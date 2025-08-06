10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Perplexity AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

การผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือค้นหาได้สร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นบวกในวิธีที่เราค้นหาและใช้ข้อมูลออนไลน์
ผลการค้นหาได้รับการปรับปรุงอย่างแน่นอน และความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับการใช้บริการเครื่องมือค้นหาใหม่นี้ใน AI ได้ยกระดับความสามารถในการค้นหาของเราไปสู่อีกระดับหนึ่ง ข้อจำกัดของเครื่องมือค้นหาเว็บแบบดั้งเดิมได้รับการแก้ไขโดยเครื่องมือค้นหา AI เช่น Perplexity AI
สำหรับเครื่องมือค้นหาในปัจจุบัน Perplexity AI กำลังเติบโตเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ถูกใช้งานมากที่สุดสำหรับผู้คนในทุกอุตสาหกรรม
Perplexity AI ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนคำถามที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำตอบที่เข้าใจง่าย แต่เครื่องมือนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเดียวที่ใช้เครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตลาด ยังมีผู้ให้บริการมากมายในวงการนี้ที่ต่างแข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณในฐานะเครื่องมือค้นหาหรือแชทบอทที่ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์
มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นของ Perplexity AI ว่าเครื่องมือค้นหา AI นี้สามารถช่วยคุณตอบสนองความต้องการเฉพาะได้อย่างไร และสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Perplexity AI เพื่อให้คุณค้นหาแอปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร?
Perplexity AI เป็นเครื่องมือค้นหาปัญญาประดิษฐ์ที่คุณสามารถถามคำถามได้ในรูปแบบการสนทนา ถามคำถามกับ Perplexity AI แล้วมันจะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามของคุณ จากนั้นจะนำเสนอคำตอบตามข้อมูลที่พบ
เครื่องมือนี้แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการสื่อสารที่เหมือนการสนทนา ราวกับว่าคุณกำลังใช้ภาษาธรรมชาติของคุณเอง แทนที่จะค้นหาว่า "ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติทางการตลาด" คุณจะถามมันว่า "ตัวอย่างที่ดีที่สุดของระบบอัตโนมัติทางการตลาดในปี2024 คืออะไร?" และมันจะตอบกลับในรูปแบบการสนทนา
Perplexity AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และโมเดลภาษาที่ซับซ้อนเพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ต้องการในรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจได้ ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบหลายเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกต่อไป—คุณสามารถขอให้ Perplexity AI สรุปข้อมูลสำคัญให้คุณแทนได้ ?
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Perplexity AI
ทุกเดือน เครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหม่ ๆ จะถูกนำมาใช้ในโลก. การเลือกเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะกับคุณนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงเป้าหมาย ความต้องการ และความปรารถนาของคุณ.
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Perplexity AI:
- คุณสมบัติ: เครื่องมือค้นหาทางเลือกมีคุณสมบัติทั้งหมดที่ฉันต้องการหรือไม่? มันให้มากกว่านั้นหรือไม่?
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นอย่างไร? ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวกหรือไม่?
- การฝึกอบรม: การเรียนรู้วิธีใช้งานยากหรือไม่? ฉันสามารถให้ทีมทั้งหมดของฉันเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือใหม่นี้เป็นเครื่องมือค้นหา AI ฟรีหรือไม่? อยู่ในงบประมาณของฉันหรือไม่?
- ชื่อเสียง: ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มีชื่อเสียงที่ดีหรือไม่? เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดหรือไม่?
- รีวิว: ผู้ใช้คนอื่นพูดถึงเครื่องมือค้นหาตัวนี้อย่างไรบ้าง? มันคุ้มค่ากับคำโฆษณาหรือไม่?
โดยพื้นฐานแล้ว Perplexity AI เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมชุดคุณสมบัติที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปรียบเทียบเครื่องมือค้นหาที่ใช้ AI อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หรือสำรวจทางเลือกอื่นๆ ในพื้นที่นี้ที่อาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติมให้คุณได้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity AI
พร้อมที่จะดูว่ามีอะไรอีกบ้าง? เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ค้นพบเครื่องมือค้นหา AI, เครื่องมือที่ช่วยคุณเขียนโค้ด และแพลตฟอร์มที่สามารถกลายเป็นแหล่งที่คุณไว้วางใจสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและ AI
1.คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณอย่างแท้จริงClickUp Brainคือทางเลือกที่เหนือชั้นกว่า Perplexity แทนที่จะเพียงแค่ตอบคำถาม ClickUp Brain ทำงานเหมือนพลังที่มองไม่เห็น—เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน เอกสาร การสนทนา และขับเคลื่อนโครงการของคุณไปข้างหน้าด้วยผลลัพธ์ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง
ส่วนที่ดีที่สุด? มันให้คุณสามารถคุยกับ LLM ได้หลายตัวแทนที่จะเป็นแค่ตัวเดียว ถูกต้องแล้ว คุณสามารถคุยกับ Claude, Gemini และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างของ ClickUp Brain เลย
ถัดไปตัวแทน AIของมันจะทำงานอัตโนมัติในงานธุรการที่ซ้ำซาก สรุปข้อมูลที่ซับซ้อน และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างเชิงรุก เพื่อให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ ด้วย ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้แล้วและคำแนะนำอัจฉริยะที่ผสานเข้ากับทุกขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถเรียกดูข้อมูลสำคัญได้ทันที มอบหมายงานติดตามผล และทำงานได้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว!
เพื่อพลังที่มากยิ่งขึ้นBrain MAXพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด AI บนเดสก์ท็อปของคุณโดยเฉพาะ นำเสนอการค้นหาในระดับองค์กร การแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเน้นเสียง และการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือให้กับระบบการทำงานทั้งหมดของคุณ เพียงพูดคำถามหรือคำสั่งของคุณ Brain MAX จะค้นหา จัดระเบียบ และดำเนินการกับข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ—ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด จดบันทึกไอเดียขณะอยู่ในสภาวะโฟลว์ หรือบริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อน Brain MAX ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ในที่เดียว
ClickUp Brain และ Brain MAX ไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน, อัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก, และเพิ่มศักยภาพให้คุณตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น. สำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการค้นหาพื้นฐาน และใช้ประโยชน์จาก AI อย่างแท้จริงเพื่อเพิ่มผลผลิต นี่คือการอัปเกรดที่คุณรอคอย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ตัวแทนที่ทำงานตามบทบาทและรับรู้บริบทเพื่อทำงานอัตโนมัติด้านการดูแลระบบ สร้างรายงาน และตอบคำถาม
- สร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
- ค้นหาข้อมูลจาก ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub และอื่น ๆ ได้ทั้งหมดจากที่เดียว
- ถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายและรับคำตอบที่เกี่ยวข้องและมีบริบทครบถ้วน
- เข้าถึงการสนทนาที่ผ่านมา การอนุมัติ หลักชัยของโครงการ และเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างภาพและแผนผังด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและวางแผน
- ถอดความ สรุป และดึงประเด็นการดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติด้วย AI Notetaker
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain ซึ่งเป็นสุดยอดเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขและขัดเกลาการเขียนเนื้อหาของคุณ—ตั้งแต่จดหมายขายไปจนถึงเอกสารวิจัย
- ใช้ClickUp Docsเป็นที่เก็บข้อมูลหลักสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการที่เชื่อมโยงกับงานใน ClickUp
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลต ClickUp
- ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากเครื่องมือ AIด้วยคำแนะนำสำหรับ ChatGPT ในการเขียนงานวิจัย และคำแนะนำสำหรับ ChatGPT ในการเขียนงานโฆษณา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจาก ClickUp เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมมาก
- ClickUp Brain เป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นฟีเจอร์ใหม่ ๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Google Gemini
Gemini (เดิมรู้จักในชื่อ Google Bard AI) เป็นเครื่องมือค้นหา AI ฟรีที่เป็นการตอบสนองของ Google ต่อผลลัพธ์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพียงโหลด Geminiแล้วคุณก็สามารถเริ่มสนทนากับ AI เพื่อถามคำถาม กระตุ้นให้แก้ปัญหา หรือขอให้ช่วยคิดไอเดียสร้างสรรค์สำหรับแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้ ?
คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน
- รับคำตอบผ่านแอปที่ใช้แชทและขับเคลื่อนด้วย AI
- ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
- มีรายงานว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใหม่กว่าเมื่อเทียบกับแอปอื่นบางตัว
- สร้างโดย Google พร้อมชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านเครื่องมือซอฟต์แวร์คุณภาพสูง
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Gemini ไม่เชี่ยวชาญในการตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- Google เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า Gemini เป็นเพียงการทดลอง ดังนั้นผลลัพธ์อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
- ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือค้นหาหลายตัว—ต่างจาก Perplexity AI
การกำหนดราคาของ Gemini
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Bing
Bing, เครื่องมือค้นหาของ Microsoft, ได้เปิดตัวเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมอัลกอริทึมที่ซับซ้อนไปไม่นานมานี้. เช่นเดียวกับ Perplexity AI, คุณสามารถใช้ Bing (หรือที่รู้จักในนามของ Bing Chat หรือ Bing AI) เพื่อช่วยคุณค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ร้อนแรงของคุณเกี่ยวกับธุรกิจหรือชีวิตได้. ?
หากคุณเป็นผู้ใช้ Microsoft ระดับสูงและกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Perplexity AI นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bing
- ผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft
- ความสามารถของเครื่องมือค้นหาภาพ
- ได้รับการสนับสนุนโดยผลการค้นหาคุณภาพสูง
- ความสามารถในการค้นหาเว็บแบบส่วนตัว
- ขอให้ Bing ช่วยคุณค้นหาคำตอบ วางแผนตารางเวลา และอื่นๆ
- เขียนโค้ดด้วยความช่วยเหลือจาก Bing ในภาษาต่างๆ เช่น Python
ข้อจำกัดของ Bing
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Bing ไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้เสมอสำหรับคำถามที่ซับซ้อน
- เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลหรือสถิติที่อ้างอิงทุกครั้งให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริง
ราคา Bing
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Bing
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. แจสเปอร์
ต่างจาก Bing และ Bard,Jasperไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหา AI เท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาสำหรับแบรนด์ของคุณ Jasper มีฟีเจอร์การเขียนเนื้อหาด้วย AI หลากหลาย รวมถึง Jasper Chat—แชทบอทที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถใช้ในลักษณะคล้ายกับ Perplexity AI ได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ฐานข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมทั้งหัวข้อทั่วไปและเฉพาะทาง
- สามารถอ้างอิงกลับภายในบทสนทนาเพื่อเพิ่มบริบท
- ถามคำถาม กระตุ้นให้สรุป และสร้างแนวคิด
- เครื่องมือและฟีเจอร์การเขียนด้วย AIหลากหลาย
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Jasper Chat อาจทำงานช้าในบางครั้ง
- Jasper มีให้บริการเฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Perplexity AI ที่มีราคาไม่แพงที่สุดในรายการนี้
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
5. โคโม
Komo เป็นเครื่องมือค้นหา AI ที่มีดีไซน์เรียบง่ายและทันสมัย เป็นทางเลือกที่แตกต่างจาก Perplexity AI เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณถามคำถาม สำรวจบทความข่าวและเนื้อหาดิจิทัล และแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องตามคำค้นหาของคุณ ?
นอกจากนี้ Komo ยังภูมิใจที่เป็นเครื่องมือ AI เครื่องมือค้นหาส่วนตัวที่รวดเร็วและเชื่อถือได้—ทั้งหมดนี้ไม่มีโฆษณา
คุณสมบัติเด่นของ Komo
- ค้นหาบนเว็บและถามคำถามในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนและโฆษณา
- จำกัดการค้นหาของคุณให้แสดงเฉพาะเนื้อหาที่เน้นชุมชน เช่น วิดีโอ YouTube และบทความข่าว
- ระดมความคิดตามหัวข้อหรือคำถามเฉพาะ
- รับประสบการณ์แชทบอทและเครื่องมือค้นหาแบบไฮบริดในเครื่องมือเดียว
ข้อจำกัดของโคโม
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกไม่ชอบกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบมินิมอล
- มีข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ Komo น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกทางเลือกของ Perplexity AI ที่เป็นที่รู้จักมากกว่าในรายการนี้
การกำหนดราคาของ Komo
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของโคมโอ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Writesonic
Writesonic เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วยAI ที่ช่วยเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากฟีเจอร์เขียนบทความ, ปรับเปลี่ยนคำ, และสรุปบทความแล้วเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIนี้ยังมี Chatsonic ซึ่งเป็นฟีเจอร์ AI แบบสนทนาที่ใช้ภาษาธรรมชาติ คล้ายกับ Perplexity AI ?️
นอกจากนี้ Writesonic ยังอ้างว่าสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสี่ยงกับการผลิตเนื้อหาที่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ตัวประมวลผล NLP สำหรับการสนทนาที่เทียบชั้นกับ ChatGPT
- ขับเคลื่อนด้วยการค้นหา ออกแบบมาเพื่อการเขียนเนื้อหาและการสร้างไอเดีย
- ใช้ Chatsonic เพื่อสร้างงานศิลปะด้วย AI รวมถึงข้อความที่เขียน
- เข้าถึง Chatsonic และเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อจำกัดจำนวนคำในแผนธุรกิจอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ในบางครั้ง
- ข้อความที่ Writesonic สร้างขึ้นอาจซ้ำซ้อนในบางครั้ง, ผู้ใช้บางคนแนะนำ
ราคา Writesonic
- ไม่จำกัด: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
7. โพ
โพ (Poe) คือแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากทีมซอฟต์แวร์ของ Quora แอปนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันมือถือที่ให้คุณเข้าถึงแชทบอตหลากหลายประเภทได้ในที่เดียว
จาก Poe ผู้ใช้สามารถรันคำสั่งบนบริการต่างๆ เช่น Midjourney, ChatGPT, Claude และอื่นๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของโพ
- เริ่มต้นการสนทนากับแชทบอทจำนวนมาก พร้อมมีการเพิ่มเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่อง
- ถามคำถาม รับคำตอบ และค้นหาไอเดียใหม่ ๆ ด้วยแชทบอทหลากหลาย
- ค้นหาบอทใหม่ที่น่าสนใจเพื่อสนทนาผ่านฟีเจอร์สำรวจ
- มีให้ดาวน์โหลดเป็นแอปสำหรับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android
ข้อจำกัดของโพ
- โพว์ทำหน้าที่เป็นประตูสู่แชทบอทอื่น ๆ แทนที่จะเป็นแชทบอทเอง ซึ่งหมายความว่าคุณภาพขึ้นอยู่กับแชทบอทเฉพาะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
- ขณะนี้ยังไม่มีแผนการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กรที่รองรับการเพิ่มผู้ใช้หลายคน แม้ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
การตั้งราคาแบบ Poe
- ฟรี
- องค์กร: กำลังจะมาถึง
คะแนนและรีวิวของโพ
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Pi
Pi เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการสนทนาที่พัฒนาโดย Inflection AI เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นมิตร โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวมากกว่าแชทบอทแบบดั้งเดิม Pi สามารถช่วยผู้ใช้คิดไอเดียหรือแรงบันดาลใจ วางแผน สำรวจความสนใจ และตอบคำถามต่างๆ ได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pi
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและทันสมัย ปราศจากสิ่งรบกวน
- แนวทางที่คล้ายมนุษย์มากขึ้นสำหรับประสบการณ์แชทบอท
- ถามคำถาม, ได้แรงบันดาลใจ, และระบายเกี่ยวกับวันทำงานของคุณ
- ผสานการค้นหาและคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับความรู้สึกเหมือนมีโค้ชส่วนตัว
ข้อจำกัดของไพ
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการความรู้สึกที่เป็นมืออาชีพมากกว่าที่ Pi มอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังลงทุนในซอฟต์แวร์สำหรับทั้งทีม
- เครื่องมือนี้ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับมันมากนักในขณะนี้
การตั้งราคาแบบไพ
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Pi
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ChatGPT
ChatGPTเป็นหนึ่งในแชทบอทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ เครื่องมือ AI ที่สร้างเนื้อหาได้นี้พัฒนาโดย OpenAI ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบและรับข้อมูลตามประวัติการสนทนาและบริบทที่ผ่านมา ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- รับความช่วยเหลือกับงานต่างๆ เช่น การวางแผนแคมเปญการตลาด การเขียนอีเมล หรือการจัดการการสนทนาที่ยากลำบาก
- กำหนดความยาว รูปแบบ และสไตล์ของคำตอบที่ให้
- เขียนโค้ดโดยไม่ต้องรู้มันด้วยตัวเอง
- สรุปเนื้อหาและให้ข้อมูลเชิงลึกในเอกสารที่ยาวขึ้น เช่น บทความหรือรายงานการประชุม
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เช่นเดียวกับเครื่องมือแชทที่ใช้ AI ส่วนใหญ่ รวมถึงทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า ChatGPT ไม่สามารถรักษาบริบทได้ตลอดเวลาผ่านการสนทนาที่ซับซ้อน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เปรียบเทียบ ChatGPT กับ Perplexity AI!
10. GitHub Copilot
GitHub Copilot แตกต่างจากทางเลือก AI อื่น ๆ ของ Perplexity ในรายการนี้เล็กน้อย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาเท่านั้น ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายที่สุด แอปนี้จะเปลี่ยนข้อความภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นโค้ดที่แนะนำในหลายภาษา ⌨️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- ปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามโค้ดที่คุณเคยเขียน
- แก้ไขได้โดยตรงภายในตัวแก้ไขโค้ดที่คุณใช้เป็นประจำ
- เรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยความช่วยเหลือจาก GitHub Copilot
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- แอปนี้ออกแบบมาสำหรับการเขียนโค้ด ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สำหรับ Perplexity AI ก็ต่อเมื่อคุณใช้แอปนี้เพื่อจุดประสงค์นั้นเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือนี้อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (3 รีวิว)
รับคำตอบที่คุณต้องการด้วยทางเลือก AI ของ Perplexity เหล่านี้
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Perplexity AI ที่คุ้มค่าแก่การสำรวจอย่างแน่นอน ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perplexity AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณในด้านฟังก์ชันและคุณสมบัติ
ในขณะที่คุณกำลังมองหากล่องเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม ลองพิจารณาว่ามีเครื่องมือที่สามารถมอบให้คุณได้มากกว่านั้น—เช่น ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรของเรา มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่เพียงแค่การช่วยเหลือจาก AI แต่ยังรวมถึงการจัดการโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการงานอีกด้วย