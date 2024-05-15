บล็อก ClickUp
สถิติของ ChatGPT ที่ถอดรหัสวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอันน่าทึ่ง

15 พฤษภาคม 2567

ChatGPT เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล

จากผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีไปจนถึงผู้ใช้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต ทุกคนต่างหลงใหลในเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าหลงใหลนี้ ซึ่งสามารถเลียนแบบการตอบสนองคล้ายมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบที่คล้ายมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในความสามารถมากมายที่คุณสามารถทำได้ด้วย ChatGPT

เมื่อเวลาผ่านไป มีการค้นพบวิธีการแฮ็ก ChatGPTหลายวิธี ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงศักยภาพของ ChatGPT ได้มากขึ้น มุมมองเหล่านี้ยิ่งกระตุ้นความสนใจของทุกคนมากขึ้น ในขณะที่ ChatGPT ยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

บทความนี้สำรวจสถิติที่น่าสนใจของ ChatGPT เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันได้เปลี่ยนแปลงจากเพียงอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่พลังที่เปลี่ยนแปลงได้

ChatGPT คืออะไร?

หน้าจอหลักของ ChatGPT
หน้าจอหลักของ ChatGPT

ChatGPT เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงที่สร้างข้อความโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การเรียนรู้เชิงลึก (DL) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)

เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์นี้ใช้ชุดข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อนำเสนอคำตอบที่มีบริบทเกี่ยวข้องและคล้ายมนุษย์ต่อคำสั่งหรือคำถาม

ดังนั้น จึงสามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้—เช่น การตอบคำถาม, การเขียนสร้างสรรค์, การสนทนา, การคำนวณ, หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่น ๆ

ใครเป็นเจ้าของ ChatGPT?

โลโก้ OpenAI
โลโก้ OpenAI

ChatGPT ถูกพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ OpenAI OpenAI เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดย Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคนอื่นๆ ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากำไร อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 องค์กรได้ปรับโครงสร้างเป็นบริษัทจำกัดกำไร (LP)

ChatGPT ทำงานอย่างไร?

ChatGPT ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ ความสามารถนี้ได้มาจากข้อมูลฝึกอบรมจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยแหล่งข้อความที่หลากหลาย ซึ่ง ChatGPT ใช้เพื่อเรียนรู้บริบท รูปแบบ และความละเอียดอ่อนของภาษา

ด้วยความรู้ที่กล่าวมา ChatGPT สามารถรับคำสั่งหรือข้อมูลนำเข้าเพื่อสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการทั้งหมดประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า การทำนายเจตนาหรือลำดับของคำ และการสร้างคำตอบที่เหมาะสม

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด; ChatGPT ใช้การเรียนรู้แบบวนซ้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองในสถานการณ์ต่าง ๆ

แน่นอนว่านั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

บทความบล็อกของเราอธิบายอย่างละเอียดว่าChatGPT ทำงานอย่างไร

วิวัฒนาการของ ChatGPT ตลอดหลายยุคสมัย

ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน ปี 2020

อย่างไรก็ตาม โมเดลพื้นฐานของมัน—Generative Pre-trained Transformer (GPT)—ได้ผ่านการปรับปรุงหลายครั้งทั้งก่อนและหลังปี 2020 เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ นี่คือภาพรวมของการพัฒนาของโมเดล GPT ในแต่ละรุ่น:

เจเนอเรชั่นโมเดล ChatGPTพารามิเตอร์ข้อมูลการฝึกอบรมคำอธิบาย
อันดับที่ 1GPT 1หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเปิดตัวในปี 2018 รุ่นแรกของ GPT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์
ลำดับที่ 2จีพีที 21. ห้าพันล้านรุ่นที่สอง ซึ่งเปิดตัวในปี 2019 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยพารามิเตอร์ที่สูงขึ้นและอัลกอริทึมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้สามารถสร้างข้อความที่สร้างโดย AI ได้อย่างน่าประทับใจ เปรียบเทียบได้กับผลงานของนักเขียนมนุษย์
3จีพีที 3หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านGPT 3 เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านขนาดและประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยพารามิเตอร์จำนวน 175 พันล้านตัว ทำให้เป็นแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างขึ้น GPT 3 สามารถเข้าใจบริบท สร้างคำตอบที่สอดคล้องกัน และทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การสรุป การแปล และการตอบคำถาม
4จีพีที 4หนึ่งล้านล้านGPT 4 คือรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2023 นอกจากนี้ยังเป็นโมเดล GPT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีฟีเจอร์มากที่สุด โดยมีราคาอยู่ที่ $20 ต่อผู้ใช้/เดือน GPT 4 มีความสร้างสรรค์และเชื่อถือได้มากขึ้น และสามารถจัดการกับคำสั่งที่ละเอียดอ่อนจากผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Vision ซึ่งช่วยให้ GPT 4 สามารถประมวลผลข้อมูลภาพได้

ผู้ใช้ ChatGPT ประจำอาจสังเกตเห็นว่าเราข้าม GPT 3.5 ในรายการของเรา นั่นเป็นเพราะ GPT 3.5 เป็นคลาสย่อยที่ได้รับการปรับปรุงให้ละเอียดมากขึ้นเล็กน้อยจาก GPT 3 อย่างไรก็ตาม GPT 3.5 มีความแตกต่างจาก GPT 3 และมีความก้าวหน้ามากกว่ารุ่นก่อนหน้า มันมาพร้อมกับการอัปเดตและการปรับปรุงที่น่าประทับใจในแง่ของประสิทธิภาพ การพิจารณาด้านจริยธรรม และการเรียนรู้การเสริมแรงจากความต้องการของมนุษย์ (RLHF)

สถิติของ ChatGPT เผยให้เห็นถึงการเติบโตอันโดดเด่น

ตามการอัปเดตโดยแซม อัลท์แมน, ChatGPT ได้ผู้ใช้หนึ่งล้านคนในเวลาเพียง 5 วัน. สำหรับการเปรียบเทียบ, Instagram ใช้เวลา 2.5 เดือนเพื่อถึงผู้ใช้หนึ่งล้านคน, ในขณะที่ Spotify ทำได้ในเวลา 5 เดือน. มันยังสามารถถึงผู้ใช้หนึ่งร้อยล้านคนได้เร็วกว่า TikTok—และเราทุกคนรู้เกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ TikTok!

การเติบโตของ ChatGPT เป็นไปอย่างรวดเร็ว

เพื่ออธิบายประเด็นนี้ เราได้จัดทำแผนภูมิการเดินทางนี้ด้วยข้อเท็จจริงและตัวเลขที่กระจายอยู่ตามพารามิเตอร์ต่างๆ

สถิติยอดนิยมของ ChatGPT

มาเริ่มต้นกันด้วยสถิติสำคัญของ ChatGPT เพื่อทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับ ChatGPT กันก่อน

ผู้ใช้ ChatGPT และการใช้งาน

มาวิเคราะห์ ChatGPT โดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ เช่น จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ และรายละเอียดอื่นๆ

ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของ ChatGPT ตามประเทศ
ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของ ChatGPT ตามประเทศผ่านSimilarWeb
ข้อมูลประชากรของผู้ใช้งาน ChatGPT
ข้อมูลประชากรผู้ชมของ ChatGPT ผ่านSimilarWeb

ปริมาณการเข้าชม ChatGPT

ในขณะที่การจราจรบน ChatGPT มีการขึ้นลงเป็นระยะ แต่โดยรวมแล้วยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือสถิติของ ChatGPT ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร:

  • เว็บไซต์ ChatGPT มีผู้เข้าชม 1.6 พันล้านครั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เพิ่มขึ้น 1.05% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2024
  • คำค้นหาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ChatGPT (50 ล้าน), ChatGPT (34.3 ล้าน), และ ChatGPT login (1 ล้าน), ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์
คำค้นหาสำหรับ ChatGPT
ค้นหาคำหลักสำหรับ ChatGPT ผ่านSimilarWeb
ปริมาณการเข้าชมและการมีส่วนร่วมของ ChatGPT
ปริมาณการเข้าชมและการมีส่วนร่วมของ ChatGPT ผ่านSimilarWeb
  • นอกเหนือจากการจราจรทางตรงแล้ว แหล่งที่มาของการจราจรที่ใหญ่ที่สุดของ ChatGPTคือการจราจรแบบออร์แกนิค (13.21%)จากเครื่องมือค้นหา สื่อสังคมออนไลน์ (0. 52%) และการอ้างอิง (0. 35%)
  • YouTube (65.3%), Facebook (7. 84%), และ WhatsApp (6. 25%) เป็นแหล่งที่มาสามอันดับแรกของทราฟฟิกโซเชียลมีเดียของ ChatGPT

แอป ChatGPT

แม้ว่าการเปิดตัวแอป ChatGPT จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้ ChatGPT นี่คือสถิติบางส่วนเกี่ยวกับแอป ChatGPT:

  • แอป ChatGPT มีให้บริการบนอุปกรณ์ Android และ iOS ฟรี
  • แอปนี้รองรับการป้อนข้อมูลผ่านข้อความ รูปภาพ และเสียง
แอป ChatGPT สำหรับ Android
แอป ChatGPT สำหรับ Android ผ่านGoogle Play
  • แอปพลิเคชันมือถือสร้างยอดดาวน์โหลด ChatGPTเกือบ700,000 ครั้งในสัปดาห์แรกและ4 ล้านครั้งในเดือนแรกบนApple App Store ในเดือนพฤษภาคม 2023—ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว!
  • เมื่อเปิดตัวสู่ตลาดโลกในเดือนมิถุนายน 2023 แอปนี้มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกถึง 12 ล้านครั้ง
  • แอปสำหรับ ChatGPT เปิดตัวบนระบบ Android ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งทำให้จำนวนการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเป็น16 ล้านครั้งในเดือนสิงหาคม 2023
  • บน Google Play แอป ChatGPT มีการดาวน์โหลดมากกว่า 50 ล้านครั้ง และได้รับการจัดอันดับ 4.8 จาก 5.0 ใน 745,000 รีวิว
  • ใน Apple Store, ChatGPT มีคะแนน 4.9 จาก 5.0 โดยมีคะแนนทั้งหมด 813,600 คะแนน
  • ภายในหนึ่งปีหลังจากเปิดตัว แอปพลิเคชันมือถือของ ChatGPT มีการติดตั้งรวมกันถึง 110 ล้านครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภค 30 ล้านดอลลาร์
  • สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการดาวน์โหลดแอป ChatGPT สูงที่สุดที่1.5 ล้านครั้ง ตามมาอย่างใกล้ชิดโดยอินเดียและญี่ปุ่น

รายได้ของ ChatGPT

ChatGPT ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ความสนใจนี้แปลเป็นรายได้ให้กับ OpenAI หรือไม่? OpenAI มีกำไรหรือไม่? นี่คือสถิติบางส่วนของ ChatGPT เพื่อตอบคำถามของคุณ:

สถิติของ ChatGPT 4

เนื่องจาก ChatGPT 4 เป็นเวอร์ชันพรีเมียมของเครื่องมือ AI จึงถูกนำเสนอว่ามีความสามารถที่ดีขึ้น 10 เท่าในด้านความคิดสร้างสรรค์, ตรรกะ, ความน่าเชื่อถือ, และความถูกต้อง. นอกจากนี้ยังทำงานบนโมเดล GPT ล่าสุด คือ GPT 4. นี่คือภาพรวมของ ChatGPT 4:

  • ในขณะที่เวอร์ชันฟรีใช้ GPT 3.5, ChatGPT Plus มาพร้อมกับ GPT 4, DALL-E, การท่องเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีค่าใช้จ่าย $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • GPT 4 สามารถประมวลผลได้ถึง25,000 คำ ซึ่งมากกว่า 8 เท่าของโมเดล ChatGPT ดั้งเดิม
  • GPT 4 มีสามรูปแบบ ได้แก่ รุ่น 8K, รุ่น 32K และรุ่น 128K (Turbo) ซึ่งบ่งบอกถึงความยาวของบริบทในหน่วยโทเค็น
  • ในฐานะที่เป็นโมเดลหลายรูปแบบ มันยอมรับการป้อนข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพ และสร้างผลลัพธ์เป็นข้อความได้มากถึง26 ภาษา
  • มันแสดงแนวโน้มที่ลดลง 82% และเพิ่มขึ้น 29%ในการตอบสนองต่อคำขอเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนตามลำดับ
วิวัฒนาการของการตอบสนองของ GPT 4
คำบรรยายภาพ: วิวัฒนาการของการตอบสนองของ GPT 4 ผ่านOpen AI
  • มันทำให้ประสิทธิภาพของ GPT 3.5 พุ่งสูงขึ้นจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ไปถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10ในการสอบที่ยากที่สุดบางประเภท เช่น การสอบเนติบัณฑิต, LSAT, SAT, GRE และอื่นๆ
  • GPT 4 Turbo ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลล่าสุดถึงเดือนเมษายน 2023และสามารถสร้างคำตอบที่ละเอียดได้สูงสุดถึง 300 หน้าของข้อความเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใช้งานได้เฉพาะสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น

ข้อเสนอคุณค่าของ ChatGPT สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและมืออาชีพ

การเติบโตของผู้ใช้ ChatGPT ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่าเครื่องมือ AI นี้มีคุณค่าอย่างมาก เราได้เห็นแล้วว่าผู้ใช้ ChatGPT ใช้มันเป็นหลักในการเรียนรู้ การทำงาน และความบันเทิง เพื่อขยายประเด็นนี้ เราได้รวบรวมกรณีการใช้งานทั่วไปของ ChatGPT ในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและมืออาชีพ:

  • ความช่วยเหลือดิจิทัล:ผู้ช่วยเสมือนจริง AIช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การตั้งการแจ้งเตือน การนัดหมาย การจัดการรายการที่ต้องทำ การตอบคำถาม และการจอง
  • การสร้างเนื้อหา: ในฐานะเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ การสร้างเนื้อหาเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่รู้จักกันดีที่สุดของ ChatGPT นักการตลาดสามารถใช้ ChatGPT ในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อสร้างเนื้อหาการตลาด เช่น บล็อก บทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว บทสคริปต์ ฯลฯ
  • ความช่วยเหลือในการเขียน: คุณกังวลเกี่ยวกับการเขียนอีเมลหรือต้องการมุมมองใหม่ในการตรวจสอบสิ่งที่คุณเขียนไว้หรือไม่? ChatGPT พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว นอกเหนือจากการสร้างข้อความ ChatGPT ยังช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณ ให้ข้อเสนอแนะและไอเดีย
  • การเขียนเชิงสร้างสรรค์: หากคุณติดขัด คุณสามารถขอให้ ChatGPT แบ่งปันแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับเรื่องราว บทกวี และบทละครได้ ขอให้ ChatGPT สร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อดูว่าแบบไหนจะเหมาะกับเรื่องราวของคุณ
คำสั่งสำหรับ ChatGPT
ใช้ ChatGPT สำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณ
  • การเขียนโค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาด: ChatGPT เข้าใจภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา เช่น Python, JavaScript, SQL, C++, C# และอื่นๆ ด้วยพื้นฐานนี้ ผู้ใช้ ChatGPT สามารถใช้เพื่อสร้างโค้ดสั้นๆ, สร้างโค้ดให้สมบูรณ์, แก้ไขปัญหา, ลดความซับซ้อนของโค้ด, และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การเรียนรู้ภาษา: กำลังเรียนรู้ภาษาใหม่และต้องการฝึกฝน? ต้องการปรับแคมเปญการตลาดให้เข้ากับท้องถิ่น? ChatGPT สามารถแปลภาษา สนทนา เสริมสร้างการเรียนรู้ และอธิบายหรือแก้ไขไวยากรณ์และคำศัพท์ได้
  • การจัดการความรู้: ตั้งแต่การจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์การสรุปข้อความ การจัดเก็บและเรียกค้นเอกสาร ไปจนถึงการตอบคำถามที่พบบ่อย ChatGPT ทำงานหลากหลายรูปแบบเพื่อจัดระเบียบความรู้และทำให้เข้าถึงได้ง่าย
  • ความบันเทิง: ChatGPT สามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์เพื่อทำให้คุณเพลิดเพลิน ตั้งแต่การพูดคุยทั่วไปไปจนถึงการเล่าเรื่องตลก การเล่าเรื่อง หรือเล่นเกมแบบใช้ข้อความ ChatGPT คือเพื่อนคู่ใจสำหรับความบันเทิงของคุณ
ChatGPT สำหรับความบันเทิง
จากเรื่องตลกถึงเกม, ChatGPT มอบให้
  • การสนับสนุนเชิงบำบัด: ChatGPT แม้จะไม่ใช่ตัวแทนของการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้และรับฟังความรู้สึกของคุณอย่างตั้งใจ มันยืนยันความรู้สึกของคุณ แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำ
  • สุขภาพและการดูแลผู้ป่วย: คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์ ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัย
  • การวิจัยหัวข้อ: ใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยวิจัยเสมือนจริงของคุณเพื่อค้นหาหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รวบรวมข้อมูล ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ ฯลฯ
  • ข้อมูลเชิงธุรกิจ: ChatGPT สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ, สกัดข้อมูลเชิงลึก, และสร้างรายงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. ด้วยการเข้าใจแนวโน้มตลาด, คำติชมของลูกค้า, และตัวแปรอื่น ๆ, ChatGPTช่วยให้การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AIมีประสิทธิภาพ, ผลผลิต, และความถูกต้องมากขึ้น.
  • กระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้า: แชทบอทและตัวแทนสนทนาที่ใช้ ChatGPT ช่วยในการบริการลูกค้า การขาย และการสนับสนุน มันถอดรหัสคำถามของลูกค้า ให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง วัดความรู้สึกของลูกค้า และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม

ChatGPT: วิวัฒนาการที่ปฏิวัติวงการหรือกระแสเกินจริง: การประเมินอย่างครอบคลุม

ผู้ใช้ ChatGPT ต่างยืนยันในประสิทธิภาพของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้ และสถิติล่าสุดก็สนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ChatGPT มีประสิทธิภาพในด้านใดบ้าง?

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียด

ความหลากหลาย

ChatGPT มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ถึง 100 ล้านคน เราได้เห็นความหลากหลายของฐานผู้ใช้ตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงวัยรุ่น จำนวนผู้ใช้ที่มากมายซึ่งหันมาใช้ ChatGPT เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลากหลายของมัน

ChatGPT สามารถสร้างข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปจนถึงรายงานที่มีข้อมูลสนับสนุน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การแปลหรือสรุปข้อความ การมีส่วนร่วมในการสนทนาภาษาธรรมชาติ การทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือน การให้ความบันเทิง ฯลฯ ทำให้เป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสูง ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้มีความหลากหลายสูงสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและมืออาชีพ ทำให้รายการการใช้งานแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด!

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นประเด็นที่ผู้ใช้ ChatGPT มีความเห็นแตกต่างกัน ในด้านหนึ่ง การตอบสนองของ ChatGPT แสดงให้เห็นถึงระดับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือสูงเมื่อสร้างข้อความ ในอีกด้านหนึ่ง ผลลัพธ์อาจมีความแม่นยำบ้างหรือไม่แม่นยำบ้าง

ตัวอย่างเช่น:

คำตอบของ ChatGPT สำหรับการตั้งชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V
คำตอบของ ChatGPT สำหรับการตั้งชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V

ChatGPT พลาดชื่อที่รู้จักกันดีอย่างเวเนซุเอลาและเวียดนาม!

บางการศึกษาได้ค้นพบความแตกต่างในแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของแบบจำลอง GPT ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพของ GPT 4 ลดลงจากอัตราความถูกต้อง 97.6% ในเดือนมีนาคมเหลือ 2.4% ในเดือนมิถุนายนสำหรับบางคำถาม ในขณะที่ GPT 3.5 กลับมีประสิทธิภาพดีขึ้นจาก 7.4% เป็น 86.8%

ต้องพิจารณาว่าคุณภาพของคำตอบเป็นปัจจัยจากคุณภาพของข้อมูลนำเข้า ความซับซ้อนของคำถาม ความเฉพาะเจาะจงของโดเมน และข้อมูลการฝึกอบรม นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ว่า ChatGPT เป็นโมเดลภาษา ไม่ใช่โมเดลความรู้ที่จะถูกต้องตามข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนั้นน้อยกว่าที่จะให้ความมั่นใจได้

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ChatGPT โดยทั่วไปแล้วเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เพราะมันต้องการภาระทางความคิดน้อยมาก และค่อนข้างง่ายต่อการใช้งาน—คุณเพียงแค่พิมพ์คำถามของคุณ และ ChatGPT จะตอบกลับ ความรวดเร็วในการตอบสนองและสไตล์การสนทนาของมันช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

เราได้อ้างอิงถึงเทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ ChatGPT ด้วยตัวเอง เราใช้คำสั่งทางการตลาดสำหรับ DM แบบเย็นชา และนี่คือสิ่งที่ ChatGPT ให้บริการ:

แชทจีพีที คอลด์ ดีเอ็ม สำหรับครีมกันแดด
ChatGPT ส่งข้อความ DM แบบไม่รู้จักกันถึงครีมกันแดด

ต่อไป เราใช้คำแนะนำจากเทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับเอกสารโครงการ (Project Charter) นี่คือภาพของการโต้ตอบ:

รายการข้อจำกัดของ ChatGPT ในเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ
รายการข้อจำกัดของ ChatGPT ในเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ

ประสบการณ์การใช้งานยอดเยี่ยมจนกระทั่งปัญหาเริ่มทยอยเข้ามาแม้แต่กับคำถามที่ง่ายที่สุด นี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มแย่ลง:

คำตอบของ ChatGPT ต่อคำถามที่ต้องการหัวข้ออีเมล
ChatGPT ไม่สามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้

สิ่งนี้กลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด และแชทบอท AI ไม่เคยตระหนักถึงปัญหาเลย!

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 OpenAI ได้เปิดตัว ChatGPT Plus ซึ่งเป็นแผนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับ GPT 4 โดยมีค่าใช้จ่าย $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน นี่เป็นการอัปเกรดที่สำคัญจากเวอร์ชันฟรี โดยมอบเวลาการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น การเข้าถึงเป็นลำดับความสำคัญ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนปลั๊กอิน ในทางกลับกัน ChatGPT API ใช้รูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานพร้อมการกำหนดค่าหลายแบบ

อย่างไรก็ตาม GPT 3.5 ยังคงให้บริการฟรี และคุณยังสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายด้วยเวอร์ชันฟรี

ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ChatGPT ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้งานของคุณ กรณีการใช้งานเฉพาะ และทรัพยากรที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีที่ ChatGPT ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอัตโนมัติ ประสิทธิภาพ และผลผลิต พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วย

ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์เพื่อดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุมเช่นนี้

การรับและการบูรณาการ

ChatGPT มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนในเวลาเพียงห้าวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความง่ายในการนำไปใช้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ระดับการรับรู้เกี่ยวกับโมเดลภาษาดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม9% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 ถึง 64 ปี และ 5% ของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปได้ใช้ ChatGPT ในเดือนมกราคม 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการยอมรับที่น่าประทับใจ

ในด้านการทำงาน80% ของบริษัท Fortune 500ได้เลือกใช้ ChatGPT Enterprise สำหรับการใช้งานต่างๆ ในทำนองเดียวกัน8.2% ของพนักงานบริษัททั่วโลกได้รายงานว่าเคยใช้ChatGPT ในที่ทำงานเพื่อทำงานบางอย่าง

การเปิดตัว ChatGPT API ได้ปลดล็อกความง่ายในการผสานรวม ซึ่งผสมผสานเข้ากับความหลากหลายและความยืดหยุ่นของมันได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการผสานรวมและการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความตระหนักและความรู้ทางเทคนิคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับแต่งโซลูชัน และการปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาที่ติดขัดสำหรับ ChatGPT

มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นความกังวล ซึ่งทำให้พวกเขาไม่ใช้บริการ

ChatGPTถูกแบนชั่วคราวในอิตาลีเนื่องจากการดึงข้อมูลจากหนังสือ, เว็บไซต์, โพสต์ใน Reddit เป็นต้น เพื่อใช้ในการฝึกอบรม แหล่งข้อมูลดังกล่าวต้องรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกแชร์กับ OpenAI อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการละเมิด GDPR

Ars Technica ยังรายงานด้วยว่าผู้ใช้ ChatGPT รายหนึ่งอ้างว่าบทสนทนาของเขาถูกเปิดเผย แม้ว่า OpenAI จะยืนยันว่าบัญชีดังกล่าวอาจถูกบุกรุก แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของข้อมูลที่เราทราบเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลใน ChatGPT

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ OpenAI ค่อนข้างเป็นแบบมาตรฐานทั่วไป ซึ่งระบุว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชี ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ดึงมาจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการบันทึกและจัดเก็บบทสนทนาของคุณอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับบางคน

การพิจารณาทางจริยธรรม

ข้อกังวลทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ChatGPT หมุนรอบประเด็นเรื่องอคติ ความยุติธรรม และการใช้เครื่องมือ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นักจริยธรรมด้าน AI ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของ ChatGPT ในการสืบทอดภาพเหมารวม การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือการสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย ChatGPT ได้รับความสนใจจากสื่อในกรณีการช่วยเขียนและเผยแพร่โค้ดที่เป็นอันตรายหรือถูกหลอกให้แบ่งปันแผนการขั้นตอนเพื่อทำลายมนุษยชาติ

เราได้เห็นว่า OpenAI ตระหนักถึงข้อกังวลเหล่านี้และกำลังค่อยๆ ปรับแต่งเนื้อหาที่อ่อนไหวและไม่ได้รับอนุญาตบน GPT 4 ประสบการณ์ของเราค่อนข้างเป็นบวกจนถึงขณะนี้

คำตอบของ ChatGPT ต่อหัวข้อที่ละเอียดอ่อน
ChatGPT แสดงความไวต่อคำถามเพิ่มขึ้น

แน่นอนว่าตัวอย่างข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมถึงขอบเขตทั้งหมดของปัญหาทางจริยธรรม และไม่สามารถบรรเทาปัญหาทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม จริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์เป็นประเด็นที่ต้องหารืออย่างยาวนาน

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหรือบุคคล สามารถ ทำได้ คือการจัดลำดับความสำคัญของการพิจารณาทางจริยธรรมในขณะที่ใช้หรือนำ ChatGPT ไปใช้งาน

ทางเลือกและคู่แข่งของ ChatGPT

เราได้ครอบคลุมสถิติล่าสุดทั้งหมดของ ChatGPT ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวที่มีอยู่! นี่คือรายการทางเลือกของChatGPTสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน:

1. ClickUp Brain: การจัดการโครงการแบบครบวงจร

การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs
บทความบล็อกของ ClickUp Brain เกี่ยวกับอนาคตของการบริหารโครงการ

ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งพร้อมใช้งานทั่วทั้งระบบนิเวศของ ClickUp คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (AI Knowledge Manager) สร้างเนื้อหา (AI Writer for Work) และจัดการโครงการ (AI Project Manager) ทั้งหมดในครั้งเดียว มันสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:

  • สร้างงานและงานย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ถามคำถามเกี่ยวกับงาน
  • สรุปเอกสาร, ความคิดเห็น, กระทู้, งาน, วิกิ และอื่นๆ
  • สร้าง StandUps ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นระยะ
  • แชร์การอัปเดตของทีมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ NLP
  • นำเข้าการอัปเดตงาน ความคืบหน้า และสรุปผลในมุมมองที่แตกต่างกัน
  • ปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน
  • พัฒนาหรือปรับแต่งแม่แบบ
  • ถอดเสียงคลิปเสียงและวิดีโอ

ที่สำคัญที่สุด ClickUp ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการฝึกฝนโมเดล AI ของตน ดังนั้นคุณจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดจาก AI โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเป็นมากกว่าโมเดลภาษา—มันคือเครือข่ายประสาทที่เชื่อมต่อแหล่งความรู้ทางธุรกิจ งาน เอกสาร ฯลฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

ตัวอย่างเช่น นี่คือสิ่งที่ ClickUp Brain กล่าวเมื่อเราถามเกี่ยวกับประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V:

คำตอบของ ClickUp Brain ต่อคำถาม "ประเทศใดบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V?"
ClickUp Brain ทำงานได้ดีกว่า ChatGPT

มันทำงานได้ดีกว่า ChatGPT!

2. Google Gemini: ความสามารถในการแก้ปัญหาและการประมวลผลหลายรูปแบบ

เดิมรู้จักในชื่อ Bard ของ Google, Gemini เป็นโมเดล AI แบบหลายรูปแบบที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และโค้ดได้ Gemini มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง แทนที่จะจำกัดบทบาทไว้เพียงเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT

Gemini มีประสิทธิภาพเหนือกว่า GPT 3.5 และ Gemini Ultra โดดเด่นกว่า GPT 4ในการทดสอบความเข้าใจภาษาหลายภารกิจขนาดใหญ่ (MMLU)

เพื่อทดสอบสิ่งนี้ เราได้ลองใช้คำถามเดียวกันเกี่ยวกับประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V และนี่คือสิ่งที่ Gemini ได้ตอบกลับมา:

คำตอบของ Gemini ที่ระบุชื่อประเทศจาก V

ในขณะที่ ChatGPT ให้ตัวเลือกสองตัวเลือก Gemini ให้ถึงหกตัวเลือก—ยอดเยี่ยมมาก!

จุดขายหลักอีกประการหนึ่งของ Gemini คือการผสานรวมกับ Google Workspace โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณทำงานบน Docs, Sheets, Slides และอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ดังนั้น คุณสามารถร่างเอกสาร ประมวลผลข้อมูล สร้างงานนำเสนอ และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมที่คุณคุ้นเคย

3. Microsoft Copilot: การโต้ตอบกับชุดโปรแกรม Microsoft

สิ่งที่ Gemini เป็นต่อ Google Workspace ก็คือสิ่งที่ Microsoft Copilot เป็นต่อ Microsoft Suite

คุณสามารถใช้ Microsoft Copilot กับ Microsoft 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานภายในแอปที่ใช้เป็นประจำ เช่น Word, Excel และ Outlook มันทำงานบนสถาปัตยกรรม GPT 4 ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับทั้งความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าเวอร์ชันฟรีของ ChatGPT นอกจากนี้ยังรองรับการป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม Microsoft Copilot มีขีดจำกัดในการใช้คำสั่งต่อวัน ซึ่งอาจหมดลงอย่างรวดเร็ว! นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้ Microsoft 365 การสมัครใช้งาน Microsoft Edge หรือ Bing อาจสร้างความไม่สะดวกในการเข้าถึง Microsoft Copilot ได้

เราใช้คำถามคลาสสิกของเรา และ Microsoft Copilot ทำได้ดีกว่า ChatGPT มาก:

คำตอบโดยละเอียดของ Microsoft Copilot ที่แสดงรายการประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V

นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันลิงก์ที่เป็นประโยชน์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการวิจัยได้

4. โคล้ด: การสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและสร้างสรรค์

ฝึกฝนการใช้ภาษาโดยใช้ Claude
ผ่านZapier

โคล้ด คือชื่อของแชทบอทปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งพัฒนาโดย Anthropic AI มีความโดดเด่นในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและคล้ายมนุษย์ผ่านข้อความ พร้อมความเข้าใจเชิงลึกและละเอียดอ่อนในภาษา นอกเหนือจากการทำงานทั่วไป เช่น การแก้ไข สรุปข้อมูล การตัดสินใจ ฯลฯ แล้ว ยังสามารถปรับแต่งโทนและระดับความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาที่เขียนได้อย่างละเอียดอีกด้วย

Claude อยู่ในรุ่นที่ 3 แล้ว โดย Anthropic ได้เปิดตัว Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet และ Claude 3 Opus ซึ่งแต่ละรุ่นมีความก้าวหน้าในการเลียนแบบความเข้าใจและการเขียนในระดับเดียวกับมนุษย์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ รองรับบริบทที่ยาวมากถึง 150,000 คำ (200,000 โทเค็น) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานกับเอกสารและหนังสือที่ยาวได้!

5. GitHub Copilot: การเขียนโค้ดและการเติมข้อความอัตโนมัติ

การเขียนโค้ดโดยใช้ GitHub Copilot
ผ่านทางGitHub

พัฒนาโดย GitHub ร่วมกับ OpenAI, GitHub Copilot คือแชทบอท AI สำหรับนักพัฒนา เป็นเครื่องมือเขียนและเติมโค้ดที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้พัฒนา

GitHub Copilot ได้รับบริบทผ่านความคิดเห็น โครงสร้างโค้ด ชื่อตัวแปร ฯลฯ และแนะนำโค้ดสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คุณกำลังเขียนโค้ด! ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาประหยัดเวลา เขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น

มันทำงานบนแบบจำลองภาษา GPT 4 และได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของโค้ดในภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ

6. Semrush ContentShake AI: การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสม

เนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งโดยใช้ ContentShake AI
ผ่านทางSemrush

ContentShake AI ทำสองสิ่งได้อย่างถูกต้อง ประการแรก มันสร้างไอเดียเนื้อหาหรือร่างที่มีคุณภาพด้วยความเร็วสูง และประการที่สอง มันทำให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา

การผสานปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถเตรียมปฏิทินเนื้อหาที่แข็งแกร่งได้โดยไม่ต้องทำการวิจัยอย่างกว้างขวาง

ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเผยแพร่ ContentShake ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกและกระตุ้นการมีส่วนร่วม

แม้ว่าจะมีการนำเสนอฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการผสานรวมที่ราบรื่น เช่น การเขียนหรือแก้ไขเนื้อหาบน Google Docs และการเผยแพร่โดยตรงบน WordPress แต่กลับขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการเขียนที่สำคัญอย่าง Grammarly ความไม่ยืดหยุ่นของคำสั่งเริ่มต้นยังทำให้ ContentShake บางครั้งใช้งานได้ยาก

7. ความสับสน: การท่องเว็บแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แดชบอร์ดความสับสน
ผ่านทางTowards AI

จากนักวิทยาศาสตร์ของ OpenAI และผู้คิดค้น GPT 3 ขอแนะนำ Perplexity AI

Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาและให้คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำตอบที่เชื่อถือได้แก่ผู้ใช้สำหรับคำถามของพวกเขา มันใช้ NLP เพื่อเข้าใจคำถาม ค้นหาบนเว็บหรือดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของตัวเอง และให้คำตอบในรูปแบบการสนทนา คำตอบของ Perplexity มีความถูกต้องและครอบคลุมเมื่อเทียบกับเครื่องมือค้นหาขนาดใหญ่เช่น Google

มันชดเชยสิ่งที่ขาดในด้านการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการทำการวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ มันมีความแม่นยำมากกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบอื่น ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอาการหลอนเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นกัน

ลองดูทางเลือกอื่นของ Perplexity AI เหล่านี้!

อนาคตของ ChatGPT

แม้ว่าการเปิดตัวของ ChatGPT จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าอนาคตของ ChatGPT จะเป็น:

  • OpenAI และ Microsoft อาจค้นหาวิธีการทำให้เทคโนโลยีมีราคาถูกลงโดยใช้ชิปขั้นสูงและศูนย์ข้อมูล. สิ่งนี้จะทำให้ LLM สามารถจัดการได้มากขึ้น
  • การใช้เทคโนโลยีซ้ำ ๆ จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำของเทคโนโลยีให้แข็งแกร่งขึ้น ความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะกระตุ้นให้ผู้ใช้ ChatGPT นำเทคโนโลยีไปใช้และแนะนำต่อจนกระทั่งกลายเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางทั่วโลก
  • เราอาจได้เห็นการขยายตัวของ ChatGPT ไปยังโดเมนและอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น การดูแลสุขภาพ ประกันภัย การเงิน ฯลฯ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตรงกับความท้าทายเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
  • การเปิดตัวของ ChatGPT 5 และในไม่ช้านี้ ChatGPT 6 จะกระตุ้นความสนใจในเทคโนโลยี AI อีกครั้ง

โดยสรุป, ChatGPT จะยังคงมีทิศทางที่เติบโตขึ้นต่อไปหากการพิจารณาทางกฎหมาย, จริยธรรม, และการกำกับดูแลยังคงเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมของมัน.

สรุป

จบการเดินทางของ ChatGPT ผ่านสถิติ ตัวเลข และตัวเลข

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ChatGPT ได้ปฏิวัติการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนยอมรับความจริงที่ว่า AI ไม่ได้มีไว้เพื่อแย่งงานจากมนุษย์ หากจะพูดให้ถูก AI จะช่วยเสริมทักษะของมนุษย์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆ ด้าน

ในขณะที่ ChatGPT เป็นผู้บุกเบิก แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือ AI เพียงอย่างเดียวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาด โซลูชันอย่าง ClickUp Brain, Gemini, Perplexity และอื่นๆ กำลังมีส่วนสนับสนุนในสาขาของตนด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์

เชื่อมต่อกับเราเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp Brain ในการบริหารโครงการให้ราบรื่น!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. มีผู้ใช้ ChatGPT กี่คน?

ปัจจุบัน มีผู้ใช้ลงทะเบียนบน ChatGPT จำนวน 180.5 ล้านคน และมีผู้ใช้ใช้งานอยู่ 100 ล้านคน

2. ChatGPT เก่งด้านสถิติหรือไม่?

ChatGPT ค่อนข้างดีในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถทำการคำนวณและให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทางสถิติได้

3. ChatGPT ใช้ข้อมูลมากแค่ไหน?

ChatGPT ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลขนาด 45TB ซึ่งถูกบีบอัดเป็นชุดข้อมูลขนาด 570 GB