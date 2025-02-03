50 แอป AI ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับปี 2025

ในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา พวกเราส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากความตื่นตะลึงในสิ่งที่ GPT-3 สามารถทำได้ และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออาชีพของเรา ไปสู่การใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น คุณอาจได้ลองใช้แอปพลิเคชัน AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัวแล้ว แต่มีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะตามให้ทัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ AI สามารถปฏิวัติวิธีการทำงานของเราได้ตั้งแต่ผู้ช่วยเสมือนจริงและแชทบอทไปจนถึง การจัดการงานและโซลูชันการสร้างเนื้อหา การประยุกต์ใช้ AI กำลังพัฒนาขึ้นทุกวันและจะอยู่กับเราไปอีกนาน
คุณพลาดโอกาสดีๆ ไปแล้วหากคุณยังไม่ได้ใช้แอป AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2024 ดังนั้น มาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIด้วยบทสรุปของเราเกี่ยวกับแอป AI ที่น่าทึ่ง 50 แอปที่จะช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการกับรายการงานที่ต้องทำในที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ประเภทหลักของแอปพลิเคชัน AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ไกลเกินกว่าที่เราเคยเข้าใจมาก่อนแล้ว มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือแก้ไขเนื้อหาอีกต่อไป แอปพลิเคชัน AI ในปัจจุบันมีมากมายและหลากหลาย ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องสู่พื้นที่ใหม่ๆ หมวดหมู่ AI ที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยคุณสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, ดนตรี, เสียง, วิดีโอ, และแม้กระทั่งตัวละครเสมือนจริง (AI avatars) แบบจำลองเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์และแม่นยำสูงได้เพียงใช้คำสั่งข้อความง่าย ๆเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาสามารถลดเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้อย่างมาก
การใช้งาน AI สร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมสามารถพบได้ใน:
- การสร้างภาพ: สร้างภาพและงานศิลปะที่ไม่ซ้ำใครโดยใช้ข้อความเป็นคำกระตุ้นตัวอย่างเช่น DALL-E, Midjourney เป็นต้น
- ผู้ช่วยด้านเนื้อหาหรือการเขียน: สร้างสรรค์ข้อความที่น่าสนใจสำหรับอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และสคริปต์ ตัวอย่างเช่นClickUp Brain, Jasper,Rytr, Copy.ai,Writesonic, Chatsonic เป็นต้น
- ผู้ช่วยด้านการออกแบบและภาพ: สร้างองค์ประกอบการออกแบบ เช่น โลโก้, เลย์เอาต์, ม็อกอัพ, และแก้ไขภาพ. เครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ Descript, Facetune, Kraftful, และอื่น ๆ
ประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการทำงาน
แอปพลิเคชัน AI ยังสามารถช่วยในการวางแผนโครงการ การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือยอดนิยมและผู้ช่วยเสมือนในหมวดหมู่นี้ได้แก่:
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ClickUp Brain, Asana, Notion AI, เป็นต้น
- ผู้ช่วยส่วนตัว: Siri, Google Gemini, Alexa, เป็นต้น
- แอปจดบันทึก: Fireflies, Supernormal, Botsonic และอื่นๆ
แชทบอทส่วนตัว
ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ เราได้เห็นการเติบโตของโซลูชัน AI แบบแชทหลายตัวที่สามารถใช้สำหรับกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อย่าง ChatGPT, Bing, Gemini และแอป AI ยอดนิยมอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนคำสั่งง่าย ๆ และสนทนากับผู้ช่วย AI นอกจากนี้ หลายแอปยังสามารถแปลเนื้อหาในหลายภาษาเป็นภาษาของผู้ใช้ได้อีกด้วย
โมเดลเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลและให้คำตอบสำหรับคำถามเฉพาะได้อีกด้วย เครื่องมือในหมวดหมู่นี้ได้แก่ ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT และอื่นๆ
คุณควรค้นหาอะไรในแอป AI?
แอปพลิเคชัน AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด และการค้นหาแอปที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดังนั้น โปรดคำนึงถึงข้อพิจารณาที่สำคัญเหล่านี้เมื่อสำรวจตัวเลือกของคุณ:
- รู้จุดประสงค์ของคุณ: ก่อนที่จะนำแอป AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ ให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของคุณให้ชัดเจน คุณต้องการทำอะไรกับ AI? คุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ, ปรับปรุงการสื่อสาร, กระตุ้นการร่วมมือ, หรือสิ่งอื่น ๆ หรือไม่? เลือกแอปที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะของคุณโดยตรง
- พิจารณาการผสานรวม: ลองนึกภาพว่าคุณต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างที่แยกจากกันตลอดวันทำงานที่ยุ่งของคุณ ไม่สนุกเลยใช่ไหม? เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้มองหาแอปที่ผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ช่องทางการสื่อสาร หรือซอฟต์แวร์ออกแบบ
- ความสะดวกในการใช้งาน: หากแอป AI ใหม่มีความซับซ้อนในการเรียนรู้สูง คุณอาจไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันที ควรเลือกแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย แอป AI ที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถนำไปใช้และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน AI ที่คุณนำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัดและปกป้องข้อมูลของคุณ การรั่วไหลของข้อมูลอาจส่งผลร้ายแรงต่อแบรนด์ของคุณ
- คุณภาพของผลลัพธ์: ไม่ใช่ทุกแอป AI ที่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ ก่อนตัดสินใจเลือกโซลูชันที่ต้องการ ควรทดสอบความถูกต้องของแต่ละแอป AI และเลือกตามประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ
- ความสามารถในการปรับขนาด: ความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป และแอปพลิเคชัน AI ของคุณก็ควรปรับตัวตามไปด้วย เลือกแอปพลิเคชันที่สามารถปรับและเติบโตไปพร้อมกับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือผู้นำทีมขนาดใหญ่
- ราคา: ความคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญ พิจารณาถึงงบประมาณของคุณและเลือกแอปที่มีรูปแบบการกำหนดราคาที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
50 แอป AI ยอดเยี่ยมที่ควรใช้ในปี 2024
1. ClickUp – เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI ที่ดีที่สุด
ClickUpอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเราในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา
นอกจากนี้ ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ผ่านส่วนขยาย Chrome, แอปเดสก์ท็อป และแอปมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ อีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยคำแนะนำง่ายๆ
- สรุปหรือเรียบเรียงข้อความอย่างรวดเร็ว และดึงข้อมูลเชิงลึกจากเนื้อหาแบบยาวออกมา
- รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับงานของคุณได้ทุกที่ใน ClickUp
- ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการอัปเดตที่สร้างโดย AI, การประชุมสแตนด์อัพ,ผู้จดบันทึกการประชุมด้วย AI และอื่นๆ
- ทำลายกำแพงทางภาษาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมที่หลากหลายในหลายภาษา
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแบบจำลองเว็บไซต์ กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย และทรัพย์สินทางภาพอื่น ๆ
- ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของคุณให้ราบรื่นด้วยคำแนะนำโค้ดอัจฉริยะและการใส่ความคิดเห็นอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและระบุรูปแบบจากข้อมูลของคุณภายใน ClickUp
- เข้าถึงเครื่องมือ AI กว่า 100 รายการที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของกระบวนการทำงาน
- ทำงานโดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อย
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจหมายถึงการเรียนรู้ที่มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อสมาชิก Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. ChatGPT – แอป AI สนทนาที่ดีที่สุดสำหรับ Android และ iOS
อีกหนึ่งผู้นำในรายชื่อแอป AI ที่ดีที่สุดคือ ChatGPT โมดูลที่ขับเคลื่อนโดย OpenAI ซึ่งได้ปฏิวัติโลกของ AI ในการสนทนา ออกแบบมาเพื่อสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์สำหรับผู้ใช้จากข้อความสั้นๆ และการสร้างภาษาธรรมชาติ แอป AI ที่หลากหลายนี้สามารถใช้สำหรับการสร้างเนื้อหา การสนับสนุนลูกค้า การสร้างโค้ด ความช่วยเหลือ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ใช้มันอย่างกว้างขวางสำหรับกรณีการใช้งานหลายอย่าง เช่น การเขียนคำโฆษณา การสร้างไอเดีย และการเขียนโค้ด
- เข้าถึง ChatGPT ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้แอป ChatGPT สำหรับมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ
- รับคำตอบที่ใช้งานได้แม้กับคำถามที่ซับซ้อน
- ใช้เป็นกรอบการทำงานสำหรับแอปหรือแชทบอทอื่น ๆ เนื่องจากความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและความยืดหยุ่นของ API
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- เวอร์ชันฟรีอาจประสบปัญหาความล่าช้าหรือขัดข้องในระหว่างการใช้งานที่มีการใช้งานสูง
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตลอดเวลา
- น้ำเสียงหุ่นยนต์ โดยเฉพาะเมื่อใช้โมเดล GPT 3.5
ราคาของ ChatGPT
- เวอร์ชันฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
3. Bing (Copilot)
Copilot ผู้ช่วย AI ของ Bing เป็นส่วนขยายของเครื่องมือค้นหา Bing ของ Microsoft โดยผสานรวมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและประสบการณ์ของผู้ใช้ ใช้โมเดล GPT 4.0 ซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์การค้นหาที่มีปฏิสัมพันธ์และให้ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงสร้างข้อความและภาพภายในไม่กี่วินาที Bing และ Copilot มีให้บริการแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ Android และ iOS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bing (Copilot)
- รับผลการค้นหาที่แม่นยำและเกี่ยวข้องกับบริบทมากขึ้นด้วยอัลกอริทึมอันล้ำสมัยของ Bing AI
- ค้นหาโดยใช้รูปภาพ ใช้ความสามารถของ Bing AI ในการวิเคราะห์เนื้อหาภาพ
- ก้าวข้ามขีดจำกัดของ AI สร้างสรรค์แบบดั้งเดิม และสร้างภาพ เนื้อหาข้อความ และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย Bing Co-Pilot
ข้อจำกัดของ Bing (Copilot)
- Bing AI อาจมีส่วนแบ่งตลาดที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของบางฟีเจอร์
- แม้ว่าจะใช้โมเดล GPT 4.0 ผลลัพธ์ก็ยังไม่ทรงพลังและแม่นยำเท่ากับโมเดล GPT 4.0 ของ OpenAI
ราคาของ Bing
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Bing
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. Facetune
Facetune เป็นแอป AI สำหรับแก้ไขภาพถ่ายที่ทรงพลัง ซึ่งติดอันดับแอปถ่ายภาพที่ทำรายได้สูงสุดบน Google Play Store แอปนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงและปรับแต่งภาพถ่ายบุคคลหรือภาพอื่นๆ ได้อย่างละเอียดด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั้ง Android และ iOS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Facetune
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแบบของคุณอย่างละเอียดด้วยอัลกอริธึม AI ขั้นสูง เช่น การปรับผิวให้เรียบเนียน การฟอกฟันให้ขาว การเพิ่มความโดดเด่นของดวงตา และอื่นๆ อีกมากมาย
- ปรับปรุงภาพถ่ายให้ดูเป็นมืออาชีพหรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟิลเตอร์ AI อัจฉริยะและเอฟเฟกต์สร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Facetune
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้สึกท่วมท้น
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับแต่งภาพทิวทัศน์หรือรูปแบบภาพถ่ายอื่น ๆ
ราคาของ Facetune
- แผนฟรี
- แผน VIP มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Facetune
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. เลนซ่า
Lensa นำเสนอนวัตกรรม AI สู่การถ่ายภาพบนมือถือด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ใช้เพื่อถ่ายภาพและแก้ไขภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย แอป AI แก้ไขภาพครบวงจรจาก Prism Labs ใช้เครือข่ายประสาทเทียม การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อช่วยคุณในการปรับแต่งภาพและสร้างภาพบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lensa AI
- ปรับปรุงภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ ปรับการตั้งค่าเพื่อให้ได้ความสว่าง ความคมชัด และสีที่เหมาะสมที่สุด
- แนะนำเอฟเฟกต์เบลอพื้นหลังที่น่าดึงดูด เพิ่มความมืออาชีพให้กับภาพถ่ายบุคคล และอื่นๆ อีกมากมายด้วยคำสั่ง AI
ข้อจำกัดของ Lensa AI
- ผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมการตั้งค่าภาพถ่ายด้วยตนเองอย่างละเอียดอาจพบว่าแนวทางอัตโนมัติของ Lensa มีข้อจำกัด
ราคาของ Lensa AI
- $4 สำหรับการอัปโหลดรูปภาพได้ถึง 20 รูปเพื่อแก้ไข
คะแนนและรีวิว Lensa AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้
6. อเล็กซา
ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ทรงพลังซึ่งสร้างโดยปัญญาประดิษฐ์จาก Amazon, Alexa คือการเพิ่มเติมที่สมบูรณ์แบบสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบบ้านอัจฉริยะหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alexa
- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งหมดของคุณ เช่น ไฟ เครื่องปรับอุณหภูมิ และเครื่องปรับอากาศ ที่เชื่อมต่อกับ Alexa ได้อย่างราบรื่น
- ให้ผู้ช่วย AI ของ Alexa ดำเนินการต่างๆ ด้วยคำสั่งเสียง เช่น เล่นเพลง อ่านข่าว นำเสนอข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Alexa
- แม้ว่า Alexa จะมีคลังทักษะที่หลากหลาย แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามบางรายการ
- ทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ที่รองรับ Alexa ซึ่งจำกัดการใช้งาน
ราคาของ Alexa
- มันฟรีเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Alexa แต่คุณจะต้องจ่ายเงินมากกว่า $1500 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับ Alexa
คะแนนและรีวิวของ Alexa
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
7. Siri – เหมาะที่สุดสำหรับ iOS
เช่นเดียวกับ Amazon ผู้ช่วยเสียงที่ใช้ AI ของ Apple อย่าง Siri ได้สร้างชื่อเสียงที่น่าประทับใจให้กับตัวเอง ด้วยระดับของการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ การเข้าใจบริบท และการใช้งานที่สะดวก นับตั้งแต่นั้นมา Siri ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากอุปกรณ์ iOS ได้ โดยมอบการช่วยเหลือที่สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงสำหรับงานหลากหลายประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Siri
- อัตโนมัติภารกิจ, ค้นหาข้อมูล และได้รับคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุง
- ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Apple หรือแพลตฟอร์มที่รองรับได้อย่างราบรื่นด้วยระบบควบคุมแบบไม่ต้องใช้มือของ Siri
ข้อจำกัดของ Siri
- Siri ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของ Apple เป็นหลัก และไม่มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ Android
ราคาของ Siri
- ฟรี พร้อมอุปกรณ์ Apple
คะแนนและรีวิวของ Siri
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
8. แบบโสเครติส
กำลังดิ้นรนเพื่อเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนหรือต้องการความช่วยเหลือในการเตรียมตัวสอบอยู่หรือไม่? Socratic คือผู้ช่วยการเรียนรู้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของคุณ ให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณและคำอธิบายแบบโต้ตอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณให้แน่นหนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส
- ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับคำอธิบายทีละขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- เข้าถึงคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของคำอธิบาย, แผนภาพ, และปัญหาฝึกหัดที่สร้างโดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค
- เน้นหลักในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับคำถามปลายเปิดหรือคำถามเชิงสร้างสรรค์
การตั้งราคาแบบโสเครติส
- แผน ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. คลีโอ
Cleo เป็นแอป AI สนทนาที่ให้คำแนะนำส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ทางการเงินของคุณ ช่วยคุณติดตามงบประมาณ กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของคลีโอ
- ติดตามการเงินและเป้าหมายเพื่อเข้าใจความก้าวหน้า และใช้คำแนะนำที่ง่าย ๆ จากระบบ AI
- โอนเงินจำนวนคงที่ในบัญชีออมทรัพย์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือออมเงินอัตโนมัติ
- จัดการเงินอย่างชาญฉลาดด้วยกระเป๋าเงินในแอปที่เชื่อมต่อกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณ
ข้อจำกัดของคลีโอ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรี
- การผสานการทำงานที่จำกัดทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามค่าใช้จ่ายทั้งทางธุรกิจและส่วนตัว
ราคาของคลีโอ
- คลีโอ พลัส: $5.99/เดือน
- Cleo Builder: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Youper
หนึ่งในแอป AI ที่ดีที่สุดในด้านการดูแลสุขภาพจิต Youper คือเพื่อน AI ที่รับฟังโดยไม่ตัดสินและให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอารมณ์ของคุณ ผ่านการสนทนาที่น่าสนใจและกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะกับคุณ มันช่วยให้คุณจัดการกับความเครียด สร้างความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาวิธีการรับมือที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Youper
- พูดคุยกับ Youper เกี่ยวกับทุกเรื่องที่คุณคิด และรับคำตอบที่เข้าใจและคำพูดให้กำลังใจ
- เล่นเกม ทำแบบฝึกหัดสร้างสรรค์ และฝึกสติเพื่อยกระดับจิตใจและจัดการความเครียด
- รับคำยืนยันที่ปรับให้เหมาะกับอารมณ์และเป้าหมายของคุณเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง
- ติดตามรูปแบบอารมณ์ของคุณและบันทึกความก้าวหน้าของคุณสู่เป้าหมายด้านสุขภาพทางอารมณ์
ข้อจำกัดของ Youper
- จำกัดเฉพาะการโต้ตอบในรูปแบบข้อความเท่านั้น
- อาจไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตรุนแรง
ราคา Youper
- แผนฟรี
- Youper Premium: $69.99/ปี
คะแนนและรีวิว Youper
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
11. Otter. ai
การประชุมหรือการสัมภาษณ์มากเกินไปหรือไม่? Otter.ai พร้อมช่วยคุณด้วยผู้ช่วยถอดเสียงด้วย AIที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถจับเสียงได้แบบเรียลไทม์และแปลงเป็นข้อความที่แม่นยำและค้นหาได้
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- รับถอดความทันทีจากการบันทึกเสียงใด ๆ รวมถึงการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์
- ระบุผู้พูดที่แตกต่างกันในบทสนทนาโดยอัตโนมัติเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- ฝึกฝน Otter ให้รู้จักคำศัพท์เฉพาะและคำเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ
- ค้นหาบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย, ไฮไลท์จุดสำคัญ, และแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงและเสียงรบกวนในพื้นหลัง
- แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงและฟีเจอร์ที่จำกัด
Otter.ai ราคา
- แผน ฟรี
- แผนโปร: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ตามคำขอ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (172 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80 รีวิว)
12. Google Gemini
Google Gemini เป็นตระกูลของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่พัฒนาโดย Google AI เป็น AI แบบหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าใจและสร้างข้อความ, โค้ด, เสียง, ภาพ, และวิดีโอได้ แตกต่างจากโมเดล AI ก่อนหน้านี้ Gemini สามารถประมวลผลและผสมผสานข้อมูลประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้มีความหลากหลายและสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini:
- ความเข้าใจแบบหลายรูปแบบ: Gemini สามารถประมวลผลและเข้าใจข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงข้อความ, รูปภาพ, เสียง, และโค้ด
- ความสามารถในการสร้าง: สามารถสร้างข้อความ, โค้ด, รูปภาพ, และเนื้อหาอื่น ๆ ตามคำแนะนำหรือข้อมูลที่ได้รับ
- การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา: เมถุนสามารถคิดวิเคราะห์ผ่านปัญหาที่ซับซ้อนและหาทางแก้ไขได้
- ความเข้าใจตามบริบท: สามารถรักษาบริบทและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ได้
- การแปลภาษา: Gemini สามารถแปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆ ได้
- การสร้างโค้ด: สามารถสร้างโค้ดตามคำอธิบายภาษาธรรมชาติได้
Gemini ถูกออกแบบมาให้เป็นโมเดล AI ที่มีความหลากหลายและทรงพลัง สามารถนำไปใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชัน ตั้งแต่บริการลูกค้าไปจนถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Google ได้นำ Gemini ไปใช้ในชุดแอปพลิเคชันทั้งหมดของพวกเขา ทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นในทุกๆ วัน
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ข้อจำกัดของข้อมูล
- ภาพหลอน
- ต้นทุนการคำนวณ
- การพิจารณาด้านจริยธรรม
- ข้อจำกัดในโลกแห่งความเป็นจริง
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี พร้อมแพ็กเกจชำระเงินให้เลือก
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5
- Capterra: NA
13. ยอดเยี่ยม
Brilliant เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบโต้ตอบที่สอนวิชา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ การจำลองสถานการณ์ และโจทย์ท้าทาย
คุณสมบัติเด่นที่ยอดเยี่ยม
- เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยบทเรียนเชิงโต้ตอบที่ผสมผสานวิดีโอ การจำลองสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ
- รับคำแนะนำและท้าทายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ปรับให้เข้ากับจังหวะและสไตล์การเรียนรู้ของคุณ
- เชื่อมต่อกับผู้เรียนอื่น ๆ และหารือเกี่ยวกับแนวคิดในฟอรัมชุมชน
- ดาวน์โหลดบทเรียนและความท้าทายเพื่อเข้าถึงได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดที่ยอดเยี่ยม
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
- บางแนวคิดอาจมีความท้าทายเกินไปสำหรับผู้เรียนที่อายุน้อยกว่า
- การมุ่งเน้นที่จำกัดในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ราคาที่ยอดเยี่ยม
- แผนฟรี
- แผนพรีเมียม: เริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวที่ยอดเยี่ยม
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
14. ความทรงจำ
เมม คือผู้ช่วยวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้คุณจับภาพ, แชร์, และจัดระเบียบข้อมูลจากเว็บ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem
- ใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงวารสารวิชาการ บทความข่าว และเว็บไซต์
- จัดระเบียบการวิจัยของคุณด้วยโฟลเดอร์ แท็ก และบันทึก
- สร้างการอ้างอิงในรูปแบบ MLA, APA และ Chicago โดยอัตโนมัติ
- แบ่งปันงานวิจัยของคุณกับผู้อื่นและร่วมมือกันในโครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของหน่วยความจำ
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
- อาจไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้เสมอไป
- มันไม่ครอบคลุมเท่ากับฐานข้อมูลวิจัยอื่น ๆ บางแห่ง
การกำหนดราคาหน่วยความจำ
- บุคคล: $14.99/เดือน
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของสมาชิก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
15. เรียกดู AI
Browse AI เป็นเครื่องมืออัตโนมัติบนเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ใดก็ได้
สำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับบทความ วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ ตามความสนใจของคุณ
- สร้างแผนผังความคิดเพื่อจัดระเบียบการวิจัยของคุณและสำรวจหัวข้อต่าง ๆ จากเว็บไซต์มากมายตามที่คุณต้องการ
- ประหยัดเวลาด้วยการดึงข้อมูลจากหลายเว็บไซต์และติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยเพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ AI
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด
- การมุ่งเน้นที่จำกัดต่อการวิจัยทางวิชาการ
ดูราคา AI
- เริ่มต้น: $48. 75/เดือน
- มืออาชีพ: $123.75/เดือน
- ทีม: $311. 25/เดือน
ดูคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 8/5 (32 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (42 รีวิว)
16. ปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้รอยต่อ
Seamless AI เป็นเครื่องมือค้นหา B2B ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Seamless AI
- จับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนขยาย Chromeที่ใช้AI
- เขียนสคริปต์การโทรเย็น อีเมล ข้อความ LinkedIn โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้ฟีเจอร์การเขียนข้อความเชิงสร้างสรรค์ด้วย AI
- ทำงานร่วมกับ Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator และ CRM ชั้นนำอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นผ่านการเชื่อมต่อ API
ข้อจำกัดของ AI ที่ไร้รอยต่อ
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการติดตั้งและใช้งาน
- อาจไม่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ
การกำหนดราคา AI ที่ไร้รอยต่อ
- ฟรี
- พื้นฐาน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวด้วย AI ที่ไร้รอยต่อ
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 3. 7/5 (122 รีวิว)
17. อ่าน AI
Read AI เป็นแอป AI ที่ช่วยให้คุณสร้างบทถอดความ สรุป และเล่นซ้ำช่วงเวลาสำคัญของการประชุมออนไลน์ใด ๆ ได้
อ่านคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- เข้าใจช่วงเวลาสำคัญของการประชุมโดยอัตโนมัติด้วย AI Highlights
- รับสรุป, หัวข้อ, และรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมโดยใช้บันทึกการประชุม
- พัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นและรับคำแนะนำในการปรับปรุงการพูดด้วย AI Assisted Speaker Coach
อ่านข้อจำกัดของ AI
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงิน
- อาจไม่สามารถจับความหมายทั้งหมดของคำพูดมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อ่านการกำหนดราคา AI
- ฟรี
- ข้อดี: $19.75/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $29.75/เดือน
- Enterprise+: $39.75/เดือน
อ่านคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: NA
18. ธัญพืช
Grain เป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกและเก็บบันทึกข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม และช่วยให้คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสมบัติเด่นของเมล็ดพืช
- สร้างการประชุม จดบันทึกโดยอัตโนมัติ และซิงค์กับรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย
- ติดตั้งและฝึกอบรมพนักงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยระบบโค้ชชิ่งที่ใช้ AI
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณและปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วย Deal Insights
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงิน
- ไม่รองรับกับระบบ CRM และเครื่องมือบางชนิด
การกำหนดราคาธัญพืช
- พื้นฐาน: $0
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (273 รีวิว)
- Capterra: NA
19. ความลึก
Fathom เป็นผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกการประชุมและรับบทถอดความ ไฮไลท์ และสรุปการประชุมของคุณ เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- ใช้งานได้อย่างราบรื่นกับแอปการสื่อสารผ่านวิดีโอ เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom เป็นต้น
- รับบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์และไฟล์เสียง พร้อมไฮไลต์ช่วงเวลาสำคัญทั้งหมด
- ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนหลายภาษาที่ครอบคลุมเจ็ดภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน และภาษาโปรตุเกส
เข้าใจข้อจำกัด
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการบันทึกการโทรทางวิดีโอ, บันทึกการประชุม, และอื่น ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
- คุณสมบัติขั้นสูงเฉพาะกับตัวเลือกที่ชำระเงิน
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรี
- มาตรฐาน: $32/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
20. แชทเบส
Chatbase เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาแชทบอทที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแชทบอทสำหรับแพลตฟอร์มการส่งข้อความต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Chatbase
- สร้างแชทบอทในหลากหลายภาษาโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยม เช่น Messenger, WhatsApp และ Telegram
- ฝึกอบรมแชทบอทของคุณให้เข้าใจและตอบสนองต่อคำถามในภาษาธรรมชาติ
- ติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของแชทบอท
ข้อจำกัดของแชทเบส
- คุณสมบัติและระบบเชื่อมต่อขั้นสูงของ NLP ต้องการแผนการชำระเงิน
- อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบางอย่างสำหรับการออกแบบแชทบอทที่ซับซ้อน
ราคาของ Chatbase
- ฟรี
- งานอดิเรก: $19/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- ไม่จำกัด: $399/ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Chatbase
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (70 รีวิว)
21. คำอธิบาย
Descript เป็นเครื่องมือแก้ไขเสียงและวิดีโอแบบครบวงจรที่มาพร้อมฟีเจอร์ AI อันทรงพลังสำหรับการถอดเสียง แก้ไข และทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ถอดเสียงการบันทึกเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงด้วยระบบถอดเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- บันทึกเสียงบรรยายและจับภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดาย
- แก้ไขเสียงและวิดีโอด้วยเครื่องมือและเอฟเฟกต์ที่ใช้งานง่าย
- แชร์โปรเจ็กต์กับผู้อื่นและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- สร้างและเผยแพร่พอดแคสต์ด้วยเครื่องมือในตัวของ Descript
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- คุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวมต้องการแผนชำระเงิน
- อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/เดือน
- ข้อดี: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบอธิบาย
- G2: 4. 5/5 (344 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (164 รีวิว)
22. HeyGen
HeyGen เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอและเสียงที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างอวตารและเสียงที่สร้างโดย AI ได้อย่างทรงพลัง
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- สร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างสร้างสรรค์สำหรับการฝึกอบรม การตลาดผลิตภัณฑ์ โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
- ขยายการสร้างเนื้อหาวิดีโอของคุณโดยใช้เครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- แปลวิดีโอที่คุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นหลายภาษา
ข้อจำกัดของ HeyGen
- ในขณะที่ HeyGen มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหา ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ
ราคา HeyGen
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $89/เดือน
คะแนนและรีวิว HeyGen
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (41 รีวิว)
23. Copy. ai
Copy.ai เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงสำหรับการสร้างข้อความและเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มอบทางเลือกที่ง่ายดายในการสร้างเนื้อหาธุรกิจที่น่าสนใจและดึงดูดใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- สร้างข้อความการตลาดที่โน้มน้าวใจสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและการส่งสารของแบรนด์
- ขยายความคิดให้กลายเป็นบทความเต็มรูปแบบ, โพสต์บล็อก, และเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วยการป้อนข้อมูลน้อยที่สุด
- ขยายการดำเนินงานด้านเนื้อหาโดยไม่ต้องจ้างทีมงานขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Copy.ai
แม้ว่าจะมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาได้ดี แต่ Copy.ai อาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเพื่อให้เข้าใจความต้องการเชิงบริบทที่ซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (177 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (60 รีวิว)
24. เหนือธรรมชาติ
Supernormal คือผู้ช่วยเขียนบันทึกการประชุมด้วย AIแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณเขียน ปรับปรุง และแบ่งปันบันทึกการประชุมได้ภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมาย
- ทำให้การบันทึกข้อมูลซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่รายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันโดยใช้ตัวติดตามกิจกรรมที่ใช้ AI เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและความก้าวหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดที่เหนือปกติ
- คุณสมบัติจำกัดสำหรับแผนฟรี
- บันทึกการประชุมอาจไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเสียงรบกวนและระดับความเข้าใจของแอปพลิเคชัน
ราคาพิเศษเหนือระดับ
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน
- ธุรกิจ: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวที่เหนือความคาดหมาย
- G2: 4. 4/5 (16 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
25. CustomGPT
CustomGPT เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแชทบอท GPT แบบกำหนดเองได้ภายในไม่กี่นาที สามารถช่วยในการทำงานซ้ำๆ อัตโนมัติ ตอบคำถามลูกค้า และทำงานอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้พนักงานมนุษย์มีเวลาว่างมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CustomGPT
- ฝึกโมเดล AI โดยใช้ชุดข้อมูลเฉพาะและข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและแม่นยำ
- ปรับแต่ง CustomGPT ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะของคุณ เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ CustomGPT
- ไม่มีแผนฟรี
- คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่และโมเดล AI ขั้นสูงจะต้องให้คุณซื้อเวอร์ชันพรีเมียม
ราคาของ CustomGPT
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- พรีเมียม: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CustomGPT
- G2: NA
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
26. ขนนก
Feathery เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างแบบฟอร์มภายในไม่กี่นาที โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้า คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามต้องการและบันทึกการโต้ตอบได้ทันที
คุณสมบัติเด่นสุดเบาบาง
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยใช้ AI เพื่อให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับผู้ใช้
- ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ เสริมศักยภาพให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดที่เบาบางดั่งขนนก
- ผู้ใช้อาจพบกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเมื่อทำการผสานระบบ Feathery เข้ากับระบบที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อน
ราคาเบาสบายเหมือนขนนก
- ฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- บวก: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวเบาสบายดุจขนนก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
27. ปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล
ปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคลคือผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้งานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ส่วนบุคคล
- เพิ่มเวลาว่างของคุณด้วยข้อความและอีเมลที่ร่างโดย AI
- สร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองและฝึกฝนด้วยข้อมูลและข้อความของคุณ โดยที่คุณควบคุมการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ AI ส่วนบุคคล
- ราคาสูงและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคา AI ส่วนบุคคล
- พรีเมียม: $40/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือการใช้งานทางธุรกิจ
- ยกระดับ: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานทางธุรกิจ
การให้คะแนนและรีวิวโดย AI ส่วนบุคคล
- G2: NA
- Capterra: NA
28. โกรว์บอทส์
Growbots เป็นเครื่องมือ AI แบบครบวงจรสำหรับการขายขาออกอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ และการขายแบบสำเร็จรูปผ่านบริการ Concierge
คุณสมบัติเด่นของ Growbots
- ทำให้กระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง ช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และปิดการขาย
- ใช้ AI เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Growbots
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปรับแต่งพารามิเตอร์ของแคมเปญให้เหมาะสมกับพลวัตเฉพาะของอุตสาหกรรมและความชอบของกลุ่มเป้าหมาย
ราคา Growbots
- การประชาสัมพันธ์: $49/เดือน
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $199/เดือน
คะแนนและรีวิว Growbots
- G2: 4. 5/5 (138 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (47 รีวิว)
29. โคดี้
Cody เป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Cody
- ฝึกอบรมแชทบอทด้วยข้อมูลและฐานความรู้ของคุณเอง เพื่อให้สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและช่วยประหยัดเวลาของคุณ
- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงที่มาที่แนบมาด้วย
ข้อจำกัดของโคดี้
- ลูกค้าแจ้งความต้องการให้ติดตามผลและการดำเนินการที่ล่าช้าสำหรับคำขอบริการ
ราคาของ Cody
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Cody
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: NA
30. แชทบอท Zapier
Zapier ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่เชื่อมต่อแอปและบริการหลายประเภท ยังมีแชทบอทด้วย เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงแชทบอท เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ผสานรวมแชทบอทกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตอบกลับและดำเนินการโดยอัตโนมัติตามปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
- สร้างแชทบอทแบบกำหนดเองและเชื่อมต่อกับ Zaps ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Zapier
- การจัดการแชทบอทหลายตัวและการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์อาจเป็นเรื่องยาก
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับแผนฟรี
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- พรีเมียม: $20/เดือน
- ขั้นสูง: $100/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
31. Anthropic (Claude)
ด้วยเครื่องมือล้ำสมัยอย่าง Claude ของ Anthropic ทำให้สามารถสร้างโมเดล AI ที่มีความก้าวหน้าและมีจริยธรรมได้ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างระบบอัจฉริยะที่เน้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ Claude ยังสามารถเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- สร้างข้อความและรับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามของคุณในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สร้างแบบจำลอง AI ที่ซับซ้อนโดยเน้นความเข้าใจในระดับมนุษย์เป็นพิเศษ
ข้อจำกัดของโคลด
- เนื่องจากเครื่องมือของ Anthropic มีความก้าวหน้าสูง ผู้ใช้อาจพบกับความท้าทายในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนา AI ที่มีจริยธรรมมาก่อน
- ชุดข้อมูลของมันได้รับการอัปเดตถึงปี 2022 ดังนั้นจึงไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังได้
ราคาของโคลด
- โคล้ด อินสแตนท์: $0.80 ต่อล้านโทเคน
- โคลด 2.0: $8.00 ต่อล้านโทเคน
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 7/5 (120 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
32. แอร์พาร์เซอร์
Airparser เป็นเครื่องมือสกัดข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย GPT ซึ่งช่วยสกัดข้อมูลจากไฟล์ PDF, อีเมล, หน้าเว็บ HTML, เว็บไซต์, และเอกสารอื่น ๆ พร้อมส่งออกข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแอปพลิเคชันใด ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Airparser
- ใช้การดึงข้อมูลที่มีความแม่นยำเพื่อดึงและแยกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องจากเอกสารและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- ใช้ประโยชน์จากกฎการแยกวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับให้เข้ากับโครงสร้างและรูปแบบเอกสารที่หลากหลาย
- เข้าถึงข้อมูลที่ดึงออกมาได้ผ่านแอปพลิเคชันโปรดของคุณ เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Google Sheets, Zapier และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Airparser
- แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้สูง แต่การตั้งค่ากฎการแยกวิเคราะห์อาจต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นตามประเภทเอกสารเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
ราคาของ Airparser
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- การเติบโต: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $179/เดือน
- พรีเมียม: $249/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Airparser
- G2: NA
- Capterra: NA
33. บอทโซนิค
Botsonic คือผู้ช่วยหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้สร้างบอทสนับสนุนที่หลากหลายโดยใช้เฟรมเวิร์ก ChatGPT ของ Open AI มันได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลของคุณเพื่อแก้ไขคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนลูกค้าและอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Botsonic
- ใช้ 알고ริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย NLP เพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้ด้วยความแม่นยำสูง
- ปรับใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย Botsonic ในหลากหลายช่องทาง เช่น Slack, Telegram และ WhatsApp เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้
ข้อจำกัดของบอทโซนิค
- กรณีการใช้งานที่ซับซ้อนอย่างยิ่งอาจต้องการการปรับแต่งและปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการพัฒนาขยายออกไป
ราคาของ Botsonic
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
คะแนนและรีวิว Botsonic
- G2: 4. 8/5 (33 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (11 รีวิว)
34. ดันเต้ เอไอ
Dante AI เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแชทบอท AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการ โดยใช้ข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dante AI
- ผสานเครื่องมือกับแอปพลิเคชันมากกว่า 5000 รายการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อความ สร้างเนื้อหา แก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ด ติดตามความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Dante AI
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องตรวจสอบและปรับแต่งคำตอบที่สร้างโดย AI ให้สอดคล้องกับสไตล์การเขียนเฉพาะของแบรนด์หรือส่วนบุคคลในครั้งแรก ๆ
ราคาของ Dante AI
- ฟรี
- รายการ: $9/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $199/เดือน
- ธุรกิจ: $399/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Dante AI
- G2: NA
- Capterra: NA
35. Writesonic
แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์อีกตัวหนึ่ง Writesonic ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาทุกรูปแบบได้เร็วขึ้น 10 เท่า สามารถใช้สร้างเนื้อหา แก้ไข เผยแพร่บทความที่ปรับแต่ง SEO บล็อก โฆษณา หน้าแลนดิ้งเพจ รายละเอียดสินค้าอีคอมเมิร์ซ โพสต์โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ใช้ฟีเจอร์การเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI เพื่อสร้างข้อความที่โน้มน้าวใจและดึงดูดสำหรับงานการตลาด สื่อสังคมออนไลน์ และความต้องการด้านเนื้อหาอื่นๆ
- สร้างเนื้อหาหน้าแลนดิ้งที่ปรับให้เหมาะสมกับการค้นหาใน 25+ ภาษา เพื่อเพิ่มอัตราการแปลง
ข้อจำกัดของ Writesonic
- แม้ว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI จะมีประสิทธิภาพ แต่บางครั้งอาจต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงโดยผู้ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความละเอียดอ่อนและบริบทเฉพาะ
ราคา Writesonic
- ฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $19/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
- ฟรีแลนซ์: $20/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
36. Chatsonic
ทางเลือกแทนแอป ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา Chatsonic มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การผสานรวมการค้นหา การแชทกับไฟล์ PDF การสร้างภาพด้วย AI และตัวเลือกอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatsonic
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาด เขียนโฆษณา และแก้ไขข้อความโดยใช้คำสั่ง AI ที่มุ่งเน้นการตลาดขั้นสูง
- วิจัยและรวบรวมข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณร่วมกับ Google เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
ข้อจำกัดของ Chatsonic
- การสร้างเนื้อหาและการเขียนบางส่วนอาจไม่ถูกต้องและอาจขาดความเข้าใจในบริบท
ราคาของ Chatsonic
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Chatsonic
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: NA
37. AssemblyAI
AssemblyAI เป็นเครื่องมือการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ACR) ที่ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึม AI ขั้นสูงเพื่อแปลงภาษาพูดให้เป็นข้อความที่ถูกต้องและใช้งานได้
คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI
- ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อตอบสนองความต้องการในการถอดเสียงและสรุปแบบเรียลไทม์ของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ต้องการการเข้าถึงเนื้อหาที่พูดได้ทันทีและอัตราความแม่นยำสูง
- สร้างผลิตภัณฑ์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงของคุณเองโดยการผสานรวมกับ API ของ Assembly AI
ข้อจำกัดของ AssemblyAI
- แม้ว่าจะมีความแม่นยำ แต่ประสิทธิภาพของ AssemblyAI อาจแตกต่างกันไปตามสำเนียงบางประเภท ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองเป็นครั้งคราวเพื่อความถูกต้อง
ราคาของ AssemblyAI
- การแปลงเสียงเป็นข้อความ: $0. 37/ชั่วโมง
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: $0. 47/ชั่วโมง
- ปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียงและ LeMUR: ราคาต่อโทเค็น
การจัดอันดับและรีวิวของ AssemblyAI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: NA
38. ทันเวลา
Timely เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ใช้ AI ช่วยคุณติดตามเวลาในหลายโครงการ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือสามารถติดตามการประชุม งาน โครงการ และอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลาสำหรับโครงการและงานหลายอย่าง
- ติดตามงบประมาณและตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ
- ใช้การรายงานขั้นสูงพร้อมการคาดการณ์และการวิเคราะห์โครงการเพื่อช่วยคุณวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดด้านเวลา
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้อาจต้องปรับปรุง
- อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้หากคุณกำลังติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
การกำหนดราคาที่เหมาะสมและทันเวลา
- เริ่มต้น: $11/เดือน
- พรีเมียม: $20/เดือน
- ไม่จำกัด: $28/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
39. พลังเหนือมนุษย์
Superpowered เป็นอีกหนึ่งแอปจดบันทึกด้วย AI ในรายการนี้ แต่มีความพิเศษตรงที่ไม่มีบอทเข้าร่วมวิดีโอหรือการโทรเสียงของคุณ ไม่มีการบันทึกเสียง ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างแท้จริง—จดบันทึกได้ดีเยี่ยม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทรงพลัง
- แยกบันทึกออกเป็น 'สรุป' และ 'รายการที่ต้องดำเนินการ' โดยอัตโนมัติ
- ใช้เทมเพลต AI เพื่อช่วยให้คุณมีการประชุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการโทรขายแบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของพลังเหนือมนุษย์
- การไม่มีบอทหมายความว่าคุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตอย่างชัดเจนแก่ Superpowered ในการเข้าร่วมการประชุม
ราคาสุดพิเศษเหนือระดับ
- ฟรี
- พื้นฐาน: $36/เดือน
- ข้อดี: $108/เดือน
คะแนนและรีวิวสุดพิเศษ
- G2: NA
- Capterra: NA
40. แจสเปอร์
แจสเปอร์ เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ทรงพลัง ช่วยทีมการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- รับคำแนะนำทางภาษาที่เหมาะสมกับบริบท เพื่อให้การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรมีความถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
- ปรับแต่ง Jasper ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนและความชอบเฉพาะ
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- ไม่มีแผนฟรี. คุณได้รับทดลองใช้ฟรี 7 วันเพื่อทดสอบโซลูชัน และจากนั้นคุณต้องเลือกแผนโปรหรือแผนผู้สร้าง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าคำแนะนำด้านสไตล์บางอย่างมีความเป็นอัตวิสัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเองตามความชอบส่วนบุคคล
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1300+ รีวิว)
41. ความเกี่ยวข้อง AI
Relevance AI เป็นเครื่องมืออัตโนมัติและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับกระบวนการและแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่ทั้งหมด ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ สร้างโฟลว์ LLM และสร้างเทมเพลตเพื่อทำให้งานง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Relevance AI
- สร้างกำลังแรงงาน AI ที่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ธุรกิจเฉพาะและทำงานที่คล้ายคลึงกับพนักงานมนุษย์
- ผสานแอปกับผู้ให้บริการ LLM เช่น OpenAI, Google, Meta และ Anthropic เพื่อกระบวนการที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ AI ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องอนุญาตให้มีระยะเวลาฝึกอบรมเบื้องต้น เนื่องจากแพลตฟอร์มกำลังปรับตัวให้เข้ากับความชอบและพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้
การกำหนดราคาของ Relevance AI
- ฟรี
- ทีม: $199/เดือน
- ธุรกิจ: $599/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและความคิดเห็นของ Relevance AI
- G2: NA
- Capterra: NA
42. TalkNotes
TalkNotes เป็นผู้นำในด้านการถอดเสียงและการจดบันทึกที่โดดเด่น มุ่งเน้นการทำให้กระบวนการจับและใช้ข้อมูลที่พูดเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แพลตฟอร์มการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแปลงคำพูดให้เป็นบันทึกที่ใช้งานได้และเป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ TalkNotes
- ถอดเสียงเป็นข้อความโดยใช้เครื่องมือฟัง AI ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งได้รับการฝึกฝนเพื่อให้บริการถอดเสียงที่แม่นยำและปราศจากข้อผิดพลาด
- จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่การถอดความของคุณ เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ TalkNotes
- ผู้ใช้อาจพบความคลาดเคลื่อนในความแม่นยำเมื่อมีเสียงรบกวนจากพื้นหลังในระดับสูง ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขการบันทึกที่เหมาะสมที่สุด
ราคาของ TalkNotes
- บวก: $11.97/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
TalkNotes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: NA
- Capterra: NA
43. Leap AI
Leap AI ช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ คุณสามารถใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อเลือกการดำเนินการและรันได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Leap AI
- รวบรวมโมเดลทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงโมเดล AI ขั้นสูงอย่าง GPT-4 และ Llama-2 สำหรับงานด้านภาษา, โมเดลภาพและวิดีโอ เช่น Stable Diffusion XL และ Dalle-3, และโมเดลเสียงและดนตรี เช่น Whisper, Bark, MusicLM และอื่นๆ อีกมากมาย
- ผสานรวมกับเครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดายด้วย API และโมเดลที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Leap AI
- แม้ว่าจะมอบพลังของเครื่องมือหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แต่ผลลัพธ์จากเครื่องมือแต่ละตัวอาจมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Leap
ราคา Leap AI
- แผนฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Leap AI
- G2: NA
- Capterra: NA
44. Blaze. ai
Blaze.ai เป็นแพลตฟอร์มการเล่าเรื่องและการสร้างเนื้อหาที่ใช้ AI ซึ่งเปลี่ยนเนื้อหาของแบรนด์ของคุณให้กลายเป็นบทความบล็อกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, ข้อความโฆษณา, สรุปการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Blaze.ai
- สร้างเสียงและโปรไฟล์ของแบรนด์ที่หลากหลายให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ และสร้างเนื้อหาที่มีบริบท
- ใช้แพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาด้วย AI แบบไม่จำกัดสำหรับการใช้งานด้านเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ การตรวจสอบ SEO คำแนะนำเกี่ยวกับคำหลัก และอื่นๆ
- สร้าง, ค้นคว้า, คิดค้น, กำหนดเวลา, และเผยแพร่สินทรัพย์เนื้อหาของคุณโดยใช้โซลูชันเดียว
ข้อจำกัดของ Blaze. ai
- ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อผสานรวม Blaze.ai เข้ากับเครื่องมือการตลาดและกระบวนการทำงานที่มีอยู่
Blaze.ai ราคา
- ผู้สร้าง: $25/เดือน
- ทีม: $59/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $500/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Blaze.ai คะแนนและรีวิว
- G2: NA
- Capterra: NA
45. พยัญชนะ
Vowel เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเสมือนจริงและการประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมที่ยอดเยี่ยม สรุปการสนทนา ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และแชร์การประชุมวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของสระ
- ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในระหว่างการประชุม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและอำนวยความสะดวกในการทบทวนหลังการประชุม
- ใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเช่น การมีส่วนร่วมในการประชุม ระดับการมีส่วนร่วม และข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ
ข้อจำกัดของสระ
- ผู้ใช้ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรอาจประสบปัญหาการขัดข้องในฟีเจอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
การกำหนดราคาสระ
- ฟรี
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวสระ
- G2: 4. 6/5 (188 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
46. SemblyAI
SemblyAI คือผู้ช่วยทีม AI แบบครบวงจรที่สามารถช่วยคุณจดบันทึก สร้างข้อมูลเชิงลึก และถอดเสียงการประชุม เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าการประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลลัพธ์สูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Sembly
- เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยบันทึกสด สรุปการสนทนาโดย AI และรายละเอียดของแต่ละผู้เข้าร่วม
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับแต่งคำแนะนำเนื้อหาการประชุมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
ข้อจำกัดของการประชุม
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและกำหนดค่าตัวเลือกการปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง
ราคา Sembly
- ส่วนบุคคล: แผนฟรี
- มืออาชีพ: $15/เดือน
- ทีม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sembly
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: NA
47. ทรงพลัง
Kraftful เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังจากข้อมูลนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kraftful
- ติดตามความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย AI แบบสำรวจที่กำหนดเอง และฟีเจอร์การรับฟัง
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ให้เป็นเรื่องราวของผู้ใช้โดยอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการของคุณ
ข้อจำกัดที่แข็งแกร่ง
- ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและกระชับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
การกำหนดราคาที่ทรงพลัง
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน
คะแนนและรีวิวที่ทรงพลัง
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
48. การสังเคราะห์
Synthesis นำเสนอแอปพลิเคชัน AI สำหรับสร้างข้อมูลสังเคราะห์ ซึ่งช่วยในการฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์เพื่อฝึกฝน AI ให้ระบุรูปแบบของโรค และในโมเดลทางการเงินเพื่อประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การหยุดชะงักครั้งใหญ่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
คุณสมบัติเด่นของการสังเคราะห์
- รับข้อมูลที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาแบบจำลองที่แข็งแกร่งและซับซ้อนสำหรับกรณีการใช้งาน ML
- พัฒนา AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีจริยธรรม ในต้นทุนและความพยายามที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
- แนะนำข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นเข้าสู่การฝึกอบรม AI และลดอคติที่ไม่ตั้งใจ
ข้อจำกัดในการสังเคราะห์
- ข้อมูลสังเคราะห์อาจขาดความสมจริงและความซับซ้อนของข้อมูลในโลกจริง และแบบจำลองที่ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ในโลกจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาการสังเคราะห์
- ราคาตามคำขอ
การให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: NA
49. ไฟลั่กไฟแล็ก. ai
เข้าร่วมประชุมมากเกินไปใช่ไหม? ให้ Fireflies.ai เป็นนักดับเพลิงของคุณ มันสามารถเข้าร่วมประชุม, ถอดเสียงหรือสรุปการสนทนา, และแม้กระทั่งเข้าใจบทสนทนาเพื่อจับได้ว่าใครพูดอะไร
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกถอดความเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติสำหรับการประชุมแต่ละครั้งและสรุปเนื้อหา
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ขั้นสูงของ Notetaker ที่เข้าใจแม้แต่ความแตกต่างของน้ำเสียง เพื่อระบุได้ว่าใครพูดอะไรในการประชุม
- แชร์บันทึกการประชุมไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของคุณ เช่น Slack
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมืออื่น ๆ อาจไม่สอดคล้องกันในบางครั้ง
- เนื่องจากระบบจะเข้าร่วมและบันทึกการประชุมทุกครั้งในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจจำเป็นต้องหยุดระบบชั่วคราวสำหรับการประชุมบางรายการด้วยตนเอง
ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
50. ฟลอไวส์
Flowise เป็นเครื่องมือสร้างแอป LLM แบบโอเพนซอร์สที่ใช้โค้ดน้อย ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแชทบอท AI และเวิร์กโฟลว์การประสานงาน LLM ได้
คุณสมบัติเด่นของ Flowise
- ใช้ประโยชน์จากผู้ช่วย Open AI, บอทที่ปรับแต่งเอง, และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- สร้างแชทบอท LLM ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ฝังผู้ช่วยแชท AI ลงในแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ API, SDK และตัวเลือกแชทแบบฝัง
- ใช้การประสานงานขั้นสูงเพื่อเชื่อมต่อ LLMs กับหน่วยความจำ, ตัวโหลดข้อมูล, แคช, การตรวจสอบเนื้อหา และแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Flowise
- ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบ LLMs และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง เนื่องจากอาจไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับบริบทและข้อมูลที่ใช้
ราคาของ Flowise
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Flowise
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยปัญญาประดิษฐ์
เราได้สำรวจแอป AI ที่ดีที่สุด 50 แอปที่เต็มไปด้วยโอกาสแล้ว แต่ยังมีอีกมากมายให้สำรวจ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์และการค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ—แพลตฟอร์ม AI สำหรับนักพัฒนา นักการตลาด และผู้จัดการโครงการกำลังปฏิวัติการทำงานของเรา
เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนำไปใช้ในกรณีการใช้งานใหม่ๆ ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน AI มากมายเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้เร็วขึ้นแล้ว ดังนั้น ลองทดลอง สำรวจ และค้นหาแอปพลิเคชัน AI ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
หากคุณต้องการประหยัดเวลาและแรงงานในงานประจำวัน คุณจะชอบClickUp Brain อย่างแน่นอน นี่คือหนึ่งในแอป AI ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้