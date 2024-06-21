กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับธุรกิจ (พร้อมตัวอย่างคำสั่งและคำแนะนำการใช้งาน)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ แต่คุณจะบูรณาการเครื่องมือขั้นสูงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
แม้จะมีความตื่นเต้นในช่วงแรกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ แต่คนส่วนใหญ่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ตัดสินใจหลายคน ยังคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เพียงผิวเผินเท่านั้น
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดช่องว่างนี้ หนึ่งในนั้นคือความซับซ้อนของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีแนวคิดที่ซับซ้อน เช่น เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ การนำเสนอที่บิดเบือนในภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และข่าว มักจะขยายความสามารถของ AI ให้เกินจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด นอกจากนี้ ยังขาดแหล่งข้อมูลการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเข้าถึงได้ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างความตระหนักรู้ขั้นพื้นฐานกับความเข้าใจทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง
เกือบทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI นี้ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมักหมายความว่าผู้คนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI อย่างเต็มที่
แม้ว่า ChatGPT ไม่สามารถทำให้กระบวนการวิจัยและการดำเนินงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้โดยตรง แต่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อ:
- สรุปหัวข้อใหญ่
- สร้างเอกสารสรุปสำหรับทีมการตลาดของคุณ
- แก้ไข, จัดทำเอกสาร, หรือเขียนโค้ด
- สร้างเนื้อหา
- คิดค้นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- แปลข้อความเป็นภาษาอื่น
- ตอบข้อซักถามของลูกค้า
- สแกนบทความออนไลน์หลาย ๆ บทความเพื่อผลลัพธ์ที่รวมกัน
นอกจากนี้ กรณีการใช้งานของ ChatGPT ยังสามารถช่วยในด้านการแพทย์, เกม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวางแผนกิจกรรม, อีคอมเมิร์ซ, การเงินส่วนบุคคล, การเขียนบท, การแปลภาษา, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ
เราจะแสดงให้คุณเห็น 14 กรณีการใช้งาน ChatGPT พร้อมประวัติของเครื่องมือ AI นี้และแนวทางบางประการในการใช้งาน 🤖
คำจำกัดความและประวัติของ ChatGPT
พัฒนาโดย OpenAI, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) ถูกแนะนำครั้งแรกในปี 2018. โมเดลแรกเริ่มใช้กรอบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning - DL) เพื่อเข้าใจและสร้างข้อความอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์ ซึ่งเรียกว่าการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP).
ในปี 2019, GPT-2 ได้รับการเผยแพร่พร้อมกับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและวิธีการฝึกอบรมที่ก้าวหน้าขึ้น. ผลจากการนี้, บอทเริ่มสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบท.
ในปี 2020 OpenAI ได้เปิดตัว GPT-3 ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสร้างข้อมูลขององค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกขั้น แต่การเปิดตัว GPT-4 ในปี 2022 คือจุดที่ ChatGPT ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างแท้จริง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัวสร้างข้อความ AIนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในการสนทนาตามความก้าวหน้าล่าสุด
ผลลัพธ์คือ การตอบสนองของบอทตอนนี้มีความคล้ายคลึงกับ การสนทนาแบบมนุษย์ และให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายงานประจำวัน การปรับแต่งอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณสามารถแก้ไขคำถามที่เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมและในหลายรูปแบบของเนื้อหาได้
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตาราง เขียนงานวิจัย ร่างเอกสารทางกฎหมาย จัดทำจดหมายข่าว พัฒนาเอกสารวางแผน หรือทำการวิจัย ChatGPT ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ
วิธีการทำงานของ ChatGPT
นี่คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ ChatGPT ใช้คำสั่งเพื่อสร้างข้อความแบบไดนามิก
การใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM)
เครื่องมือ AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลจำนวนมหาศาลบนอินเทอร์เน็ต โดยการ เรียนรู้ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างคำ ในประโยคหลายล้านประโยค โมเดลสามารถสร้างวลีและย่อหน้าตามข้อความของคุณ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าคำสั่งหรือคำกระตุ้น
การทำงานของมัน โดยเฉพาะความสามารถในการจำและการประมวลผลข้อมูล มีความคล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ChatGPT เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ เครื่องมือนี้ประมวลผลข้อความที่คุณป้อนและสร้างเนื้อหาใหม่โดยอิงจาก รูปแบบและข้อมูลที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรม
เมื่อใดก็ตามที่ ChatGPT ได้รับคำสั่งหรือคำถาม มันจะเข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ คล้ายมนุษย์ และในรูปแบบการสื่อสารที่ร้องขอ
การเรียนรู้แบบปรับตัว
ChatGPT โดดเด่นด้วยความสามารถในการเรียนรู้แบบโต้ตอบเมื่อเทียบกับโมเดล AI อื่นๆ
ทุกการโต้ตอบกับคุณช่วยให้บอท ปรับปรุงความเข้าใจ ของคำถามของคุณและปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น วิธีการเรียนรู้แบบปรับตัวนี้ช่วยให้โมเดล AI สามารถช่วยเหลือความต้องการของคุณได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
14 กรณีการใช้งาน ChatGPT ครอบคลุมเจ็ดฟังก์ชัน
คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม, การแก้ไข, การสร้างไอเดียแคมเปญ, การสร้างรายงาน, และอื่น ๆ
นี่คือ 15 กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับฟังก์ชันต่างๆ ในที่ทำงาน:
ChatGPT ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
กรณีการใช้งานที่ 1: การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การผสาน ChatGPT เข้ากับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานของบริษัท คุณสามารถทำให้การส่งมอบ เอกสารปฐมนิเทศที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล เป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น โมดูลการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทหน้าที่
ความสามารถในการสร้างเอกสารทางการบริหารที่มีการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาที สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้
ระดับการปรับแต่งส่วนบุคคลนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งาน และให้ทีม HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสูงขึ้น เช่น การเจรจาเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง
🤖 คำสั่ง: "สร้างคู่มือการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานใหม่ในบริษัทซอฟต์แวร์ของฉัน รวมถึงนโยบายสำคัญและการแนะนำทีม ใช้โทนเสียงที่เป็นมืออาชีพ"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 2: คำแนะนำในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ChatGPT สามารถช่วยคุณจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานได้โดยการให้ แนวทางและมารยาทในการสื่อสาร ตามแนวทางที่ดีที่สุด
สามารถแนะนำแนวทางการไกล่เกลี่ยและให้คำแนะนำเฉพาะทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนได้ ลองผสานคำแนะนำเหล่านี้กับเทมเพลต HR ฟรีเพื่อเสริมสร้างเครื่องมืออัตโนมัติให้กับทีม HR ของคุณ
🤖 คำสั่ง: "สร้างคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกทีมสองคนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในโครงการ"
ผลลัพธ์:
คำแนะนำ ChatGPT ของ ClickUp สำหรับทีมHRมาพร้อมกับคำแนะนำมากกว่า 140 ข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
คุณสามารถทำให้กระบวนการพัฒนาเอกสารสำหรับพนักงานที่เพิ่งเข้าร่วมงาน, ถูกลดตำแหน่ง, และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ ด้วยการใช้คำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถรับประกันได้ว่าพนักงานของคุณจะได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พวกเขาจะทำงานกับคุณ
ChatGPT ใน การตลาด
กรณีการใช้งานที่ 3: การสร้างเนื้อหา
ข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ของ ChatGPT ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ได้ คุณสามารถ สร้างเนื้อหาฉบับร่างคุณภาพสูง ที่ตรงตามแนวทางที่คุณกำหนด
จากการเขียนบล็อกโพสต์ที่น่าสนใจด้วยหัวข้อที่ดึงดูด ไปจนถึงการสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ปฏิทิน และกลยุทธ์ต่างๆ คุณสามารถผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
บอทยังวิเคราะห์เนื้อหาที่มีอยู่เพื่อแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้องและคำอธิบายเมตาสำหรับการปรับแต่ง SEO และการมีส่วนร่วมของผู้ชม การปรับให้เหมาะสม สิ่งนี้ใช้ได้กับจดหมายข่าว โบรชัวร์ เรียงความ อีเมล และสื่อการตลาดต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถขอให้บอทปรับเนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางดิจิทัลให้สูงสุดได้
🤖 คำสั่ง: "สร้างปฏิทินเนื้อหาสำหรับบล็อกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ปรับปรุงหัวข้อและให้รายละเอียดเนื้อหาสำหรับแต่ละหัวข้อ"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 4: การพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์
เครื่องมือ AI นี้สามารถช่วยสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์โดยการระดมความคิดสำหรับข้อความของแบรนด์, น้ำเสียง, และสัญญาณทางสายตา.
คุณสามารถสร้าง อัตลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน ในทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลได้โดยการแบ่งปันข้อมูลอ้างอิงและขอความช่วยเหลือ
ChatGPT ยังสามารถช่วยคุณสร้าง คู่มือสไตล์การสร้างแบรนด์ที่ครอบคลุม ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ส่งเสริมการจดจำแบรนด์
🤖 คำสั่ง: "พัฒนาคู่มือกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำหรับเสื้อผ้าแนวรักษ์โลกใหม่ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอายุ 17-28 ปี เน้นรูปแบบการสื่อสารหลักและเทคนิคการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย"
ผลลัพธ์:
ClickUp's ChatGPT Prompts for Marketing สามารถ ช่วยคุณสร้างกรอบอีเมลสำหรับติดต่อครั้งแรก, ข้อความโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์, และงานการตลาดเนื้อหาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ได้. คุณยังสามารถทำวิจัยคำค้นหาและสร้างแผนการตลาดแบบเอฟฟิลีต์ได้ภายในไม่กี่นาที.
ChatGPT ใน วิศวกรรม
กรณีการใช้งานที่ 5: ความช่วยเหลือในการดีบักโค้ด
คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการระบุรูปแบบโค้ดที่มีปัญหาและขอการแก้ไขที่เป็นไปได้
โดยการตีความบันทึกข้อผิดพลาดของคุณแบบเรียลไทม์ ChatGPT ช่วยประหยัดเวลาในระหว่างการแก้ไขปัญหา
บอทยังได้รับการฝึกฝนให้ สร้างเอกสารประกอบโค้ด โดยอ้างอิงจากการแก้ไขที่ตรวจพบและกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะเสร็จสิ้น ตอนนี้สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาที
🤖 คำสั่ง: "วางโค้ดที่นี่ – คุณสามารถประเมินบล็อกโค้ดนี้และอธิบายว่าทำไมฉันถึงได้รับข้อผิดพลาดได้ไหม? นอกจากนี้ กรุณาสร้างรายงานเอกสารโค้ดสำหรับคำขอนี้ด้วย"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 6: การสร้างเอกสารทางเทคนิค
คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างเอกสารทางเทคนิคสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมของคุณ
เครื่องมือ AI สามารถสร้างคู่มือ, คู่มือการตั้งค่า, และข้อมูลจำเพาะของสินค้าได้อย่างชัดเจน, กระชับ, และถูกต้อง. สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้เอกสารมีความสอดคล้องกัน. นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารช่วยเหลือสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าได้.
🤖 คำสั่ง: "สร้างคู่มือผู้ใช้ที่ครอบคลุมสำหรับเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ของเรา รวมถึงการติดตั้ง คุณสมบัติ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ"
ผลลัพธ์:
คำแนะนำสำหรับ ChatGPT ของ ClickUp สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยคู่มือการใช้งานสำหรับการป้อนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ข้อมูล กระบวนการ และอื่น ๆ คำแนะนำเหล่านี้ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและตรวจจับข้อผิดพลาดภายในไม่กี่วินาที ทำให้ทีมวิศวกรรมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ChatGPT ใน การเงิน
กรณีการใช้งานที่ 7: การวิเคราะห์การลงทุน
ChatGPT ช่วยนักวิเคราะห์การเงินเช่นคุณโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาการลงทุนและการวิจัยตลาด
ความสามารถของเครื่องมือในการ ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และเน้นแนวโน้มของกำไรและขาดทุนในแต่ละช่วงเวลา เป็นสิ่งที่ได้รับการพึ่งพาอย่างกว้างขวางในแวดวงการเงิน
ใช้ ChatGPT เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดและเข้าใจโอกาสทางการลงทุนในอดีตและปัจจุบัน
🤖 คำสั่ง: "วิเคราะห์แนวโน้มปัจจุบันในตลาดพลังงานหมุนเวียนและระบุโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับไตรมาสถัดไป"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 8: การจัดการความเสี่ยง
การใช้ ChatGPT เพื่อระบุความเสี่ยงทางการเงินและเสนอแนะกลยุทธ์การลดความเสี่ยง ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาการจัดการความเสี่ยงของคุณ
สามารถวิเคราะห์รายงานทางการเงิน, สภาพตลาด, และการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงแบบครบวงจรได้. คุณยังสามารถขอให้ ChatGPT ทำ การประเมินความเสี่ยง สำหรับกองทุนรวม, พันธบัตร, หุ้นรายตัว, และเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ได้.
🤖 คำสั่ง: "ประเมินความเสี่ยงทางการเงินในการเข้าสู่ตลาดเอเชียภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และเสนอแนะกลยุทธ์การลดความเสี่ยง"
ผลลัพธ์:
ClickUp's ChatGPT Prompts สำหรับโครงการด้านการเงินเหมาะสำหรับการให้ความรู้ทางการเงินตามความต้องการเพื่อแก้ไขข้อสงสัยทางการเงินของคุณภายในไม่กี่วินาที
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน หรือการวางแผนงบประมาณและเทคนิคการลงทุน คำแนะนำของเราใช้เครื่องมือ AI นี้เพื่อปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมภายในไม่กี่นาที
ChatGPT ในการเขียน
กรณีการใช้งานที่ 9: ความช่วยเหลือด้านการวิจัย
นักเขียนสามารถใช้ ChatGPTเป็นผู้ช่วยวิจัยได้แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายหน้าเว็บ คุณสามารถได้รับ คำตอบที่รวบรวมไว้ จาก ChatGPT คำตอบนี้ได้มาจากการสแกนแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น บทความทางวิชาการ, บล็อก, รายงาน, เป็นต้น
นอกจากนี้ คุณสามารถขอสรุปเนื้อหา โครงร่างเนื้อหา หลักฐานที่สนับสนุนเนื้อหาของคุณ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
🤖 คำสั่ง: "สรุปผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการทำงานทางไกลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 10: การพัฒนาเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเรื่องราวและพัฒนาโครงเรื่อง ลองให้เครื่องมือนี้ช่วยแนะนำ องค์ประกอบของเรื่องเล่า และทิศทางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปกติอาจต้องใช้เวลาหลายวันในการคิดและบันทึกไว้
ทดลองใช้ ChatGPT โดยขอให้มันขยายรายละเอียดพื้นหลังของตัวละคร โดยดึงแรงบันดาลใจจากรายการทีวีและบทภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ
🤖 คำสั่ง: "สร้างโครงเรื่องสำหรับนิยายวิทยาศาสตร์แนวลึกลับที่ตั้งอยู่ในมายอร์กาช่วงปี 1950"
ผลลัพธ์:
ClickUp's ChatGPT Prompts for Writingจะช่วยให้การสร้างเนื้อหาและสรุปเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณจะได้รับแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ สำหรับหัวข้อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสคริปต์ จดหมายข่าว บล็อก โบรชัวร์ หรืออีเมล
ChatGPT ในการ บริหารโครงการ
กรณีการใช้งานที่ 11: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการควบคุมและปรับแต่ง การจัดสรรทรัพยากรโครงการ เพียงป้อนข้อกำหนดของโครงการ ระยะเวลา ความสามารถของสมาชิกในทีม และตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ผลลัพธ์จะแนะนำขั้นตอนและเทคนิคสำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
🤖 คำสั่ง: "แนะนำแผนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะเวลาสามเดือน โดยมีทีมห้าคนและงบประมาณ 40,000 ดอลลาร์"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 12: การวางแผนการบรรเทา
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการตั้งแต่ระยะแรกสามารถปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพของการบริหารโครงการตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ
ChatGPT สามารถเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และรายงานโครงการเพื่อ ทำนายความเสี่ยง ของการเกินงบประมาณ, การล่าช้าของระยะเวลา, และการขาดแคลนทรัพยากร
🤖 คำสั่ง: "วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศที่กำลังจะมาถึงของฉัน และเสนอแนะกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมโดยอ้างอิงจากโครงการที่คล้ายกันในอดีต"
ผลลัพธ์:
คำแนะนำการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถลดเวลาที่คุณใช้ในการสร้างไทม์ไลน์และจัดสรรปริมาณงานที่เหมาะสม คำแนะนำเหล่านี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการและการรวมการตรวจสอบจากลูกค้าอย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ทีมต่างๆ สับสน
ChatGPT ในการจัดการผลิตภัณฑ์
กรณีการใช้งานที่ 13: การรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์
ChatGPT สามารถทำการประเมินผลตอบรับในวงกว้างและรวบรวม ความคิดเห็นของลูกค้า เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ จากนั้นสามารถจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นเหล่านี้เป็นหัวข้อและนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสำหรับการปรับปรุงได้
จากการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึงการมองเห็นโอกาสในการนวัตกรรมและการใช้งานที่ดีขึ้น คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการอัปเดตฟีเจอร์และการพัฒนาใหม่ได้
🤖 คำสั่ง: "รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปมือถือของเราเพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง"
ผลลัพธ์:
กรณีการใช้งานที่ 14: การวิเคราะห์คู่แข่ง
ทำการวิเคราะห์คู่แข่งโดยให้ ChatGPT รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง
การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของคุณและคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวรับมือกับยอดขายที่ลดลงหรือการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งล่วงหน้าได้
🤖 คำสั่ง: "ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่งของสมาร์ทโฟนระดับกลางที่เปิดตัวภายในปีที่ผ่านมา โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับชุดคุณสมบัติและกลยุทธ์ด้านราคาของพวกเขา"
ผลลัพธ์:
คำแนะนำการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้การคิดค้นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ การสร้างข้อเสนอคุณค่าใหม่เพื่อการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และการศึกษาปัญหาของลูกค้าในอุดมคติของคุณง่ายขึ้น
การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า และวิเคราะห์เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ สามารถประหยัดเวลาในการวิจัยได้หลายสัปดาห์
การใช้ ChatGPT อย่างระมัดระวังและแนวทางปฏิบัติ
มาดูข้อควรพิจารณาและแนวทางสำหรับผู้ใช้ ChatGPT กัน:
ข้อพิจารณาทางจริยธรรมเมื่อใช้ ChatGPT
นี่คือข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่ควรระลึกไว้เมื่อใช้ ChatGPT:
- ความโปร่งใส: จงโปร่งใสกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้ AI ในกระบวนการของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโต้ตอบกับลูกค้าที่ ChatGPT อาจสร้างคำตอบของคุณ
- ความรับผิดชอบ: กำหนดเส้นทางการรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจที่ทำโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI คุณต้องมั่นใจว่ามีกลไกสำหรับการตรวจสอบและแทรกแซงของมนุษย์เมื่อจำเป็น
- การลดอคติ: ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อระบุและลดอคติใด ๆ ในคำตอบของ AI คุณต้องการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการฝึกอบรมของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดอคติ
- ความถูกต้อง: ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ ChatGPT นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การดูแลสุขภาพหรือการให้คำปรึกษาทางการเงิน
แนวทางสำหรับธุรกิจที่ใช้ ChatGPT
นี่คือแนวทางบางประการหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใช้ ChatGPT:
- การฝึกอบรมผู้ใช้: ฝึกอบรมทีมของคุณอย่างละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบและการจัดการกับบอท AI อย่าลืมให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการเข้าใจข้อจำกัดของมันและรายละเอียดปลีกย่อยในการตีความผลลัพธ์ของมัน
- กลไกการให้ข้อเสนอแนะ: นำระบบการให้ข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งมาใช้ ซึ่งทีมของคุณสามารถรายงานความไม่ถูกต้อง ปัญหา หรือข้อกังวลทางจริยธรรมที่พบในคำตอบของ ChatGPT ได้
- การติดตามอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ ChatGPT อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความเกี่ยวข้องของคุณภาพการตอบสนอง
- การกำหนดวัตถุประสงค์: ขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมายของการใช้ ChatGPT ในธุรกิจของคุณ
ทางเลือกของ ChatGPT ในวงการปัญญาประดิษฐ์
ในขณะที่ IBM Watson Assistant มีความสามารถในการรองรับหลายภาษาและเน้นการใช้งานในระดับองค์กร Microsoft Azure's Bot Service มีการปรับใช้หลายช่องทางและสามารถผสานรวมกับบริการของ Azure ได้
ในทำนองเดียวกัน Rasa ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส และ Google Dialogflow ที่เน้นด้าน NLP เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน ChatGPT
เรายังได้เปรียบเทียบ ChatGPT และ Google Geminiและพบจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ในทั้งสองระบบ
ClickUp Brain เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. มันมีคุณสมบัติเหมือนกับ ChatGPT และยังเป็นการเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง.
ผู้ช่วย AI นี้ผสานการทำงานโดยตรงกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการงาน กระบวนการทำงาน และการสื่อสารภายในระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ClickUp Brain สามารถทำงานอัตโนมัติในงานบริหารโครงการที่เป็นกิจวัตร เช่น การอัปเดตสถานะงานและการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและข้อมูลใหม่จากลูกค้า
นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUp Brain ที่ช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น:
- สร้างเนื้อหาเฉพาะบทบาท
- เขียนและแก้ไขด้วย ClickUp AI
- ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- สร้างการอัปเดตทีมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- สร้างและมอบหมายงาน
- ตอบกลับความคิดเห็นในภารกิจ
- ถอดเสียงคลิปเสียง
- แปลและปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
