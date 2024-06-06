10 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ดีที่สุดในปี 2025

แบบจำลองภาษา (LLMs) สามารถจดจำรูปแบบข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ แปลภาษา ทำนายผลลัพธ์ของข้อความ และสร้างเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบทได้อย่างอิสระ
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะปรับปรุงการสื่อสาร, ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ, หรือได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลข้อความจำนวนมาก, LLMs จะทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ.
อย่างไรก็ตาม มี LLM มากมายจาก OpenAI, Meta, Microsoft, Google และบริษัทอื่น ๆ ในตลาด แต่ละ LLM มีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันและมีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้การเลือกโมเดลที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก
เราได้รวบรวมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ 10 แบบเพื่อช่วยให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มาดูคุณสมบัติ ข้อดี และข้อจำกัดของแต่ละโมเดลกัน
คุณควรมองหาอะไรในแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่?
เมื่อเลือกแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ให้เลือกแบบที่สอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ ต่อไปนี้คือความสามารถหลักที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือก:
- ความเข้ากันได้ของการผสานรวม: โมเดลพื้นฐานต้องเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ เช่น CRM, ERP หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ความเข้ากันได้อย่างราบรื่นช่วยให้กระบวนการทำงานและการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก
- ความสะดวกในการใช้งาน: LLM ควรใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกในทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแตกต่างกัน ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมทรัพยากรที่สามารถลดระยะเวลาการเรียนรู้
- ความสามารถในการปรับขนาด: โมเดลควรสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนภาษา: LLM ควรมีความสามารถในการรองรับหลายภาษาและหลายสำเนียง เพื่อขยายการดำเนินงานทางธุรกิจในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
- ความคุ้มค่า: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ รวมถึงค่าใช้จ่ายเริ่มต้น การบำรุงรักษา และการอัปเกรด ควรเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: โมเดลควรมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับของคุณ
10 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. จีพีที-4
GPT-4 คือรุ่นล่าสุดของชุดโมเดลภาษาที่สร้างขึ้นล่วงหน้าโดยใช้สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์ของ OpenAI ซึ่งสามารถสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ได้จากการป้อนข้อความสั้น ๆและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
GPT-4 เป็นเครื่องมือAI ที่มีความหลากหลายสามารถทำงานทั้งทางเทคนิคและสร้างสรรค์ เช่น การแต่งเพลง การสรุปเนื้อหา และการเตรียมรายงานธุรกิจ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มรูปภาพเพื่อการจำแนกประเภทและสร้างคำบรรยายได้อีกด้วย
สามารถสร้างข้อความได้ถึง 25,000 คำ ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT-4
- อัตโนมัติการสร้างเนื้อหา, สรุป, แปล, สร้างความคิด, โค้ด, ช่วยเหลือลูกค้า, และงานอื่น ๆ
- ประมวลผลทั้งข้อความและภาพพร้อมกัน
- สร้างกรอบการทำงานสำหรับแอปหรือแชทบอทอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและรวม API
- สร้างเนื้อหาที่ปราศจากอคติที่เป็นอันตรายด้วยวิธีการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนา
ข้อจำกัดของ GPT-4
- มันอาจให้คำตอบที่ลำเอียงในบางครั้ง
- GPT-4 บางครั้งให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแนวโน้มและเหตุการณ์ล่าสุด
- การบูรณาการอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและความเชี่ยวชาญอย่างมาก
ราคาของ GPT-4
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ GPT-4
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
2. พาลัม
PaLM (Pathways Language Model) พัฒนาโดย Google เป็นก้าวสำคัญในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่หลากหลายและสามารถจัดการกับงานที่ต้องใช้เหตุผลซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เช่น การเขียนโค้ด การจำแนกประเภท และการแปลภาษา
PaLM 2 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงของ PaLM สามารถใช้สำหรับการวิจัยและผสานรวมกับแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ได้
คุณสมบัติเด่นของ PaLM
- ทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาที่ยอดเยี่ยมของ PaLM
- ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย PaLM (สร้างขึ้นบนระบบ Pathways ของ Google) โดยไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลเฉพาะงาน
- ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยโมเดลเดียวของ PaLM
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เหนือกว่าในสถานการณ์ที่ต้องการการสรุปอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ PaLM
- เช่นเดียวกับโมเดลขนาดใหญ่อื่น ๆ PaLM ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากสำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่งสร้างอุปสรรคสำหรับหน่วยงานขนาดเล็กหรือนักพัฒนาอิสระ
- การผสานรวม PaLM กับเทคโนโลยีเก่าอาจเป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาอย่างมาก
- เนื่องจากเป็นรุ่นใหม่และล้ำสมัย การเข้าถึง PaLM จึงจำกัดเฉพาะองค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณเพียงพอในการรองรับการใช้งาน
ราคาของ PaLM
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว PaLM
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
3. BERT
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) เป็นโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่พัฒนาโดย Google
นี่คืออัลกอริทึมการแทนค่าภาษาแบบสองทิศทาง (สามารถวิเคราะห์ข้อความได้จากทั้งซ้ายและขวา) และแบบไม่มีผู้สอน (ไม่ต้องมีการกำกับดูแล) ที่สามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และฝึกฝนแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้ BERT สำหรับงาน NLP เช่น การแปลภาษา การจำแนกประเภทประโยค และการวิเคราะห์ความรู้สึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BERT
- ฝึกอบรมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องบนข้อมูลข้อความของคุณ
- รับผลลัพธ์ตามบริบทที่ดีขึ้นด้วย BERT เนื่องจากใช้การแทนบริบทแบบสองทิศทาง มันประมวลผลข้อความจากขวาไปซ้ายและจากซ้ายไปขวา โดยตีความตามคำทั้งหมดที่อยู่รอบข้าง
- ทำงานหลากหลายด้วย BERT รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก การจดจำชื่อเฉพาะ และการตอบคำถาม
- ปรับแต่งให้ละเอียดด้วยเพียงหนึ่งชั้นผลลัพธ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างโมเดลที่ทันสมัยที่สุดสำหรับงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมโมเดลอย่างมาก
- ใช้เวอร์ชันหลายภาษาที่รองรับ 104 ภาษา ทำให้สามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชันระดับโลกที่ต้องการการประมวลผลหลายภาษา
ข้อจำกัดของ BERT
- BERT มีค่าใช้จ่ายในการคำนวณสูงเนื่องจากขนาดและความซับซ้อนของมัน ต้องการทรัพยากร GPU สำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่งสร้างความท้าทายในการผสานรวมสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคจำกัด
- แม้ว่าจะเป็นแบบสองทิศทาง แต่ความเข้าใจของ BERT ถูกจำกัดไว้ที่ 512 โทเค็นภายในหน้าต่างบริบท
- เวอร์ชันเก่าจะหยุดให้บริการหลังวันที่ 31 มกราคม 2025
ราคาของ BERT
- BERT เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสามารถใช้งานได้ฟรีภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0
คะแนนและรีวิว BERT
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
4. โคลด
โคล้ด เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรม พัฒนาและฝึกฝนโดย Anthropic โดยใช้ Constitutional AI เป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งเน้นด้านจริยธรรมของ AI ที่เน้นความปลอดภัย ความถูกต้อง และความมั่นคงปลอดภัยในขณะที่สร้างภาษาของมนุษย์
ความสามารถในการให้คำตอบที่เหมาะสมตามบริบททำให้ Claude เหมาะสำหรับการฝึกอบรมแอปพลิเคชัน AI ที่มีการสนทนา
โคล้ดสามารถทำภารกิจที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ขั้นสูงได้เหนือกว่าการจดจำรูปแบบหรือการสร้างข้อความ. นอกจากนี้ยังสามารถถอดความและวิเคราะห์บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ, รูปภาพ, และภาพนิ่งได้. ความสามารถอื่น ๆ ของมันรวมถึงการสร้างโค้ดและการประมวลผลหลายภาษา.
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- ใช้ Claude 3 เพื่อประมวลผลข้อความประมาณ 30 หน้าต่อวินาที สามารถอ่านเอกสารวิจัยที่ซับซ้อนหรือสัญญาขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าคู่แข่ง
- ผสาน Claude เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้โทนและสไตล์ที่สอดคล้องกันในการโต้ตอบกับลูกค้าด้วย AI เชิงสนทนาโดยใช้ Claude
- ใช้ Claude เพื่อดึงข้อมูลจากอีเมลธุรกิจหรือสรุปคำตอบแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของโคลด
- Claude's ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจำกัดการนำไปใช้ในตลาดโลก
- คุณไม่สามารถสร้างข้อความและรูปภาพบน Claude ได้
- แม้ว่าโคล้ดได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลขนาดใหญ่มาก แต่มันก็บางครั้งสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
การตั้งราคาแบบโคลด
- ธุรกิจและขนาด: ราคาตามความต้องการ
- ฟรี: 0
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ทีม: 30 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 คน)
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)
5. เหยี่ยว
Falcon เป็นโมเดลภาษาที่สร้างขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation Institute) พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มีความซับซ้อนหลากหลาย โดยได้รับการฝึกฝนด้วยพารามิเตอร์จำนวน 40 พันล้านพารามิเตอร์ และโทเค็นหนึ่งล้านล้านโทเค็น
Falcon ผสานนวัตกรรมล่าสุดด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการเข้าใจและการสร้างภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Falcon
- สร้างข้อความที่สอดคล้องกันและเข้าใจบริบท ซึ่งเลียนแบบสไตล์การเขียนของมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิดด้วย Falcon
- ทำการถอดรหัสได้เร็วขึ้นโดยมีการลดคุณภาพน้อยที่สุด ด้วยความสามารถของ Falcon ในการลดแบนด์วิดท์ของหน่วยความจำ
- PLOY โซลูชัน NLP ครอบคลุมตลาดทั่วโลกด้วยความสามารถของ Falcon ที่รองรับหลายภาษา
ข้อจำกัดของฟอลคอน
- มันต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำให้การเข้าถึงขององค์กรขนาดเล็กที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจำกัดลดลง
- การผสานรวม Falcon เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมอาจมีความท้าทายทางเทคนิค
การกำหนดราคาแบบเหยี่ยว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฟอลคอน
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
6. เออร์นี่
ERNIE (การนำเสนอที่ได้รับการปรับปรุงผ่านการผสานความรู้) ซึ่งพัฒนาโดย Baidu ผสานกราฟความรู้ที่มีโครงสร้างเข้ากับการฝึกอบรมแบบจำลองภาษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใจบริบทที่ซับซ้อน
เออร์นีสามารถประมวลผลและเข้าใจภาษาผ่านบริบททันทีและบูรณาการโครงสร้างความรู้ภายนอกได้ สามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อไปได้หลังจากการฝึกอบรมครั้งแรก ทำให้สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาเมื่อได้รับข้อมูลใหม่
คุณสมบัติเด่นของเออร์นี่
- ใช้สำหรับการประยุกต์ที่ต้องการความเข้าใจข้ามภาษา เพราะ Ernie รองรับหลายภาษา
- ดำเนินการงาน NLP หลากหลายประเภท รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก การจำแนกประเภทข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการฝึกฝนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของ ERNIE ที่มาพร้อมกราฟความรู้
ข้อจำกัดของเออร์นี
- การผสานรวม ERNIE เข้ากับระบบที่มีอยู่ โดยเฉพาะระบบที่ยังไม่พร้อมสำหรับ AI นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การฝึกอบรมล่วงหน้าบนกราฟความรู้เฉพาะทางอาจจำกัดประสิทธิภาพหรือความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม
การตั้งราคาแบบเออร์นี่
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเออร์นี
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
7. สอดคล้อง
Cohere เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสาน GenerativeAI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน เช่น การค้นหาเอกสาร การค้นพบ และการเรียกคืนข้อมูลในกว่า 100 ภาษา
มันช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแบบจำลอง GenerativeAIของตนจากขั้นตอนพิสูจน์แนวคิดไปสู่ขั้นตอนการผลิตจริงช่วยให้พวกเขาสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cohere
- Cohere โดดเด่นด้วย API ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัด
- Cohere มอบความสามารถในการปรับขนาดที่ยอดเยี่ยม รองรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
- Cohere ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งโมเดลบนข้อมูลของตนเองได้ ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำและตรงตามความต้องการทางธุรกิจและบริบทเฉพาะมากยิ่งขึ้น
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI ที่มีจริยธรรม โดยให้ความโปร่งใสในวิธีการฝึกฝนโมเดลของตน
ข้อจำกัดของ Cohere
- เช่นเดียวกับโมเดล AI หลาย ๆ ตัว ประสิทธิภาพของ Cohere ขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
- แม้ว่า Cohere จะสามารถเข้าถึงได้ แต่ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณการใช้งานสูง
- แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้ว แต่การรองรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของ Cohere ยังไม่ครอบคลุมเท่ากับโมเดลอื่นๆ บางตัว
ราคาของ Cohere
- ฟรี
- โมเดลเริ่มต้น คำสั่ง R+: ป้อน: $3/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $15/1M โทเค็น คำสั่ง R: ป้อน: $0. 5/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $1. 5/1M โทเค็น
- คำสั่ง R+: ป้อน: $3/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $15/1M โทเค็น
- คำสั่ง R: ข้อมูลนำเข้า: $0. 5/1M โทเค็น; ข้อมูลส่งออก: $1. 5/1M โทเค็น
- โมเดลที่ปรับแต่งอย่างละเอียด คำสั่ง R: อินพุต: $2/1M โทเคน; เอาต์พุต: $4/1M โทเคน; การฝึกอบรม: $8/1M โทเคน
- คำสั่ง R: อินพุต: $2/1M โทเค็น; เอาต์พุต: $4/1M โทเค็น; การฝึกอบรม: $8/1M โทเค็น
- คำสั่ง R+: ป้อน: $3/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $15/1M โทเค็น
- คำสั่ง R: อินพุต: $0. 5/1M โทเค็น; เอาต์พุต: $1. 5/1M โทเค็น
- คำสั่ง R: อินพุต: $2/1M โทเค็น; เอาต์พุต: $4/1M โทเค็น; การฝึกอบรม: $8/1M โทเค็น
คะแนนและรีวิวของ Cohere
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
8. เมถุน
Gemini (เดิมชื่อ Bard) โดย Google เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่จัดการงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายและประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมุ่งเน้นการมอบความสามารถด้าน AI ขั้นสูงในหลายโดเมน
โมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่มีความแม่นยำสูงและมีความไวต่อบริบทได้ดีเยี่ยม Gemini ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยให้คำตอบอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นสำหรับบอทบริการลูกค้า การแปลแบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน
- ดำเนินการงาน NLP รวมถึงการสร้างข้อความ การวิเคราะห์ความรู้สึก การสรุปเนื้อหา และการแปลภาษา
- ปรับแต่ง Gemini บนชุดข้อมูลเฉพาะ ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางหรือความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- การผสานรวม Gemini เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณอาจมีความซับซ้อน และต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- แม้ว่า Gemini จะรองรับหลายภาษา แต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างแต่ละภาษา
- ไม่สามารถสร้างภาพได้
การกำหนดราคาของ Gemini
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: ใส่: $7/1M โทเค็น; ผลลัพธ์: $21/1M โทเค็น
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
9. LlaMA
LlaMA (Large Language Model Meta AI) โดย Meta ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถทำงานที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น การแปลและการสร้างบทสนทนาได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสร้างรหัสและภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับรหัสจากคำสั่ง
คุณสมบัติเด่นของ LlaMA
- ดำเนินการงาน NLP เช่น การสร้างข้อความ การเข้าใจความหมาย การสรุป และการแปล
- สร้างขึ้นเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบโอเพนซอร์ส (LLM) ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย และธุรกิจ เพื่อสร้าง ทดลอง และขยายแนวคิด AI เชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาอย่างมีความรับผิดชอบ
- สร้างโค้ดและข้อความภาษาธรรมชาติด้วย Llama
ข้อจำกัดของ LLaMA
- ใช้เวลา 30-120 วินาทีในการสร้างคำตอบ ซึ่งช้ากว่าเครื่องมืออื่น ๆ
- การตั้งค่าและปรับแต่ง LLaMA โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือขั้นสูง อาจต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในด้านแมชชีนเลิร์นนิงและ NLP
- การมีอยู่ของแบบจำลองที่พร้อมใช้งานและผ่านการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าอาจมีจำกัด ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการในการเริ่มต้น
การกำหนดราคาของ LLaMA
- ฟรีหรือเข้าถึงแบบเปิดสำหรับนักวิจัย
คะแนนและรีวิว LLaMA
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
10. วาฬเพชฌฆาต
ไมโครซอฟท์พัฒนา Orca สำหรับโมเดลภาษาขนาดเล็ก (~10 พันล้านพารามิเตอร์หรือน้อยกว่า) โดยอาศัยวิธีการพัฒนาตนเองและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลย้อนกลับ
Orca สร้างข้อมูลสังเคราะห์สำหรับการฝึกโมเดลขนาดเล็ก มอบความสามารถในการให้เหตุผลที่ดีขึ้นและพฤติกรรมที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติเด่นของ Orca
- ใช้ Orca สำหรับการสรุปข้อความและงานตอบคำถามที่ซับซ้อน
- ให้โมเดลภาษาขนาดเล็กมีการให้เหตุผลที่ดีขึ้นโดยให้ Orca เลียนแบบกระบวนการให้เหตุผลของโมเดลขนาดใหญ่ผ่านการปรับแต่งคำอธิบาย
- ใช้ประโยชน์จากโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าบนข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่กฎหมายและการแพทย์ไปจนถึงความบันเทิงและการเงิน
- ปรับแต่ง Orca บนชุดข้อมูลเฉพาะ ช่วยให้โมเดลสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือการใช้งานเฉพาะทาง
- ใช้ 알고ริทึมที่ใหม่กว่าซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังการประมวลผล ลดการใช้พลังงานซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำงานของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ทำให้มีความยั่งยืนและคุ้มค่ามากขึ้น
ข้อจำกัดของวาฬเพชฌฆาต
- Orca ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- การผสานรวม Orca เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยเฉพาะในระบบที่ยังไม่รองรับ AI
- ความสามารถของ Orca ในภาษาที่ไม่ค่อยได้ใช้มีจำกัด
ราคาของ Orca
- คำปรึกษา: $1,325 ต่อเดือน (สัญญา 3 เดือน)
- การสมัครสมาชิก LLM: $2,200+ ต่อเดือน (สัญญา 12 เดือน)
- องค์กร: $27,500+ ต่อเดือน (พร้อมบริการแบบผสมผสานที่ยืดหยุ่น)
คะแนนและรีวิวของ Orca
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อื่น ๆ: ClickUp ตามสไตล์คุณสู่ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงาน
แม้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้จะสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ แต่หลายตัวมีต้นทุนการผสานรวมสูงและมีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการใช้งานเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถลองใช้เครื่องมือ AIที่ง่ายและใช้งานง่ายอื่น ๆ เช่น ClickUp เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างเนื้อหา, และงานธุรกิจอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีความยุ่งยาก.
เราไม่ได้รวม ClickUp ไว้ในรายการข้างต้นเนื่องจากไม่สามารถทำงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตามชุดเครื่องมือที่ใช้ AIของมันสามารถทำงานธุรกิจที่ซ้ำซาก เช่น การสร้างเนื้อหาหรือรายงาน โดยใช้คำสั่งที่สร้างโดย AI ใช้ClickUp Brain, การผสานรวม AI, เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดได้ทันที มันทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ การกรอกข้อมูลอัตโนมัติ การจัดการงาน และการมอบหมายงานย่อย คุณยังสามารถใช้มันเป็น AI ผู้ช่วยเพื่อสร้างเนื้อหาหรือร่างคำตอบอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสะกดคำ และสร้างบทถอดความ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain
- ลดการทำงานด้วยตนเองด้วย ClickUp AI ซึ่งช่วยทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจัดตารางเวลา การตั้งการแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะงาน
- รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำจากงาน เอกสาร และพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อด้วยClickUp Brain
- ระบุแนวโน้ม ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
- ผสานการทำงานของ ClickUp Brain กับงานและเอกสารใน ClickUp ที่มีอยู่เพื่อ การจัดการโครงการที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp AI
- การตั้งค่าและการเพิ่มศักยภาพสูงสุดอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- จำกัดเฉพาะข้อมูลและงานที่จัดการภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
ราคาของ ClickUp AI
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUpAI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว AI ของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
อัตโนมัติภารกิจด้วย ClickUp
แบบจำลองการเรียนรู้ภาษาช่วยให้การสร้างเนื้อหา, การสื่อสาร, และการแปลง่ายขึ้น แต่ต้องการกำลังการคำนวณสูงและการลงทุนมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานระดับองค์กร.
ClickUp นำเสนอเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่ออัตโนมัติงานธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวม AI ของ ClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain สามารถสร้างเนื้อหา สรุปรายงาน และจัดการงานโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการขยาย!