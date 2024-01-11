ChatGPT ทำงานอย่างไร? ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT!

เราย้อนกลับไปสักสองสามก้าวเพื่อระลึกถึงยุคก่อน ChatGPT กันเถอะ
- เขียนและเขียนโค้ดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น
- ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้า
- มีความยากลำบากในการเข้าใจบทความวารสารที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งในหัวข้อเฉพาะทาง
- อ่านเอกสาร 50 หน้าเพื่อเขียนสรุป 10 ประโยค
ไม่ใช่การใช้เวลาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกัน
ขอบคุณ ChatGPT ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนสรุปเอกสารอื่น ๆ หรือสร้างบทความบล็อกจากศูนย์—คุณจะได้รับสำเนาที่เหมือนมนุษย์ภายในไม่กี่วินาที
- แต่ ChatGPT ทำงานอย่างไร?
- มันใช้เทคโนโลยีอะไร?
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบ AI ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภาษาของ ChatGPT, นักพัฒนาที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการประมวลผลภาษาธรรมชาติ, หรือผู้ใช้ทางธุรกิจที่กำลังมองหาทางเลือกแทน ChatGPT, เราได้รวบรวมคำตอบสำหรับทุกคำถามของคุณไว้ในบทความนี้แล้ว
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT หรือที่รู้จักในชื่อ Chat Generative Pre-trained Transformer เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft
ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 เป็นแชทบอทอัจฉริยะที่จดจำบทสนทนาที่ผ่านมา เลียนแบบการสนทนาเหล่านั้น สร้างคำตอบและแนวคิดใหม่ที่เหมาะสม และขยายความจากแนวคิดที่มีอยู่
โปรดดูภาพด้านล่างสำหรับตัวอย่าง
เราได้ขอให้ ChatGPT แบ่งปันไอเดียสำหรับตอนพอดแคสต์สามตอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการตลาด SaaS โดยให้ไอเดียเนื้อหาพร้อมแผนคร่าวๆ สำหรับการจัดโครงสร้างของแต่ละตอน
ChatGPT ใช้โมเดลภาษา GPT เพื่อช่วยคุณในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน เช่น:
- การตอบคำถามที่ซับซ้อนซึ่งคำตอบไม่สามารถหาได้ง่ายในเครื่องมือค้นหา และคุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากหลายเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้
- ระดมความคิดกับคุณเพื่อสร้างไอเดียเนื้อหาในหัวข้อเฉพาะ (เหมือนที่เราทำข้างต้น)
- สรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (เช่น: วารสาร, เว็บไซต์, บทความข่าว) เพื่อให้กระบวนการวิจัยของคุณง่ายขึ้น
- เขียนเนื้อหาและข้อความสำหรับบทความ หน้าแลนดิ้งโพสต์โซเชียลมีเดีย อีเมล และสคริปต์วิดีโอของคุณ
- แปลโค้ดจากภาษาโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
ChatGPT ปัจจุบันมีสองรุ่น: ChatGPT 3.5 เป็นรุ่นเบต้าที่สามารถใช้งานได้ฟรี และ ChatGPT 4 เป็นรุ่นพรีเมียมซึ่งมีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือน
การเข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลัง ChatGPT
OpenAI ได้เปิดตัวโมเดลสามรุ่นแรกของซีรีส์ GPT ได้แก่ GPT 1, 2 และ 3 ในปี 2018, 2019 และ 2020 ตามลำดับ ในขณะที่ GPT 1 มีพารามิเตอร์เพียง 117 ล้านตัว GPT 3 เป็นเวอร์ชันที่ก้าวหน้ามากกว่ามาก โดยมีพารามิเตอร์ถึง 175 พันล้านตัว และสามารถให้คำตอบในระดับเดียวกับมนุษย์สำหรับงานหลากหลายประเภท
โมเดล GPT ทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Large Language Model [LLM] และโครงข่ายประสาทเทียม
LLM ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลปริมาณมากเช่นเดียวกับระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ [คิด ถึงผู้ช่วยเสมือนเช่นAlexa และ Siri—ซึ่งสามารถจดจำเสียงของคุณ จำวันเกิดของคุณ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการประชุมของคุณ]
โมเดลภาษาขนาดใหญ่ประมวลผลข้อมูลการฝึกอบรมทั้งหมด (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมในหัวข้อถัดไป) ผ่านเครือข่ายประสาทเทียม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบโครงสร้างของสมองมนุษย์) และการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการรวบรวมข้อมูล ChatGPT ใช้เครือข่ายประสาทเทียมที่ซับซ้อนซึ่งเรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์และการฝึกอบรมล่วงหน้า
สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์
สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ซับซ้อนของ OpenAI อ่านข้อความจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและวลี และทำนายคำถัดไปได้อย่างแม่นยำ ChatGPT มีความสามารถในการสร้างข้อความที่คล้ายกับความรู้ของมนุษย์ผ่านการคาดเดาคำต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับคำถามเดียวกัน โมเดล AI ของ ChatGPT ให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทุกประการ
มีบางส่วนในโค้ดที่เขียนไว้แบบสุ่มเพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการแก้ไขอัตโนมัติ ในไม่ช้า โมเดล LLM จะกลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของเครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลตามคำขอของผู้ใช้หลายล้านคนสำหรับงานเฉพาะได้
การฝึกอบรมล่วงหน้า
การฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมประกอบด้วยสองแนวทาง: ไม่มีการกำกับดูแลและการกำกับดูแล
ในแนวทางที่มีการควบคุม (Supervised Approach) แบบจำลองทั้งหมดจะถูกฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ฟังก์ชันการแมป (mapping functions) ที่สามารถนำข้อมูลเข้า (inputs) ไปสู่ข้อมูลออก (outputs) ได้โดยตรง การเรียนรู้แบบมีการควบคุมนี้ถูกใช้ในงานจำแนกประเภท (classification), การถดถอย (regression), และการติดป้ายกำกับลำดับ (sequence labeling
ในทางกลับกัน ในแนวทางการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุม (Unsupervised Learning) แบบจำลอง AI จะถูกฝึกฝนบนข้อมูลที่ไม่มีผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อมูลนำเข้า แต่แทนที่นั้น แบบจำลองจะเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนำเข้าโดยไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจง
การจัดกลุ่ม, การตรวจจับความผิดปกติ, และการลดมิติใช้การฝึกอบรมวิธีนี้
เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองภาษา การฝึกฝนล่วงหน้าแบบไม่มีผู้สอนถูกนำมาใช้เพื่อฝึกฝนแบบจำลองให้เข้าใจไวยากรณ์และความหมายของภาษาธรรมชาติ ด้วยวิธีนี้ แบบจำลองสามารถสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและมีความหมายในบริบทของการสนทนาได้
เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์คำถามทั้งหมดที่ผู้ใช้จะถาม จึงไม่มีทางที่ ChatGPT จะได้รับการฝึกด้วยโมเดลการเรียนรู้แบบมีผู้สอนได้ แต่ ChatGPT ใช้การฝึกฝนล่วงหน้าแบบไม่มีผู้สอนเพื่อทำให้ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดของ ChatGPT เป็นไปได้
ในส่วนถัดไป เราจะกล่าวถึงวิธีการทำงานของ ChatGPT วิธีการที่ OpenAI ฝึกโมเดล AI ในการสร้างแบบจำลองภาษาแบบปกปิดคำ การทำนายโทเค็นถัดไป และชุดข้อมูลที่ OpenAI ใช้ในการฝึก ChatGPT เพื่อสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องกัน
ChatGPT ทำงานอย่างไร?
ในระดับพื้นฐาน ChatGPT ไม่สามารถแยกแยะระหว่าง 'ถูก' หรือ 'ผิด' ได้ ChatGPT จะค้นหาข้อมูลที่เป็นไปได้ มีความสอดคล้อง และใกล้เคียงกับข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลป้อนกลับจากมนุษย์มากที่สุดทุกครั้งที่คุณป้อนคำถามของผู้ใช้
OpenAI ใช้ชุดข้อมูลสี่ชุดในการฝึกอบรม ChatGPT:
- ข้อมูลการรวบรวมข้อมูล: การรวบรวมข้อมูลข้อความที่เก็บรวบรวมจากอินเทอร์เน็ต. แม้ว่าข้อมูลการรวบรวมข้อมูลจะประกอบด้วยหน้าเว็บหลายพันล้านหน้า แต่ OpenAI ได้คัดกรองชุดข้อมูลและข้อมูลการสาธิตเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกเฉพาะหน้าเว็บที่น่าเชื่อถือเป็นฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ ChatGPT
- วิกิพีเดีย: ฐานข้อมูลทั้งหมดของวิกิพีเดียถูกใช้ในการฝึกฝนและปรับแต่ง ChatGPT
- การสนทนาส่วนตัว: ฐานข้อมูลของ OpenAI ประกอบด้วยชุดข้อมูลการสนทนาหลายล้านชุด
- WebText2: OpenAI ยังได้รวบรวมข้อมูลจากชุมชนออนไลน์ เช่น Reddit และเว็บไซต์ที่กล่าวถึงในกระทู้ของ Reddit เพื่อสร้างฐานข้อมูลนี้ที่เรียกว่า WebText2
ตอนนี้ มาเจาะลึกกระบวนการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยสองขั้นตอน: การสร้างโทเค็นและการฝึกโมเดลผ่านวิธีการเรียนรู้แบบเสริมแรง
โทเคนไนเซชัน
ก่อนที่ข้อมูลการฝึกอบรมจะผ่านเครือข่ายประสาทเทียม จะมีกระบวนการอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า Tokenization ซึ่งเป็นการแบ่งชุดข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นข้อมูลย่อยหรือโทเค็น
กระบวนการโทเค็นช่วยโมเดล LLM วิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น
การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม
เมื่อโทเค็นถูกแยกออกเป็นตัวอักษรและกำหนดให้เป็นจำนวนเต็มแล้ว ตัวแปลงของ OpenAI จะประมวลผลชุดข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นข้อความที่มีความหมาย
ก่อนที่กระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ จะมีช่วงสั้น ๆ ที่เรียกว่า 'ก่อนการฝึกอบรม' ในขั้นตอนนี้ เครือข่ายประสาทจะระบุความสัมพันธ์ระหว่างโทเค็นและทำนายคำและวลีที่ขาดหายไป
ตัวอย่างเช่น ChatGPT อาจเรียนรู้ว่าในภาษาของมนุษย์ คำว่า 'have' มักใช้กับ 'they' และ 'has' มักใช้กับ 'he' และ 'she' ChatGPT จะบันทึกและจัดเก็บพารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อใช้ในการทำนายให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในสถานการณ์ในอนาคต
ในขั้นตอนสุดท้าย OpenAI ได้ใช้แนวทาง Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) ในการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อฝึกฝนทั้งสองโมเดลนี้
แบบจำลองการเรียนรู้การเสริมแรงจากคำแนะนำของมนุษย์มีขั้นตอนที่ชัดเจนสามขั้นตอน:
ภาพด้านบนดูเป็นเทคนิคหรือไม่? ให้เราช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นด้วยการแปลความหมายของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: การฝึกอบรมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ด้วยชุดข้อมูลการสนทนาของมนุษย์จำนวนมาก การฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนี้ช่วยให้โมเดล ChatGPT สร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์โดยอิงจากฐานความรู้และรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 2: การมอบหมายผู้ฝึกสอนมนุษย์สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบ บุคคลนี้จะเปรียบเทียบคำตอบของ GPT กับคำตอบที่มนุษย์สร้างขึ้น และจัดอันดับจากดีที่สุดไปแย่ที่สุดตามความสามารถในการอ่านและเข้าใจเนื้อหา OpenAI จะนำข้อมูลความคิดเห็นจากมนุษย์นี้ไปใช้ในการฝึกโมเดลรางวัลในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 3: ฝึกฝนโมเดลรางวัลใหม่เพื่อปรับแต่งการตอบสนองให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายใกล้เคียง (Proximal Policy Optimization หรือ PPO) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ฝึกฝนคอมพิวเตอร์ให้ตัดสินใจในสถานการณ์ซับซ้อนโดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับจากมนุษย์
ข้อดีและข้อเสียของ ChatGPT
"ในชีวิตของผม ผมได้เห็นการสาธิตเทคโนโลยีสองครั้งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมให้กับผม ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1980 เมื่อผมได้รู้จักกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก ความประหลาดใจครั้งใหญ่อีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เราถาม ChatGPT ด้วยคำถามที่ไม่ใช่เชิงวิทยาศาสตร์ว่า 'คุณจะมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อที่มีลูกป่วย?' มันเขียนคำตอบที่ลึกซึ้งและน่าประทับใจ ซึ่งอาจจะดีกว่าที่พวกเราส่วนใหญ่ในห้องนั้นจะคิดได้เสียอีก" ประสบการณ์ทั้งหมดนั้นน่าทึ่งมาก ผมรู้ทันทีว่าผมเพิ่งได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก นี่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมคิดถึงทุกสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้ในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้า" – *บิล เกตส์ เขียนเกี่ยวกับ ChatGPT ในGatesNotes
ChatGPT เป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดตลอดกาล ในขณะที่ Instagram ใช้เวลามากกว่าสองปีในการมีผู้ใช้ถึง 100 ล้านคน ChatGPT ทำได้ในเวลาเพียง สองเดือนเท่านั้น
นี่คือวิธีที่โมเดลภาษาของ ChatGPT ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ข้อดี
ประหยัดเวลา
คุณกำลังขาดความคิดสร้างสรรค์อยู่หรือเปล่า? ChatGPT จะเป็นคู่คิดในการระดมสมองของคุณ
สมมติว่าคุณเป็นตัวแทนฝ่ายขายที่กำลังส่งอีเมลถึงลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ หากไม่มี ChatGPT คุณจะต้องดำเนินการทั้งหมดด้วยตัวเอง ตั้งแต่เขียนอีเมล ไปจนถึงขอคำติชมจากทีมการตลาดเพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลา แรงงาน และทรัพยากร
ด้วย ChatGPT คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การเขียนอีเมล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาแผนกอื่นในการช่วยเหลือ
สิ่งที่คุณต้องทำคือขอให้ ChatGPT สร้างลำดับอีเมลที่สามารถนำไปใช้เป็นเทมเพลตได้ คุณสามารถปรับโครงสร้างพื้นฐานและผลลัพธ์ของโมเดลให้เหมาะสมกับงานเฉพาะตามความต้องการของคุณได้
มีเทมเพลตคำสั่ง AI ฟรีหลายแบบที่สามารถใช้กับกรณีการใช้งานของคุณได้
นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการรู้จำเสียงพูดที่ติดตั้งมาในตัว ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับผู้ช่วย AI ได้
ChatGPT พร้อมสำหรับการผสานรวม
ด้วยแอปพลิเคชันเช่น Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อ ChatGPT กับเครื่องมือโปรดของคุณได้ทั้งหมด เช่น Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion, และ Microsoft Teams
ผู้จัดการโครงการ, เอเจนซี, นักพัฒนา, และผู้เชี่ยวชาญ B2B ต้องผสาน ChatGPT เข้ากับที่ทำงานของตนเพื่อทำให้กิจกรรมประจำเป็นอัตโนมัติทำงานได้รวดเร็วขึ้นและพัฒนาขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งตามบุคคลได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ChatGPT กำลังได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลใหม่ตลอดเวลา และกำลังพัฒนาขึ้นทุกวัน ส่วนที่ดีที่สุดคือ ในฐานะผู้ใช้ คุณก็มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ ChatGPT ด้วยเช่นกัน
ทุกครั้งที่ ChatGPT แชร์คำตอบสำหรับคำถามของคุณ จะมีตัวเลือกให้คุณโหวตขึ้นหรือโหวตลง นี่คือวิธีที่คุณให้ข้อเสนอแนะแบบมนุษย์ต่อประสิทธิภาพของ ChatGPT และปรับแต่งให้มันดีขึ้น เพื่อให้ความสามารถของโมเดล GPT ดีขึ้นไปอีก
อย่างไรก็ตาม โมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT ยังมีทางยาวไกลให้พัฒนา
ก่อนที่คุณจะพึ่งพาเครื่องมือนี้มากเกินไป โปรดทราบถึงข้อจำกัดบางประการของมัน
ข้อเสีย
คำตอบไม่ตรงกับเจตนาในการค้นหาเสมอไป
ChatGPT อ่านคำถามของคุณและสร้างคำตอบที่ใกล้เคียงกับข้อมูลการฝึกอบรมของมันมากที่สุด ต่างจากเครื่องมือค้นหาที่มุ่งเน้นไปที่เจตนาของผู้ใช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติมักไม่สามารถจับคู่เจตนาการค้นหาได้ เนื่องจากมันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณ อาชีพของคุณ อายุ สถานที่ตั้ง หรือข้อมูลประชากรอื่น ๆ
ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยใช้ ChatGPT มักจะฟังดูผิวเผิน ตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้ตรงกับเจตนาของคุณ
ขีดความสามารถที่จำกัด
ChatGPT 3.5 ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 สามารถเข้าถึงข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ได้จนถึงเดือนมกราคม 2022 เท่านั้น คุณยังคงต้องพึ่งพาเครื่องมือค้นหาสำหรับคำถามที่ใหม่กว่านี้
ความกังวลทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ChatGPT มีอคติต่อข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนและไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์และข้อมูลได้อย่างเป็นกลาง นี่คือเหตุผลที่คุณไม่สามารถเชื่อถือผลลัพธ์จากโมเดล ChatGPT ได้อย่างสมบูรณ์
สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ห้ามนักเรียนใช้เครื่องมือนี้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของพวกเขา
อีกประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้โมเดลภาษาของ ChatGPT เพื่อสร้างคำตอบ หลายอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยสูง เช่น หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลและการผลิตอุปกรณ์ทางทหาร ได้สั่งห้ามใช้ ChatGPT เนื่องจากไม่ต้องการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการภายในถูกเพิ่มเข้าไปในโมเดลภาษาขนาดใหญ่
ในทำนองเดียวกัน หากคุณใช้ ChatGPT สำหรับการจัดการบริการลูกค้าหรือพนักงาน ความเป็นไปได้ในการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติยังคงมีอยู่
การใช้งานทั่วไปของ ChatGPT
ChatGPT สามารถเป็นทั้งผู้ช่วยดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือฝันร้ายที่สุดของคุณ—ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้เครื่องมือนี้
นี่คือตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT บางส่วนเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
การจัดการโครงการ
- สร้างเอกสารโครงการ เช่น แผนงานโครงการ, SOPs, ขอบเขตโครงการ, แผนงานภาระงาน, และแผนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ ด้วย ChatGPT ภายในไม่กี่วินาที
- แชร์บันทึกการประชุมแบบดิบกับ ChatGPT4 และแปลงเป็น MOMs อย่างมืออาชีพ
- ChatGPT ให้การสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้จัดการโครงการโดยการแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อประเมินสถานการณ์
เอเจนซี่การตลาด
- ช่วยนักเขียนเนื้อหาด้วยเครื่องมือการเขียนคำโฆษณาสำหรับกระบวนการวิจัยและการสร้างบรีฟบทความ
- ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหาโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO
- สร้างคำถามและแบบฟอร์มการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้
นักพัฒนา
- การสร้างโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มต้นหรือตรวจสอบความถูกต้องของประโยคที่ป้อนเข้าในระหว่างการเขียนโค้ด
- ปรับปรุงโค้ดที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การแก้ไขข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และง่ายดาย
ทางเลือกสำหรับ ChatGPT
มาดูหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT—ClickUp AIและสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากผู้ช่วยเขียนAI อื่น ๆ
ต่างจากคำตอบทั่วไปของ ChatGPT ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของ ClickUp ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ผู้ช่วยเขียนมืออาชีพ
ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาและสำเนาที่คมชัดและมีรูปแบบที่ดี ผู้ช่วยเขียนที่เน้นปัญญาประดิษฐ์ในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- สร้างบล็อกคุณภาพสูงโดยใช้ข้อมูลเฉพาะ เช่น หัวข้อ คำหลัก และคำใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย โทนเสียงของแบรนด์ และระดับความคิดสร้างสรรค์
- บรรณาธิการสำเนาจะยกระดับงานเขียนของคุณด้วยการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ, ย่อประโยคยาว, และตรวจหาความซ้ำซ้อน ทำให้เนื้อหาของคุณกระชับและน่าสนใจ
- ClickUp สร้างเนื้อหาที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบและปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาเพิ่ม H1, H2, H3, ตาราง และคีย์เวิร์ดเพิ่มเติม
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์สักนิด (หรือจะมากก็ได้!)
นี่คือวิธีที่ ClickUp เพิ่มความสร้างสรรค์ให้กับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วยการเป็นคู่คิดในการระดมสมอง:
- ตอบคำถามผู้ใช้ ClickUp เพื่อสร้างกลยุทธ์แคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับโครงการการตลาดครั้งต่อไปของคุณ
- เขียนสโลแกนการตลาดที่กระชับและดึงดูดใจ สร้างไอเดียชื่อแคมเปญ และเลือกชื่อที่เหมาะสมที่สุด
- สร้างคำถามที่เข้าใจง่ายสำหรับการสำรวจทางการตลาดครั้งต่อไปของคุณ เพื่อเจาะลึกความต้องการที่แท้จริงของผู้ชม
ประหยัดเวลาและทำงานได้เร็วขึ้น
เครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AI ของ ClickUp สามารถทำงานที่ใช้เวลา 30 นาทีให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที นี่คือวิธีการ:
- สร้างบันทึกการประชุม, สรุป,ตัวติดตามงาน, และการอัปเดตจากเนื้อหาดิบ, เนื้อหาขนาดใหญ่, ไฟล์เสียง, และบทถอดเสียงวิดีโอภายในไม่กี่วินาที
- สร้างรายการดำเนินการสำหรับโครงการตามเอกสารสรุปโครงการและบันทึกการประชุม แยกการดำเนินการเหล่านี้ออกเป็นงานและงานย่อย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันภายในเครื่องมือการจัดการโครงการ
ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเลือก ClickUp แทน ChatGPT? ดูรายละเอียดด้านล่างนี้:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|ChatGPT 3.5 และ 4
|การเขียนที่ดีขึ้น
|✅
|✅
|ผู้สรุปเนื้อหา
|✅
|✅
|การร่วมมือกับสมาชิกในทีม
|✅
|❌
|สรุปโครงการ
|✅
|❌
|การสร้างงานและงานย่อย
|✅
|❌
|การเข้าถึงจากหลายอุปกรณ์
|✅
|❌
พร้อมที่จะใช้ทางเลือกของ ChatGPT หรือยัง?
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการผสานรวมการจัดการโครงการและความสามารถของ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ClickUp AI คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับมืออาชีพและเจ้าของธุรกิจที่ยุ่งคือ:
- ใช้ ClickUp AI และ Docs เพื่อเปลี่ยนหน้าว่างให้กลายเป็นร่างที่มีเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าด้วยการทำงานอัตโนมัติ
- สรุปเนื้อหาเพื่อตัดส่วนที่ไม่จำเป็นและยึดหลักพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงประเภทของเอกสาร
- แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำของคุณ และทำให้เนื้อหาของคุณกระชับขึ้นหรือยาวขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- ClickUp AI จะดึงงานที่ทีมของคุณต้องทำให้เสร็จโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง
- ClickUp's Whiteboard ช่วยในการแสดงข้อมูลสำหรับงานที่กำลังทำอยู่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณ
- ClickUp AI สร้างรายการงานและแชร์กับทีมของคุณเพื่อการร่วมมือ
- 1000+แม่แบบ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เอาชนะข้อจำกัดของ ChatGPT ด้วย ClickUp AI