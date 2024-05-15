สถิติของ ChatGPT ที่ถอดรหัสวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอันน่าทึ่ง

ChatGPT เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล
จากผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีไปจนถึงผู้ใช้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต ทุกคนต่างหลงใหลในเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าหลงใหลนี้ ซึ่งสามารถเลียนแบบการตอบสนองคล้ายมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบที่คล้ายมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในความสามารถมากมายที่คุณสามารถทำได้ด้วย ChatGPT
เมื่อเวลาผ่านไป มีการค้นพบวิธีการแฮ็ก ChatGPTหลายวิธี ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงศักยภาพของ ChatGPT ได้มากขึ้น มุมมองเหล่านี้ยิ่งกระตุ้นความสนใจของทุกคนมากขึ้น ในขณะที่ ChatGPT ยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
บทความนี้สำรวจสถิติที่น่าสนใจของ ChatGPT เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันได้เปลี่ยนแปลงจากเพียงอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่พลังที่เปลี่ยนแปลงได้
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงที่สร้างข้อความโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การเรียนรู้เชิงลึก (DL) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)
เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์นี้ใช้ชุดข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อนำเสนอคำตอบที่มีบริบทเกี่ยวข้องและคล้ายมนุษย์ต่อคำสั่งหรือคำถาม
ดังนั้น จึงสามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้—เช่น การตอบคำถาม, การเขียนสร้างสรรค์, การสนทนา, การคำนวณ, หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่น ๆ
ใครเป็นเจ้าของ ChatGPT?
ChatGPT ถูกพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ OpenAI OpenAI เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดย Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคนอื่นๆ ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากำไร อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 องค์กรได้ปรับโครงสร้างเป็นบริษัทจำกัดกำไร (LP)
ChatGPT ทำงานอย่างไร?
ChatGPT ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ ความสามารถนี้ได้มาจากข้อมูลฝึกอบรมจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยแหล่งข้อความที่หลากหลาย ซึ่ง ChatGPT ใช้เพื่อเรียนรู้บริบท รูปแบบ และความละเอียดอ่อนของภาษา
ด้วยความรู้ที่กล่าวมา ChatGPT สามารถรับคำสั่งหรือข้อมูลนำเข้าเพื่อสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการทั้งหมดประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า การทำนายเจตนาหรือลำดับของคำ และการสร้างคำตอบที่เหมาะสม
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด; ChatGPT ใช้การเรียนรู้แบบวนซ้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองในสถานการณ์ต่าง ๆ
แน่นอนว่านั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
บทความบล็อกของเราอธิบายอย่างละเอียดว่าChatGPT ทำงานอย่างไร
วิวัฒนาการของ ChatGPT ตลอดหลายยุคสมัย
ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ปี 2020
อย่างไรก็ตาม โมเดลพื้นฐานของมัน—Generative Pre-trained Transformer (GPT)—ได้ผ่านการปรับปรุงหลายครั้งทั้งก่อนและหลังปี 2020 เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ นี่คือภาพรวมของการพัฒนาของโมเดล GPT ในแต่ละรุ่น:
|เจเนอเรชั่น
|โมเดล ChatGPT
|พารามิเตอร์ข้อมูลการฝึกอบรม
|คำอธิบาย
|อันดับที่ 1
|GPT 1
|หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน
|เปิดตัวในปี 2018 รุ่นแรกของ GPT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์
|ลำดับที่ 2
|จีพีที 2
|1. ห้าพันล้าน
|รุ่นที่สอง ซึ่งเปิดตัวในปี 2019 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยพารามิเตอร์ที่สูงขึ้นและอัลกอริทึมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้สามารถสร้างข้อความที่สร้างโดย AI ได้อย่างน่าประทับใจ เปรียบเทียบได้กับผลงานของนักเขียนมนุษย์
|3
|จีพีที 3
|หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้าน
|GPT 3 เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านขนาดและประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยพารามิเตอร์จำนวน 175 พันล้านตัว ทำให้เป็นแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างขึ้น GPT 3 สามารถเข้าใจบริบท สร้างคำตอบที่สอดคล้องกัน และทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การสรุป การแปล และการตอบคำถาม
|4
|จีพีที 4
|หนึ่งล้านล้าน
|GPT 4 คือรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2023 นอกจากนี้ยังเป็นโมเดล GPT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีฟีเจอร์มากที่สุด โดยมีราคาอยู่ที่ $20 ต่อผู้ใช้/เดือน GPT 4 มีความสร้างสรรค์และเชื่อถือได้มากขึ้น และสามารถจัดการกับคำสั่งที่ละเอียดอ่อนจากผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Vision ซึ่งช่วยให้ GPT 4 สามารถประมวลผลข้อมูลภาพได้
ผู้ใช้ ChatGPT ประจำอาจสังเกตเห็นว่าเราข้าม GPT 3.5 ในรายการของเรา นั่นเป็นเพราะ GPT 3.5 เป็นคลาสย่อยที่ได้รับการปรับปรุงให้ละเอียดมากขึ้นเล็กน้อยจาก GPT 3 อย่างไรก็ตาม GPT 3.5 มีความแตกต่างจาก GPT 3 และมีความก้าวหน้ามากกว่ารุ่นก่อนหน้า มันมาพร้อมกับการอัปเดตและการปรับปรุงที่น่าประทับใจในแง่ของประสิทธิภาพ การพิจารณาด้านจริยธรรม และการเรียนรู้การเสริมแรงจากความต้องการของมนุษย์ (RLHF)
สถิติของ ChatGPT เผยให้เห็นถึงการเติบโตอันโดดเด่น
ตามการอัปเดตโดยแซม อัลท์แมน, ChatGPT ได้ผู้ใช้หนึ่งล้านคนในเวลาเพียง 5 วัน. สำหรับการเปรียบเทียบ, Instagram ใช้เวลา 2.5 เดือนเพื่อถึงผู้ใช้หนึ่งล้านคน, ในขณะที่ Spotify ทำได้ในเวลา 5 เดือน. มันยังสามารถถึงผู้ใช้หนึ่งร้อยล้านคนได้เร็วกว่า TikTok—และเราทุกคนรู้เกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ TikTok!
การเติบโตของ ChatGPT เป็นไปอย่างรวดเร็ว
เพื่ออธิบายประเด็นนี้ เราได้จัดทำแผนภูมิการเดินทางนี้ด้วยข้อเท็จจริงและตัวเลขที่กระจายอยู่ตามพารามิเตอร์ต่างๆ
สถิติยอดนิยมของ ChatGPT
มาเริ่มต้นกันด้วยสถิติสำคัญของ ChatGPT เพื่อทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับ ChatGPT กันก่อน
- OpenAI ใช้ GPU A100 จำนวน 1,024ตัวในการฝึกฝน ChatGPT ภายใน 34 วัน
- ChatGPT ใช้เวลาห้าวันในการมีผู้ใช้ถึง 1 ล้านคน และใช้เวลาสองเดือนในการมีผู้ใช้ถึง 100 ล้านคน
- ณ เดือนสิงหาคม 2023มีผู้ใช้ ChatGPTเกือบ180.5 ล้านคน
- นักพัฒนาเกิน2 ล้านคนใช้ ChatGPT API
- ChatGPT มีผู้เข้าชมทั้งหมดประมาณ1.6 พันล้านครั้งต่อเดือนในเดือนกุมภาพันธ์2024 โดยแต่ละครั้งใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 8 นาทีเล็กน้อย
- ประมาณ85.64% ของการเข้าชม ChatGPT เป็นทราฟฟิกโดยตรง ในขณะที่ 13.12% ของทราฟฟิก ChatGPT มาจากการค้นหาแบบออร์แกนิก
- มีรายงานว่า OpenAI มีรายได้แตะระดับ 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2023และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เท่าภายในสิ้นปี 2024
- เกือบ50% ของผู้อ่านไม่สามารถแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่เขียนโดย ChatGPT กับการเขียนของมนุษย์ได้
- ChatGPT 3.5 ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลจำนวน570 GBซึ่งมาจากหนังสือ, วิกิพีเดีย, ข้อความบนเว็บไซต์, บทความ, และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ — นั่นคือ 300,000 ล้านคำ
ผู้ใช้ ChatGPT และการใช้งาน
มาวิเคราะห์ ChatGPT โดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ เช่น จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ และรายละเอียดอื่นๆ
- ChatGPT มีให้บริการใน188 ประเทศ
- ผู้ใช้ ChatGPTที่มีสัดส่วนสูงสุดอยู่ในสหรัฐอเมริกา(16.49%) อินเดีย (7.42%) ฟิลิปปินส์ (3.6%) โคลอมเบีย (3.47%) และแคนาดา (3.11%)
- ผู้ชมของ ChatGPTร้อยละ 54.56 เป็นเพศชาย ในขณะที่ร้อยละ 45.44 เป็นเพศหญิง
- มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ใช้ ChatGPTมีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี
- ChatGPT ได้รับคำถามมากกว่า 10 ล้านครั้งต่อวันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดตัวเพียงสัปดาห์เดียว
- ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศจีน รัสเซีย เบลารุส เกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน อิหร่าน คิวบา เวเนซุเอลา และซีเรียไม่สามารถเข้าถึง ChatGPT ได้
- มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งาน ChatGPTใช้มันเพื่อความสนุก การเรียนรู้ และการทำงาน
- ตามรายงานของศูนย์วิจัยพิว หนึ่งในห้าของวัยรุ่นชาวอเมริกันเคยใช้ ChatGPT สำหรับการบ้าน โดยมีเกือบเจ็ดในสิบคนเห็นว่ามันยอมรับได้ในการค้นคว้าหัวข้อต่างๆ
- ประมาณ62% ของผู้ประกอบอาชีพใช้ChatGPT เพื่อช่วยเหลือในการทำงาน
- ผู้ใช้ ChatGPT ในที่ทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานในสายการตลาด (77%) ที่ปรึกษา (71%) และโฆษณา (67%)
ปริมาณการเข้าชม ChatGPT
ในขณะที่การจราจรบน ChatGPT มีการขึ้นลงเป็นระยะ แต่โดยรวมแล้วยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือสถิติของ ChatGPT ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร:
- เว็บไซต์ ChatGPT มีผู้เข้าชม 1.6 พันล้านครั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เพิ่มขึ้น 1.05% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2024
- คำค้นหาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ChatGPT (50 ล้าน), ChatGPT (34.3 ล้าน), และ ChatGPT login (1 ล้าน), ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์
- อัตราการตีกลับของเว็บไซต์ ChatGPT คือ30.94%
- ผู้เยี่ยมชม ChatGPT ดู3.95 หน้าต่อครั้งโดยเฉลี่ย
- ระยะเวลาการเยี่ยมชมเฉลี่ยบนเว็บไซต์ ChatGPT คือ7 นาที 48 วินาที
- นอกเหนือจากการจราจรทางตรงแล้ว แหล่งที่มาของการจราจรที่ใหญ่ที่สุดของ ChatGPTคือการจราจรแบบออร์แกนิค (13.21%)จากเครื่องมือค้นหา สื่อสังคมออนไลน์ (0. 52%) และการอ้างอิง (0. 35%)
- YouTube (65.3%), Facebook (7. 84%), และ WhatsApp (6. 25%) เป็นแหล่งที่มาสามอันดับแรกของทราฟฟิกโซเชียลมีเดียของ ChatGPT
แอป ChatGPT
แม้ว่าการเปิดตัวแอป ChatGPT จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้ ChatGPT นี่คือสถิติบางส่วนเกี่ยวกับแอป ChatGPT:
- แอป ChatGPT มีให้บริการบนอุปกรณ์ Android และ iOS ฟรี
- แอปนี้รองรับการป้อนข้อมูลผ่านข้อความ รูปภาพ และเสียง
- แอปพลิเคชันมือถือสร้างยอดดาวน์โหลด ChatGPTเกือบ700,000 ครั้งในสัปดาห์แรกและ4 ล้านครั้งในเดือนแรกบนApple App Store ในเดือนพฤษภาคม 2023—ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว!
- เมื่อเปิดตัวสู่ตลาดโลกในเดือนมิถุนายน 2023 แอปนี้มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกถึง 12 ล้านครั้ง
- แอปสำหรับ ChatGPT เปิดตัวบนระบบ Android ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งทำให้จำนวนการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเป็น16 ล้านครั้งในเดือนสิงหาคม 2023
- บน Google Play แอป ChatGPT มีการดาวน์โหลดมากกว่า 50 ล้านครั้ง และได้รับการจัดอันดับ 4.8 จาก 5.0 ใน 745,000 รีวิว
- ใน Apple Store, ChatGPT มีคะแนน 4.9 จาก 5.0 โดยมีคะแนนทั้งหมด 813,600 คะแนน
- ภายในหนึ่งปีหลังจากเปิดตัว แอปพลิเคชันมือถือของ ChatGPT มีการติดตั้งรวมกันถึง 110 ล้านครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภค 30 ล้านดอลลาร์
- สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการดาวน์โหลดแอป ChatGPT สูงที่สุดที่1.5 ล้านครั้ง ตามมาอย่างใกล้ชิดโดยอินเดียและญี่ปุ่น
รายได้ของ ChatGPT
ChatGPT ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ความสนใจนี้แปลเป็นรายได้ให้กับ OpenAI หรือไม่? OpenAI มีกำไรหรือไม่? นี่คือสถิติบางส่วนของ ChatGPT เพื่อตอบคำถามของคุณ:
- OpenAI มีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 80 ถึง 90 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด
- ไมโครซอฟท์เป็นหนึ่งในนักลงทุนหลักของ OpenAI โดยได้ให้เงินทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2019, 2,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2021, และ 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
- รายได้ประจำปีของ OpenAI ทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2023 โดยส่วนใหญ่มาจาก ChatGPT
- ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินประมาณการว่ารายได้ของ OpenAI อาจแตะ 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2024
- 92% ของบริษัทใน Fortune 500ใช้ประโยชน์จาก API ของ ChatGPT
- ChatGPT Enterprise เป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของ OpenAI โดยมีลูกค้า B2B จำนวน 260 รายเช่น PwC, Canva, Zapier, Estée Lauder และอื่นๆ
- ตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ OpenAI ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกือบ 700,000 ดอลลาร์ต่อวันในการดำเนินการ ChatGPT โดยแต่ละคำถามมีค่าใช้จ่าย 36 เซนต์
สถิติของ ChatGPT 4
เนื่องจาก ChatGPT 4 เป็นเวอร์ชันพรีเมียมของเครื่องมือ AI จึงถูกนำเสนอว่ามีความสามารถที่ดีขึ้น 10 เท่าในด้านความคิดสร้างสรรค์, ตรรกะ, ความน่าเชื่อถือ, และความถูกต้อง. นอกจากนี้ยังทำงานบนโมเดล GPT ล่าสุด คือ GPT 4. นี่คือภาพรวมของ ChatGPT 4:
- ในขณะที่เวอร์ชันฟรีใช้ GPT 3.5, ChatGPT Plus มาพร้อมกับ GPT 4, DALL-E, การท่องเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีค่าใช้จ่าย $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- GPT 4 สามารถประมวลผลได้ถึง25,000 คำ ซึ่งมากกว่า 8 เท่าของโมเดล ChatGPT ดั้งเดิม
- GPT 4 มีสามรูปแบบ ได้แก่ รุ่น 8K, รุ่น 32K และรุ่น 128K (Turbo) ซึ่งบ่งบอกถึงความยาวของบริบทในหน่วยโทเค็น
- ในฐานะที่เป็นโมเดลหลายรูปแบบ มันยอมรับการป้อนข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพ และสร้างผลลัพธ์เป็นข้อความได้มากถึง26 ภาษา
- มันแสดงแนวโน้มที่ลดลง 82% และเพิ่มขึ้น 29%ในการตอบสนองต่อคำขอเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนตามลำดับ
- มันทำให้ประสิทธิภาพของ GPT 3.5 พุ่งสูงขึ้นจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ไปถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10ในการสอบที่ยากที่สุดบางประเภท เช่น การสอบเนติบัณฑิต, LSAT, SAT, GRE และอื่นๆ
- GPT 4 Turbo ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลล่าสุดถึงเดือนเมษายน 2023และสามารถสร้างคำตอบที่ละเอียดได้สูงสุดถึง 300 หน้าของข้อความเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใช้งานได้เฉพาะสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น
ข้อเสนอคุณค่าของ ChatGPT สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและมืออาชีพ
การเติบโตของผู้ใช้ ChatGPT ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่าเครื่องมือ AI นี้มีคุณค่าอย่างมาก เราได้เห็นแล้วว่าผู้ใช้ ChatGPT ใช้มันเป็นหลักในการเรียนรู้ การทำงาน และความบันเทิง เพื่อขยายประเด็นนี้ เราได้รวบรวมกรณีการใช้งานทั่วไปของ ChatGPT ในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและมืออาชีพ:
- ความช่วยเหลือดิจิทัล:ผู้ช่วยเสมือนจริง AIช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การตั้งการแจ้งเตือน การนัดหมาย การจัดการรายการที่ต้องทำ การตอบคำถาม และการจอง
- การสร้างเนื้อหา: ในฐานะเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ การสร้างเนื้อหาเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่รู้จักกันดีที่สุดของ ChatGPT นักการตลาดสามารถใช้ ChatGPT ในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อสร้างเนื้อหาการตลาด เช่น บล็อก บทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว บทสคริปต์ ฯลฯ
- ความช่วยเหลือในการเขียน: คุณกังวลเกี่ยวกับการเขียนอีเมลหรือต้องการมุมมองใหม่ในการตรวจสอบสิ่งที่คุณเขียนไว้หรือไม่? ChatGPT พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว นอกเหนือจากการสร้างข้อความ ChatGPT ยังช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณ ให้ข้อเสนอแนะและไอเดีย
- การเขียนเชิงสร้างสรรค์: หากคุณติดขัด คุณสามารถขอให้ ChatGPT แบ่งปันแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับเรื่องราว บทกวี และบทละครได้ ขอให้ ChatGPT สร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อดูว่าแบบไหนจะเหมาะกับเรื่องราวของคุณ
- การเขียนโค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาด: ChatGPT เข้าใจภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา เช่น Python, JavaScript, SQL, C++, C# และอื่นๆ ด้วยพื้นฐานนี้ ผู้ใช้ ChatGPT สามารถใช้เพื่อสร้างโค้ดสั้นๆ, สร้างโค้ดให้สมบูรณ์, แก้ไขปัญหา, ลดความซับซ้อนของโค้ด, และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การเรียนรู้ภาษา: กำลังเรียนรู้ภาษาใหม่และต้องการฝึกฝน? ต้องการปรับแคมเปญการตลาดให้เข้ากับท้องถิ่น? ChatGPT สามารถแปลภาษา สนทนา เสริมสร้างการเรียนรู้ และอธิบายหรือแก้ไขไวยากรณ์และคำศัพท์ได้
- การจัดการความรู้: ตั้งแต่การจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์การสรุปข้อความ การจัดเก็บและเรียกค้นเอกสาร ไปจนถึงการตอบคำถามที่พบบ่อย ChatGPT ทำงานหลากหลายรูปแบบเพื่อจัดระเบียบความรู้และทำให้เข้าถึงได้ง่าย
- ความบันเทิง: ChatGPT สามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์เพื่อทำให้คุณเพลิดเพลิน ตั้งแต่การพูดคุยทั่วไปไปจนถึงการเล่าเรื่องตลก การเล่าเรื่อง หรือเล่นเกมแบบใช้ข้อความ ChatGPT คือเพื่อนคู่ใจสำหรับความบันเทิงของคุณ
- การสนับสนุนเชิงบำบัด: ChatGPT แม้จะไม่ใช่ตัวแทนของการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้และรับฟังความรู้สึกของคุณอย่างตั้งใจ มันยืนยันความรู้สึกของคุณ แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำ
- สุขภาพและการดูแลผู้ป่วย: คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์ ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัย
- การวิจัยหัวข้อ: ใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยวิจัยเสมือนจริงของคุณเพื่อค้นหาหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รวบรวมข้อมูล ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ ฯลฯ
- ข้อมูลเชิงธุรกิจ: ChatGPT สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ, สกัดข้อมูลเชิงลึก, และสร้างรายงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. ด้วยการเข้าใจแนวโน้มตลาด, คำติชมของลูกค้า, และตัวแปรอื่น ๆ, ChatGPTช่วยให้การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AIมีประสิทธิภาพ, ผลผลิต, และความถูกต้องมากขึ้น.
- กระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้า: แชทบอทและตัวแทนสนทนาที่ใช้ ChatGPT ช่วยในการบริการลูกค้า การขาย และการสนับสนุน มันถอดรหัสคำถามของลูกค้า ให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง วัดความรู้สึกของลูกค้า และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
ChatGPT: วิวัฒนาการที่ปฏิวัติวงการหรือกระแสเกินจริง: การประเมินอย่างครอบคลุม
ผู้ใช้ ChatGPT ต่างยืนยันในประสิทธิภาพของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้ และสถิติล่าสุดก็สนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ChatGPT มีประสิทธิภาพในด้านใดบ้าง?
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียด
ความหลากหลาย
ChatGPT มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ถึง 100 ล้านคน เราได้เห็นความหลากหลายของฐานผู้ใช้ตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงวัยรุ่น จำนวนผู้ใช้ที่มากมายซึ่งหันมาใช้ ChatGPT เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลากหลายของมัน
ChatGPT สามารถสร้างข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปจนถึงรายงานที่มีข้อมูลสนับสนุน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การแปลหรือสรุปข้อความ การมีส่วนร่วมในการสนทนาภาษาธรรมชาติ การทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือน การให้ความบันเทิง ฯลฯ ทำให้เป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสูง ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้มีความหลากหลายสูงสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและมืออาชีพ ทำให้รายการการใช้งานแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด!
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นประเด็นที่ผู้ใช้ ChatGPT มีความเห็นแตกต่างกัน ในด้านหนึ่ง การตอบสนองของ ChatGPT แสดงให้เห็นถึงระดับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือสูงเมื่อสร้างข้อความ ในอีกด้านหนึ่ง ผลลัพธ์อาจมีความแม่นยำบ้างหรือไม่แม่นยำบ้าง
ตัวอย่างเช่น:
ChatGPT พลาดชื่อที่รู้จักกันดีอย่างเวเนซุเอลาและเวียดนาม!
บางการศึกษาได้ค้นพบความแตกต่างในแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของแบบจำลอง GPT ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพของ GPT 4 ลดลงจากอัตราความถูกต้อง 97.6% ในเดือนมีนาคมเหลือ 2.4% ในเดือนมิถุนายนสำหรับบางคำถาม ในขณะที่ GPT 3.5 กลับมีประสิทธิภาพดีขึ้นจาก 7.4% เป็น 86.8%
ต้องพิจารณาว่าคุณภาพของคำตอบเป็นปัจจัยจากคุณภาพของข้อมูลนำเข้า ความซับซ้อนของคำถาม ความเฉพาะเจาะจงของโดเมน และข้อมูลการฝึกอบรม นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ว่า ChatGPT เป็นโมเดลภาษา ไม่ใช่โมเดลความรู้ที่จะถูกต้องตามข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนั้นน้อยกว่าที่จะให้ความมั่นใจได้
ประสบการณ์ของผู้ใช้
ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ChatGPT โดยทั่วไปแล้วเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เพราะมันต้องการภาระทางความคิดน้อยมาก และค่อนข้างง่ายต่อการใช้งาน—คุณเพียงแค่พิมพ์คำถามของคุณ และ ChatGPT จะตอบกลับ ความรวดเร็วในการตอบสนองและสไตล์การสนทนาของมันช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
เราได้อ้างอิงถึงเทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ ChatGPT ด้วยตัวเอง เราใช้คำสั่งทางการตลาดสำหรับ DM แบบเย็นชา และนี่คือสิ่งที่ ChatGPT ให้บริการ:
ต่อไป เราใช้คำแนะนำจากเทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับเอกสารโครงการ (Project Charter) นี่คือภาพของการโต้ตอบ:
ประสบการณ์การใช้งานยอดเยี่ยมจนกระทั่งปัญหาเริ่มทยอยเข้ามาแม้แต่กับคำถามที่ง่ายที่สุด นี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มแย่ลง:
สิ่งนี้กลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด และแชทบอท AI ไม่เคยตระหนักถึงปัญหาเลย!
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 OpenAI ได้เปิดตัว ChatGPT Plus ซึ่งเป็นแผนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับ GPT 4 โดยมีค่าใช้จ่าย $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน นี่เป็นการอัปเกรดที่สำคัญจากเวอร์ชันฟรี โดยมอบเวลาการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น การเข้าถึงเป็นลำดับความสำคัญ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนปลั๊กอิน ในทางกลับกัน ChatGPT API ใช้รูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานพร้อมการกำหนดค่าหลายแบบ
อย่างไรก็ตาม GPT 3.5 ยังคงให้บริการฟรี และคุณยังสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายด้วยเวอร์ชันฟรี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ChatGPT ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้งานของคุณ กรณีการใช้งานเฉพาะ และทรัพยากรที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีที่ ChatGPT ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติ ประสิทธิภาพ และผลผลิต พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วย
ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์เพื่อดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุมเช่นนี้
การรับและการบูรณาการ
ChatGPT มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนในเวลาเพียงห้าวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความง่ายในการนำไปใช้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับโมเดลภาษาดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม9% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 ถึง 64 ปี และ 5% ของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปได้ใช้ ChatGPT ในเดือนมกราคม 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการยอมรับที่น่าประทับใจ
ในด้านการทำงาน80% ของบริษัท Fortune 500ได้เลือกใช้ ChatGPT Enterprise สำหรับการใช้งานต่างๆ ในทำนองเดียวกัน8.2% ของพนักงานบริษัททั่วโลกได้รายงานว่าเคยใช้ChatGPT ในที่ทำงานเพื่อทำงานบางอย่าง
การเปิดตัว ChatGPT API ได้ปลดล็อกความง่ายในการผสานรวม ซึ่งผสมผสานเข้ากับความหลากหลายและความยืดหยุ่นของมันได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการผสานรวมและการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความตระหนักและความรู้ทางเทคนิคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับแต่งโซลูชัน และการปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาที่ติดขัดสำหรับ ChatGPT
มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นความกังวล ซึ่งทำให้พวกเขาไม่ใช้บริการ
ChatGPTถูกแบนชั่วคราวในอิตาลีเนื่องจากการดึงข้อมูลจากหนังสือ, เว็บไซต์, โพสต์ใน Reddit เป็นต้น เพื่อใช้ในการฝึกอบรม แหล่งข้อมูลดังกล่าวต้องรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกแชร์กับ OpenAI อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการละเมิด GDPR
Ars Technica ยังรายงานด้วยว่าผู้ใช้ ChatGPT รายหนึ่งอ้างว่าบทสนทนาของเขาถูกเปิดเผย แม้ว่า OpenAI จะยืนยันว่าบัญชีดังกล่าวอาจถูกบุกรุก แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของข้อมูลที่เราทราบเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลใน ChatGPT
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ OpenAI ค่อนข้างเป็นแบบมาตรฐานทั่วไป ซึ่งระบุว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชี ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ดึงมาจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการบันทึกและจัดเก็บบทสนทนาของคุณอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับบางคน
การพิจารณาทางจริยธรรม
ข้อกังวลทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ChatGPT หมุนรอบประเด็นเรื่องอคติ ความยุติธรรม และการใช้เครื่องมือ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นักจริยธรรมด้าน AI ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของ ChatGPT ในการสืบทอดภาพเหมารวม การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือการสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย ChatGPT ได้รับความสนใจจากสื่อในกรณีการช่วยเขียนและเผยแพร่โค้ดที่เป็นอันตรายหรือถูกหลอกให้แบ่งปันแผนการขั้นตอนเพื่อทำลายมนุษยชาติ
เราได้เห็นว่า OpenAI ตระหนักถึงข้อกังวลเหล่านี้และกำลังค่อยๆ ปรับแต่งเนื้อหาที่อ่อนไหวและไม่ได้รับอนุญาตบน GPT 4 ประสบการณ์ของเราค่อนข้างเป็นบวกจนถึงขณะนี้
แน่นอนว่าตัวอย่างข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมถึงขอบเขตทั้งหมดของปัญหาทางจริยธรรม และไม่สามารถบรรเทาปัญหาทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม จริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์เป็นประเด็นที่ต้องหารืออย่างยาวนาน
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหรือบุคคล สามารถ ทำได้ คือการจัดลำดับความสำคัญของการพิจารณาทางจริยธรรมในขณะที่ใช้หรือนำ ChatGPT ไปใช้งาน
ทางเลือกและคู่แข่งของ ChatGPT
เราได้ครอบคลุมสถิติล่าสุดทั้งหมดของ ChatGPT ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวที่มีอยู่! นี่คือรายการทางเลือกของChatGPTสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน:
1. ClickUp Brain: การจัดการโครงการแบบครบวงจร
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งพร้อมใช้งานทั่วทั้งระบบนิเวศของ ClickUp คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (AI Knowledge Manager) สร้างเนื้อหา (AI Writer for Work) และจัดการโครงการ (AI Project Manager) ทั้งหมดในครั้งเดียว มันสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:
- สร้างงานและงานย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
- ถามคำถามเกี่ยวกับงาน
- สรุปเอกสาร, ความคิดเห็น, กระทู้, งาน, วิกิ และอื่นๆ
- สร้าง StandUps ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นระยะ
- แชร์การอัปเดตของทีมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ NLP
- นำเข้าการอัปเดตงาน ความคืบหน้า และสรุปผลในมุมมองที่แตกต่างกัน
- ปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน
- พัฒนาหรือปรับแต่งแม่แบบ
- ถอดเสียงคลิปเสียงและวิดีโอ
ที่สำคัญที่สุด ClickUp ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการฝึกฝนโมเดล AI ของตน ดังนั้นคุณจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดจาก AI โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเป็นมากกว่าโมเดลภาษา—มันคือเครือข่ายประสาทที่เชื่อมต่อแหล่งความรู้ทางธุรกิจ งาน เอกสาร ฯลฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น นี่คือสิ่งที่ ClickUp Brain กล่าวเมื่อเราถามเกี่ยวกับประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V:
มันทำงานได้ดีกว่า ChatGPT!
2. Google Gemini: ความสามารถในการแก้ปัญหาและการประมวลผลหลายรูปแบบ
เดิมรู้จักในชื่อ Bard ของ Google, Gemini เป็นโมเดล AI แบบหลายรูปแบบที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และโค้ดได้ Gemini มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง แทนที่จะจำกัดบทบาทไว้เพียงเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT
Gemini มีประสิทธิภาพเหนือกว่า GPT 3.5 และ Gemini Ultra โดดเด่นกว่า GPT 4ในการทดสอบความเข้าใจภาษาหลายภารกิจขนาดใหญ่ (MMLU)
เพื่อทดสอบสิ่งนี้ เราได้ลองใช้คำถามเดียวกันเกี่ยวกับประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V และนี่คือสิ่งที่ Gemini ได้ตอบกลับมา:
ในขณะที่ ChatGPT ให้ตัวเลือกสองตัวเลือก Gemini ให้ถึงหกตัวเลือก—ยอดเยี่ยมมาก!
จุดขายหลักอีกประการหนึ่งของ Gemini คือการผสานรวมกับ Google Workspace โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณทำงานบน Docs, Sheets, Slides และอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ดังนั้น คุณสามารถร่างเอกสาร ประมวลผลข้อมูล สร้างงานนำเสนอ และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมที่คุณคุ้นเคย
3. Microsoft Copilot: การโต้ตอบกับชุดโปรแกรม Microsoft
สิ่งที่ Gemini เป็นต่อ Google Workspace ก็คือสิ่งที่ Microsoft Copilot เป็นต่อ Microsoft Suite
คุณสามารถใช้ Microsoft Copilot กับ Microsoft 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานภายในแอปที่ใช้เป็นประจำ เช่น Word, Excel และ Outlook มันทำงานบนสถาปัตยกรรม GPT 4 ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับทั้งความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าเวอร์ชันฟรีของ ChatGPT นอกจากนี้ยังรองรับการป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม Microsoft Copilot มีขีดจำกัดในการใช้คำสั่งต่อวัน ซึ่งอาจหมดลงอย่างรวดเร็ว! นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้ Microsoft 365 การสมัครใช้งาน Microsoft Edge หรือ Bing อาจสร้างความไม่สะดวกในการเข้าถึง Microsoft Copilot ได้
เราใช้คำถามคลาสสิกของเรา และ Microsoft Copilot ทำได้ดีกว่า ChatGPT มาก:
นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันลิงก์ที่เป็นประโยชน์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการวิจัยได้
4. โคล้ด: การสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและสร้างสรรค์
โคล้ด คือชื่อของแชทบอทปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งพัฒนาโดย Anthropic AI มีความโดดเด่นในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและคล้ายมนุษย์ผ่านข้อความ พร้อมความเข้าใจเชิงลึกและละเอียดอ่อนในภาษา นอกเหนือจากการทำงานทั่วไป เช่น การแก้ไข สรุปข้อมูล การตัดสินใจ ฯลฯ แล้ว ยังสามารถปรับแต่งโทนและระดับความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาที่เขียนได้อย่างละเอียดอีกด้วย
Claude อยู่ในรุ่นที่ 3 แล้ว โดย Anthropic ได้เปิดตัว Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet และ Claude 3 Opus ซึ่งแต่ละรุ่นมีความก้าวหน้าในการเลียนแบบความเข้าใจและการเขียนในระดับเดียวกับมนุษย์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ รองรับบริบทที่ยาวมากถึง 150,000 คำ (200,000 โทเค็น) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานกับเอกสารและหนังสือที่ยาวได้!
5. GitHub Copilot: การเขียนโค้ดและการเติมข้อความอัตโนมัติ
พัฒนาโดย GitHub ร่วมกับ OpenAI, GitHub Copilot คือแชทบอท AI สำหรับนักพัฒนา เป็นเครื่องมือเขียนและเติมโค้ดที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้พัฒนา
GitHub Copilot ได้รับบริบทผ่านความคิดเห็น โครงสร้างโค้ด ชื่อตัวแปร ฯลฯ และแนะนำโค้ดสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คุณกำลังเขียนโค้ด! ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาประหยัดเวลา เขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น
มันทำงานบนแบบจำลองภาษา GPT 4 และได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของโค้ดในภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ
6. Semrush ContentShake AI: การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสม
ContentShake AI ทำสองสิ่งได้อย่างถูกต้อง ประการแรก มันสร้างไอเดียเนื้อหาหรือร่างที่มีคุณภาพด้วยความเร็วสูง และประการที่สอง มันทำให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา
การผสานปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเตรียมปฏิทินเนื้อหาที่แข็งแกร่งได้โดยไม่ต้องทำการวิจัยอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเผยแพร่ ContentShake ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
แม้ว่าจะมีการนำเสนอฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการผสานรวมที่ราบรื่น เช่น การเขียนหรือแก้ไขเนื้อหาบน Google Docs และการเผยแพร่โดยตรงบน WordPress แต่กลับขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการเขียนที่สำคัญอย่าง Grammarly ความไม่ยืดหยุ่นของคำสั่งเริ่มต้นยังทำให้ ContentShake บางครั้งใช้งานได้ยาก
7. ความสับสน: การท่องเว็บแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากนักวิทยาศาสตร์ของ OpenAI และผู้คิดค้น GPT 3 ขอแนะนำ Perplexity AI
Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาและให้คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำตอบที่เชื่อถือได้แก่ผู้ใช้สำหรับคำถามของพวกเขา มันใช้ NLP เพื่อเข้าใจคำถาม ค้นหาบนเว็บหรือดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของตัวเอง และให้คำตอบในรูปแบบการสนทนา คำตอบของ Perplexity มีความถูกต้องและครอบคลุมเมื่อเทียบกับเครื่องมือค้นหาขนาดใหญ่เช่น Google
มันชดเชยสิ่งที่ขาดในด้านการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการทำการวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ มันมีความแม่นยำมากกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบอื่น ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอาการหลอนเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นกัน
ลองดูทางเลือกอื่นของ Perplexity AI เหล่านี้!
อนาคตของ ChatGPT
แม้ว่าการเปิดตัวของ ChatGPT จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าอนาคตของ ChatGPT จะเป็น:
- OpenAI และ Microsoft อาจค้นหาวิธีการทำให้เทคโนโลยีมีราคาถูกลงโดยใช้ชิปขั้นสูงและศูนย์ข้อมูล. สิ่งนี้จะทำให้ LLM สามารถจัดการได้มากขึ้น
- การใช้เทคโนโลยีซ้ำ ๆ จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำของเทคโนโลยีให้แข็งแกร่งขึ้น ความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะกระตุ้นให้ผู้ใช้ ChatGPT นำเทคโนโลยีไปใช้และแนะนำต่อจนกระทั่งกลายเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางทั่วโลก
- เราอาจได้เห็นการขยายตัวของ ChatGPT ไปยังโดเมนและอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น การดูแลสุขภาพ ประกันภัย การเงิน ฯลฯ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตรงกับความท้าทายเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
- การเปิดตัวของ ChatGPT 5 และในไม่ช้านี้ ChatGPT 6 จะกระตุ้นความสนใจในเทคโนโลยี AI อีกครั้ง
โดยสรุป, ChatGPT จะยังคงมีทิศทางที่เติบโตขึ้นต่อไปหากการพิจารณาทางกฎหมาย, จริยธรรม, และการกำกับดูแลยังคงเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมของมัน.
สรุป
จบการเดินทางของ ChatGPT ผ่านสถิติ ตัวเลข และตัวเลข
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ChatGPT ได้ปฏิวัติการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนยอมรับความจริงที่ว่า AI ไม่ได้มีไว้เพื่อแย่งงานจากมนุษย์ หากจะพูดให้ถูก AI จะช่วยเสริมทักษะของมนุษย์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆ ด้าน
ในขณะที่ ChatGPT เป็นผู้บุกเบิก แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือ AI เพียงอย่างเดียวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาด โซลูชันอย่าง ClickUp Brain, Gemini, Perplexity และอื่นๆ กำลังมีส่วนสนับสนุนในสาขาของตนด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์
เชื่อมต่อกับเราเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp Brain ในการบริหารโครงการให้ราบรื่น!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. มีผู้ใช้ ChatGPT กี่คน?
ปัจจุบัน มีผู้ใช้ลงทะเบียนบน ChatGPT จำนวน 180.5 ล้านคน และมีผู้ใช้ใช้งานอยู่ 100 ล้านคน
2. ChatGPT เก่งด้านสถิติหรือไม่?
ChatGPT ค่อนข้างดีในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถทำการคำนวณและให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทางสถิติได้
3. ChatGPT ใช้ข้อมูลมากแค่ไหน?
ChatGPT ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลขนาด 45TB ซึ่งถูกบีบอัดเป็นชุดข้อมูลขนาด 570 GB