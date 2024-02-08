Claude AI กับ ChatGPT: ผู้ช่วย AI ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

ตั้งแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อโต้แย้งร้อนแรงในครอบครัวไปจนถึงการเรียกแรงบันดาลใจสำหรับอีเมลทางธุรกิจ เครื่องมือ AI สามารถจัดการได้เกือบทุกอย่างภายในไม่กี่วินาที
ท่ามกลางโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว มีสองชื่อใหญ่ที่โดดเด่นอยู่แถวหน้า—Claude AI และ ChatGPT ทั้งสองเป็นที่รู้จักเพราะสามารถสร้างเนื้อหาที่คล้ายมนุษย์ได้เกือบจะในทันที แน่นอนว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติและจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
สงสัยว่าอันไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่ากัน?
เราอยู่ที่นี่เพื่อแยกแยะคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของ Claude AI และ ChatGPT ให้คุณเลือกได้ตามที่คุณต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกให้คุณด้วย
ดังนั้น มาค้นหาว่าผู้ช่วย AI ตัวไหนคือ MVP (ผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุด) ตัวจริงของปี 2024 กัน! 🦘
Claude AI คืออะไร?
โคลด (Claude) คือแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จาก Anthropic AI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ก่อตั้งโดยอดีตสมาชิก Open AI ที่มุ่งเน้นในการทำให้ปัญญาประดิษฐ์ปลอดภัยและมีประโยชน์
ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ทรงพลัง Claude สามารถเข้าใจและตอบสนองด้วยภาษาธรรมชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ 'การออกแบบตามรัฐธรรมนูญ' ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันช่วยให้คำตอบที่ได้มีประโยชน์ ไม่เป็นอันตราย และซื่อสัตย์เสมอ (อย่างไรก็ตาม การเกิดภาพหลอนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว)
แชทบอทนี้สามารถทำสิ่งที่น่าสนใจได้ เช่น การเขียนข้อความสร้างสรรค์ การแปลภาษา และการให้คำตอบที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับคำถามของคุณ การสนทนาของ Claude AI ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาจริงมาก ราวกับว่าคุณกำลังพูดคุยกับใครบางคนที่เข้าใจคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดของ Claude AI คือมันปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการมีอคติ และไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ Anthropic AI ได้เปิดตัว Claude 2 เป็นคำตอบของพวกเขาต่อ ChatGPT และพวกเขากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยคุณสมบัติใหม่ ๆ
Claude สามารถใช้งานได้ผ่านบัญชีฟรี ในขณะที่การเข้าถึงแบบเร่งด่วนและคุณสมบัติเพิ่มเติมมีให้บริการในเวอร์ชัน Claude Pro
คุณสมบัติของ Claude AI
แล้วอะไรที่ทำให้ Claude AI โดดเด่นในทะเลของเครื่องมือ AI? มาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันกัน
1. ความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากเอกสาร
ความสามารถของ Claude AI ในการจัดการไฟล์ในแชททำให้มันโดดเด่นเหนือกว่าเครื่องมือ AI อื่น ๆ มันสามารถสรุปไฟล์ที่อัปโหลดและรักษาบริบทตลอดการสนทนาได้
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้สูงสุดถึงห้าไฟล์ในครั้งเดียว โดยแต่ละไฟล์มีขนาดจำกัดไม่เกิน 10MB ซึ่งรวมถึงเอกสาร Word, PDF และไฟล์.txt ด้วย คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้โดยการคลิกที่ปุ่มหรือลากไฟล์เข้าไปในแชท และ Claude AI จะเรียนรู้จากเนื้อหาที่อัปโหลด
นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแยกแยะและทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน เช่น การศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งคุณสามารถถามคำถามติดตามผลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม Claude AI ไม่สามารถจัดการกับไฟล์ Excel ได้โดยตรง คุณสามารถแปลงไฟล์ Excel เป็น PDF ได้เพื่อให้ Claude AI สามารถทำงานกับข้อมูลของคุณได้
2. หน้าต่างบริบทที่ขยายใหญ่ขึ้น
Claude AI เวอร์ชันล่าสุดมีขีดจำกัดโทเค็นที่ 100,000 โทเค็น ซึ่งหมายความว่าสามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเข้าใจคุณได้ดีขึ้นด้วยการใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถโต้ตอบได้ยาวนานเป็นพิเศษถึง 75,000 คำในแต่ละครั้ง!
บริบทที่ขยายนี้ช่วยให้ Claude AI เข้าใจคำและวลีได้ดีขึ้น ส่งผลให้คำตอบมีความแม่นยำและเป็นธรรมชาติมากขึ้น กล่าวโดยง่ายคือ บริบทที่กว้างขึ้นจะรวมถึงการสนทนาที่ผ่านมา การสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ และความชอบของคุณ ทำให้แชทบอทฉลาดขึ้นและปรับให้เข้ากับคุณมากขึ้น
การอัปเกรดนี้สะดวกสำหรับการสรุปเอกสารขนาดใหญ่ เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างข้อความยาวหลายพันคำในแต่ละครั้ง
3. จริยธรรม AI ตามรัฐธรรมนูญ
Claude AI ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางจริยธรรมในการเป็น AI ที่มีความรับผิดชอบและปลอดภัย สิ่งนี้ทำให้ Claude แตกต่างจากระบบ AI อื่นๆ และเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
หัวใจสำคัญของพฤติกรรมที่ดีของโคล้ดคือหลักการของ AI ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หลักการสำคัญเพื่อให้การตอบสนองของมันปลอดภัย มีจริยธรรม และเป็นธรรม หนึ่งในหลักการเหล่านี้คือความไม่เป็นอันตราย—แชทบอทนี้จะไม่ถูกหลอกให้ทำสิ่งที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ความซื่อสัตย์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน—Claude จะไม่เปิดเผยข้อมูลเท็จและจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว Claude AI ยังมีความยุติธรรม—จะไม่แสดงอคติหรือลำเอียงแต่อย่างใด
จ๊อด AI มีจรรยาบรรณที่รวมถึงการโปร่งใส หากมันไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง มันจะชัดเจน และหากคุณถาม มันจะอธิบายเหตุผลของมันด้วย
ราคา Claude AI
- ฟรี
- โคล้ด โปร: $20/เดือน
ChatGPT คืออะไร?
เปิดตัวโดย OpenAI ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ChatGPT เป็นแชทบอท AI ที่สร้างความฮือฮาด้วยความสามารถที่น่าทึ่งในการสนทนาเหมือนมนุษย์ ฝึกฝนด้วยข้อความและโค้ดจำนวนมาก แชทบอทนี้สามารถแปลภาษาและเขียนเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ได้
มันกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก มีผู้ใช้มากกว่า 180 ล้านคน!
เมื่อเปิดตัวครั้งแรก ChatGPT เป็นระบบแรกในประเภทนี้และมีบทบาทสำคัญในการนำปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่การสนทนาในชีวิตประจำวัน แตกต่างจากแชทบอททั่วไป มันใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว่า Generative Pretrained Transformer (GPT) เพื่อการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ได้อย่างเต็มที่สำหรับงานต่างๆ เช่น การตอบคำถาม การเขียน หรือการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
คุณสามารถใช้ ChatGPT ได้ฟรีด้วยGPT-3.5 หรือเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินที่เรียกว่า ChatGPT Plus ซึ่งมาพร้อมกับ GPT-4 ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
ในฐานะผู้ช่วยเสมือนจริงในฝันของคุณ GPT-4 ไม่เพียงแต่สามารถสนทนาได้เท่านั้น แต่ยังสร้างเอกสาร แก้ปัญหาคณิตศาสตร์หรือตรรกะที่ยาก และถอดรหัสภาพได้อีกด้วย 🤖
คุณสมบัติของ ChatGPT
แล้วอะไรที่ทำให้ ChatGPT พิเศษ? มาเจาะลึกถึงคุณสมบัติที่ทำให้มันโดดเด่นกัน
1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ChatGPT มีความสามารถในการเข้าใจวิธีการพูดของคนได้ดี ด้วยคุณสมบัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ของมัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำหรือคำสั่งเฉพาะ—เพียงแค่พูดตามปกติของคุณ มันใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดเพื่อค้นหาข้อมูลรายละเอียดของสิ่งที่คุณพูด ทำให้การตอบกลับของมันมีความก้าวหน้าและส่วนตัวมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตัวเลือกอาหารเย็นที่มีประโยชน์ คุณสามารถขอให้ ChatGPT ตอบกลับ และมันจะให้คุณรายการอย่างรวดเร็ว มันยังจำสิ่งที่คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วย ดังนั้นคุณสามารถขอตัวเลือกเพิ่มเติมได้หากคำแนะนำแรกไม่ตรงกับที่คุณต้องการ มันจะให้ไอเดียเพิ่มเติมแก่คุณทันที
สิ่งที่น่าทึ่งคือ ChatGPT สามารถเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนของมุขตลก การอ้างอิง และการเสียดสีได้อีกด้วย ดังนั้น มันจึงสามารถให้คำตอบที่ชาญฉลาดและมีความหมายแก่คุณได้ ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด
2. ความสามารถในการใช้เสียงและภาพ
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ChatGPT ได้รับการอัปเกรดที่ยอดเยี่ยม—ตอนนี้คุณสามารถพูดคุยกับมันแบบเรียลไทม์และใช้รูปภาพในการสนทนาได้แล้ว 📷
สมมติว่าคุณกำลังเดินทางไปอิตาลีและถ่ายรูปหอเอนเมืองปิซา ChatGPT สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวและเล่าประวัติของอนุสาวรีย์ให้คุณฟังได้ เมื่อกลับถึงบ้าน ถ่ายรูปตู้เย็นของคุณ แล้ว ChatGPT สามารถช่วยคุณวางแผนอาหารเย็นพร้อมสูตรอาหารทีละขั้นตอนได้
คุณยังสามารถสนทนาด้วยเสียงกับ ChatGPT ได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังยุ่งและต้องการคำแนะนำในการทำงานอย่างรวดเร็ว หรืออยากฟังนิทานก่อนนอนสำหรับเด็ก ๆ ChatGPT ก็พร้อมให้บริการตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเสียงที่สมจริงเหมือนมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมและรวดเร็วอีกด้วย
Open AI ยังร่วมมือกับนักพากย์มืออาชีพเพื่อให้เสียงฟังดูสมจริง การอัปเกรดนี้ทำให้ ChatGPT ดีกว่าเดิมในการสนทนาและโต้ตอบกับรูปภาพ
3. ฐานข้อมูลคำศัพท์หลายภาษา
ChatGPT เป็นอัจฉริยะด้านภาษา ด้วยชุดข้อมูลขนาดมหึมาถึง 570 GB ที่รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่
การรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ทำให้มีคลังคำศัพท์ที่กว้างขวาง ครอบคลุมมากกว่าพื้นฐานทั่วไป มันคุ้นเคยกับคำศัพท์ในชีวิตประจำวันและสามารถจัดการกับคำที่ไม่ค่อยพบและคำทางเทคนิคได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ อุปสรรคทางภาษาไม่มีอยู่จริงกับ ChatGPT เนื่องจากได้รับการฝึกฝนจากข้อความหลากหลายภาษา คุณสามารถสนทนากับมันได้มากกว่า 200 ภาษา—อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน และอื่นๆ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
ตรวจสอบเว็บไซต์ของ OpenAI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากมายที่คุณสามารถรวมไว้ในแผนของคุณได้
โคล้ด vs. ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
นี่คือแผนภูมิแสดงความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Claude และ ChatGPT:
|คุณสมบัติ
|โคล้ด เอไอ
|แชทจีพีที
|การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
|ใช่
|ใช่
|ความสามารถเชิงบริบท
|100,000 โทเค็น
|80,000 โทเค็น
|การแชทด้วยเสียงและภาพ
|ใช่
|ใช่
|การอัปโหลดไฟล์
|ใช่
|ไม่
|ความสามารถในการใช้หลายภาษา
|10 ภาษา
|200+ ภาษา
|การผสานรวม
|ใช่
|ใช่
|จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
|ใช่
|ไม่
|การเข้าถึง
|จำกัด
|กว้าง
|ราคา
|แผนฟรีและแผนชำระเงิน
|แผนฟรีและแผนชำระเงิน
ฟังก์ชันการทำงาน
ทั้งโคล้ดและแชตจีพีทีต่างก็มีความสามารถที่น่าทึ่งในแบบฉบับของตัวเอง
โคล้ด เอไอ
Claude AI มีความยอดเยี่ยมในกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น บริการลูกค้า, เรื่องทางกฎหมาย, การดำเนินงานภายใน, และการขาย. Claude AI ปรับแต่งคำตอบตามชุดข้อมูลเฉพาะ, สามารถพูดได้หลายภาษา, และยังสามารถเข้าใจภาษาโปรแกรมได้.
แม้ว่า Claude จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง แต่สามารถทำงานโดยใช้ข้อความที่คุณป้อนจากเว็บได้ Claude ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของ AI เน้นความถูกต้องของข้อมูล และให้คำตอบอย่างมีความรับผิดชอบ
แชทจีพีที
ChatGPT ให้คำตอบที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในด้านการบริการลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางเวลา การจอง และการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์
ChatGPT กำลังพัฒนาด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างภาพด้วย AI การวิเคราะห์ข้อมูล และปลั๊กอิน โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้างผ่านบัญชีฟรีและตัวเลือกการชำระเงินแบบเป็นระดับ
การตอบสนองและความถูกต้อง
บอท AI จะบั่นทอนจุดประสงค์ของมันหากให้คำตอบที่ผิดพลาดหรือตอบสนองด้วยคุณภาพต่ำ มาเจาะลึกถึงคุณภาพและความถูกต้องของคำตอบสำหรับแชทบอทเหล่านี้กัน
โคล้ด เอไอ
Claude AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบ. แต่บางคนคิดว่า Claude ดีในสาขาเฉพาะทางเช่นประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพราะมันมองที่ชุดข้อมูลที่เล็กกว่า. สิ่งที่ทำให้ Claude แตกต่างคือความซื่อสัตย์ของมัน—มันยอมรับเมื่อมันไม่รู้สิ่งต่าง ๆ.
โคล้ดได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จนถึงเดือนธันวาคม 2022 ดังนั้นมันอาจจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2023 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใหม่กว่าเมื่อเทียบกับแชทบอท AI อื่น ๆ ทำให้โคล้ดมีความได้เปรียบ
แชทจีพีที
ChatGPT ได้ยกระดับความสามารถด้วย GPT-4 ซึ่งให้ความแม่นยำที่ดียิ่งขึ้น OpenAI ระบุว่า GPT-4 มีแนวโน้มที่จะสร้างเนื้อหาที่ขัดต่อกฎของ OpenAI น้อยลงถึง 82% และมีแนวโน้มที่จะสร้างคำตอบน้อยลงถึง 60% เมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า
ChatGPT ซึ่งมีการใช้งานแพร่หลายมากกว่า Claude ให้คำตอบที่รวดเร็วและละเอียดมากขึ้น มันมีความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วกว่าและเวลาในการตอบสนองที่สั้นกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานสร้างเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา
การบูรณาการ
หากคุณมีโมเดล AI ที่มั่นคงแล้ว การใช้มันในทุกแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณจะไม่สะดวกหรือ? ทั้ง Claude AI และ ChatGPT ต่างก็รองรับการผสานการทำงานที่มีประโยชน์
โคล้ด เอไอ
โคล้ดได้ร่วมมือกับแบรนด์ดังอย่าง Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack และ Zoom โดยคาดว่าจะมีการผสานการทำงานกับ Google เพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ โคล้ดสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่าน API ของตนเอง
ใน Slack แอป Claude จะสรุปหัวข้อและตอบคำถาม ในขณะที่ใน Zoom Claude กำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในศูนย์ติดต่อ การประชุม โทรศัพท์ การแชททีม กระดานไวท์บอร์ด และ Zoom IQ
แชทจีพีที
ChatGPT มีความหลากหลายสูง—สามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่าน API
มีปลั๊กอินสำหรับ Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify และอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังจะมา นอกจากนี้ยังทำงานได้อย่างราบรื่นกับภาษาโปรแกรมต่างๆ ทำให้มีความยืดหยุ่นและปรับใช้ได้หลากหลาย
ความปลอดภัยและความมั่นคง
หากคุณกำลังใช้บอท AI สำหรับธุรกิจของคุณ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI คุณไม่สามารถเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลสำคัญได้ และ Claude AI และ ChatGPT มอบระดับความปลอดภัยบางประการ
โคล้ด เอไอ
Claude AI ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้อย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการอัจฉริยะ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจำกัด การเข้ารหัส และการตรวจสอบจากภายนอก เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ด้วย AI ตามรัฐธรรมนูญเป็นแกนกลาง Claude มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่น การคัดสรรตามรัฐธรรมนูญ, การปิดบังความสามารถ, การฝึกอบรมแบบต่อต้าน, จริยธรรมเชิงประยุกต์, และการผสานการกำกับดูแล. การปฏิบัติเหล่านี้และการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการตามมาตรฐานทำให้ Claude ดำเนินการอย่างปลอดภัยในพื้นที่เฉพาะ.
แชทจีพีที
ChatGPT มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย แต่สามารถรับเอาอคติจากข้อมูลการฝึกฝนได้ การตรวจสอบข้อมูลอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้ระบุแหล่งที่มาเสมอไป บางครั้งอาจเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าข้อเท็จจริงที่บริสุทธิ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้องได้
ความปลอดภัยไม่ใช่จุดสำคัญหลักในระหว่างการพัฒนา แต่ ChatGPT กำลังดำเนินการแก้ไขร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ การหลีกเลี่ยงการใช้งานในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหวถือเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด
Claude AI กับ ChatGPT: เรามีผู้ชนะที่ชัดเจนหรือไม่?
การเลือกใช้ระหว่าง Claude AI และ ChatGPT นั้นยาก เนื่องจากทั้งสองยังคงพัฒนาอยู่
Claude AI เป็นมืออาชีพ—ปลอดภัยสูงและแม่นยำ เหมาะสำหรับงานธุรกิจ มันทำงานตามการออกแบบตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ แต่ข้อเสียคือ—มันไม่ค่อยดีนักกับภาษาต่างๆ หรือความสามารถในการใช้เสียง
ขณะนี้ ChatGPT เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับเกือบทุกสถานการณ์และรองรับผู้ใช้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่ได้รับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ดังนั้นอาจขาดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางประการที่เกิดหลังช่วงเวลานั้น
ท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการสำหรับตัวเอง—ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจหรือเพื่อน AI ที่พร้อมใช้งานในทุกๆ วัน
Claude AI กับ ChatGPT บน Reddit
ชาว Reddit คิดอย่างไรเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่าง ChatGPT กับ Claude AI?
น่าสนใจที่หลายคนดูเหมือนจะเล่นให้กับทั้งสองทีม โดยใช้แชทบอท AI ทั้งสองตัวขึ้นอยู่กับภารกิจที่กำลังทำอยู่
จุดเด่นสำคัญจากการวิจัยของเรา:
"ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันได้ทดลองใช้ทั้ง GPT-4 และ Claude (เวอร์ชันฟรี) ฉันขอแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะนักการตลาดมืออาชีพที่ใช้ LLM สำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ ฉันเลือกใช้ผลลัพธ์จาก Claude ประมาณ 70% ของเวลาทั้งหมดเมื่อเทียบกับ GPT-4"
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชอบ GPT-4 โดยเฉพาะสำหรับการสร้างโค้ด เนื่องจากความสามารถในการให้เหตุผลที่ซับซ้อนและความเข้าใจที่ดีกว่า Claude AI
"ฉันใช้ทั้ง GPT4 และ Claude ทุกวัน จากสิ่งที่ฉันเห็น GPT4 ดีกว่าสำหรับปัญหาการเขียนโค้ดส่วนใหญ่ มันมีเหตุผลที่ดีกว่าและสามารถเดาช่องว่างที่ขาดหายไปได้ดีกว่าที่ฉันคาดหวัง (เช่น การเขียนการทดสอบใหม่ที่เป็นต้นฉบับโดยใช้การทดสอบที่มีอยู่เป็นตัวอย่าง) "
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI เทียบกับ ChatGPT
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วย AI ที่รวมความแม่นยำของ Claude AI กับความหลากหลายของ ChatGPT ไว้ด้วยกันล่ะ?
เราอยู่เคียงข้างคุณ
ขอแนะนำClickUp— โซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและความช่วยเหลือด้วย AI ของคุณ เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ChatGPTและ Claude
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ไปจนถึงการจัดการงานที่มั่นคงและการผสานรวมกับแอปกว่า 1000+ ได้อย่างง่ายดาย ClickUp คือตัวเลือกที่คุณต้องใช้เพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนด ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการซอฟต์แวร์ที่ต้องการความลับหรือกำลังพัฒนาสื่อการตลาด ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนและมอบหมายงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว
ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI
ClickUp AI คือผู้ช่วยเขียนที่พร้อมให้บริการคุณ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและผลิตภาพมากขึ้น.ให้บริการเทมเพลตคำสั่ง AIสำหรับบทบาทต่าง ๆ ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพ.
ClickUp AI เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัยคำหลักเช่นกันเมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp Docs มันจะสร้างไอเดียคำหลักที่เกี่ยวข้องและสร้างกลุ่มคำหลัก
ด้วยแชทบอท AI ของ ClickUp คุณสามารถ:
- สรุปข้อความ
- ขัดเกลางานเขียนของคุณให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนไร้ที่ติ
- คิดค้นไอเดียสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, และกิจกรรม
- สร้างอีเมลที่น่าสนใจอย่างมืออาชีพ
- จัดทำเอกสารสรุปโครงการอย่างละเอียดได้อย่างง่ายดาย
- คิดคำถามแบบสำรวจที่ลึกซึ้งและให้ข้อมูลเชิงลึก
- วางแผนการประชุมอย่างมืออาชีพด้วยวาระการประชุมที่จัดโครงสร้างอย่างดี สรุปประเด็นสำคัญจากการหารือ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp ทำงานร่วมกับทุกคนได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายบริหารโครงการ ClickUp ก็เป็นคู่หูที่เชื่อถือได้ของคุณ!
จินตนาการถึง ClickUp AI เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ดีที่สุดของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วขึ้น และให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อทำภารกิจที่มีผลกระทบต่อคุณอย่างแท้จริง 🌟
เก็บเอกสารของคุณให้เป็นไปตาม ClickUp Docs
หากคุณต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมากทุกวัน ให้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย ClickUp Docs
ด้วยClickUp Docs คุณพร้อมแล้วสำหรับการสร้าง แก้ไข จัดเก็บ และแบ่งปันเอกสาร ไม่ใช่แค่ที่เก็บความคิดของคุณเท่านั้น แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อทีมของคุณเข้ามาร่วมมือกันทำงานในเอกสารกับคุณ
คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทิ้งความคิดเห็น มอบหมายงานได้ทันที และเปลี่ยนส่วนของข้อความให้เป็นงาน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
และเดาอะไรได้ไหม? เมื่อเอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงมันกับงานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว ClickUp Docs ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับงาน โครงการ และสไตล์การทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณ ⚡
จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Notepad
หากคุณมีปัญหาในการจัดการความคิดและเนื้อหาที่กระจัดกระจายของคุณ ให้ความช่วยเหลือจากClickUp Notepad เป็นผู้ช่วยของคุณในการจัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานอื่นๆ ทั้งหมดในที่ที่สะดวกสบายและปลอดภัย
ใช้ ClickUp Notepad เพื่อจดบันทึกไอเดียดีๆ ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังสามารถเพิ่มลูกเล่นด้วยการจัดรูปแบบต่างๆ เช่น หัวข้อ ขีดหัวข้อย่อย สีสัน—อะไรก็ตามที่ช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลากและวางรายการ จัดวางซ้อนเพื่อสร้างลำดับชั้นที่มองเห็นได้ และจัดกลุ่มเป็นรายการตรวจสอบ คุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่บันทึกเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นรายการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของคุณด้วย AI ด้วย ClickUp!
ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Claude กับ ChatGPT แต่ยังต้องการโซลูชัน AI แบบครบวงจร? เลือก ClickUp
คุณจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติ AI ที่สำคัญใด ๆ ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดการข้อมูลและงานของคุณให้ราบรื่น และเพิ่มผลผลิตของคุณอย่างมหาศาลด้วยพลังของการทำงานอัตโนมัติ
เลือกผู้ช่วยเสมือนจริงที่เหมาะกับคุณที่สุด จัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย และติดตามเป้าหมายของคุณให้สำเร็จด้วย ClickUp
ปลดล็อกศักยภาพ AI อย่างไร้ขีดจำกัด—สมัครใช้ ClickUpวันนี้!