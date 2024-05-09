คู่มือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตลาดเนื้อหาในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่นักการตลาดสร้างและใช้เนื้อหาทางการตลาด ตามการสำรวจของ HubSpot พบว่า83%ของนักการตลาดกล่าวว่า การใช้ AI ช่วยให้พวกเขาผลิตเนื้อหาได้มากกว่าเมื่อไม่ได้ใช้
พวกเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ แก้ไขหรือปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสม จัดเตรียมโครงร่างเนื้อหา วิจัยคำหลัก วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่มีทางขาดแคลนวิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหาในปัจจุบันคือ เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ไม่สามารถผลิตผลงานที่มีความเป็นส่วนตัว, คุยกันได้, และถูกต้องเหมือนเนื้อหาที่มนุษย์สร้างได้
อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์เป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของนักการตลาดเนื้อหาได้ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาอย่างถูกต้อง เราจะแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคที่ทีมเนื้อหาของเราใช้เพื่อรักษาคุณภาพในขณะที่ยังคงขยายการสร้างเนื้อหาได้ แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน
การเข้าใจ AI ในด้านการตลาดเนื้อหา
ในแง่ที่ง่ายที่สุด ปัญญาประดิษฐ์คือการจำลองความฉลาดคล้ายมนุษย์ในซอฟต์แวร์หรือเครื่องจักร ซึ่งทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานที่แต่เดิมมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้ เช่น การเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ผ่านมา หรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลและเข้าใจภาษาของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้าง แก้ไข เปลี่ยนคำพูดใหม่ ปรับให้เป็นส่วนตัว สรุป หรือแปลเนื้อหาได้
ด้วยการเข้าใจว่าผู้คนพูดและเขียนอย่างไร AI สามารถสร้างเนื้อหาที่เกือบเหมือนมนุษย์ได้ด้วยความแม่นยำสูง
สาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ กำลังถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนาเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือเช่น ChatGPT และ Jasper ได้ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นโดยช่วยนักการตลาดในการสร้างไอเดีย สร้างโครงร่าง หรือแม้กระทั่งเขียนเนื้อหาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง
ตามการสำรวจของ HubSpot ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ นี่คือวิธีหลักที่นักการตลาดนำ AI มาใช้ในแคมเปญการตลาด:
แม้ว่าจะมีกรณีการใช้งานมากมาย แต่เนื้อหาที่สร้างโดย AI ก็ยังก่อให้เกิดความกังวลบางประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับ เนื่องจาก AI ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างเนื้อหา เนื้อหาที่สร้างโดย AI นั้นเป็นต้นฉบับจริง หรือเป็นการลอกเลียนแบบ?
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI จำนวนมากที่สามารถระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้อย่างแม่นยำเกือบสมบูรณ์ นี่หมายความว่ายังคงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์อยู่หรือไม่? นักการตลาดเนื้อหาควรใช้ AI ในการทำการตลาดเนื้อหาหรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ คือ 'ใช่' นักการตลาดส่วนใหญ่รับรู้ถึงข้อกังวลเหล่านี้และ ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แทนที่จะใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI 100% กุญแจสำคัญคือการหาจุดสมดุลระหว่าง AI กับการมีส่วนร่วมของมนุษย์
วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
มาดูวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดเนื้อหาสามารถใช้ AI ได้ และข้อดีข้อเสียบางประการของมัน หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาอย่างไร นี่อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้
มาเริ่มกันเลย
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการค้นคว้าข้อมูลและสร้างสรรค์ไอเดีย
หนึ่งในกรณีการใช้งานหลักของ AI ในการตลาดเนื้อหาคือการสร้างไอเดียเนื้อหา
นี่คือวิธีการใช้ AI สำหรับ การวิจัยเนื้อหา:
- ขอให้ AI ค้นหาหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์จำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เครื่องมือค้นหาและช่องทางโซเชียลมีเดีย
- ให้เครื่องมือ AI SEO สร้างไอเดียหัวข้อ สำหรับคำค้นหาเฉพาะตามเจตนาของผู้ใช้และการวิเคราะห์ SERP (หน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา) เพื่อเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาให้ดีขึ้น
- ใช้เครื่องมือการตลาดเนื้อหาด้วย AI เพื่อ สร้างโครงร่างที่ละเอียด สำหรับบทความบล็อก, อีบุ๊ค หรือเนื้อหาประเภทอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เพื่อศึกษา กลยุทธ์เนื้อหาของคู่แข่ง และสร้างข้อมูลเชิงลึก
ClickUp Brainคือโซลูชัน AI แบบครบวงจรของ ClickUp ที่ช่วยในด้านการตลาดเนื้อหาในหลากหลายด้าน
ใช้ClickUp Content Idea Generatorเพื่อรับขุมทรัพย์ของไอเดียใหม่ๆ ที่อิงตามพารามิเตอร์ที่ป้อน เช่น กลุ่มเป้าหมายและคำหลัก
ต่อไป ให้เลือกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดและใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUpเพื่อสร้างตารางเวลาสำหรับเนื้อหา
จัดระเบียบเนื้อหาของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 9 ฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเอง 4 มุมมอง ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการเผยแพร่ ใช้เพื่อสร้างปฏิทินบรรณาธิการที่ละเอียด
หลังจากระดมความคิดและรวบรวมไอเดียใน Docs แล้ว ให้ใช้ มุมมองแผนเนื้อหา เพื่อดูภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดที่จะสร้าง และ มุมมองปฏิทินเนื้อหา เพื่อดูตารางการเผยแพร่ที่พร้อมใช้งานในทันที คุณยังสามารถใช้ มุมมองบอร์ดอนุมัติ เพื่อแชร์ไอเดียเนื้อหาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอนุมัติได้อีกด้วย
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้ClickUp Content Calendarและ จัดระเบียบโพสต์ตามสถานะ เช่น กำหนดการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, เผยแพร่แล้ว เป็นต้น คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตโฟลเดอร์นี้ให้เหมาะสมกับกระบวนการของทีมของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณดูปฏิทินเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และมุมมองบอร์ด
เทมเพลตปฏิทิน ClickUpให้มุมมองแบบรายการที่ช่วยให้คุณ เห็นเนื้อหาทั้งหมดที่กำหนดไว้ สำหรับหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนได้ในคราวเดียว
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างมุมมองที่ละเอียดของปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามสถานะการอนุมัติ วันที่เผยแพร่ และเสาหลักของเนื้อหาที่แต่ละชิ้นเกี่ยวข้องได้
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียและบล็อกในปี 2024
การสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถ สร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่บทความบล็อกและอีเมลไปจนถึงเนื้อหาการตลาดแทบทุกประเภท นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างโครงร่างบล็อกโดยละเอียดด้วย ClickUp Brain:
อย่างไรก็ตาม นักการตลาดหลายคนชอบใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างร่างแรกก่อน แล้วจึงให้ผู้เขียนและบรรณาธิการมนุษย์ปรับแต่งเพิ่มเติม วิธีนี้ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีความเป็นมนุษย์และถูกต้องแม่นยำ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่สร้างเนื้อหาที่ถูกต้องและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ ClickUp Brain คือสิ่งที่คุณต้องการ
Al Writer for Work จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อกหรือแคปชั่นที่น่าสนใจสำหรับโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการ สร้างแม่แบบเนื้อหา ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาเพิ่มเติมเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
สรุป, เปลี่ยนคำ, หรือแก้ไขเนื้อหาโดยใช้ AI
นอกจากการสร้างเนื้อหาใหม่แล้วเครื่องมือเขียนด้วย AIยังถูกใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาอีกด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการสรุป การเปลี่ยนคำพูดในโทนหรือสไตล์ที่แตกต่าง หรือการเขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถสรุปหัวข้อและเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังแก้ไขเนื้อหาเพื่อแก้ไขปัญหาทางไวยากรณ์และปรับปรุงความอ่านง่าย
คุณยังสามารถปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้ด้วย ClickUp Brain's AI Writer. นี่คือตัวอย่าง:
วิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
เครื่องมือการตลาดเนื้อหาด้วย AI ยังช่วยส่งเสริม SEO โดยช่วยในการวิจัยคำค้นหา, การวิเคราะห์คู่แข่งขัน, และงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาซึ่งมีความจำเป็นต่อกลยุทธ์เนื้อหา.
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ กรณีการใช้งาน AI ใน SEO:
- อัลกอริทึมของ AI คัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อ ระบุคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสร้างเนื้อหา
- AI วิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหา เพื่อประเมินว่ามีความเป็นมิตรกับ SEO มากน้อยเพียงใดและตรงกับความตั้งใจของ SERP หรือไม่
- เครื่องมือสร้างลิงก์ชั้นนำใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่มีอำนาจ, ลิงก์ที่เสีย, และช่องว่างของคำค้นหาสำหรับการ สร้างลิงก์กลับ
- เครื่องมือตรวจสอบ SEO ยังใช้พลังของ AI ในการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียดและให้ คำแนะนำ SEO ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- หนึ่งในวิธีการใช้ AI ที่พบได้บ่อยที่สุดใน SEO คือการทำการวิเคราะห์คู่แข่ง (competitor analysis) แนะนำกลยุทธ์ SEO และระบุช่องว่างของเนื้อหา
โดยรวมแล้ว AI ช่วยเกือบทุกด้านของ SEO และช่วยสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และเป็นมิตรกับ SEO ในระดับที่กว้างขวาง
ใช้เครื่องมือ AI เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ และใช้เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบมากขึ้น ทีมเนื้อหาของ ClickUp ได้ใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดการและขยายการผลิตบล็อกของพวกเขา!
นำเทมเพลตโฟลเดอร์นี้ไปใช้กับ Workspace ของคุณเพื่อ วางแผนการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาของคุณในแต่ละสัปดาห์ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลากหลาย เช่น URL ฉบับร่าง (สำหรับการแก้ไขและอนุมัติที่สะดวก), URL สรุปบล็อก (เพื่อเข้าถึงสรุปได้ง่าย), แหล่งที่มาของผู้เขียน (เพื่อติดตามเนื้อหาจากผู้เขียนหลายคน), เป็นต้น คุณสามารถดูการผลิตเนื้อหาของคุณได้ตามเดือน และเมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว ก็สามารถดูได้ในมุมมองปฏิทินแยกต่างหากได้เช่นกัน
ข้อดีและความท้าทายของ AI ในการสร้างเนื้อหา
ในขณะที่ AI มอบประโยชน์มากมายให้กับนักการตลาดเนื้อหา แต่ก็ก่อให้เกิดความกังวลและความท้าทายเช่นกัน มาทำความเข้าใจทั้งสองแง่มุมของการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาเพื่อประเมินว่าข้อดีมีมากกว่าข้อเสียหรือไม่
ข้อได้เปรียบ
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา
- ความเร็วและประสิทธิภาพ: เครื่องมือเขียนด้วย AI ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาเนื้อหาและสร้างเนื้อหาที่มีพื้นฐานจากการวิจัยได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- ความสม่ำเสมอ: อัลกอริทึมของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องทำงานตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอตราบเท่าที่พารามิเตอร์ยังคงเหมือนเดิม
- ความสามารถในการปรับขนาด: ด้วยการใช้งานที่หลากหลายในด้านการสร้างเนื้อหาและความเร็ว AI ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
ความท้าทาย
จนถึงตอนนี้ เราได้ทราบแล้วว่า AI ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเร็วขึ้นและสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อีกด้วย ขอให้เราหารือเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้อย่างคร่าว ๆ
- การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน: การนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานและรักษาสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมของ AI กับมนุษย์ การสร้างสมดุลนี้อาจเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยการทดลองเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์
- การรับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ: AI สามารถค้นหาข้อมูลทางออนไลน์และสร้างเนื้อหาตามข้อมูลนั้นได้ แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่ทั้งหมดถูกต้อง และเนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจไม่เชื่อถือได้ 100%
- ข้อพิจารณาทางจริยธรรม: หนึ่งในข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาคือการขาดสัมผัสของมนุษย์ การทำให้แน่ใจว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์แต่เป็นเพียงผู้ช่วยควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับทุกคนที่ใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
- การหลีกเลี่ยงอคติ: เนื่องจาก AI พึ่งพาข้อมูลการฝึกฝน หนึ่งในความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ AI คือมันอาจมีความอ่อนไหวต่ออคติได้ หากไม่ได้รับการตรวจสอบ อาจนำไปสู่การแพร่กระจายของอคติที่มีอยู่ในสังคม
สรุปแล้ว หากคุณเข้าใจและสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ AI จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมสร้างความสำเร็จของการตลาดเนื้อหาของคุณ
กลยุทธ์เนื้อหาด้วย AI: กรณีศึกษาและตัวอย่าง
เราได้กล่าวถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ AI มีประโยชน์ในด้านการตลาดเนื้อหาไปแล้ว ตอนนี้เราจะมาพูดถึงการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันและตัวอย่างเพื่อช่วยคุณสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ
การคิดค้นเนื้อหา
กรณีการใช้งานจริงบางส่วนของ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหา ได้แก่:
- การค้นคว้าคำค้นหาที่เกี่ยวข้องและหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับการสร้างเนื้อหา
- เตรียมบรีฟเนื้อหาสำหรับนักเขียนหรืออินฟลูเอนเซอร์
- การสร้างโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียดตามการวิจัย SERP
- วิเคราะห์กลยุทธ์และเนื้อหาของคู่แข่งเพื่อแนะนำแนวคิดเนื้อหา
- ติดตามแนวโน้มออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาหัวข้อหรือแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมโดยใช้เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย
- การวิจัยผู้ชมเพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสม
- คัดสรรเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับจดหมายข่าวหรือบทความแบบรายการ
ตัวอย่าง: บทสรุปเนื้อหา AI สำหรับการวางแผนเนื้อหา (Kasasa)
Kasasa บริษัทให้บริการทางการเงิน ประสบปัญหาในการปรับปรุงการสร้างเนื้อหาและสร้างความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท AI ชื่อว่า MarketMuse เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้คำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผลลัพธ์คืออะไร?
92% ของปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว, 83% ของการเติบโตในอันดับคำค้นหา, และ 28% ของเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บเพิ่มขึ้น
สรุป:ใช้เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาพร้อมเครื่องมือ AI เพื่อสร้างแผนเนื้อหาที่แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
การสร้างเนื้อหา
นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงของ AI ในการสร้างเนื้อหา
- สร้างโพสต์บล็อกเชิงลึก บทความ กรณีศึกษา และเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ
- การเขียนเนื้อหาอีเมลและหัวเรื่องที่น่าสนใจ
- การสร้างภาพและวิดีโอโดยใช้คำสั่ง AI
- การแปลงข้อความเป็นวิดีโอโดยใช้เครื่องมือ AI
- การใช้คำสั่งเพื่อให้เครื่องมือเขียนข้อความ AIสร้างข้อความทางการตลาดและเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
- การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างสรุป คำบรรยาย และถอดความ
ตัวอย่าง: การสร้างวิดีโอด้วย AI (Dixa)
Dixa บริษัทซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ชื่อ Synthesia เพื่อสร้างวิดีโอแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับการฝึกอบรมลูกค้า การใช้ AI ช่วยให้บริษัท ประหยัดเวลาได้ถึงหนึ่งในสาม ของเวลาที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเสียงบรรยายแบบดั้งเดิม ปัจจุบันบริษัทใช้ AI อวตารและเทมเพลตเพื่อสร้างวิดีโอในปริมาณมาก
สรุป: ใช้เทมเพลตเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
นี่คือวิธีการใช้งาน AI ที่ใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่
- แก้ไขเครื่องหมายวรรคตอนและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทั่วไป
- ปรับปรุงความอ่านง่าย, น้ำเสียง, โครงสร้าง, และการปรับแต่งคำค้นหา
- การปรับแต่งภาพให้เหมาะสม รวมถึงคำอธิบายที่มีคำค้นหาและข้อความแสดงแทนภาพ และการบีบอัดภาพ
- การทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบต่าง ๆ และทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- การทำให้เนื้อหายาวขึ้นหรือสั้นลง การเปลี่ยนโทนของเนื้อหา หรือการปรับถ้อยคำใหม่
- แปลข้อความหรือเนื้อหาวิดีโอในหลายภาษา
ตัวอย่าง: การทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลโดย AI ของ Goosehead Insurance
บริษัทประกันภัยใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ชื่อว่า Jasper เพื่อสร้างอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล และทดสอบเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของอีเมล ผลลัพธ์คืออัตราการคลิกผ่านของอีเมลเพิ่มขึ้น 22%
สรุป: ใช้ AI ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ แต่ยังเพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้นด้วย ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการปรับปรุงภาษา การทดสอบการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขรูปภาพ การแปล และอื่น ๆ
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาดเนื้อหา
เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เติบโตขึ้น จะมีการนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการสร้างเนื้อหา
ความก้าวหน้าในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องจะทำให้เนื้อหา AI ใกล้เคียงกับเนื้อหาของมนุษย์มากขึ้น นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้ AI เพื่อสร้างร่างแรกหรือปรับปรุงเนื้อหาแทนการสร้างเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
นี่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเนื้อหา AI ดีขึ้นและเหมือนมนุษย์มากขึ้น
เทคโนโลยี AI ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ บางประเภทอาจปฏิวัติการสร้างเนื้อหาในอนาคต มาพูดคุยเกี่ยวกับบางเทคโนโลยีเหล่านี้โดยสังเขป
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และเครื่องมือแนะนำ: AI จะทำนายแนวโน้มของเนื้อหาและรูปแบบการท่องเว็บของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงภาพ: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะพัฒนาในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเนื้อหาเชิงภาพ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกจากภาพและวิดีโอ และปรับแต่งเนื้อหาเชิงภาพให้ทำงานได้ดีขึ้น
- แบบจำลอง AI สร้างสรรค์: เครื่องมือเช่น ChatGPT จะยังคงพัฒนาต่อไปและตอบคำถามเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น
- การปรับแต่งการค้นหาด้วยเสียง: ด้วยความนิยมของการค้นหาด้วยเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับการค้นหาเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น เทคโนโลยี AI สำหรับการปรับแต่งและการสร้างเนื้อหาด้วยเสียงจะเป็นแนวหน้าใหม่สำหรับการใช้งาน AI ในการตลาดเนื้อหา
ขยายขอบเขตการตลาดเนื้อหาของคุณด้วย AI และ ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มอบประโยชน์มากมายให้กับนักการตลาดเนื้อหา ช่วยสร้างหรือปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขยายขอบเขตการตลาดเนื้อหาของคุณ
อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจและบรรเทาความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการตลาดเนื้อหา ในขณะตัดสินใจว่าจะใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาอย่างไร เราต้องพิจารณาถึงการขาดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้มา และประเด็นทางจริยธรรม
อย่างไรก็ตาม อนาคตของเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ความก้าวหน้าใน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และเทคโนโลยี AI อื่นๆ จะปฏิวัติกระบวนการสร้างเนื้อหา
ดังนั้น หากคุณยังไม่ได้ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ คุณต้องทำเช่นนั้นในตอนนี้
กำลังมองหาเครื่องมือ AI แบบครบวงจรที่ทำงานเหมือนสมองที่สองและช่วยในทุกด้านของการตลาดเนื้อหาอยู่หรือไม่? ลองใช้ ClickUp Brain วันนี้ มันจะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายกระบวนการตลาดเนื้อหาของคุณ
ลงทะเบียนฟรีและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประเมินทุกสิ่งที่สามารถช่วยคุณได้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. AI สามารถนำมาใช้ทางการตลาดได้อย่างไร?
AI สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้หลากหลาย ตั้งแต่การศึกษาแนวโน้มของตลาดไปจนถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะกับบุคคล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และสร้างการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์ ทำให้เครื่องมือที่ใช้ AI เป็นอย่างมากมีประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีข้อมูลสนับสนุน และปรับปรุงกระบวนการตลาดเนื้อหา
2. AI สามารถนำมาใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาได้อย่างไร?
เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์สามารถใช้เป็นผู้ช่วยในการเขียนได้ ตั้งแต่การเตรียมบรีฟเนื้อหาและโครงร่างไปจนถึงการเขียนบทความที่สมบูรณ์ ปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์ในทุกแง่มุมของการสร้างเนื้อหา AI
3. นักการตลาดสามารถใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างไร?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจและจำลองภาษาของมนุษย์ เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น:
- การสร้างหัวข้ออีเมลและคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ
- การใช้คำสั่งและแม่แบบเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
- การสร้างบทความบล็อก กรณีศึกษา และเนื้อหาอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ
- ร่างเค้าโครงสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ