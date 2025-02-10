11 แอปทางเลือก WhatsApp ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

เคยสงสัยไหมว่า WhatsApp เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารจริงหรือไม่?
หลายทีมหันมาใช้เครื่องมือนี้เพราะความคุ้นเคยและความแพร่หลายอย่างมาก—โดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกจากทั่วโลก—แต่ไม่นานก็เผชิญกับความท้าทาย เช่น ความกังวลด้านความปลอดภัย ฟีเจอร์การทำงานที่จำกัด และการแยกการสนทนาส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันอย่างชัดเจน หากคุณเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้ คุณไม่ได้เผชิญอยู่เพียงลำพัง
จากการที่ได้ทำงานร่วมกับหลายทีมซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้โดยตรง ผมได้ช่วยให้พวกเขาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการสื่อสารทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น และผมยินดีที่จะแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้กับคุณ!
ทีมของฉันและฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือก WhatsApp ที่ดีที่สุด 11 รายการ ตัวเลือกเหล่านี้มีความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกว่า การแชร์ไฟล์ที่ราบรื่นกว่า และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันขั้นสูงเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ WhatsApp?
มีแอปส่งข้อความทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด* ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
จุดประสงค์หลักของแอปพลิเคชันส่งข้อความคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและกระจายตัว อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันควรมีคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น:
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง:แอปแชททีมที่คุณเลือกควรมีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้รับที่ตั้งใจเท่านั้น
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: แอปควรสามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ Android, iOS และเดสก์ท็อป
- การแชร์ไฟล์และการรองรับสื่อ: ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์เอกสารหรือส่งรูปภาพและวิดีโอให้กับเพื่อนร่วมงาน แอปควรมีคุณสมบัติการแชร์ไฟล์ที่แข็งแกร่ง
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ: ความสามารถในการติดต่อเพื่อนร่วมงานผ่านข้อความเสียงหรือการโทรด้วยวิดีโออย่างรวดเร็วสำหรับการประชุมแบบยืนหรือการอัปเดตทีมเป็นสิ่งสำคัญ
- การแชทกลุ่มและการทำงานร่วมกัน: คุณควรสามารถจัดการการแชทกลุ่มและการสื่อสารของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมการจัดการ แม้ว่าบริการส่งข้อความส่วนใหญ่จะมีฟีเจอร์การแชทกลุ่มและการโทรผ่านวิดีโอ แต่สิ่งสำคัญคือแพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายและรองรับการประชุมวิดีโอของทีมเมื่อเป็นไปได้
อ่านเพิ่มเติม:11 แอปและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุด
11 แอปพลิเคชันทางเลือก WhatsApp ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
ฉันได้ทดสอบแอปพลิเคชันส่งข้อความหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละแอปมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ แม้ว่าหลายแอปจะมีจุดเด่นของตัวเอง แต่ไม่ใช่ทุกแอปที่เหมาะสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่ราบรื่นหรือประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย เพื่อค้นหาบริการส่งข้อความที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความต้องการเฉพาะและเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
นี่คือรายชื่อแอปทางเลือก WhatsApp ที่ดีที่สุด 11 แอปที่คัดสรรมาอย่างดี ไม่ว่าคุณจะมองหาความเป็นส่วนตัวที่ดีกว่า การทำงานร่วมกันในกลุ่มที่ดียิ่งขึ้น หรือวิธีการส่งข้อความแบบใหม่ ตัวเลือกเหล่านี้โดดเด่นด้วยข้อดีและฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม, การส่งข้อความทันที, และการแชร์วิดีโอ)
ทีมของฉันใช้ClickUp แพลตฟอร์มการสื่อสารและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการติดตามโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่แอปการสื่อสารเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มการร่วมมือที่ทรงพลัง ที่มอบคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบและจัดการโครงการได้ดีขึ้น
ClickUp Chatเป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณรวมทุกความต้องการในการสื่อสารไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการทำงานร่วมกับทีมในเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ฉันสามารถส่งข้อความหรือแท็กพวกเขาโดยใช้ @mentions เพื่อมอบหมายความคิดเห็นได้ จากนั้นพวกเขาสามารถทำงานในเอกสารแบบเรียลไทม์ในขณะที่ฉันยังคงรับรู้ความคืบหน้าในกลุ่มแชทได้
หากคุณต้องการเริ่มต้น ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนการสื่อสารที่พร้อมใช้งานเพื่อจัดการและติดตามการสนทนาในกลุ่มของคุณด้วยเทมเพลตข้อความทันทีของ ClickUp คุณสามารถรวมการสนทนาจากหลายแพลตฟอร์มไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วย:
- รวมการสนทนาและการพูดคุยของทีมไว้ในที่เดียว
- ให้ความสำคัญกับการสนทนาที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดถูกพลาดหรือถูกลืม
ClickUp มาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ด้วยClickUp Whiteboards ฉันสามารถจัดการระดมความคิดเป็นกลุ่มสำหรับหัวข้อหรือโครงการเฉพาะได้ทันที ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถรวบรวมความคิดของทีม แผนผังงานที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้มีความสมเหตุสมผล และแปลงบันทึกเหล่านี้เป็นงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสูงสำหรับ WhatsAppและเป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรแบบครบวงจรที่ทรงพลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อกับทีมของคุณผ่านClickUp Chat. ส่งข้อความ, แชร์ไฟล์, และแม้กระทั่ง สร้างงานได้โดยตรงจากแชท
- แชร์วิดีโอหรือการสาธิตบนหน้าจออย่างละเอียดกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Clips เครื่องมือสำหรับ บันทึกหน้าจอของคุณ และส่งข้อความวิดีโอสั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- แชร์ไฟล์และเอกสารโดยใช้คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยด้วยClickUp Docs และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ใช้พลังของClickUp Brain ผู้ช่วย AI เพื่อยกระดับการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารของคุณไปอีกขั้น
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปทำงานกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมการสนทนาและการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์จำนวนมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Telegram (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนากลุ่มใหญ่และการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย)
Telegram เป็นทางเลือกของ WhatsApp ที่เป็นที่รู้จักจากการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างมาก Telegram เป็นที่นิยมใช้สำหรับการแชร์ไฟล์
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของมัน เช่น ข้อความที่ลบทิ้งอัตโนมัติและการแชทลับ เป็นที่น่าประทับใจเป็นพิเศษ แม้แต่การส่งข้อความทั่วไปก็มีตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเหนือกว่าที่ WhatsApp มีให้
นอกจากนี้ ยังรองรับการแชทกลุ่มขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการชุมชน และเหมาะสำหรับการสื่อสารที่กว้างขวางนอกเหนือจากการโทรกลุ่มและการหารือภายในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- รับแอปส่งข้อความที่มีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, ฟีเจอร์แชทลับ และอื่นๆ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวในการสนทนาของคุณ
- สร้างชุมชนขนาดใหญ่โดยใช้ Telegram เนื่องจากรองรับการแชทกลุ่มที่มี สมาชิกได้สูงสุดถึง 200,000 คน
- จัดเก็บข้อความและไฟล์บนคลาวด์; เข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ
- ปรับแต่งกลุ่มหรือแชทของคุณโดยใช้ธีมและการตั้งค่าลักษณะการแสดงผล
ข้อจำกัดของ Telegram
- แม้ว่า Telegram จะรองรับการโทรผ่านวิดีโอ แต่ฟีเจอร์ต่าง ๆ ยังไม่ทันสมัยเท่าที่แอปอื่น ๆ มีให้
ราคาของ Telegram
- ฟรี
- Telegram Premium: $4. 99 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Telegram
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 7/5 (6000+ รีวิว)
3. สายไฟ (คุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรที่ดีที่สุด)
Wire เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ WhatsApp สำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความลับและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มันให้การเข้ารหัสแบบครบวงจรในทุกช่องทางการสื่อสาร รวมถึงข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอและเสียง, และการแชร์ไฟล์ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและไม่ต้องการคุณสมบัติการส่งข้อความขั้นสูงที่บริการแชทอื่น ๆ มีให้
คุณสมบัติเด่นของสายไฟ
- รับการเข้ารหัสแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานในทุกการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการปกป้องในทุกขั้นตอน
- ใช้บัญชีเดียวกันบนหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ทำให้สะดวกทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานทางธุรกิจ
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยกับสมาชิกในทีม พร้อมรองรับไฟล์หลากหลายประเภท
- ใช้ประโยชน์จากพลังของเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส ซึ่งโค้ดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ เพิ่มชั้นของความไว้วางใจและความโปร่งใส
ข้อจำกัดของสายไฟ
- Wire ไม่มีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากเท่ากับแอปส่งข้อความบางตัว ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- แม้ว่า Wire จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าแอปส่งข้อความอื่น ๆ ความเป็นที่รู้จักน้อยนี้อาจทำให้ไม่สะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อทางธุรกิจภายนอก
ราคาสายไฟ
- ส่วนตัว: ฟรี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวสายไฟ
- G2: 4. 2/5 (54 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (69 รีวิว)
4. Viber (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรเสียงและวิดีโอ)
Viber เป็นแอปส่งข้อความยอดนิยมที่ให้การโทรด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันเสมือนจริงมากกว่าการส่งข้อความธรรมดา
นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหากคุณมีทีมที่กระจายอยู่ทั่วโลก เพราะคุณสามารถโทรระหว่างประเทศได้ด้วย Viber นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การส่งข้อความยอดนิยม เช่น สติกเกอร์, GIFs, และความสามารถในการส่งลิงก์, วิดีโอ, รูปภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Viber
- โทรออกและวิดีโอคอลระหว่างประเทศในอัตราที่แข่งขันได้
- เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มสนทนาที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน
- ซิงค์ข้อความและการโทรของคุณข้ามหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าคุณจะใช้ Android, iOS หรือเดสก์ท็อป
- รักษาความปลอดภัยในทุกการสนทนาของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรทั้งข้อความและการโทร
ข้อจำกัดของ Viber
- เวอร์ชันฟรีของ Viber มีโฆษณา ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าเป็นสิ่งรบกวน
- มันไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความกลุ่มที่ทรงพลังและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แอปส่งข้อความยอดนิยมส่วนใหญ่มีให้
ราคาของ Viber
- ฟรี
- Viber Out: ชำระเงินตามการใช้งานสำหรับการโทรระหว่างประเทศ
การให้คะแนนและรีวิวใน Viber
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 4/5 (4000+ รีวิว)
5. ลาร์ก (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติการทำงานแบบบูรณาการ)
Lark ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารพื้นฐานเหมือน Google Messages หรือ Facebook Messenger เท่านั้น—แต่เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการจัดการทีมและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ
การรวมคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แชท, การประชุมทางวิดีโอ, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และการร่วมมือเอกสาร, Lark เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ WhatsApp สำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการสื่อสารและการผลิตที่ครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ Lark
- เข้าถึงฟังก์ชันการส่งข้อความมาตรฐาน รวมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น การแก้ไขเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการจัดการงาน ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
- แปลข้อความของคุณภายในแอปเพื่อเชื่อมช่องว่างทางภาษา
- จัดการประชุมวิดีโอกลุ่มคุณภาพสูงพร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอ
- ติดตามข้อความและการสนทนาทั้งหมดของคุณด้วยประวัติข้อความไม่จำกัด
ข้อจำกัดของนกกระจาบ
- คุณสมบัติที่หลากหลายของ Lark อาจทำให้อินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ในขณะที่ Lark มีเครื่องมือในตัวมากมาย แต่ก็ยังไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากเท่ากับแพลตฟอร์มอื่นๆ
- แผนธุรกิจอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบนกขมิ้น
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Lark
- G2: 4. 6/5 (147 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (30 รีวิว)
6. Signal (แอปส่งข้อความที่เน้นความเป็นส่วนตัวที่ดีที่สุด)
Signal ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในความมุ่งมั่นต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ทำให้เป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด
แอป Signal มีแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความ การโทร และแม้แต่ข้อมูลเมตาของคุณได้รับการปกป้อง
คุณสมบัติเด่นของสัญญาณ
- ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรสำหรับการสื่อสารทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อความ, การโทรเสียง, และการโทรวิดีโอ
- รับประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดและปลอดภัยด้วยอินเทอร์เฟซที่ปราศจากโฆษณาอย่างสมบูรณ์ของ Signal ซึ่งไม่ติดตามข้อมูลผู้ใช้
- ตั้งค่าข้อความให้หายไปหลังจากเวลาที่กำหนด เพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับการสนทนาของคุณ
ข้อจำกัดของสัญญาณ
- การที่ Signal ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวทำให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอปส่งข้อความอื่น ๆ
- เนื่องจากยังค่อนข้างใหม่ ฐานผู้ใช้ของ Signal จึงยังเล็กกว่าแอปที่เป็นกระแสหลักอย่าง WhatsApp ซึ่งอาจจำกัดการใช้งาน
การกำหนดราคาสัญญาณ
- ฟรี
การให้คะแนนสัญญาณและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. องค์ประกอบ (แอปส่งข้อความที่ดีที่สุดที่มีโปรโตคอลการสื่อสารแบบกระจายศูนย์)
Element เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความแบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นบนโปรโตคอล Matrix โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการควบคุมข้อมูลสำหรับทีมต่างๆ แตกต่างจากแอปพลิเคชันส่งข้อความทั่วไป Element อนุญาตให้คุณเลือกที่ตั้งของข้อมูลได้เอง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมการสื่อสารของตนเองมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นขององค์ประกอบ
- ใช้โครงสร้างแบบกระจายศูนย์ของ Element เพื่อโฮสต์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์หรือเลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ มอบการควบคุมและความเป็นส่วนตัวที่ไม่มีใครเทียบได้
- รับความปลอดภัยที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจรสำหรับการสื่อสารทั้งหมดของคุณ
- ปรับแต่งแอปให้ตรงกับความต้องการของคุณ ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแอปให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มหลัก รวมถึงมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดขององค์ประกอบ
- แผนฟรีสามารถใช้ได้สูงสุด 200 ผู้ใช้ต่อกลุ่ม
- ลักษณะการกระจายอำนาจของ Element อาจทำให้การใช้งานซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาขององค์ประกอบ
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: €5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: €10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- อธิปไตย: ราคาตามการตกลง
การให้คะแนนและรีวิวองค์ประกอบ
- G2: 4. 3/5 (23 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Threema (แอปส่งข้อความที่ดีที่สุดพร้อมฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวสูง)
Threema เป็นแอปส่งข้อความที่มีความปลอดภัยสูง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยข้อมูลผู้ใช้ที่น้อยที่สุด สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับแอปนี้คือ ไม่เหมือนกับแอปส่งข้อความส่วนใหญ่ Threema ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลในการลงทะเบียน ดังนั้น จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรักษาความเป็นนิรนาม
การสื่อสารทั้งหมดบน Threema ได้รับการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง รวมถึงข้อความเสียง, การโทรด้วยเสียง, การโทรด้วยวิดีโอ, และการแชร์ไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Threema
- ลงทะเบียนและใช้แอป Threema โดยไม่ต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล
- ได้รับการเข้ารหัสแบบครบวงจรที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารทั้งหมดของคุณ ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ
- สร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับทีมของคุณภายในแชท
- ได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภูมิภาคยุโรป เนื่องจากปฏิบัติตาม GDPR อย่างเคร่งครัด
ข้อจำกัดของ Threema
- Threema ต้องการการซื้อครั้งเดียว ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ชอบแอปฟรีไม่สนใจ
- เช่นเดียวกับแอปที่เน้นความเป็นส่วนตัวบางแอป Threema ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในแอปส่งข้อความฟรี
ราคาของ Threema
- จำเป็น: $2 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $2. 50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $3.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Threema
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Discord (แอปสร้างชุมชนที่ดีที่สุด)
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยมซึ่งมุ่งเน้นไปที่ชุมชนเกมหรือ NFT คุณสมบัติการสร้างชุมชนและคุณสมบัติการสื่อสารแบบคลาสสิก รวมถึงการสื่อสารทางข้อความ เสียง และวิดีโอ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับทีม ชุมชน และแม้กระทั่งธุรกิจ
แอปนี้ยังมีการรองรับการปรับแต่งและแชทบอทอย่างกว้างขวาง ทำให้เหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลาย ฟีเจอร์ข้อความส่วนตัวของ Discord ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้จากชุมชนได้ ช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในพื้นที่ธุรกิจที่คุณเลือก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- จัดระเบียบและจัดการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ภายในกลุ่มใหญ่หรือชุมชนโดยใช้ช่องเสียงและวิดีโอเฉพาะ
- สร้างช่องข้อความหลายช่องภายในเซิร์ฟเวอร์ กำหนดบทบาทพร้อมสิทธิ์ที่แตกต่างกัน และจัดการการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เช่น Spotify และ Twitch เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชุมชนของคุณ
- แชร์หน้าจอของคุณระหว่างการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Discord
- ช่วงของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการชุมชน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพของแอป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้ใช้งานอยู่จำนวนมาก
ราคา Discord
- ฟรี
- Discord Nitro Basic: $2. 99 ต่อเดือน
- Discord Nitro: $9.99 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
10. KIK Messenger (แอปส่งข้อความฟรีที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนและกลุ่มสาธารณะ)
KIK Messenger เป็นแอปพลิเคชันเว็บที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการเน้นความเป็นนิรนามของผู้ใช้ ต่างจากแอปส่งข้อความอื่นๆ หลายแอป KIK ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการสมัคร ทำให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและสื่อสารได้ด้วยเพียงที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้เท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KIK Messenger
- ลงทะเบียนและใช้แอปโดยไม่ต้องให้หมายเลขโทรศัพท์; รักษาความเป็นส่วนตัวและความไม่เปิดเผยตัวตน
- นำทางได้อย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น แชทบอท เพื่อความบันเทิง ข้อมูล และประโยชน์ใช้สอย
- สร้างและจัดการแชทกลุ่มได้อย่างง่ายดาย; รองรับการสนทนาระหว่างผู้ใช้หลายคน
ข้อจำกัดของ KIK Messenger
- แม้ว่า KIK จะไม่ต้องการหมายเลขโทรศัพท์ แต่แอปพลิเคชันนี้เคยถูกวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในอดีต
- KIK อาจไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงธุรกิจ เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุน้อยกว่า สำหรับการหารือในกลุ่มและการสร้างชุมชน
ราคา KIK Messenger
- ฟรี
KIK Messenger คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
11. Skype (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรผ่านวิดีโอแบบบูรณาการพร้อมการเข้าถึงทั่วโลก)
Skype ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2003 เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เก่าแก่ที่สุด ด้วยคุณสมบัติการส่งข้อความที่แข็งแกร่งและความสามารถในการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ฉันพบว่าตัวเองกลับมาใช้แอปนี้เป็นครั้งคราว
Skype ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่เริ่มเน้นที่ความสามารถในการส่งข้อความและการโทรผ่านวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Skype มีประโยชน์สำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ เนื่องจากรองรับการโทรระหว่างประเทศในราคาประหยัดและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- ดาวน์โหลดแอปส่งข้อความที่เชื่อถือได้พร้อมคุณสมบัติการโทรผ่านวิดีโอคุณภาพสูง
- โทรระหว่างประเทศด้วยตัวเลือกการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือแบบจ่ายตามการใช้งาน
- แชร์ไฟล์และเอกสารได้อย่างราบรื่นภายในแชท รองรับไฟล์หลากหลายประเภท
- ผสานการสนทนาและการแชทกับบริการอื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Outlook และ Office 365
ข้อจำกัดของ Skype
- Skype เผชิญกับเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการผสานรวมกับระบบนิเวศที่กว้างขวางของ Microsoft
- ผู้ใช้บางครั้งรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น ความล่าช้าหรือปัญหาการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการสนทนาผ่านวิดีโอ
ราคา Skype
- ฟรี
- เครดิต Skype: ชำระเงินตามการใช้งานสำหรับการโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ
- การสมัครสมาชิก Skype: แพ็กเกจรายเดือนสำหรับการโทรไม่จำกัดไปยังประเทศที่ระบุ
การให้คะแนนและรีวิว Skype
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
ยกระดับการสื่อสารของคุณด้วย ClickUp
ด้วยจำนวนแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีอยู่มากมาย การเลือกแอปที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควรพิจารณาคุณสมบัติหลัก ความสามารถในการเชื่อมต่อ และความสะดวกในการใช้งานอย่างรอบคอบ เพื่อค้นหาแอปที่ตอบโจทย์ทีมของคุณได้ดีที่สุด
หากคุณกำลังมองหาแอปส่งข้อความที่มากกว่าการแชทกลุ่มและวิดีโอคอล เพื่อผสานการทำงานกับงาน โครงการ และทีมของคุณได้อย่างลงตัว ลองพิจารณาใช้ ClickUp
ในฐานะแอปครบวงจร ClickUp นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม รวมถึงการส่งข้อความทันที การโทรผ่านวิดีโอ การแชร์หน้าจอ และการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp และอัปเกรดไปยังตัวเลือกขั้นสูงได้อย่างราบรื่นเมื่อทีมและธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
ค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารและการผลิตของทีมคุณได้ในวันนี้เริ่มต้นตอนนี้เพื่อสัมผัสความแตกต่างของ ClickUp!