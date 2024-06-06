บล็อก ClickUp
10 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ดีที่สุดในปี 2025

Pavitra M
Pavitra M
6 มิถุนายน 2567

แบบจำลองภาษา (LLMs) สามารถจดจำรูปแบบข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ แปลภาษา ทำนายผลลัพธ์ของข้อความ และสร้างเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบทได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะปรับปรุงการสื่อสาร, ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ, หรือได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลข้อความจำนวนมาก, LLMs จะทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ.

อย่างไรก็ตาม มี LLM มากมายจาก OpenAI, Meta, Microsoft, Google และบริษัทอื่น ๆ ในตลาด แต่ละ LLM มีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันและมีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้การเลือกโมเดลที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก

เราได้รวบรวมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ 10 แบบเพื่อช่วยให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มาดูคุณสมบัติ ข้อดี และข้อจำกัดของแต่ละโมเดลกัน

คุณควรมองหาอะไรในแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่?

เมื่อเลือกแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ให้เลือกแบบที่สอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ ต่อไปนี้คือความสามารถหลักที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือก:

  • ความเข้ากันได้ของการผสานรวม: โมเดลพื้นฐานต้องเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ เช่น CRM, ERP หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ความเข้ากันได้อย่างราบรื่นช่วยให้กระบวนการทำงานและการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก
  • ความสะดวกในการใช้งาน: LLM ควรใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกในทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแตกต่างกัน ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมทรัพยากรที่สามารถลดระยะเวลาการเรียนรู้
  • ความสามารถในการปรับขนาด: โมเดลควรสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ
  • การสนับสนุนภาษา: LLM ควรมีความสามารถในการรองรับหลายภาษาและหลายสำเนียง เพื่อขยายการดำเนินงานทางธุรกิจในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
  • ความคุ้มค่า: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ รวมถึงค่าใช้จ่ายเริ่มต้น การบำรุงรักษา และการอัปเกรด ควรเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
  • การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
  • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: โมเดลควรมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับของคุณ

10 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. จีพีที-4

จีพีที-4
ผ่านทาง ChatGPT

GPT-4 คือรุ่นล่าสุดของชุดโมเดลภาษาที่สร้างขึ้นล่วงหน้าโดยใช้สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์ของ OpenAI ซึ่งสามารถสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ได้จากการป้อนข้อความสั้น ๆและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

GPT-4 เป็นเครื่องมือAI ที่มีความหลากหลายสามารถทำงานทั้งทางเทคนิคและสร้างสรรค์ เช่น การแต่งเพลง การสรุปเนื้อหา และการเตรียมรายงานธุรกิจ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มรูปภาพเพื่อการจำแนกประเภทและสร้างคำบรรยายได้อีกด้วย

สามารถสร้างข้อความได้ถึง 25,000 คำ ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT-4

  • อัตโนมัติการสร้างเนื้อหา, สรุป, แปล, สร้างความคิด, โค้ด, ช่วยเหลือลูกค้า, และงานอื่น ๆ
  • ประมวลผลทั้งข้อความและภาพพร้อมกัน
  • สร้างกรอบการทำงานสำหรับแอปหรือแชทบอทอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและรวม API
  • สร้างเนื้อหาที่ปราศจากอคติที่เป็นอันตรายด้วยวิธีการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนา

ข้อจำกัดของ GPT-4

  • มันอาจให้คำตอบที่ลำเอียงในบางครั้ง
  • GPT-4 บางครั้งให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแนวโน้มและเหตุการณ์ล่าสุด
  • การบูรณาการอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและความเชี่ยวชาญอย่างมาก

ราคาของ GPT-4

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ GPT-4

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

2. พาลัม

พาล์ม
ผ่าน การวิจัยของ Google

PaLM (Pathways Language Model) พัฒนาโดย Google เป็นก้าวสำคัญในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่หลากหลายและสามารถจัดการกับงานที่ต้องใช้เหตุผลซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เช่น การเขียนโค้ด การจำแนกประเภท และการแปลภาษา

PaLM 2 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงของ PaLM สามารถใช้สำหรับการวิจัยและผสานรวมกับแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ได้

คุณสมบัติเด่นของ PaLM

  • ทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาที่ยอดเยี่ยมของ PaLM
  • ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย PaLM (สร้างขึ้นบนระบบ Pathways ของ Google) โดยไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลเฉพาะงาน
  • ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยโมเดลเดียวของ PaLM
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เหนือกว่าในสถานการณ์ที่ต้องการการสรุปอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

ข้อจำกัดของ PaLM

  • เช่นเดียวกับโมเดลขนาดใหญ่อื่น ๆ PaLM ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากสำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่งสร้างอุปสรรคสำหรับหน่วยงานขนาดเล็กหรือนักพัฒนาอิสระ
  • การผสานรวม PaLM กับเทคโนโลยีเก่าอาจเป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาอย่างมาก
  • เนื่องจากเป็นรุ่นใหม่และล้ำสมัย การเข้าถึง PaLM จึงจำกัดเฉพาะองค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณเพียงพอในการรองรับการใช้งาน

ราคาของ PaLM

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว PaLM

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

3. BERT

BERT
ผ่านทางGoogle Research

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) เป็นโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่พัฒนาโดย Google

นี่คืออัลกอริทึมการแทนค่าภาษาแบบสองทิศทาง (สามารถวิเคราะห์ข้อความได้จากทั้งซ้ายและขวา) และแบบไม่มีผู้สอน (ไม่ต้องมีการกำกับดูแล) ที่สามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และฝึกฝนแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้ BERT สำหรับงาน NLP เช่น การแปลภาษา การจำแนกประเภทประโยค และการวิเคราะห์ความรู้สึก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BERT

  • ฝึกอบรมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องบนข้อมูลข้อความของคุณ
  • รับผลลัพธ์ตามบริบทที่ดีขึ้นด้วย BERT เนื่องจากใช้การแทนบริบทแบบสองทิศทาง มันประมวลผลข้อความจากขวาไปซ้ายและจากซ้ายไปขวา โดยตีความตามคำทั้งหมดที่อยู่รอบข้าง
  • ทำงานหลากหลายด้วย BERT รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก การจดจำชื่อเฉพาะ และการตอบคำถาม
  • ปรับแต่งให้ละเอียดด้วยเพียงหนึ่งชั้นผลลัพธ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างโมเดลที่ทันสมัยที่สุดสำหรับงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมโมเดลอย่างมาก
  • ใช้เวอร์ชันหลายภาษาที่รองรับ 104 ภาษา ทำให้สามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชันระดับโลกที่ต้องการการประมวลผลหลายภาษา

ข้อจำกัดของ BERT

  • BERT มีค่าใช้จ่ายในการคำนวณสูงเนื่องจากขนาดและความซับซ้อนของมัน ต้องการทรัพยากร GPU สำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่งสร้างความท้าทายในการผสานรวมสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคจำกัด
  • แม้ว่าจะเป็นแบบสองทิศทาง แต่ความเข้าใจของ BERT ถูกจำกัดไว้ที่ 512 โทเค็นภายในหน้าต่างบริบท
  • เวอร์ชันเก่าจะหยุดให้บริการหลังวันที่ 31 มกราคม 2025

ราคาของ BERT

  • BERT เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสามารถใช้งานได้ฟรีภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0

คะแนนและรีวิว BERT

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

4. โคลด

โคล้ด.ai
ผ่านทาง Claude.ai

โคล้ด เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรม พัฒนาและฝึกฝนโดย Anthropic โดยใช้ Constitutional AI เป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งเน้นด้านจริยธรรมของ AI ที่เน้นความปลอดภัย ความถูกต้อง และความมั่นคงปลอดภัยในขณะที่สร้างภาษาของมนุษย์

ความสามารถในการให้คำตอบที่เหมาะสมตามบริบททำให้ Claude เหมาะสำหรับการฝึกอบรมแอปพลิเคชัน AI ที่มีการสนทนา

โคล้ดสามารถทำภารกิจที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ขั้นสูงได้เหนือกว่าการจดจำรูปแบบหรือการสร้างข้อความ. นอกจากนี้ยังสามารถถอดความและวิเคราะห์บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ, รูปภาพ, และภาพนิ่งได้. ความสามารถอื่น ๆ ของมันรวมถึงการสร้างโค้ดและการประมวลผลหลายภาษา.

คุณสมบัติเด่นของโคลด

  • ใช้ Claude 3 เพื่อประมวลผลข้อความประมาณ 30 หน้าต่อวินาที สามารถอ่านเอกสารวิจัยที่ซับซ้อนหรือสัญญาขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าคู่แข่ง
  • ผสาน Claude เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้โทนและสไตล์ที่สอดคล้องกันในการโต้ตอบกับลูกค้าด้วย AI เชิงสนทนาโดยใช้ Claude
  • ใช้ Claude เพื่อดึงข้อมูลจากอีเมลธุรกิจหรือสรุปคำตอบแบบสำรวจ

ข้อจำกัดของโคลด

  • Claude's ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจำกัดการนำไปใช้ในตลาดโลก
  • คุณไม่สามารถสร้างข้อความและรูปภาพบน Claude ได้
  • แม้ว่าโคล้ดได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลขนาดใหญ่มาก แต่มันก็บางครั้งสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

การตั้งราคาแบบโคลด

  • ธุรกิจและขนาด: ราคาตามความต้องการ
  • ฟรี: 0
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ทีม: 30 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 คน)

คะแนนและรีวิวของโคล้ด

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)

5. เหยี่ยว

ฟอลคอน
ผ่านทางฟอลคอน

Falcon เป็นโมเดลภาษาที่สร้างขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation Institute) พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มีความซับซ้อนหลากหลาย โดยได้รับการฝึกฝนด้วยพารามิเตอร์จำนวน 40 พันล้านพารามิเตอร์ และโทเค็นหนึ่งล้านล้านโทเค็น

Falcon ผสานนวัตกรรมล่าสุดด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการเข้าใจและการสร้างภาษา

คุณสมบัติเด่นของ Falcon

  • สร้างข้อความที่สอดคล้องกันและเข้าใจบริบท ซึ่งเลียนแบบสไตล์การเขียนของมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิดด้วย Falcon
  • ทำการถอดรหัสได้เร็วขึ้นโดยมีการลดคุณภาพน้อยที่สุด ด้วยความสามารถของ Falcon ในการลดแบนด์วิดท์ของหน่วยความจำ
  • PLOY โซลูชัน NLP ครอบคลุมตลาดทั่วโลกด้วยความสามารถของ Falcon ที่รองรับหลายภาษา

ข้อจำกัดของฟอลคอน

  • มันต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำให้การเข้าถึงขององค์กรขนาดเล็กที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจำกัดลดลง
  • การผสานรวม Falcon เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมอาจมีความท้าทายทางเทคนิค

การกำหนดราคาแบบเหยี่ยว

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของฟอลคอน

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

6. เออร์นี่

เออร์นี่
ผ่านทางERNIE

ERNIE (การนำเสนอที่ได้รับการปรับปรุงผ่านการผสานความรู้) ซึ่งพัฒนาโดย Baidu ผสานกราฟความรู้ที่มีโครงสร้างเข้ากับการฝึกอบรมแบบจำลองภาษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใจบริบทที่ซับซ้อน

เออร์นีสามารถประมวลผลและเข้าใจภาษาผ่านบริบททันทีและบูรณาการโครงสร้างความรู้ภายนอกได้ สามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อไปได้หลังจากการฝึกอบรมครั้งแรก ทำให้สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาเมื่อได้รับข้อมูลใหม่

คุณสมบัติเด่นของเออร์นี่

  • ใช้สำหรับการประยุกต์ที่ต้องการความเข้าใจข้ามภาษา เพราะ Ernie รองรับหลายภาษา
  • ดำเนินการงาน NLP หลากหลายประเภท รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก การจำแนกประเภทข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการฝึกฝนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของ ERNIE ที่มาพร้อมกราฟความรู้

ข้อจำกัดของเออร์นี

  • การผสานรวม ERNIE เข้ากับระบบที่มีอยู่ โดยเฉพาะระบบที่ยังไม่พร้อมสำหรับ AI นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • การฝึกอบรมล่วงหน้าบนกราฟความรู้เฉพาะทางอาจจำกัดประสิทธิภาพหรือความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม

การตั้งราคาแบบเออร์นี่

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเออร์นี

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

7. สอดคล้อง

ผ่านทางCohere

Cohere เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสาน GenerativeAI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน เช่น การค้นหาเอกสาร การค้นพบ และการเรียกคืนข้อมูลในกว่า 100 ภาษา

มันช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแบบจำลอง GenerativeAIของตนจากขั้นตอนพิสูจน์แนวคิดไปสู่ขั้นตอนการผลิตจริงช่วยให้พวกเขาสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cohere

  • Cohere โดดเด่นด้วย API ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัด
  • Cohere มอบความสามารถในการปรับขนาดที่ยอดเยี่ยม รองรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
  • Cohere ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งโมเดลบนข้อมูลของตนเองได้ ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและตรงตามความต้องการทางธุรกิจและบริบทเฉพาะมากยิ่งขึ้น
  • บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI ที่มีจริยธรรม โดยให้ความโปร่งใสในวิธีการฝึกฝนโมเดลของตน

ข้อจำกัดของ Cohere

  • เช่นเดียวกับโมเดล AI หลาย ๆ ตัว ประสิทธิภาพของ Cohere ขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
  • แม้ว่า Cohere จะสามารถเข้าถึงได้ แต่ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณการใช้งานสูง
  • แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้ว แต่การรองรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของ Cohere ยังไม่ครอบคลุมเท่ากับโมเดลอื่นๆ บางตัว

ราคาของ Cohere

  • ฟรี
  • โมเดลเริ่มต้น คำสั่ง R+: ป้อน: $3/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $15/1M โทเค็น คำสั่ง R: ป้อน: $0. 5/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $1. 5/1M โทเค็น
  • คำสั่ง R+: ป้อน: $3/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $15/1M โทเค็น
  • คำสั่ง R: ข้อมูลนำเข้า: $0. 5/1M โทเค็น; ข้อมูลส่งออก: $1. 5/1M โทเค็น
  • โมเดลที่ปรับแต่งอย่างละเอียด คำสั่ง R: อินพุต: $2/1M โทเคน; เอาต์พุต: $4/1M โทเคน; การฝึกอบรม: $8/1M โทเคน
  • คำสั่ง R: อินพุต: $2/1M โทเค็น; เอาต์พุต: $4/1M โทเค็น; การฝึกอบรม: $8/1M โทเค็น
  • คำสั่ง R+: ป้อน: $3/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $15/1M โทเค็น
  • คำสั่ง R: อินพุต: $0. 5/1M โทเค็น; เอาต์พุต: $1. 5/1M โทเค็น
  • คำสั่ง R: อินพุต: $2/1M โทเค็น; เอาต์พุต: $4/1M โทเค็น; การฝึกอบรม: $8/1M โทเค็น

คะแนนและรีวิวของ Cohere

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

8. เมถุน

Gemini AI
ผ่านทางGemini AI

Gemini (เดิมชื่อ Bard) โดย Google เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่จัดการงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายและประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมุ่งเน้นการมอบความสามารถด้าน AI ขั้นสูงในหลายโดเมน

โมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่มีความแม่นยำสูงและมีความไวต่อบริบทได้ดีเยี่ยม Gemini ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยให้คำตอบอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นสำหรับบอทบริการลูกค้า การแปลแบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน

  • ดำเนินการงาน NLP รวมถึงการสร้างข้อความ การวิเคราะห์ความรู้สึก การสรุปเนื้อหา และการแปลภาษา
  • ปรับแต่ง Gemini บนชุดข้อมูลเฉพาะ ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางหรือความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ข้อจำกัดของราศีเมถุน

  • การผสานรวม Gemini เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณอาจมีความซับซ้อน และต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • แม้ว่า Gemini จะรองรับหลายภาษา แต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างแต่ละภาษา
  • ไม่สามารถสร้างภาพได้

การกำหนดราคาของ Gemini

  • ฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: ใส่: $7/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $21/1M โทเค็น

คะแนนและรีวิวของ Gemini

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

9. LlaMA

LlaMA
ผ่านทางLlaMA

LlaMA (Large Language Model Meta AI) โดย Meta ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถทำงานที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น การแปลและการสร้างบทสนทนาได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังสร้างรหัสและภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับรหัสจากคำสั่ง

คุณสมบัติเด่นของ LlaMA

  • ดำเนินการงาน NLP เช่น การสร้างข้อความ การเข้าใจความหมาย การสรุป และการแปล
  • สร้างขึ้นเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบโอเพนซอร์ส (LLM) ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย และธุรกิจ เพื่อสร้าง ทดลอง และขยายแนวคิด AI เชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาอย่างมีความรับผิดชอบ
  • สร้างโค้ดและข้อความภาษาธรรมชาติด้วย Llama

ข้อจำกัดของ LLaMA

  • ใช้เวลา 30-120 วินาทีในการสร้างคำตอบ ซึ่งช้ากว่าเครื่องมืออื่น ๆ
  • การตั้งค่าและปรับแต่ง LLaMA โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือขั้นสูง อาจต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในด้านแมชชีนเลิร์นนิงและ NLP
  • การมีอยู่ของแบบจำลองที่พร้อมใช้งานและผ่านการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าอาจมีจำกัด ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการในการเริ่มต้น

การกำหนดราคาของ LLaMA

  • ฟรีหรือเข้าถึงแบบเปิดสำหรับนักวิจัย

คะแนนและรีวิว LLaMA

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)

10. วาฬเพชฌฆาต

via ออร์กา

ไมโครซอฟท์พัฒนา Orca สำหรับโมเดลภาษาขนาดเล็ก (~10 พันล้านพารามิเตอร์หรือน้อยกว่า) โดยอาศัยวิธีการพัฒนาตนเองและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลย้อนกลับ

Orca สร้างข้อมูลสังเคราะห์สำหรับการฝึกโมเดลขนาดเล็ก มอบความสามารถในการให้เหตุผลที่ดีขึ้นและพฤติกรรมที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติเด่นของ Orca

  • ใช้ Orca สำหรับการสรุปข้อความและงานตอบคำถามที่ซับซ้อน
  • ให้โมเดลภาษาขนาดเล็กมีการให้เหตุผลที่ดีขึ้นโดยให้ Orca เลียนแบบกระบวนการให้เหตุผลของโมเดลขนาดใหญ่ผ่านการปรับแต่งคำอธิบาย
  • ใช้ประโยชน์จากโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าบนข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่กฎหมายและการแพทย์ไปจนถึงความบันเทิงและการเงิน
  • ปรับแต่ง Orca บนชุดข้อมูลเฉพาะ ช่วยให้โมเดลสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือการใช้งานเฉพาะทาง
  • ใช้ 알고ริทึมที่ใหม่กว่าซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังการประมวลผล ลดการใช้พลังงานซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำงานของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ทำให้มีความยั่งยืนและคุ้มค่ามากขึ้น

ข้อจำกัดของวาฬเพชฌฆาต

  • Orca ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลจำนวนมาก
  • การผสานรวม Orca เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยเฉพาะในระบบที่ยังไม่รองรับ AI
  • ความสามารถของ Orca ในภาษาที่ไม่ค่อยได้ใช้มีจำกัด

ราคาของ Orca

  • คำปรึกษา: $1,325 ต่อเดือน (สัญญา 3 เดือน)
  • การสมัครสมาชิก LLM: $2,200+ ต่อเดือน (สัญญา 12 เดือน)
  • องค์กร: $27,500+ ต่อเดือน (พร้อมบริการแบบผสมผสานที่ยืดหยุ่น)

คะแนนและรีวิวของ Orca

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อื่น ๆ: ClickUp ตามสไตล์คุณสู่ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงาน

แม้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้จะสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ แต่หลายตัวมีต้นทุนการผสานรวมสูงและมีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการใช้งานเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถลองใช้เครื่องมือ AIที่ง่ายและใช้งานง่ายอื่น ๆ เช่น ClickUp เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างเนื้อหา, และงานธุรกิจอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีความยุ่งยาก.

เราไม่ได้รวม ClickUp ไว้ในรายการข้างต้นเนื่องจากไม่สามารถทำงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตามชุดเครื่องมือที่ใช้ AIของมันสามารถทำงานธุรกิจที่ซ้ำซาก เช่น การสร้างเนื้อหาหรือรายงาน โดยใช้คำสั่งที่สร้างโดย AI ใช้ClickUp Brain, การผสานรวม AI, เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดได้ทันที มันทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ การกรอกข้อมูลอัตโนมัติ การจัดการงาน และการมอบหมายงานย่อย คุณยังสามารถใช้มันเป็น AI ผู้ช่วยเพื่อสร้างเนื้อหาหรือร่างคำตอบอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสะกดคำ และสร้างบทถอดความ

ClickUp Brain
ทำให้การจัดการงาน การวางแผนโครงการ และกระบวนการทำงานโดยรวมเป็นอัตโนมัติและราบรื่นด้วย ClickUp Brain

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain

  • ลดการทำงานด้วยตนเองด้วย ClickUp AI ซึ่งช่วยทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจัดตารางเวลา การตั้งการแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะงาน
  • รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำจากงาน เอกสาร และพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อด้วยClickUp Brain
  • ระบุแนวโน้ม ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
  • ผสานการทำงานของ ClickUp Brain กับงานและเอกสารใน ClickUp ที่มีอยู่เพื่อ การจัดการโครงการที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ ClickUp AI

  • การตั้งค่าและการเพิ่มศักยภาพสูงสุดอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • จำกัดเฉพาะข้อมูลและงานที่จัดการภายในแพลตฟอร์ม ClickUp

ราคาของ ClickUp AI

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUpAI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว AI ของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

อัตโนมัติภารกิจด้วย ClickUp

แบบจำลองการเรียนรู้ภาษาช่วยให้การสร้างเนื้อหา, การสื่อสาร, และการแปลง่ายขึ้น แต่ต้องการกำลังการคำนวณสูงและการลงทุนมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานระดับองค์กร.

ClickUp นำเสนอเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่ออัตโนมัติงานธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวม AI ของ ClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain สามารถสร้างเนื้อหา สรุปรายงาน และจัดการงานโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการขยาย!