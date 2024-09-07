รีวิว Claude AI: สิ่งที่คุณต้องรู้ (คุณสมบัติ, ราคา, และรีวิวจากผู้ใช้)

แชทบอท AI ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน ด้วยกรณีการใช้งานที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง องค์กรต่าง ๆ จึงนำผู้ช่วย AI มาใช้ในอัตราที่สูง
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ก็กำลังใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
ตั้งแต่การทำให้งานที่น่าเบื่อและต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ ไปจนถึงการวิจัยเฉพาะทาง การเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ และการสรุปเนื้อหาที่ซับซ้อน เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลผลิตของเรา
เครื่องมือหนึ่งคือ Claude AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาอย่างชาญฉลาดและใช้งานง่าย อีกทั้งยังได้กลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของเครื่องมือ AI ชั้นนำอื่น ๆ
ในคู่มือนี้ เราจะทบทวน Claude AI อย่างละเอียด—สำรวจคุณสมบัติหลัก ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเครื่องมือ AI คู่แข่งอื่น ๆ เช่นClickUp
🧠 คุณรู้หรือไม่? Claude AI ถูกพัฒนาโดย Anthropic บริษัทวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก ซึ่งมุ่งเน้นด้านจริยธรรมและความปลอดภัยของ AI ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดยอดีตทีมงานจาก OpenAI บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบ AI ที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
Claude AI คืออะไร?
Claude AI เป็นเครื่องมือโมเดลภาษา AI ขั้นสูงที่ช่วยในการระดมความคิด เขียนโค้ด สร้างข้อความ และงานวิจัย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขและปรับปรุงข้อความจำนวนมาก
นี่คือบางงานที่ Claude AI สามารถทำได้สำหรับคุณ:
- Claude AI โดดเด่นในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและสามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์
- ไม่เหมือนกับโมเดล AI บางตัวที่มาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปหรือฟีเจอร์มากมาย Claude AI มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาคุณภาพผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิค AIที่สำคัญที่สุด)
- Claude AI ทำงานได้ดีสำหรับ ผู้ที่เชี่ยวชาญในการสร้างคำแนะนำที่ละเอียดเพื่อผลลัพธ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- Claude AI สามารถจัดการงานบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณต้องการ เขียนบทความที่ครอบคลุม สรุปเอกสารยาว หรือสนทนาอย่างมีสาระ ด้วย Claude คุณสามารถคาดหวังคำตอบที่แม่นยำเป็นส่วนใหญ่และสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างดี รวมถึงบทความยาว เช่น บทความและบล็อกโพสต์
- โคล้ดสามารถ สร้างโค้ดตัวอย่างในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ตามคำแนะนำในภาษาธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการโค้ด Python, JavaScript หรือ C++ สำหรับฟีเจอร์เฉพาะ คุณสามารถอธิบายงานที่ต้องการ และ AI ของโคล้ดจะจัดเตรียมโค้ดตัวอย่างที่สอดคล้องกันให้
อย่างไรก็ตาม Claude ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัด (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความหลากหลายของฟีเจอร์ อย่างไรก็ตาม มันได้กลายเป็นพลังที่ต้องคำนึงถึงในโลกเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับเครื่องมือโมเดลภาษาอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยม
คุณสมบัติสำคัญของ Claude AI
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด ผู้จัดการโครงการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน หรือนักเขียนอิสระที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การผสาน Claude AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณสามารถให้ประโยชน์อย่างมาก
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของมัน:
คุณสมบัติ #1 ทักษะการวิจัย
ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการวิจัยไปอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลจำนวนมากจากหนังสือและเอกสารวิจัย (ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์) คุณสามารถพึ่งพา AI ในการทำงานหนักโดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนให้คุณได้
Claude AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความสามารถยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก (จากข้อความยาว) และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งที่มาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โปรดจำไว้ว่า ในท้ายที่สุด นี่เป็นเพียงเครื่องมือ AI และอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อความที่สร้างขึ้นให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อนนำไปใช้
คุณสมบัติ #2 สรุปข้อความปริมาณมาก
Claude AI มีความสามารถยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนเอกสารยาว ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุม บทความข่าว หรือเอกสารทางกฎหมาย ให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยยังคงรักษาข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ครบถ้วน
คุณสามารถใช้ Claude เพื่อสรุปข้อความได้โดยการคัดลอกข้อความลงในกล่องคำสั่งหรืออัปโหลดไฟล์ Claude รองรับไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึง TXT, CSV, PDF และไฟล์ Docx หากคุณเป็นนักวิจัย นักวิเคราะห์ หรือนักการตลาดที่ต้องอ่านและประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณ
Claude AI สามารถสกัดจุดสำคัญ, อธิบายข้อโต้แย้งหลัก, และให้สรุปเนื้อหาที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
คุณสมบัติที่ 3 การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
Claude AI สามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและคล้ายมนุษย์ได้ ต่างจากแชทบอท AI ทั่วไปที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือเหมือนอ่านสคริปต์ Claude สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อความที่ป้อนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับกำลังโต้ตอบกับคนจริง คุณสามารถใช้คำสแลงหรือสำนวนในข้อความที่ป้อนได้ Claude ก็ยังสามารถเข้าใจความหมายของคุณได้อย่างถูกต้อง
โคล้ดยังสามารถรักษาบริบทตลอดการสนทนาได้ โดยจดจำการโต้ตอบก่อนหน้านี้และสร้างต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้น เมื่อคุณถามคำถาม ขอความช่วยเหลือ หรือเพียงแค่พูดคุยทั่วไป มันสามารถให้คำตอบที่มีข้อมูล ตรงประเด็น และน่าสนใจได้
ความสามารถในการสนทนาตามธรรมชาติช่วยให้ Claude AI สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายกรณี ตั้งแต่บริการลูกค้าไปจนถึงเอกสารทางการตลาด
นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถสนทนากับโคล้ดได้:
- อธิบายการรับรองซิกมา 6 ให้กับฉันเหมือนกับว่าฉันอายุ 15 ปี
- วิธีใดบ้างที่ฉันสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการในสตาร์ทอัพ SaaS
- คิดไอเดียสร้างสรรค์ 5 ข้อเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับผู้จัดการโครงการ
ราคา Claude AI
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ข้อดีของการใช้ Claude AI
Claude AI มอบประโยชน์หลายประการให้กับผู้ใช้ นี่คือบางส่วนของประโยชน์เหล่านั้น:
- การวิเคราะห์ภาพ: Claude AI มีความสามารถยอดเยี่ยมในการเข้าใจและตีความภาพ หากคุณแสดงภาพถ่ายธรรมดาหรือแผนผังที่ซับซ้อน Claude สามารถระบุรายละเอียดได้อย่างแม่นยำและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่มันเห็น ความสามารถนี้ทำให้ Claude แตกต่างจากโมเดล AI อื่น ๆ
- ความยืดหยุ่น: ความสามารถของ Claude ในการปฏิบัติตามคำแนะนำและปรับตัวให้เข้ากับงานที่แตกต่างกันนั้นน่าชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทกวีในหลากหลายประเภท (เช่น ไฮกุ โอด หรือ ไลเมอร์ริกส์) หรือการแปลภาษา Claude ปรับแต่งคำตอบให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- การแปลภาษา: Claude AI ได้รับการฝึกฝนในหลายภาษา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการรักษาการสื่อสารระดับโลก มันทำลายกำแพงภาษาด้วยการให้บริการแปลและตีความแบบเรียลไทม์
- การบังคับใช้ความปลอดภัย: Anthropic บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Claude จะลบคำสั่งและผลลัพธ์โดยอัตโนมัติภายในสามเดือนบนระบบหลังบ้านของตน และไม่สามารถนำข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้ไปใช้ในการฝึกอบรมโมเดลของตนได้ นั่นหมายความว่า หากธุรกิจใดแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับ Claude พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
- เจตนาของผู้ใช้: Claude ได้รับการฝึกฝนให้หลีกเลี่ยงคำขอและการตอบสนองที่อาจเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ขอให้ Claude สร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม Claude จะสามารถตรวจจับเจตนาที่เป็นอันตรายและปฏิเสธคำขอนั้นได้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Claude AI ต้องเผชิญ
แม้ว่า Claude AI จะทรงพลังอย่างมาก แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจถึงข้อบกพร่องของมัน นี่คือปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ปัจจุบันได้ประสบ:
- ขีดความสามารถที่จำกัด: Claude มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อความ แต่มีฟีเจอร์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ หากคุณต้องการเครื่องมือ AI ที่ไม่เพียงแต่สร้างข้อความเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการงานโครงการโดยอัตโนมัติ Claude อาจไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ ยังไม่มีปลั๊กอินสำหรับการปรับแต่ง ซึ่งอาจเป็นจุดที่ผู้ใช้บางคนรู้สึกไม่สะดวก
- ความเป็นไปได้ของอคติ: เช่นเดียวกับโมเดล AI หลาย ๆ ตัว Claude อาจสืบทอดอคติที่มีอยู่ในข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจสะท้อนถึงอคติหรือภาพเหมารวมของสังคมในบางครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงศักยภาพนี้และประเมินคำตอบของ Claude อย่างมีวิจารณญาณ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ใดๆ ตัวอย่างเช่น หาก Claude ได้รับคำสั่งให้แนะนำบทบาทอาชีพตามข้อมูลประชากรบางประการ อาจแนะนำงานบางประเภทให้กับผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่าอย่างไม่สมส่วน ซึ่งสะท้อนถึงอคติทางสังคมมากกว่าความสามารถของแต่ละบุคคล
- ข้อมูลล้าสมัย: แม้ว่าฐานความรู้ของ Claude จะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แต่โดยทั่วไปแล้วจะล่าช้าไปไม่กี่เดือน ไม่สามารถค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือวัฒนธรรมป๊อป Claude อาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้
- ความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว: แม้ว่าจะได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลจำนวนมาก Claude ก็อาจให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเรียกว่า 'ภาพหลอน' นี่เป็นปัญหาทั่วไปในแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์หลายแห่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบผลลัพธ์ของ Claude อย่างละเอียด โดยเฉพาะในบริบทที่ต้องการความถูกต้อง เช่น งานวิชาการหรือการสื่อสารทางธุรกิจ
- ความท้าทายกับคำขอที่ซับซ้อน: Claude เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ อาจประสบปัญหาเมื่อได้รับคำขอที่ซับซ้อน ความท้าทายเหล่านี้อาจนำไปสู่คำตอบที่ไม่คาดคิดหรือไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น หากคุณขอให้ Claude 'เขียนบทกวีเกี่ยวกับวงกลมสี่เหลี่ยม' AI อาจสร้างคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลหรือตลกขบขัน เนื่องจากวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางเรขาคณิต
รีวิว Claude AI บน Reddit
เราค้นหาใน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้พูดถึง Claude AI อย่างไร
ผู้ใช้ Reddit บางคนได้สังเกตเห็นปัญหา เช่น ความน่าเชื่อถือที่ลดลงของ AI ในการสร้างโค้ดและการจัดการงานที่ซับซ้อน:
ฉันเป็นผู้ใช้ Claude Pro และฉันได้พบปัญหาบางอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โค้ดที่ Claude สร้างขึ้นดูเหมือนจะต้องปรับแต่งมากขึ้นกว่าเดิม มันเคยค่อนข้างมั่นคง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้มันไม่น่าเชื่อถือเท่าเดิมClaude มีปัญหามากขึ้นกับบริบทที่ยาวและงานที่ซับซ้อนในช่วงนี้ มันดูเหมือนจะหลงทางหรือให้คำตอบที่ไม่สอดคล้องกันเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้
ในขณะที่ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด เช่น Claude ที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อสรุปเอกสาร:
Claude 3.5 Sonnet กล่าวหาว่ามนุษย์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสภาพภูมิอากาศเมื่อได้รับคำสั่งให้สรุปเอกสาร IPPC ที่ไม่ได้กล่าวอ้างเช่นนั้น ว้าว
เครื่องมือ AI ทางเลือกที่ใช้แทน Claude AI
Claude AI มีข้อเสียหลายประการสำหรับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ ที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มาสำรวจเครื่องมือเหล่านี้ด้วยกันเถอะ
ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
Copilot เป็นเครื่องมือ AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ Microsoft ภายในชุดโปรแกรม Microsoft 365
มันสามารถเข้าใจคำแนะนำที่ซับซ้อนและละเอียดได้. มันสร้างข้อความ, โค้ด, และเนื้อหาทางภาพที่เหมือนมนุษย์ได้, ช่วยเหลือคุณในงานต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความ, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการพัฒนาการนำเสนอ.
สิ่งที่ไม่ได้ผล: Microsoft Copilot นั้นยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ บางครั้งอาจให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง และประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มันได้รับการฝึกฝนมา นอกจากนี้ มันไม่สามารถทำงานอัตโนมัติหรือเสนอการร่วมมือ การจัดการงาน การจัดทำเอกสาร หรือคุณสมบัติการจัดการเวลา ซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ
แชทจีพีที
ChatGPT ของ OpenAI เป็นอีกหนึ่งแชทบอท AI ยอดนิยมที่สามารถสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ได้ มันสามารถสรุปหัวข้อที่เป็นข้อเท็จจริง สร้างเรื่องราวตามคำแนะนำเฉพาะ และแม้กระทั่งเขียนบทกวี
สิ่งที่ไม่ได้ผล: เครื่องมืออาจเกิดภาพหลอนและให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง คล้ายกับ Claude AI มันมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ขณะที่ ChatGPT มีเวอร์ชันฟรีให้ทุกคนใช้ แต่คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของมันต้องเสียเงิน
อ่านเพิ่มเติม: สำหรับการเปรียบเทียบอย่างละเอียดกับ Claude AI โปรดดูที่Claude AI vs. ChatGPT: ผู้ช่วย AI ตัวไหนดีที่สุด?
Google Gemini
Google Gemini พัฒนาโดย Google เปิดตัวในปลายปี 2023 และได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา
มันมีเวอร์ชันฟรีและออกแบบมาเพื่อประมวลผลและเข้าใจข้อมูลหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ, โค้ด, เสียง, รูปภาพ, และวิดีโอ. Gemini สามารถสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์, แปลภาษา, และสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้.
สิ่งที่ไม่ได้ผล: ข้อเสียของ Gemini ได้แก่ ความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้นในคำตอบของมัน ข้อจำกัดในการสร้างเนื้อหาบางประเภท และปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล นอกจากนี้ Gemini ยังไม่มีฟีเจอร์เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการเอกสาร การจัดการงาน หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ตอนนี้ มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของClaude AIกัน—ClickUp!
คลิกอัพ เบรน
พบกับClickUp Brain!ชุดคุณสมบัติที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่น่าเบื่อ
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม ClickUp, ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและไอทีในการจัดการงานบริหารโครงการ การสร้างเอกสาร และกระบวนการทำงานอื่นๆ ClickUp Brain ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ต่างจากเครื่องมือ AI จากบุคคลที่สามหลายราย ClickUp รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยและไม่ถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI การเข้าถึงคำตอบที่สร้างโดย AI ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และการแบ่งปันข้อมูลจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของ ClickUp Brain:
คุณสมบัติ #1 ผู้ช่วยเขียนด้วย AI
คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp Brain
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังร่างอีเมลที่สำคัญ คุณสามารถป้อนประเด็นสำคัญเพียงไม่กี่ข้อ และ Brain จะสร้างอีเมลที่มีโครงสร้างดีและเป็นมืออาชีพให้คุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจาก 100+ คำสั่งงานที่พร้อมใช้งานตามบทบาทเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อความทางการตลาด วาระการประชุม หรือการตอบกลับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อปรับปรุงโทนเสียง รูปแบบ และความชัดเจนในเอกสาร อีเมล และคำอธิบายงาน
คุณสมบัติ #2 ผู้จัดการโครงการ AI
ด้วยความสามารถของ AI Project Manager ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ล่าช้า และแม้กระทั่งสร้างการประชุมแบบสแตนด์อัพจากบันทึกการประชุมของคุณ
หลังการประชุม, ระบบ AI สามารถสรุปประเด็นสำคัญและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ, แปลงเป็นงานย่อยเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหาย, ถูกทิ้งไว้, หรือลืม.
คุณสมบัติ #3 ผู้จัดการความรู้ด้วย AI
ด้วย ClickUp Brain's AI Knowledge Manager คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อความหรือไฟล์เก่าเป็นเดือนอีกต่อไป เพียงให้ AI ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ และมันจะดึงข้อมูลกลับมาให้คุณภายในไม่กี่วินาที
ClickUp Brain สามารถค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย คุณจึงไม่จำเป็นต้องออกจากพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหาข้อมูล
👀โบนัส: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น ลองดู11 แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel
คุณสมบัติที่ 4 การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสม
ClickUp Brain ให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับบริบททางธุรกิจเฉพาะ ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโครงการ งาน หรือเอกสารต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานในแคมเปญการตลาด AI สามารถแนะนำกลยุทธ์หรือแนวคิดเนื้อหาตามเป้าหมายของโครงการและกลุ่มเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ 5 การถอดเสียงวิดีโอ
ClickUp Brain ทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการถอดเสียงวิดีโออย่างง่ายดาย คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะจากวิดีโอในการประชุมหรือการนำเสนอ
คุณสมบัติ #6 การแปลบันทึก
ClickUp Brain ช่วยเชื่อมช่องว่างทางภาษาโดยการแปลบันทึกเป็นภาษาต่างๆ คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่มีพื้นฐานภาษาแตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันแข็งแกร่งของ ClickUp Brain
ด้วยจำนวนแอปพลิเคชัน AIที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละแอปมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับมากกว่าฟังก์ชัน AI ขั้นสูงของมัน ClickUp Brain มาพร้อมกับทักษะการจัดการงานและสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถผสานทุกชิ้นงานที่สร้างโดย AI เข้ากับกระบวนการทำงานและระบบของคุณได้
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp และช่วยคุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในหัวข้อใดก็ได้จำนวนมาก
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ และเริ่มต้นสำรวจคุณสมบัติอันหลากหลายที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ!