10 แอปพลิเคชันแชทครบวงจรที่ดีที่สุดในปี 2025

คนทั่วไปสลับระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน
ด้วยการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ทำให้พลาดสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย 🤷🏻
นั่นคือจุดที่แอปส่งข้อความแบบครบวงจรเข้ามามีบทบาท เครื่องมือเหล่านี้รวมแอปหลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบ
ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมหรือการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แอปส่งข้อความแบบครบวงจรช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
นี่คือสิบแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งรวบรวมการแชท การโทร และการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- ClickUp: เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
- Franz: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแชทและอีเมลหลายรายการในที่เดียว
- IM+: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมแชทและแอปโซเชียลมีเดีย
- Rambox: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งพื้นที่ทำงานการส่งข้อความขั้นสูง
- บีเปอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการรวม iMessage และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- Shift: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมอีเมลและเครื่องมือการสื่อสาร
- แอปส่งข้อความครบวงจร: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงแอปแชทอย่างรวดเร็ว
- สถานี: เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
- Slack (พร้อมส่วนเสริม): เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- Mattermost: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยในระดับองค์กร
คุณควรมองหาอะไรในแอปส่งข้อความแบบครบวงจร?
การเลือกแอปส่งข้อความแบบครบวงจรนั้นค่อนข้างง่าย คุณเพียงแค่ต้องแน่ใจว่าแอปนั้นตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้: 👇🏻
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่สะดวกเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
- ความเข้ากันได้: เลือกใช้เครื่องมือที่รองรับทุกแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนสูงสุด
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกแอปที่ให้คุณเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช, รูปแบบ, การผสานรวม, เป็นต้น, ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ความซื่อสัตย์: เลือกเครื่องมือที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของพวกเขาและข้อมูลของคุณปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ประสิทธิภาพสูง: เลือกเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน
📮ClickUp Insight:กว่า 60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยของ ClickUp ทีมต่างๆ ใช้เวลาอันมีค่าไปกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมล (42%) และการส่งข้อความทันที (41%) สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ 92% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยของเรามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
📊 อยากรู้ไหมว่าทำไม? รับรายงาน สถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp และดูว่าอะไรที่กำลังทำให้ทีมของคุณช้าลงจริงๆ
10 แอปส่งข้อความครบวงจรที่ดีที่สุด
ลองดูสิบแอปส่งข้อความแบบครบวงจรเหล่านี้เพื่อจัดการข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ:
1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
การสะดุดและทำผิดพลาดขณะจัดการงานและข้อความบนแพลตฟอร์มต่างๆ นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ด้วยClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียวเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ClickUp Chatถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการงานและการสื่อสารในที่ทำงานได้พร้อมกัน
ClickUp Chat ช่วยให้คุณสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำได้โดยตรงจากข้อความ ทุกการสนทนาที่มีข้อมูลสำคัญจะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับเอกสาร งาน หรือแชทที่เกี่ยวข้อง
มันยังมีความสามารถ AI ในตัวอีกด้วย ด้วยความช่วยเหลือของClickUp Brain มันสามารถแนะนำคำตอบ สร้างงานอัตโนมัติจากการสนทนา และแม้กระทั่งสรุปหัวข้อได้!
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อClickUp Integrationsเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารของบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น Gmail, Skype, Zoom, Slack และ Teams กับ ClickUp เพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการข้อความทันทีใช่ไหม? ลองใช้ เทมเพลตข้อความทันทีของ ClickUp— ฟรี! เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมเส้นเรื่องสนทนาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ ดังนั้นคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการสนทนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับข้อความสำคัญทันที
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการสนทนาโดยเชื่อมโยงการอัปเดตงานและความคิดเห็นกับแชทต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
- กำหนดวันครบกำหนดภายในแชทเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตามกำหนดเวลา
- ใช้ ClickUp Clipsเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญในการสนทนาแบบอะซิงโครนัส
- ใช้ ClickUp Assign Commentsเพื่อแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในการสนทนา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการติดตามผลที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างโครงการและจัดงานให้กับทีมเพื่อการติดตามและบรรลุเป้าหมายแผนภูมิแกนต์ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจและฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
2. Franz (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแชทและอีเมลหลายรายการในที่เดียว)
Franz เป็นบริการส่งข้อความที่ใช้งานง่าย หากคุณพบว่าการจัดการข้อความที่ไหลเข้ามาบนเดสก์ท็อปของคุณเป็นเรื่องยาก เครื่องมือนี้ควรช่วยคุณได้
Franz สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Windows, Mac และ Linux ทุกประเภท และผสานการทำงานกับช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางช่องทาง
แอปนี้มีโหมดสว่างและโหมดมืดให้เลือกปรับแต่งตามความต้องการ นอกจากนี้ Franz ยังทำงานบนระบบคลาวด์ทั้งหมด ทำให้คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติเด่นของฟรานซ์
- รองรับบริการส่งข้อความมากกว่า 70 บริการ รวมถึง WhatsApp, Messenger และ Telegram
- สามารถส่งข้อความในหลากหลายภาษา เช่น อังกฤษ เยอรมัน และสเปน
- ให้คุณจัดการการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับข้อความที่เข้ามา
- ผสานการทำงานกับบริการมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของฟรานซ์
- มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
- ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Franz
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $3. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Franz
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. IM+ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมแอปแชทและโซเชียลมีเดีย)
IM+ เป็นแอปที่ให้คุณรวมแพลตฟอร์มการส่งข้อความทั้งหมดบนเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟนของคุณเข้าด้วยกัน มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และผู้พัฒนาอ้างว่าใช้เวลาเพียงสองนาทีในการตั้งค่าซอฟต์แวร์
แต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุด IM+ มีการรองรับ ChatGPT ในตัวเพื่อช่วยคุณสร้างข้อความและคุณสมบัติการบล็อกโฆษณาขั้นสูงเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IM+
- รองรับแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น WhatsApp, Facebook และ LinkedIn
- ผสานการทำงานกับ Gmail ช่วยให้เข้าถึงกล่องจดหมายเข้าพร้อมกับการแชท
- รวมเว็บเบราว์เซอร์ในตัวสำหรับแชร์ลิงก์
- สามารถส่งข้อความพร้อมกันในหลายบัญชี
ข้อจำกัดของ IM+
- การผสานรวมที่จำกัด
- อาจเฉื่อยชา
ราคาของ IM+
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว IM+
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่: ChatGPT ได้รับคำถามมากกว่า 10 ล้านครั้งต่อวัน
4. Rambox (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งพื้นที่ทำงานการสื่อสารขั้นสูง)
Rambox เป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง แม้ว่าจะสามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ แต่คุณสมบัติของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของพื้นที่ทำงานของคุณ หยุดการแจ้งเตือนชั่วคราว เปิดใช้งานโหมดโฟกัส และอื่นๆ ได้ เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันธุรกิจหลักๆ เช่น Google Suite และMicrosoft Teams
คุณสมบัติเด่นของ Rambox
- รองรับแพลตฟอร์มการสื่อสารมากกว่า 700 แพลตฟอร์ม เช่น Instagram, Discord และ Skype
- ให้คุณปรับแต่งธีมและตั้งค่าการแจ้งเตือนตามต้องการ
- มีโหมดโฟกัสที่หยุดการแจ้งเตือนข้อความและเอฟเฟกต์เสียง
- ผสานการทำงานกับส่วนเสริมจากบุคคลที่สามหลายรายการ เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน ฯลฯ
ข้อจำกัดของ Rambox
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด
- ประสบปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว
ราคาของ Rambox
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: $14/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Rambox
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (30 รีวิว)
ฉันชอบที่มีแอปทั้งหมดอยู่ในที่เดียว และซอฟต์แวร์ก็ไม่มีบั๊กเหมือนกับที่ฉันเคยลองใช้มา
5. บีเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม iMessage และแพลตฟอร์มอื่น ๆ)
คุณมีบัญชีในหลายแพลตฟอร์มการสื่อสารหรือไม่? Beeper สามารถรวมบัญชีเหล่านั้นไว้ในแอปเดียวได้
เครื่องมือนี้มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Android, iOS, Windows และ Linux และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหลักๆ (รวมถึง iMessage) เพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุม ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังมีความโต้ตอบสูงและใช้งานง่าย
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Beeper คือความสามารถในการทำเสียงพากย์ในตัว ซึ่งช่วยให้ข้อความสามารถแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของบีเปอร์
- รวมบริการส่งข้อความ 14 บริการ เช่น WhatsApp, Telegram, เป็นต้น ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- รองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และลิงก์
- รองรับการส่งข้อความ SMS ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มที่ใช้อินเทอร์เน็ต
- ให้บริการทั้งเวอร์ชันมือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของบีปเปอร์
- ขาดการปรับแต่งขั้นสูง
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
การกำหนดราคาแบบบีปเปอร์
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวบีเปอร์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. การเปลี่ยน (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมอีเมลและเครื่องมือการสื่อสาร)
หากคุณสลับโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มการส่งข้อความอยู่ตลอดเวลา ให้อัปเดตเป็น Shift แอปส่งข้อความครบวงจรนี้สร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ
ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดการบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการอีเมลอีกด้วย ส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ใช้งานง่าย คุณสามารถเพิ่ม/ลบส่วนขยายได้มากเท่าที่ต้องการ
คุณสมบัติเด่นที่ปรับเปลี่ยนได้
- รองรับ Gmail, Telegram, Asana และเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ในอินเทอร์เฟซเดียว
- เสนอการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือ
- คุณสมบัติการจัดการพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มสมาธิ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Drive และ Zoom
ข้อจำกัดในการเปลี่ยนกะ
- คุณสมบัติหลักที่ถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนชำระเงิน
- ปัญหาการซิงค์เป็นประจำ
การปรับราคาตามช่วงเวลา
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ขั้นสูง: $149/ปี
- ทีม: $149/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเปลี่ยนกะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
ฉันชอบมากที่กล่องข้อความและการสื่อสารทั้งหมดของฉันอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น การเชื่อมต่อกับบัญชีทั้งหมดของฉันก็ง่ายมาก และฉันใช้มันจริงๆ ทุกนาทีของทุกวัน!
7. แอพส่งข้อความแบบครบวงจร (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงแอปแชทอย่างรวดเร็ว)
All-in-One Messenger เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ไม่เพียงแต่รวมแอปส่งข้อความของคุณไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังให้คุณค้นหาแชทเก่าตามวันที่ จัดการการแจ้งเตือนแบบพุช ปรับแต่งธีม และอื่นๆ อีกมากมาย
แอปนี้ยังใช้งานง่ายและคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอปส่งข้อความทุกระบบในหนึ่งเดียว
- รองรับการสนับสนุนมากกว่า 40 บริการส่งข้อความ รวมถึง WhatsApp, LinkedIn และ Skype
- แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับข้อความที่เข้ามา
- มีโหมดมืดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
- รองรับการแชทกลุ่ม อำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีม
ข้อจำกัดของแอปส่งข้อความแบบครบวงจร
- ไม่มีการสนับสนุนการโทรด้วยวิดีโอหรือเสียง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาแพ็กเกจ All-in-One Messenger
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวแอปส่งข้อความครบวงจร
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. สถานี (เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ)
แอปพลิเคชันส่งข้อความแบบครบวงจรอีกตัวหนึ่งคือ Station ซึ่งช่วยลดความยุ่งเหยิงได้ มันเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งให้การเข้าถึงแอปส่งข้อความและเครื่องมือทางอาชีพทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ด้วย Smart Dock คุณสามารถเรียกดูเอกสารสำคัญ ข้อความ ฯลฯ ได้ ฟีเจอร์ Page Autosleep จะปิดแท็บที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างรวดเร็ว และยังมีข้อดีเพิ่มเติมคืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายของเครื่องมือนี้
คุณสมบัติเด่นของสถานี
- รวมเว็บแอปมากกว่า 600 รายการ เช่น Instagram, HubSpot และ Mailchimp ไว้ในที่ทำงานเดียว
- เสนอกล่องข้อความอัจฉริยะเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อความสำคัญ
- ให้หน้าจอที่เรียบหรูและไม่มีสิ่งรบกวน
- ช่วยปรับแต่งการแจ้งเตือนตามแต่ละแอป
ข้อจำกัดของสถานี
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- อาจเฉื่อยชา
ราคาสถานี
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวสถานี
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
Station น่าจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ฉันใช้บ่อยที่สุด แอปพลิเคชันที่ดูเรียบง่ายนี้ช่วยให้ฉันสามารถสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่นอีเมลและเครื่องมือจัดการงานได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างเดียว นอกจากนี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งแตกต่างจากแอปที่คล้ายกันเช่น Shift
9. Slack (พร้อมส่วนเสริม) (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ดียิ่งขึ้น)
Slack เป็นแอปที่รู้จักกันดีสำหรับการส่งข้อความ ใช้หลักในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม และคุณสมบัติของมันก็เป็นเหตุผลที่ชัดเจน
Slack ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานประจำ สร้างและจัดระเบียบช่องทางสำหรับทีมต่างๆ จัดการประชุมทีมแชร์หน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูง พร้อมการนำทางและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- เสนอการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Trello และ GitHub
- มีฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งสำหรับข้อความและไฟล์
- รองรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- ซิงค์ข้อความและการแจ้งเตือนระหว่างอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Slack
- อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- การผสานระบบบางอย่างติดตั้งได้ยาก
ราคาของ Slack
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $7. 25/เดือน
- ธุรกิจ+: 12.50 ดอลลาร์/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (33,640+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,450+ รีวิว)
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนเมื่อทำงานกับลูกค้าของเรา
10. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยในระดับองค์กร)
Mattermost ไม่ใช่แอปส่งข้อความแบบครบวงจรทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันมากกว่า
ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างช่องทางและทำงานร่วมกับทีมระยะไกลของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ กำหนดเวลา และหัวข้ออื่นๆ แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านความปลอดภัยและความสามารถในการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกการผสานรวม ติดตั้งแพลตฟอร์มด้วยตนเอง และปรับแต่งองค์ประกอบของแอปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- รองรับการส่งข้อความแบบเรียลไทม์พร้อมการสนทนาแบบมีหัวข้อ
- มอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องตามมาตรฐานระดับองค์กร
- มีระบบจัดการบทบาทผู้ใช้สำหรับการจัดระเบียบทีม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CI/CD เช่น Jenkins และ GitHub
ข้อจำกัดของ Mattermost
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำ
ราคาของ Mattermost
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
Mattermost เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่เราสามารถจัดการประชุมและสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ช่องสื่อสาร การแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ ฯลฯ
เลือกแอปส่งข้อความแบบครบวงจรที่ดีที่สุด—ใช้ ClickUp!
การใช้แอปเดียวสำหรับการสื่อสารมีประโยชน์มากมาย มันช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และที่สำคัญที่สุดคือสามารถติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่เลือกแอปส่งข้อความที่ครบวงจรและมีการจัดระเบียบ ทุกอย่างอาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น เลือก ClickUp. ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและฟังก์ชันการทำงาน และชุดการจัดการงานที่ทรงพลัง ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการแชทและแอปส่งข้อความส่วนตัวและมืออาชีพของคุณได้อย่างง่ายดาย
อย่ารอช้า—รับ ClickUp วันนี้เลย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ ClickUpหรือสมัครทดลองใช้ฟรี!