25 เคล็ดลับ ChatGPT ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณในปี 2025

ลองจินตนาการว่ามีผู้ช่วยที่สามารถทำทุกอย่างได้ ตั้งแต่การปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, สรุปเอกสารยาว ๆ, และทำให้การเขียนโค้ดเป็นระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการเล่าเรื่องหรือเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังในระหว่างที่คุณดื่มกาแฟ!
ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถผสานผู้ช่วยนี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น และเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ได้
คุณสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้ด้วย ChatGPT 🎉
หนึ่งในเครื่องมือ AIตัวแรกที่ได้รับการเผยแพร่ให้ใช้ได้ฟรีอย่างกว้างขวาง ChatGPT สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายในปัจจุบัน
แม้ว่าผู้ใช้บางคนจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ChatGPT ในฐานะเครื่องมือสร้างเนื้อหา และบางคนมองว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความคิดสร้างสรรค์ แต่ ChatGPT ก็ได้สร้างตัวเองให้เป็นพันธมิตรกับมืออาชีพในหลากหลายสาขา ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้หลายร้อยล้านคนที่เข้าชมเว็บไซต์ทุกสัปดาห์
มาดูเทคนิคต่างๆ ของ ChatGPT ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณกัน
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นแชทบอทที่ให้บริการฟรีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สร้างโดย OpenAI แชทบอทนี้ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM (Large Language Model) ที่สามารถเข้าใจการแสดงภาษาและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน รวมถึงสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติกับผู้ใช้ได้
GPT ย่อมาจาก 'Generative Pre-trained Transformer': Generative หมายถึง โมเดลภาษาสามารถสร้างเนื้อหาที่มีความสอดคล้องหรือข้อความใหม่ ๆ ได้ตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไป; pre-trained หมายถึง โมเดลได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลที่หลากหลายและมีปริมาณมาก; transformer หมายถึง สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาทเทียมที่ ChatGPT ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานนี้
ChatGPT สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยใช้ชั้นของกฎที่ซับซ้อนเพื่อค้นหาแบบแผนในข้อมูลและใช้แบบแผนเหล่านั้นในการสร้างคำตอบ นอกจากนี้ แชทบอทยังสามารถตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และปรับปรุงคำตอบตามลำดับการสนทนาเฉพาะได้อีกด้วย
คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายเทคโนโลยี AI นั้นมีความซับซ้อน แต่หากพูดให้เข้าใจง่าย ChatGPT มีความโดดเด่นในการสนทนาที่คล้ายมนุษย์และเข้าใจความหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่ ChatGPT แนะนำตัวเอง: "สวัสดีครับ! ผมคือ ChatGPT แชทบอทที่สร้างโดย OpenAI ผมอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ผมสามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพียงถามผมหรือบอกสิ่งที่คุณต้องการ แล้วเรามาทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิตกันเถอะ!" 💯
25 เคล็ดลับการใช้ ChatGPT สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและแทบทุกอุตสาหกรรมกำลังใช้ ChatGPT เพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น พวกเขาใช้แชทบอทนี้ในการร่างอีเมล สร้างเนื้อหา ระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา รับข้อมูล เขียนโค้ด และแม้กระทั่งใช้เป็นเครื่องมือช่วยเรียนรู้และพจนานุกรม
ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถและเต็มใจช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ นี่คือ 25เคล็ดลับChatGPTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์การทำงานโดยรวม
1. เชี่ยวชาญศิลปะของการให้คำแนะนำ
ChatGPT อาศัยคำแนะนำที่ชัดเจนและละเอียดเพื่อให้คำตอบแก่คุณ คำแนะนำเหล่านี้เรียกว่าคำสั่งเริ่มต้น—และยิ่งคำสั่งเริ่มต้นดีเท่าใด คำตอบก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่คุณป้อนเข้าสู่ ChatGPTมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และมีบริบทเพียงพอเพื่อให้เครื่องมือเข้าใจความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วน หากคำถามหรือคำขอของคุณมีความซับซ้อน ให้ลองแยกออกเป็นชุดของข้อความที่ง่ายขึ้น ซึ่งแต่ละชุดจะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
แน่นอน การเชี่ยวชาญการใช้คำสั่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการทดลอง
หากคุณกำลังรีบอยู่,เทมเพลตคำสั่ง AI ของ ClickUpจะช่วยให้การสร้างคำสั่งบน ChatGPT ง่ายขึ้น. มีคำสั่งที่พร้อมใช้สำหรับบล็อกโพสต์, อีเมล, คำอธิบายสินค้า, การออกแบบ UI, และอื่น ๆ อีกมากมาย. 👏🏼
2. สร้างตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
การใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาของคุณ คุณสามารถวางแผนวันและสัปดาห์ของคุณได้ในเวลาไม่นาน
แจ้งลำดับความสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณ แล้วดูว่าเครื่องมือจะจัดตารางเวลาของคุณอย่างไร มันสามารถแบ่งช่วงเวลาที่เน้นการทำงานอย่างลึกซึ้ง ใส่ช่วงพักดื่มกาแฟ และเพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดมื้ออาหาร
นี่คือตัวอย่างคำสั่งเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคนิค ChatGPT นี้ให้เต็มที่: "สร้างตารางเวลาประจำวันสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่ง โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน การประชุม การออกกำลังกาย และธุระส่วนตัว พร้อมทั้งให้แน่ใจว่ามีเวลาพักและผ่อนคลายอย่างเพียงพอ"
3. อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ
โมเดล AI มีความสามารถยอดเยี่ยมในการทำงานซ้ำๆ ด้วยตัวเอง
คุณสามารถใช้ ChatGPTเพื่อสร้างเทมเพลตอีเมล, สรุปเอกสารยาว, สร้างการนำเสนอ,และทำให้การจัดการโครงการเป็นระบบอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการมักได้รับข้อความที่รายงานสถานะของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้จัดการโครงการจะรวบรวมข้อความเหล่านั้น วิเคราะห์คำตอบ และสรุปความคืบหน้า
ChatGPT จะช่วยให้คุณทำกระบวนการทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นในพริบตา
กรอกรายละเอียดที่เครื่องมือต้องดึงออกมา และอธิบายรูปแบบที่คุณต้องการให้สรุปข้อมูล จากนั้นคุณเพียงแค่ป้อนข้อความเข้าไป แล้วดูเครื่องมือสร้างรายงานสรุปที่สมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ
4. ใช้ปลั๊กอิน ChatGPT
ด้วยปลั๊กอิน ChatGPTมากมายที่มีให้ใช้กับ Gmail, Expedia, Zapier และอื่นๆ อีกมากมาย การทำงานอัตโนมัติของคุณจึงง่ายกว่าที่เคย
ด้วยปลั๊กอินหลากหลายที่มีให้ใช้กับ Chrome คุณสามารถค้นหาและจองตั๋วเดินทาง ใช้เครื่องมือสรุปเนื้อหาเพื่อดึงประเด็นสำคัญจากไฟล์ PDF สร้างบทถอดความจากวิดีโอ เขียนโค้ดในหลายภาษา และแม้กระทั่งสร้างภาพด้วย Canva
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียน นักพัฒนา หรือนักการตลาด ปลั๊กอิน ChatGPT สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
สำหรับเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหาได้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ ClickUpที่จัดหมวดหมู่ตามกรณีการใช้งาน
5. ให้ AI เป็นผู้ให้คำปรึกษาของคุณ
นอกเหนือจากการเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมแล้ว ChatGPT ยังเป็นครูที่ดีอีกด้วย
ด้วยสรุปที่กระชับ, คำอธิบาย, และคู่มือการศึกษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ, เครื่องมือนี้ช่วยปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนในเกือบทุกสาขา.
นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจน: หากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักพัฒนาเว็บ ให้ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ChatGPT ด้านล่างนี้ ด้วยคำถามที่ระบบสร้างขึ้น คุณจะสามารถประเมินทักษะของตนเองและระบุจุดที่ควรพัฒนาได้
"เขียนคำถามฝึกหัดสำหรับการสัมภาษณ์งานด้านการเขียนโค้ดสำหรับนักพัฒนาเว็บฝั่งหน้าบ้าน โดยเน้นที่ไวยากรณ์ของ JavaScript และ HTML/CSS รวมถึงเทคนิคการแก้ปัญหา"
เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือก ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ด!
6. แปลระหว่างภาษา
ไม่ว่าคุณจะแปลเพื่อธุรกิจหรือการเดินทาง อ่านบทความข่าวในภาษาต่างประเทศ หรือสนทนากับเพื่อนจากประเทศอื่น ให้ ChatGPT ช่วยเชื่อมช่องว่างทางภาษาด้วยการรองรับมากกว่า 26 ภาษา
ลองใช้ข้อความนี้: "แปลบทความนี้จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษโดยรักษาอารมณ์และน้ำเสียงไว้" หรือข้อความนี้: "คำว่า 'คุณสบายดีไหม?' ในภาษาเกาหลีคืออะไร?"
7. ยกระดับการนำเสนอของคุณ
ก่อนยุคของ Generative AI การนำเสนอที่ดีต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเตรียม คุณต้องสร้างโครงร่าง เพิ่มเนื้อหา คิดถึงแอนิเมชันและการเปลี่ยนฉาก แทรกภาพ และปรับแต่งการออกแบบ ยังไม่รวมถึงการรวบรวมโน้ตสำหรับผู้พูดในตอนท้าย
แฮ็กคำสั่ง ChatGPT นี้จะสร้างโครงร่างการนำเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แล้วมีอะไรอีก? มันยังจะให้คำแนะนำในการสร้างเนื้อหาและเคล็ดลับการออกแบบอีกด้วย
นี่คือ: "สร้างโครงร่างสไลด์โชว์ที่สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ สไลด์โชว์นี้มีไว้สำหรับผู้ชมทางธุรกิจและต้องเน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ"
คุณสามารถก้าวไปอีกขั้น: ให้คำแนะนำอย่างละเอียด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ข้อความหลัก ข้อมูลและสถิติ ธีมการออกแบบ และอื่น ๆ ChatGPT จะสร้างโครงร่างที่ครอบคลุมพร้อมสไลด์ที่น่าสนใจและเนื้อหาสไลด์อย่างครบถ้วน
8. เขียนเนื้อหาที่สร้างสรรค์
การสร้างเนื้อหาได้กลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยการมาของเครื่องมือเขียนด้วย AI
คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย ChatGPT ได้ตั้งแต่โครงร่างบล็อกและร่างข่าวประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงสไลด์นำเสนอ บทความสำหรับโซเชียลมีเดีย และแม้แต่บทความแสดงความคิดเห็นเชิงผู้นำทางความคิดฉบับสมบูรณ์ แชทบอทนี้ยังเป็นคู่คิดที่ยอดเยี่ยมในการช่วยระดมไอเดียหัวข้อและมุมมองใหม่ๆ ที่คุณอาจมองข้ามไป 💡
ลองใช้คำแนะนำนี้: "เขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5 อันดับแรกสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง โดยให้ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และตัวอย่างจากประสบการณ์จริง" ด้วยการลองผิดลองถูกเล็กน้อย คุณสามารถปรับปรุงคำแนะนำนี้ได้เรื่อยๆ เพื่อสร้างบทความที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบการเขียน
9. คิดค้นและปรับปรุงความคิด
คุณสามารถกระตุ้นให้ ChatGPT สร้างแนวคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ แบบได้ โดยแต่ละแนวคิดจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดเหล่านี้ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณจะพบแนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งเครื่องมือให้ "คิดไอเดียการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 10 ไอเดียที่สร้างสรรค์สำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องประดับแฟชั่นที่ยั่งยืน มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคมิลเลนเนียลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
เมื่อคุณมีรายการแล้ว คุณสามารถใช้คำสั่งที่สองได้: "จัดลำดับความคิดจากที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด โดยให้คำนึงว่าเราเป็นทีมที่มีสมาชิก [x] คน และมีงบประมาณสำหรับการเปิดตัว [y] ดอลลาร์"
จากนั้น คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดตามเกณฑ์ของคุณได้
10. ปรับเปลี่ยนน้ำเสียงและความซับซ้อน
เมื่อพูดถึงการสื่อสาร วิธีที่คุณพูดสิ่งต่าง ๆ มีความสำคัญไม่แพ้ (หรืออาจมากกว่า) สิ่งที่คุณพูดออกมา
น้ำเสียงสามารถสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ได้—ทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจ
โชคดีที่ด้วย ChatGPT คุณสามารถสร้างการสื่อสารที่น่าสนใจในโทนที่เหมาะสมได้เกือบทุกหัวข้อ
นี่คือเคล็ดลับการตั้งคำถาม ChatGPT ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ หลังจากที่คุณสร้างข้อความ อีเมล หรือแม้แต่บทความเต็มรูปแบบแล้ว ให้ปรับโทนและความซับซ้อนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับ ตัวอย่างเช่น: "ปรับโทนของข้อความให้เป็นทางการ สุภาพ และแสดงความขอบคุณมากขึ้น" หรือ "ใช้โทนที่แตกต่างเพื่อให้บทความบล็อกนี้ดูเป็นกันเอง เป็นมิตร และดึงดูดความสนใจมากขึ้น" เลิกใช้คำศัพท์เฉพาะทางและใช้ภาษาที่เรียบง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน
ChatGPT มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างการสื่อสารในที่ทำงาน เช่น อีเมล บันทึกข้อความ คำแนะนำ และรายงาน ด้วยน้ำเสียงและโทนที่เหมาะสม
11. สร้างบทที่ดึงดูดใจ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างโฆษณาทางโทรทัศน์, รีลสำหรับ Instagram, บทพอดแคสต์, หรือวิดีโอสำหรับเว็บไซต์ของคุณ, ChatGPT สามารถทำหน้าที่เป็นคู่คิดสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและบทพูดที่น่าติดตามเพื่อให้ผู้ชมของคุณติดใจตั้งแต่ต้นจนจบ!
ตัวอย่างเช่น ลองใช้คำสั่งว่า "เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอโปรโมทความยาว 15 วินาทีสำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อใหม่ โดยเน้นที่ส่วนประกอบและความคุ้มค่า"
คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรายละเอียด เช่น ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และรูปแบบโฆษณา เพื่อให้เครื่องมือสร้างสคริปต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
12. สร้างภาพและงานศิลปะ
แม้ว่าเวอร์ชันฟรีของ ChatGPT จะไม่มีเครื่องมือสร้างภาพ แต่การผสานเวอร์ชันพรีเมียม (ChatGPT-4) กับ DALL-E 3 จะช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพและงานศิลปะที่มีสีสันได้
โดยการป้อนคำอธิบายหรือรายละเอียดของแนวคิดของคุณให้กับโมเดล AI คุณสามารถแปลภาพจากความคิดในหัวของคุณออกมาเป็นภาพบนหน้าจอได้ ตัวอย่างเช่น ป้อนข้อความว่า "วาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาพร้อมเกาะลอยและพืชพรรณที่สดใส" เพื่อดูว่า ChatGPT จะเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นภาพที่น่าหลงใหลได้อย่างไร
คุณสามารถแก้ไขภาพนั้นเพิ่มเติมได้ด้วยคำแนะนำในรูปแบบข้อความ เช่น "เพิ่มหัวข้อ 'เยี่ยมชมบาฮามาส' แบบนูนในเนื้อหาของภาพ"
13. ดำเนินการวิจัยคำหลัก
เพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาของคุณด้วยศักยภาพของ AI ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ SEO ของคุณ
ป้อนคำหลักหรือหัวข้อเป้าหมายของคุณให้กับ ChatGPT แล้วมันจะแสดงรายการคำหลักที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม รวมถึงตัวเลือกแบบหางยาวและที่มีปริมาณการค้นหาสูง
คุณยังสามารถขอให้ ChatGPT ระบุคำหลักที่กำลังเป็นที่นิยมและวิจัยเจตนาในการค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้อ่านกำลังมองหา
14. ค้นหาสูตรสเปรดชีตที่เหมาะสม
แฮ็ก ChatGPT นี้จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดความปวดหัวในการคำนวณข้อมูลบนสเปรดชีต ไม่ว่าจะเป็น MS Excel หรือ Google Sheets คุณก็สามารถใช้ ChatGPT เพื่อค้นหาสูตรและเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างสะดวก
เพียงอธิบายงานวิเคราะห์หรือความต้องการในการคำนวณเฉพาะของคุณ และเครื่องมือจะระบุสูตรที่ถูกต้องพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน
นี่คือตัวอย่างของคำสั่ง: "ในสเปรดชีตของฉัน ฉันต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขการขายสำหรับหมวดหมู่สินค้าแต่ละหมวดหมู่ มีหมวดหมู่สินค้าสามหมวดหมู่ และมีแถวของตัวเลขการขายประมาณ 1,000 แถว ช่วยฉันระบุสูตรที่ถูกต้องและสอนวิธีการนำไปใช้ให้ด้วย"
15. เข้าถึงเครื่องมือค้นหาทางเลือกที่ยอดเยี่ยม
กำลังมองหาคำตอบสำหรับคำถามที่ซับซ้อนอยู่หรือเปล่า? เบื่อกับการเลื่อนดูบทความบล็อกยาวเหยียดที่ใช้เวลานานกว่าจะเจอคำตอบที่ต้องการ?
ChatGPT สามารถระบุเจตนาของคุณและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้เพื่อมอบคำตอบที่เหมาะกับคุณอย่างทันที ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของคุณเท่านั้น แต่ยังปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะกับคุณ และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมเช่น Bing หรือ Google
16. ทำการวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจ
คุณเพียงแค่ต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรืออุตสาหกรรมแก่ ChatGPT เช่น รายงานตลาด, งบการเงิน, และความคิดเห็นจากลูกค้า. แชทบอทจะระบุรูปแบบ, แนวโน้ม, และโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่.
ด้วยคำแนะนำที่เหมาะสม ChatGPT สามารถให้คำแนะนำที่ปรับแต่งได้และระบุวิธีแก้ปัญหาเฉพาะได้เช่นกัน 🙌🏼
17. ดำเนินการวิเคราะห์ความรู้สึก
ต้องการเข้าใจความคิดเห็นของลูกค้าอย่างรวดเร็วหรือไม่? เป็นไปได้ผ่านการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ข้อมูลในรูปแบบของรีวิวจากลูกค้า ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย หรือรูปแบบอื่น ๆ ของข้อเสนอแนะจากลูกค้า
เครื่องมือนี้จะระบุและบันทึกความรู้สึกโดยรวมของลูกค้า (เชิงบวก, กลาง, หรือเชิงลบ) จัดหมวดหมู่ความคิดเห็นเป็นหัวข้อ และสกัดจุดสำคัญออกมา การแฮ็ก ChatGPT นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องประมวลผลข้อมูลลูกค้าในปริมาณน้อย
18. อ่านผ่านและดึงข้อมูล
เปลี่ยนข้อมูลแบบพาสซีฟในไฟล์ของคุณให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีปฏิสัมพันธ์สูงด้วยปลั๊กอิน ChatGPT!
ตัวอย่างเช่น ใช้ AskYourPDF ร่วมกับ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของไฟล์ใด ๆ, ได้รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ, และดึงสรุปออกมา
แม้ไม่มีปลั๊กอิน คุณสามารถให้ GPT แยกข้อมูลเฉพาะจากแหล่งข้อความได้
ใช้เทคนิคแฮ็กคำสั่ง GPT นี้: เขียนคำสั่งว่า "ดึงและแสดงรายการข้อมูลข้อเท็จจริงสำคัญจากบทความนี้" จากนั้นวางเนื้อหาของบทความลงในช่องข้อความ
19. สรุปเนื้อหาวิดีโอจากบทถอดเสียง
นอกจากไฟล์แล้ว ChatGPT ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลสำคัญที่ละเอียดอ่อนจากวิดีโอที่ยาวได้โดยการสรุปเนื้อหาของบทสนทนาในวิดีโอ
สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการประชุม การบรรยาย และการนำเสนอทางธุรกิจ เช่นเดียวกับไฟล์ข้อความ ให้ป้อนข้อความที่ขอให้ GPT สกัดข้อมูลสำคัญจากบันทึกวิดีโอ
20. เขียนโค้ด
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวเปลี่ยนเกมในการเขียนโค้ด ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญ เพียงแค่บรรยายว่าโค้ดของคุณต้องการทำอะไร ภาษาที่คุณต้องการใช้ และคุณสมบัติหรือฟังก์ชันเฉพาะที่คุณต้องการ—ChatGPT จะเริ่มสร้างโค้ดที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
คุณเพียงแค่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำนั้นเฉพาะเจาะจงและมีเหตุผล 🖥️
นี่คือตัวอย่างที่ดี: "สร้างฟังก์ชันในภาษา Python ที่รับสตริงเป็นอินพุตและคืนค่าจำนวนคำที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละคำในสตริงนั้น โดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก และให้ถือว่าคำเป็นหน่วยที่คั่นด้วยช่องว่าง"
21. แก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ด
เมื่อสร้างโค้ดที่ซับซ้อน คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากอยู่บ่อยครั้ง ChatGPT ช่วยให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสนทนาที่ช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดของคุณ
เพียงให้ ChatGPT กับโค้ดของคุณหรือคำอธิบายของข้อผิดพลาด และเครื่องมือจะวิเคราะห์โค้ด ระบุสาเหตุของปัญหา แจ้งคำแนะนำ และให้คำแนะนำแก้ไขที่เป็นไปได้ 📈
22. อัตโนมัติการคอมเมนต์โค้ด
เพิ่มความสามารถในการอ่านและความสามารถในการบำรุงรักษาโค้ดของคุณโดยใช้ ChatGPT เพื่อสร้างความคิดเห็นในโค้ดของคุณ
กรุณาป้อนโค้ดตัวอย่างหรือคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และฟังก์ชันการทำงานของโค้ด และเครื่องมือจะเตรียมความคิดเห็นที่ให้ข้อมูลซึ่งอธิบายตรรกะ โครงสร้าง และเจตนาของโค้ด
23. จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ
ในบริษัทขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญมักได้รับมอบหมายให้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีด้วยตนเอง ขณะนี้คุณสามารถขอให้ ChatGPT ช่วยปรับกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
โดยการให้คำแนะนำที่ครอบคลุมและการช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ChatGPT สามารถทำให้การวางแผน, การออกแบบ, การติดตั้ง, การกำหนดค่า, และการแก้ไขปัญหาของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และส่วนประกอบของระบบเครือข่ายกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
24. จัดหาความบันเทิงระหว่างพักดื่มกาแฟ
ไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวไม่เล่นเลย! คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อความสนุกได้เช่นกัน และอะไรจะดีไปกว่าช่วงพักดื่มกาแฟของคุณ?
ด้วยคำแนะนำที่เหมาะสม เครื่องมือนี้จะนำเสนอแบบทดสอบ ปริศนา และกิจกรรมท้าทายแบบโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ คุณยังสามารถเล่นเกมอย่างหมากรุกหรือหมากฮอสได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการหยุดเลื่อนหน้าจอและใช้เวลาอย่างมีคุณค่า!
หากคุณเป็นคนรักการอ่านตัวยง ลองใช้เทคนิค ChatGPT prompt เพื่อสร้างเรื่องสั้นของคุณเองสำหรับการอ่านอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเลือกประเภท (และชะตากรรมของตัวละคร) ได้ด้วยตัวคุณเอง! 💫
25. สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
ทุกคนต่างก็รู้สึกเบื่อหน่ายในวันจันทร์เป็นบางครั้ง และสำหรับผู้ที่มีบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยก่อนที่คุณจะเริ่มการโทรหรือการประชุมแบบพบหน้ากัน!
ใช้ ChatGPT AI เป็นกูรูด้านแรงบันดาลใจของคุณและเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
มีเคล็ดลับง่ายๆ สำหรับ ChatGPT: "ฉันรู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะเริ่มต้นวันใหม่ ช่วยแชร์คำคมและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันหน่อยได้ไหม"
เพียงแค่ใช้รูปแบบของข้อความนี้และแสดงเป้าหมาย ความท้าทาย และความปรารถนาของคุณ แชทบอทจะสร้างกำลังใจเฉพาะบุคคล คำแนะนำที่เหมาะสม เคล็ดลับ เทคนิค และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
ดังนั้น คุณจะเห็นได้ว่าไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ChatGPT สิ่งที่คุณต้องการคือเพียงเทคนิคการให้คำสั่งที่ดีเพื่อให้เริ่มต้นได้
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT
แม้ว่า ChatGPT จะมีประโยชน์มากมาย แต่เราต้องยอมรับข้อจำกัดและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน
- การควบคุมเนื้อหาที่สร้างขึ้นอย่างจำกัด: ความสามารถของ ChatGPT ในการสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์นั้นมาจากการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ด ชุดข้อมูลนี้อาจมีอคติ ความไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ ข้อความที่สร้างขึ้นอาจสะท้อนอคติเหล่านี้หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมรวมอยู่ด้วย
- ข้อกังวลทางจริยธรรม: ความสามารถในการสร้างข้อความที่สมจริงและน่าเชื่อถือก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ตัวอย่างเช่น ผู้ไม่หวังดีอาจใช้ ChatGPT ในการเขียนข่าวปลอมหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่สร้างเว็บไซต์ทั้งเว็บ ซึ่งทำให้การแยกแยะระหว่างเนื้อหาจริงกับเนื้อหาปลอมเป็นเรื่องยาก
- การขาดความฉลาดทางอารมณ์: ChatGPT ไม่สามารถเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความหงุดหงิด เนื่องจากผู้ใช้คาดหวังให้ ChatGPT เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาหรือให้การสนับสนุนทางอารมณ์
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ChatGPT รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบกับโมเดลและข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา หลายคนได้แสดงความกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้ ติดตามพฤติกรรม หรือใช้เพื่อโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเหล่านี้และใช้ ChatGPT อย่างมีความรับผิดชอบ
ในที่สุด, แม้ว่า ChatGPT สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้, มันไม่สามารถแทนที่ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นต้นฉบับของมนุษย์ได้.
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT เพื่อช่วยเหลือคุณในการทำงาน
แน่นอน, ChatGPT สามารถทำได้มากมาย, แต่หากคุณต้องการมากขึ้น,มีบริการทางเลือกมากมายของ ChatGPTให้เลือกใช้บริการ. หากคุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจร, เราได้คำตอบไว้ให้คุณแล้ว!
ClickUp AI สามารถช่วยคุณจัดการทีมของคุณ, ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้น, ทำให้การงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ทำให้โครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, และมีประโยชน์ในหลายๆ ทาง
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ คิดถึง ClickUp เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การนัดหมาย การส่งการแจ้งเตือน และการสร้างรายงาน
ด้วยClickUp AI ผู้เชี่ยวชาญในบทบาทต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น นักการตลาดสามารถป้อนคำสั่งสั้นๆ และสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถจัดทำคู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOP)ได้โดยไม่ต้องเหนื่อย
ผสาน ClickUp AI กับเทมเพลตหลายร้อยแบบที่มีให้คุณใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของแพลตฟอร์ม มีเทมเพลตสำหรับแทบทุกกรณีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการตลาด การดำเนินงาน การจัดการผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำออกจากแพลตฟอร์มเลย—ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการรักษาไว้ 🙌🏼
อินเทอร์เฟซเชื่อมต่อทีมของคุณอย่างไร้รอยต่อ มีฟีเจอร์หลายอย่าง เช่น การแชทแบบเรียลไทม์ เอกสารที่ใช้ร่วมกัน และแดชบอร์ดเฉพาะโครงการ—ซึ่งทั้งหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน
เครื่องมือนี้ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ โดยเรียนรู้ความชอบของคุณและแนะนำการทำงานอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์
ClickUp ยังให้บริการห้องสมุดของคำสั่งที่ถูกสร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ผสมผสานกับเสียงของแบรนด์คุณ และปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่ม. มันวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และสัญญาณการซื้อเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบแต่ละครั้งให้เหมาะกับผู้ใช้.
ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถสร้างความไว้วางใจและค้นพบความต้องการของลูกค้าผ่านการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเกินความคาดหวังและสร้างความภักดีที่ยั่งยืน
พร้อมที่จะสัมผัสเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำภารกิจของคุณได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่?
เริ่มต้นใช้งานClickUp AIวันนี้!