เพิ่มประสิทธิภาพทางวิศวกรรม: กลยุทธ์สำหรับผู้จัดการและนักพัฒนา

ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเล็กหรือใหญ่ ความไม่มีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมสร้างความรำคาญให้กับทั้งทีม ทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้า และนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน พวกมันทำให้ทรัพยากรที่มีค่าสูญเปล่า ทำให้โครงการของคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและกำหนดเวลาได้
ในประเด็นนี้ ขอให้เราสำรวจแนวคิดที่ช่วยทีมวิศวกรรมให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก—นั่นคือ ประสิทธิภาพทางวิศวกรรม เราจะพูดคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่ความหมายของมันไปจนถึงวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือประสิทธิภาพทางวิศวกรรม?
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมหมายถึงการบรรลุผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เช่น เวลา วัสดุ พลังงาน หรือแรงงาน ยิ่งผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่วางแผนไว้มากเท่าใด ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อจัดการวิศวกรและเกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการ การออกแบบ และวิธีการให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุดในขณะที่ลดปัจจัยนำเข้าให้น้อยที่สุด
เป้าหมายคือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
ความสำคัญของการมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมในการพัฒนาโครงการ
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมรับประกันว่า:
- โครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการล่าช้า
- ต้นทุนโครงการจะลดลงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในโครงการที่มีงบประมาณจำกัดหรือมีเงินทุนคงที่
- ความเสี่ยงถูกระบุและลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นของวงจรชีวิตโครงการเพื่อลดความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง, การทำงานซ้ำ, หรือการล้มเหลวของโครงการ
- คุณภาพได้รับการรักษาไว้ตามมาตรฐานที่ตรงหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการในด้านต่อไปนี้:
- การพัฒนาซอฟต์แวร์
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- ระบบพลังงาน
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมของวงจรชีวิตการพัฒนา ระบบ
คุณอาจพบเจอคำที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางวิศวกรรม—วงจรชีวิตการพัฒนาของระบบ (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC)
SDLC เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งใช้ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์และพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ คุณจะมีขั้นตอนต่างๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนทั่วไปของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วย:
- การวางแผน
- การวิเคราะห์
- การออกแบบ
- การนำไปปฏิบัติ
- การทดสอบ
- การปรับใช้
- การบำรุงรักษา
แนวคิดนี้ส่งเสริมแนวทางแบบวงจรในการพัฒนาโครงการ โดยเปิดโอกาสให้มีการประเมินและปรับปรุงซ้ำอย่างเพียงพอ หากดำเนินการอย่างถูกต้อง วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ (SDLC) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางวิศวกรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ปรับกระบวนการให้มีความคล่องตัว และจัดการความเสี่ยง
คุณสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณหยุดชะงักโดยการนำการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์มาใช้ ซึ่งนำเราไปสู่หัวข้อต่อไป
บทบาทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เป็นแนวทางที่เน้นความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และการส่งมอบคุณค่าที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้าผ่านการปรับปรุงทีละน้อยและการวนซ้ำอย่างรวดเร็ว
ผู้นำด้านวิศวกรรมที่ใช้เครื่องมือนี้มุ่งเน้นสามสิ่ง:
- การวางแผนแบบปรับตัว
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
- ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทีมข้ามสายงาน
ทีมวิศวกรรมที่นำวิธีการแบบอไจล์มาใช้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ตามรายงานของ Harvard Business Review บริษัทที่นำวิธีการแบบอไจล์มาใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 60% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของแนวทางนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับการวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นมาตรวัดเชิงปริมาณที่ได้มาตรฐานซึ่งช่วยประเมินอัตราความสำเร็จของความพยายามของคุณในด้านประสิทธิภาพทางวิศวกรรม
พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ เวลาการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรประสิทธิภาพ และคุณภาพ ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการเชิงกลยุทธ์และวัดผลได้เพื่อปรับปรุงสิ่งเหล่านี้
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มีคุณค่าเหล่านี้เพื่อช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิศวกรรม
1. ระยะเวลาในการหมุนเวียน
เวลาในการรอบคือระยะเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจหรือกระบวนการเฉพาะให้เสร็จสมบูรณ์ (ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ) และมักจะติดตามโดยใช้การบันทึกเวลาหรือซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
สูตรการวัดเวลาวงจร: เวลาวงจร = เวลาทั้งหมด/จำนวนวงจร
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมซอฟต์แวร์ทำคุณสมบัติ 10 อย่างเสร็จใน 20 วันทำงาน ในกรณีนี้ เวลาทั้งหมดจะเป็น 20 วันทำงาน และจำนวนรอบจะเป็น 10 รอบ
เวลาในการดำเนินการ = 20 วันทำการ / 10 ฟีเจอร์ = 2 วันทำการต่อฟีเจอร์
เวลาในการทำงานที่ลดลงหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น, ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น, และการลดความล่าช้าให้น้อยที่สุด, ในขณะที่เวลาในการทำงานที่ยาวนานบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ไม่ดี.
2. เวลาสำหรับการเขียนโค้ด
เวลาการเขียนโค้ดวัดระยะเวลาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ใช้ในการเขียนหรือแก้ไขโค้ด สามารถติดตามได้โดยใช้เครื่องมือติดตามเวลา, เครื่องมือจัดการโครงการสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์, หรือระบบควบคุมเวอร์ชัน ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติตามกำหนดเวลา, การระบุปัญหาคอขวดอย่างรวดเร็ว, และการจัดสรร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เวลาการเขียนโค้ดที่ยาวนานหมายความว่านักพัฒนาของคุณใช้เวลานานเกินไปในการเขียนโค้ด ซึ่งบ่งชี้ว่ามีช่องทางในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เวลาหยุดทำงาน
เวลาหยุดทำงาน (Downtime) คือหน่วยเวลาที่อุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากบำรุงรักษา, การเสียหาย, หรือปัจจัยอื่น ๆ ติดตามด้วยบันทึกเวลาหยุดทำงาน (Downtime logs) หรือระบบติดตามอุปกรณ์ และใช้ข้อมูลเวลาหยุดทำงานเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และค้นหาวิธีแก้ไขอย่างถาวร
เวลาหยุดทำงานสูงบ่งชี้ถึงการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของกระบวนการบ่อยครั้ง ในขณะที่เวลาหยุดทำงานต่ำชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่เชื่อถือได้
4. เวลาที่มารับ
เวลาในการรับหรือตอบสนองวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับและจัดการกับคำขอหรืองานที่เข้ามา เช่น การสอบถามจากลูกค้าหรือตั๋วสนับสนุน
ติดตามตัวชี้วัดนี้ผ่านระบบตั๋วมาตรฐานเช่น SupportBee หรือ Help Scout
เวลาการรับของที่สั้นหมายความว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาของคุณมีประสิทธิภาพ ขณะที่เวลาการรับของที่ยาวนานบ่งชี้ว่าคุณต้องเร่งการบริการลูกค้า
5. เวลาทบทวน
เวลาในการทบทวนคือเวลาที่ใช้ในการประเมินงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ สามารถติดตามได้โดยใช้ เครื่องมือแผนผังกระบวนการหรือการติดตามวงจรความคิดเห็นด้วยตนเอง
6. เวลาการPLOY
ต่างจากเวลาหยุดทำงาน เวลาการPLOY เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์—มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การวิเคราะห์กระบวนการสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หรือที่เรียกว่าเวลาการนำไปใช้ หรือเวลาการPLOY, เวลาการPLOY คือการวัดระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่การเริ่มต้นคำขอคุณสมบัติหรือภารกิจจนถึงการปล่อยให้เข้าสู่การทดสอบหรือสภาพแวดล้อมการผลิต.
เวลาการPLOYต่ำหมายถึงรอบการปล่อยที่เร็วขึ้น การส่งมอบคุณสมบัติใหม่หรือการแก้ไขให้แก่ผู้ใช้ปลายทางได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยรวม เวลาการPLOYสูงบ่งชี้ถึงปัญหาในกระบวนการPLOY และจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของวิศวกร การปรับปรุงตัวชี้วัดนี้สามารถเร่งเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้
7. ความถี่ในการปรับใช้
ความถี่ในการปรับใช้ หมายถึง ความถี่ที่คุณปรับใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถติดตามได้โดยใช้บันทึกการปรับใช้หรือปฏิทินการปล่อยเวอร์ชัน
ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงมาก เช่น SaaS, อีคอมเมิร์ซ และการเงิน ความถี่ในการปรับใช้ที่สูงบ่งชี้ว่าคุณสามารถมอบคุณค่าให้กับผู้ใช้ได้เร็วขึ้น ในขณะที่ความถี่ที่ต่ำหมายความว่าคุณใช้เวลานานขึ้นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ
8. อัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FTFR)
อัตราการแก้ไขครั้งแรกประเมินเปอร์เซ็นต์ของปัญหาอุปกรณ์หรือระบบที่ได้รับการแก้ไขสำเร็จในครั้งแรก
สูตรการวัดอัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรก: อัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรก = (จำนวนเหตุการณ์ที่แก้ไขได้ในความพยายามครั้งแรก / จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด) x 100
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมสนับสนุนทางเทคนิคของคุณได้รับคำขอความช่วยเหลือ 100 รายการในเดือนหนึ่ง และจากจำนวนนั้น พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ 80 รายการโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือติดต่อกลับ
อัตราการแก้ไขครั้งแรกจะเท่ากับ FTFR = (80 / 100) x 100 = 80%
ค่า FTFR ที่ต่ำบ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้า ค่า FTFR ที่สูงหมายความว่าทีมสนับสนุนลูกค้าหรือทีมบำรุงรักษาของคุณมีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก
9. อัตราการแก้ไขงาน
ในอุดมคติแล้ว คุณต้องการให้เครื่องจักร/โค้ดทั้งหมดสมบูรณ์แบบและไม่มีวันขัดข้อง อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการประกอบหรือวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อัตราส่วนการแก้ไขซ้ำคือเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่วิศวกรเขียนโค้ดใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขโค้ดที่เพิ่งอัปเดตไปไม่นาน (น้อยกว่า 30 วัน)
แม้ว่าการปรับปรุงบางส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามธรรมชาติ (จำนวนนี้อาจแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของผู้ร่วมงานและลักษณะงาน) แต่สัดส่วนการปรับปรุงที่สูงอาจบ่งชี้ถึงข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง และความไม่คุ้นเคยกับฐานโค้ด
10. การใช้ทรัพยากร
การวางแผนทรัพยากรเป็น KPI ที่สำคัญสำหรับประสิทธิภาพทางวิศวกรรม เนื่องจากช่วยให้ผู้จัดการโครงการวัดประสิทธิภาพและความพยายามในช่วงเวลาที่กำหนด
ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถคาดการณ์ทรัพยากรที่มีอยู่ข้ามหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนตารางการทำงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสุขภาพของโครงการให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด
สูตรในการคำนวณการใช้ทรัพยากรคือ: ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด/ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่มี x 100
11. ยอดคงเหลือ/ขีดจำกัดของงานระหว่างดำเนินการ (WIP)
งานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) คืองานใด ๆ ที่ได้เริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ องค์กรจำเป็นต้องลดระยะ WIP ลง เนื่องจากยิ่งงานหรือรายการใดอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการนานเท่าไร ประสิทธิภาพของทีมและบริษัทก็จะยิ่งลดลงตามไปด้วย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile การกำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในกระบวนการ (WIP) ช่วยให้คุณสามารถระบุความไม่มีประสิทธิภาพและคอขวดในกระบวนการได้ ทำให้กระบวนการไหลลื่นขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และรักษาจังหวะการทำงานที่เหมาะสมระหว่างการทำงานที่ว่างเปล่ากับการทำงานหนักเกินไป
คุณกำหนดยอดคงเหลือของงานระหว่างทำอย่างไร?
ก่อนอื่น โปรดจำไว้ว่ายอดคงเหลือ WIP สามารถสลับกันได้ และหากคุณกำลังทำเป็นครั้งแรก มีโอกาสสูงที่คุณจะทำผิดพลาด
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้สองประการเพื่อเริ่มต้น:
- จำนวนคนในทีมของคุณ
- จำนวนงานที่ทุกคนต้องทำในเวลาใด ๆ
ยอดคงเหลือของงานระหว่างทำจะอยู่ในช่วง:
- ขนาดทีมของคุณ + 1
- ขนาดทีมของคุณ x 2
สำหรับทีมที่มีสมาชิก 15 คน ควรกำหนดขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP) ไว้ระหว่าง 16 (15+1) ถึง 30 งาน (15×2)
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมทบทวนขีดจำกัดของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
12. ความแม่นยำในการวางแผน
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว คำถามนี้คงคุ้นเคย: คุณจะทำสิ่งนั้นได้นานแค่ไหน?
การสำรวจล่าสุดพบว่าความแม่นยำในการวางแผนเฉลี่ยของทีมมากกว่า 2,000 ทีมอยู่ต่ำกว่า 50%
ความแม่นยำในการวางแผน หมายถึง จำนวนผลิตภัณฑ์, บักล็อกของผลิตภัณฑ์, หรือการวนรอบที่ทีมของคุณสามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การประมาณการนี้จะขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการ, ความพร้อมของทรัพยากร, ประสบการณ์ของทีม, และการเข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง.
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อวัดความถูกต้องของการวางแผนสำหรับประสิทธิภาพของนักพัฒนา. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความสามารถของทีมคุณและปริมาณงานที่คุณสามารถรับมือได้ในอนาคต.
วิธีการวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรม?
ขั้นตอนแรกในการวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรมคือการวางแผนกระบวนการของคุณ. ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมโดยรวมของคุณคือผลรวมของประสิทธิภาพของกระบวนการแต่ละอย่าง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีภาพที่ชัดเจนของกระบวนการเหล่านั้น.
เพื่อวางแผนกระบวนการ ให้ระบุขั้นตอนและจัดเรียงตามลำดับเวลา (หรือตามเหตุผล)
คุณอาจต้องการใช้เครื่องมือช่วยทางสายตา เช่น แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUpเพื่อให้งานง่ายขึ้น:
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม และรายการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ รวมถึงเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนต่างๆ ทำไมไม่ใช้กระดาษแผ่นเดียวในการวางแผนกระบวนการล่ะ? เทมเพลตนี้มีข้อดีหลายประการ:
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการที่ยาวนาน กระดานไวท์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด หมายความว่าคุณสามารถซูมออกและเพิ่มขั้นตอนได้มากเท่าที่ต้องการ
- ง่ายต่อการอัปเดตและแก้ไขในระหว่างกระบวนการอัปเดต
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกรให้ราบรื่น
- ฟังก์ชันลากและวางเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมข้อมูล เมื่อคุณได้วางแผนกระบวนการของคุณแล้ว คุณต้องการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อคำนวณตัวชี้วัด มีหมวดหมู่หลักของข้อมูลที่ต้องรวบรวมสามประเภท:
- เวลา: รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการนำไปใช้งาน
- การใช้ทรัพยากร: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรช่วยให้คุณทราบว่าคุณใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด (เช่น ทรัพยากรมนุษย์, อุปกรณ์, และซอฟต์แวร์)
- ความพึงพอใจของลูกค้า: ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากการให้ข้อเสนอแนะของลูกค้า, แบบสำรวจ, คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), หรือตั๋วการสนับสนุนลูกค้า
หมวดหมู่ที่สำคัญที่สุดที่นี่คือเวลา ซึ่งช่วยในการคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพส่วนใหญ่ของเรา ClickUp มีส่วนขยาย Chrome ฟรีที่ติดตามเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บเบราว์เซอร์
ลิงก์ครั้งนี้ไปยังงานใด ๆ ที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ใน ClickUp จากนั้นใช้ClickUp Dashboardเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ
นี่คือลักษณะของแดชบอร์ดการติดตามเวลา:
ขั้นตอนสุดท้ายคือการคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรมสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. ClickUp KPI Templateคือผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงในที่นี้. ตัวแบบให้คุณสร้างตัวชี้วัดที่กำหนดเองเพื่อติดตามและตั้งเป้าหมาย รวมถึงติดตามความคืบหน้าเพื่อดูว่าคุณกำลังทำได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น.
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรม
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปในการวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง:
- มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณพื้นฐาน เช่น ต้นทุนและเวลา โดยไม่พิจารณาปัจจัยที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น เช่น การใช้ทรัพยากรและระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- การจำกัดขอบเขตมากเกินไป ในกระบวนการเฉพาะ แผนกเฉพาะ หรือตัวชี้วัดเฉพาะบุคคล ซึ่งนำไปสู่การละเลยบริบทขององค์กรโดยรวม ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ครบถ้วน และพลาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
- การใช้แนวทางการวัดที่ล้าสมัยหรือไม่ยืดหยุ่น ซึ่งไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพลวัตทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
- การวัดประสิทธิภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร นำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- การไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของแหล่งข้อมูล วิธีการ และสมมติฐาน ส่งผลให้เกิดการสรุปที่ไม่ถูกต้อง
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้คือการใช้ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ นี่คือเหตุผล:
- ClickUp ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแม่นยำ เพื่อให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ
- ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายแผนกสามารถทำงานร่วมกันในการคำนวณประสิทธิภาพทางวิศวกรรมได้ ดังนั้นการตั้งสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องจากบุคคลเพียงคนเดียวจึงไม่สามารถบิดเบือนการตีความข้อมูลได้
- เทมเพลตวิศวกรรมของ ClickUp— เช่น เทมเพลตกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp— ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนสำคัญใดๆ ในกระบวนการเมื่อคำนวณประสิทธิภาพ
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้านประสิทธิภาพทางวิศวกรรม ได้แก่:
- รวม อย่างน้อยหนึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความพึงพอใจของลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน) ในการวัดประสิทธิภาพของคุณ ด้านเหล่านี้ที่มักถูกมองข้ามสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จและความยั่งยืนในระยะยาว
- ก่อนวิเคราะห์ตัวชี้วัดของแผนก ให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดเหล่านั้น สอดคล้องกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญขององค์กรโดยรวม
- ดำเนินการ กระบวนการทบทวนรายเดือน เพื่อระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุง
- ตรวจสอบข้อมูล แหล่งที่มาและวิธีการอย่างละเอียดก่อนสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
- ลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อให้ทีมวิศวกรรมของคุณตระหนักถึงเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติล่าสุดในวงการวิศวกรรม
วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิศวกรรมของคุณ
นี่คือสี่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและผลลัพธ์ในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรม
1. ผู้นำทางวิศวกรรมและทีมวิศวกรรมต้องพัฒนาทัศนคติของนักลงทุน
ทั้งผู้จัดการและนักพัฒนาควรให้ความสำคัญกับงานและโครงการตามศักยภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับองค์กร
ประเมินคุณค่าและผลกระทบของแต่ละความพยายามทางวิศวกรรม และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์โดยรวมให้สูงสุด หลีกเลี่ยงการลงทุนเวลาในฟีเจอร์ใหม่ที่ซับซ้อนเกินไปหรือแนวโน้มล่าสุดหากไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูง
ทัศนคติเช่นนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสร้างคุณสมบัติใหม่และการลดหนี้ทางเทคโนโลยี
2. ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
ระบุงานและขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ จากนั้นเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมหรือพัฒนาสคริปต์อัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อ ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางวิศวกรรมโดยการระบุพื้นที่ที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น Ansible ช่วยในการจัดเตรียมระบบคลาวด์และPLOYแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ขณะที่ Travis CI ช่วยในการทดสอบอัตโนมัติ หากคุณใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการจัดการโครงการของคุณ ก็สามารถช่วยคุณในการอัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซากและกระบวนการทำงานตามเงื่อนไขได้เช่นกัน
3. หลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดเพิ่มเติม
ช่วยวิศวกรของคุณให้ยอมรับหลักการออกแบบแบบโมดูลาร์ และมุ่งมั่นสู่ความเรียบง่ายของโค้ดและการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ความสำคัญกับการแบ่งโครงการออกเป็นโมดูล ฟังก์ชัน หรือคลาสที่เล็กกว่าและเป็นอิสระจากกัน และลดการซ้ำซ้อนของโค้ดโดยการรวมฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกันให้เป็นส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
นอกจากนี้ การสอนให้ทีมของคุณใช้ประโยชน์จากไลบรารีที่มีอยู่, เฟรมเวิร์ก, และรูปแบบการออกแบบเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เป็นความคิดที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่จำเป็น, เพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา, และส่งมอบคุณภาพของโค้ดที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. ใช้เครื่องมือพัฒนาโครงการเพื่อจัดการทีมวิศวกรรมของคุณ
เลือกโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น โซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการของคุณในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว:
- ClickUp Brainช่วยให้คุณสร้างแผนผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น นอกเหนือจากการให้เครื่องมือ AIเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- ClickUp Tasksทำให้เวิร์กโฟลว์ที่คล่องตัวเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ มันช่วยให้คุณสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ร่วมกันที่รวมข้อเสนอแนะ อีปิค และสปรินท์ เพื่อให้ทั้งทีมของคุณทราบขั้นตอนถัดไป
- ClickUp Docsเป็นฐานข้อมูลเอกสารกลางที่รองรับการแก้ไขอย่างละเอียด การแสดงความคิดเห็น การติดแท็กทีม และการผสานรวมกับกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์เพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณและทีมของคุณวางแผนและจัดระเบียบแนวคิด พร้อมทั้งเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลตอบแทนการลงทุน
- แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการที่กำหนด ระบุจุดติดขัด และวัดผลผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านวิศวกรรมของทีมคุณด้วย ClickUp
การวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรมคือการวัดความสามารถของคุณในการบรรลุเป้าหมายโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลายตัวช่วยให้คุณกำหนดประสิทธิภาพของกระบวนการทางวิศวกรรมของคุณได้ เช่น ระยะเวลาการวนรอบ, ระยะเวลาการPLOY, และระยะเวลาการเขียนโค้ด.
เมื่อคำนวณตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณควรวางแผนกระบวนการของคุณ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละตัวชี้วัด และสร้างรายงานโดยใช้ ClickUp
ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เพื่อดูว่าคุณทำได้ดีเพียงใด อย่าลืมอ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทีมมักทำเมื่อกำหนดประสิทธิภาพ เพื่อให้การวิเคราะห์ของคุณมีความถูกต้อง มีประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
สนใจที่จะดูว่าแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิศวกรรมได้อย่างไร?
สมัครวันนี้เพื่อทดลองใช้ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพทางวิศวกรรม?
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมหมายถึงความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์สูงสุดด้วยทรัพยากรที่น้อยที่สุด โดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ตลอดเวลา คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย และปรับปรุงความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม
2. คุณวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรมอย่างไร?
คุณวัดประสิทธิภาพทางวิศวกรรมโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่างๆ ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดเช่น:
- เวลาในการทำงาน: เวลาในการทำงานหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจหรือโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
- ปริมาณการผลิต: คือ อัตราที่ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยถูกผลิตออกมา
- การใช้ทรัพยากร: เป็นเปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรที่มีอยู่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตราความผิดพลาด: คือความถี่ของข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในผลลัพธ์
- ความพึงพอใจของลูกค้า: เป็นข้อมูลตอบกลับจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ
- ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน: เป็นผลลัพธ์ที่พนักงานสร้างขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. อะไรคือประสิทธิภาพทางวิศวกรรม?
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมหมายถึงการบรรลุผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการในงานและโครงการทางวิศวกรรม เป้าหมายคือการบรรลุหรือเกินกว่าเป้าหมายด้านประสิทธิภาพที่กำหนดไว้