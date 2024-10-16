การแยกประเภทราคาของ Slack: ค้นหาแผนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

การเลือกเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคำนึงถึงทั้งค่าใช้จ่ายและฟีเจอร์ที่ทีมของคุณต้องการ
การค้นหาแผนราคา Slack ที่เหมาะสมอาจสร้างความสับสนได้—คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและประสิทธิผลโดยไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็น
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้นำทีม หรือมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องมีความชัดเจนว่าแต่ละแผนมีอะไรให้บ้าง เพื่อขจัดความหงุดหงิดจากการจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่ใช้หรือขาดฟีเจอร์ที่จำเป็น
ในบทความนี้ เราจะอธิบายแผนการกำหนดราคาของ Slack อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณค้นหาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการและงบประมาณขององค์กรของคุณ 👇
รายละเอียดแผนราคาของ Slack
Slack มีค่าใช้จ่ายเท่าไร? มาดูแผนการใช้งานทั้งหมดกัน:
แผนฟรี
หากคุณกำลังเริ่มต้นหรือบริหารทีมขนาดเล็ก แผนฟรีสามารถเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แผนฟรีของ Slack ครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน รวมถึงการส่งข้อความโดยตรงและการเชื่อมต่อที่จำกัด
อย่างไรก็ตาม แผนนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจไม่สามารถสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของทีมคุณได้อย่างเต็มที่เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงไป
คุณสมบัติเด่น:
- ประวัติข้อความและไฟล์: คุณจะสามารถเข้าถึงประวัติข้อความและการจัดเก็บไฟล์ย้อนหลังได้ 90 วัน แม้ว่าอาจจะเพียงพอสำหรับตอนนี้ แต่อาจกลายเป็นปัญหาได้หากคุณต้องการค้นหาบทสนทนาเก่าเพื่ออ้างอิงหรือใช้เป็นหลักฐานในอนาคต
- การผสานรวม: แผนฟรีให้คุณเชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามได้สูงสุด 10 แอป เช่น Google Drive, Office 365 และ Trello แม้ว่าจะเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่หากองค์กรของคุณต้องพึ่งพาเครื่องมือหลากหลายประเภท ข้อจำกัดนี้อาจไม่เพียงพอ
- ความสามารถในการสื่อสาร: คุณสามารถจัดการประชุมแบบเสียงและวิดีโอได้เพียงครั้งละหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเหมาะสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหรือการประชุมรายบุคคล แต่หากทีมของคุณต้องพึ่งพาการประชุมกลุ่ม คุณจะต้องพบอุปสรรคเนื่องจากแผนนี้ไม่ครอบคลุมฟีเจอร์เหล่านั้น
สำหรับใคร:
แผนฟรีเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือองค์กรที่ต้องการเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานพื้นฐานสำหรับงานประจำ. เป็นวิธีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้ Slack แต่มีข้อจำกัดในประวัติการสื่อสาร, การเชื่อมต่อ, และความสามารถในการโทร.
โปรแพลน
หากคุณกำลังบริหารธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนทีมที่กำลังเติบโต แผน Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ข้อความโดยตรงไม่จำกัด, การประชุมเสียงและวิดีโอ, และความสามารถในการสร้างเครื่องมือติดตามแบบกำหนดเอง เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น แผนนี้เป็นก้าวที่มั่นคงจากแผนฟรี โดยให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในทีม
คุณสมบัติเด่น:
- ประวัติการสนทนาไม่จำกัด: แผน Pro ให้การเข้าถึงไม่จำกัดสำหรับข้อความส่วนตัวและการสนทนาของทีมทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาที่สำคัญจะพร้อมใช้งานเสมอสำหรับการอ้างอิงหรือความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การผสานการทำงานแบบไม่จำกัด: เชื่อมต่อแอปของบุคคลที่สามได้ไม่จำกัดจำนวน เปลี่ยน Slack ให้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการจัดเก็บไฟล์
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วย Slack Huddles คุณสามารถจัดการประชุมเสียงและวิดีโอแบบกลุ่มได้สูงสุดถึง 50 คน ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมทีม การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว หรือการฝึกอบรม
- นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้: กำหนดกฎการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับข้อความและไฟล์ตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัทของคุณ
- การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน: ร่วมมือกับลูกค้าและผู้รับเหมาได้อย่างปลอดภัยโดยการมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขยายให้แก่พวกเขาในฐานะผู้มาเยือน ทำให้พวกเขาสามารถทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานหลักของทีมคุณ
- กลุ่มผู้ใช้ที่กำหนดเอง: สร้างกลุ่มผู้ใช้ที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบทีม, จัดการสิทธิ์, และปรับปรุงการแจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนแบบเร่งด่วน: แผน Pro มอบการสนับสนุนแบบเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาทีมของคุณให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ
- แนวโน้มการใช้งาน: แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลของ Slack มอบความสามารถในการมองเห็นฟีเจอร์การวิเคราะห์พื้นฐาน รวมถึงการใช้งานช่องทาง ปริมาณข้อความ และกิจกรรมของผู้ใช้
คุณสมบัติอื่น ๆ: เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานไม่จำกัด, ความสามารถในการทำงานร่วมกันในรายการและเอกสาร
สำหรับใคร:
แผนโปรเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการเครื่องมือขั้นสูงเพื่อรักษาการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของทีม แผนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการข้อความโดยตรงแบบเต็มรูปแบบ ประวัติการโทรการผสานรวมกับ Slack เพิ่มเติม และความสามารถในการจัดการประชุมกลุ่ม
ราคา:
- 7.25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี)
- 8.75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายเดือน)
แผนธุรกิจ+
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แผนนี้มอบความปลอดภัยที่ดีขึ้น คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการควบคุมการบริหาร—เหมาะสำหรับการจัดการความต้องการขององค์กรที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติเด่น:
- การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ที่ใช้ SAML: ด้วย SSO ทีมงานของคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัยบนหลายแพลตฟอร์มด้วยข้อมูลประจำตัวเพียงชุดเดียว ชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมนี้หมายความว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณได้
- บริการสนับสนุนตลอด 24/7 พร้อมเวลาตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมง: เมื่อเกิดปัญหา คุณไม่สามารถรอได้ ด้วยแผน Business+ คุณจะได้รับบริการสนับสนุนแบบเร่งด่วน พร้อมการรับประกันเวลาตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- 99. 99% uptime SLA: Slack รับประกัน uptime 99.99% เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาทำงานสูงสุด ลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและดำเนินโครงการได้ตามกำหนด
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มประสิทธิภาพ: แผน Business+ ประกอบด้วยการส่งออกข้อมูล, การผสานเครื่องมือป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP), และการตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด
- การควบคุมสิทธิ์ที่มากขึ้น: จัดการทีมขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายโดยการควบคุมว่าใครสามารถโพสต์ในช่องทางหรือใช้การกล่าวถึงที่แจ้งเตือนสมาชิกทุกคนได้ ทำให้ช่องทางประกาศปราศจากการรบกวน
- การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม: ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอก เช่น ลูกค้าหรือผู้รับเหมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจาก Slack และให้สิทธิ์การเข้าถึงที่ควบคุมได้แก่พวกเขาในพื้นที่ทำงานของคุณ ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในของคุณ
- กลุ่มผู้ใช้ที่กำหนดเอง: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์และการแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
คุณสมบัติเพิ่มเติม: ทุกอย่างในแผน Pro พร้อมกับการจัดการสิทธิ์การใช้งานและการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานสำหรับบัญชีผู้เยี่ยมชม การจัดการตัวตน และการส่งออกข้อมูลสำหรับข้อความทั้งหมด
สำหรับใคร:
แผนธุรกิจ+ มอบการควบคุมที่มากขึ้นให้กับธุรกิจที่เติบโตเกินกว่าแผนพื้นฐานและแผนโปร หากธุรกิจของคุณต้องการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและความปลอดภัยขั้นสูง แผนธุรกิจ+ มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ
คุณสมบัติเช่นการสนับสนุนแบบ 우선และการเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือนช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถร่วมมืออย่างปลอดภัยกับคู่ค้าภายนอกได้ ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่จัดการข้อมูลที่มีความลับและดำเนินการในขนาดใหญ่
ราคา:
- 12.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี)
- 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายเดือน)
แผนกริดองค์กร
แผน Enterprise Grid ของ Slack (แผนที่มีราคาสูงที่สุด) เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านการสื่อสารที่ซับซ้อน ต่างจากแผนอื่น ๆ แผนนี้ ปรับแต่งราคาตามความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
แผนนี้มอบชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมต่อถึงกัน
คุณสมบัติเด่น:
- พื้นที่ทำงานไม่จำกัด: แผน Enterprise Grid ช่วยให้คุณสร้างและจัดการพื้นที่ทำงาน Slack หลายแห่งได้อย่างรวมศูนย์ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีแผนกหรือทีมต่างๆ ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อกัน
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง: ให้บริการการเข้ารหัสข้อมูล, การจัดการกุญแจสำหรับองค์กร, การผสานรวม DLP, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA, เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด
- การค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาข้อมูลทางกฎหมาย: รวมคุณสมบัติขั้นสูงในการค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ทีมกฎหมายสามารถเข้าถึงและเก็บรักษาการสื่อสารเฉพาะสำหรับการตรวจสอบและการเก็บบันทึก
- การสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ: ให้บริการสนับสนุนแบบเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมเวลาตอบกลับภายในสี่ชั่วโมง รวมถึงการเข้าถึงทีมความสำเร็จของลูกค้าสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน การฝึกอบรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Slack
คุณสมบัติเพิ่มเติม: ทุกสิ่งในแผนธุรกิจ พร้อมด้วยการสนับสนุนการป้องกันการสูญเสียข้อมูล, บันทึกการตรวจสอบ, การผสานรวมกับระบบการจัดการความคล่องตัวทางธุรกิจ (EMM), การอ้างสิทธิ์โดเมน, เงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ
สำหรับใคร:
แผน Enterprise Grid เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคน ซึ่งต้องการเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันทางไกลที่ปลอดภัย สามารถปรับขนาดได้ และปรับแต่งได้ตามความต้องการ
เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน หรือรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการพื้นที่ทำงานหลายแห่งและได้รับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง
นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมที่สุด แผนนี้เป็นตัวเลือกพรีเมียมสำหรับธุรกิจที่ต้องการบริการระดับสูงสุดจากแพลตฟอร์มการสื่อสารของพวกเขา
ราคา:
- ราคาตามความต้องการ
แผนราคาของ Slack: เปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
|แผน
|ราคา
|คุณสมบัติเด่น
|สำหรับใคร
|แผนฟรี
|ฟรี
|ประวัติข้อความและไฟล์ย้อนหลัง 90 วัน รองรับการเชื่อมต่อ Slack ได้สูงสุด 10 แอปพลิเคชัน โทรศัพท์และวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว
|ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือองค์กรที่มีความต้องการการสื่อสารพื้นฐานและงบประมาณจำกัด
|โปรแพลน
|$7. 25 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) $8. 75 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
|ประวัติการแชทไม่จำกัดการผสานแอปไม่จำกัดการโทรกลุ่มได้สูงสุด 50 คนนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้การสนับสนุนตลอด 24/7
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการคุณสมบัติการสื่อสารขั้นสูงและการผสานรวมแอปพลิเคชันหลายตัว
|แผนธุรกิจ+
|$12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) $15 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
|การสนับสนุน SSO แบบ SAML ตลอด 24/7 พร้อมเวลาตอบสนอง 4 ชั่วโมง99. 99% SLA uptimeคุณสมบัติความปลอดภัยที่ปรับปรุงแล้ว
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการควบคุมการบริหารจัดการ
|แผนกริดสำหรับองค์กร
|ราคาพิเศษตามสั่ง
|พื้นที่ทำงานไม่จำกัดระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง (HIPAA, DLP)eDiscovery และการเก็บรักษาข้อมูลทางกฎหมายอัตราการทำงาน 99.99% SLAการสนับสนุนตลอด 24/7 พร้อมเวลาตอบสนอง 4 ชั่วโมง
|องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านการสื่อสารที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน หรือภาครัฐ
📄 หมายเหตุ: แอดออน Slack AI มีให้บริการสำหรับแผน Pro ขึ้นไปเท่านั้น
วิธีเลือกแผน Slack ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การเลือกแผน Slack ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของทีมคุณได้ ด้วยข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันในแต่ละแผน การเลือกแผนที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือกแผน Slack ที่ดีที่สุดโดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ:
1. ตามขนาดของทีม
- ทีมขนาดเล็ก: แผน Free หรือ Pro เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็ก แผน Free มอบเครื่องมือสื่อสารพื้นฐาน ในขณะที่แผน Pro มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ประวัติการสนทนาไม่จำกัดและการจัดเก็บไฟล์พร้อมการผสานรวมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- ทีมขนาดใหญ่: สำหรับองค์กรที่กำลังขยายตัวด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น แผน Business+ หรือ Enterprise Grid Plans จะช่วยจัดการฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และมอบการควบคุมด้านการบริหารเพิ่มเติม
2. ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ความต้องการด้านความปลอดภัยมาตรฐาน: แผน Pro มอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็น เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (ทั้งขณะเก็บและขณะส่งผ่าน) และการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่จัดการข้อมูลธุรกิจทั่วไป
- ความต้องการด้านความปลอดภัยขั้นสูง: สำหรับอุตสาหกรรมที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน แผน Business+ และ Enterprise Grid มี SSO ที่ใช้ SAML, การป้องกันการสูญเสียข้อมูล (DLP) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เพื่อการปกป้องข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
3. ตามความต้องการในการสื่อสาร
- การสื่อสารพื้นฐาน: แผนฟรี ครอบคลุมความต้องการในการส่งข้อความพื้นฐาน พร้อมประวัติข้อความและไฟล์ย้อนหลัง 90 วัน อย่างไรก็ตาม อาจไม่เพียงพอสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังมากขึ้น
- ความต้องการในการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้น: หากทีมของคุณต้องการการประชุมวิดีโอแบบกลุ่ม การผสานแอปไม่จำกัด และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ แผน Pro Plan เป็นสิ่งจำเป็น แผน Business+ Plan เพิ่มเครื่องมือขั้นสูงและการสนับสนุนระดับพรีเมียม
4. ตามงบประมาณ
- โซลูชันที่คุ้มค่า: แผนฟรี เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการฟีเจอร์พื้นฐาน แผนโปร เริ่มต้นที่ $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (คิดค่าบริการรายปี) มอบความคุ้มค่าด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง
- การลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมได้มากขึ้น: สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง แผน Business+ ที่ราคา $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือแผน Enterprise Grid เป็นการลงทุนที่ดีกว่า
แนะนำ ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Slack
ถ้าเราบอกคุณว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าSlack ล่ะ?
ใช่ เรากำลังพูดถึงClickUp เครื่องมือจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมและมีความหลากหลายมากขึ้น
แม้ว่า Slack จะได้รับความนิยมสำหรับการแชทในทีมมาสักพักแล้ว แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ทำได้มากกว่าการส่งข้อความ ClickUp จะทำให้คุณประหลาดใจ
มาดูกันว่าทำไม ClickUp ถึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Slack:
ClickUp Chat
เนื่องจากเรากำลังมองหาทางเลือกสำหรับแพลตฟอร์มแชท เรามาเริ่มกันที่ClickUp Chat
ต่างจาก Slack ที่การแชทเป็นกิจกรรมหลัก ClickUp ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมโยงการสนทนาของคุณเข้ากับงานของคุณโดยตรง
ด้วย ClickUp Chat งานและการสนทนาทั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว กำจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปต่างๆ เช่น Slack แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท ClickUp จะรักษาการสนทนาของทีม งาน และไฟล์ของคุณให้รวมเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมต่อกันภายในพื้นที่ทำงานเดียว
ClickUp ยังโดดเด่นด้วยการให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแชทที่สำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที
ต่างจาก Slack ที่ความคิดเห็นสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในเธรด ClickUp มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่นความคิดเห็นที่มอบหมาย เพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะและสร้างความรับผิดชอบตลอดเวลา เริ่มการสนทนาได้ทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร หรือในแชทโดยตรง และบอกลาการสลับหน้าจอที่ยุ่งยาก!
ClickUp Docs
ในขณะที่ Slack โดดเด่นด้านการสื่อสารClickUp Docsก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานการสื่อสารเข้ากับการจัดการเอกสาร การบริหารงาน และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่นClickUp Collaboration Detection, ประวัติเวอร์ชัน, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับงาน เพื่อสร้างโครงร่างโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณและมอบหมายงานโครงการโดยตรงจากเอกสารของคุณ เอกสารมาพร้อมกับองค์ประกอบการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบนเนอร์และความสามารถในการฝัง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งลักษณะของเอกสารและเพิ่มรูปภาพและลิงก์ได้
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถจัดระเบียบหน้าเป็นรายการที่ซ้อนกันและจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมในClickUp Spacesที่แตกต่างกันโดยใช้โฟลเดอร์และแท็ก
🌈คุณรู้หรือไม่? Team Liquid, แบรนด์ eSports ยอดนิยม ใช้ ClickUpเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานถึง 3 เท่า ความท้าทายหลักที่พวกเขาเผชิญ ได้แก่ ทีมที่ทำงานแยกกันในหลายเครื่องมือ การสื่อสารที่ผิดพลาด และการจัดเอกสารที่ไม่ดี
โดยการรวมเครื่องมือสี่ตัวที่แตกต่างกันไว้ใน ClickUp พวกเขาได้ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น, เสริมสร้างการร่วมมือในทีม, และได้รับการมองเห็นที่ดีขึ้นในโครงการต่าง ๆ ของพวกเขา
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้มีการนำ ClickUp มาใช้ 100% ทั่วทั้งองค์กร และช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทถึง 10 เท่าในเวลาเพียงสี่ปี
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainมอบมากกว่าการสรุปงาน—มันคือผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ ด้วยคำสั่งสำเร็จรูปกว่า 100 แบบ มันสามารถทำงานอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การเขียนเนื้อหาไปจนถึงการสรุปการสนทนายาวๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานทั้งหมดในที่เดียว
สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการ ผสานความสามารถของ AI เข้ากับการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และการติดตามงานได้อย่างราบรื่น
ต่างจาก Slack AI ที่เน้นเฉพาะการสนทนาเป็นหลัก ClickUp Brain ผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมือหลายอย่าง Slack AI มีข้อจำกัดเพียงการสรุปบทสนทนาหรือช่วยหาคำตอบอย่างรวดเร็วเท่านั้น
คุณสมบัติเหล่านี้รวมกันทำให้ ClickUpเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Slack
ราคาของ ClickUp
แผนฟรีของ ClickUp นั้นค่อนข้างใจดี โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานไม่จำกัด และเข้าถึงฟีเจอร์ส่วนใหญ่ได้ แผนชำระเงินของเราเริ่มต้นเพียง $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) และให้พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดพร้อมเครื่องมือขั้นสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระบุไว้ในคู่มือClickUp vs Slackของเรา แผนฟรีของ Slack มีข้อจำกัดมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของประวัติข้อความและข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล ราคาเริ่มต้นสำหรับแผน Slack Pro ในสหรัฐอเมริกาคือ $8.75 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายเดือน) หากคุณกำลังมองหาแผนชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณของคุณ ราคาของ ClickUp มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากกว่าสำหรับทีม
ClickUp มอบผลลัพธ์ที่มากกว่าในราคาที่น้อยกว่า
ClickUp คือเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับพื้นที่ทำงาน—มีทุกอย่างที่คุณต้องการในที่เดียว
คุณสามารถแชท จัดการงาน ติดตามเวลา และแม้แต่จัดการเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดความซับซ้อนของเครื่องมือและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในทางกลับกัน Slack เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก ใช้งานง่ายและเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และไม่ยุ่งยาก แต่ถ้าทีมของคุณต้องการมากกว่านั้น คุณอาจพบว่าตัวเองต้องใช้ Slack ร่วมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ
ดังนั้น หากคุณเป็นแฟนของ Slack อาจคุ้มค่าที่จะลองดู ClickUp มันอาจเป็นโซลูชันครบวงจรที่คุณไม่เคยรู้ว่าต้องการ—ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและอาจจะสนุกมากขึ้นด้วย
สมัครใช้ ClickUp ฟรี และดูด้วยตัวคุณเองว่าทำไม ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า