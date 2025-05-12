10 แอปพลิเคชันแชทครบวงจรที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp

คนทั่วไปสลับระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน

ด้วยการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ทำให้พลาดสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย 🤷🏻

นั่นคือจุดที่แอปส่งข้อความแบบครบวงจรเข้ามามีบทบาท เครื่องมือเหล่านี้รวมแอปหลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบ

ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมหรือการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แอปส่งข้อความแบบครบวงจรช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

นี่คือสิบแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน!

⏰ สรุป 60 วินาที

ค้นพบแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งรวบรวมการแชท การโทร และการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น

  • ClickUp: เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
  • Franz: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแชทและอีเมลหลายรายการในที่เดียว
  • IM+: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมแชทและแอปโซเชียลมีเดีย
  • Rambox: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งพื้นที่ทำงานการส่งข้อความขั้นสูง
  • บีเปอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการรวม iMessage และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • Shift: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมอีเมลและเครื่องมือการสื่อสาร
  • แอปส่งข้อความครบวงจร: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงแอปแชทอย่างรวดเร็ว
  • สถานี: เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
  • Slack (พร้อมส่วนเสริม): เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Mattermost: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยในระดับองค์กร

คุณควรมองหาอะไรในแอปส่งข้อความแบบครบวงจร?

การเลือกแอปส่งข้อความแบบครบวงจรนั้นค่อนข้างง่าย คุณเพียงแค่ต้องแน่ใจว่าแอปนั้นตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้: 👇🏻

  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่สะดวกเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
  • ความเข้ากันได้: เลือกใช้เครื่องมือที่รองรับทุกแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนสูงสุด
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกแอปที่ให้คุณเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช, รูปแบบ, การผสานรวม, เป็นต้น, ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ความซื่อสัตย์: เลือกเครื่องมือที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของพวกเขาและข้อมูลของคุณปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ประสิทธิภาพสูง: เลือกเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน

📮ClickUp Insight:กว่า 60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ

ตามการวิจัยของ ClickUp ทีมต่างๆ ใช้เวลาอันมีค่าไปกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมล (42%) และการส่งข้อความทันที (41%) สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ 92% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยของเรามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ

📊 อยากรู้ไหมว่าทำไม? รับรายงาน สถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp และดูว่าอะไรที่กำลังทำให้ทีมของคุณช้าลงจริงๆ

10 แอปส่งข้อความครบวงจรที่ดีที่สุด

ลองดูสิบแอปส่งข้อความแบบครบวงจรเหล่านี้เพื่อจัดการข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ:

1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

คลิกอัพ แชท
ลองใช้ ClickUp Chat
รวมการสนทนา งาน และอื่นๆ ของคุณไว้ในที่เดียวบน ClickUp Chat

การสะดุดและทำผิดพลาดขณะจัดการงานและข้อความบนแพลตฟอร์มต่างๆ นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ด้วยClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียวเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ClickUp Chatถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการงานและการสื่อสารในที่ทำงานได้พร้อมกัน

ClickUp Chat ช่วยให้คุณสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำได้โดยตรงจากข้อความ ทุกการสนทนาที่มีข้อมูลสำคัญจะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับเอกสาร งาน หรือแชทที่เกี่ยวข้อง

มันยังมีความสามารถ AI ในตัวอีกด้วย ด้วยความช่วยเหลือของClickUp Brain มันสามารถแนะนำคำตอบ สร้างงานอัตโนมัติจากการสนทนา และแม้กระทั่งสรุปหัวข้อได้!

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อClickUp Integrationsเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารของบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น Gmail, Skype, Zoom, Slack และ Teams กับ ClickUp เพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการข้อความทันทีใช่ไหม? ลองใช้ เทมเพลตข้อความทันทีของ ClickUp— ฟรี! เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมเส้นเรื่องสนทนาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ ดังนั้นคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการสนทนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับข้อความสำคัญทันที
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการสนทนาโดยเชื่อมโยงการอัปเดตงานและความคิดเห็นกับแชทต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดวันครบกำหนดภายในแชทเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตามกำหนดเวลา
  • ใช้ ClickUp Clipsเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญในการสนทนาแบบอะซิงโครนัส
  • ใช้ ClickUp Assign Commentsเพื่อแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในการสนทนา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการติดตามผลที่ชัดเจน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างโครงการและจัดงานให้กับทีมเพื่อการติดตามและบรรลุเป้าหมายแผนภูมิแกนต์ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจและฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

2. Franz (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแชทและอีเมลหลายรายการในที่เดียว)

ฟรานซ์
ผ่านทาง Franz

Franz เป็นบริการส่งข้อความที่ใช้งานง่าย หากคุณพบว่าการจัดการข้อความที่ไหลเข้ามาบนเดสก์ท็อปของคุณเป็นเรื่องยาก เครื่องมือนี้ควรช่วยคุณได้

Franz สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Windows, Mac และ Linux ทุกประเภท และผสานการทำงานกับช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางช่องทาง

แอปนี้มีโหมดสว่างและโหมดมืดให้เลือกปรับแต่งตามความต้องการ นอกจากนี้ Franz ยังทำงานบนระบบคลาวด์ทั้งหมด ทำให้คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติเด่นของฟรานซ์

  • รองรับบริการส่งข้อความมากกว่า 70 บริการ รวมถึง WhatsApp, Messenger และ Telegram
  • สามารถส่งข้อความในหลากหลายภาษา เช่น อังกฤษ เยอรมัน และสเปน
  • ให้คุณจัดการการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับข้อความที่เข้ามา
  • ผสานการทำงานกับบริการมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของฟรานซ์

  • มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
  • ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

ราคาของ Franz

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนตัว: $3. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Franz

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. IM+ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมแอปแชทและโซเชียลมีเดีย)

IM+
ผ่านทางIM+

IM+ เป็นแอปที่ให้คุณรวมแพลตฟอร์มการส่งข้อความทั้งหมดบนเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟนของคุณเข้าด้วยกัน มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และผู้พัฒนาอ้างว่าใช้เวลาเพียงสองนาทีในการตั้งค่าซอฟต์แวร์

แต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุด IM+ มีการรองรับ ChatGPT ในตัวเพื่อช่วยคุณสร้างข้อความและคุณสมบัติการบล็อกโฆษณาขั้นสูงเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IM+

  • รองรับแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น WhatsApp, Facebook และ LinkedIn
  • ผสานการทำงานกับ Gmail ช่วยให้เข้าถึงกล่องจดหมายเข้าพร้อมกับการแชท
  • รวมเว็บเบราว์เซอร์ในตัวสำหรับแชร์ลิงก์
  • สามารถส่งข้อความพร้อมกันในหลายบัญชี

ข้อจำกัดของ IM+

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • อาจเฉื่อยชา

ราคาของ IM+

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิว IM+

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่: ChatGPT ได้รับคำถามมากกว่า 10 ล้านครั้งต่อวัน

4. Rambox (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งพื้นที่ทำงานการสื่อสารขั้นสูง)

Rambox แอปข้อความครบวงจร
ผ่านทางRambox

Rambox เป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง แม้ว่าจะสามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ แต่คุณสมบัติของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของพื้นที่ทำงานของคุณ หยุดการแจ้งเตือนชั่วคราว เปิดใช้งานโหมดโฟกัส และอื่นๆ ได้ เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันธุรกิจหลักๆ เช่น Google Suite และMicrosoft Teams

คุณสมบัติเด่นของ Rambox

  • รองรับแพลตฟอร์มการสื่อสารมากกว่า 700 แพลตฟอร์ม เช่น Instagram, Discord และ Skype
  • ให้คุณปรับแต่งธีมและตั้งค่าการแจ้งเตือนตามต้องการ
  • มีโหมดโฟกัสที่หยุดการแจ้งเตือนข้อความและเอฟเฟกต์เสียง
  • ผสานการทำงานกับส่วนเสริมจากบุคคลที่สามหลายรายการ เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน ฯลฯ

ข้อจำกัดของ Rambox

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด
  • ประสบปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว

ราคาของ Rambox

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: $14/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Rambox

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (30 รีวิว)

ฉันชอบที่มีแอปทั้งหมดอยู่ในที่เดียว และซอฟต์แวร์ก็ไม่มีบั๊กเหมือนกับที่ฉันเคยลองใช้มา

5. บีเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม iMessage และแพลตฟอร์มอื่น ๆ)

แอปส่งข้อความครบวงจร Beeper
ผ่านทางบีเปอร์

คุณมีบัญชีในหลายแพลตฟอร์มการสื่อสารหรือไม่? Beeper สามารถรวมบัญชีเหล่านั้นไว้ในแอปเดียวได้

เครื่องมือนี้มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Android, iOS, Windows และ Linux และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหลักๆ (รวมถึง iMessage) เพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุม ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังมีความโต้ตอบสูงและใช้งานง่าย

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Beeper คือความสามารถในการทำเสียงพากย์ในตัว ซึ่งช่วยให้ข้อความสามารถแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการได้

คุณสมบัติเด่นของบีเปอร์

  • รวมบริการส่งข้อความ 14 บริการ เช่น WhatsApp, Telegram, เป็นต้น ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • รองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์
  • รองรับการส่งข้อความ SMS ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มที่ใช้อินเทอร์เน็ต
  • ให้บริการทั้งเวอร์ชันมือถือและเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของบีปเปอร์

  • ขาดการปรับแต่งขั้นสูง
  • ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

การกำหนดราคาแบบบีปเปอร์

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวบีเปอร์

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. การเปลี่ยน (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมอีเมลและเครื่องมือการสื่อสาร)

แอปส่งข้อความครบวงจร Shift All in One
ผ่านทางเปลี่ยน

หากคุณสลับโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มการส่งข้อความอยู่ตลอดเวลา ให้อัปเดตเป็น Shift แอปส่งข้อความครบวงจรนี้สร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ

ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดการบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการอีเมลอีกด้วย ส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ใช้งานง่าย คุณสามารถเพิ่ม/ลบส่วนขยายได้มากเท่าที่ต้องการ

คุณสมบัติเด่นที่ปรับเปลี่ยนได้

  • รองรับ Gmail, Telegram, Asana และเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ในอินเทอร์เฟซเดียว
  • เสนอการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือ
  • คุณสมบัติการจัดการพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มสมาธิ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Drive และ Zoom

ข้อจำกัดในการเปลี่ยนกะ

  • คุณสมบัติหลักที่ถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนชำระเงิน
  • ปัญหาการซิงค์เป็นประจำ

การปรับราคาตามช่วงเวลา

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ขั้นสูง: $149/ปี
  • ทีม: $149/ปี ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวการเปลี่ยนกะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)

ฉันชอบมากที่กล่องข้อความและการสื่อสารทั้งหมดของฉันอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น การเชื่อมต่อกับบัญชีทั้งหมดของฉันก็ง่ายมาก และฉันใช้มันจริงๆ ทุกนาทีของทุกวัน!

7. แอพส่งข้อความแบบครบวงจร (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงแอปแชทอย่างรวดเร็ว)

แอปส่งข้อความครบวงจร แอปส่งข้อความรวมทุกช่องทาง
ผ่านทางAll-in-One-Messenger

All-in-One Messenger เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ไม่เพียงแต่รวมแอปส่งข้อความของคุณไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังให้คุณค้นหาแชทเก่าตามวันที่ จัดการการแจ้งเตือนแบบพุช ปรับแต่งธีม และอื่นๆ อีกมากมาย

แอปนี้ยังใช้งานง่ายและคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอปส่งข้อความทุกระบบในหนึ่งเดียว

  • รองรับการสนับสนุนมากกว่า 40 บริการส่งข้อความ รวมถึง WhatsApp, LinkedIn และ Skype
  • แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับข้อความที่เข้ามา
  • มีโหมดมืดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
  • รองรับการแชทกลุ่ม อำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีม

ข้อจำกัดของแอปส่งข้อความแบบครบวงจร

  • ไม่มีการสนับสนุนการโทรด้วยวิดีโอหรือเสียง
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาแพ็กเกจ All-in-One Messenger

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวแอปส่งข้อความครบวงจร

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. สถานี (เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ)

แอปส่งข้อความครบวงจร
ผ่านสถานี

แอปพลิเคชันส่งข้อความแบบครบวงจรอีกตัวหนึ่งคือ Station ซึ่งช่วยลดความยุ่งเหยิงได้ มันเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งให้การเข้าถึงแอปส่งข้อความและเครื่องมือทางอาชีพทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ด้วย Smart Dock คุณสามารถเรียกดูเอกสารสำคัญ ข้อความ ฯลฯ ได้ ฟีเจอร์ Page Autosleep จะปิดแท็บที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็ว และยังมีข้อดีเพิ่มเติมคืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายของเครื่องมือนี้

คุณสมบัติเด่นของสถานี

  • รวมเว็บแอปมากกว่า 600 รายการ เช่น Instagram, HubSpot และ Mailchimp ไว้ในที่ทำงานเดียว
  • เสนอกล่องข้อความอัจฉริยะเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อความสำคัญ
  • ให้หน้าจอที่เรียบหรูและไม่มีสิ่งรบกวน
  • ช่วยปรับแต่งการแจ้งเตือนตามแต่ละแอป

ข้อจำกัดของสถานี

  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
  • อาจเฉื่อยชา

ราคาสถานี

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวสถานี

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

Station น่าจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ฉันใช้บ่อยที่สุด แอปพลิเคชันที่ดูเรียบง่ายนี้ช่วยให้ฉันสามารถสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่นอีเมลและเครื่องมือจัดการงานได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างเดียว นอกจากนี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งแตกต่างจากแอปที่คล้ายกันเช่น Shift

9. Slack (พร้อมส่วนเสริม) (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ดียิ่งขึ้น)

แอปส่งข้อความครบวงจร Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแอปที่รู้จักกันดีสำหรับการส่งข้อความ ใช้หลักในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม และคุณสมบัติของมันก็เป็นเหตุผลที่ชัดเจน

Slack ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานประจำ สร้างและจัดระเบียบช่องทางสำหรับทีมต่างๆ จัดการประชุมทีมแชร์หน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูง พร้อมการนำทางและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • เสนอการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Trello และ GitHub
  • มีฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งสำหรับข้อความและไฟล์
  • รองรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
  • ซิงค์ข้อความและการแจ้งเตือนระหว่างอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ Slack

  • อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • การผสานระบบบางอย่างติดตั้งได้ยาก

ราคาของ Slack

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $7. 25/เดือน
  • ธุรกิจ+: 12.50 ดอลลาร์/เดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (33,640+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,450+ รีวิว)

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนเมื่อทำงานกับลูกค้าของเรา

10. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยในระดับองค์กร)

แอปส่งข้อความแบบครบวงจร Mattermost
ผ่านทางMattermost

Mattermost ไม่ใช่แอปส่งข้อความแบบครบวงจรทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันมากกว่า

ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างช่องทางและทำงานร่วมกับทีมระยะไกลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ กำหนดเวลา และหัวข้ออื่นๆ แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านความปลอดภัยและความสามารถในการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกการผสานรวม ติดตั้งแพลตฟอร์มด้วยตนเอง และปรับแต่งองค์ประกอบของแอปได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost

  • รองรับการส่งข้อความแบบเรียลไทม์พร้อมการสนทนาแบบมีหัวข้อ
  • มอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องตามมาตรฐานระดับองค์กร
  • มีระบบจัดการบทบาทผู้ใช้สำหรับการจัดระเบียบทีม
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CI/CD เช่น Jenkins และ GitHub

ข้อจำกัดของ Mattermost

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำ

ราคาของ Mattermost

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Mattermost

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
  • Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)

Mattermost เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่เราสามารถจัดการประชุมและสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ช่องสื่อสาร การแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ ฯลฯ

