรับปรุงข้อตกลงที่มีอยู่ ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้เพื่อทำให้กระบวนการสร้างและลงนามสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น
มันประกอบด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งต้องการในสัญญาทางธุรกิจ เช่น:
- เงื่อนไขการชำระเงิน
- เงื่อนไขการจัดส่ง
- ข้อกำหนดการรักษาความลับ
- กลไกการระงับข้อพิพาท
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองความลับทางการค้า
- ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
- วันที่มีผลบังคับใช้และวันสิ้นสุด
เทมเพลตสัญญาธุรกิจของ ClickUp สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงทางการตลาดและธุรกิจทั่วไปทุกประเภท คุณจะพบเทมเพลตที่เกี่ยวข้องหลากหลายในคลังของเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ?⚽
ClickUp ยังมีฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณสามารถเซ็นสัญญาได้ทางออนไลน์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการพิมพ์และสแกนเอกสาร
2. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างข้อตกลงการจัดการโครงการที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือผู้จัดการโครงการ
สรุปเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการบริหารโครงการที่จะมอบให้แก่ลูกค้า รวมถึง:
- ขอบเขตของงาน
- หัวข้อ
- กำหนดการโครงการ
- งบประมาณ
- เงื่อนไขการชำระเงิน
- การระงับข้อพิพาท
- การยกเลิกข้อตกลง
เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและเข้าใจความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน เราใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อลดความเข้าใจผิดและข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารโครงการการตลาดของคุณเมื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาอิสระ, เอเจนซีการตลาด, และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ
3. แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp
เทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUpสรุปทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับพนักงานใหม่
ใช้เพื่อสร้างข้อตกลงบริการทางการตลาดและครอบคลุมทุกส่วนที่จำเป็น เช่น:
- ข้อมูลการติดต่อ
- กฎหมายที่ใช้บังคับ
- แนวทางการแก้ไข
- ข้อสัญญาการละเมิดสัญญา
- ข้อจำกัดความรับผิด
แบบสัญญาการทำงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถระบุหน้าที่ของพนักงาน, อัตราค่าจ้าง, ชั่วโมงการทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
ให้เทมเพลตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาการทำงานของคุณครอบคลุมและถูกต้องตามกฎหมาย
4. แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอแคมเปญ ClickUpเป็นเอกสารที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ ใช้เพื่อสร้างข้อเสนอแคมเปญที่ประสบความสำเร็จและปกป้องกลยุทธ์การตลาดของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ?️
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนทุกข้อความที่คุณเสนอได้ง่ายขึ้น โดยมีส่วนสำหรับระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น:
- เป้าหมายของแคมเปญการตลาด
- กลุ่มเป้าหมาย
- ข้อความและน้ำเสียง
- งบประมาณ
- ไทม์ไลน์
- กลยุทธ์การรณรงค์
- ตัวชี้วัดสำหรับวัดความสำเร็จ
ใช้เทมเพลตข้อเสนอแคมเปญของ ClickUp เพื่อสร้างกรอบการทำงานสำหรับแคมเปญทั้งหมด หรือใช้ร่วมกับเทมเพลตแผนที่นำทางการตลาดของเราเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและสร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
ผู้ใช้ ClickUp จะได้รับสิทธิ์เข้าถึง ClickUp AI, ClickUp Automations และชุดเครื่องมือการจัดการโครงการฟรีอย่างครบครัน เพื่อให้คุณสามารถเก็บทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย
5. แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและดำเนินการ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ให้กรอบกลยุทธ์สำหรับการระบุลูกค้าเป้าหมาย การประเมินโอกาสทางการตลาด และการพัฒนาแผนการตลาด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น:
- รายงาน
- การนำไปปฏิบัติ
- การวางแผน
- การวิจัย
- การวิเคราะห์
- การค้นพบ
ใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ GTM ของคุณและระบุวิธีการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือมากมายของ ClickUp เพื่อชี้แจงสิ่งต่างๆ เช่น:
- การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
- การแบ่งส่วนตลาด
- การวิเคราะห์การแข่งขัน
- กลยุทธ์การกำหนดราคา
- กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp Go-To-Market ทำงานร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างไทม์ไลน์ที่ปรับแต่งได้ กำหนดเส้นตาย มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และอื่น ๆ อีกมากมายจากแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
เมื่อคุณลงทะเบียน คุณสามารถเข้าถึงคลังเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUp, การเชื่อมต่อ, และเครื่องมือการจัดการโครงการได้
เราได้ออกแบบทุกอย่างเพื่อทำให้การวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลา และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
6. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างสัญญาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ใช้เป็นข้อตกลงครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นบริการของคุณกับลูกค้า. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการของเราช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจทีมงานของคุณล่วงหน้า. ครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่น:
- สรุปบริการที่จัดให้
- ข้อกำหนดการชำระเงิน
- ความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
- ขอบเขตการให้บริการ
- ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน
- การรักษาความลับ
- การรับประกัน
เทมเพลตข้อตกลงการให้บริการของ ClickUp มอบเอกสารที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายให้กับทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
เมื่อคุณใช้เทมเพลตของเรา คุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการก่อนลงนาม
ด้วยการเน้นภาษาที่ตรงไปตรงมา ClickUp ทำให้การสร้างเอกสารทางกฎหมายที่ทุกคนรู้สึกดีเป็นเรื่องง่าย
7. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
แบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpสรุปเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำ หรือข้อมูล ข้อตกลงนี้จะปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย
องค์กรที่ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านการตลาดอาจใช้เอกสารสำคัญนี้เพื่อ:
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
- สรุปแนวทางการชำระเงิน
- สร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญา
แบบสัญญาการให้คำปรึกษา ClickUp ประกอบด้วยรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อกำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายที่ต้องได้รับการตกลงร่วมกัน. แบบสัญญานี้คุ้มครองทั้งสองฝ่ายและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับการแบ่งปัน.
มันถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและความคาดหวังให้ชัดเจน ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละงานที่ปรึกษาใหม่ตามความจำเป็น และเพลิดเพลินกับการมีแพลตฟอร์มกลางเพื่อเก็บเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัย
8. แม่แบบข้อตกลงการตลาดด้วยคำโดย Signaturely
แบบสัญญาการตลาดของ Signaturely ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดสามารถรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพเมื่อเซ็นสัญญาลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งคุ้มครองทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเงื่อนไขการชำระเงิน, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ. ใช้เพื่อ:
- ปกป้องทุกคนที่เกี่ยวข้องในกิจการร่วมค้าหรือแคมเปญการตลาด
- กำหนดความรับผิดชอบและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องในแคมเปญอย่างชัดเจน
- สร้างข้อตกลงการตลาดแบบร่วมมือเพื่อเสนอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณตรวจสอบ
- กำหนดจำนวนวันล่วงหน้าที่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา
ปรับแต่งเทมเพลตข้อตกลงนี้ใน MS Word ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และทำให้ความสัมพันธ์ทางการตลาดประสบความสำเร็จ
ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และคลังแม่แบบที่หลากหลายของ Signaturely
โปรดทราบว่าคุณสามารถทดลองใช้ Signaturely ได้ฟรี แต่หากคุณต้องการใช้บริการต่อไป คุณจะต้องชำระค่าบริการ 20 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับแผนส่วนบุคคล หรือ 40 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้สำหรับแผนธุรกิจ
9. แบบฟอร์มข้อตกลงการตลาดด้วยคำโดย Simul
แบบสัญญาการตลาดของซิมูล ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับบริการที่บริษัทการตลาดให้บริการแก่ลูกค้า
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อบันทึกความยินยอมที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อนเริ่มกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งอาจรวมถึง:
- การอนุมัติเอกสารการตลาดใด ๆ ที่จะผลิตโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
- ข้อกำหนดการสละสิทธิ์ในการโฆษณา
- กฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีเกิดข้อพิพาท
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเอเจนซี่การตลาดและลูกค้าโดยการกำหนดความรับผิดชอบและความคาดหวังอย่างชัดเจน
เมื่อคุณปรับแต่งเทมเพลตสัญญาการตลาดนี้ Word จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ความสัมพันธ์ทางการตลาดของคุณประสบความสำเร็จ
คุณสามารถลองใช้เทมเพลตนี้กับ Simul ได้ในระยะเวลาทดลองใช้ฟรี 14 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว แผนการชำระเงินจะเริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
10. แบบฟอร์มข้อตกลงการตลาดคำโดย EasyLegalDocs
แบบสัญญาการตลาดของ EasyLegalDocs สรุปเงื่อนไขของสัญญาการตลาดเพื่อคุ้มครองทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตข้อตกลงการตลาดฟรีนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับการกำหนด:
- ขอบเขตของบริการการตลาดที่จะให้บริการ
- ค่าตอบแทนที่จะจ่าย
- ระยะเวลาของข้อตกลง
- การให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับสื่อการตลาดหรือลงทุนในกิจกรรมการตลาด
- วิธีการคำนวณค่าเสียหายตามผลที่เกิดขึ้นจริงและกำไรที่สูญเสียไป
เมื่อคุณแก้ไขเทมเพลตสัญญาการตลาดนี้ Word จะช่วยให้คุณปรับแต่งและแก้ไขได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม EasyLegalDocs เป็นตัวเลือกฟรี 100% สำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการเทมเพลตสัญญาทางกฎหมายที่เรียบง่าย คุณสามารถใช้เทมเพลตทุกตัวในคลังของพวกเขาได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัตรเครดิต
ปิดการขาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นกับการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล, การตลาดแบบเอฟฟิล, หรือการเป็นพันธมิตรแบบดั้งเดิม, สัญญาที่จัดทำอย่างดีเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ร่วมกัน
การมีแบบสัญญาการตลาดที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น ✅
โปรดจำไว้ว่าแม่แบบเหล่านี้ไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดความคาดหวัง ปกป้องทรัพย์สิน และส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใส
อย่าปล่อยให้ความคลุมเครือและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นมาเป็นตัวขัดขวางคุณ จัดเตรียมตัวเองด้วยเทมเพลตสัญญาการตลาดที่ดีที่สุดจาก ClickUp ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ
เข้าถึงระบบอัตโนมัติ เครื่องมือจัดการโครงการ เทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ และ ClickUp AI
ลงทะเบียนใช้ ClickUp— ฟรี! ?✨